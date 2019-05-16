Мой мужчина общается в мессенджерах с девушками
Неполадки в личной жизни. Сейчас расскажу всю суть. Постараюсь вкратце, чтоб особо не напрягать. Живем с парнем 2 года, в мае вот годовщина будет. 27 апреля он сделал мне предложение – я согласилась. Было все только на словах, никаких цветов, кольца и т.д.
В начале мая решила с его телефона посмотреть сериал. Время первый час ночи, он спит. Беру телефон. Включаю интернет. И телефон разрывается от новых сообщений в вайбере и ватсапе от девок. После просмотра серии все-таки не выдержала и залезла в переписки. Одна писала что-то про то, что начала качать попу, как у нее болят ножки, но скоро будут результаты. Ладно, «цветочки». Другая девочка – номер не сохранен, по фото – его бывшая. Переписка в настоящее время была о съеме квартиры, где лучше (девочка переехала, интересовалась где дешевле снять квартиру). Мотаю переписку выше. 18 апреля. Он ей жалуется, что у нас мало секса, я не даю ему утром, а ведь он так хочет и его это бесит. Даже в критические я ему не даю. Дальше она ему шлет свою фотку, она в майке с глубоким декольте. Его ответ: «Из-за декольте лица не заметил» (что?). Дальше он ей пишет, что хочется ему новых ощущений в постели. Она интересуется: с девушкой своей (то есть со мной) он это хочет или с кем-то другим, он отвечает «с другой», она спрашивает «с кем-то конкретно?», он отвечает «после фото с декольте конкретика расплылась» (как это понимать?)
Далее он рассказывает своей бывшей о том, что у него уже была девушка на примете, с которой он спал когда-то и хотел с ней же пойти от меня налево, но что-то сорвалось. Он не изменял, все только лишь в переписках. Но т.к. переписки кусками, и что-то удалено, я ему не верю. Его объяснения таковы: про декольте – прикол, про недостаток секса сказал в порыве эмоций, а про девушку с которой хотел переспать – для крепкого словца. Никаких поступков с его стороны я особо не вижу. Да, извинялся. Но даже общение с ними не прервал. Не показал, что готов измениться. День была у мамы. Потом с работы приехала домой, думала хоть ужин сготовит – оказалось дома шаром покати. Сейчас думаю снимать квартиру отдельно от него. Да, боюсь, что финансово не потяну. А оставаться с ним только из-за того, что я стеснена финансами, я не вижу смысла.
Посмотрите на эту ситуацию со стороны и снимите с меня эти чертовы розовые очки, т.к. я чувствую к нему тягу. Хоть о обижена жутко. Что делать- не знаю.
Мнения наших экспертов
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Алена
Нина, мой богатый опыт подсказывает мне, что так не ведут себя мужчины, которые уже определились с выбором партнерши. Твой парень однозначно еще в поиске, и ты – это просто вариант, который на данный момент принят за годный. Но есть очень серьезный нюанс: не изменил он тебе до сих пор (если это правда, конечно) только потому, что не нашлось желающих. Но это случилось бы, если бы хоть одна из тех девушек, с которыми он чатится, проявила инициативу. А ведь это – вопрос времени. Не те, так какая-то другая девица однажды это сделает. Тут, на самом деле, многое зависит от того, насколько твой парень завидный жених.
На мой взгляд, тебе точно не нужно тратить на него время. Ты уже не сможешь ему доверять. У тебя в голове будет сидеть мысль: «С кем он на сей раз обсуждает нашу интимную жизнь?» Ты будешь подозревать, что он общается со своими бывшими, или с потенциальными будущими. И, самое обидное, что подозрения твои не будут беспочвенными. Ты сожжешь себя изнутри, и вы все равно расстанетесь, потому что подобные отношения токсичны для обоих партнеров.
В остальном ничего не смогу тебе посоветовать. На мой взгляд, при желании всегда можно найти способ разъехаться, подобрать подъемное по деньгам съемное жилье. Это вопрос желания, а не финансов, как ни странно. Захочешь изменить свою жизнь и перезагрузиться – все решишь.
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Сергей
Нина, честно говоря, не понял, причем тут какие-то очки. Судя по тому, что ты пишешь, ничего особо сильного в плане чувств между вами не было и нет. То есть расстаться, в общем-то, не проблема. Но имеется одно большое и несколько мелких «НО».
Во-первых, вопрос финансово-территориальный. Снимать отдельную жилплощадь ты пока не готова, причем не столько из-за дороговизны, а скорее по причине того, что не планировала ничего подобного, и сейчас просто в ступоре от необходимости влезать в хлопоты и неудобства.
Во-вторых, в данный момент имеется парень. Да, не фонтан, но имеется. Бросить, конечно, можно, но ведь потом придется нового искать – а это опять хлопоты. Возраст, опять же, не сильно подростковый, и была надежда, что вот наконец-то хоть что-то нормальное получается. А с надеждами расставаться очень непросто. Кроме того, ведь если разойтись, то придется объяснять разным друзьям приятелям и прочим интересующимся причину. А это мало того, что неприятно, ибо предательство всегда неприятно, так ведь еще получается, что ты оказалась не настолько хороша, чтобы этот ловелас забыл о других женщинах, о чем за спиной сразу начнут шептаться.
Ну и самое большое «НО» – он ведь позвал замуж! Да, пусть на самом деле это было всего лишь словами, ничего серьезного под собой не подразумевающими, однако было, и ты мысленно уже спланировала и свадьбу, и рождение детей, и даже прогулки с внуками. И вот именно с этой мечтой распрощаться сложнее всего. Вот потому и хочется закрыть глаза и представить, что все, на самом деле, хорошо, просто возникло некоторое недопонимание на основе общемировой политической стрессовой ситуации, которое исчезнет, и все будет как раньше, как только глаза откроются. Что ж, каждый имеет право портить себе жизнь по-своему и верить во что угодно. Но на мой взгляд, единственное, что нужно сделать в сложившейся ситуации – это как можно скорее уезжать и прерывать всякой общение с данным мужчиной. Иначе, просто поверь на слово, ты совершенно напрасно потеряешь время, но так и не получишь желаемого. А лет в 35, искать нового спутника жизни будет несколько проблематичнее.
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Лучшие комментарии
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Рина 16.05.19 02:16Ну что тут сказать? Собираешься замуж за кобеля. Оно тебе надо? Вымотает все нервы, наградит венерическими болячками, спустит псу под хвост остаток твоей молодости. Возможно поналепит детей на стороне -- нормальной семьи у вас не будет. Если поднимется и разбогатеет (мечта любой жены!) -- поскачет по бабам только так, девушки уже так строго отказывать не будут. Ну и во что ты впрягаешься, хоть понимаешь? Чтоб предложение тебе сделать, целых два года чухался, а чтобы отказаться от желаний ходить налево, наверное, -- не раньше старости, дряхлости и импотенции. Спасайся, тебе эту переписку в телефоне сам Бог увидеть вовремя дал, пока ты глупостей не наделала, и детей от него не нарожала.
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Прелесть 16.05.19 09:42Фу фу фу. Чистой воды идиот. Какие могут быть сомнения. Неужели Вам такое нравится. Как сказал бы мой папа : нууу это несолидно. И все. А зачем это рассматривать под лупой размусоливать. С позиции огромного опыта скажу наверняка - солидный любящий мужчина даже никак до такого не опустится. Докладывать как и сколько ему дала / не дала любимая женщина. Моё мнение фу фу фу.
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Элфи Крекс 16.05.19 12:08Дело не в том, изменяет он или нет. Дело в том, что позволяет себе обсуждать вас с посторонними людьми, вплоть до самых интимных вещей. Не делают так люди, находящиеся в паре. А раз он этого не понимает, то всегда и всё про вас будет достоянием общественности. Теперь про квартиру. Вам уже 27 лет. Всё-таки базовые потребности (кров и стол) человек в таком возрасте должен себе обеспечивать. Не можете эту квартиру оплачивать - найдите меньше или снимайте на двоих с другой девушкой. Если бы ваш мч вас оставил, вы бы нашли выход? Да и до 25 лет как-то жили?
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лаки 16.05.19 09:47согласна - отвратительно. тошнотоворная ситуация на мой взгляд, что там еще думать, бог ты мой...
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ЯздесЯ 16.05.19 07:42Нет, автор. Здесь рыбы нет. Вы же как-то жили до него одна или у мамы, поэтому не придумывайте повода остаться и дать возможность задурить вам голову, все равно прозреете, лет через 10-15. Скажите досвидос. Такие не меняются.
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Инга / 16.05.19 14:26Без вариантов - досвидос. Такой и вторую семью на стороне заведет, ведь мозги - это та часть тела, которой он не пользуется
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[email protected] / 16.05.19 13:43Это какой-то мудозвон. Даже не знаю, как с ним можно жить и спать…
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Элфи Крекс / 16.05.19 12:08Дело не в том, изменяет он или нет. Дело в том, что позволяет себе обсуждать вас с посторонними людьми, вплоть до самых интимных вещей. Не делают так люди, находящиеся в паре. А раз он этого не понимает, то всегда и всё про вас будет достоянием общественности. Теперь про квартиру. Вам уже 27 лет. Всё-таки базовые потребности (кров и стол) человек в таком возрасте должен себе обеспечивать. Не можете эту квартиру оплачивать - найдите меньше или снимайте на двоих с другой девушкой. Если бы ваш мч вас оставил, вы бы нашли выход? Да и до 25 лет как-то жили?
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Персикова / 16.05.19 11:40Странная пара. С вашей стороны любви нет , только финансовая зависимость ? С его стороны любви нет и нет даже элементарного уважения. Ну и зачем вам это ? Негде жить ? И только по этой причине надо выходить замуж за чмудака ? Не проще снять жильё на пару с подругой, сестрой или еще как-то решить свой жилищный вопрос ? После прочтения таких перлов я бы не только замуж за такого не собралась , на день бы не осталась с ним в одной постели и за одним столом . А вам еще снимать надо какие-то розовые очки ? На мой взгля , на вас их и нет , всё вы видите и всё понимаете , но вам выгодно делать вид , что вы в неведении или , что вы верите его россказням. Ну , дело ваше , и жизнь просирается ваша...
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ingenue / 16.05.19 10:44Очень часто слышу такие жалобы у женщин. полезла в телевон и все. вся личная жизнь развалилась. Уже раз 5 такие истории слышала. и все окончились расставанием. я не о том, что не нужно лезть в его телефон и "меньше знаешь крепче спишь" не о том совсем. иногда телефон звонит в машине он за рулем, иногда в душе, а его мама звонит. иногда клендарь нужно сверить. так или иначе все равно сообщение выскочит в самый неподходящий момент. когда он думает, что всех удалил из вайбера или телефонной вниги. все тайное- явное будет
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Прелесть / 16.05.19 09:42Фу фу фу. Чистой воды идиот. Какие могут быть сомнения. Неужели Вам такое нравится. Как сказал бы мой папа : нууу это несолидно. И все. А зачем это рассматривать под лупой размусоливать. С позиции огромного опыта скажу наверняка - солидный любящий мужчина даже никак до такого не опустится. Докладывать как и сколько ему дала / не дала любимая женщина. Моё мнение фу фу фу.
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лаки / 16.05.19 09:47согласна - отвратительно. тошнотоворная ситуация на мой взгляд, что там еще думать, бог ты мой...
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ЯздесЯ / 16.05.19 13:04Подумала: зачем тогда он ее замуж, если даже сейчас количество секса не устраивает и потребность с девками трепаться совсем не на невинные темы? Вот на хрена козе баян, скажите? Пусть бегал бы дальше. А вообще в нормальной паре интимные вещи обсуждаются и находится компромисс, а не сразу решение на стороне. Хотя, не факт, что тут такая проблема и правда имеет место быть, а не надуманный этим недолюбленным половым гигантом повод...
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Koshka / 16.05.19 09:07Оба хороши. Вы живете с ним только из-за финансов, для Вас даже секс с ним - обуза.
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Лада / 16.05.19 08:26Он не готов отказаться ради вас от общения с другими девушками. Всё.
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Проходя мимо / 16.05.19 08:19Квартиру можно снять на двоих с соседкой. Давно уже все так делают
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ЯздесЯ / 16.05.19 07:42Нет, автор. Здесь рыбы нет. Вы же как-то жили до него одна или у мамы, поэтому не придумывайте повода остаться и дать возможность задурить вам голову, все равно прозреете, лет через 10-15. Скажите досвидос. Такие не меняются.
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Джей / 16.05.19 07:13А что собстна изменилось? Раньше жили как сожители по квартире и дальше будете жить как сожители по квартире.
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Krazy / 16.05.19 03:18Ваша основная проблема в финансах. Так здорово было б гордо послать нах и удалиться в закат, правда? Но печалька, на какие шиши? Он ведь знает все это, потому и продолжает общение с бабами. Куда вы с подводной лодки?
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Рина / 16.05.19 02:16Ну что тут сказать? Собираешься замуж за кобеля. Оно тебе надо? Вымотает все нервы, наградит венерическими болячками, спустит псу под хвост остаток твоей молодости. Возможно поналепит детей на стороне -- нормальной семьи у вас не будет. Если поднимется и разбогатеет (мечта любой жены!) -- поскачет по бабам только так, девушки уже так строго отказывать не будут. Ну и во что ты впрягаешься, хоть понимаешь? Чтоб предложение тебе сделать, целых два года чухался, а чтобы отказаться от желаний ходить налево, наверное, -- не раньше старости, дряхлости и импотенции. Спасайся, тебе эту переписку в телефоне сам Бог увидеть вовремя дал, пока ты глупостей не наделала, и детей от него не нарожала.