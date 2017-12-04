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На меня у него денег нет вообще


Живем с мужем 16 лет. Двое деток. Вроде бы все, как у всех. И ссорились, и мирились. Мужа всегда старалась поддерживать. Но, видимо, что-то делала не так. Я очень активная, карьеристка. У мужа карьера не сложилась. И чем дальше, тем хуже. 7 месяцев сидел без работы и даже не пытался ничего искать. Потом ему помогли с устройством, и он вышел на работу на 40 000 рублей. Может, я не права, но мне кажется, что для человека с высшим образованием, хорошими умственными способностями и большим опытом работы, такая зарплата для Москвы, для мужчины 40-ка лет, семейного, с двумя малолетними детьми – это очень мало. Я не пилю, стараюсь как-то повлиять и объясняю, мол, ты достоин лучшей работы, большой зарплаты. Бесполезно. Говорит, что у него нормальная зарплата для Москвы. Я выхожу из декрета и иду работать в следующем месяце. Вчера муж мне прислал пример таблицы для ведения расходов. Попросил все расписывать и смотреть, сколько в итоге останется. Простите, он это серьезно? Что может остаться от его зарплаты? Я ему сказала, что посчитала все траты в месяц и в них нет статьи на меня (окраска волос, маникюр). И мне на это он ответил: «Сорри». Вот как гром прозвучало. Поняла, что ему, в общем то, все равно на меня. На то, что оба ребенка (астматики) будут летом сидеть в Москве и не видать им моря. Значит, он нас не любит? Мне всегда казалось, что мужчина должен думать, как сделать, чтобы жена была ухоженной, а дети ни в чем не нуждались. Вот сижу, реву. Неужели он ничего не понимает?
Ирина,
Москва, 37 лет
04.12.17
На меня у него денег нет вообще

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ирина, я считаю, что «много» и «мало», когда речь идет о деньгах, - это очень индивидуально. Кому-то «мало» и 60, и 80 тысяч и 100. Конечно, «в среднем по больнице», оклад в 40 рублей – это нормально для одиночки, но маловато для отца семейства, который должен обеспечивать хотя бы детей (если жена работает, то на окраску волос и маникюр она вроде бы и сама может заработать, так ведь?). Реветь, что муж не готов зарабатывать на твой салон красоты – глупо. В конце концов, вы живете вместе 16 лет – ты ведь не только что узнала об этом? Я бы смотрела на проблему в комплексе: муж мало, на твой взгляд, зарабатывает, а каков его вклад в жизнь семьи? Что он делает по дому, для дома, для детей? Какой он хозяин? Какой отец? Не всем удается построить свою карьеру так, чтобы хорошо получать. Но если при этом человек «компенсирует» это за счет того, каков он в быту, в отношениях, с детьми, - за это можно закрыть глаза на его неумение зарабатывать много. Если же в отношениях и в быту он такой же бестолковый, тогда, увы… Но тогда мне нечего тебе посоветовать, ведь ты не вчера это поняла, а прожила с человеком 16 лет и родила от него двоих детей.

  • Сергей

    Ирина, лично мне странно, как вы умудрились прожить столько лет вместе, если до сих пор не понимаете друг друга, не цените и даже нормально разговаривать не умеете. В таких условиях продержаться столь долго и даже двоих детей нажить – это нечто удивительное. Даже не верится. Что же касается обвинений в неумении зарабатывать, то увы, но насколько я знаю, данным «недугом» страдает большая часть общемирового народонаселения. И даже тем, кто имеет доход значительно выше среднего, часто не хватает денег и приходится выслушивать упреки в неумении обеспечивать семью. Поэтому на мой взгляд, уровень заработка и удовлетворенность жены его размером, никоим образом не связаны с получаемой суммой. Тут все зависит от общего состояния дел в семье, и от отношения между партнерами. Если имеется взаимное уважение, если люди держатся друг за друга и хотят быть вместе, то совершенно нормально живут и на значительно меньшие деньги. Если же ничего этого уже нет, то и миллионы не помогут. Вот и в вашей ситуации, судя по всему, дело совсем не в зарплате, которая, кстати, совершено нормальная для начинающего «новую» жизнь менеджера. Более того, на всякий случай хочу тебе сообщить, что возраст 40 лет и отсутствие работы в течение довольно длительного срока, не способствуют моментальным огромным окладам, особенно для мужчины. Просто поверь мне на слово. Поэтому твой муж может просто не иметь возможности прямо сейчас зарабатывать больше. Что же теперь делать? Ну, полагаю, вариантов как и всегда, только два. Либо расходитесь и ищите более подходящих партнеров, либо учитесь жить вместе, исходя из имеющихся условий. Выбирай.

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Обсуждение 42  

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Лучшие комментарии

  • жужа@
    Письмецо странноватое. 16 лет все было Ок, и вдруг мужчина стал что-то должен: море, маникюр и т.д. Атвор 16 лет в коме была?
    		04.12.17 11:18
         
    13
         
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  • Zavoronok
    Можно договориться, кто сколько вносит в семейный бюджет, а остальное распихивайте по карманам. И объяснить мужу, что остаток ты намерена тратить на свои нужды и не собираешься отсчитываться за это.
    		 04.12.17 10:02
         
    10
         
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  • krazy
    А меня прикольнула "карьеристка", выходящая из декрета и ноющая, что муж не содержит. Активная карьеристка расписывает гроши мужа. Серьезно? =) Вы реальных карьеристок видели? Чтобы они на маникюр выпрашивали? Ха, десять раз.
    		 04.12.17 18:52
         
    10
         
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  • лаки
    ничего не поянла..вы точно 16 лет женаты?? такое ощущение, что познакомились недавно с мужем. вы второго ребенка решились родить, так на что расчитывали?? и вы выходите на работу - вы что волонтером будете?) за спасибо?) или вам принципиально чтобы муж полностью содержал? а что раньше так и было, а тут вдруг? странно вообще письмо..ну может девочки лучше поймут, посижу почитаю)
    		 04.12.17 09:58
         
    9
         
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  • звездочка )
    Мне всегда казалось, что мужчина должен думать, как сделать, чтобы жена была ухоженной, а дети ни в чем не нуждались..../// а не надо думать о каком-то абстрактном мужчине, надо смотреть на своего - он лично как думает и поступает? мужчины такие разные, никаких обобщений "в среднем по палате" не должно быть. У тебя ещё потребности скромные - маникюр и покраска, рядом со мной твой муж был бы давно в глубоком обмороке от одного похода в магазин спортивного питания ) я даже не говорю про статью расходов "обучение". В общем, как он сам живет, пассивно и без потребностей, так и окружающих воспринимает. Тут даже не вопрос его щедрости, это вопрос его образа жизни и вкуса жизни в целом, ведь даже в театр в Москве сходить не пару сотен рублей на одного стоит. Таблица учета бюджета хороший инструмент, вот и напиши там ВСЕ, что ты хочешь видеть в вашей семейной жизни и подбей
    		 04.12.17 10:23
         
    8
         
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  • Юля Баку
    7 месяцев без работы, вы тоже пока не работали. Как я поняла- Вы в декрете. А как вы жили? Кто платил маникюр , окраску волос, детский отдых до его выхода на работу?Такие вещи как окраска волос жены, маникюр у большинства мужчин вообще не воспринимается как основной бюджет семьи. Косметологи, парикмахеры, ногти, крема и шампуни исключительно детали женского мира для мужей. А вот здоровье детей - это вообще главное. А у Вас плач по невниманию к вашим ногтям??? Кто оплачивал море детям асматикам раньше, если сейчас это третья фатальность для Вас после покраски волос и ногтей?
    		 05.12.17 02:22
         
    0
         
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  • Улька
    Девочки, читаю иногда и мне кажется, что ни черта ж вы не понимаете, но советы даёте - мама не горюй! В данной теме есть два ключа - карьера и дети. Муж тут - пробочка с его ЗП. Человек сидел во втором декрете и чувствовал, что надо в люди! Что есть изюм в пороховницах, а он доверился мужчине (она) и как-то чешется в одном месте, что может и неправильно сделала... так вот. Жизнь она такая штука, что кто в седле - тому и маникюр. Пусть попробует себя вновь в карьере, авось и мозгам полегчает и семье.
    		 05.12.17 00:31
         
    -5
         
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  • Улька
    Не ревите, все будет хорошо. Вы выходите на работу и снова себя почувствуете человеком, а не просто женой на 40 тыс) у вас будут и деньги свои и статья "маникюр") а дальше жизнь покажет. Идите вперёд, не отчаивайтесь.
    		 05.12.17 00:19
         
    -1
         
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  • krazy
    А меня прикольнула "карьеристка", выходящая из декрета и ноющая, что муж не содержит. Активная карьеристка расписывает гроши мужа. Серьезно? =) Вы реальных карьеристок видели? Чтобы они на маникюр выпрашивали? Ха, десять раз.
    		 04.12.17 18:52
         
    10
         
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  • Лада
    Возмущаться надо было, когда он 7 месяцев сидел и работу не искал. А теперь реветь, что зарплата 40 тыщ - глупость. Высшее образование и желание зарабатывать больше - разные вещи. Вы позиционируете себя карьеристкой - ну и делайте карьеру, зарабатывайте, продвигайтесь. А на больничные с малыми детьми пусть муж уходит, если он умеет с детьми сидеть. Если судьба дала вам лимон - делайте из него лимонад) а на маникюр зарабатывайте сами.
    		 04.12.17 16:20
         
    3
         
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  • Тыковка
    Автор, очевидно, что вам хочется всего и сразу, но вы живете в каком-то мире иллюзий)) Вы обязаны зарабатывать самой на себя! Это очень некрасиво с вашей стороны заставлять супруга зарабатывать на всех детей, да ещё и на свой маникюр. И почему вы не можете сделать маникюр и прическу самостоятельно, нужно обязательно идти в салон красоты??? Это не честно. Опыт показывает, что мужья от такого натиска сбегают и никогда не возвращаются.
    		04.12.17 14:32
         
    0
         
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  • Ellis_@
    Хорошие умственные способности, высшее образование , зп для Москвы 40 000? С хорошими умств. способностями 7 мес искать работу и не найти в Москве - ещё надо постараться. И на такую зп, чтоб ещё и устроили - это тоже умственными способ-ми и не пахнет..((( Смешно обьяснять, что "ты достоин хорошей зп". Прям на днях была дискуссия на похожую тему, кстати. Кто что умеет и сколько это стоит. Про таблицу ведения расходов - я веду такую таблицу в excell. У меня рубрики: оплаты за дом: налоги, вода, газ, электричество, охрана и т.д. Плюс есть отдельно на ребёнка: обеды в школе, кружки и др. У меня нет рубрики "на маникюр и парикмахера". Если мне надо, я иду и трачу на себя столько, сколько считая нужным. Кстати, вы написали, что выходите на работу. Значит у вас будут деньги помимо ЕГО зарплаты ведь? У вас какое-то перетягивание одеяла, а нет такого, что мы - одна семья, понимания обоюдного на тему: наши желания, наши возможности, наши приоритеты. Хорошая жена старается хозяйственно распоряжаться бюджетом, если есть такая нужда. Хороший муж старается встать на уши, чтобы добывать для семьи. Всякое в жизни бывает. Но тут какая-то странная фигня. Рубрика на маникюр - я даже не подумала бы, что такое надо вписывать в расходы. Я лично веду таблицу, потомучто мне интересно, какие у нас расходы на дом, на то и сё / в год. Раньше муж ее вёл, а теперь я. Не потому, что мы друг друга контролируем, а просто чтобы знать. В этом году мы потратили на содержание дома "Х" тугриков. У вас учёт ведётся для контроля. Не хватает. Я не знаю что посоветовать вам, это не к нам вопрос. Мы не сделаем из вашего мужа добытчика на более чем в 40 тыс. Это вопрос в стиле как из пунка А доехать в пункт Б, не имея машины. Ответ - никак.
    		04.12.17 14:19
         
    5
         
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    • Элфи Крекс
      Умственные способности и умение устраиваться в жизни иногда не совпадают. И переделать человека непробивного невозможно. Сами же писали - у всех разные способности.
      		04.12.17 15:24
           
      5
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Koshka
        Вмешаюсь, как бывшая москвичка. 40 тыс., да мало. А бюджетники получают меньше. Еще большая разница, есть ли своя квартира. Если нужно снимать/выплачивать ипотеку, то это вообще ничего. Если есть свое жилье, то живут же люди.
        		04.12.17 16:53
             
        4
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Ellis_@
          В любом случае, нужно понимать какой бюджет и как его использовать во благо семейства. Я сидела в декрете 2 года и тоже был период, когда на 1 зп жили. Плюс мы ещё не всё закончили в доме и расходов много. Я это так понимаю. Схема такая. Муж не запрещает парикмахера и маникюр. Жена расходую бюджет так, чтобы было на парикмахера и на маникюр. Но если бы вдруг совсем надо было затянуть пояс, будет найдено решение, без кто кому что должен и ах ты такой сякой. Уж какой есть, или муж и живёт с ним. Или если не нра - не ныть, засучила рукава и заработала себе. Если уж такие умственные способности. У кого-то одного должны же они быть? Или дела плохи. Как вариант можно сидеть и ныть, но от этого не будет ни денег, ни маникюра, ни парикмахера. Мне кажется, мужчина не будет охотно отдавать свою зп жене, у которой такая позиция. А ну-ка мне давай, ты должен. Ему будет приятнее отдать сцою зп жене, которая скажет - давай сделаем так, чтобы всем было хорошо. Он ей не доверяет свои копейки. Она не довольна его копейкам.
          		 04.12.17 17:15
               
          4
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Ощущение, что Вы все эти 16 лет провели в декрете, а кто вашу семью содержал, неизвестно. За столько лет не научились обсуждать денежные проблемы? О_о! А ведь это один из базисных вопросов, которые должны обсуждаться до свадьбы. А не после. Учитесь сейчас обсуждать.
    		 04.12.17 14:05
         
    4
         
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  • Проходя мимо
    В последнее время часто кажется, что это не реальные письма. То мужики диваны пролеживают, потому что нет достойной (!!!) его величества работы, а то жена не довольна, что супруг на любую согласен. И обижаться на отсутствие статьи расходов на маникюр глупо. Он же все расписал. Ну урежь на что-нибудь другое: сэкономь ради пальчиков на еде. Разные, конечно, люди есть. Может, и такие , как героиня.Но все равно похоже на фейк.
    		 04.12.17 14:04
         
    0
         
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  • Kap
    А c какого перепуга, мужик из Москвы, произносит английское слово "Sorry"? Письмо- чей-то бред, может редакции?
    		 04.12.17 14:01
         
    -2
         
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  • Прелесть
    Чудеса в решете. Всегда знала, каким должен быть муж. А уж 16 лет парится с неподходящим. И что сказать?
    		04.12.17 13:48
         
    5
         
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  • Космополит
    Ваш мужчина -это отражение Вас. Плохо любите мужа, одна фраза что у вас как у всех много говорит. Не договариваете, Вы, автор, второго ребенка рожали под свою ответственность? Что делать? Выходить самой на работу.
    		 04.12.17 13:44
         
    2
         
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  • Элфи Крекс
    И вдогонку. От того, что вы сидите Ревеле, причитаете, что он вас не лююююбит и достоин большей зарплаты ,ничего ведь не изменится. Он ведь и сам, наверное, не против больше зарабатывать ( а кто против?). Значит, либо вашу активность направьте на то, чтобы найти ему другую работу, либо сами- сами. Ну, ещё можно сказать : " я достойна лучшего" и найти состоятельного, который радостью и на ваших детей- астматиков, и на покраску ваших седых волос будет зарабатывать.
    		 04.12.17 12:04
         
    4
         
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  • Элфи Крекс
    Ничего не поняла. Что значит"прислал"? Почему про расходы- доходы лишь сейчас озаботились, если уже 16 летженаты? Если вы " активная карьеристка" и выходите из декрета, значит, в разы больше его будете зарабатывать, хватит не только на маникюр? И вообще за столько-то лет можно было понять, что из себя ваш муж представляет.Если он не способен зарабатывать столько, сколько вам надо, может быть, стоило одним ребёнком ограничиться?
    		 04.12.17 11:55
         
    8
         
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    • лаки
      ну вот, не я одна в непонятках) прислал - по компу, по почте возможно. а у ГГ явно передоз дамских форумов)) пока в декрете сидела небось читала, как у каждой второй муж полуолигарх и осыпает бабками и вдруг решила, а чем мой хуже? и давай из него лепить непонятные ему формы))) пора ей на работу, явно)
      		 04.12.17 12:05
           
      5
           
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      • звездочка )
        По крайней мере, разговаривать четко и по существу она явно не умеет. "Я ему сказала, что посчитала все траты в месяц и в них нет статьи на меня (окраска волос, маникюр). И мне на это он ответил: «Сорри»." И что, это повод для слез?? Он просто дал понять, что да, не учел. Не жена, а вынос мозга.
        		04.12.17 12:59
             
        8
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Клуша Новокузнецк
    Неправильно считаете. Сначала дети. Потом Вы. Далее распределяйте, что осталось. Мы ездили с руководством на обучение - компания такая есть Бизнес Форвард - нас так "научили" планировать финансы - сначала основной фонд, потом фонды управления, и только затем фонды компании - условно-постоянные расходы. В общем, как объявляет мой внук: "Сегодня у нас на ужин: лапша и две корочки хлеба" . И хоть такого планирования у нас не получилось - но зато сразу стало очевидно, за счет чего предприятие живет - за счет дивидендов (маникюра, педикюра) и прочего аналогичного. В общем, советую изменить малость эту таблицу и когда начнете тратить деньги не по назначению, не забудьте повторять: "Хорошо, дорогой, я отдам тебе деньги, которые причитаются мне, чтобы ты сегодня побрился." А то человек, наверное думает, что "содержит" - ешьте от пуза. И я все понимаю - работы нет, денег нет - прошла через это - но когда человека удовлетворяет такой расклад - это становится за гранью моего понимания.
    		 04.12.17 11:21
         
    2
         
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  • жужа@
    Письмецо странноватое. 16 лет все было Ок, и вдруг мужчина стал что-то должен: море, маникюр и т.д. Атвор 16 лет в коме была?
    		04.12.17 11:18
         
    13
         
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  • Апельсиновая
    Странное письмо. Шестнадцать лет устраивало, а тут вдруг нет. Кто-то в панамку накидал что "ты достойна лучшего" и "очи открылись" что бывает по другому? Ну так раньше надо было по сторонам глазеть, теперь уж извлекай лучшее из того что имеешь. Пущай дитями занимается, по дому шустрит после работы.
    		04.12.17 10:56
         
    7
         
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  • ИДИЛИЯ
    Я со смеху чуть со стула не упала) Нечего, я же с ребенком сижу в Челябинке (почти уже чернобыль здесь) и наблюдаю каждый день розово серый закат и ничего, как то никому еще плохо не было) Большинство женщин живут и учатся и маникюр и волосы делать сами, ничего страшного в этом нет. Ищите другого мужа, но думаю ваши запросы будут только расти, что явно не уживется с зарплатой нового мужа.
    		04.12.17 10:28
         
    0
         
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  • звездочка )
    Мне всегда казалось, что мужчина должен думать, как сделать, чтобы жена была ухоженной, а дети ни в чем не нуждались..../// а не надо думать о каком-то абстрактном мужчине, надо смотреть на своего - он лично как думает и поступает? мужчины такие разные, никаких обобщений "в среднем по палате" не должно быть. У тебя ещё потребности скромные - маникюр и покраска, рядом со мной твой муж был бы давно в глубоком обмороке от одного похода в магазин спортивного питания ) я даже не говорю про статью расходов "обучение". В общем, как он сам живет, пассивно и без потребностей, так и окружающих воспринимает. Тут даже не вопрос его щедрости, это вопрос его образа жизни и вкуса жизни в целом, ведь даже в театр в Москве сходить не пару сотен рублей на одного стоит. Таблица учета бюджета хороший инструмент, вот и напиши там ВСЕ, что ты хочешь видеть в вашей семейной жизни и подбей
    		 04.12.17 10:23
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    Можно договориться, кто сколько вносит в семейный бюджет, а остальное распихивайте по карманам. И объяснить мужу, что остаток ты намерена тратить на свои нужды и не собираешься отсчитываться за это.
    		 04.12.17 10:02
         
    10
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки
    ничего не поянла..вы точно 16 лет женаты?? такое ощущение, что познакомились недавно с мужем. вы второго ребенка решились родить, так на что расчитывали?? и вы выходите на работу - вы что волонтером будете?) за спасибо?) или вам принципиально чтобы муж полностью содержал? а что раньше так и было, а тут вдруг? странно вообще письмо..ну может девочки лучше поймут, посижу почитаю)
    		 04.12.17 09:58
         
    9
         
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