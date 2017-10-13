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Могу ходить и не думать о сексе вообще


Проблема вот в чем: есть парень, вместе 10 месяцев, почти год, любовь-морковь, все дела, я его очень ценю и уважаю, он хороший, добрый и заботливый, любит меня, все хорошо! Ждем ребенка… Но самое ужасное, что в отношениях нет секса, примерно 6 месяцев назад меня как «отрубило», не хочу и все, но не его не хочу, а сам секс... Не поднимаются ни руки, ни остальное на занятия... Он обижается, ругаемся периодически. Я ему много раз объясняла, что причина не в нем, а во мне, так как когда вроде прелюдия… или мне вдруг захотелось, то все хорошо, я испытываю оргазм. А так могу ходить и не думать о сексе, хотя раньше была зачинщицей всего... Говорила ему что схожу к сексопатологу, а он смотрит на меня как на дуру, мол придумываешь все, все дело во мне, просто говорить боишься! Но это не так, а он и понимать не понимает! Что делать?
Мария,
Рига, Латвия, 28 лет
13.10.17
Могу ходить и не думать о сексе вообще

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ну, тут ты все-таки не совсем права, на мой взгляд. И ищешь оправдания своему парню, потому что он уже отец твоего ребенка, пусть еще и не родившегося, но уже имеющегося в наличии, а не в перспективе. Но это именно оправдания. И проблема ваша – общая, и виноваты – оба. Ты, конечно, могла (и имела право) охладеть сексуально в виду беременности. Не все беременные дамы сохраняют сексуальный пыл. Зачастую влечение падает, в том числе и из-за подсознательного страха навредить ребенку (часто страх безоснователен, но бывают и исключения, когда лучше подстраховаться). Что касается твоего мужчины, то ему вместо истерик следовало бы обратить внимание на то, что предшествует тем редким моментам, когда ты снова готова заниматься с ним сексом. Ты сама написала «когда есть прелюдия». А кто ее должен организовать? Беременная ты? Что ему мешает эти самые прелюдии создавать? Ведь для любой женщины это важно. И если мужчине, особенно молодому, достаточно вида голой женщины, или всего лишь обнаженной груди, чтобы все «встало» в нужных местах, то женщина от вида мужской наготы так не возбуждается. А когда двое начинают жить вместе, и сексуальная жизнь превращается в банальный поход в душ и после в кровать, которая и так общая, - это может убить все желание. Скорее всего, твой мужчина просто перестал стараться тебя соблазнить, возбудить. И ваш секс стал похож на ритуал, как зубы почистить перед сном. Вот и не хочешь ты секса как такового. Объясни ему это. В конце концов, ты же рожать от него собралась, значит, вам в любом случае придется налаживать свою сексуальную жизнь. Иначе ребенку расти придется без отца (и еще не известно, кто от кого сбежит – ты от мужчины, или он от тебя). Не пытайся взвалить на себя всю вину за отсутствие влечения к своему партнеру. Он, на самом деле, мог бы и лучше стараться. И ты наверняка это понимаешь в глубине души, только боишься ему это озвучить, потому что вашим отношениям еще и года нет, и вы еще, на самом деле, не настолько хорошо друг друга знаете и чувствуете. Он тебя точно не чувствует. Иначе бы были у тебя и прелюдии уже, и желание. Хотя, знаешь, с другой стороны, весь день ходить и думать только о сексе – это еще хуже, чем весь день не думать о нем вообще. Если бы люди вокруг были из первой категории, представь, насколько они были бы непродуктивны в своей жизни.

  • Сергей

    Мария, все мы люди, и все разные. У каждого имеются свои собственные воспитание, желания, и чисто физические возможности. Соответственно и сексуальные аппетиты очень различны с самого начала возникновения. Кому-то нужно много и часто, кому-то наоборот. С возрастом и приобретением опыта, а тем более с появлением постоянного партнера, данная область отношений опять очень существенно меняется. Страсть неизбежно уходит, накал чувств спадает, возникает привычка, и на первый план выходят совершенно иные потребности. Работа, стрессы, взрослые обязательства, также вносят существенные коррективы. А уж про беременность с её гормональными и всеми прочими взрывами и изменениями я вообще молчу. Поэтому падение интереса к сексу, учитывая хотя бы то, что ты ждешь ребенка, вполне объяснимо. Ничего странного тут нет. Тем более, что желание-то у тебя все-таки иногда появляется. Другое дело, что между тобой и парнем нет взаимопонимания. А вот это плохо. Значит, вы совершенно не знаете друг друга, не умеете разговаривать, обсуждать проблемы, совместно искать решения и идти на компромиссы. Проще говоря, вы практически не знакомы. Да и официальных отношений у вас нет. Ну, и зачем нужно было так спешить с беременностью? Теперь придется пытаться все решать в авральном порядке. А это редко приводит к хорошим результатам. Что же делать? Для начала найди литературу про изменения поведения беременных, почитай сама, и обязательно дай прочесть приятелю. Полагаю, многие вопросы сами отпадут. Ну, а дальше учитесь строить отношения и ищите компромиссы.

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Обсуждение 32  

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Лучшие комментарии

  • Изаура
    А ты кто такая , чтобы указывать кому за дверь ? Тебя спросить забыли.
    		 13.10.17 15:18
         
    10
         
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  • 50/50
    вместе 10 месяцев, из них секса не хочется 6) любовь, одним словом))) рожать пора было, вот и всё, а теперь сову на глобус - хочется же, чтобы как у людей
    		 13.10.17 15:51
         
    9
         
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  • звездочка )
    По крайней мере, можно делать что-то для него, чтобы муж не ходил "голодный" и злой. Не понимаю я этот эгоизм "руки не поднимаются" относительно любимого человека. А параллельно разбираться с причинами своего состояния, либидо хрупкое на самом деле и на него влияет куча факторов.
    		13.10.17 10:34
         
    7
         
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  • 10 лет на Клео
    Да...после таких экспрессивных комментов понятннй не стало. Кроме одного- кого то погнали за дверь за совет, после мутного письма.Знаете, люди не виноваты, что Вы не умеете формулировать мысли. Хамить не обязательно. Особенно, если не умеешь писать и хочешь получить совет. Тут женщины очень харизматичные, но не хамки. Немного уважения к тем у кого просите совета.
    		 13.10.17 15:47
         
    7
         
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  • Юля Баку
    "Ждем ребенка." Вы хотите или Вы уже беременны? Если беременны , то так бывает. Гормональный фон изменился и может пропасть желание. Родится ребенок и все встанет на место. Если только хотите, то возможно, надо поглубже посмотреть " А хотите ЛИ?" Все таки самый главный сексуальный орган- это голова...Вот там и разбираетесь, что на самом деле произошло.
    		13.10.17 13:50
         
    6
         
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