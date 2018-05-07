Как выжить в мире, где связи решают все?

Хельга, по-моему, все, что ты описала – это какая-то череда неправильных, не слишком продуманных (прости, не слишком разумных) действий. Что значит «заставила написать заявление по собственному желанию»? Ты в какой эпохе живешь? Уволить работника сейчас сложнее, чем когда бы то ни было. Ты в курсе, что существует практика увольнения через выплату компенсации за потерю места? И что, минимум, это 2 ежемесячных оклада. А там уже – как договоришься. Только совершенно неграмотный человек может согласиться написать заявление об уходе «по собственному», даже если на этом настаивает начальник. Это его проблемы. Если ты не прогуливаешь работу, если вовремя сдаешь больничные листы, если не приходишь на работу пьяной и выполняешь должностные инструкции (а если их не дали на подпись, то сами дураки), то никто вообще не может тебя уволить по причине «захотелось». И начальники это знают, а потому пытаются давить и играть на дурака. Имей это в виду на будущее. Если начальник хочет тебя заменить – ок, так ему и говори: «Хорошо, мое увольнение будет стоить столько-то». И не продешеви. 2 оклада – это то, что он обязан по закону. Но тем же законом не оговорен потолок.

Теперь по поводу знакомств на сайтах и в автомастерских. Ты кого пытаешься найти? Нельзя искать монашку в борделе. Тебе попадаются те, кто и должен попадаться, когда ищешь через подобные источники. Просто прекрати заниматься глупостями. Людей надо искать по интересам. У тебя они есть? Чем занимаешь свободное время?

О профессии и твоем крике души про решающие все связи. Хочешь верить в то, что твои неудачи зависят не от тебя? Тогда верь. Но это тупик. Я не раз участвовала в кастингах (со стороны нанимателя) и могу сказать, что девушек (и парней), которые уверены, что они могут претендовать на место, в разы больше тех, кто реально хотя бы что-то из себя представляет. То, что ты закончила курсы тележурналистики, не сделало тебя профессионалом. И опыт тут ни при чем. Возможно, ссылка на отсутствие у тебя опыта работы – это вежливая отговорка, не более. Опыт работы никогда не бывает решающим, если человек толковый и видно, что ему есть, куда расти. Я сама брала на работу ребят сразу после университетов, причем, даже ждала их, когда закончат свои вузы. Но изначально мы знакомились, когда они оказывались у меня на стажировке и у них была возможность себя проявить, а у меня – посмотреть на них в прогрессе. Нет разницы, сколько тебе лет. Если ты меняешь профессию – ты должна проделать путь, как все, кто начинает с нуля. Хочешь в тележурналистику – ищи возможности получить опыт и понять, действительно ли это твое. Классного стажера работодатель не отпустит, а обязательно найдет возможность прибрать к рукам. Но для этого нужно иметь талант, а не связи.

Второй вариант мне лично кажется более реальным. Я о курсах гидов. Сейчас набирает обороты индивидуальный туризм и как следствие – индивидуальные экскурсии с гидами. Это пользуется спросом и у нас, и за границей. Ты живешь в туристической Мекке. Что мешает попробовать себя как индивидуальный предприниматель? Разработать несколько интересных маршрутов по Питеру и предлагать их туристам? Сейчас есть платформы, на которых это можно делать. Если знаешь иностранный язык – вообще прекрасно. Не надо пытаться ломиться в закрытые двери, пытаться устроиться в турфирму и катать толпу на автобусе за копейки. Начни с пеших экскурсий по самым интересным местам Питера. Потом арендуй машину и устраивай автомобильные экскурсии по каким-то загородным направлениям. Все зависит от тебя. Вариантов заработать в 31 год образованной женщине, не обремененной садиками и школами, - масса. Репетиторов тоже не отменили. И это тоже можно делать легально, с отчислением в пенсионный фонд на старость. Вопрос в том, что ты на самом деле хочешь. Сетовать на жизнь, или действовать. Причем, действовать грамотно, а не на уровне 19-летней девочки, которая не знает жизни и не понимает, что к чему.