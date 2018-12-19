Меня изводит свекровь
Меня замучила свекровь, помогите советом, я не знаю, что мне делать. Женаты с мужем почти 10 лет, есть 2 детей. На протяжении всей нашей совместной жизни выслушиваю от свекрови несправедливые упреки. Работаю, веду хозяйство, доходы у нас с мужем одинаковые. Свекровь часто навещает нас, и все ее визиты превращаются в ад для нас всех, особенно для меня. Она живет в пригороде, и когда приезжает, всегда остается спать у нас, конечно. В 7 вечера гонит нас всех спать, если дети не засыпают в 8, кричит и возмущается. Мы не ложимся спать так рано, но у нее свое мнение. Постоянно критикует меня, мою внешность и то, как я воспитываю детей. Если увидит на мне обновку, ужасно недовольна. Хотя покупаю себе не так уж часто и на распродажах.
Ее бесит, когда у меня хорошее настроение и когда муж проявляет обо мне заботу. Когда она узнала, что я финансово помогаю родителям, был скандал. Мы живем в квартире, которую муж получил в наследство от своей бабушки по отцовской линии. Слушаем упреки, что мы ей должны, что она жизнь на сына положила и всю жизнь копейки считала и в очередях стояла не для того, чтобы я высылала деньги куда-то. Муж в таких ситуациях ее увозит домой и успокаивает. Мне надоело ее выслушивать.
После того как довела меня до слез в день рождения нашей дочки, я попросила мужа, чтобы она к нам не приезжала. Реально больше не хочу ее видеть и слышать. Мое терпение закончилось. Даже на Новый Год не хочу ее видеть и притворяться, что все хорошо. Разве я не имею права не звать ее к нам в гости, если она так себя ведет по отношению к нам?
Мнения наших экспертов
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Алена
Елена, токсичных людей нужно держать на расстоянии, даже если это близкие родственники. Мамы, папы, бабушки, дедушки, родные братья и сестры – не важно. Если человек умышленно, или по недомыслию, отравляет тебе жизнь, его просто не должно быть рядом. И уж тем более не нужно звать его на праздник, ведь понятно, что тогда он будет испорчен у всех, даже у детей.
Что тебе точно следует сделать – это серьезно поговорить с мужем. Это же его мать. И только он может защитить тебя и вашу семью от ее разрушительной энергии. Мне странно, что он этого до сих пор не сделал. Ведь он давно уже должен был поговорить с мамой и расставить границы дозволенного. Вы уже выросли, у вас есть своя семья, вы самостоятельные люди, и ничего ей не должны. Поэтому, повторюсь, поговори с мужем, настойчиво попроси его защиты – для себя и вашей семьи. Это единственный вариант.
У меня лично была похожая ситуация. С той лишь разницей, что, во-первых, свекрови не давали идти вразнос, муж пресекал попытки обсудить меня и мои «недостатки», а во-вторых, когда свекровь решила, что она мать ей все можно, муж просто перестал с нею общаться. Были обиды, проклятия и прочее. Потом прошло время и как-то человек перестроился, научился фильтровать свои слова и поступки. Может, где-то она и продолжает меня обсуждать (скорее всего так и есть), но я этого не слышу, а на остальное мне плевать. Так что, очень советую нажать на мужа, тут многое от него зависит.
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Сергей
Елена, честно говоря. не понял в чем вопрос. Права ты или не права в том, что не хочешь выслушивать упреки и оскорбления? Ну, конечно, права. И совершенно естественно, что накопившееся раздражение в результате вырвалось в виде запрета на посещение вашей семьи свекровью. Так что в этом смысле все предсказуемо. Плохо другое. Не ты должна разбираться с завышенным самомнением родственницы и бороться с ее нападками. Это задача твоего супруга. Ведь именно он сильная половина семьи, а, значит, он и должен ставить условия тем, кто обижает жену, причем активно и преднамеренно. В вашем же случае, как я понимаю, мужик старается самоустраниться от неприятных разбирательств. И это не очень хорошо.
Нехорошо потому, что вы, по крайней мере в данном вопросе, не вместе, не выступаете единым фронтом. В таких условиях что-то исправить вряд ли получится. Поверь, если бы вы были едины и защищали друг друга, то твой муж уже давно поставил бы ультиматум своей родительнице. Мол, либо ведешь себя нормально, без нападок и попыток установить свои порядки, либо ни меня ни внуков не увидишь. И никуда бы матушка не делась. Пообижалась бы, конечно, какое-то время, но потом стала бы вести себя не в пример пристойнее. Однако вы уже 10 лет играете в доброго сына и злую невестку, чем лишь усугубляете ситуацию.
Так что, на мой взгляд, нужно работать именно в этом направлении. То есть разговаривать с мужем, объяснять свою позицию и пытаться найти взаимопонимание. Иначе ничего не изменится, пока свекровь естественным образом не покинет этот грешный Мир. Но до этого, для некоторых радостного мига, она вполне успеет испортить не только нервы, но, возможно, и окончательно рассорить вас с мужем. Прецеденты, знаешь ли, в истории имеются.
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Лучшие комментарии
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Берта 19.12.18 04:52Елена, Вы, наверное, добрая, но слишком мягкая женщина. Даже в письме спрашиваете, имеете ли Вы право в своей квартире не хотеть видеть свекровь, которая уже 10 лет портит Вам нервы, а также оправдываетесь, что свекровь попрекает Вас обновками, а Вы и так покупаете мало и задешево. Увы, люди, подобные Вашей свекрови, доброту принимают за слабость и совсем теряют берега. Поэтому Вам нужно научиться включать здоровый эгоизм и отстаивать свои права. Это достаточно просто, на самом деле. К примеру, Вы пишете, что свекровь, когда гостит у Вас, в 7 вечера заставляет всех укладываться спать. А Вы в таком случае говорите "Нет, мы в это время не ложимся. Если хотите, то идите спите, а у нас в семье другой режим". И пусть себе орет, сколько ей влезет - Вы раз сказали и пошли заниматься своими делами, детям дали какое-то задание, а ей как надоест разговаривать самой с собой, так и перестанет. Или она начинает ругаться, когда видит у Вас обновку. А Вы ей спокойно отвечаете: "Да, купила эту вещь, а на следующей неделе пойду новое платье/сапоги/шубу покупать. Это ведь так приятно - тратить заработанные честным трудом деньги на себя". Ни оправдываться, ни ругаться не надо - просто спокойно озвучиваете свою позицию и стоите на ней. Будете использовать такую тактику, и свекровь сначала очень быстро изобразит смертельную обиду, а потом либо начнет вести себе более адекватно, либо вообще перестанет общаться с Вами - то есть, Вы в любом случае в выигрыше.
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*** 19.12.18 11:56жен может быть сколько угодно, паспорт можно штамповать до бесконечности, НО жен с которыми можно жить счастливо можно не встретить вообще ни одной. Людей которые дарят психологический комфорт, душевную теплоту, по-настоящему своих людей, которых можно любить (любовь, а не влюбленность) много лет и растить с ними детей в любви - очень мало, еще меньше взаимно любящих. Если встретили такого человека - вам оч сильно повезло, иначе вы в пролете. А конфликты со вздорными людьми начинаются с того, что вздорный человек систематически повышает свою самооценку за счет унижения другого человека, такова природа вздорных людей. Им, вздорным людям, бывает спокойно только в момент созерцания оплеванной униженной жертвы. Причем вздорные люди разрушают не только психику невестки, но и в еще большей мере психику своего сына, степень его нервотрепки на самом деле намного больше.
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Персикова 19.12.18 10:51А что у нас муж ? Почему при нём позволительно говорить о вас в уничижительной форме ? Почему при нём позволено вас унижать ? Почему при нём позволено вообще обсуждать вас ?
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Лада 19.12.18 09:23О, ну вы мямля. Даже минимально постоять за себя не можете, попробовать дать отпор злобной бабе. Нет, не вариант вам встречаться. Пусть сын к ней ездит, это его мать и его крест) а вы запомните полезные выражения:"ну и что?", "это мое дело", "а у нас не так". Мало ли, придется ещё общаться... И не ведите себя, как забитая золушка перед злой мачехой. То, что она мать вашего мужа, особо ничего не значит. Она просто дура, что вы перед ней приседаете и оправдываетесь ? Да хоть на все деньги себе норку купите, её это не касается. Это не её деньги. Скажет что-нибудь, а вы ей - ну и что? И ещё раз. И ещё.
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50/50 19.12.18 09:22Елена, конечно, имеете. Минус в том, что долго терпели, и все привыкли, включая старую ведьму. Теперь долго отвыкать будут и перестраиваться
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Koshka / 19.12.18 14:22А я вот вслед за Солярской и другими девушками задумалась, а как же получилось, что такая прекрасная женщина оказалась окружена нехорошими людьми? Свекровь заедает ее, муж не заступится. Как же так?
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[email protected] / 19.12.18 14:42Не думаю, что не заступается. Наверное, от того маман и нужно успокаивать, потомучто муж встаёт на стороне жены. Иначе свекровь бы дули ей показала и сидела в ус не дула.
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Mitai Сургут / 19.12.18 14:22От такой свекрови держаться по дальше за 1 километр
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[email protected] / 19.12.18 12:40В продолжение вчерашней темы редакция подкинула нам письмо. Разные есть маму мужей, кому какой экземпляр попадётся. Свекрови и тёщи тоже люди, у них могут быть свои тараканы. Мне всегда казалось, многое лечится любовью, заботой и так далее. Иногда надо промолчать, иногда пошутить. Но потом случаются какие-то слова, какие-то поступки и постепенно собирается психологический портрет. Когда понимаешь, что это за тип и , самое главное - почему свекровь это делает … Я про свою многое поняла. Стараюсь видеться и общаться как можно реже. Можно комедию писать про ее перлы. Например, один из последних: сынок, почему ты не стал священником, ты бы не женился тогда и у тебя было много времени, женщин и денег. И я бы тебя навещала каждый день. Это нездоровая фиКня и спорить с этим сложно. У каждого свои фантазии.))
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Персикова / 19.12.18 12:55Да, тоже пришла мысль о вчерашней теме )
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Koshka / 19.12.18 15:10Ваша свекровь неплохо бы смотрелась в книгах Хмелевской.
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Элфи Крекс / 19.12.18 12:25" Муж в таких ситуациях её увозит домой и успокаивает". Такая плохая свекровь, гнобила- гнобила- невестка, невестка молчпла- плакала. Что же свекровь успокаивать пришлось? Нет, что- то тут не то.
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[email protected] / 19.12.18 12:48Элфи, такие мамашки часто за сердце хватаются, когда их просят угомониться. Они сразу становятся больные, у них давление поднимается, щимит в сердце и т.д. Моя свекровь очень вспыльчивая, например, и достаточно тактично ответить "нет", как сразу : я же старше, я же жизнь прожила, я же знаю как лучше. В диалог лучше не вступать, а исчезнуть с поля зрения.
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Koshka / 19.12.18 14:42Автор с мужем одинаково зарабатывают, живут в квартире, которая досталась от бабушки (могла бы мать её сдавать, например), но автор при этом материально помогает своей родне. И почему-то новые вещи, купленные на распродажах, постоянно оказываются у свекрови на глазах. Автор хитрит, а уши вылезают.
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[email protected] / 19.12.18 15:09А как носить платье или пальто так, чтобы свекровь не заметила?)) Глаза ей закрыть, что ли? Моя посчитала все мои кольца и сережки, например. Я ее не приглашала копаться в моей шкатулке , которую храню в шкафу в спальне.))
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50/50 / 19.12.18 15:25"Мы живем в квартире, которую муж получил в наследство от своей бабушки по отцовской линии" свекровь вообще не имеет отношения к этой квартире. ну и да, наверное, автор не надевает старый халат для встречи со свекровью
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Koshka / 19.12.18 15:33А бывает так, что за бабушкой по отцовский линии ухаживает кто? Ее сноха. Не думаю, что за бабушкой ухаживал молодой мужчина. А если бы автор ухаживала, об этом было бы расписано подробно.
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50/50 / 19.12.18 15:36я не пойму, сыну не надо было принимать в дар квартиру? или автору съехать с семьей на съём и отдать свекрови квартиру для съёма?) или платить аренду? мама свои претензии оформляет так, что выглядит как придирки и издевательства. денег не просит. к тому же, денег надо просить у сына, а не у невестки. как в том анекдоте, "не знаю как, но не так". и не за всеми надо ухаживать, в моей семье, например, все уходили быстро, за папой ухаживала мама 4 месяца
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Джей / 19.12.18 12:09Не пускать мать мужа на порог Вы права не имеете. Но ограничить время визитов и их количество имеете, почему нет? Праздновать нг без матери мужа можете, но не пригласить бабушку на др внучки — не можете. Объяснить человеку, что в вашем доме все идут спать в 9,можете. Быть против ночевок свекрови у вас — да, можете. Но такие вещи решаются с мужем. А пока вы сама себе права не даете не прислушиваться к мнению свекрови, оправдываетесь за свои покупки, и свекровь ваших тараканов считывает, поэтому выходит из берегов. Я вас прекрасно понимаю, потому что сама была в такой ситуации. И мне понадобились годы, чтобы освободиться от необходимости быть хорошей и не оправдываться. Зато сейчас я спокойно могу сказать: когда мне будет интересно Ваше мнение, я обязательно у Вас его спрошу. Сейчас я сама решаю, встречаюсь я со свекровью или нет, семейные праздники не в счет, это не мешает при необходимости помогать свекрам материально и возить свекрови в подарок французские духи. И все довольны. Я свела личное общение к минимуму. Дочка с удовольствием гостит у бабушки, мы со свекровью меньше ругаемся, все довольны. От мужа мона конечно требовать, чтобы он поговорил с мамой,но это ниче не изменит. У них в семье принято общацо вот так. Так что берегите нервы, и сама себе разрешите не оправдываться :-) и да, самый важный момент, для вас с мужем должно быть едино понимание семьи. Вот для него семья он, мама вы и дети, а для вас? Для нас с мужем семья это мы, наш ребенок и родители, на этой основе все и разрулилось, если для вас не так, то проблем точно не в свекрови, а в том что у вас с мужем разные подходы к семье. И это уже совсем другая история.
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Элфи Крекс / 19.12.18 11:50Что-то тут не то. Вот гнобят-гнобят бедную женщину десять лет, а она такая золушка безответная. Живут они, правда, в бабушкиной квартире. И пригородом, скорей всего, пользуются. Насчёт времени ложиться спать. Может быть, бабушка ложится рано, а дети в это время по квартире скачут и орут? Как- то вот не верится мне в сценарий, что один такой хороший, а другой злодей. А самое паршивое, что все эти разборки дети видят.Слушают, какая мама плохая, какая бабушка.
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Солярская / 19.12.18 11:37В общем, я сегодня непопулярное мнение выскажу. В основном матери очень любят своих детей. (Давайте так, не будем аномальные истории вспоминать, в 80% матери своих детей любят). И заботятся. И желают им только лучшего. Свекровь - это мать. Мать мужа. Жен может быть несколько, а мать всегда одна будет. И бабушка у внуков тоже одна. Мне всегда страшно читать: пусть муж выставит ее, пусть точки над i расставит, пусть маме своей рот закроет, пусть домой к себе не пускает. Ну капец. Ну давайте ваши сыновья вас выставят нахрен и звонить забудут. Зато жена довольна. Я понимаю, что есть по природе своей вздорные люди. Но обычно конфликт с чего-то начинается. С настороженности матери к очередной девушке сына. И если видно, что отношение девушки к сыну - хорошее, то и матери спокойно. Как-то так. Ищите, что было не так, в себе. Почему свекровь не обрадовалась вашим отношениям. Сейчас то понятно, у вас там уже Везувий извергается, уже замучались друг дружку гнобить.
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Элфи Крекс / 19.12.18 11:52Согласна.
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*** / 19.12.18 11:56жен может быть сколько угодно, паспорт можно штамповать до бесконечности, НО жен с которыми можно жить счастливо можно не встретить вообще ни одной. Людей которые дарят психологический комфорт, душевную теплоту, по-настоящему своих людей, которых можно любить (любовь, а не влюбленность) много лет и растить с ними детей в любви - очень мало, еще меньше взаимно любящих. Если встретили такого человека - вам оч сильно повезло, иначе вы в пролете. А конфликты со вздорными людьми начинаются с того, что вздорный человек систематически повышает свою самооценку за счет унижения другого человека, такова природа вздорных людей. Им, вздорным людям, бывает спокойно только в момент созерцания оплеванной униженной жертвы. Причем вздорные люди разрушают не только психику невестки, но и в еще большей мере психику своего сына, степень его нервотрепки на самом деле намного больше.
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[email protected] / 19.12.18 12:52Вы очень точно описали. Респект.
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Солярская / 19.12.18 13:19Я про вздорные людей и про повышение самооценки знаю с детства, чего там. Но я знаю также теперь, что любой конфликт - это сигнал и повод проанализировать себя и понять, что с тобой не так. И может быть принять какие-то меры для себя опять же. Ну, допустим из письма ГГ (мне кажется, я могу и ошибаться) можно сделать выводы, что мужа она не очень-то ценит. И зарабатывают то они пополам. И работают наравне. И помогает то своим родителям она лично (а не они с мужем вдвоем), и во всем то она себе отказывает. Эдакая жертвенница, заслуживающая, покупающая любовь окружающих. А если копнуть прошлое десятилетней давности, то может оказаться, что дева парня на себе женила, уговорила, забеременела, надавила на жалость, или в определенный период приголубить, когда он свое расставание переживал. Короче. Не так все гладко в датском королевстве. И свекровь всего лишь индикатор.
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50/50 / 19.12.18 13:37какая разница, как она его на себе женила, если живут 10 лет и второго родили7
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Солярская / 19.12.18 13:49Да у нас и по двадцать лет живут, а потом: ой, я вся выкладывалась, во всем себе отказывала, а он и не работал, и гулял, а я прощала, детей рожала, бла-бла-бла. В общем, проще всего выгнать свекровь и дальше дуться. Чем посмотреть на себя под микроскопом, переоценку ценностей провести, вполне возможно что и разойтись даже, но зато в конце концов принять правду самой о себе. Но ей некогда. У нее есть объект, виноватый в ее бедах. Она с ним воюет. А было б все нормально:да плевать бы ей было на то, что скажет вздорная свекровь.
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50/50 / 19.12.18 13:51Да, конечно, плевать) особенно когда твоих детей гоняют) ты сейчас ей комплексов еще навешаешь, она и так спрашивает, можно ли ей обновку купить
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50/50 / 19.12.18 13:53ну и вдогонку) это не любовь матери к сыну, если она постоянно дёргает его семью. не все любят своих детей. они хотят властвовать, быть нужными, самоутвердиться. но это не любовь, хотя принято думать, что родители нас априори любят. эт не так, к сожалению. да, есть забота, волнение и желание, чтобы плялсали под дудку. как говорит моя знакомая за 60, если не-моему, то неправильно, не парюсь
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[email protected] / 19.12.18 13:53Фифти, тоже верное замечание. Какая разница.
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Солярская / 19.12.18 15:21Ну, для тебя нет разницы, а для матери, сын которой женился по залету - есть.
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Никольски / 19.12.18 12:29Я с Вами согласна. Мне всегда страшно читать, когда пишут о том , что ради спокойствия в доме вывез маму к себе. Конечно,бывают сумашедшие люди. Просто ненормальные. Но, тут просто ненормальный. Просто пережить и не обращать внимания. Ну ненормальная же... А вот когда считаешь, что все с головой в порядке, начинаются обиды и претензии. У меня всегла лучший подарок был свекрови, лучшее и главное место за столом. Фото делали в окружении свекрови и на память ей мальчики дарили в красивых рамках. В нашем доме всегла все лучшее было ей. Дети каждый вечер ей звонили, что бы пожелать доброй ночи из любого конца мира. Да, не сахар. Но , овчинка выделки стояла. ) У нас получилась крепкая семья, несмотря на сопротивление свекрови ко мне. Я очень тщательно всегда готовила ей подарки с мужем и детьми. Это одна из наших бабушек! А уколоть если хотела- яумела. Очень тонко и очень больно. У моих детей была великолепная бабушка и пример отца, как надо беречь мать. Но, мы кавказцы. У нас как то по другому отношения строят. У нас кровь семьи - святое! Мне кажется, что у героини нет уважения к статусу матери мужа. Вот и кричат и мучаются. И что это значит " К столу на Новый год не пригласить??????" Так оскорбить мать отца...
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Никольски / 19.12.18 12:30Мой пост для Солярской.
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50/50 / 19.12.18 13:20здрасьте, приехали. ну давайте вести со своими детьми себя черт знает как, раз мы у них одни. а не так, это когда человек вампир в кубе и ищет к чему прицепиться. а если не к чему, начинает в 7 спать укладывать и рожу корчить на обновки, если обновок нет - ношеную одежду. причина не важна
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Тыковка / 19.12.18 11:24Автор, Вы - бесхребетное!
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Прелесть / 19.12.18 11:16Я сейчас внимательно прочитала письмо и нашла в нем много ваших проколов. Так что такая свекровь вам дана не случайно. Начинайте уже задумываться над собой. А то загремите в клинику неврозов.
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Персикова / 19.12.18 10:51А что у нас муж ? Почему при нём позволительно говорить о вас в уничижительной форме ? Почему при нём позволено вас унижать ? Почему при нём позволено вообще обсуждать вас ?
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*** / 19.12.18 09:26проблема в том, что у мужа героини тоже нет границ, они даже не выстроились с такой мамо.
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Солярская / 19.12.18 09:24А вы проанализируйте. Может ей тоже помощь нужна финансовая, а вместо этого она вам до сих пор помогает, а вы в другое место шлете. Меня б тоже подбешивало. Да, свекровь не обязана любить невестку, невестка не обязана любить свекровь. Есть люди, которые очень любят командовать и лидировать, я не знаю, кто из вас двух альфа. // Неблагодарная тема для обсуждения, фух.
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Лада / 19.12.18 09:42А разве свекровь ей помогает?
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Солярская / 19.12.18 09:57Как предположение. Пригород. Дети на каникулах - там. Помидоры, огурцы, огород, ягоды и прочее тащит. Мы ж не знаем, что там за претензии. У нас же очень любят свою позицию обелить, а чужую выставить в самом неприглядном свете.
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Лада / 19.12.18 10:12Ну предположить можно, конечно, но даже если дети у неё каникулы проводят (у вздорной бабушки, которая критикует их и спать в 7 вечера загоняет?))) не даёт права свекрови тыкать пальцем в помощь невестки своей маме.
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Солярская / 19.12.18 10:36Да согласна что ей там виднее, на пустом месте попреки, или же есть кое-что, о чем умолчала.
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*** / 19.12.18 10:54какие помидоры-огурцы можно тащить от такой тетки? туда лишний раз нос не сунешь, я бы там ни разу не появилась, хоть потоп.
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Солярская / 19.12.18 11:44Одно другому не мешает.
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Персикова / 19.12.18 10:49Автор явно не альфа. Она вон даже перед нами оправдалась за новые вещи , сразу пояснив , что она их на распродажах покупает , чтобы мы чего не подумали...
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Прелесть / 19.12.18 11:09Солярская респект! Именно 'проанализируйте.
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Лада / 19.12.18 09:23О, ну вы мямля. Даже минимально постоять за себя не можете, попробовать дать отпор злобной бабе. Нет, не вариант вам встречаться. Пусть сын к ней ездит, это его мать и его крест) а вы запомните полезные выражения:"ну и что?", "это мое дело", "а у нас не так". Мало ли, придется ещё общаться... И не ведите себя, как забитая золушка перед злой мачехой. То, что она мать вашего мужа, особо ничего не значит. Она просто дура, что вы перед ней приседаете и оправдываетесь ? Да хоть на все деньги себе норку купите, её это не касается. Это не её деньги. Скажет что-нибудь, а вы ей - ну и что? И ещё раз. И ещё.
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Необязательно / 19.12.18 09:41Если "мать и крест", то им наверное надо одинаковую сумму родителям выделять тогда? У нас тоже была история. Родители (средний сын, получается) бабушке то деньги, то покупки какие-то, подарки, телевизор, стиралку. Постоянно, постоянно бабушка всё ей подаренное передавала младшей дочери. Приедут в очередной раз - ни телевизора, ни машинки. Куда дела? Отдала младшенькой. Младшая живёт в свое удовольствие, не парится, универ закончила, работка с копеечной зарплаткой, с парашютом прыгает, деньги у матери берет. Средний сын и старшая дочь вкалывают на севере и экономят на всем. Маме деньги шлют. Зато потом, когда бабушка умерла на руках невестки и сына, младшенькой позвонили, мол, крепись девочка, мама умерла. Младшая говорит: вы мне копию свидетельства о смерти вышлите, дом в наследство надо ж оформлять.
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Лада / 19.12.18 09:50Сколько кому выделять из матерей - решается внутри семьи. Мужем и женой. Если когда-то свекровь в очередях стояла -это не значит, что сейчас сильно нуждается. Тогда вся страна в очередях стояла и копейки считала. А если она сейчас сильно нуждается - так пусть озвучит сыну. Я тоже помогаю немного своей маме, а свекрови нет. Свекрови хватает, у неё пенсия больше, лекарства бесплатные и она вдвоём, а мама - одна, инвалид с большими расходами на лекарства и с маленькой пенсией.
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