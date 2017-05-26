Ломать ли себя?

Недавно пережила болезненное расставание с мужем. Через 2 месяца после развода в общей компании познакомилась с мужчиной на 2 года младше меня, он в разводе 5 лет, есть дочь от первого брака. Обменялись номерами и потеряли друг друга из вида на месяц. Потом он сам мне написал в ватсап, завязалось ненавязчивое общение длиною в три дня, и снова месяц тишины. Затем снова появляется и снова 3 дня общения, а после тишина на месяц. И вот перед майскими каникулами третье появление, но уже с конкретным предложением встретится и посидеть в кафе, пообщаться в живую. Я подумала и решила, а почему бы и нет? И дала согласие. В назначенный день за час до встречи он позвонил, извинился и предложил перенести на другой день встречу сославшись на внезапно возникшие проблемы в семье его старшей сестры. Я согласилась... И он снова пропал только в этот раз на 2 недели. Опять же написал сам, долго извинялся и предложил забрать меня с работы, заодно и пообщаться. День был у меня суматошный, но я решила встретится. Он забрал меня с работы, мы прокатились по городу, мило поболтали (хотя в основном говорил он: о себе, о планах на будущее, о желании серьезных отношений) и снова пропал на неделю. Вечером два дня назад позвонил мне с предложением прогуляться в парке, благо погода балует солнцем. Договорились встретится после работы, но в обед следующего дня он написал и предложил переиграть и отправится к нему в гости. Я корректно отказала, ссылаясь на то что мы не так хорошо знакомы, после чего получила в ответ целую лекцию, что мне давно не 18, что секс сближает и роднит и еще много чего. Тогда я просто посоветовала ему не тратить на меня время, а найти более сговорчивую даму. Его последнее сообщение было: "Нельзя в твоем возрасте быть такой старомодной, сама же потом жалеть будешь". Показала смс-переписку своей лучшей подруге, а она посмеялась и согласилась, что я чересчур старомодна, и стоило переломить себя, так как мне уже 33, а не 17, и очередь ко мне из мужчин не стоит. В итоге мы разругались. Так стоило ли ломать себя или я поступила правильно?

Анастасия,

Волгоград, 33 лет

26.05.17

Мнения наших экспертов