Мне кажется, он меня тормозит

Мы с парнем вместе четыре с половиной года, с шестнадцати лет, а знакомы лет с двенадцати. Он уже заводил разговор о свадьбе. Моя проблема в том, что мне с ним и не хорошо, и не плохо. То есть, иногда всё просто замечательно, а иногда я мечтаю о разрыве. Я родом из Казани. В школе училась без интереса, и после девятого класса ушла в техникум на машиностроение. Там мне настолько понравилось, словами не передать, несмотря на то, что училась в школе с гуманитарным уклоном. Я была победительницей на всех конкурсах по физике и по механике, училась отлично, просто горела тем, чем занимаюсь. После техникума ЕГЭ сдала блестяще, хотела поступать в МИСиС, МИФИ или МГТУ им. Баумана – везде бы прошла на бюджет. Была просто счастлива, но парень вдруг запретил уезжать. Сказал, что я таким образом его предам. Сказал, что ни о каких отношениях не может идти речи, если я буду так далеко. Я тогда сильно его любила, и хоть не видела ничего страшного в том, что учиться мы будем в разных городах, осталась в Казани, поступила в местный КФУ. Немного поревела, ведь мечта учиться в Москве обломалась, но не приняла это всерьёз, подумала – он заботится о наших отношениях. Он очень ревнивый, может устроить истерику, если я, например, сфотографируюсь рядом с однокурсником, или посмеюсь над шуткой какого-нибудь парня из его компании. Во время каждой ссоры бросается фразами типа: «Раз ты со мной не согласна, ты меня вообще не любишь». Он очень сильный характером, манипулятор, в отличии от меня. Сам он талантливый, учится в консерватории, уже выступает на концертах. Но он полный раздолбай. Недавно ему предложили работу на радио, зарплата ну очень хорошая, возможность совмещать с учёбой – отказался, не задумываясь, ведь не останется времени на развлечения. Деньги трясёт с мамы, которая работает на трёх низкооплачиваемых работах. Денег ему нужно много – дорогие струны для гитары и скрипки, дорогие барабанные палочки, дорогие курсы актёрского мастерства и пр. Настаивает на общем бюджете. Раньше я была не против такого распределения денег, хоть зарабатывала всегда больше него, но сейчас 90% – мой вклад в бюджет, 10% – его, а траты, наоборот, 10% – мои, 90% – его. Он бывает очень злобным, например, если его обрызгала машина, будет долго и злобно материться, проклинать водителя, грозить ему расправой, как минимум, до конца дня. Это меня очень пугает. Он настаивает на том, чтобы мы каждый день виделись. Мне с учёбой и работой это очень сложно даётся. Его не волнует. При этом он просто закидывает меня длинными обожающими сообщениями, заботлив в мелочах – сварить чай, укрыть одеялком, – внимателен, может и поддержать, и рассмешить. Можем отлично проводить время. Но иногда мне кажется, что, если расстанемся, мне будет гораздо легче. Чувствую, что он меня тормозит. Но очень боюсь с ним об этом заговорить, просто до дрожи в коленях, ведь мы уже построили план совместной жизни, думали о свадьбе, даже о детях – не сейчас, а в будущем. У нас много совместных вещей, и непонятно, как их все делить. Он за четыре года потихоньку оборвал мои контакты с подругами – я была не против, потому что раньше хотела проводить с ним всё свободное время. А ещё есть чувство, что он меня всеми правдами и неправдами просто не отпустит. И не знаю, что делать. Пытаться наладить отношения? Ведь у нас всё было очень хорошо раньше, но мне не хочется идти на бесконечные уступки. Или готовиться к разрыву? Этого я боюсь, а его реакцию предугадать вообще не могу.

Татьяна,

Казань, 21 год

09.06.17

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