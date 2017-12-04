На меня у него денег нет вообще

Живем с мужем 16 лет. Двое деток. Вроде бы все, как у всех. И ссорились, и мирились. Мужа всегда старалась поддерживать. Но, видимо, что-то делала не так. Я очень активная, карьеристка. У мужа карьера не сложилась. И чем дальше, тем хуже. 7 месяцев сидел без работы и даже не пытался ничего искать. Потом ему помогли с устройством, и он вышел на работу на 40 000 рублей. Может, я не права, но мне кажется, что для человека с высшим образованием, хорошими умственными способностями и большим опытом работы, такая зарплата для Москвы, для мужчины 40-ка лет, семейного, с двумя малолетними детьми – это очень мало. Я не пилю, стараюсь как-то повлиять и объясняю, мол, ты достоин лучшей работы, большой зарплаты. Бесполезно. Говорит, что у него нормальная зарплата для Москвы. Я выхожу из декрета и иду работать в следующем месяце. Вчера муж мне прислал пример таблицы для ведения расходов. Попросил все расписывать и смотреть, сколько в итоге останется. Простите, он это серьезно? Что может остаться от его зарплаты? Я ему сказала, что посчитала все траты в месяц и в них нет статьи на меня (окраска волос, маникюр). И мне на это он ответил: «Сорри». Вот как гром прозвучало. Поняла, что ему, в общем то, все равно на меня. На то, что оба ребенка (астматики) будут летом сидеть в Москве и не видать им моря. Значит, он нас не любит? Мне всегда казалось, что мужчина должен думать, как сделать, чтобы жена была ухоженной, а дети ни в чем не нуждались. Вот сижу, реву. Неужели он ничего не понимает?

Ирина,

Москва, 37 лет

04.12.17

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