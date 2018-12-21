Между мной и сигаретами он выбрал сигареты
Мы были вместе 1 год и 6 месяцев. В начале отношений я сказала ему, что ему придется бросить курить, потому что я категорически не приемлю его курения. Он согласился, но курить не перестал. Когда «нам» было полгода, я решила, что я должна помочь ему, и мы договорились о том, что в течение полугода он бросает курить, и мы используем любые способы для этого, и я его всячески поддерживаю. Что получили в итоге? Закончились эти полгода, я выдохнула, мы пообещали друг другу что никакого курения, иначе мы просто не сможем быть вместе. Он мне сказал, что «нет, мне ты важнее и вообще я не променяю тебя на сигареты». И в итоге у нас ничего не получилось, потому что до года и 3 месяцев он успешно скрывал свое курение, пока я все это не раскусила. Тогда он мне все рассказал, и я ему дала еще один шанс бросить. Тоже не получилось. Потом он поклялся отношениями, и что думаете? Тоже не получилось. Я все это терпела, меня грызла обида, я обещала себе, что я не вернусь, что пора понять, что я ему не так дорога, как думаю, и прочее. Он в свою очередь вину за то, что обманывал меня, не чувствовал абсолютно. И тут я решилась дать ему последний шанс бросить курить и сохранить наши отношения. Это был месяц, когда я снова помогаю ему бросить любыми способами, а именно это было уменьшение сигарет по неделям, я тогда спросила (да и всегда спрашивала): «Хочешь ли ты это? Нужно ли тебе это?» Отвечал: «Да, да и да». Хорошо.
Этот месяц был прекрасен, у нас все получалось, и он мне говорил как он рад, что он понимает, что сигареты – это глупость, что у него есть я, и это ему дороже сигарет. За 4 дня до окончания этого самого месяца он мне говорит, что он сегодня выкурил последнюю сигарету и окончательно понял, что ему это не нужно. Я тогда взлетела на небеса и просто была на седьмом небе. Но не долго счастье длилось. Через 3 дня мы ссоримся из-за пустяка, и первое, что он делает – это бежит курить. Я тогда почувствовала такую боль, что наши старания и полугодовые, и вот это месяц просто растоптаны. Дальше он спокойно живет без меня и считает, что он поступил правильно, и во всем виновник я. Но нет, я неугомонная (или просто влюбленная по уши). Вот, настал мой день рождения, все хорошо, уже вечер, мы приехали домой, и он идет гулять с собакой, а я сижу дома и жду, когда он придет и поздравит меня. Он приходит, от него несет куревом, я его тут же спрашиваю курил ли он, он отвечает, что да, я естественно сразу в слезы, в истерику, он меня еле как успокоил словами «мне нужна только ты, только ты мне дорога, я не хочу чтобы из-за моих вредных привычек у тебя была такая истерика», позже, когда я открыла подарок, я спросила , ты действительно больше не будешь курить? мне ответили да.И вот проходит три дня после дня рождения, уже становится все не так гладко. Происходит разговор в ходе которого мне говорится что на самом деле он ни разу за весь год не хотел бросить курить, что я его шантажирую тем что не даю выбора, а ставлю перед фактом «или бросаешь или мы расстаемся», что все что я услышала на дне рождения, было сказано лишь потому, что мне нужно было это услышать, а не потому, что это правда, что ему одинаково нужна и я, и сигарета. Он предложил вариант, что он курит, но скрывает это. Ясное дело, что я отказалась, потому что мне столько было сказано про сигареты, столько сделано чтобы он бросил...
Я предлагаю ему три варианта: 1) Он остается с сигаретами, но теряет меня вообще (плохо и мне и ему). 2) Он остается со мной, но с сигаретами завязывает и я согласна его поддерживать (плохо ему). 3) Он остается при своем варианте, но наши отношения медленно рушатся просто из-за того, что я не смогу смириться с его курением и всей той болью, что он мне причинил из-за сигарет. Он снова называет меня эгоисткой, которая не понимает его и его зависимость, но извините, вам было дано год, чтобы бросить курить, вам были даны условия, вы твердили что вам это нужно, а как оказалось в конце, вам это и не нужно было никогда.
В итоге он выбрал первый вариант, потому что я не согласилась на тот вариант где он курит, а я страдаю всю жизнь.
Почему я снова не пошла на его предложения? Хм, знаете, я понимаю, что на самом деле я ему и вправду не так дорога, вы думаете он хотя бы что-то мне сказал когда уходил? Нет… Он просто забрал у меня его оставшиеся сигареты и ушел, он даже не писал мне, вообще ничего, он просто ушел. В ходе разговора он говорил мне, что он в любую секунду готов расстаться, что он устал от отношений, устал от моего шантажа... Я искренне не понимаю, что мне делать, мы видимся каждый день т.к. учимся в одном месте, да и проводили вместе по 12 часов в день, сегодня я не спала всю ночь, у меня нет аппетита, я постоянно в слезах, постоянно твержу себе что ему без меня лучше, но ведь это правда так, он мне сам это говорил, вчера вечером я не выдержала и позвонила ему два раза, он не взял трубку, т.к., скорее всего, спал, даже написала сообщение, но потом удалила его. Он мне как-то сказал, что когда он перестанет писать, то значит все, он правда забил, неужели этот момент настал? Также он мне говорил, что ждет пока я сама расстанусь с ним или изменю, в общем ждет расставания. Мне безумно тяжело морально, и я ни с кем не могу поделиться поэтому пишу сюда и хочу узнать мнение об этом.
Мнения наших экспертов
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Алена
Алиса, банальную истину сейчас скажу, но она явно тебе не ведома: любят не за достоинства, любят вопреки несовершенствам. Курение – вредная привычка, не спорю. Но куда вреднее – максимализм и «категорическое неприятие» чужих вредных привычек. В конечном итоге это приводит к токсичным отношениям, которые отравляют жизнь куда больше, чем покуривание сигарет.
То, что парень в итоге принял решение уйти – это правильно. Ты не любила его. Ты любила себя в нем. Тебе необходимо было его «доработать», и только в таком доработанном виде ты была готова его принять. Заметь: не он пытался тебя переделывать, не он старался изменить твое отношение к курящим людям. Это ты показывала ему, что с ним не все в порядке. Вела себя с ним так, словно он – наркоман или алкоголик. Но, осмелюсь напомнить: курение легально. Более того, его даже нельзя приравнять к алкоголю, ибо после стопки водки или бокала вина даже за руль нельзя, а любое правонарушение, если в крови есть алкоголь, моментально классифицируется как совершенное «при отягчающих обстоятельствах». А сигареты можно курить и за рулем…
Ты настолько увлеклась борьбой с курением парня, что самого парня за этой священной войной и не заметила. Он обманывал тебя? Да, потому что ему нравится курить, но он не хотел тебя терять. Он успешно скрывал от тебя то, что продолжает курить. То есть, тебе его курение ничем не угрожало. Ты могла поставить условие: кури так, чтобы я не видела. Ты могла договориться с ним, что он не курит в твоем присутствии и старается, чтобы от него не пахло табаком, потому что целоваться некурящему человеку с курящим – это на самом деле мерзко. Он бы выполнил эти условия. Я знаю немало семей, где мужья курят, а жены нет, как и наоборот. Кто-то уже перешел на системы нагревания табака, кто-то дымит по старинке. У всех условие: не дома, так, чтобы ни дети, ни вторая, некурящая половина, не стали пассивными курильщиками. Ты могла бы также. Но тебе хотелось власти над парнем. Вот и огребла.
Что теперь делать? Выводы. Только выводы. И на будущее прежде, чем ставить другому человеку ультиматум по таким вот поводам, задай себе вопрос: готова ли ты сама пожертвовать своими принципами и идеями ради спокойствия этого человека? Готова ли ты искать компромисс, чтобы удержать этого человека, или тебе нужно все, или ничего? Если есть сомнения в ответах – не начинай отношения. Потому что это будет означать, что ты не настолько любишь, чтобы не требовать человека ломать себя ради тебя.
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Сергей
Алиса, на мой взгляд, тебе стоит поискать себе другого приятеля. С этим молодым человеком вы явно не подходите друг другу. И дело даже не в его курении. Просто судя по тому, что ты пишешь, особо сильных чувств ни с твоей, ни с его стороны никогда не было. Про серьезность намерений и далеко идущие планы даже не заикаюсь. Вы просто встречались и играли в пару, тренируя умение налаживать взаимодействие и отрабатывая приемы взаимного манипулирования. И это нормально. Увы, но почти никому в нашем Мире, не удается сразу, с первого предъявления, встретить по-настоящему своего партнера. В подавляющем большинстве случаев, людям, порой, годами, приходится искать действительно близкого и дорогого человека, проходя через такие вот «подготовительные» связи.
Поэтому не думаю, что стоит устраивать истерики, впадать в уныние и делать далеко идущие выводы. Нет, я понимаю, что тебе нравилось «бороться» за свои убеждения, чувствовать свою значимость и даже некую власть над парнем. Ведь он в вашей паре был «падшим», а ты, вся такая в белом, наставляла его на путь истинный, «прощала», упиваясь широтой своей души и терпения, и снова «боролась». Конечно, когда такая насыщенная программа вдруг прерывается, всегда становится как-то грустно. Ведь столько сил положено, так много еще можно было сделать, а в результате, вместо законного пьедестала и звания лучшей освободительницы от вредных привычек, никто не то что спасибо не сказал, а еще и растоптал все уже придуманные для себя любимой лавровые венки, и «свалил», до кучи выключив телефон. То есть и истерику теперь закатить некому. Безусловно – это очень неприятно. Вот кого теперь «лечить»?
Понимаю также, что далее придется искать что-то новое, а оно, вполне возможно, окажется не таким податливым, и долго терпеть «указания сверху» не будет, а просто пошлет сразу. И опять придется искать. А это не так интересно. Но ведь во всем произошедшем есть и большие плюсы. И если ты успокоишься и проанализируешь то, что случилось, то начнешь лучше понимать и саму себя и, надеюсь, окружающих. Если получится, то в следующий раз ты будешь делать выбор более сознательно, заранее понимая, на что смотреть в первую очередь. Ну и в паре, очень надеюсь, больше не станешь пытаться играть в Высшее существо, лучше знающее, что нужно партнеру. В общем, не горюй. Мы все проходили через подобные казусы, каждый со своими «тараканами» в голове, и все какое-то время страдали, переживая разрыв. Но иначе в жизни просто не бывает. По-другому не получится повзрослеть, поумнеть, и отыскать того, с кем по-настоящему будет хорошо.
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Лучшие комментарии
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Снежинка 21.12.18 03:59Во даёт, это же надо так доставать человека)))
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50/50 21.12.18 08:34малолетняя бензопила "Дружба")) сейчас некурящих парней больше, чем некурящих девушек, следят за своим здоровьем огого, колбаску не едят))) выбирай на вкус) но ты вцепилась именно в того, кто тебе не подходит, да еще долбала по пунктам. эт такой подсознательный метод с начала отношений загнать под каблук, что ли?))
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krazy 21.12.18 03:01Ну вы реально выели ему мозг ложечкой. Он еще долго держался. Нет, я вас в принципе понимаю. Сама не переношу, но я даже не начинала встречаться. Реально был случай и не один, классный парень, но дымит. А вы полтора года продержались, значит не так уж и отталкивало. Ну и стоил этот детский каприз расставания? Взрослейте.
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Солярская 21.12.18 08:46Слушайте, я прочла только первые два предложения, остальное пролистала, может позже ради любопытства. Ответ один. Выбери некурящего. Это тоже самое, как парень выбирает полную девушку, и потом ее "худеет". Нафига? Можно было просто выбрать стройную.
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лаки 21.12.18 14:19не дочитала, но напишу одно: беги, парень, беги!!! и очень быстро и очень далеко))))
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Zavoronok / 21.12.18 23:41Кстати, Алиса, 1 вариант в скобочках пометка (плохо и мне, и ему). Он выбрал 1 вариант, но плохо, судя по всему, только тебе, а ему хорошо.
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Zavoronok / 21.12.18 23:37Было тут когда-то письмо (дату не помню) от курящей девушки, которую парень пытался отучить. Так ей тоже насоветовали бросить его и найти курящего, а если этот непременно нужен, то пусть бросает. У меня все некурящие, но я бы в такой ситуации поставила условие - не дома и не при мне.
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big mama / 21.12.18 18:44то ли народная то ли детская забава - натягивать сову на глобус.
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Елена / 21.12.18 16:41Да уж. Опыт был полезный, но провалился. Не переживай, так часто бывает, теперь ты сразу выбирай некурящего, непьющего. Я пыталась отучить мужа от мата... ну и... теперь мы материмся вместе. А дальняя родственница спилась, пока ждала, когда муж бросить пить. Переделать человека любовь не способна, увы
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Mrs X / 21.12.18 14:21По всей видимости, других подтверждений, что вы ему нужна, у вас и у него нет.
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лаки / 21.12.18 14:19не дочитала, но напишу одно: беги, парень, беги!!! и очень быстро и очень далеко))))
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Ольга / 21.12.18 13:48Прям зачиталась этим романом. Думала, что в конце сами начали курить.) Такая драма жизни. Что конкретно Вы хотите? Что б он не курил вообще или в вашем присутствии?Я терпеть не могу сигаретный дым и тем не менее из трех моих мужей курили двое. И эти двое курили не в доме и не при мне. И причина раставаний не сигареты вообще. Первый муж умер, второго разлюбила. Сейчас третий. Не курит. И знаете, я бы много отдала, что бы мой первый курящий муж жил. И пусть бы курил.Я бы сама ему сигареты покупала бы. И иногда на улице ловлю лёгкий запах его сигарет и сердце щемит.Знаю, что не он. А всегда оборачиваюсь.
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[email protected] / 21.12.18 12:14Какая же зануда. Если у тебя единственное требоцание к мужчине, чтобы не курил - так чего ты пристала к тому, что курит. Это как любить высоких брюнетов и выедать мозг рыжему пухляшу, чтобы он понял. Отцепись и дай ему жить. Даже как-то неудобно так приставать к человеку.
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Элфи Крекс / 21.12.18 12:24Со мной в универе, в курилке на лестнице, познакомился парень, а потом стал говорить: как некрасиво, когда девушка курит.
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[email protected] / 21.12.18 12:42Моя лучшая подруга курит. Я , конечно, не целуюсь с ней взасос ;-) Но когда встречаемся в городе, столик должен быть там, где можно курить. Если на улице тепло, сидим на террасе, чтобы столик был на улице. Кто я такая, чтобы указывать ей, курить ей или не курить. Тем более, она медик и сама всё знает.
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Элфи Крекс / 21.12.18 12:08Я много лет курила, со школы, и аргумент типа " придётся бросить курить, потому что я категорически не приемлю курения", на меня никогда не действовал. Так же, как что мне надо покрасить волосы, поменять цвет помады, надеть что- то другое потому, что кому- то так больше нравится. А курить бросила, когда мои близкие забеспокоились о моем здоровье. Искренне обо мне беспокоиться, а не свои хотели удовлетворяли.
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Элфи Крекс / 21.12.18 12:10"беспокоились", "хотелки".
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[email protected] / 21.12.18 13:11На меня это тоже не действует. И поэтому у меня такой ужасссный характер)) P.S. Что там у тебя были за волосы и помада? Учи-ца моей дочки в розоый покрасилась, на русалку стала похожа. Дети в таком восторге.
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Элфи Крекс / 21.12.18 11:51Неужели все комментирующие это осилили? А лично не смогла- ужасная нудь. По сути поняла, что нудила-нудила девушка долгое время: брось курить, а то я тебя брошу, но всё не бросила, только грозилась. И в конце концов парень так и не бросил курить, а бросил девушку. Про ультиматум я пару дней назад писала: если говоришь или- или, то, во- первых, будь готов, что выберут не то, что тебе надо, а, во- вторых, чтобы полным идиотом не выглядеть, надо уже соблюдать то, чем пригрозил. Вот лично меня можно убедить. Но как только мне ставят ультиматумы: или сделаешь по- моему, или расстаться, я говорю: хорошо. Вторая сторона начинает ёрзать: что хорошо? Как? Ну, ты же сам сказал - расстаёмся. А борьба с курением лично мне вообще кажется смешной. Не выносишь запаха табака - расставайся. Кстати, и других скверных привычек полно.Например, нездоровое питание, что ведёт либо к избыточного весу, либо к нездоровой потере веса. И оба варианта, что жирные, что тощие ( те, кто не от природы, а в результате длительного голодания) воняют будь здоров, похуже курильщиков, только сами не чувствуют.
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Koshka / 21.12.18 10:22Мне лично курение неприятно, поэтому я никогда не начинала с курящими встречаться. Среди моих друзей и родни нет курящих людей. При этом я не пристаю к курящим, это их право. А зачем, в мире для каждого есть подходящие варианты. Не надо себя насиловать и других людей.
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Персикова / 21.12.18 10:10на тему дня : Сейчас ехала на работу долго , больше часа - много машин. Из каждой второй в окно дым сигареты , а за рулём девушка.
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Джей / 21.12.18 10:08“Женщины, которые любят слишком сильно” (Робин Норвуд)/// проштудируйте эту книгу сейчас, пока не стало слишком поздно. Не ровен час найдете себе мужчину с гораздо менее безобидными зависимостями — наркомана, алкаша, бабника.
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Джей / 21.12.18 10:11Процитирую для доходчивости: "Homepage Non-fiction in short 27 цитат: “Женщины, которые любят слишком сильно” (Робин Норвуд) Go to the profile of Natalia Kryukova Natalia Kryukova Apr 14 Тема созависимости в последнее время часто стала всплывать в разговорах… Настолько часто, что я поняла, что пора делать новый пост. Тема непростая, но многим близкая (хотя часто люди об этом даже не догадываются). Книга известная, но мало кем прочитанная. Что ж, начните хотя бы с 27 цитат из нее. Любить слишком сильно не означает любить слишком многих мужчин, или слишком часто влюбляться, или испытывать слишком глубокую и искреннюю любовь мужчине. На самом деле это означает быть безрассудно увлеченной мужчиной и называть одержимость любовью, позволять ей контролировать свои эмоции и поведение, понимая, она негативно влияет на здоровье и благополучие, но не находить в себе сил покончить нею. Это означает мерить степень своей любви глубиной своих мучений. Для всех нас справедливо, что когда в эмоционально мучительных для нас ситуациях мы берем вину на себя, то фактически утверждаем, будто имеем власть над ситуацией: если мы изменимся, то страдания прекратятся. Данная подсознательная динамика лежит в основе самообвинения женщин, которые любят слишком сильно. Обвиняя себя, мы цепляемся за надежду понять, что мы сделали неправильно, и исправить ошибку. Женщины из неблагополучных семей (а особенно, как мне пришлось убедиться, из семей, где один или оба родителя были алкоголиками) во множестве представлены в профессиях, суть которых — помощь другим людям. Они становятся медсестрами, консультантами, терапевтами и работниками социальной сферы. Нас влечет к тем, кто нуждается в помощи. Мы полны сострадания, чувствуем чужие муки, как свои, и пытаемся облегчить их, чтобы нам самим стало лучше. Поскольку вы так и не смогли изменить родителей и добиться от них тепла и ласки, вы остро реагируете на знакомый вам тип эмоционально недоступного мужчины. Вы снова пытаетесь изменить его своей любовью. Часто у тех из нас, кто рос в неблагополучных семьях, родители были безответственными, слабыми и ребячливыми. Мы быстро выросли и превратились в «псевдовзрослых» задолго до того, как были готовы к грузу ответственности, который налагает взрослая жизнь. Но мы были также довольны тем влиянием, которое мы могли оказывать на членов нашей семьи и на других людей. Став взрослыми, мы считаем, что ответственность за налаживание хороших отношений целиком и полностью возложена на нас. Поэтому мы часто выбираем безответственных и слабых партнеров, укрепляющих в нас чувство, что все зависит только от нас. Мы становимся специалистами по переноске тяжестей. Очень немногие женщины, которые любят слишком сильно, внутренне убеждены в том, что они заслуживают любви и внимания просто в силу своего существования. Вместо этого мы верим в то, что обладаем ужасными изъянами и недостатками и должны упорно трудиться над их исправлением. Мы живем с чувством вины из-за этих воображаемых недостатков и боимся, что они будут обнаружены. Мы упорно трудимся над тем, чтобы казаться окружающим хорошими людьми, потому что сами в это не верим. Возможно, из-за того, что рафинированный сахар почти идентичен по своей молекулярной структуре этиловому спирту, многие дочери алкоголиков испытывают пристрастие к сладостям и становятся его пленницами. Сердитый мужчина нуждается в нашем понимании, несчастный нуждается в нашем утешении. Ущербный мужчина нуждается в нашем поощрении, холодный — в нашем тепле. Но мы не можем «исправить» мужчину, который замечателен сам по себе; ведь если он добр и будет заботиться о нас, то нам не придется страдать. К несчастью, если мы не любим мужчину слишком сильно, мы обычно вообще его не любим. Кем бы ни был алкоголик — одним из родителей, супругом, ребенком или другом, — у со-алкоголика вырабатываются определенные чувства и схемы поведения: низкая самооценка, потребность во внимании, сильное побуждение изменять и контролировать других людей, а также готовность терпеть страдания. У дочерей и жен алкоголиков и наркоманов проявлены практически все характеристики женщин, которые любят слишком сильно. Если женщина заявляет, что она вышла замуж по капризу, или потому, что была слишком молода и неопытна, или потому, что была не в себе и не могла сделать ответственный выбор, эти оправдания также заслуживают более глубокого изучения. На самом деле выбор делается вполне осознанно и зачастую с уже имеющимся знанием о будущем партнере. Отрицать это означает отрицать ответственность за наш выбор и за нашу жизнь; такое отрицание препятствует процессу выздоровления. В неблагополучной семье всегда присутствует совместное отрицание действительности … Никто из тех, кто пользуется защитных механизмом отрицания, не принимает сознательного решения отключиться от реальности носить шоры, чтобы не замечать слова и поступки окружающих. Никто не принимает решения игнорировать свои эмоции. Это «просто случается», когда психика в своей борьбе против ошеломляющих конфликтов, страданий и страхов прекращает прием слишком мучительной информации. Любой человек, попавший в неловкую ситуацию, так или иначе ищет способ обрести над ней контроль. У членов неблагополучных семей эта естественная реакция становится гипертрофированной из-за слишком сильных страданий. Для женщины, которая любит слишком сильно, практика отрицания, переименованная в «терпимость к его ошибкам» или в «позитивное отношение к партнеру» оказывается удобным прикрытием, мешающим понять, как его недостатки позволяют ей играть знакомую роль. Когда ее стремление получить контроль маскируется «желанием помочь» или «оказать поддержку», опять-таки игнорируется ее потребность во власти и превосходстве, присущая подобному типу взаимодействия. Многие женщины совершают ошибку, когда ищут связи с мужчиной, не установив сначала прочной связи с собой; они бегают от партнера к партнеру, удивляясь, чего им не хватает. Поиск должен начинаться с себя. Ничья любовь не сможет удовлетворить нас, если мы не любим себя, поскольку, отправляясь на поиски любви с пустотой внутри, мы находим лишь новую пустоту. Нужно понять, что практика отрицания и контроля, какими бы названиями она ни прикрывалась, в конечном счете не может улучшить нашу жизнь и наши взаимоотношения. Как раз напротив: отрицание приводит нас к взаимоотношениям, в которых мы постоянно воссоздаем обстановку нашей старой борьбы. Потребность в контроле держит нас мертвой хваткой; мы стремимся изменить другого человека вместо того, чтобы измениться самим. За всеми нашими усилиями изменить другого человека кроется эгоистичный по своей сути мотив: мы убеждены, что если он изменится, мы станем счастливыми. В желании стать счастливым нет ничего плохого, но, помещая источник счастья вовне, в чьи-то руки мы отказываемся от своей способности изменить жизнь к лучшему и от своей ответственности за это."
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Хахаха / 21.12.18 09:51Парня..., жалко...
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*** / 21.12.18 09:35общению с таким человеком, я тоже предпочту трубку набитую Виржджинией, кубинскую сигариллу, сигарету с той же Вирджинией. Вред курения (и удовольствие ) несравнимы с разрушением от общения с такой ядовитой токсичной еще и неумной дивахой или таким же музычком.
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Прелесть / 21.12.18 09:28Банальная концентрация на идее фикс. А каков мужик в реальной жизни - ни слова. Где работает сколько зарабатывает как заботится какой в общении в сексе и д итп. Заело пластинку только на курит не курит. Маразм. И все из за не удовлетворения одного желания. Героине :да какая разница что он выбрал. Факт что его больше нет. С вами.
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Элфи Крекс / 21.12.18 12:12Вот согласна. Не пил, не курил, любил животных, был вегетарианцем - Адольф Гитлер.
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Персикова / 21.12.18 09:08После прочтения письма даже мне , некурящей , захотелось выйти затянуться )) Если серьёзно , то много раз тут писано : главная женская ошибка состоит в уверенности , что главное заполучить мужчину и не важно , что неподходящий , можно его потом переделать под себя. Способы применяются разные - от выпиливания лобзиком до шантажа детьми. Алиса , увидев ваш возраст , я очень удивилась. Потому , что письмо ваше похоже на письмо мамочки. Но , справедливости ради , хочу заметить , что мужчина ради женщины может не только курить бросить , а всё , что угодно , даже невозможное. Но , он должен хотеть этого сам. А у вас , как у Путина - "принуждение к миру" )))
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Ираида / 21.12.18 08:52Если ставишь МЧ перед выбором " или я, или..." Психологически надо учитывать и тот вариант, что у него есть право выбрать НЕ тебя. Что потом обидно не было!
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ПЕрсикова / 21.12.18 09:09Это точно. Причём в любом ультиматуме , не только мужчине , надо понимать , что выбор может тебя не устроить.
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Солярская / 21.12.18 08:46Слушайте, я прочла только первые два предложения, остальное пролистала, может позже ради любопытства. Ответ один. Выбери некурящего. Это тоже самое, как парень выбирает полную девушку, и потом ее "худеет". Нафига? Можно было просто выбрать стройную.
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Солярская / 21.12.18 08:54Прочитала эти вирши. Вот откуда берутся токсичные люди и свекрови в частности;)
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50/50 / 21.12.18 09:00да, Зин!)) А у меня есть подобная знакомая, но у неё девочки) зять будет бедным, как зятья её матери)) один, правда, сбежал почти босым по снегу)
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[email protected] / 21.12.18 13:35Зина, зач_О_Т, ахахах ))) Наверное, такой бензопилой надо родиться. Потом она будет так пилить свои детей, зятя/невестку, колег на работе и так далее.
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50/50 / 21.12.18 08:34малолетняя бензопила "Дружба")) сейчас некурящих парней больше, чем некурящих девушек, следят за своим здоровьем огого, колбаску не едят))) выбирай на вкус) но ты вцепилась именно в того, кто тебе не подходит, да еще долбала по пунктам. эт такой подсознательный метод с начала отношений загнать под каблук, что ли?))
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Солярская / 21.12.18 08:53)))))"малолетняя бензопила" - ааа, фифти!!!
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Элфи Крекс / 21.12.18 12:17Есть целый список, с чем борятся женщины: футбол не смотри, на рыбалку не езди, в шахматы не играй, с друзьями не общайся, к маме не езди.
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Елена / 21.12.18 16:4550/50, знаете притчу - говори только то, что было просеяно сквозь три сита? Почитайте, много нового узнаете... Другими словами, издевательство над авторами писем вас нисколько не красит
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Milla / 21.12.18 21:21Письмо настолько бредовое, что с трудом верится в его реальность! Неудивительно , что в последнее время можно видеть много молодых парней, предпочитающих девушек постарше. Те его примут любым ( знают , как сложно бывает найти пару и создать гармонию) А малолетние дуры-идеалистки с претензиями к 25 годам не могут найти ровесника и потом жалуются на форумах разных. Вот у меня , к примеру, муж был полноват, когда я с ним познакомилась, только мне он нравился, как человек, а не для фоток в инстаграме и т.п. А потом он сам сел на диету и сбросил вес, хочу , говорит, для тебя лучше выглядеть, хотя я его не просила и договоров на похудение не заключала
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Ольга / 21.12.18 08:19Алиса, курение-это зависимость. Сильная зависимость. Некоторые люди между жизнью и сигаретой выбирают сигареты. Вы не были никогда в шкуре своего парня и даже не представляете что такое зависимость от сигарет. Я курила 15 лет, бросила год назад. Ни ради кого-то, а ради себя. Было не просто, и никакая поддержка родных и близких не помогала. Не стоило на него давить, это вызывает негатив и еще большее желание покурить.
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torling / 21.12.18 07:51Вы слишком долго терпли, у парня запал пропал. Я была в похожей ситуации. Только ультиматум я поставила будущему супругу в первые 2 недели отношений. Пока ещё не была завоевана. Ломало не по-детски парня, более 10 лет курил всё же. Но я всячески поддерживала, восхищалась, специально вела себя паинькой, чтоб не поругаться, хвалила постоянно и т.п. Бросил за месяц и уже 10 лет не курит)) я вообще не переношу запах табака, я не переношу дыхание курящего человека, а тем более просыпаться рядом. А у вас это как ваш каприз, и отношение парня соответствующее. Тем более долго терпели, значит, не так уж и не устраивает.
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Я / 21.12.18 07:12Как много букв, первый раз не осилила до конца, по- моему ,проблема могла быть описана в трех словах
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Рина / 21.12.18 05:03Курение легально -- зато аморально. Рабство и крепостное право тоже были легальными, знаете ли. Курящий ничем не отличиется от алкоголика или наркомана -- точно так же губит свое здоровье и отравляет жизнь окружающим. Вы имеете полное право на здорового партнера, если сами не курите. Только вот зря взялись перевоспитывать взрослого парня и ставить ему условия. Поддерживать, помогать, разыгрывать добрую мамочку. Тут так -- или изначально некурящий, или один раз узнала про сигарету\ услышала нытье, как трудно без сигареты -- пошел вон, все. Никаких "постарайся ради меня". Сама я вышла за человека бросившего курить, но уже много лет назад. Рассказывал, как бросал -- ломало по-дикому, пару раз срывался, но потом оставил пачку на видном месте, но больше ни разу не тронул. Но он делал это ради себя, а не девушки. Потому что понял, что это плохо. И не искал оправданий в том, что это легально. Почему начал? Сирота, втянулся в плохую компанию, говорит, дурак, бить было некому. А твой, если считает как Алена, что это допустимо, то бесполезно переубеждать. Ты себе на всю жизнь заучи -- не надо никогда становиться для парня мамочкой, и заниматься тем, чем должны были в свое время его родители. Ты -- женщина, и имеешь право на мужчину, которого залуживаешь, и который тебе соответствует. Не лучше, но и не хуже. Второй урок -- не надо рассчитывать никогда, что ради любви человек изменится. Или принимай как есть, или не принимай, третьего не дано, но очень многие неразумные дамы, в т. ч. и значительно постарше тебя, обломали и продолжают себе обламывать на этом зубы. Т. е. на попытках перевоспитать мужика и переделать на свой вкус. Бесполезная трата времени и нервов, и энергии, которую можно было бы употребить на себя с куда большей пользой. Выбирай партнера, который не будет тебя ничем раздражать, и которому не прийдется ставить никаких условий. Недостатки есть у каждого, но терпеть можно только мелочи. Курящий человек -- раб своей привычки, а болтовня "могу бросить в любое время" -- не более чем самообман. А твой слабак еще и лгун. Зачем его возврвщать, еще мотать себе нервы на его перевоспитание? Одумайся наконец и протри глаза!
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Аня / 21.12.18 04:03Как парень столько времени это терпел, действительно, сколько люди терпят из-за любви. Я б тоже выбрала сигареты. Такое поведение оправданно только аллергией на табак, которой у автора нет.
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Снежинка / 21.12.18 03:59Во даёт, это же надо так доставать человека)))
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Хммм / 21.12.18 03:55Нет слов, автор огромная овца
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krazy / 21.12.18 03:01Ну вы реально выели ему мозг ложечкой. Он еще долго держался. Нет, я вас в принципе понимаю. Сама не переношу, но я даже не начинала встречаться. Реально был случай и не один, классный парень, но дымит. А вы полтора года продержались, значит не так уж и отталкивало. Ну и стоил этот детский каприз расставания? Взрослейте.