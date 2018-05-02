Любит меня, а ее называет «солнышком»

Кристина, мое мнение – парень еще ничего не решил. Ни в отношении тебя, ни в отношении «бывшей». Держу пари, что инициатором расставания была та девушка, а не он. Он, полагаю, не хотел, но и альтернативных вариантов предложить не мог – слишком еще инфантилен для построения более глубоких связей. Девушка все понимает и держит его на коротком поводке – про запас. Это означает, что в любой момент она может все откатить к началу и он пойдет у нее на поводу. «Там давно ничего нет» - это вранье. Нет секса и поцелуев. Это правда. Но привязанность, которая заставит его вернуться к ней, если она проявит инициативу – существует. Любить бывшую девушку «как близкого человека» может или латентный гей, или тот, кто на глубинном уровне не смирился с разрывом отношений и надеется на обратимость произошедшего.

Что касается тебя, думаю, ловить тебе особо нечего в этих отношениях. Он не выбрал тебя, ты просто перевалочный пункт. Конечно, совсем не обязательно, что он сам о тебе так думает. Это, скорее, на подсознательном уровне. Ты мила, ты ему симпатична, но ты – не та, ради кого он будет готов двигать горы, менять свои привычки, ломать прошлые связи, понимая, что они выглядят неоднозначно и ранят тебя. Он не боится тебя потерять. Он не считает тебя особенной. И это, конечно, не любовь. А тратить ли тебе на все это время, или нет – решай сама. Я бы не стала.