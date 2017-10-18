Превратилась в мечту любого мужчины, но не его
Орск, 34 года
18.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаДиана, а что именно ты не понимаешь? Почему, став пособием из Камасутры и лучшей клиенткой секс-шопа ты не смогла заполучить мужчину? Может, потому что ему на самом деле не это в женщине нужно? Потому и не екнуло ничего? Ведь, как я понимаю, кроме создания эротической атмосферы и жертвенного служения члену ты ничего ему не смогла предложить? То есть, все эти полгода ваши взаимоотношения крутились в чисто физической плоскости. Вы не стали близкими друзьями. Ты играла роль сексуальной партнерши. Именно ее он в тебе и увидел. Но не более. Ему не 20 лет, когда стриптиз в спальне и прочие атрибуты «красивого секса» - предел мечтаний. Когда мужчине за 40, он начинает ценить важность другого рода близости. А ее-то у вас и нет. И, конечно, навязываясь ему так активно, несмотря на то, что он всячески пытается тебя от себя оттолкнуть, не прибавляет тебе веса в его глазах. Ты слишком уж усердно пытаешься его себе заполучить. И чем ты настойчивее, тем менее значимой ты для него будешь. К слову, мечта у каждого мужчины своя. Даже Анджелина Джоли не у всех вызывает эрекцию.
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СергейДиана, честно говоря, не понимаю в чем вопрос. Ты встречаешься с мужчиной, который уже несколько раз за всего полгода встреч, прямым текстом говорил, что ничего к тебе не чувствует и, по сути, предлагал расстаться. И это, кроме того, что вел себя далеко не всегда романтично. Теперь он нашел повод окончательно разорвать отношения и убежал. Что тебе еще непонятно? Нет, я согласен, что довольно обидно, когда уже построенные планы на жизнь с «настоящим полковником» вдруг дают трещину. Понимаю и чувтсво неудовольствия, если ты успела накупить кучу нарядов весьма вызывающего содержания, да еще и изображала из себя эротическую мечту подростка, а он взял, и не оценил. Безусловно, жалко потраченных сил и средств. Но, быть может, стоит все-таки смотреть на вещи реально? Ведь пытаться вернуть и удержать того, кто это не ценит и не понимает – гораздо хуже. Как я понимаю, между вами никогда не было ничего, кроме не частых встреч в постели и твоего личного убеждения в чем-то большем. Ну и к чему делать трагедию? На мой взгляд, будет лучше просто послать дяденьку куда подальше, и искать по-настоящему своего человека. Этот – явно не тот, кто тебе нужен. Поэтому возьми себя в руки, удали телефонные номера бывшего приятеля, и оглядись. Вполне возможно, пока ты тратишь время на явно неподходящего кавалера, рядом бродит судьба, которую ты не хочешь заметить.
Обсуждение 178
Лучшие комментарии
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rerfhfxfРаки хороши к пиву. С ним и употреблять. тчк
18.10.17 08:22 Контекст комментария
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Какая экспрессивная Диана сегодня у нас в гостях ))) Спрошу как телец тельца ) Диана, ну заполучите вы его , дожмете своими "ухаживаниями" , предположим , женится . А дальше что ? Читая ваши отзывы , подумалось , что вы слишком по-мужски подошли к этому проекту - замуж. Без обид , но не женское это дело мужика зовоёвывать с таким упорством. Есть в этом какое-то неуважение к себе, как женщине . И мужчина ваш это тоже считывает.
18.10.17 11:54 Контекст комментария
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лакиой вы прикольная))))))))))) огляделась, неметила и пошла на штурм)))))) вы сделали мой день)) думаю, у вашего рака нет шансов убечь, раз вы его наметили в жертвы)))))))))))
18.10.17 10:57 Контекст комментария
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ПрелестьНельзя ничего делать для мужчины без смысла ответа на его усердия. Запомните это и расслабьтесь. Он ещё не потерял мужской облик значит если его душе противно принимать незаслуженные им дары.
18.10.17 11:17 Контекст комментария
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ZavoronokНу не встаёт у него на тебя, несмотря на все изыски.
18.10.17 02:13 Контекст комментария
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ZavoronokВсе комменты не осилила, так что возможно, повторюсь. Скажи ему, что халява закончилась, и если хочет секситься дальше, то только на законных основаниях. Если сбежит, то в качестве жены ты ему не нужна, а насильно мил не будешь.
18.10.17 18:43
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Один знакомуи скажал, что обычно мужчина говорит, что думает И не надо за него додумоват. Он же сказал, к вам не тянет. Не надо тратит время на него.
18.10.17 18:29
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Хех, мужик весь в брендах всегда подозрителен. Весь ухоженный, спортивный и в "правильных" ботинках коллекции этого года может запросто (у нас в Канадах так скорее всего) геем оказаться (хоть латентным. Может потому ему на ваш сексшоп фиолетово? Сначала сам себе доказывал, что он мужик, а потом понял, что природу не переспоришь )
18.10.17 18:28
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Кар"Думала, округу заботой, приручу" Насмешили-Рака, не приучишь. Вы земная стихия, а он водная. Земля не может удержать воду. Зря стараетесь. А может вместо sex shop в библиотеку? Вдруг заинтересуется.
18.10.17 17:58
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КарМужчине просто страшно подпустить героиню к сыну.
18.10.17 17:51
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СКАЗОЧНИЦАУ вас там в Орске прям мужики все в брендах ?))) Видели мы ваш Орск. Расскажите кому-нибудь другому . Еще интересно , чем там 43 летний военный пенсионер себе зарабатывает ? Шоб прям в брендах ходить (одни штаны по цене его пенсии) и в спортзал и дом и машина и то и сё ? Или он пенсию на шмотки , а кормят бабы ?
18.10.17 17:49
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Мимо ИзраильОй, прикольно как :)) Диана, ну вьейте себе в голову: ну не зацепили вы его. Может активная очень доя него, модет просто нп интересная, прочитаная книга. У меня чуство, что вы его не видите и его мир не понимаете. Чем он живёт? Какой уровень его энергетики? Что ему в жизни/женщинах нравится? Модет он хочет спокойную (тихую? серую мышку?) которая целый день будет ему борщи варить. Помоему это не про вас. Вы себе попытайтесь ответить отстранённо: вы ему подходите? На роль жены а не любовницы? Какая у него по характеру мать, сестра, если есть? Помоему, это просто всё не про вас. Вам нужно искать мудчину которому булет нужна такая яркая и напористая женщина как вы. Такого тигра :) Может, адвоката какого.. кого-то по сути своей более показушного. Чтоб ему хотелось вами гордится и он тащился от того какую самку покорил. Может спортсмена или альпиниста. Вобщем, помоему вы его пугаете. Вы не его героиня. Но только не надо себя переделовать. Всё равно всю жизнь притворятся не сможете.
18.10.17 17:00
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КосмополитДушная, Вы, Диана. От вас любой мужик убежит. Не женское нутро. Без обид, меняйтесь.
18.10.17 16:24
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KoshkaЧто импортируете? Расскажите нам побольше о бизнесе, может, мы тоже откроем? Гайки с болтами будем поставлять.
18.10.17 15:49
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))))Это не мечта любого мужчины,это геморрой для каждого ))))
18.10.17 14:48
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ДианаКакой содержательный комментарий)) Мужчины не любят красивых, сексуальных и хозяйственных)) Уверена, что Вы - точно мечта всех мужчин постСНГшного пространства)) После девушки с ником KOSHKA))
18.10.17 15:10
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Ellis_@А с этой значимостью внешнего облика и про брэнды - занимательно))Вы со мною рядом шли. Я вам шёл и вы мне шли))Шутю))
18.10.17 15:14
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ДианаELLIS, приколистка)) Но это правда. Я даже любовника - качка не могу завести. На фото мачо, а приходит в каких-то левых туфлях...И ВСЕ!! У меня не стоит))
18.10.17 15:32
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KoshkaЕсли обе туфли левые, значит, правые тоже где-то есть.
18.10.17 15:46
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Ellis_@Ну во всём нужна мера. Я люблю тоже красивый прикид, но не чтоб прям если ты не в Гучи-сручи, то не подходи. Даже наоборот. Усеку старомодное, не актуальное или не стильное. Но не брэнды.. Чем больше знаешь о магии маркетинга, тем больше понимаешь, насколько это ветер в тазике с водой. Если по брэндам себе мужа искать, то будет сложно. Потом, как пройдёт кастинг на брэнды, заплывайте в его ванную, а там 2-ой этап. 20 бутылок с кремами для лица, подмышек, коленок и жопы. И суши он кушает толка палками, а спит на простынях из египетского батиста. Минимум несколько бутылей с парфюмом. Ну всё, тогда хватать и сразу в загс. У нас один директор коротко работал. Модный до беспредела, хоть прям в витрину ставь. Если рубашка розовая, то пиджак серенький, и платочек в кармашке в зелёно-розовую точечку. И носки зелёные в розовые точечки, под платочек. Как-то дамы зашли в помещение и стульев для девочек не хватило, даже зад не поднял. Зато инженер девочкам дверь открыл, стулья каждой под попу подставил и даже сказал, что чуть что, он к нашим услугам. И вопрос: кто круче?
18.10.17 15:55
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KoshkaГуччами-сруччами никого не удивишь, даже машинкой вряд ли.
18.10.17 16:10
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EllisНу я прям стИсняюсь спросить тогда, чем удивить. Какими прэндами и какими средствами передвижения. Если кому яхта нужна, дам контакт на хорошую верфь. Если надумаете, обращайтесь )) А то мало ли, денег много, а фантазии не хватает. Всё, накрылась тазиком.
18.10.17 16:20
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KoshkaЯхта - это хорошо. Давайте.
18.10.17 16:28
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КарДиана, у Вас не стоит на "левые" туфли, а у Него не стоит на sex shop. Удачи!
18.10.17 17:31
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ZavoronokСпортсмены обычно в кроссовках ходят.
18.10.17 18:51
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KoshkaТрололо. 34 года, серьёзный бизнес (импортирует чего-то там, группа товаров все время меняется), 50 кг, на фитнес не ходит, но фигура её нам (домохозяйкам весом в центнер) и не снилась. Свободный английский (усраться, надо же, как это). Конечно, и троллить повеселее можно было бы, но автор скатилась в УГ (как Сара).
18.10.17 14:24
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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?У вас был хоть один достойный муж?
18.10.17 15:21
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KoshkaА зачем тогда так распинаться тут, раз все равно? И доказывать левым теткам чего-то? Чтоб завидовали? Ну-ну.
18.10.17 15:43
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ДианаЯ не распинаюсь)) Я слушаю аргументированное мнение. Мне оно интересно. И я очень благодарна девочкам. Вы же ничего по делу не пишете, а только ищете негатив и подвохи...Да, успешная и красивая, да фигура хорошая. Да, не замужем и не складывается, Но обязательно сложится. Не с ним, так с другим. Вот Вам исходные данные)) Но Вы же толкового ничего не напишете...Опять что-то из разряда, что я жирный троль и он меня не хочет, а я унижаюсь и бегаю))) Зачем? ))
18.10.17 15:54
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Юля Баку11 лет в разводе..Мне кажется, что это очень " говорящая" цифра. Я бы сказала, что как здоровому и еще нестарому мужчине ему конечно ЖЕ нужна женшина. Тем более в его положении с прекрасным домом, доходом, обещанием жениться он может себе позволить хорошенькую беспроблемную женщину . Что на мой взгляд, он и сделал..Главное без напряжения...Такая куколка из секс шопа, которая живая , с вкусным обедом, в чувством прекрасного во всем и удовлетворяющая все его фантазии..Все более чем устраивает. Как только отношения с этой " мечтой кажлого мужчины" , вдруг ( а по его принципу отношений с мечной- это вдруг) выходят в земные конкретные отношения с перспективой войти " быть вместе в горе и родости"- Вот тут " Я Рак"!!! " Я недостоин" " Я молчу"...Он просто рак-отшельник по жизни...Зачем ему как то что то серьезно..Ему так нравится ситуащия. Ведь все так чудесно..Одинокий волк желает познакомится...только познакомится...Ведь так ему хорошо ..Зачем же ему все усложнять..Ведь в его жизнь всегда прийдет " мечта каждого мужчины",,,
18.10.17 14:23
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НораКак вы раньше без него жили - были ли замужем или в отношениях?
18.10.17 13:52
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ДианаУ меня много сил на карьеру ушло. Были серьезные отношения в 24 года, 2 года провстречались. Но он был маминькин сынок. Мне надоело. Потом еще полтора года с 29 до 31, но он метался между мною и бывшей. Я не выдержала и поругались. Гражданского брака не было, так подживали, но не постоянно. У меня была установка, что либо замужество, либо никак. Не понимаю я гражданские браки. Она как хозяйка выкладывается, а он не несет ответственности...Вот и ударилась в работу. Потом бизнес. Потом не одна стройка...В промежутках несерьезные отношения, любовники, поездки, но совсем немного. Хотя как-то эти любовники меня частично и слепили и любовь к хорошей жизни привили, мир показали. Но там изначально все несерьезно было и не цепляло. Так, чтоб любила, это 3 раза в жизни.
18.10.17 15:26
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ЧасикиКороче,никто вас не заценил серьёзно,оттого сейчас вы в панике.
18.10.17 15:50
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ИраидаВидимо, как не печально признать этот вариант кандидата в мужья тоже выстрел вхолостую и мимо.Это пишу без желания уязвить или обидеть - это просто факт из поведения "вашего" рака- не нужны вы ему как спутница жизни и даже как любовница. Осознать это сердцем и эмоционально труднее чем внять разумным доводам как своим так и чужим. В плане жестокости по отношению к возрасту, скажу я замуж вышла в 34 года( женаты 4 года уже 2 детей, муж очень хозяйственный золотые руки и внимательный). ДО этого тоже был провальный период одиночества с 30 до 33 х лет. А удачный вариант замужества ( по крайней мере я так думала) меня 5 лет до этого "динамил" - потом очень быстро исчез в трудный жизненный период( для меня когда я нуждалась в помощи и просто в добром слове) и женился на другой. Печально и горько было это осознавать... Зато я могу подписаться под словами героини как в фильме "Москва слезам не верит" : "Теперь я понимаю, хорошо что ты тогда на мне не женился! Ведь тогда я разминулась бы с любимым и любящим моим человеком!" На этого "рака" время и энергию точно тратить не стоит, просто ради самой себя - здоровья,энергия и время не безгранично и тратить в пустую нам женщинам за +30 и +35 непозволительная роскошь. Удачи вам!
18.10.17 16:18
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Проходя мимоПопробуйте вспомнить, что хорошего он для Вас сделал, куда ходили, как развлекались по ЕГО инициативе. Про нежности в СМС забудьте - в реальной жизни цветы дарил, на руках носил?
18.10.17 13:31
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ДианаСпасибо) Да, первое время приходил на КАЖДОЕ свидание с цветами. Без цветов только последний месяц. В самом начале знакомства по ресторанам водил, но не очень часто. В этом плане он жлобоват. В гости ходил с хамоном, сыром с плесенью, любыми хорошими закусками. Опять таки...Последний месяц с пустым руками. Он и правда не щедрый. Увы. Но и не транжира. Очень не понравилась ситуация на мой ДР. С самого утра поздравил, но заявился только в 21-00 после тренировки по БОКСУ!!! Подарил духи, но посидели у меня дома, в ресторан не позвал. И это было начало отношений. 2й месяц всего.
18.10.17 13:46
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Ой , мамочки! Он УЖЕ вас не устраивает , а вы продолжаете его добиваться ???
18.10.17 13:58
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лакиСвет, она на пеперутье, видимо) вроде уже и понимает, что как-то не туда гребет, а характер такой, что трудно измениться) мне вот трудно советовать, я например совсем иначе мужиков оценивала в свое время, ну тут у каждого свой метод)
18.10.17 14:07
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ДианаДевочки, я уже с вами как на исповеди)) Ну да, частично не устраивает. Но еще больше меня не устраивает так пахать всю жизнь. Я увидела наше прекрасное будущее в нашем прекрасном домике...и понеслась)) Я в нем вижу недостатки, но готова с ними мириться. Конечно, если бы сейчас появился другой спортивный с домиком и отличным ко мне отношением, то я бы ни секунды не раздумывала)) Все мужчины, которые в последнее время мной увлекались, были значительно проще. А мне не хочется кого-то тянуть. Вот такая дилемма. ВАм спасибо. Это круто, что вы меня подталкиваете к размышлениям. Глаза открываете))
18.10.17 15:39
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Диана , так он не кое в чём вас не устраивает , а именно в том, что вы хотите получить )) И еще - он жлобится вам на закуску , как вы ниже написали , как можно рассчитывать при таком раскладе на то , что вам не надо будет пахать . Я уже запуталась))) Вы же сама написали , что кроме дома и машины , в остальном живет скромнее вас , так на что расчет тогда ?
18.10.17 16:05
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КарКогда с мерзости начинаются отношения, мерзость они и закончаться. Вам нужно его бабло, и Он Это чувствует. Ищите "лоха" помоложе, этот давно Вас просканировал. Ваш выстрел холостой!
18.10.17 17:42
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ПМА совместные выходные? Природа - спорт - искусство? ДРУЗЬЯ? Знакомил с друзьями?
18.10.17 15:36
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лакия тут подумала, раз вы такая продуманная бизнесменша в отношениях, то и примените методы соответсвующие: обумайте, сколько ресурсов вы можете на этот проект выделить: важнейшее - время, оно играет против вас, 34 года не пенсия конечно, но вы в России, а там отношение к женскому возрасту очень жесткое, увы, потом ваши усилия и старания, выделите на этот проект например еще полгода - будут изменения можети стоит продолжать, а если все то же - ваши усилия и заинтересованность и его "убегания" и отмазки - все, закрывайте и не тратьте время драгоценное. как-то так, я думаю. а то в своем упрямстве заиграитесь и потеряете еще пару лет таких важных(
18.10.17 13:27
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ДианаЛаки, спасибо Вам, я с Вами полностью согласна. Более того, я выделяла даже 3-4 месяца, а не полгода. Сейчас все на паузе. Не общаемся. Если сам активируеся, то строю все с нуля, избегая прошлых ошибок. Здесь много всего в куче. И мой напор. И его неготовность к серьезным отношениям. Он привык быть один. Сам мне говорил, что часто так устанет, что в вскр в своем загородном доме один. Я справки наводила -правда день сидит в доме. Что-то по хозяйству делает. До меня у него секса не было 8 месяцев. Тоже вполне вероятно. Его надо самой будоражить, он не гуляка и потребности в этом малы. Он мне говорил, что понимает, что если сейчас не женится, то уже это не сделает никогда. Несмотря на то, что я сама пришла сюда за советом...Хочу написать девочкам, что стоящих мужчин в нашей жизни не так уж и много. До 30ти мы ими раскидываемся и думаем, что будет лучше. С возрастом понимаешь, что это женская роль - выстраивать эти отношения грамотно. Мы должны быть мягче, дипломатичнее, где нужно - промолчать. Например я со своим попала не в то настроение, вот так просто. И пошли разборки. Сколько таких историй, когда мужчина уходит, возвращается, а потом живут долго и счастливо. Я не о своей ситуации. Я о том, что не всегда стоит рубить сплеча!
18.10.17 13:39
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Отзывов очень много, потом прочту. Героиня ему не интересна. Вешаться на него и дальше не рекомендую. Для самой себя это не полезно: регулярно испытывать чувство отверженности.
18.10.17 13:14