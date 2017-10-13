Могу ходить и не думать о сексе вообще

Алена

Ну, тут ты все-таки не совсем права, на мой взгляд. И ищешь оправдания своему парню, потому что он уже отец твоего ребенка, пусть еще и не родившегося, но уже имеющегося в наличии, а не в перспективе. Но это именно оправдания. И проблема ваша – общая, и виноваты – оба. Ты, конечно, могла (и имела право) охладеть сексуально в виду беременности. Не все беременные дамы сохраняют сексуальный пыл. Зачастую влечение падает, в том числе и из-за подсознательного страха навредить ребенку (часто страх безоснователен, но бывают и исключения, когда лучше подстраховаться). Что касается твоего мужчины, то ему вместо истерик следовало бы обратить внимание на то, что предшествует тем редким моментам, когда ты снова готова заниматься с ним сексом. Ты сама написала «когда есть прелюдия». А кто ее должен организовать? Беременная ты? Что ему мешает эти самые прелюдии создавать? Ведь для любой женщины это важно. И если мужчине, особенно молодому, достаточно вида голой женщины, или всего лишь обнаженной груди, чтобы все «встало» в нужных местах, то женщина от вида мужской наготы так не возбуждается. А когда двое начинают жить вместе, и сексуальная жизнь превращается в банальный поход в душ и после в кровать, которая и так общая, - это может убить все желание. Скорее всего, твой мужчина просто перестал стараться тебя соблазнить, возбудить. И ваш секс стал похож на ритуал, как зубы почистить перед сном. Вот и не хочешь ты секса как такового. Объясни ему это. В конце концов, ты же рожать от него собралась, значит, вам в любом случае придется налаживать свою сексуальную жизнь. Иначе ребенку расти придется без отца (и еще не известно, кто от кого сбежит – ты от мужчины, или он от тебя). Не пытайся взвалить на себя всю вину за отсутствие влечения к своему партнеру. Он, на самом деле, мог бы и лучше стараться. И ты наверняка это понимаешь в глубине души, только боишься ему это озвучить, потому что вашим отношениям еще и года нет, и вы еще, на самом деле, не настолько хорошо друг друга знаете и чувствуете. Он тебя точно не чувствует. Иначе бы были у тебя и прелюдии уже, и желание. Хотя, знаешь, с другой стороны, весь день ходить и думать только о сексе – это еще хуже, чем весь день не думать о нем вообще. Если бы люди вокруг были из первой категории, представь, насколько они были бы непродуктивны в своей жизни.