Мама уничтожила мою самооценку
Дайте, пожалуйста, какой-нибудь совет. Так получилось, что четыре месяца назад рассталась с молодым человеком (встречались два года), другого мужчину встретить пока не получилось. Также вынуждена была уволиться с работы, так как место оказалось не совсем подходящим. И вот ко мне в гости приехала мама (она живет в другом городе). Узнав о моих жизненных событиях, она закатила истерику. Сколько неприятных слов я услышала... Что я неудачница, что мне 27 лет, а у меня ничего нет, ни карьеры, ни мужа, ни детей, хотя уже пора. Что я ленивая и толстая, что ей стыдно за такую дочь и неизвестно как рассказывать обо мне родственникам и друзьям, дети которых давно женаты и работают. Также она ревела и причитала, что ей жалко меня и почему же я такая никудышная бестолочь. Знаете, ее слова выбили меня из колеи. Если честно, руки опускаются от таких слов. Помогите, пожалуйста, как-то иначе посмотреть на ситуацию, сейчас мне очень больно и обидно.
Мнения наших экспертов
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Алена
Анна, тебе 27 лет и родилась ты не для того, чтобы кто-то тобой гордился, или чтобы было что о тебе рассказать и похвастаться. То, что твоей маме не о чем разговаривать с родственниками и соседями – только ее проблема. Дети не обязаны оправдывать ожидания родителей и имеют полное право жить так, как считают нужным, если они при этом не сидят на шее у мамы и папы. А ты, надеюсь, не сидишь.
Ты рассталась с молодым человеком, с которым просто встречалась 2 года. Значит, он был не настолько в тебе заинтересован с самого начала. Жаль потраченного времени, конечно, но было бы хуже, если бы ваши свидания переросли во что-то большее. Во внебрачных детей, например. А так – получила удовольствие, опыт и идешь дальше. Ушел – давай, до свидания. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на переживания о тех, кто нас не оценил по достоинству. Ну а то, что ты не нашла ему замену за 4 месяца – забей. Не сезон. И не время. Тебе сначала надо разобраться с карьерой. Отношения сейчас будут только мешать.
Работа: ушла и отлично! Сама же говоришь, что место оказалось не тем, что тебе было нужно. Так какие сожаления? Найдешь себе работу. Тебе не 47. И ты не в деревне с двумя улицами живешь.
Что касается маминой истерики, то, увы, нужно просто учиться быть пуленепробиваемой. Маму не переделаешь. Ее бесполезно «лечить», она уже сформировавшаяся токсичная личность. Она не понимает, что своими словами не жалеет, а делает тебе больно, не вдохновляет и подбадривает, а толкает в петлю. У нее свои проблемы – ей нечего рассказать соседкам про дочь. И это реально проблема для нее. Вот в чем беда. Но тебе-то что с того? Тебе с этими людьми не жить. Они помусолят твою тему пару дней и бросят. А тебе с собой жить. Так что, наплюй и живи. У тебя столько планов: новая работа, новые отношения, новая ты (собой тоже можно заняться, пока есть время). Что запланируешь, то и получишь. Так что, вперед. А маму – домой.
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Сергей
Анна, на мой взгляд, для начала, нужно отправить маму обратно. Затем стоит подумать о том, что, согласно статистике, в нынешнем Мире, в развитых странах, срок выхода замуж и рождения первых детей колеблется около 30 лет. В связи с данным фактом можно смело обвинить матушку в ретроградстве и темном невежестве, после чего спокойно начать поиск нормальной работы. Однако в то же время, обязательно следует обратить внимание на фразу о том, что ты толстая. Вот это уже не есть хорошо. Нет, понятное дело, что, согласно той же статистике, количество людей с лишним весом в некоторых весьма развитых странах приближается к 70%, но вот именно в этом вопросе стремиться к их показателям не стоит. И, как мне думается, в данном случае, тебе лучше перестать «дергаться» по надуманным проблемам, вместо чего плотно заняться собой.
Записывайся в зал, снижай потребление калорий, и вперед, к красивому телу. Естественно, это проще сказать, чем сделать, но если есть желание избежать повторения маминой истерики, то лучше не затягивать. Кроме того, физическая активность и постепенное достижение результатов, сами по себе дадут тебе очень многое. Видишь ли, женщина, которая нравится сама себе в зеркале, неизбежно нравится и окружающим. А, значит, и спутника найти станет значительно проще. И это я еще не говорил об эндорфинах, которые позволят избавиться от любых депрессий и быть яркой, уверенной в себе и веселой. Так что отсылай маму, и начинай заниматься. Остальное само приложится.
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Лучшие комментарии
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лаки 31.08.18 09:14перефразируя одно изветное выражение философа, скажу: повезет с мамой - станешь счастливым человеком, не повезет - станешь философом) а в целом соглашусь с Джкейкой - маму на время изолировать, о своих делах ей сообать ровно столько: привет, я жива-здорова, а дальше все о ней. и начинать тоже предлагаю с работы, а там и новые знакомства подтянутся, и дай бо все наладится) удачи!
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Джей 31.08.18 08:54У вас стам мамой совместный выпас тараканов размеров с тапок. Это лечицо, но лечицо со спецами в течение продолжительного времени при условии интенсивной работы над собой. То, что Вы зависимы от мнения окружающих не удивляет при такой маме, то что к 27 годам Вы не разобрались с этой проблемой тоже в принципе норма, такие вещи к тридцатнику начинаешь осознавать, но то, что Вы думаете, что просто написав на форум, получите ответы на все вопросы, вот это настораживает. Не получите, потому что все ответы внутри вас. Человеку, который рос в семье, где его любили и уважали с детства, достаточно просто посоветовать не парицо и слать маму или кого бы то ни было в сад при таких причитаниях. Вам — не поможет. Потому что Вы росли в среде зависимых, которые всегда вас сравнивали и сравнивают, и будут сравнивать с более успешными (по их мнению) соседями, родственниками и просто знакомыми. Первое что надо сделать, отправить маму домой и договорить о сроке, в течение которого она не будет Вас трогать, напр полгода. Второе — оградить себя саму о мыслях о неудаче и сравнения себя с другими. Сравнивайте себя с самой собой. Третье — реглмаментируйте свой день, поставьте себе дробные задачи, напр, сколько сиви в день высылать, как сделать свое сиви максимально привлекательным для работодателя. и ходить на собеседования, запоем, на этом этапе советую слать сиви везде, везде, где Вам кажется Вы могли бы и хотели работать. Вопрос смогу/ не смогу оставьте за скобками, а также список требований работодателей, даже если по отдельным пунктам вы не подходите, все равно шлите, во-первых, идеальных кандидатов не бывает, во вторых, вам могут ппедложить на собеседовании другое место, которое скажем официально не объявлено к конкурсу. Вам сейчас надо меньше думать, больше делать. Собеседования тоже требуют сноровки, которая приходит с опытом. Не говорю, что бурная деятельность излечит Вас от неуверенности в себе, но по крайней мере отвлечет. А проблема сидит глубже, будут деньги, найдите толкового психолога, так у Вас хоть появится шанс выйти из заколдованного круга маминых кривых установок, которые вы впитали св детства. Сами такие вещи не проходят, надо много работать над собой, желательно под присмотром спеца. А так все решаемо, 27 — прекрасный возраст :-)
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50/50 31.08.18 09:02а мне нравится))) и посыл "бери и делай, харе страдать"))
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[email protected] 31.08.18 10:34Нашла о чём печалиться. 27 лет. Работа не здоровье. Если не одна, так будет другая. И с мужчиной ещё познакомишься. Это дело наживное. Их вон сколько, неусчерпаемый запас, на всех хватит. Всё успеешь. А вот маме поменьше рассказывай. Мама, у меня всё хорошо, чего и тебе желаю, пока. В этом духе. Я сама в марте этого года положила на стол заявление об уходе. В последнем месте я работала 9 месяцев и ушла совершенно уверенная, что я правильно делаю. Помню, как мой папа удивился, и спрашивал, не буду ли жалеть, а то всё-таки же близко к дому и т.д. Нифига я не жалела. После прежней работы это было как пересесть с мерседеса на жигуль. Да, близко к дому, но хрень. Немножко отдохнула, и моё меня нашло совершенно неожиданно. Теперь у меня работа 15 минут на машине от дома в фирме, каких в мире всего 5. И я довольна работой. В общем, если кратко, то не надо бояться и сидеть в гауне. Будь то работа или отношения с кем угодно. Тем более в 27. Плохую работу можно иметь на старте и то до времени. И тем более, если ты сама себя содержишь и у тебя нет никакой финансовой помощи. Единственное, что нужно учитывать, когда решаешься уйти - есть ли финансы, чтобы позволить себе перерыв. Денег должно быть примерно на 6 месяцев. И искать своё.
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Нетуника 31.08.18 09:05Анна, сочувствую Вам в том, что так происходит. Всем хочется полного принятия родителей, вне зависимости от того, есть работа или нет.. Но так бывает, к сожалению, не у всех...дело не в вас, а в вашей матери. Надо это принять и больше к этому не возвращаться. А маме сейчас надо сказать, что собираетесь налаживать личную жизнь, а для этого нужна квартира, куда Вы можете привести мужчину. Также будете искать работу, готовиться к собеседованиям, а для этого нужно спокойствие. И предложить помочь собрать чемоданы, вызвать такси и проводить на вокзал. И точка. Защищайте себя сама
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Yoyo / 31.08.18 13:30Анна, у вас не убитая самооценка, а передоз токсичного маминого мусора на вашу нервную систему. Я вот считаю, что потеря работы и парня - это вообще НЕ проблема, а так, мелочи жизни.. у меня была куда похуже ситуация: я уволилась с ужасной работы, сильно потеряла в здоровье из-за этой же работы, увидела своего парня с несколькими другими (даже не с одной!:), о ситуации с родственниками молчу, так как они высказывались не по русски по-моему... и наверное самое смешное, что одна из пассий моего бывшего парня ещё и сделала на меня порчу (а на него приворот соответственно). Тогда были ещё некоторые негативные события, но не буду их сюда уже писать, и так вроде получилось длинно. Единственное, что хотела бы посоветовать, это попробовать Вам, автор, отнестись к вашей ситуации как к шансу. Шансу выбрать хорошего (именно для вас) мужчину, шансу выбрать лучшую (чем была) работу, а также шансу эмоционально отделиться от мамы (понять, что на этом этапе жизни она вам не советчик и не помощник). И со временем (лет через 10) возможно сделать так ещё разок, поменять ещё раз работу (на ещё лучшую) и и мужчину (на ещё лучшего). Только тссс... маме этого не говорите;)
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Лидия Челябинск / 31.08.18 13:22Да,моя мама тоже всегда сравнивала и сравнивает, я перестала на это обращать внимания и стало очень легко и хорошо. Моя жизнь как хочу так и живу. А вам желаю быстрее найти работу.а парень найдётся ещё лучше, вот увидите))
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Никольски / 31.08.18 13:10Послушайте, Вы свою маму не первый день знаете. И похоже, что это не первый раз в вашей жизни. И похоже , что у вашей мамы нет других проблем в жизни, как только равнятия на "удачи" подруг и знауомых. Вот ей и вам не мешало бы на стаж в палеотивное детское отделение . Вам бы там родители уходящих детей на капельницах и вентиляторах обьяснили наглядно, что такое счастье материнства и счастье жить на земле. Мама бы извинилась, а Вы бы перестали на такие глупости заворачиваться, впадать в депрессию, рассуждать про самоценку. Упал, отжался и счастлив, что это физически возможно. Вот там школа обучени любви. Ну мать не понимает, ну хотя бы Вы начинайте ее учится. А то одна в состоянии неосозноности что то говорит неприятное, а другая, в состоянии неосознанности же, принимает. Приходите в осознанность!
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Прелесть / 31.08.18 12:28Значит вы согласна с мамой. Иначе бы не принимала так близко к сердцу. Мое мнение - никогда и ни за что нельзя отправлять маму никуда. Маму надо любить и прощать. В 27 лет меня интересует только один вопрос : мама способна и согласна содержать Вас пока вы разьрасываетесь работами? Если это ложится на её плечи без её возможностей и желания, то к маме стоит прислушаться. Она не хочет /не может вас содержать. И ваша самооценка должна формироваться только Вашими поступками а не мамиными словами. Иначе Вы просто хлюпик манипулятор.
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Джей / 31.08.18 12:47Оказывать ребенку финансовую помощь без оказания моральной поддержки — деньги на ветер(
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[email protected] / 31.08.18 13:01При наличии или отсутствия возможностиь/желания финансово помогать, моральная поддержка ничего не стоит. Это одна из обязательных зафач каждой нормальной мамы. Уж лучше бы помолчала или охнула: как жаль, чем выдавать дочери ведро негатива.
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Наталья / 31.08.18 11:20Здравствуйте Анна! Все происшедшие с вами события - всего лишь набор, который возможен в жизни любого человека в совершенно равное время. Никто от этого не застрахован. Чтобы привести себя в порядок - вы маму любите? Вот и постарайтесь понять, насколько она за вас расстроилась и распереживалась, что такое произошло. А теперь ей может стыдно за это. Постарайтесь помириться с мамой. И ваша самооценка взлетит - вы сделаете ПЕРВОЕ, самое трудное и так необходимое действие для ее поднятия! А остальное уже как клубочек ниток, само получится. Удачи!
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омг / 31.08.18 11:16почему Алена ставит крест на 47-летних женщинах?
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[email protected] / 31.08.18 10:34Нашла о чём печалиться. 27 лет. Работа не здоровье. Если не одна, так будет другая. И с мужчиной ещё познакомишься. Это дело наживное. Их вон сколько, неусчерпаемый запас, на всех хватит. Всё успеешь. А вот маме поменьше рассказывай. Мама, у меня всё хорошо, чего и тебе желаю, пока. В этом духе. Я сама в марте этого года положила на стол заявление об уходе. В последнем месте я работала 9 месяцев и ушла совершенно уверенная, что я правильно делаю. Помню, как мой папа удивился, и спрашивал, не буду ли жалеть, а то всё-таки же близко к дому и т.д. Нифига я не жалела. После прежней работы это было как пересесть с мерседеса на жигуль. Да, близко к дому, но хрень. Немножко отдохнула, и моё меня нашло совершенно неожиданно. Теперь у меня работа 15 минут на машине от дома в фирме, каких в мире всего 5. И я довольна работой. В общем, если кратко, то не надо бояться и сидеть в гауне. Будь то работа или отношения с кем угодно. Тем более в 27. Плохую работу можно иметь на старте и то до времени. И тем более, если ты сама себя содержишь и у тебя нет никакой финансовой помощи. Единственное, что нужно учитывать, когда решаешься уйти - есть ли финансы, чтобы позволить себе перерыв. Денег должно быть примерно на 6 месяцев. И искать своё.
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*** / 31.08.18 10:30Сергею пора работать штатным рекламщиком диет и спортзалов, если уже не работает.
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ИДИЛИЯ / 31.08.18 09:49Пора уже "отпочковаться" от маминых идеалов, грез и самой мамы. И начать думать своей головой. Некоторые и в 35 находят хорошего мужчину без прошлого и строят с ним семью. У каждого свое время. На меня тоже давят, почему я в свои годы не имею детей? Или давай сразу погодок рожай. Я считаю что детей надо рожать когда готов к ним (а значит будет и тепло и забота). А если я не готова, мне ребенок будет только обузой с которым ничего не хочется делать, и кем он вырастет после такого? И уж тем более сама разберусь погодок мне рожать или нет.
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лаки / 31.08.18 09:14перефразируя одно изветное выражение философа, скажу: повезет с мамой - станешь счастливым человеком, не повезет - станешь философом) а в целом соглашусь с Джкейкой - маму на время изолировать, о своих делах ей сообать ровно столько: привет, я жива-здорова, а дальше все о ней. и начинать тоже предлагаю с работы, а там и новые знакомства подтянутся, и дай бо все наладится) удачи!
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звездочка ) / 31.08.18 09:07Дааа, Аня, умеет твоя мама поддержать, ничего не скажешь (( Значит, это был последний раз когда ты подпустила её на такую близкую дистанцию. Таким мамам надо фильтровать чем делишься и уже заранее не впечатляться на их реакции. Это такая техника безопасности. Все равно вы друг от друга никуда не денетесь, жизнь впереди длинная, будет тебе ещё не раз высказано. Она должна хорошо понимать чем своего ребенка можно направить, какой именно дать волшебный пендель, ведь кого-то критика и правда заводит, но не всех. Я согласна с ней в том, что на данный момент ты в *опе. Но кто в такое ни разу не попадал? Нет таких. Выберешься шаг за шагом, даже не сомневайся.
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Джей / 31.08.18 09:09И че это она в ж...пе?? Нормально у нее все, маму тока надо убрать из радиуса километра :-)
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звездочка ) / 31.08.18 09:10да? а что у неё сейчас хорошо?
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лаки / 31.08.18 09:17ну вы даете! да все у нее как миниум не плохо: она здорова, она живет в питере, а не в мухросранске, ей всего 27, у нее скорее всего есть образование, нет детей или пьющего мужа, у нее есть перспектива и будущее, так что не жопа это совсем, а так, переходный период в жизни. если б мать ей не рассказала про жопу такую глбуокую, она сама бы небось и не думала так даже, кстати.
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Джей / 31.08.18 09:17У нее все хорошо :-) ей тока 27, и ога уже проявила волю в определенных ситуациях, значит у нее нет страха, который является главным препятствием в достижении цели. Да и даже то, чтотона хотя бы на форум написала показывает что она сама догадывается, что дело не в ней, а маме :-)
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звездочка ) / 31.08.18 09:22это потенциал, который пока висит в воздухе, а по голым фактам маме возразить нечего.
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лаки / 31.08.18 09:31:-)))))))))))))) так маме и не надо возражать, вообще не надо, маму надо утешить, заверить чтов се будет хорошо, что все ее советы она приняла и выполнит, сделать чаю с печенькой, включить телик или вывести на шопинг, т.е. повести себя как взрослая отдельаня женщина, чтобы мама это ощутила, что эта не просто ее дочь, а взрослая самсотятельная женщина, тогда и мать ыбстрее успокится, кстати
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Джей / 31.08.18 09:35Глупость несусветная, потому что маме не надо возражать и тратить на это силы тож не надо :-)
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звездочка ) / 31.08.18 09:32я считаю, что в самообмане жить нет смысла. Все, что её мама озвучила, это её реальность на текущий момент. И не права мама только в том какую окраску она всему этому придает и в какой форме высказывается. Нет ничего навсегда, кроме смерти, вот и все.
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Джей / 31.08.18 09:37При чем тут самообман?? Это нормальная самозащита, выключать звук (читай чужое мнение), когда идешь к цели) помните притчу про глухую лягушку??
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Джей / 31.08.18 09:45Когда я, например, иду к цели, я становлюсь глухой лягушкой :-) и это работает :-)
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звездочка ) / 31.08.18 09:53а на что тогда Анна так огорчилась? ) видимо, она о себе и своей жизни думала в более светлых красках, а я не вижу в чем её маме можно возразить. Это тоже признак зрелого человека, сказать самому себе и вслух любому собеседнику - да, у меня сейчас так, но я работаю над этим.
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Джей / 31.08.18 09:58Звездочке: Чтобы так возразить, надо быть дочерью другой мамы, которая сама более уверена в себе :-) вы путаете причину и следствие :-)
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*** / 31.08.18 11:22да класс - время перемен, время выбора, пара совершенно свободных месяцев для себя. Все путем. Джей права.
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Нетуника / 31.08.18 09:05Анна, сочувствую Вам в том, что так происходит. Всем хочется полного принятия родителей, вне зависимости от того, есть работа или нет.. Но так бывает, к сожалению, не у всех...дело не в вас, а в вашей матери. Надо это принять и больше к этому не возвращаться. А маме сейчас надо сказать, что собираетесь налаживать личную жизнь, а для этого нужна квартира, куда Вы можете привести мужчину. Также будете искать работу, готовиться к собеседованиям, а для этого нужно спокойствие. И предложить помочь собрать чемоданы, вызвать такси и проводить на вокзал. И точка. Защищайте себя сама
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*** / 31.08.18 11:31пардон, но "что собираетесь налаживать личную жизнь, а для этого нужна квартира, куда Вы можете привести мужчину." Мужчина телок ??? Это даже не лозунг собирательниц примаков, и даже не ловеласов. Это днище - лозунг собирательниц паразитов-тараканов.
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Нету ника / 31.08.18 11:54Пардоню, конечно. Конечно, мужчина не телок, но иногда одинокие женщины приводят к себе домой мужчин для более близкого знакомства. И 50 летняя мама за стенкой не способствует аморным настроениям. Также можно и нужно ходить к мужчине в гости. Просто маме нужно выдать ту версию, которая поможет ей быстрее покинуть квартиру и перестать травить дочь. Вот и все. УМЕЙТЕ ЧИТАТЬ МЕЖДУ СТРОК :-)
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Джей / 31.08.18 08:54У вас стам мамой совместный выпас тараканов размеров с тапок. Это лечицо, но лечицо со спецами в течение продолжительного времени при условии интенсивной работы над собой. То, что Вы зависимы от мнения окружающих не удивляет при такой маме, то что к 27 годам Вы не разобрались с этой проблемой тоже в принципе норма, такие вещи к тридцатнику начинаешь осознавать, но то, что Вы думаете, что просто написав на форум, получите ответы на все вопросы, вот это настораживает. Не получите, потому что все ответы внутри вас. Человеку, который рос в семье, где его любили и уважали с детства, достаточно просто посоветовать не парицо и слать маму или кого бы то ни было в сад при таких причитаниях. Вам — не поможет. Потому что Вы росли в среде зависимых, которые всегда вас сравнивали и сравнивают, и будут сравнивать с более успешными (по их мнению) соседями, родственниками и просто знакомыми. Первое что надо сделать, отправить маму домой и договорить о сроке, в течение которого она не будет Вас трогать, напр полгода. Второе — оградить себя саму о мыслях о неудаче и сравнения себя с другими. Сравнивайте себя с самой собой. Третье — реглмаментируйте свой день, поставьте себе дробные задачи, напр, сколько сиви в день высылать, как сделать свое сиви максимально привлекательным для работодателя. и ходить на собеседования, запоем, на этом этапе советую слать сиви везде, везде, где Вам кажется Вы могли бы и хотели работать. Вопрос смогу/ не смогу оставьте за скобками, а также список требований работодателей, даже если по отдельным пунктам вы не подходите, все равно шлите, во-первых, идеальных кандидатов не бывает, во вторых, вам могут ппедложить на собеседовании другое место, которое скажем официально не объявлено к конкурсу. Вам сейчас надо меньше думать, больше делать. Собеседования тоже требуют сноровки, которая приходит с опытом. Не говорю, что бурная деятельность излечит Вас от неуверенности в себе, но по крайней мере отвлечет. А проблема сидит глубже, будут деньги, найдите толкового психолога, так у Вас хоть появится шанс выйти из заколдованного круга маминых кривых установок, которые вы впитали св детства. Сами такие вещи не проходят, надо много работать над собой, желательно под присмотром спеца. А так все решаемо, 27 — прекрасный возраст :-)
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Джей / 31.08.18 08:54Ох ты ж накатала, прям как в старые добрые времена :-) :-) самой смешно :-)
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50/50 / 31.08.18 09:02а мне нравится))) и посыл "бери и делай, харе страдать"))
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Джей / 31.08.18 09:07Че еще хочу добавить, то, что Вы нашли в сеье силы уйти с работы в никуда и расстаться с непоходящим челом, показывает, что в Вас кроется большой потенциал, который Вы пока даже не осознаете. В мире очень мало людей, в принципе способных на это. Прекрасно, что Вы можете себе это позволить. В этом я Вам даже по хорошему завидую :-)
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Лада / 31.08.18 08:06Ну, мама так проговаривает тревогу за вас. Хочет, чтобы всё у вас было хорошо - семья, работа... Если у вас самой есть четкий план на свою жизнь и что с ней делать, по крайней мере в ближайшее время, этот план вам нравится, подразумевает вашу независимость, реален и вы следуете ему, а не просто "витаете в мечтах" - можете " забить " на мамины слова.
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50/50 / 31.08.18 07:38"что ей стыдно за такую дочь и неизвестно как рассказывать обо мне родственникам и друзьям, дети которых давно женаты и работают! "маму в музей) если есть возможность финансовая, позвольте себе поискать более подходящую работу, а не цепляться за что ни попадя. и за мужчину тоже цепляться не надо, который, например, завтра встретится Вам во дворе. и когда сама будете мамой, вспомните вот это вот (без обиды и злости) и не ведите так себя со своими детьми. Если Вы на маминых харчах, и она отлучит от них, выбора всё рвно не будет и найдете работу или мужчину. короче, нет причин впадать в депрессняк из-за какой-то родни, перед которой даже и не Вам стыдно
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ethernity / 31.08.18 04:16Ну как-то в 27 лет жаловаться на маму смешно. Напоминаю, что самооценка потому и «само-», что сам себя оцениваешь. И уничтожить посторонний её никак не может. Мама просто озвучила вслух то, что Вы сами о себе думаете, оттого и обидно.
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Ethernity / 31.08.18 04:25Дайте себе ответы на простые вопросы: на какой период хватит Ваших сбережений, чтобы спокойно искать работу? кто сможет помогать Вам при заболеваниях (в аптеку сбегать и всё такое)? покроет ли страховка потенциальные проблемы со здоровьем и жильём (и есть ли она)? Если в каких-то случаях Вы ожидаете помощь со стороны родителей, то считайте мамины слова воспитательным процессом. Она не может выразить свою тревогу иначе. А дальше придётся разговаривать. Да, мама, я признаю, что где-то упустила возможности. Да, я понимаю, что ты за меня беспокоишься. Но что бы ты мне посоветовала?
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Джей / 31.08.18 09:20А че бы в 27 и не пожаловацо на маму, самый тот возраст задумацо о родительских установках :-)
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krazy / 31.08.18 03:07А хорошо живете если увольняетесь тк место не совсем подходящее. За чей счет банкет ? (может потому мама ваша так реагирует, ну если она вынужденна помогать?) Обычно находится новое место, а потом уже ...
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Лада / 31.08.18 08:34Плюсанула, но замечу, что бывают обстоятельства, при которых действительно уходишь "в никуда". Я, например, только одну свою работу меняла, получив приглашение от другой. Остальные находила, будучи "на вольных хлебах".
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Джей / 31.08.18 09:10Да, согласна, отсутствие работы — самый благоприятный вариант для поиска новых перспектив :-)
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Лада / 31.08.18 09:13Самый стимулирующий, я б сказала))
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Хахаха / 31.08.18 10:49+++ Собственно в вопросе "За чей счет банкет?" кроется ответ. За мамин. Из письма явно следует, что скандал случился буквально вчера и ГГ в пылу эмоций решила сразу же явить проблему миру и порешать сообща с чужими людьми. Это обстоятельство характеризует ее как девушку инфантильную, не умеющую критически относиться к ситуации и решать проблемы самостоятельно. И метания с работой в общем то это подтверждают это. Я думаю вряд ли бы мама закатила скандал, если бы ГГ была самостоятельной по жизни. А так -Enfant terrible .
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