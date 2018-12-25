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Муж всегда прав, я всегда виновата


Я замужем. Мой муж доводит меня до слез и не просто доводит, а проблема вся в том, что он просто не останавливается в наших спорах и ссорах. А он давит, давит, пока я не перехожу на эмоции и не дохожу до белого каления. Сам он при этом спокойный. Ставит меня во всем виноватой, причем несет всякую ересь, не относящуюся ко мне. Я порой думаю, что у него какие комплексы, почему-то он добивает меня даже когда я нахожусь в спокойном состоянии и избегаю всячески с ним ссор, но он продолжает говорить мне гадости.

Повлиять на него никто не в состоянии ни я, ни его родители, ни коллеги на работе. У него черта – делать всех во всем виноватыми, кроме себя, а сам в свой адрес не принимает негативную правду. Он считает, что всегда прав, а все остальные дураки. Как быть с такими людьми?

Юлия, С.-Петербург, 26 лет / 25.12.18
Муж всегда прав, я всегда виновата

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Короткий ответ – никак. Я не общаюсь с такими людьми. Либо общаюсь на расстоянии, если по какой-то причине приходится. Задай себе вопрос: что тебя держит рядом с ним? По какой причине ты вышла за него замуж? И как планируешь жить с таким сложным человеком еще несколько десятков лет? Мне кажется, это будут очень грустные, крайне токсичные десятилетия. Представь, что у вас родился ребенок. Сначала он будет зрителем ваших ссор и папиного упорного желания сделать маму несчастной. Потом ребенок испытает это не своей шкуре. Папе-то будет без разницы, из кого кровь пить.

    Лично я бы в таких отношениях долго бы играть в садомазохизм не стала. Нет никаких аргументов в пользу сохранения отношений, которые отравляют тебе жизнь. Даже если при этом в остальное время муж носит тебя на руках. Твой муж – токсичный человек, который питается чужими страданиями, чужими негативными эмоциями. А с людьми, которые унижают тебя из жажды получить для себя вброс адреналина, все-таки стоит держать дистанцию. Тебе 26 лет. Ты, правда, хочешь прожить еще лет 40-50 в слезах и на нервах?

  • Сергей

    Юлия, лично я стараюсь держаться от подобных людей подальше. Чего и всем другим желаю. Общаться с ними очень сложно, а жить рядом даже не представляю, как. Переделать, переубедить, уговорить не получится просто потому, что, унижая собеседника, такой человек получает удовольствие. И отказаться от подобного поведения – не сможет.

    Конечно, есть вариант обратиться к психологу или к психиатру и попробовать разобраться в проблеме. Однако для того, чтобы начать работу над собой, требуется в первую очередь желание самого человека. А его-то как раз и нет. Поэтому как-то изменить твоего супруга, на мой взгляд, не получится. А раз так, то и вариантов действий у тебя только два. Либо привыкай, либо уходи. Но ведь ты же выбрала его когда-то. Значит подобное поведение не смущало. С чего теперь вдруг начали вопросы возникать? В то же время, учитывая то, что с возрастом некоторые особенности будут лишь развиваться и заостряться, боюсь, через некоторое время станет совсем грустно.

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Лучшие комментарии

  • жужа@ 25.12.18 00:25
    -
    13
    +
    От таких людей надо держаться подальше. Разводитесь, пока детей нет. Это опыт; от токсичных людей надо бежать при чем сразу.
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  • Zavoronok 25.12.18 01:08
    -
    13
    +
    Меня начальница доставала. Потом мне это стало пофигу, когда она палку перегнула. Если тебе статус замужней дороже нервов, мучайся дальше. Но долго всё равно не вытерпишь, уйдёшь позже, но уже с нервами, испорченными вконец. Судя по письму, мужу важно довести тебя, и если перестанешь реагировать на слова, бить начнёт. Тебе оно надо? Уходи сейчас, пока не поздно.
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  • *** 25.12.18 08:48
    -
    11
    +
    Странный комментарий "Но ведь ты же выбрала его когда-то. Значит подобное поведение не смущало" Ага прям абъюзеры дураки на собственном лбу писать кто они такие. Поначалу они белые и пушистые. Возможно слишком белые и слишком пушистые.
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  • *** 25.12.18 08:42
    -
    9
    +
    вот он перверзный нарцисс. Гнать его ссаной тряпкой.
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  • krazy 25.12.18 01:11
    -
    8
    +
    А зачем вы ему "негативную правду" втолковать пытаетесь? И еще всех вокруг втравливаете? Он весь из себя гад? Разводитесь. Вам так нужно, чтобы он признал вашу правоту? Дайте человеку право на собственное мнение. И уходите, отрицательные эмоции старят.
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  • кэп - / 25.12.18 14:26
    -
    0
    +
    Мама педагог у него? Воспитатель, заведующая ДС?? В основном у данных тетенек детки с подобными загонами вырастают и мужчины и женщины.
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  • Прелесть / 25.12.18 12:41
    -
    2
    +
    Для меня ВАЩЕ не понятно - xа зачем о нем то говорить и писать? ВАМ такое нравится? НЕТ. Ну и о чем разговор???? Два дня максимум на раздумья и на волю. Какие могут быть тут мнения ещё????
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  • Проходя мимо / 25.12.18 12:29
    -
    2
    +
    С такими людьми лучше не быть. Вы рассматриваете замужество как пожизненную кабалу и ищите решение в рамках этого, а это просто была ошибка. Пока исправимая.
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  • Нету ника / 25.12.18 09:31
    -
    4
    +
    Тебе 26. Ты ВСЁ можешь (учиться, работать, путешествовать, делать карьеру, учиться новому, быть красивой и счастливой, родить детей, любить, быть любимой). Он неудачник, который тебя подавляет и сдерживает. БЕГИ!!!
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  • Koshka / 25.12.18 09:13
    -
    3
    +
    Э, а зачем Вам вообще с ним быть? Вы его дико любите? Вам жить негде и есть нечего?
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  • *** / 25.12.18 08:48
    -
    11
    +
    Странный комментарий "Но ведь ты же выбрала его когда-то. Значит подобное поведение не смущало" Ага прям абъюзеры дураки на собственном лбу писать кто они такие. Поначалу они белые и пушистые. Возможно слишком белые и слишком пушистые.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • *** / 25.12.18 08:42
    -
    9
    +
    вот он перверзный нарцисс. Гнать его ссаной тряпкой.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Солярская / 25.12.18 02:26
    -
    5
    +
    Зато ты замужем. Да, Юль? Вопрос в том, как бы это сделать так, чтобы твой напильник стал круче его напильника.
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  • krazy / 25.12.18 01:11
    -
    8
    +
    А зачем вы ему "негативную правду" втолковать пытаетесь? И еще всех вокруг втравливаете? Он весь из себя гад? Разводитесь. Вам так нужно, чтобы он признал вашу правоту? Дайте человеку право на собственное мнение. И уходите, отрицательные эмоции старят.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 25.12.18 01:08
    -
    13
    +
    Меня начальница доставала. Потом мне это стало пофигу, когда она палку перегнула. Если тебе статус замужней дороже нервов, мучайся дальше. Но долго всё равно не вытерпишь, уйдёшь позже, но уже с нервами, испорченными вконец. Судя по письму, мужу важно довести тебя, и если перестанешь реагировать на слова, бить начнёт. Тебе оно надо? Уходи сейчас, пока не поздно.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@ / 25.12.18 00:25
    -
    13
    +
    От таких людей надо держаться подальше. Разводитесь, пока детей нет. Это опыт; от токсичных людей надо бежать при чем сразу.
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