Мой мужчина общается в мессенджерах с девушками

Неполадки в личной жизни. Сейчас расскажу всю суть. Постараюсь вкратце, чтоб особо не напрягать. Живем с парнем 2 года, в мае вот годовщина будет. 27 апреля он сделал мне предложение – я согласилась. Было все только на словах, никаких цветов, кольца и т.д.

В начале мая решила с его телефона посмотреть сериал. Время первый час ночи, он спит. Беру телефон. Включаю интернет. И телефон разрывается от новых сообщений в вайбере и ватсапе от девок. После просмотра серии все-таки не выдержала и залезла в переписки. Одна писала что-то про то, что начала качать попу, как у нее болят ножки, но скоро будут результаты. Ладно, «цветочки». Другая девочка – номер не сохранен, по фото – его бывшая. Переписка в настоящее время была о съеме квартиры, где лучше (девочка переехала, интересовалась где дешевле снять квартиру). Мотаю переписку выше. 18 апреля. Он ей жалуется, что у нас мало секса, я не даю ему утром, а ведь он так хочет и его это бесит. Даже в критические я ему не даю. Дальше она ему шлет свою фотку, она в майке с глубоким декольте. Его ответ: «Из-за декольте лица не заметил» (что?). Дальше он ей пишет, что хочется ему новых ощущений в постели. Она интересуется: с девушкой своей (то есть со мной) он это хочет или с кем-то другим, он отвечает «с другой», она спрашивает «с кем-то конкретно?», он отвечает «после фото с декольте конкретика расплылась» (как это понимать?)

Далее он рассказывает своей бывшей о том, что у него уже была девушка на примете, с которой он спал когда-то и хотел с ней же пойти от меня налево, но что-то сорвалось. Он не изменял, все только лишь в переписках. Но т.к. переписки кусками, и что-то удалено, я ему не верю. Его объяснения таковы: про декольте – прикол, про недостаток секса сказал в порыве эмоций, а про девушку с которой хотел переспать – для крепкого словца. Никаких поступков с его стороны я особо не вижу. Да, извинялся. Но даже общение с ними не прервал. Не показал, что готов измениться. День была у мамы. Потом с работы приехала домой, думала хоть ужин сготовит – оказалось дома шаром покати. Сейчас думаю снимать квартиру отдельно от него. Да, боюсь, что финансово не потяну. А оставаться с ним только из-за того, что я стеснена финансами, я не вижу смысла.

Посмотрите на эту ситуацию со стороны и снимите с меня эти чертовы розовые очки, т.к. я чувствую к нему тягу. Хоть о обижена жутко. Что делать- не знаю.