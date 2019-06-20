Он любит и меня, и бывшую. Так бывает?

Юлия лично я считаю, что любой взрослый человек имеет право портить себе жизнь, как ему заблагорассудится. Тут главное – не нарушать УК и не сильно мешать окружающим. В остальном – полный простор для творчества. Поэтому, если женщине, судя по возрасту, достаточно зрелой хочется тратить время на мужика, который открыто говорит о том, что у него есть другая желанная дама, то кто я такой, чтобы мешать этому? Ведь все люди разные и у каждого свои взгляды, в том числе и на межличностные отношения. Есть личности щепетильные в плане уважения к самим себе, считающие подобные заявления прямым оскорблением, и сразу посылающие таких «неопределившихся» куда подальше. Ну, типа иди разберись в себе и в своих желаниях, а только потом приходи обсуждать варианты совместных планов. Ах и планов никаких не предвидится? Ну, тогда планируй над Нотр-Дамом в меру имеющейся аэродинамики.

Однако есть и менее требовательные особы, для которых нужно, чтобы как угодно, но в шкафу штаны мужские висели. Они ради этого готовы даже второй или третьей женой быть, любовниц сами ищут и советы дают. Дело вкуса и желаний. Да и без крайностей вариантов хватает. Может быть, у пока еще молодой и активной женщины спортивный интерес проснулся, и имеется желание побороться, испытать себя против соперницы. И как тут запрещать? Да на здоровье! Правда, хотел бы посоветовать все-таки заранее определиться с желаемой целью и со сроками ее достижения.

Видишь ли, твой приятель, судя по написанному, занял очень удобную позицию «честного, но бедного и несчастного», которая вполне позволяет годами держать ситуацию в подвешенном состоянии, и получать из нее максимум прибыли, причем, без всяких обязательств. Однако, если этот товарищ и в 45 будет считаться вполне реальным и желанным женихом, то для женщины «за 30», лучше не затягивать поиск нормального партнера. Вот и думай. Хочешь поиграть в непонятную пару с неясными бесперспективными планами? Да ради Бога. Ну, или посылай мужика к жене и не трать время.