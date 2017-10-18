Превратилась в мечту любого мужчины, но не его

Встречаюсь с мужчиной полгода. Он рак, 43 года, военнослужащий, 11 лет в разводе, сыну 14 лет, живет сам. Иногда все хорошо – нежный, заботливый, смски ласковые. Иногда меняется. Пишет на ровном месте, что он не тот мужчина, что мне нужен. Один раз заводил песню, что я всем хороша, но его интуиция подсказывает ему, что ничего не выйдет. В июне мы сильно поссорились, и я в переписке по смс его оскорбила. Два месяца обижался, потом постепенно сблизились. Недавно ждала его в гости и по ошибке отправила нежное смс на его второй номер, на который с момента ссоры ни разу не писала. Он на звонки полдня не отвечал. А потом прислал смс, что злой, что зря я ему на этот номер написала и принтскрин июньских смс. Я ему ответила, что свое отношение доказываю своими делами, а не словами. Всегда создаю атмосферу праздника и думаю, чем порадовать любимого. Написала, что люблю и что советую ему почитать мои последующие нежные смс - там целые поэмы. Ответил, чтоб не трогала, что нужно время отойти... Он так злился 2 недели. Я не выдержала и предложила поговорить. Долго морозился. Потом написал, что его душа ко мне не стремится. Что я делаю для него столько, сколько никто никогда не делал, но что-то не екнуло, и он не может это объяснить... Сижу в шоке... Реально превратилась в мечту любого мужчины – скупила в сексшопе кучу нарядов, исполняла все его эротические фантазии, а их куча и довольно странных... Всегда наготовлено, убрано, все только нежно и с пониманием.

Диана,

Орск, 34 года

18.10.17

Мнения наших экспертов