Муж всегда прав, я всегда виновата

Я замужем. Мой муж доводит меня до слез и не просто доводит, а проблема вся в том, что он просто не останавливается в наших спорах и ссорах. А он давит, давит, пока я не перехожу на эмоции и не дохожу до белого каления. Сам он при этом спокойный. Ставит меня во всем виноватой, причем несет всякую ересь, не относящуюся ко мне. Я порой думаю, что у него какие комплексы, почему-то он добивает меня даже когда я нахожусь в спокойном состоянии и избегаю всячески с ним ссор, но он продолжает говорить мне гадости.

Повлиять на него никто не в состоянии ни я, ни его родители, ни коллеги на работе. У него черта – делать всех во всем виноватыми, кроме себя, а сам в свой адрес не принимает негативную правду. Он считает, что всегда прав, а все остальные дураки. Как быть с такими людьми?