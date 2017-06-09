Мне кажется, он меня тормозит
Казань, 21 год
09.06.17
Мнения наших экспертов
-
АленаТатьяна, дрожь в коленках должна быть при мыслях о свадьбе и совместной жизни с таким человеком. Разрыв в данном случае – меньшее из бед, которые тебя ждут от этого парня. Одеялом накрыть и чаю согреть – это, конечно, романтично, но, если бы из этого состояла вся жизнь… А в обычной жизни ты имеешь никчемного, озабоченного только своими желаниями мужчину, который медленно, но верно стирает твою личность, плюет на твои интересы и использует тебя в своих целях. Вы еще не женаты, но ты уже его содержишь. Вы еще не женаты, но он уже запретил тебе учиться там, где ты хотела. Вы еще не женаты, а он уже решил, с кем тебе можно общаться, а с кем – нет. Теперь представь, что будет, когда вы поженитесь. Если парень в 21 год (или он старше?) отказывается работать, сидит на шее у мамы и девушки, то неужели ты думаешь, что-то изменится, как только вы поженитесь? Ты можешь представить себе, что будет, если тебе нужно будет уйти в декретный отпуск? Я вот, к слову, знаю пары, в которых жены не рожают ровно потому, что тогда некому будет обеспечить семью (хотя на мой взгляд, на кой ляд такая семья…). Зачем тебе все это? Да еще помноженное на тотальный контроль и откровенные заявки на подавление? Да, разрывать с таким сложным и истеричным парнем будет сложно. Но нужно. Начни с малого. Начни, наконец, качать права. Свои права. Ты не можешь с ним видеться каждый день, потому что для тебя это сложно. Так и не соглашайся. Ты должна решать это, а не он. Пусть это приведет к конфликту, тем лучше для тебя – будет повод сказать «Ты меня не любишь, раз не видишь, как я устаю, когда мне приходится ездить к тебе после работы и учебы». И так по любому поводу. Его же методом манипуляций, который ему понятен. Приревновал к кому-то – «Ты меня не любишь, если настолько не доверяешь мне, что мог придумать такое!» «Ты меня не любишь, раз не хочешь нормально работать и зарабатывать. Как я могу выйти замуж за мужчину с таким заработком? Ты не сможешь содержать семью». И плавно, но упрямо переходи в режим жизни собственными интересами. У тебя правильное чувство – он тебя тормозит. И не даст тебе развиваться. А после свадьбы и вовсе можно готовиться к домострою.
-
СергейТатьяна, к сожалению, в твоей ситуации, чем дольше ты боишься начать решительные действия, тем хуже для тебя. Нет, я понимаю, что страшно сразу сообщить молодому человеку о разрыве отношений. Однако, на мой взгляд, этого и не требуется. Для начала будет вполне достаточно, если ты начнешь вести себя, опираясь на собственные интересы и желания, и будешь отстаивать их до конца. То есть, никаких уступок и потакания. «Я хочу сделать так, и я сделаю так. Не нравится? Твои проблемы». Ну, например, не можешь ты с ним сегодня встретиться, поскольку днем на учебе, а вечером у тебя свои планы. Так ему и сообщи. Начнет кричать и ругаться, слушай пока можешь, затем выключай. Когда перезвонит, спокойно сообщи, что у тебя сегодня нет времени выслушивать оскорбления. И более того, сообщи, что после подобного разговора ты поняла, что в ваших отношениях уже не осталось ничего хорошего, а потому тебе нужно подумать, что с ними делать дальше. Еще очень советую взять на вооружение его же фразу «Раз ты со мной не согласен, ты меня вообще не любишь». Ну, и вообще стань более холодной, рассудительной. На бурные эмоциональные всплески или угрозы, спокойно спроси, знает ли молодой человек, что такое Уголовный Кодекс, и что с ним будет, если ты просто напишешь заявление в полицию об угрозах? На самом деле ничего не будет, но парень из музыкальной среды и, скорее всего, ни сном, ни духом в этом деле, но сам факт того, что ты готова пойти на серьезные меры, должен остудить. Ну, а когда первая буря уляжется, сообщи, что ты уже не уверена в своих чувствах, что тебе нужно подумать, а пока давай останемся хорошими приятелями. В общем, так или иначе, но пора тебе становиться взрослой и начинать думать головой, принимая порой не самые простые и приятные, но жизненно необходимые решения. Понятное дело, что выходить замуж за такого человека – глупость. Ничего хорошего из этого не выйдет. Да и чувств к нему, судя по всему, уже не осталось. Поэтому чем дольше ты тянешь с неизбежным расставанием, тем хуже. Ведь время не резиновое, и если ты сегодня потратишь его на «хотелки» твоего приятеля, то, вполне возможно, именно его и не хватит на что-то очень важное в ближайшем будущем. Оно тебе нужно?
Обсуждение 1
-
ZavoronokОт такого бежать надо, теряя тапки! Если боишься его - уезжай куда-нибудь и поговори потом по телефону. Глупость сделала, когда не уехала учиться в Москву, но, может, ещё не поздно. Лето началось, ближе к осени вступительные экзамены будут, подавай заявление и уезжай, только ему об этом не проболтайся, а то опять угрожать начнёт и ты снова испугаешься и решишь остаться.
09.06.17 00:55