Ломать ли себя?
Волгоград, 33 лет
26.05.17
Мнения наших экспертов
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АленаАнастасия, на мой взгляд, ты поступила правильно. Мужчина, который ведет себя подобным образом - тебя не уважает. Ты для него - просто баба, которую можно трахнуть без всяких финансовых и душевных затрат. И все эти разговоры про то, что тебе не 17 лет, - это всего лишь выражение досады за сорванные планы и удивление, что "недотраханная баба" в 33 года, оказывается, может иметь гордость отказаться от такого заманчивого предложения. Он держал тебя за дуру, которую моно немного подинамить и после она на все согласится в надежде на что-то большее. Для этого он катал тебя на машине и рассказывал о планах на серьезные отношения. Но, заметь, он не водил тебя ни в ресторан, ни хотя бы в кафе, он не пытался организовать ваше общее время, не предложил даже сходить в кино. Все, что он потратил на тебя - это несколько литров бензина. И всего один вечер свободного времени, чтобы покатать на машине. Алена, он жлоб, в первую очередь. И он настолько самоуверенный жлоб, что даже не понимает, что выглядит смешно в глазах взрослой 33-летней женщины, которой как раз-таки не 17 лет, чтобы упасть в обморок от счастья лишь потому, что мальчик покатал после работы на тачке и позвал к себе домой. И если уж не быть старомодной, то уж точно не за пять литров бензина. Одно дело, когда за тобой ухаживает мужчина, приглашает тебя провести с ним время интересно, оказывает внимание, проявляет интерес и заботу, дарит цветы, наконец. Тогда можно просто ради красивого приключения пойти дальше, чем обычно. Но, елки, когда тебе просто морочат голову, а потом зовут потрахаться, - это невероятно щедрое предложение уж точно не стоит твоих принципов. И очень хорошо, что ты себя ценишь. А подруге "привет".
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СергейАнастасия, лично я считаю, что подобное поведение со стороны молодого человека – это прямое неуважение к тебе. То есть получается, что у парня есть дела и заботы, которые стоят на первом месте, а ты – это так, повод для ничего не значащего секса под настроение и когда появилась свободная минута. Уверен, что на приятелей, походы в ресторан, спортзал, и прочие очень важные дела, время у него находится, а вот для тебя – нет. К тому же, заметь, твое личное время, которое ты выделяешь для встреч, твои планы, которые приходится корректировать – не являются чем-то значимым для данного товарища. Уж не знаю, как к подобному относятся твои подруги и ты сама, но для меня это оскорбление, и после второй такой «коррекции» планов, я бы уже перестал общаться с этим человеком. Ведь тот, кто не уважает мое время, не уважает меня. А где нет уважения, никаких больших и светлых чувств быть просто не может. Раз так, то для чего мне такие отношения? Это пустая трата времени. А уж фраза про твой возраст и старомодность – это вообще прямое, ничем не прикрытое оскорбление. И я знаю большое количество женщин, которые сразу после подобной фразы, не взирая на собственный возраст, пожелали бы молодому человеку пойти поискать подходящий для себя вариант, куда ни будь подальше. Ты, видимо, не особо щепетильна в отношении собственной персоны и готова проглатывать подобного рода оскорбления. Что ж, все люди разные. Что же касается того, что секс сближает и роднит, то это полная чушь. Сближает и роднит нормальное отношение и реальная заинтересованность, честная позиция, помощь и участие, а также общность взглядов и позиций. Вот после них, вполне может быть секс, как завершающий штрих, как скрепляющий камень. Наоборот не бывает. Так что мой тебе совет – посылай этого молодого человека куда подальше и забывай как дурной сон. Как и подругу. С такими друзьями и врагов не нужно.
Обсуждение 19
Лучшие комментарии
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Совершенно согласна с Аленой и Сергеем. Напомнило одного моего кавалера, настроенного на серьезные отношения, который тоже меня после 3 встреч пригласил домой, а когда я сказала, что мы недостаточно знакомы, откровенно мне объяснил, что мы не дети, что для серьезных отношений надо проверить сексуальную совместимость, и вообще с деньгами у него нынче плохо и тратиться на театры, кино и кафе с девушкой, которая, может, ему сексуально не подойдет, ему неохота. Разумеется, я на этом прервала отношения и ни разу об этом не пожалела.
26.05.17 00:20 Контекст комментария
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ПрелестьНи один достойный внимания мужчина не позволит себе давать женщине советы, как ей вступать в сексуальные отношения. Вывод - не скатывайтесь на его уровень.
26.05.17 01:01 Контекст комментария
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Настя, ты у него не одна, а одна из некоторых, кому он иногда пишет и катает на машине. Он недавно после развода, перебирает, кайфует от отсутствия обязательств. Серьёзно его рассматривать не стоит. Ну и показывать заклятым подругам свои переписки с мужчинами тоже не надо
26.05.17 00:34 Контекст комментария
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ZavoronokБыл у меня один кавалер, напросился в гости на чашечку чая. Когда понял, что кроме чая ему ничего не светит, попытался взять силком, получил по морде и угрозу вызвать милицию, после чего я его выставила за дверь и больше не видела. Не жалею.
26.05.17 00:39 Контекст комментария
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KoshkaВы ему не нужны. Какая разница, девочка Вы или бабушка. Если человек пропадает на месяц, это все, точку не надо ставить, она уже стоит. Даже для того, чтобы просто позаниматься сексом, можно прекрасно найти такого, который будет ещё сам названивать и зазывать, а не такого, за которым по месяцу надо в очереди стоять. Подруга пусть за себя решает, а не за Вас.
26.05.17 07:18 Контекст комментария
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Его надо было послать в сад уже после 2 исчезновения. Лётчик-налётчик. Забудьте как страшный сон. Вообще охренели мужики. Ну ё-маё, нет слов.
26.05.17 09:38
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ОйПохоже на пикапера. "Разжигал страсть" по плану. Потом обломался. У Вас хорошее женское чутьё: он не вложился в отношения ничем, нет и отношений.
26.05.17 09:35
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ЛакиНее, ломать себя вообще последнен дело, вы сделали все правильно, мужчина прекрасно может подождать, если настроен всерьез, а с этим ясно же сразу, ненавязчивый секс раз в месяц — примерно такой формат предлагался. Подруга не очень тактична, имхо, моя одна как-то меня поразила, сказав мол, ты что, какой мужик будет дать две недели?! Ну вот такое у нее было мнение, пока его не поменяла, личная жизнь не особо у нее складывалась, кстати. Суть не в том, когда секситься, а суть в том, чтобы не делать это ради удержания мужика — смешно в наше время «удерживать» сексом)
26.05.17 09:10
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звездочка )Настя, знаешь что мне не понравилось больше всего в твоей истории? Он много говорит и очень мало делает. А его реакция на отказ в сексе показала, что в любой другой ситуации когда он получит отказ, он вынесет мозг по полной и что он отказы не воспринимает в принципе. Как в поговорке - "хочешь узнать человека - задень его. Чем он наполнен, то из него и польется". Очень сложный товарищ для отношений, забудь. Ну а то, что ты быстрого секса с ним не захотела, так здесь тебе вообще никто не указ ) Поступай как чувствуешь, в твоем возрасте уже можно ) У меня как-то было - новый знакомый, первый раз едем в кафе, просто едем по дороге и выбираем куда пойти. А у меня такое абсолютное ощущение, что я так с ним могу хоть на Камчатку, хоть на Сахалин, хоть на Крайний Север, а не только прям сейчас в постель. Это было такое вау ощущение от человека, а он просто сидел рядом за рулем и по телефону по работе говорил. Все эти правила сколько ждать, сколько узнавать человека надо до начала секса - это все столько раз опровергалось счастливыми историями, когда никто ничего не выждал и потом люди годами вместе. Слушай себя, а вот подруга твоя стремная.
26.05.17 09:05
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Старомодна-не старомодна... При чем тут это вообще. Просто вы его не захотели. А что, надо срочно кидаться на всех, кто типа что-то предлагает?
26.05.17 07:45
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5/50Анастасия, ну а что Вы хотели? он появлялся-пропадал, а Вы всегда готовы к общению)) вот он и предложил. Вы же всегда готовы, всё понимаете и всему верите) странно, что отказали, я бы тоже удивилась)
26.05.17 07:38
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Ну предложите вашей подруге телефончик данного кадра) может,он найдет для нее немного свободного времени, осчастливит, так сказать:)
26.05.17 07:32
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KoshkaВы ему не нужны. Какая разница, девочка Вы или бабушка. Если человек пропадает на месяц, это все, точку не надо ставить, она уже стоит. Даже для того, чтобы просто позаниматься сексом, можно прекрасно найти такого, который будет ещё сам названивать и зазывать, а не такого, за которым по месяцу надо в очереди стоять. Подруга пусть за себя решает, а не за Вас.
26.05.17 07:18
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ДжейВыбирают девочки, просто вмпомните об этом, когда в следующий раз возникнут сомнения в собственной адекватности)
26.05.17 06:56
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сонькаА я бы такого чудного экземпляра проучила. Назначила бы свидание и не пришла... или еще что-нибудь в этом роде. Коллега у меня в таком была очень изобретательна. Больше это Гэ ни на что не годно, кроме как поржать над ним. И к подруге присмотритесь. Или она сама обиженная, что на такие сомнительные предложения вестись готова, или вам желает далеко не добра. Правильно разругались.
26.05.17 06:10
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Вы действительно как подросток - мужик поучил, потом подруга, сейчас клео уму-разуму... Сексом нужно заниматься, когда хочется вам (ну и партнеру). Фсе.
26.05.17 02:03
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ПрелестьНи один достойный внимания мужчина не позволит себе давать женщине советы, как ей вступать в сексуальные отношения. Вывод - не скатывайтесь на его уровень.
26.05.17 01:01
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На хамство нужно отвечать хамством! ! ! Не кобелина, а влюбчивый... - скажите, что вы понимаете его позицию))
26.05.17 00:46
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ZavoronokБыл у меня один кавалер, напросился в гости на чашечку чая. Когда понял, что кроме чая ему ничего не светит, попытался взять силком, получил по морде и угрозу вызвать милицию, после чего я его выставила за дверь и больше не видела. Не жалею.
26.05.17 00:39
-
Настя, ты у него не одна, а одна из некоторых, кому он иногда пишет и катает на машине. Он недавно после развода, перебирает, кайфует от отсутствия обязательств. Серьёзно его рассматривать не стоит. Ну и показывать заклятым подругам свои переписки с мужчинами тоже не надо
26.05.17 00:34
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Совершенно согласна с Аленой и Сергеем. Напомнило одного моего кавалера, настроенного на серьезные отношения, который тоже меня после 3 встреч пригласил домой, а когда я сказала, что мы недостаточно знакомы, откровенно мне объяснил, что мы не дети, что для серьезных отношений надо проверить сексуальную совместимость, и вообще с деньгами у него нынче плохо и тратиться на театры, кино и кафе с девушкой, которая, может, ему сексуально не подойдет, ему неохота. Разумеется, я на этом прервала отношения и ни разу об этом не пожалела.
26.05.17 00:20