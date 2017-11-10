Почему у меня такая зависть и ненависть к детям?

Алена

Юля, зависть, соперничество возникают в человеке тогда, когда он неудовлетворен собой и своей жизнью. Человеку довольному и самодостаточному не придет в голову смотреть на окружающих с завистью, которая граничит с ненавистью. Ведь ты, на самом деле, не детей ненавидишь. Ты ненавидишь себя, а в них видишь подтверждение повода себя ненавидеть. Тебе некомфортно в своей жизни, в своем теле. Могу предположить, что ни подруг, ни друга у тебя тоже нет. Потому что подруги – это тоже потенциальные конкурентки, которые заставят тебя чувствовать себя ничтожеством. Я бы порекомендовала тебе все-таки обратиться с этой проблемой не виртуально, а лично, к практикующему психологу. Потому что тут явно есть проблема, тянущаяся из детства. Ты воспринимаешь окружающих как враждебную среду соперников, которые обязательно окажутся лучше и успешнее тебя, и из-за этого ты снова будешь чувствовать себя ничтожной и испытывать по этому поводу злость. Так часто родители ставят перед детьми завышенные планки, пытаясь заставить детей реализовывать не свои, а родительские «мечты», а в качестве «мотиватора» начинают приводить в пример других детей, да еще и по принципу «вон, Маше всего 5 лет, а она уже Онегина прочла, а тебе 10, а ты не можешь Руслана и Людмилу осилить». Ты ведь тоже уверена, что твой потенциальный ребенок вырастет и осуществит твою мечту, к которой ты еле-еле идешь («кто-то вырастет и сможет исполнить мою мечту» - это твои слова). То есть, ты даже не можешь предположить, что у твоего ребенка окажется другая, его собственная мечта, совершенно отличная от твоей. Но что самое интересное – твоя «мечта», к которой ты с таким трудом «идешь», тоже может оказаться обманом. Подумай – не пытаешься ли ты до сих пор реализовывать сценарий, который написан твоей собственной мамой (или кем-то, кто был тебе как мать). То, что ты не хочешь иметь детей – не проблема (на мой взгляд). Проблема в неврозе, который заставляет тебя воспринимать более молодых девочек как угрозу для себя. Повторюсь: когда женщина довольна своей жизнью и собой, у нее нет причин для зависти другим женщинам. И я бы начала с того, что докопалась бы до ответа на вопрос: что именно происходит в твоей жизни не так? Что заставляет тебя беситься? Судя по письму, в твоем неврозе не последнюю роль играет финансовая составляющая. Иначе ты бы не упомянула бедно выглядящих мам при обеспеченных всем необходимым дочках. Ты росла в такой семье сама? Ты боишься стать похожей на свою маму, если у тебя появится дочь? Ты боишься, что не потянешь ребенка финансово, тебе придется во всем себе отказывать, это отдалит тебя от реализации своей мечты (или не своей, но тут еще надо разобраться)? Ответь себе на эти вопросы. И отправляйся к психологу. А то так и до клиники недалеко. С другой стороны, небезызвестная Ксения Собчак тоже детей называла "гаденышами", пока не встретила мужчину, от которого радостно родила... Так что, иногда мы чего-то не хотим и не любим лишь до верного момента.