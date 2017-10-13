Могу ходить и не думать о сексе вообще
Рига, Латвия, 28 лет
13.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаНу, тут ты все-таки не совсем права, на мой взгляд. И ищешь оправдания своему парню, потому что он уже отец твоего ребенка, пусть еще и не родившегося, но уже имеющегося в наличии, а не в перспективе. Но это именно оправдания. И проблема ваша – общая, и виноваты – оба. Ты, конечно, могла (и имела право) охладеть сексуально в виду беременности. Не все беременные дамы сохраняют сексуальный пыл. Зачастую влечение падает, в том числе и из-за подсознательного страха навредить ребенку (часто страх безоснователен, но бывают и исключения, когда лучше подстраховаться). Что касается твоего мужчины, то ему вместо истерик следовало бы обратить внимание на то, что предшествует тем редким моментам, когда ты снова готова заниматься с ним сексом. Ты сама написала «когда есть прелюдия». А кто ее должен организовать? Беременная ты? Что ему мешает эти самые прелюдии создавать? Ведь для любой женщины это важно. И если мужчине, особенно молодому, достаточно вида голой женщины, или всего лишь обнаженной груди, чтобы все «встало» в нужных местах, то женщина от вида мужской наготы так не возбуждается. А когда двое начинают жить вместе, и сексуальная жизнь превращается в банальный поход в душ и после в кровать, которая и так общая, - это может убить все желание. Скорее всего, твой мужчина просто перестал стараться тебя соблазнить, возбудить. И ваш секс стал похож на ритуал, как зубы почистить перед сном. Вот и не хочешь ты секса как такового. Объясни ему это. В конце концов, ты же рожать от него собралась, значит, вам в любом случае придется налаживать свою сексуальную жизнь. Иначе ребенку расти придется без отца (и еще не известно, кто от кого сбежит – ты от мужчины, или он от тебя). Не пытайся взвалить на себя всю вину за отсутствие влечения к своему партнеру. Он, на самом деле, мог бы и лучше стараться. И ты наверняка это понимаешь в глубине души, только боишься ему это озвучить, потому что вашим отношениям еще и года нет, и вы еще, на самом деле, не настолько хорошо друг друга знаете и чувствуете. Он тебя точно не чувствует. Иначе бы были у тебя и прелюдии уже, и желание. Хотя, знаешь, с другой стороны, весь день ходить и думать только о сексе – это еще хуже, чем весь день не думать о нем вообще. Если бы люди вокруг были из первой категории, представь, насколько они были бы непродуктивны в своей жизни.
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СергейМария, все мы люди, и все разные. У каждого имеются свои собственные воспитание, желания, и чисто физические возможности. Соответственно и сексуальные аппетиты очень различны с самого начала возникновения. Кому-то нужно много и часто, кому-то наоборот. С возрастом и приобретением опыта, а тем более с появлением постоянного партнера, данная область отношений опять очень существенно меняется. Страсть неизбежно уходит, накал чувств спадает, возникает привычка, и на первый план выходят совершенно иные потребности. Работа, стрессы, взрослые обязательства, также вносят существенные коррективы. А уж про беременность с её гормональными и всеми прочими взрывами и изменениями я вообще молчу. Поэтому падение интереса к сексу, учитывая хотя бы то, что ты ждешь ребенка, вполне объяснимо. Ничего странного тут нет. Тем более, что желание-то у тебя все-таки иногда появляется. Другое дело, что между тобой и парнем нет взаимопонимания. А вот это плохо. Значит, вы совершенно не знаете друг друга, не умеете разговаривать, обсуждать проблемы, совместно искать решения и идти на компромиссы. Проще говоря, вы практически не знакомы. Да и официальных отношений у вас нет. Ну, и зачем нужно было так спешить с беременностью? Теперь придется пытаться все решать в авральном порядке. А это редко приводит к хорошим результатам. Что же делать? Для начала найди литературу про изменения поведения беременных, почитай сама, и обязательно дай прочесть приятелю. Полагаю, многие вопросы сами отпадут. Ну, а дальше учитесь строить отношения и ищите компромиссы.
Обсуждение 32
Лучшие комментарии
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ИзаураА ты кто такая , чтобы указывать кому за дверь ? Тебя спросить забыли.
13.10.17 15:18 Контекст комментария
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50/50вместе 10 месяцев, из них секса не хочется 6) любовь, одним словом))) рожать пора было, вот и всё, а теперь сову на глобус - хочется же, чтобы как у людей
13.10.17 15:51 Контекст комментария
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звездочка )По крайней мере, можно делать что-то для него, чтобы муж не ходил "голодный" и злой. Не понимаю я этот эгоизм "руки не поднимаются" относительно любимого человека. А параллельно разбираться с причинами своего состояния, либидо хрупкое на самом деле и на него влияет куча факторов.
13.10.17 10:34 Контекст комментария
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10 лет на КлеоДа...после таких экспрессивных комментов понятннй не стало. Кроме одного- кого то погнали за дверь за совет, после мутного письма.Знаете, люди не виноваты, что Вы не умеете формулировать мысли. Хамить не обязательно. Особенно, если не умеешь писать и хочешь получить совет. Тут женщины очень харизматичные, но не хамки. Немного уважения к тем у кого просите совета.
13.10.17 15:47 Контекст комментария
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Юля Баку"Ждем ребенка." Вы хотите или Вы уже беременны? Если беременны , то так бывает. Гормональный фон изменился и может пропасть желание. Родится ребенок и все встанет на место. Если только хотите, то возможно, надо поглубже посмотреть " А хотите ЛИ?" Все таки самый главный сексуальный орган- это голова...Вот там и разбираетесь, что на самом деле произошло.
13.10.17 13:50 Контекст комментария
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Маша, мне кажется, у вас появилас; острая потребность в материнстве и биологические часы толкнули вас к этому "хорошему" парню. Добрый, заботливый, вроде всё окей. Но этого недостаточно. КОгда есть чувства, даже если нет сил или жения упражняться ради секса, есть все проявления отношения к мужчине. Это ласка, нежность. Да и секс, ну как его не хотеть, если он желанный и вкусный, если от его голоса и запаха балдеешь уже перед прелюдией. В общем, чувств нет, как мне кажется. Вы просто зачали ребёнка.
13.10.17 18:10
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KoshkaГероиня поясняет, желание пропало до беременности. Что же дальше? Героиня героически превзошла себя и дала немужу? Или он, сходя с ума от страсти, овладел ею против воли, не забыв начинить?
13.10.17 16:59
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50/50вместе 10 месяцев, из них секса не хочется 6) любовь, одним словом))) рожать пора было, вот и всё, а теперь сову на глобус - хочется же, чтобы как у людей
13.10.17 15:51
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ПрелестьДурдом. Как это люблю его и уважаю и лишаю самого элементарного? И чего ребёнка забацали если друг с другом даже не породнились? Все через одно место. Даже вникать нет смысла.
13.10.17 15:34
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ИзаураА ты кто такая , чтобы указывать кому за дверь ? Тебя спросить забыли.
13.10.17 15:18
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10 лет на КлеоДа...после таких экспрессивных комментов понятннй не стало. Кроме одного- кого то погнали за дверь за совет, после мутного письма.Знаете, люди не виноваты, что Вы не умеете формулировать мысли. Хамить не обязательно. Особенно, если не умеешь писать и хочешь получить совет. Тут женщины очень харизматичные, но не хамки. Немного уважения к тем у кого просите совета.
13.10.17 15:47
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Мария, однако (
13.10.17 19:48
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KoshkaПричина может быть не в самом сексе. Может, Вы устаете, токсикоз мучает, добежать бы до туалета, какой там секс. А может, Ваш мужчина недостаточно внимателен, может, у вас конфликты, или быт неустроен.
13.10.17 14:05
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МарияНет, токсикоза нет, но в тот момент когда все начало происходить, это "не желание" я была подавлена работой, и как то все не то было... я могу на это свалить какой то психоэмоциональное напряжение послпутствовало этому, и я все могу понять, но еиу когда обьясняешь или пытаешься это сделать...он ничего не понимает, говорит глупости! Как такое может быть?
13.10.17 15:14
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звездочка )а Вы считаете, что молодой здоровый мужчина должен понять и проглотить отсутствие секса в семье? конечно же, он возражает.
13.10.17 15:30
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Он должен не возражать, а возбуждать. Сел бы вечером, ножки ей помассажировал, затем спинку с маслом и вуаля, сама б кинулась на него. Уж женщину не возбудить, уметь надо. Все тело - одна большая эрогенная зона.
13.10.17 22:22
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ПрелестьСоглашусь. Что это за мужчина можно лишь догадаться если его никак не хочется. Придурь прямо скажу. Ну она ж сама такого ещё и в отцы ребёнку определила почти с первого взгляда. Придурь тоже ещё та. :-D Они оба не обсуждаемые. Это их карма.
14.10.17 10:27
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Юля Баку"Ждем ребенка." Вы хотите или Вы уже беременны? Если беременны , то так бывает. Гормональный фон изменился и может пропасть желание. Родится ребенок и все встанет на место. Если только хотите, то возможно, надо поглубже посмотреть " А хотите ЛИ?" Все таки самый главный сексуальный орган- это голова...Вот там и разбираетесь, что на самом деле произошло.
13.10.17 13:50
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вераМария, ключевые слова в вашем письме 'я его очень ценю и уважаю' этим все сказано. Есть женщины по природе прежде всего мамы-мамы, им нужны мужчины в первую очередь для того чтобы их сделали мамами. Они безумно любят ребенка своего, зачастую он (ребенок) один, мужчины уходят на второй план, но не на совсем. думается вы из них. Вы далеко не глупая, у вас будет крепкая семья, рано ли поздно переборите свое нежелание, как то так, обидеть не хотела, так восприняла ваше письмо.
13.10.17 10:48
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звездочка )По крайней мере, можно делать что-то для него, чтобы муж не ходил "голодный" и злой. Не понимаю я этот эгоизм "руки не поднимаются" относительно любимого человека. А параллельно разбираться с причинами своего состояния, либидо хрупкое на самом деле и на него влияет куча факторов.
13.10.17 10:34
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Koshka"Руки не поднимаются", четаржу. Если самой ей не надо ничего, могла бы руками помочь. Хотя, возможно, ему уже помогают, и не только руками.
13.10.17 14:00
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Полносту согласна. Когда была беременна сыном, мне тоже особо не чотелось, но муч же не причем. Ест разные способы, так что не визгу проблем.
13.10.17 19:35
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КарА где Вы увидели "любимого человека"? Она его уважает, но ни слова о любви. Обычно имя Мария даёт ум. Ошибочка во Вселенной! Бывает!
13.10.17 19:57
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Как давно ждете ребенка? Это я к тому, что изменившийся из-за беременности гормональный фон по-разному влияет на либидо: у кого-то исчезает напрочь, а кто-то на стенку от постоянного желания лезет. А уж идти в беременном состоянии к сексопатологу точно не стоит. И какое-то время после родов тоже, пока гормональная буря не уляжется.
13.10.17 06:57
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вераНавряд ли беременность влияет на либидо, природа все приусмотрела. Некоторые женщины, любящие этим заниматься, начинают сдерживать себя, материнский оберегающий инстинкт срабатывает, иные же наоборот расслабляются, поскольку уже факт беременности налицо и не нужно бояться забеременеть, им хочется постоянно секса.
13.10.17 11:02
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1) Купить (скачать) книгу-учебник "Основы сексологии" 2) Прочитать вместе. 3) Тоже ознакомлюсь, пожалуй.
13.10.17 04:45