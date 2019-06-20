Он любит и меня, и бывшую. Так бывает?
Я встречаюсь с мужчиной, который 2 года в разводе. За плечами у него 10 лет брака, инициатором развода была она... но он хочет к ней вернуться (тешит себя этим). Она не хочет и слышать об этом (с его слов)! Он говорит, что любит и ее, и меня, но меня меньше, чем ее.
Мне говорит, что любит меня, не хочет терять, что ему очень-очень со мной хорошо, комфортно и спокойно... но, тем не менее, хочет быть с ней... Ничего не понимаю, как такое может быть?! Вернется ли он к ней? Стоит ли бороться за отношения?
Мнения наших экспертов
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Алена
Юлия, искренне советую тебе снять розовые очки и разумно посмотреть на ситуацию. Ты – «план Б», запасной аэродром. Тот факт, что ему с тобой «очень-очень хорошо», ни в коем случае не отменяет поговорку «В гостях хорошо, а дома – лучше». Та женщина – это его «дом». Увы, но так. И бороться с той его любовью – бессмысленно. Если бы она пыталась его вернуть, или как-то манипулировала им – тогда было бы понятно, как действовать. Но его бывшая жена не делает ничего и ничего не хочет. Все привязки к ней – в голове у твоего мужчины. Поэтому тебе ее не победить. Ей не нужно прилагать усилия, чтобы быть любимой. Не нужно стараться ради него. Он одержим ею. И тебе следует отдавать себе отчет в том, что как только она скажет ему «ок, я готова попробовать начать с тобой все сначала», он тебя оставит. Наверняка это будет настоящий мелодраматический спектакль в его исполнении, но ты будешь брошена. Не нужно быть гадалкой, чтобы спрогнозировать такой финал.
Ты спрашиваешь, как такое может быть, чтобы мужчина любил сразу двоих? Ну так он же взрослый мужик, ему нужна женщина, как минимум, для секса. И уж точно лучше и безопаснее во всех смыслах слова этим заниматься с одной партнершей, которая вызывает симпатию. Ты – его «синица в руках». Он подменил тобой недосягаемого «журавля». При этом он искренне может говорить и про то, что ему хорошо с тобой, и про то, что он испытывает к тебе чувства. Но это не любовь, конечно.
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Сергей
Юлия лично я считаю, что любой взрослый человек имеет право портить себе жизнь, как ему заблагорассудится. Тут главное – не нарушать УК и не сильно мешать окружающим. В остальном – полный простор для творчества. Поэтому, если женщине, судя по возрасту, достаточно зрелой хочется тратить время на мужика, который открыто говорит о том, что у него есть другая желанная дама, то кто я такой, чтобы мешать этому? Ведь все люди разные и у каждого свои взгляды, в том числе и на межличностные отношения. Есть личности щепетильные в плане уважения к самим себе, считающие подобные заявления прямым оскорблением, и сразу посылающие таких «неопределившихся» куда подальше. Ну, типа иди разберись в себе и в своих желаниях, а только потом приходи обсуждать варианты совместных планов. Ах и планов никаких не предвидится? Ну, тогда планируй над Нотр-Дамом в меру имеющейся аэродинамики.
Однако есть и менее требовательные особы, для которых нужно, чтобы как угодно, но в шкафу штаны мужские висели. Они ради этого готовы даже второй или третьей женой быть, любовниц сами ищут и советы дают. Дело вкуса и желаний. Да и без крайностей вариантов хватает. Может быть, у пока еще молодой и активной женщины спортивный интерес проснулся, и имеется желание побороться, испытать себя против соперницы. И как тут запрещать? Да на здоровье! Правда, хотел бы посоветовать все-таки заранее определиться с желаемой целью и со сроками ее достижения.
Видишь ли, твой приятель, судя по написанному, занял очень удобную позицию «честного, но бедного и несчастного», которая вполне позволяет годами держать ситуацию в подвешенном состоянии, и получать из нее максимум прибыли, причем, без всяких обязательств. Однако, если этот товарищ и в 45 будет считаться вполне реальным и желанным женихом, то для женщины «за 30», лучше не затягивать поиск нормального партнера. Вот и думай. Хочешь поиграть в непонятную пару с неясными бесперспективными планами? Да ради Бога. Ну, или посылай мужика к жене и не трать время.
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Лучшие комментарии
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Джей 20.06.19 07:24Если Вы думаете, что это последний паровоз, то ошибаетесь, это так, мимо проезжающее такси))
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Солярская 20.06.19 02:10На тему письма только плечами пожать. Тридцать лет, а наивна, как в тринадцать.
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Krazy 20.06.19 00:10Недавно я познакомилась с жутким явлением - полиамория. Буквально тройничок вместе живет ( два мужика и баба, мужики би) как семья. Для меня дикость несусветная, для них все ОК. Так что можно и двух женщин любить. НО (большое такое) вас это не устраивает. Делить вы не готовы, значит эти отношения не для вас. Ищите того, для кого вы единственная.
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Элфи Крекс 20.06.19 00:39"Он любит и меня, и бывшую. Так бывает?". В вашем случае он любит только бывшую, поскольку никогда мужчина любящий не скажет, что он любит другую больше, что хочет вернуться к другой. Так относятся кпроституткам. Для одних проститутка - это унитаз для сливания спермы, для других - для сливания эмоций. Вернётся ли он к ней? Да, если она этого захочет.
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Киви 20.06.19 02:15Конечно, можно любить и двоих, и десятерых, филантропы вообще весь мир любят, и можно любить свою собачку или хомячка. Можно любить человека как друга. Но это разные "люблю". Её-то он любит как любимую женщину, а вас как-то по-другому.
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[email protected] / 20.06.19 16:04За отношения вообще не надо бороться. Это не женское занятие. Смотрите в мире животных. Лежит себе львица на сафари, львы между собой конкурируют. Потом один вроде бы как победил, но это ещё не гарантия, что ему сейчас львица хвост поднимет и попу подставит. Она подумает. А у вас как-то даже не как в мире людей. У этих двоих своя тема. А вы там третья лишняя. Но зато какая удобная. Та секса не даст. И котлет с борщом тоже. А вы - да. Нравится - существуйте так. Боритесь. Вы поторипились. И залезли в болото, которое не знаете. Сейчас вы уже поняли, что жопа, но вместо того, чтобы вылазить, думаете, а пожет еще посидеть? Сама залезла, сама лишила себя права выбора. Ведь можно дальше искать себе такого, какой будет по вкусу. Из букв Ж О П А слово "вечность" не получится.
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Наталья / 20.06.19 10:13Стоит ли бороться за отношения? Трудно ответить на этот вопрос, не зная вас и вашего избранника. Надо все взвесить, начиная с ваших чувств, планов на этого мужчину, ваших ресурсов, его ресурсов и так далее. Немного поясню. Мне нравится 19 летний мальчик. Не будь я замужем, я бы очень хотела с ним встречаться. В основном в пастели. Он - спортсмен, думаю, не очень перспективный. Но красивый. И бедный. Меня содержать не сможет. Он мне нравится, но это не любовь безумная. Какая мне была бы разница, будь он даже трижды женат??? А про ресурсы - ну, вам 30. Возможно, вы красотка-модель, а может косая-рябая урода и этот мужичек последний шанс? :)
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Персикова / 20.06.19 10:11Вот странная вы, честное слово. Говорит же русским языком : её люблю , к ней хочу. Как ещё надо выразиться , чтоб вы поняли , что вы база отдыха . А как вы чувствуете себя в постели с мужчиной, который только что мне рассказывал о другой , о которой мечтает ?
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Прелесть / 20.06.19 10:04Ой умора, так это ж ему с Вами легко и комфортно. Не Вам же. Конечно, он любит, но тольео как помидоры. Слышали? Кушать любит а так нет. Армянский анекдот.
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miss Granger / 20.06.19 09:46Мужчина говорит все как есть, бороться/уговаривать/стараться - только нервы и время тратить. Зачем вам все это? Почитайте "Женщины, которые любят слишком сильно".
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ЯздесЯ / 20.06.19 09:35Для себя четко определить, сколько вы готовы терпеть его неопределенность, после чего свободу выбора ему "Я хочу с тобой быть, но отношения втроем мне не подходят, выбирай и завершай". Все. Недавно было аналогичное письмо, почитайте.
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Персикова / 20.06.19 10:18Там предыдущая жена всё уже завершила . Что он решает ? И что он может завершить ?
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ЯздесЯ / 20.06.19 14:11Завершить свои думы о бывшей, и метания. Он еще не вышел из тех отношений, бж у него в голове. Это и надо закончить, тогда только получится строить что-то новое. Ему вообще надо с самим собой разобраться, чтобы автора не обижать своими излияниями в любви другой женщине. Зачем он это вообще мусолит с нынешней пассией, даже если понимает, что там любовь его жизни, непонятно. Хотя она это позволяет и терпит, с чего бы ему жалеть ее и останавливаться...
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Проходя мимо / 20.06.19 08:06Интересный вопрос: почему жена его бросила? Так ли он хорош, чтобы за него держаться? Подумайте, Юлия, бывшей не 20 лет, ей не меньше , чем Вам. Женщине нужны весомые аргументы, чтобы поменять свою жизнь в таком не критичном, но и не юном возрасте. И они, эти аргументы, у нее были!
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Джей / 20.06.19 07:22И в чем вопрос?? Пока звучит как про жизнь на Марсе)) ну исчезните из его поля зрения со словами "определишься- пиши", и посмотрите, что будет. Придет с предложением конкретным, тады и думать будете. А пока не о чем. Тока помните, предложение пожить вместе тоже ни о чем. Вам замуж бы, а не бодягу разводить с непонятно кем. 30 лет, пора за ум браться.
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Киви / 20.06.19 02:15Конечно, можно любить и двоих, и десятерых, филантропы вообще весь мир любят, и можно любить свою собачку или хомячка. Можно любить человека как друга. Но это разные "люблю". Её-то он любит как любимую женщину, а вас как-то по-другому.
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Солярская / 20.06.19 02:10На тему письма только плечами пожать. Тридцать лет, а наивна, как в тринадцать.
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Элфи Крекс / 20.06.19 00:39"Он любит и меня, и бывшую. Так бывает?". В вашем случае он любит только бывшую, поскольку никогда мужчина любящий не скажет, что он любит другую больше, что хочет вернуться к другой. Так относятся кпроституткам. Для одних проститутка - это унитаз для сливания спермы, для других - для сливания эмоций. Вернётся ли он к ней? Да, если она этого захочет.
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Никольски / 20.06.19 00:32Ну и ну! Что ж это за мужчина такой? Каждый день ноет про любовь к бывшей жене.Где такие вообще находятся? Почему вы с ним живёте? А вы ещё спрашиваете вернётся ли он к ней или к вам? Два года с таким " страдальцем". А почему бы не начать встречаться с мужчиной, который любит только вас. Зачем так мучиться? А она молодец. Тряпку выперла за дверь и живёт себе счастливо и он ей даром не нужен. А вы подобрали. На тебе боже, что мне не гоже. И вопрос "Будет ли эта тряпка моим?" Ведь 30 лет уже!!
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50_50 / 20.06.19 00:14никого он не любит, и Вас в первую очередь, не тратьте времени. другой вопрос, Вам любящий-то нужен?)) Вам же с ним будет неинтересно. да сколько уже здесь об этом писано
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Krazy / 20.06.19 00:10Недавно я познакомилась с жутким явлением - полиамория. Буквально тройничок вместе живет ( два мужика и баба, мужики би) как семья. Для меня дикость несусветная, для них все ОК. Так что можно и двух женщин любить. НО (большое такое) вас это не устраивает. Делить вы не готовы, значит эти отношения не для вас. Ищите того, для кого вы единственная.
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Krazy / 20.06.19 00:13Я все в шоке, они реально - каждый треть целого О_о Я б от ревности померла б, честно. Муж мой и точка. Вот как????
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Элфи Крекс / 20.06.19 00:41Профанация порока.
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Krazy / 20.06.19 00:52Вот да! Чего мне стоило не показать свои эмоции ? Неприлично какбе, Канада чай ( плюс гей парад на носу) Но блин !!!!!
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Элфи Крекс / 20.06.19 01:08Я всегда считала, что удовольствие от порока во многом от его запрета. Ну вроде как в детстве без шапки гулять. Вот когда всем наврал, ключи достал, прибежал, озираясь, на встречу с любовницей - вау! А когда привёл любовницу домой, жена вас чаем поит и спрашивает: "Вася, презерватив надеть не забыл?" - что интересного? Мне кажется, мужики из вышенаписанной семейки должны тайком бегать к кому-нибудь, чтобы гвозди забивать и секситься в миссионерской позе под одеялом. Это для них экстрем и вау будет.
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ЯздесЯ / 20.06.19 09:50А по скольки лет челам в трио? Очень странная модель...интересно, на чем зиждется. Меня лично всегда техническая сторона интересует: мотивация в целом, быт, финансы, секс (кто с кем, как часто и пр.) и т.п. И они, наверное, друг другу не изменяют никогда прям)) А детей не хотят?? По мне, тут два варианта: либо отклонения от как таковой нормы у всех троих, и они нашли друг друга, либо возвращение к истокам человечества из-за сытой безопасной жизни (промискуитет) и, возможно, даже непостижимый пока нами вариант семьи будущего.
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ЯздесЯ / 20.06.19 09:56Женщина-то выходит нормальной ориентации. Может, у нее аппетит такой, что один мч не удовлетворяет, и ей хорошо в таком союзе. Еще лет 15 назад читала, что в США в небольших городках стал популярен формат "городские племена": люди живут обычной жизнью, но спят, кто с кем хочет, меняются партнерами (насчет групповых секс.игр не написано было), и это норма. И жениться там никому не надо, зачем им? А сейчас не знаю, наверное, как в вашем примере началось - это следующая стадия развития модели семьи, так что ли((
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О_О / 20.06.19 11:48Ну, вы даёте. Почитайте хотя бы про всё окружение Гитлера, Сталина, Ленина, не говоря уже о богеме всех стран. Читайте больше, не будете так удивляться.
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Трио Серебряного века / 20.06.19 11:10Рассмотрите пример трио Ося, Лиля и Владимир, Маяковский, конечно.
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Персикова / 20.06.19 11:47Пардон , но Ося и Маяковский при этом не жили между собой. И Куприна жена с любовницей между собой не имели любовной связи . Так-то треугольников любовных полно , пальцев не хватит сосчитать. Тут история несколько другая - тут все трое в отношениях на троих , а не двое с одним. Извиняюсь за тавтологию )))
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Krazy / 20.06.19 13:17Хехе, ну такие подробности точно неудобно выяснять. Лет за тридцать всем троим. И сказали, что вместе уже давно. Ну очень непривычная семья (так и называют себя), не норма однозначно. И мне кажется кого-то два других настолько сильно любят что готовы терпеть конкуренцию в постели.
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Персикова / 20.06.19 10:24Жесть …
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