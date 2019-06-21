Назойливый поклонник на работе
У меня есть очень навязчивый поклонник. Я живу одна, отдельно от родителей. Родители тоже в Израиле. Работаю. Этот навязчивый поклонник всячески склоняет с ним жить. Точнее... Приходить ночевать иногда. Я вижу, как он обращается с другими женщинами. Он несерьезный человек вообще. Мы работаем вместе. Он весел и болтлив. Я такое не люблю. При этом он очень, очень скуп. Считает каждую копейку. Мы знакомы уже 3 года, и никогда он не угостил меня ничем. Ни печеньем, ни кофе. Он жил с девушкой 5 лет. 2 года назад они расстались, т.к. он не захотел жениться. Девушка волшебная. Мы даже дружили. Когда они уезжали в отпуск – оставляла их пса у меня. Она ушла с собакой от него. После этого часто слышу от него истории, как он тусит с барышнями после работы. Бары, клубы, концерты. При этом говорит, что все женщины хотят его развести на деньги. И при этом постоянно намекает на отношения со мной. Если бы не работа – не общаться было бы просто. А так мы очень часто пересекаемся. Беда в том, что уже мужчин неадекватно воспринимаю... из-за него... Думаю, что он многим предлагает тоже самое...
Мнения наших экспертов
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Алена
Бажена, не поняла проблемы. Он – твой сослуживец? Прекрасно. Все решается одним словом: «харрасмент». Вы же в Израиле живете, а не в России, где за хватание ягодиц сотрудницы на голубом глазу квалифицируют как «сама виновата», поржут и оставят, как есть. Не нравится тебе мужчина, противен, не хочешь общаться? В чем проблема? Напрямую ему сообщаешь, что тебе не интересны его предложения и его откровения. И предупреждаешь: в случае продолжения в том же духе ты просто заявляешь на него в службу безопасности компании или непосредственному начальству. Домогательства на работе – неприятная статья для увольнения.
Что точно не надо делать – это терпеть назойливое общение и неприличные предложения. Раньше за подобное мужчина мог сразу получить по морде от женщины. Хорошая была традиция, понятная. В любом случае, самое правильное – это прямо дать понять человеку, что ты не хочешь с ним общаться на темы, выходящие за рамки рабочих. Ибо пока ты этого не сделала, мужчина пребывает в полной уверенности, что он производит на тебя впечатление, просто ты пока ломаешься, набивая цену, а он набивает свою.
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Сергей
Бажена, честно говоря, не понимаю в чем проблема. Есть некий молодой мужчина, который пытается привлечь твое внимание, однако в силу некоторых личностных особенностей, сделать этого пока не может. Ну, не нравится он тебе. Что ж, такое бывает. Ведь все люди разные и каждому требуется что-то свое. А еще тебе якобы неприятны его ухаживания. Более того, ты считаешь их навязчивыми. Но если так, то почему не сказать данному товарищу прямо и однозначно, все, что думаешь по этому поводу? Мол, приятель, ты меня раздражаешь своими приставаниями. Ты мне не нравишься, и не понравишься никогда, поскольку подобный тип мужчин мне противен. Поэтому отвали по-хорошему, иначе мне придется обратиться за помощью. И все. Вопрос исчерпан.
Однако ты почему-то продолжаешь общаться с ним, даже выслушиваешь отчеты о похождениях. Зачем? Ведь если не хочешь с кем-то разговаривать, можно просто не разговаривать. А еще можно попросить не мешать работать, выйти из кабинета, отойти и не замечать, игнорировать. Что тебе мешает показать этому человеку свое отношение? Или на самом деле ты ждешь, когда он наконец-то пригласит тебя куда-нибудь? Если так, то лучше бери инициативу в свои руки и сама спроси, мол, а когда ты меня пригласишь в ресторан? И совет вам да любовь. В общем, для начала определись что тебе нужно от данного товарища, и действуй.
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Лучшие комментарии
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Элфи Крекс 21.06.19 01:09Он не приходит к ней ночевать, а болтает на эту тему. Типа, Маруся, у меня в холодильнике мышь повесилась, ты меня не хочешь на ужин позвать? А я бы и заночевал. Или: а ты всё одна? Никто не любит? Ну, давай я к тебе переночевать приду. Сболтнул да пошёл кого-то в бар-клуб приглашать.
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Элфи Крекс 21.06.19 01:01Как-то я не вижу поклонника, ни навязчивого, ни ненавязчивого. Вижу, что обижаетесь, что за три года знакомства он вас ни печеньем, ни кофе не угостил.Если вы его регулярно домашними пирожками угощает, то да, невежливо. Если не угощаете- не говорит ни о чем, а уж о навязчивости точно. "Часто слышу от него истории, как он тусит с барышнями после работы. Бары,клубы, концерты". Вас, как понимаю, не приглашает? Обидно, наверно, но опять же - не про навязчивость. Так что, скорее всего, вы просто ничего не значащий трёп принимаете за какие-то поползновения, да ещё и переживаете, что он многим такое предлагает.
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жужа@ 21.06.19 01:42Бажена, «проблема» решается крайне просто: 1) перестать думать и трепаться о нем с каждый встречным поперечным 2) поставить его в полный игнор , он не твой начальник , зачем ты слушаешь его басни? Понятное дело, что тебе очень хочется замуж, но трёп придурковатого сослуживца на работе не повод писать на Клео и изводить подруг бредовыми рассказами ( просто уверена, что ты так делаешь).
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Ангел 21.06.19 02:19Никольски! Израиль это не рай. Это очень сложная, опасная, лиматическиотвратительная страна. Одно здравоохранение для граждан-чего стоит! Россия ушла уже далеко вперёд. Вы описали страну как восторженный турист. Люди не открытые. И по своей национальности и из-за постоянного ожидания страшных событий. Никакой харисмент не сработает. А девушке-ему нравится болтать об этом! И вы как в анекдоте -тоже болтайте. Как с попугаем, не беря во внимание его гендерные признаки. Так и врача не будет и вроде как весело. Хорошо отрезвляет самое простое-когда ко мне собирался с работы коллега прикатить-я ему сказала, что брильянты нынче чёрные в моде, кольцо мне подойдёт. Мужик жуткий скряга. Он мне-а как же любовь. А чему-чёрный, сверкает... не приехал. Муж вернулся, купил. Хотелось коллегу этогоотбрить и обложить, но ещё с ним лет 10 проработали потом. Жадность его-сыграла мне на руку
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Krazy 21.06.19 03:34С раем погорячились чуток. Половина родственников там, наслушалась о пустыне, Палестине, ракетных ударах ....
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ingenue / 21.06.19 10:41Мне кажется, что нужно немного отдохнуть от этого форума. Тоже какое-то ощущение как у героини появляется о вырождении мужчин. При чем, что в европе, что в Израиле... прям все мужики сво...
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Персикова / 21.06.19 10:53Это потому, что письма пишут женщины , у которых проблемы с мужчинами. Ну, или редакция сочиняет письма , но тоже на тему проблем с мужчинами. И обсуждаются именно эти темы .Отсюда и ваши ощущения )
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Элфи Крекс / 21.06.19 11:10А этот -то чем сво? Что не е..., а только дразнить?
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[email protected] / 21.06.19 11:23Представляете письмо на клео: У меня классный муж, трое детей, вилла в Испании и квартира в Москве. Фигура как у модели, денег достаточно, секс каждый день. Помогите советом: можно ли надеть винтажное чёрное платье на приём на яхте в Канн? Не буду ли я бесить других женщин, у которых нет такой фигуры и такого мужа? И не купить ли мне виллу в Португалии, а то, говорят, там цены очень упали.
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Персикова / 21.06.19 10:40Смешное письмо ))) Бажена, в чём вопрос ? Предположу - 1) почему он забегает ко мне переспать , но ни кофе , ни печеньки , ни клуба(!!!) ни разу не предложил , как заставить ? . 2) он все время болтает , что хочет быть со мной , но ничего не предпринимает , почему ? . 3) Он со всеми такой, но я хочу, чтоб только со мной, как приворожить ?)))) В общем , если серьёзно , то видимо к 30 годам у вас вообще нет опыта общения с мужским полом. Почитайте художественную литературу что ли... или фильмы посмотрите .
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[email protected] / 21.06.19 09:18Я себе не представляю, как можно приходить ночевать к кому-то, кто тебе этого не разрешает. Не знаю, у меня не ночевал никто никогда против моего желания. Ни мальчик, ни девочка. И какая разница, какой он, если он бы был не более, чем назойливым поклонником? Назойливых поклонников игнорят. А не ночевать домой водят. Какое у него на вас влияние, если уже даже мужчин воспринимаете через его призму? Что там за инструменты у него?)) Нет, он не навязчивый поклонник. Он трахун-налётчик. Нашёл удобное пристанище, где тепло, сытно и приятно. И лазит, как сытый кот, под охотку. А вообще, чтобы дать обьективную оценку ситуации, нужно озвучить все исходные данные. А то как к заказать портнихе изделие и скрыть свои размеры. Не получится хороший совет. Если он ваш случайный любовник, так бы и написали. Мы тут все взрослые. Ругать же никто не будет.)))) Эх, Баженя, имя значит: Божий дар, у вас вчера День Ангела был. С чем я вас и поздравляю. А нас не стесняйтесь, мы классные. Короче, девушки, моя гипотеза - там уже есть интим.
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Лада / 21.06.19 09:17Ну видно совсем у все на личном фронте глухо, раз задумываетесь о всяких балагурах. Ну вот зачем вам его печеньки и кофе, а?) Вспоминается анекдот про поручика Ржевского. "Поручик, а вы как за дамами ухаживаете? - "Подхожу к даме, подкручиваю усы, спрашиваю: мадам, можно вам впендюрить?" - "И что, неужели пощечины не дают?!" - "Девять дают, а десятая соглашается))" Так вы уж там определитесь, из каких вы будете, ну и соответствено действуйте)
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Солярская / 21.06.19 09:11Склоняет приходить ночевать))) А вы не знаете, как отмахнуться?) Скажите, что любовь втроём не рассматривали, и ваш друг будет против. И пусть думает))
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Прелесть / 21.06.19 08:55Бажена, что то Вы не договариваете. Я не представляю как мужчина может мне предложить жить вместе, если у нас нет отношений. И также не понимаю как я могу рассматривать его жадность, опять же если у нас нет отношений Мне кажется что Вы с ним спите. Тогда опять же не понимаю а зачем если его характеристики Вам не нравятся. Он что один на весь Израиль? Совсем не понимаю что за честь ему чтобы клео писало о нём целый день. Не понимаю Гульчатай раскрой личико :-)
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[email protected] / 21.06.19 09:27"Он что один на весь Израиль?" - Axaxaxa ;-))))))))))))))
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Элфи Крекс / 21.06.19 11:12Конечно, один. Все остальные грузинской тетеньке телефон обрывают и письма мешками пишут.
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Юля / 21.06.19 11:15Элфи, к чему это ехидство?
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[email protected] / 21.06.19 11:19Она ранимая, ее не нужно кусать. Пусть думает и пишет что хочет и идёт своей дорогой. Отвечать или нет - наш выбор, точно как у героини - давать этому чуваку у себя ночевать, или нет. Сами выбираем себе собеседников по душе. Я знаю, кто тут мои собеседницы. Мне их достаточно))
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Dear / 21.06.19 08:15Бажена! "Этот навязчивый поклонник всячески склоняет с ним жить. Точнее... Приходить ночевать иногда". Не поняла/// Вам приходиться приходить к нему или он прихОдит))) скорее, он склоняется приходить к вам... А в целом, судя по письму, вы всё разумно оценивающий человек, вам не запудрить мозги, лапшу повесить не удастся. У вас просто не хватает смелости сказать ему откровенно и прозрачно - мне неприятно общение с тобой, не подходи ко мне, что-то в этом роде.
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Джей / 21.06.19 07:26Мужик набивается в раки, который на безрыбье.))
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лаки / 21.06.19 10:19именно, мужик видит и чует, что тут может нахаляву проехаться - дева явно затюканная, явно на грани, в личной жизни глухо, чует что еще чуть-чуть и она сдасться, даже без печенек)
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Персикова / 21.06.19 10:54Даже может и не набивается , а так - пробный шар закатывает ))
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ИДИЛИЯ / 21.06.19 07:10Столько знать о мужчине который не интересен, это еще умудрится надо....
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ЯздесЯ / 21.06.19 06:42А в чем, собственно, проблема? Как перестать о нем думать? Может, это он вам как раз-таки нравится несмотря на все перечисленные недостатки? Вы ж даже его семейную жизнь покрутили со всех сторон, а все равно, видно, не отпускает...
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жужа@ / 21.06.19 01:45Прелесть теперь ещё пишет с аккаунта Никольски?
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жужа@ / 21.06.19 10:27Арина была молодая и точно работала, поэтому торчать на сайте круглосуточно не могла и не хотела.
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Прелесть / 21.06.19 08:43Модератор, я прошу стирать всякие личные оскорбления из ленты. Реально лень объясняться перед людьми с фобиями.
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:) / 21.06.19 08:53Комментарий зачётный :)) смешной. Ниша сердцеедки на сайте вами занята - раз. Кавказская жена, выданная замуж в детстве, фантазирует нам про поклонников - два.
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Солярская / 21.06.19 08:53Всем привет, это я опять. Никак не уйду от вас))
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?? / 21.06.19 09:02Солярская, а зачем было обещать?
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Солярская / 21.06.19 09:05Да в отпуске сеть есть, оказалось)) и время)) немного.
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[email protected] / 21.06.19 11:35Еще не хватало оправдываться, почему ты тут или не тут. Лично я тебе всегда рада.
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Персикова / 21.06.19 10:45"Оставайся мальчик с нами , будешь нашим королём " (с) И не уходи , не надо )))
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Элфи Крекс / 21.06.19 11:14Да и не уходи. Я тебе во вторник шампанского налью ( днюха, как говорит молодёжь)
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Элфи Крекс / 21.06.19 11:17Глубоко не в детстве.
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жужа@ / 21.06.19 01:42Бажена, «проблема» решается крайне просто: 1) перестать думать и трепаться о нем с каждый встречным поперечным 2) поставить его в полный игнор , он не твой начальник , зачем ты слушаешь его басни? Понятное дело, что тебе очень хочется замуж, но трёп придурковатого сослуживца на работе не повод писать на Клео и изводить подруг бредовыми рассказами ( просто уверена, что ты так делаешь).
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Элфи Крекс / 21.06.19 01:01Как-то я не вижу поклонника, ни навязчивого, ни ненавязчивого. Вижу, что обижаетесь, что за три года знакомства он вас ни печеньем, ни кофе не угостил.Если вы его регулярно домашними пирожками угощает, то да, невежливо. Если не угощаете- не говорит ни о чем, а уж о навязчивости точно. "Часто слышу от него истории, как он тусит с барышнями после работы. Бары,клубы, концерты". Вас, как понимаю, не приглашает? Обидно, наверно, но опять же - не про навязчивость. Так что, скорее всего, вы просто ничего не значащий трёп принимаете за какие-то поползновения, да ещё и переживаете, что он многим такое предлагает.
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Zavoronok / 21.06.19 00:43Не совсем поняла про "приходит ночевать иногда". Ему что, негде? И зачем пускать, если не нравится? Пусть ночует в гостинице или у друзей. Или его пускают переночевать за секс-услуги? Непонятный момент.
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Элфи Крекс / 21.06.19 01:09Он не приходит к ней ночевать, а болтает на эту тему. Типа, Маруся, у меня в холодильнике мышь повесилась, ты меня не хочешь на ужин позвать? А я бы и заночевал. Или: а ты всё одна? Никто не любит? Ну, давай я к тебе переночевать приду. Сболтнул да пошёл кого-то в бар-клуб приглашать.
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Солярская / 21.06.19 08:56Ржу))
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krazy / 21.06.19 00:21Вы уверены, что он не шутит таким образом? Ну знаете бывают такие шутки, которые полагают что вы в ответ пошутите "ага, прям щаз поеду за вещами" и вы оба посмеетесь. Парни на работе помнится любили "выходи за меня", когда девушки из дома что-нибудь вкусненькое волокли. Или я могла запросто заявить "я тебя обожаю" на какую-нибудь помощь. Ну шутка, понимаете? тем более весел и болтлив. Мне вот кажется он очень удивится если узнает, что вы серьезно его болтовню воспринимали. (К тому же всегда можно послать. Вот прямо сказать "Нет, отвали". Во всех странах такое понимают.)
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Ангел / 21.06.19 02:19Никольски! Израиль это не рай. Это очень сложная, опасная, лиматическиотвратительная страна. Одно здравоохранение для граждан-чего стоит! Россия ушла уже далеко вперёд. Вы описали страну как восторженный турист. Люди не открытые. И по своей национальности и из-за постоянного ожидания страшных событий. Никакой харисмент не сработает. А девушке-ему нравится болтать об этом! И вы как в анекдоте -тоже болтайте. Как с попугаем, не беря во внимание его гендерные признаки. Так и врача не будет и вроде как весело. Хорошо отрезвляет самое простое-когда ко мне собирался с работы коллега прикатить-я ему сказала, что брильянты нынче чёрные в моде, кольцо мне подойдёт. Мужик жуткий скряга. Он мне-а как же любовь. А чему-чёрный, сверкает... не приехал. Муж вернулся, купил. Хотелось коллегу этогоотбрить и обложить, но ещё с ним лет 10 проработали потом. Жадность его-сыграла мне на руку
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Никольски / 21.06.19 06:50Ничего не поняла, кроме как что я во всем ошиблась.) Ну и??? У меня много подруг туда уехадо давно. Мамина подруга уехала ещё 50 лет назад. Они часто по скайпу болтают. Строить Израиль Живёт в пустыне. И все рассказывают об Излиле, наребой, как о самом лучшем, что у них случилось. Врут наверное). Ну, а за красивой молодой женщиной и в пустыне все ухаживают. Это время токое в жизни. Я была в Израиле 25 лет назад. Люди были замечательные. Мужчины ухаживают. Жаль, что у вас не получается. У меня и тех кто уезжал в моей молодости в Израиль все получилось и сложилось лучшим образом..
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Никольски / 21.06.19 09:38А вообще, Ангел, у которого есть желание обложить коллегу потому, что не покупает чёрный бриллиант, когда муж в отьезде вызывает странное ощущение. Хорошо, что так прекрасно кончилось . Муж приехал и подарил. Вот была бы проблема если бы не подарил.)
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Фира Ангелу вопрос / 21.06.19 09:43А почему они не возвращаются в Россию?
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Персикова / 21.06.19 10:48Не возвращаются в Россию , потому , что уезжают в другие страны . Трое моих знакомых , уехавших в разное время в Израиль , сейчас живут в США, Канаде и Бельгии. Четвертые , кстати , вернулись в Россию. Но , справедливости ради , замечу, что знаю и тех , кто там остался , всем сердцем любит Израиль и очень довольны.
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Алюули / 21.06.19 09:58Очень неудачный пример с чёрным бриллиантом. И почему коллега спрашивает вас, замужнюю, про любовь. Какие-то еврейские фишки?
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Krazy / 21.06.19 03:34С раем погорячились чуток. Половина родственников там, наслушалась о пустыне, Палестине, ракетных ударах ....
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Никольски / 21.06.19 07:17Это у них постоянная тема. Всегда. Тем не менее , они радуются жизни и очень какие то радостные люди. У меня все что связано с Израилем самые теплые чувства. А молодые люди, если конечно не сумашедщие, просто прелесть. Уехала и у меня телефон дома звонил несколько месяцев и письма шли толпой просто . Но, мужа встретила и все пошло по другим путям. На мертвое море ездили и на " Север" . На реку Иордан. А то была готова ездить туда регулярно. До сих пор снятся сны про Израиль. Солнечные и радостные.И к пожилым они очень внимательны. И к детям. Они не озлобленные и прикольные какие то. Для меня хорошая страна . У меня есть друзья израилитяне в Европе. У них все дети сьездили служить в Армию. Как на праздник. Проводы устраивали в Милане и Бордо. Не знаю, все у них нормально и с настроением и с отношением к другим и с воспитанием.
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Фира / 21.06.19 09:40В Израиле почти у всех есть или родственники или друзья. Многие очень довольны,обожают свой Израиль.
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