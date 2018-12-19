Меня изводит свекровь

Меня замучила свекровь, помогите советом, я не знаю, что мне делать. Женаты с мужем почти 10 лет, есть 2 детей. На протяжении всей нашей совместной жизни выслушиваю от свекрови несправедливые упреки. Работаю, веду хозяйство, доходы у нас с мужем одинаковые. Свекровь часто навещает нас, и все ее визиты превращаются в ад для нас всех, особенно для меня. Она живет в пригороде, и когда приезжает, всегда остается спать у нас, конечно. В 7 вечера гонит нас всех спать, если дети не засыпают в 8, кричит и возмущается. Мы не ложимся спать так рано, но у нее свое мнение. Постоянно критикует меня, мою внешность и то, как я воспитываю детей. Если увидит на мне обновку, ужасно недовольна. Хотя покупаю себе не так уж часто и на распродажах.

Ее бесит, когда у меня хорошее настроение и когда муж проявляет обо мне заботу. Когда она узнала, что я финансово помогаю родителям, был скандал. Мы живем в квартире, которую муж получил в наследство от своей бабушки по отцовской линии. Слушаем упреки, что мы ей должны, что она жизнь на сына положила и всю жизнь копейки считала и в очередях стояла не для того, чтобы я высылала деньги куда-то. Муж в таких ситуациях ее увозит домой и успокаивает. Мне надоело ее выслушивать.

После того как довела меня до слез в день рождения нашей дочки, я попросила мужа, чтобы она к нам не приезжала. Реально больше не хочу ее видеть и слышать. Мое терпение закончилось. Даже на Новый Год не хочу ее видеть и притворяться, что все хорошо. Разве я не имею права не звать ее к нам в гости, если она так себя ведет по отношению к нам?