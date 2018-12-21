Между мной и сигаретами он выбрал сигареты

Мы были вместе 1 год и 6 месяцев. В начале отношений я сказала ему, что ему придется бросить курить, потому что я категорически не приемлю его курения. Он согласился, но курить не перестал. Когда «нам» было полгода, я решила, что я должна помочь ему, и мы договорились о том, что в течение полугода он бросает курить, и мы используем любые способы для этого, и я его всячески поддерживаю. Что получили в итоге? Закончились эти полгода, я выдохнула, мы пообещали друг другу что никакого курения, иначе мы просто не сможем быть вместе. Он мне сказал, что «нет, мне ты важнее и вообще я не променяю тебя на сигареты». И в итоге у нас ничего не получилось, потому что до года и 3 месяцев он успешно скрывал свое курение, пока я все это не раскусила. Тогда он мне все рассказал, и я ему дала еще один шанс бросить. Тоже не получилось. Потом он поклялся отношениями, и что думаете? Тоже не получилось. Я все это терпела, меня грызла обида, я обещала себе, что я не вернусь, что пора понять, что я ему не так дорога, как думаю, и прочее. Он в свою очередь вину за то, что обманывал меня, не чувствовал абсолютно. И тут я решилась дать ему последний шанс бросить курить и сохранить наши отношения. Это был месяц, когда я снова помогаю ему бросить любыми способами, а именно это было уменьшение сигарет по неделям, я тогда спросила (да и всегда спрашивала): «Хочешь ли ты это? Нужно ли тебе это?» Отвечал: «Да, да и да». Хорошо.

Этот месяц был прекрасен, у нас все получалось, и он мне говорил как он рад, что он понимает, что сигареты – это глупость, что у него есть я, и это ему дороже сигарет. За 4 дня до окончания этого самого месяца он мне говорит, что он сегодня выкурил последнюю сигарету и окончательно понял, что ему это не нужно. Я тогда взлетела на небеса и просто была на седьмом небе. Но не долго счастье длилось. Через 3 дня мы ссоримся из-за пустяка, и первое, что он делает – это бежит курить. Я тогда почувствовала такую боль, что наши старания и полугодовые, и вот это месяц просто растоптаны. Дальше он спокойно живет без меня и считает, что он поступил правильно, и во всем виновник я. Но нет, я неугомонная (или просто влюбленная по уши). Вот, настал мой день рождения, все хорошо, уже вечер, мы приехали домой, и он идет гулять с собакой, а я сижу дома и жду, когда он придет и поздравит меня. Он приходит, от него несет куревом, я его тут же спрашиваю курил ли он, он отвечает, что да, я естественно сразу в слезы, в истерику, он меня еле как успокоил словами «мне нужна только ты, только ты мне дорога, я не хочу чтобы из-за моих вредных привычек у тебя была такая истерика», позже, когда я открыла подарок, я спросила , ты действительно больше не будешь курить? мне ответили да.

И вот проходит три дня после дня рождения, уже становится все не так гладко. Происходит разговор в ходе которого мне говорится что на самом деле он ни разу за весь год не хотел бросить курить, что я его шантажирую тем что не даю выбора, а ставлю перед фактом «или бросаешь или мы расстаемся», что все что я услышала на дне рождения, было сказано лишь потому, что мне нужно было это услышать, а не потому, что это правда, что ему одинаково нужна и я, и сигарета. Он предложил вариант, что он курит, но скрывает это. Ясное дело, что я отказалась, потому что мне столько было сказано про сигареты, столько сделано чтобы он бросил...

Я предлагаю ему три варианта: 1) Он остается с сигаретами, но теряет меня вообще (плохо и мне и ему). 2) Он остается со мной, но с сигаретами завязывает и я согласна его поддерживать (плохо ему). 3) Он остается при своем варианте, но наши отношения медленно рушатся просто из-за того, что я не смогу смириться с его курением и всей той болью, что он мне причинил из-за сигарет. Он снова называет меня эгоисткой, которая не понимает его и его зависимость, но извините, вам было дано год, чтобы бросить курить, вам были даны условия, вы твердили что вам это нужно, а как оказалось в конце, вам это и не нужно было никогда.

В итоге он выбрал первый вариант, потому что я не согласилась на тот вариант где он курит, а я страдаю всю жизнь.

Почему я снова не пошла на его предложения? Хм, знаете, я понимаю, что на самом деле я ему и вправду не так дорога, вы думаете он хотя бы что-то мне сказал когда уходил? Нет… Он просто забрал у меня его оставшиеся сигареты и ушел, он даже не писал мне, вообще ничего, он просто ушел. В ходе разговора он говорил мне, что он в любую секунду готов расстаться, что он устал от отношений, устал от моего шантажа... Я искренне не понимаю, что мне делать, мы видимся каждый день т.к. учимся в одном месте, да и проводили вместе по 12 часов в день, сегодня я не спала всю ночь, у меня нет аппетита, я постоянно в слезах, постоянно твержу себе что ему без меня лучше, но ведь это правда так, он мне сам это говорил, вчера вечером я не выдержала и позвонила ему два раза, он не взял трубку, т.к., скорее всего, спал, даже написала сообщение, но потом удалила его. Он мне как-то сказал, что когда он перестанет писать, то значит все, он правда забил, неужели этот момент настал? Также он мне говорил, что ждет пока я сама расстанусь с ним или изменю, в общем ждет расставания. Мне безумно тяжело морально, и я ни с кем не могу поделиться поэтому пишу сюда и хочу узнать мнение об этом.