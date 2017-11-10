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Почему у меня такая зависть и ненависть к детям?


Хотелось бы узнать ваше мнение насчет моей психологической проблемы. Я давно для себя решила, что детей я не хочу. Я наблюдаю за собой следующее: не хочу их, так как смотрю на подрастающее поколение и вижу в них соперниц, некоторые из них довольно красивые девочки, у них обеспеченные родители (но это не обязательно), могут им позволить в будущем реализовать их мечты, т.е. мне неприятно видеть, что кто-то вырастет и сможет якобы исполнить мою мечту, в которой мне пока с трудом удается осуществить самостоятельно. Не скрою: я завидую. Если представить ситуацию, что у меня появился ребенок-девочка, со временем я бы видела в ней соперницу, потому что она моложе, красивее, удачливее. Во мне нет такого, как у других «адекватных» женщин, которые спокойно смотрят на своих подрастающих дочерей и без зависти, а сами ходят бедно, так скажем. Меня уже при таком представлении злость берет. Поэтому я не хочу девочку. Про мальчиков спокойно, хотя почему-то тоже смотрю с опаской, но пока не поняла, почему. У меня вопрос. Подскажите, примерно какие могут быть варианты, почему я так думаю о детях? И я найду решение своей проблемы. Вы только подтолкните. Но в одном я уверена точно, что даже решив эти проблемы, детей я их не захочу, но то ненавистное чувство, что у меня возникает, когда вижу детей, не дает мне покоя и я не могу думать о других вещах.
Юлия,
С.-Петербург, 25 лет
10.11.17
Почему у меня такая зависть и ненависть к детям?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Юля, зависть, соперничество возникают в человеке тогда, когда он неудовлетворен собой и своей жизнью. Человеку довольному и самодостаточному не придет в голову смотреть на окружающих с завистью, которая граничит с ненавистью. Ведь ты, на самом деле, не детей ненавидишь. Ты ненавидишь себя, а в них видишь подтверждение повода себя ненавидеть. Тебе некомфортно в своей жизни, в своем теле. Могу предположить, что ни подруг, ни друга у тебя тоже нет. Потому что подруги – это тоже потенциальные конкурентки, которые заставят тебя чувствовать себя ничтожеством. Я бы порекомендовала тебе все-таки обратиться с этой проблемой не виртуально, а лично, к практикующему психологу. Потому что тут явно есть проблема, тянущаяся из детства. Ты воспринимаешь окружающих как враждебную среду соперников, которые обязательно окажутся лучше и успешнее тебя, и из-за этого ты снова будешь чувствовать себя ничтожной и испытывать по этому поводу злость. Так часто родители ставят перед детьми завышенные планки, пытаясь заставить детей реализовывать не свои, а родительские «мечты», а в качестве «мотиватора» начинают приводить в пример других детей, да еще и по принципу «вон, Маше всего 5 лет, а она уже Онегина прочла, а тебе 10, а ты не можешь Руслана и Людмилу осилить». Ты ведь тоже уверена, что твой потенциальный ребенок вырастет и осуществит твою мечту, к которой ты еле-еле идешь («кто-то вырастет и сможет исполнить мою мечту» - это твои слова). То есть, ты даже не можешь предположить, что у твоего ребенка окажется другая, его собственная мечта, совершенно отличная от твоей. Но что самое интересное – твоя «мечта», к которой ты с таким трудом «идешь», тоже может оказаться обманом. Подумай – не пытаешься ли ты до сих пор реализовывать сценарий, который написан твоей собственной мамой (или кем-то, кто был тебе как мать). То, что ты не хочешь иметь детей – не проблема (на мой взгляд). Проблема в неврозе, который заставляет тебя воспринимать более молодых девочек как угрозу для себя. Повторюсь: когда женщина довольна своей жизнью и собой, у нее нет причин для зависти другим женщинам. И я бы начала с того, что докопалась бы до ответа на вопрос: что именно происходит в твоей жизни не так? Что заставляет тебя беситься? Судя по письму, в твоем неврозе не последнюю роль играет финансовая составляющая. Иначе ты бы не упомянула бедно выглядящих мам при обеспеченных всем необходимым дочках. Ты росла в такой семье сама? Ты боишься стать похожей на свою маму, если у тебя появится дочь? Ты боишься, что не потянешь ребенка финансово, тебе придется во всем себе отказывать, это отдалит тебя от реализации своей мечты (или не своей, но тут еще надо разобраться)? Ответь себе на эти вопросы. И отправляйся к психологу. А то так и до клиники недалеко. С другой стороны, небезызвестная Ксения Собчак тоже детей называла "гаденышами", пока не встретила мужчину, от которого радостно родила... Так что, иногда мы чего-то не хотим и не любим лишь до верного момента.

  • Сергей

    Юлия, на мой взгляд, ничего необычного в твоей нынешней позиции нет. Видишь ли, все мы очень разные и у каждого свои собственные история, воспитание, особенности взросления, уровень житейской мудрости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кто-то готов и хочет заводить детей в 20 лет, а кто-то до конца жизни остается последовательным «чайлд фри». Более того, смею тебя уверить, что с течением времени, получением опыта, изменений в личной жизни, наши взгляды меняются, причем иной раз кардинально. Что же касается детей, то в этом вопросе все тем более очень непросто. Особенно в наше время. Демографические проблемы, как ты наверняка знаешь, существуют практически во всех развитых странах. Люди развлекаются, реализуют собственные планы, строят карьеры, стремятся к увеличению доходов, чтобы еще больше развлекаться, рисовать более грандиозные планы, и так далее. И тратить время, нервы и деньги, рисковать своим молодым здоровьем ради сомнительного удовольствия возиться с подрастающим поколением, многие категорически не хотят. В результате те, кто все-таки дорастает до желания завести потомство, делают это значительно позднее, чем в свое время родители, а тем более бабушки с прабабушками. Так если еще лет 50 назад женщина в 25-26 лет уже считалась старородящей, то ныне совершенно естественно, когда первый ребенок появляется в районе 34-36. Увы, но это совершенно естественно в нынешнем Мире. Это я к тому, что погоди ставить себе диагнозы и записывать в детоненавистники. Вполне возможно, ты пока просто не доросла до желания стать мамой. Не паникуй. Пусть все идет так, как идет. И есть очень большая вероятность, что через пару лет все само собой изменится. Встретишь по-настоящему своего мужчину, почувствуешь себя женой, а там и вопрос с детьми решится самым кардинальным образом.

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Обсуждение 28  

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Лучшие комментарии

  • Юля Баку
    Пока Вы будите вглядываться в маленьких девочек с ненавистью и ревностью , Вас обскачут более красивые и удачливые сверстницы с состоятельными родителями. Или это не считается?Мне кажется, что это более реально вообще. Прям стесняюсь спросить, что же это за проект такой где Вы в конкуренции с маленькими девочками..?Что именно они могут лучше Вас сделать, чем маленькие мальчики ? Мне кажется, что Вам реально к клиническому психологу . Потому как в возрасте 25 лет Вы конкурируете внутри себя с детьми, даже не с ровней.. Это к специалисту..Маленькие девочки рядом с Вами в опасности!
    		 10.11.17 01:27
         
    11
         
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  • Лада
    Не, я понимаю комсомольцев 60-х, которые думали, что через 50 лет ссср будет жить в коммунизме, и наверное, немного завидовали потомкам. Но вы-то чему завидуете? Не факт, что этим девочкам будет во взрослой жизни легче, чем вам. Или вам настолько не нравится ваша жизнь, что любой другой вариант кажется вам лучше?) А почему тогда вы не завидуете более удачливым взрослым? Вообще довольство и недовольство жизнью и в нашей голове, и в наших руках, у вас есть все условия для того, чтобы быть счастливой.
    		10.11.17 06:47
         
    9
         
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  • звездочка )
    очень рискованно ) а если не растопит?
    		 10.11.17 09:35
         
    9
         
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  • ИО
    Ой, нет, ваша проблема слишком серьёзная, чтобы просто перетерать ее на женском форуме. Вам бы к специалисту. Без преувеличений
    		 10.11.17 01:45
         
    8
         
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  • Koshka
    Ага, так и рождаются дети во внешне благополучных семьях, а любви не получают. Любить не заставить себя.
    		 10.11.17 08:35
         
    7
         
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  • Ellis_@
    Такого искривления я ещё не читала нигде и не видела... Это надо разбираться со спецом и искать корни. Тебя сравнивали с кем-то в детстве, или у тебя с мамой сложной отношения. Какие-то комплексы и проблема есть. Я не знаю почему у тебя такая зависть. Для начала можно порадоваться тому, что ты осознаёшь свою проблему и озвучила ее вслух. Мне всегда хотелось дочь. Повезло больше и их у меня две. Какой кайф воспитывать женщину - даже сложно подобрать слова, какое это чудо. Мальчики наверняка тоже очаровашки, но я как-то в теме, наверное. Что советовать - не знаю, кроме как обратиться к психологу и найти причину. И если не хочется детей, не рожайте. Это же не обязательно.
    		10.11.17 14:53
         
    4
         
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  • 50/50
    автор, это психиатрическая проблема. обратитесь по другому адресу
    		 10.11.17 12:47
         
    4
         
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  • Элфи Крекс
    А почему вы решили, что у вас родится девочка, которая будет умнее, красивее, удачливее вас? А вдруг урод? Инвалид? Или просто не красивая и бесталанная? Тогда как? Кроме того, я как-то не встречала девушек, которые с юности мечтали стать матерью кодировкой, так что пока все рассуждения про детей - чистое теоретезирование. А проблема у вас есть, и большая. С ней - к психотерапевту, разбираться и лечиться, мы здесь помочь не сможем.
    		 10.11.17 12:44
         
    3
         
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  • хахаха
    Автор, а что за мечта?
    		10.11.17 11:05
         
    2
         
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  • лаки
    насколько я могу понимать как не спец, но интересующийся чел)), в корне этой фигни лежит страх смерти, такие заморочки конечно только у врача облегчают, что детей не собираетесь рожать - эт правильно, зачем еще кого-то делать несчастным.
    		 10.11.17 10:11
         
    7
         
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  • Матрешка
    Ооооо.... букет комплексов прям... и даже какая-то навязчивая идея. Да, права Алена, вы не любите себя явно. Что делать? Очевидно разобраться что вы так ненавидите в себе и в чем вас обойдут даже маленькие девочки. А потом заняться работой над собой, исправлять то, что не нравится, добиваться своей мечты, а не глядеть по сторонам. Не получится - тогда точно к психологу.
    		10.11.17 09:57
         
    2
         
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  • Прелесть
    Просто сиротка. Захотела привлечь к себе внимания. Навряд ли совсем дебила,чтобы не понимать,что такие проблемы разбираются глубоко с психиатром. Так что хочешь решить проблему или к специалисту. А просто поболтать - надо стать такой чтобы с тобой в Реале людям хотелось бы общаться.
    		10.11.17 09:41
         
    5
         
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  • звездочка )
    Хотелось бы узнать что там за мечты, исполнению которых могут помешать такие факторы ) Юлия, никто не обязывает тебя иметь детей, это личный выбор каждого как жить. А с неприязнью к девочками поможет только специалист, возможно гипноз или глубокие профессиональные медитации, которые достают из подсознания кучу хлама.
    		 10.11.17 09:17
         
    3
         
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  • ИДИЛИЯ
    Я тоже придерживаюсь, что здесь поможет только психолог. Потому что похоже проблема не в детях и надо это убирать. А то в 40 серьезно пожалеете что их нет.
    		10.11.17 09:09
         
    2
         
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  • Koshka
    У Вас, возможно, скрытый конфликт с матерью, сходите к специалистам. И, конечно, больше живите своей жизнью, тогда не будет времени думать о каких-то девочках. Если есть работа, хобби, друзья, то нет времени на ерунду. Да просто книгу хорошую взять да почитать, наконец!
    		 10.11.17 08:39
         
    4
         
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  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Ираида
    У автора действительно каша в голове. Если не хотите детей - то рожать насильно никто не заставляет.Тем более что мужа нет даже близко. Понятно, что с каждым годом за 25 и 30 женщина моложе не становиться. Обычно чужие дети как раз кажутся милыми и прелестными на чужих подоконниках и просто гламурными картинками материнского счастья. Пока на собственном опыте не узнаешь, что такое маленький ребенок с его проблемами и капризами и болезнями.
    		 10.11.17 08:21
         
    5
         
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  • Лада
    Не, я понимаю комсомольцев 60-х, которые думали, что через 50 лет ссср будет жить в коммунизме, и наверное, немного завидовали потомкам. Но вы-то чему завидуете? Не факт, что этим девочкам будет во взрослой жизни легче, чем вам. Или вам настолько не нравится ваша жизнь, что любой другой вариант кажется вам лучше?) А почему тогда вы не завидуете более удачливым взрослым? Вообще довольство и недовольство жизнью и в нашей голове, и в наших руках, у вас есть все условия для того, чтобы быть счастливой.
    		10.11.17 06:47
         
    9
         
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  • LogkaDegtya GdeToNaBelomSvete
    Не письмо, а бред какой то. У автора Такая Каша в голове! Очень мало информации, много пустых слов. 1. Вы не хотите детей гипотетически? Или вы замужем, муж требует детей, а Вам не хочется? Причина не важна, нежелание детей можно хоть чем оправдать - хоть завистью, хоть отсутствием денег, хоть "детоненависничеством", да все равно чем! В первом случае - пока не встретите мужчину которого полюбите по настоящему трудно "захотеть детей", тем более в 25 лет, можно любые отговорки придумывать, но в 25 мало у кого часики тикают тем более без мужчины рядом. А во втором случае, если уже замужем, то меняйте мужа. Если от него детей не хочется, нафиг он нужен вообще? Это первый индикатор отношений. Хотя в 25 еще рано конечно. 2 Зависть к детям. Аффтар, или у Вас фантазия не по годам развита (это надо же, смотреть на маленькую девочку, и завидовать тому, как сложится ее жизнь в гипотетическом будущем) Или же, что более верно - слабая личность, постоянная жалость к себе любимой. Типа сколько я выстрадала, мне положена тарелочка с голубой каемочкой, мне а не этой писюхе! Чужая жизнь потемки, у соседа трава зеленее, соседняя очередь всегда быстрее движется... Красота, богатство и здоровье вещи изменчивые и непостоянные. Красота она вообще в глазах смотрящего. Но зависть уже сегодня отравляет Вам жизнь. Мой совет прост: Не смотрите наружу, посмотрите внутрь, почему такая неуверенность в себе в прекрасные 25 лет (зависть к детям так, просто индикатор). Хороший психолог должен помочь. Такую проблему уж точно не на форуме обсуждать.
    		 10.11.17 06:31
         
    4
         
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  • Krazy
    Вот это навязчивая идея. Вам бы к специалисту, чем тетеньки на форуме помогут?
    		 10.11.17 01:55
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ИО
    Ой, нет, ваша проблема слишком серьёзная, чтобы просто перетерать ее на женском форуме. Вам бы к специалисту. Без преувеличений
    		 10.11.17 01:45
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • К
    Нифига се шиза у автора, завидовать маленькому ребенку из которого не понятно что вырастет, и непонятно в каком времени он будет жить, климате, гуляющих по планете болезней, экологии и т.д. Но честно мне кажется у каждого родителя есть страх что его ребенок будет жить лучше, может это не совсем красиво но я все больше прихожу к выводу что это так, не еденичный случай. Может даже не зависть а какая-то горечь что не получилось. А Алена конечно загнула, у тебя проблемы с деньгами сходи к психологу. Ага. Психолог кошель свой откроет и даст тебе на содержание себя любимой и твоего будущего ребенка.
    		 10.11.17 01:30
         
    1
         
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  • Юля Баку
    Пока Вы будите вглядываться в маленьких девочек с ненавистью и ревностью , Вас обскачут более красивые и удачливые сверстницы с состоятельными родителями. Или это не считается?Мне кажется, что это более реально вообще. Прям стесняюсь спросить, что же это за проект такой где Вы в конкуренции с маленькими девочками..?Что именно они могут лучше Вас сделать, чем маленькие мальчики ? Мне кажется, что Вам реально к клиническому психологу . Потому как в возрасте 25 лет Вы конкурируете внутри себя с детьми, даже не с ровней.. Это к специалисту..Маленькие девочки рядом с Вами в опасности!
    		 10.11.17 01:27
         
    11
         
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