Назойливый поклонник на работе

Бажена, честно говоря, не понимаю в чем проблема. Есть некий молодой мужчина, который пытается привлечь твое внимание, однако в силу некоторых личностных особенностей, сделать этого пока не может. Ну, не нравится он тебе. Что ж, такое бывает. Ведь все люди разные и каждому требуется что-то свое. А еще тебе якобы неприятны его ухаживания. Более того, ты считаешь их навязчивыми. Но если так, то почему не сказать данному товарищу прямо и однозначно, все, что думаешь по этому поводу? Мол, приятель, ты меня раздражаешь своими приставаниями. Ты мне не нравишься, и не понравишься никогда, поскольку подобный тип мужчин мне противен. Поэтому отвали по-хорошему, иначе мне придется обратиться за помощью. И все. Вопрос исчерпан.

Однако ты почему-то продолжаешь общаться с ним, даже выслушиваешь отчеты о похождениях. Зачем? Ведь если не хочешь с кем-то разговаривать, можно просто не разговаривать. А еще можно попросить не мешать работать, выйти из кабинета, отойти и не замечать, игнорировать. Что тебе мешает показать этому человеку свое отношение? Или на самом деле ты ждешь, когда он наконец-то пригласит тебя куда-нибудь? Если так, то лучше бери инициативу в свои руки и сама спроси, мол, а когда ты меня пригласишь в ресторан? И совет вам да любовь. В общем, для начала определись что тебе нужно от данного товарища, и действуй.