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Мне кажется, он меня тормозит


Мы с парнем вместе четыре с половиной года, с шестнадцати лет, а знакомы лет с двенадцати. Он уже заводил разговор о свадьбе. Моя проблема в том, что мне с ним и не хорошо, и не плохо. То есть, иногда всё просто замечательно, а иногда я мечтаю о разрыве. Я родом из Казани. В школе училась без интереса, и после девятого класса ушла в техникум на машиностроение. Там мне настолько понравилось, словами не передать, несмотря на то, что училась в школе с гуманитарным уклоном. Я была победительницей на всех конкурсах по физике и по механике, училась отлично, просто горела тем, чем занимаюсь. После техникума ЕГЭ сдала блестяще, хотела поступать в МИСиС, МИФИ или МГТУ им. Баумана – везде бы прошла на бюджет. Была просто счастлива, но парень вдруг запретил уезжать. Сказал, что я таким образом его предам. Сказал, что ни о каких отношениях не может идти речи, если я буду так далеко. Я тогда сильно его любила, и хоть не видела ничего страшного в том, что учиться мы будем в разных городах, осталась в Казани, поступила в местный КФУ. Немного поревела, ведь мечта учиться в Москве обломалась, но не приняла это всерьёз, подумала – он заботится о наших отношениях. Он очень ревнивый, может устроить истерику, если я, например, сфотографируюсь рядом с однокурсником, или посмеюсь над шуткой какого-нибудь парня из его компании. Во время каждой ссоры бросается фразами типа: «Раз ты со мной не согласна, ты меня вообще не любишь». Он очень сильный характером, манипулятор, в отличии от меня. Сам он талантливый, учится в консерватории, уже выступает на концертах. Но он полный раздолбай. Недавно ему предложили работу на радио, зарплата ну очень хорошая, возможность совмещать с учёбой – отказался, не задумываясь, ведь не останется времени на развлечения. Деньги трясёт с мамы, которая работает на трёх низкооплачиваемых работах. Денег ему нужно много – дорогие струны для гитары и скрипки, дорогие барабанные палочки, дорогие курсы актёрского мастерства и пр. Настаивает на общем бюджете. Раньше я была не против такого распределения денег, хоть зарабатывала всегда больше него, но сейчас 90% – мой вклад в бюджет, 10% – его, а траты, наоборот, 10% – мои, 90% – его. Он бывает очень злобным, например, если его обрызгала машина, будет долго и злобно материться, проклинать водителя, грозить ему расправой, как минимум, до конца дня. Это меня очень пугает. Он настаивает на том, чтобы мы каждый день виделись. Мне с учёбой и работой это очень сложно даётся. Его не волнует. При этом он просто закидывает меня длинными обожающими сообщениями, заботлив в мелочах – сварить чай, укрыть одеялком, – внимателен, может и поддержать, и рассмешить. Можем отлично проводить время. Но иногда мне кажется, что, если расстанемся, мне будет гораздо легче. Чувствую, что он меня тормозит. Но очень боюсь с ним об этом заговорить, просто до дрожи в коленях, ведь мы уже построили план совместной жизни, думали о свадьбе, даже о детях – не сейчас, а в будущем. У нас много совместных вещей, и непонятно, как их все делить. Он за четыре года потихоньку оборвал мои контакты с подругами – я была не против, потому что раньше хотела проводить с ним всё свободное время. А ещё есть чувство, что он меня всеми правдами и неправдами просто не отпустит. И не знаю, что делать. Пытаться наладить отношения? Ведь у нас всё было очень хорошо раньше, но мне не хочется идти на бесконечные уступки. Или готовиться к разрыву? Этого я боюсь, а его реакцию предугадать вообще не могу.
Татьяна,
Казань, 21 год
09.06.17
Мне кажется, он меня тормозит

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Татьяна, дрожь в коленках должна быть при мыслях о свадьбе и совместной жизни с таким человеком. Разрыв в данном случае – меньшее из бед, которые тебя ждут от этого парня. Одеялом накрыть и чаю согреть – это, конечно, романтично, но, если бы из этого состояла вся жизнь… А в обычной жизни ты имеешь никчемного, озабоченного только своими желаниями мужчину, который медленно, но верно стирает твою личность, плюет на твои интересы и использует тебя в своих целях. Вы еще не женаты, но ты уже его содержишь. Вы еще не женаты, но он уже запретил тебе учиться там, где ты хотела. Вы еще не женаты, а он уже решил, с кем тебе можно общаться, а с кем – нет. Теперь представь, что будет, когда вы поженитесь. Если парень в 21 год (или он старше?) отказывается работать, сидит на шее у мамы и девушки, то неужели ты думаешь, что-то изменится, как только вы поженитесь? Ты можешь представить себе, что будет, если тебе нужно будет уйти в декретный отпуск? Я вот, к слову, знаю пары, в которых жены не рожают ровно потому, что тогда некому будет обеспечить семью (хотя на мой взгляд, на кой ляд такая семья…). Зачем тебе все это? Да еще помноженное на тотальный контроль и откровенные заявки на подавление? Да, разрывать с таким сложным и истеричным парнем будет сложно. Но нужно. Начни с малого. Начни, наконец, качать права. Свои права. Ты не можешь с ним видеться каждый день, потому что для тебя это сложно. Так и не соглашайся. Ты должна решать это, а не он. Пусть это приведет к конфликту, тем лучше для тебя – будет повод сказать «Ты меня не любишь, раз не видишь, как я устаю, когда мне приходится ездить к тебе после работы и учебы». И так по любому поводу. Его же методом манипуляций, который ему понятен. Приревновал к кому-то – «Ты меня не любишь, если настолько не доверяешь мне, что мог придумать такое!» «Ты меня не любишь, раз не хочешь нормально работать и зарабатывать. Как я могу выйти замуж за мужчину с таким заработком? Ты не сможешь содержать семью». И плавно, но упрямо переходи в режим жизни собственными интересами. У тебя правильное чувство – он тебя тормозит. И не даст тебе развиваться. А после свадьбы и вовсе можно готовиться к домострою.

  • Сергей

    Татьяна, к сожалению, в твоей ситуации, чем дольше ты боишься начать решительные действия, тем хуже для тебя. Нет, я понимаю, что страшно сразу сообщить молодому человеку о разрыве отношений. Однако, на мой взгляд, этого и не требуется. Для начала будет вполне достаточно, если ты начнешь вести себя, опираясь на собственные интересы и желания, и будешь отстаивать их до конца. То есть, никаких уступок и потакания. «Я хочу сделать так, и я сделаю так. Не нравится? Твои проблемы». Ну, например, не можешь ты с ним сегодня встретиться, поскольку днем на учебе, а вечером у тебя свои планы. Так ему и сообщи. Начнет кричать и ругаться, слушай пока можешь, затем выключай. Когда перезвонит, спокойно сообщи, что у тебя сегодня нет времени выслушивать оскорбления. И более того, сообщи, что после подобного разговора ты поняла, что в ваших отношениях уже не осталось ничего хорошего, а потому тебе нужно подумать, что с ними делать дальше. Еще очень советую взять на вооружение его же фразу «Раз ты со мной не согласен, ты меня вообще не любишь». Ну, и вообще стань более холодной, рассудительной. На бурные эмоциональные всплески или угрозы, спокойно спроси, знает ли молодой человек, что такое Уголовный Кодекс, и что с ним будет, если ты просто напишешь заявление в полицию об угрозах? На самом деле ничего не будет, но парень из музыкальной среды и, скорее всего, ни сном, ни духом в этом деле, но сам факт того, что ты готова пойти на серьезные меры, должен остудить. Ну, а когда первая буря уляжется, сообщи, что ты уже не уверена в своих чувствах, что тебе нужно подумать, а пока давай останемся хорошими приятелями. В общем, так или иначе, но пора тебе становиться взрослой и начинать думать головой, принимая порой не самые простые и приятные, но жизненно необходимые решения. Понятное дело, что выходить замуж за такого человека – глупость. Ничего хорошего из этого не выйдет. Да и чувств к нему, судя по всему, уже не осталось. Поэтому чем дольше ты тянешь с неизбежным расставанием, тем хуже. Ведь время не резиновое, и если ты сегодня потратишь его на «хотелки» твоего приятеля, то, вполне возможно, именно его и не хватит на что-то очень важное в ближайшем будущем. Оно тебе нужно?

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Обсуждение 1  

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  • Zavoronok
    От такого бежать надо, теряя тапки! Если боишься его - уезжай куда-нибудь и поговори потом по телефону. Глупость сделала, когда не уехала учиться в Москву, но, может, ещё не поздно. Лето началось, ближе к осени вступительные экзамены будут, подавай заявление и уезжай, только ему об этом не проболтайся, а то опять угрожать начнёт и ты снова испугаешься и решишь остаться.
    		 09.06.17 00:55
         
    6
         
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