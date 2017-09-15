Мама выгоняте меня к отцу

Яна, мне кажется, тебе надо определиться с ролью. Кто ты, в первую и главную очередь: взрослая замужняя женщина, или мамин ребенок, который должен слушаться взрослых, иначе лишат сладкого? Ты вышла замуж для чего? Чтобы создать семью и идти по жизни вдвоем? Или это был просто легальный способ спать с понравившимся мальчиком? Как ты вообще позволяешь родителям давать тебе советы уехать от мужа к папе? Ведь, как я понимаю, тебя туда пытаются отправить без мужа, так? Чем ты занимаешься? Учишься? Работаешь? Чем занят муж? Может, мама права? Может, она просто поначалу радовалась ему, как приятному мальчику, а теперь она видит, что время идет, а твой муж так «приятного мальчика» и не перерос? Что твой муж делает? Чем собирается заниматься, чтобы прокормить семью? Возникла же по какой-то причине идея отправить тебя к папе без него? Дыма без огня не бывает… Если отношения «не очень крепкие», тогда о какой большой обоюдной любви речь? И, конечно, удивительно вообще слышать вопрос «что мне делать» - а ты-то сама чего хочешь? Я не спрашиваю, чего ты боишься, заметь. Я задаю вопрос: «Чего ты сама хочешь?» Как взрослая женщина Яна – можешь честно ответить? Тебе действительно комфортно рядом со своим мужем? Если да, то какие могут быть вопросы? Берете и сваливаете от мамы на вольные хлеба. Снимаете жилье, хоть комнатку, но свою и без контроля родителей. Заодно и чувства проверите – в сложностях люди обнажаются. Есть между вами чувства – будете в итоге как литая бетонная плита. А если нет, то тогда и переедешь к папе.

Сергей

Яна, лично я считаю, что тебе пора взрослеть и становиться самостоятельной. И для начала вам с мужем лучше уехать от родителей. Вы вполне можете снять отдельное жилье, какую-нибудь недорогую комнату, и переселиться туда. Конечно – это не так удобно, как жить под маминым крылом, однако необходимо, чтобы научиться жить своим умом, своими силами, не завися от мнения окружающих. Ну, а дальше потихоньку будете строить новые отношения с родственниками и между собой. Заодно проверите свои чувства. И если ваши отношения с мужем «не очень крепкие», то при ведении действительно самостоятельной жизнедеятельности они сами собой либо станут значительно прочнее, либо очень быстро развалятся. И то и другое – хорошо. В первом случае вы станете реальной парой, семьей, и сможете планировать что-то дальше, во втором ты освободишься от совершенно ненужных отношений и сможешь начать поиск по-настоящему твоего мужчины. Ну и опыт самостоятельного существования – дорогого стоит. Поэтому берите руки в ноги, находите работу, и начинайте искать варианты раздельного с родителями проживания. В противном случае, вам, скорее всего, придется расстаться. Твоя мама уже открытым текстом выставляет тебя из дома. Стало быть, если ты не поймешь этого в ближайшее время, дело дойдет до откровенных скандалов и открытой вражды. Не думаю, что в подобных условиях получится сохранить нормальные отношения с мужем. На счет того, чтобы переехать к отцу – это вариант нормальный, если выбудете жить в одном с ним городе, но в разных районах. Хотя, в данном случае, другой вариант даже не предполагается. Уверен. твой папа не станет пускать к себе в квартиру двух нахлебников. Возможно, на первом этапе поможет с деньгами, но это будет не особо много в сумме, и продолжаться будет не долго. В общем, куда ни кинь, а нужно вылетать из гнезда, иначе выкинут.