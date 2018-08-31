Мама уничтожила мою самооценку

Анна, тебе 27 лет и родилась ты не для того, чтобы кто-то тобой гордился, или чтобы было что о тебе рассказать и похвастаться. То, что твоей маме не о чем разговаривать с родственниками и соседями – только ее проблема. Дети не обязаны оправдывать ожидания родителей и имеют полное право жить так, как считают нужным, если они при этом не сидят на шее у мамы и папы. А ты, надеюсь, не сидишь.

Ты рассталась с молодым человеком, с которым просто встречалась 2 года. Значит, он был не настолько в тебе заинтересован с самого начала. Жаль потраченного времени, конечно, но было бы хуже, если бы ваши свидания переросли во что-то большее. Во внебрачных детей, например. А так – получила удовольствие, опыт и идешь дальше. Ушел – давай, до свидания. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на переживания о тех, кто нас не оценил по достоинству. Ну а то, что ты не нашла ему замену за 4 месяца – забей. Не сезон. И не время. Тебе сначала надо разобраться с карьерой. Отношения сейчас будут только мешать.

Работа: ушла и отлично! Сама же говоришь, что место оказалось не тем, что тебе было нужно. Так какие сожаления? Найдешь себе работу. Тебе не 47. И ты не в деревне с двумя улицами живешь.

Что касается маминой истерики, то, увы, нужно просто учиться быть пуленепробиваемой. Маму не переделаешь. Ее бесполезно «лечить», она уже сформировавшаяся токсичная личность. Она не понимает, что своими словами не жалеет, а делает тебе больно, не вдохновляет и подбадривает, а толкает в петлю. У нее свои проблемы – ей нечего рассказать соседкам про дочь. И это реально проблема для нее. Вот в чем беда. Но тебе-то что с того? Тебе с этими людьми не жить. Они помусолят твою тему пару дней и бросят. А тебе с собой жить. Так что, наплюй и живи. У тебя столько планов: новая работа, новые отношения, новая ты (собой тоже можно заняться, пока есть время). Что запланируешь, то и получишь. Так что, вперед. А маму – домой.