Любит меня, а ее называет «солнышком»
Встречаемся с молодым человеком год. Не знаю, как относиться к его дружбе с бывшей девушкой. Мне не нравится, что они иногда видятся, переписываются, созваниваются. Видела переписку с его разрешения, там есть флирт. Называет ее солнышком, оба говорят, что скучают. Это невыносимо. Я люблю его, он говорит, что любит меня. Запретить общаться я не могу, да и не хочу этого делать. Но хотелось бы, чтобы общение было сокращено до минимума, просто поздравить с праздником или обсудить, что-то по работе (оба юристы, но не работают вместе).
Не представляю, как быть и что делать. Нервы расшатанные. Он уверяет, что там давно ничего нет и это только дружба, а я не могу смириться. Говорит, что любит ее, но как близкого человека, не как девушку. У нее уже через 2 недели после их расставания был другой, с ним они и по сей день. Пожалуйста, дайте совет. Но выговориться тоже было хорошо.
Москва, 22 года
02.05.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Кристина, мое мнение – парень еще ничего не решил. Ни в отношении тебя, ни в отношении «бывшей». Держу пари, что инициатором расставания была та девушка, а не он. Он, полагаю, не хотел, но и альтернативных вариантов предложить не мог – слишком еще инфантилен для построения более глубоких связей. Девушка все понимает и держит его на коротком поводке – про запас. Это означает, что в любой момент она может все откатить к началу и он пойдет у нее на поводу. «Там давно ничего нет» - это вранье. Нет секса и поцелуев. Это правда. Но привязанность, которая заставит его вернуться к ней, если она проявит инициативу – существует. Любить бывшую девушку «как близкого человека» может или латентный гей, или тот, кто на глубинном уровне не смирился с разрывом отношений и надеется на обратимость произошедшего.
Что касается тебя, думаю, ловить тебе особо нечего в этих отношениях. Он не выбрал тебя, ты просто перевалочный пункт. Конечно, совсем не обязательно, что он сам о тебе так думает. Это, скорее, на подсознательном уровне. Ты мила, ты ему симпатична, но ты – не та, ради кого он будет готов двигать горы, менять свои привычки, ломать прошлые связи, понимая, что они выглядят неоднозначно и ранят тебя. Он не боится тебя потерять. Он не считает тебя особенной. И это, конечно, не любовь. А тратить ли тебе на все это время, или нет – решай сама. Я бы не стала.
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Сергей
Кристина, лично я считаю, что ты очень напрасно считаешь этого парня своим. И его приятельницу бывшей тоже лучше не называть. Рановато. Судя по тому, что ты пишешь, молодой человек пока не определился со своими предпочтениями, и пользуется всеми доступными возможностями для разнообразного общения с противоположным полом. И разницы между бывшими или настоящими не делает. В этой связи я бы не советовал строить в отношении него какие-то серьезные планы. Увы, но это просто не твой вариант. И дело даже не в бывшей подружке.
Видишь ли, если мужчина действительно любит женшину, то он будет стремиться быть с ней как можно ближе и общаться как можно чаще. А проще всего это получается в случае совместного проживания. Это я к тому, что если между молодыми людьми имеется что-то большее, нежели симпатия и сексуальная доступность, то они очень быстро находят способ жить вместе. Вы же уже год имеете связь, говорите друг другу разные приятные вещи, но не более того. И при этом у парня его «бывшая» в «солнышках» ходит, а с тобой он только встречается. Уж извини, но, как мне кажется, ты совершенно напрасно теряешь время. Этот молодой человек не испытывает к тебе ничего высокого. И уж совершенно точно не планирует совместное будущее. Поэтому, как бы ни было прискорбно, рекомендую пожелать парню всего хорошего и искать кого-то другого. Иначе только время потратишь, а результат будет нулевой. Хотя, конечно, каждый волен портить жизнь по-своему. Только не говори потом, что тебя не предупреждали.
Обсуждение 3
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звездочка )Кристина, для начала скажи парню прямо - мне неприятна твоя такая форма общения с другой девушкой. Получается, что размыта граница между личным и не личным, я так не чувствую, что ты меня выделяешь среди своих друзей. Не услышит тебя - делай вывод. А в целом - поднимай самооценку и понимай сама для себя в чем твой фунт изюма. Вот буквально, как упражнение, напиши список своих ценностей как личности и как женщины. Может даже так оказаться, что парень твой сравнение с твоей ценностью проиграет по очкам )) а ты тратишь время и сердце не на того человека.
02.05.18 10:20
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Верно Алена написала. Все верно. Прислушайтесь, автор!
02.05.18 06:56
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doremiА гордость где девичя? Она ему не бившая жена, чтобы с чем-то там поздравлять, даже через третьих лиц.... Поставьте ему ультиматум, и отишите в себе гордость наконец. А то так и будете ковриком для ног по жизни.
02.05.18 00:59