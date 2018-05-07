Как выжить в мире, где связи решают все?
Я все чаще стала замечать, что моя жизнь заходит в тупик. Начну с того, что 2 года назад я развелась с мужем. Переехала к себе в центр, в коммуналку. Детей у нас не было. После того, как мне удалось немного собраться и взять себя в руки, я принялась устраивать личную жизнь. Но, увы, тут ничего не получилось. Мужчины, что мне писали на сайтах знакомств, были либо 50-летние, потрепанные жизнью разведенные алиментщики, либо младше меня, а также ровесники, что стремились найти себе тётю, которая решит все их финансовые проблемы. Узнав при встрече, что я живу в коммуналке, они исчезали. А в реальной жизни знакомиться негде. На работе – одни женщины (я преподавала химию в одном из вузов), в фитнесс-клубе – тоже. Купить авто и знакомиться в автосервисе, на заправке и т.д. мне не позволяет мой скромный достаток. Я даже пробовала знакомиться с иностранцами, но... Пишут только турки и арабы.
Махнула на устройство личной жизни рукой – против судьбы не пойдёшь. Думала, стану кандидатом наук, из ассистентов кафедры – в старшие преподаватели. Но... И с работы меня уволили. Начальница заставила написать по собственному желанию, а где-то через недельку после ухода я узнала, что на моё место села её знакомая, все банально. Я пыталась сменить профессию, окончила курсы гидов, а после – курсы тележурналистики. Никуда не берут, мотивируя это моим не достаточным опытом, возрастом (мне уже 31), и отсутствием профильного образования. Ни один из кастингов я не прошла... Теперь вот пробую устроиться преподавать в ПТУ.
С родителями отношения прохладные, они заняты собой, и я им не нужна, поэтому помощи ждать не придётся. Это заявила мне мать, открытым текстом. Что дальше делать?!! Ни семьи, ни работы любимой... Как выжить в этом мире, где связи и деньги решают все?!!
С.-Петербург, 31 год
07.05.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Хельга, по-моему, все, что ты описала – это какая-то череда неправильных, не слишком продуманных (прости, не слишком разумных) действий. Что значит «заставила написать заявление по собственному желанию»? Ты в какой эпохе живешь? Уволить работника сейчас сложнее, чем когда бы то ни было. Ты в курсе, что существует практика увольнения через выплату компенсации за потерю места? И что, минимум, это 2 ежемесячных оклада. А там уже – как договоришься. Только совершенно неграмотный человек может согласиться написать заявление об уходе «по собственному», даже если на этом настаивает начальник. Это его проблемы. Если ты не прогуливаешь работу, если вовремя сдаешь больничные листы, если не приходишь на работу пьяной и выполняешь должностные инструкции (а если их не дали на подпись, то сами дураки), то никто вообще не может тебя уволить по причине «захотелось». И начальники это знают, а потому пытаются давить и играть на дурака. Имей это в виду на будущее. Если начальник хочет тебя заменить – ок, так ему и говори: «Хорошо, мое увольнение будет стоить столько-то». И не продешеви. 2 оклада – это то, что он обязан по закону. Но тем же законом не оговорен потолок.
Теперь по поводу знакомств на сайтах и в автомастерских. Ты кого пытаешься найти? Нельзя искать монашку в борделе. Тебе попадаются те, кто и должен попадаться, когда ищешь через подобные источники. Просто прекрати заниматься глупостями. Людей надо искать по интересам. У тебя они есть? Чем занимаешь свободное время?
О профессии и твоем крике души про решающие все связи. Хочешь верить в то, что твои неудачи зависят не от тебя? Тогда верь. Но это тупик. Я не раз участвовала в кастингах (со стороны нанимателя) и могу сказать, что девушек (и парней), которые уверены, что они могут претендовать на место, в разы больше тех, кто реально хотя бы что-то из себя представляет. То, что ты закончила курсы тележурналистики, не сделало тебя профессионалом. И опыт тут ни при чем. Возможно, ссылка на отсутствие у тебя опыта работы – это вежливая отговорка, не более. Опыт работы никогда не бывает решающим, если человек толковый и видно, что ему есть, куда расти. Я сама брала на работу ребят сразу после университетов, причем, даже ждала их, когда закончат свои вузы. Но изначально мы знакомились, когда они оказывались у меня на стажировке и у них была возможность себя проявить, а у меня – посмотреть на них в прогрессе. Нет разницы, сколько тебе лет. Если ты меняешь профессию – ты должна проделать путь, как все, кто начинает с нуля. Хочешь в тележурналистику – ищи возможности получить опыт и понять, действительно ли это твое. Классного стажера работодатель не отпустит, а обязательно найдет возможность прибрать к рукам. Но для этого нужно иметь талант, а не связи.
Второй вариант мне лично кажется более реальным. Я о курсах гидов. Сейчас набирает обороты индивидуальный туризм и как следствие – индивидуальные экскурсии с гидами. Это пользуется спросом и у нас, и за границей. Ты живешь в туристической Мекке. Что мешает попробовать себя как индивидуальный предприниматель? Разработать несколько интересных маршрутов по Питеру и предлагать их туристам? Сейчас есть платформы, на которых это можно делать. Если знаешь иностранный язык – вообще прекрасно. Не надо пытаться ломиться в закрытые двери, пытаться устроиться в турфирму и катать толпу на автобусе за копейки. Начни с пеших экскурсий по самым интересным местам Питера. Потом арендуй машину и устраивай автомобильные экскурсии по каким-то загородным направлениям. Все зависит от тебя. Вариантов заработать в 31 год образованной женщине, не обремененной садиками и школами, - масса. Репетиторов тоже не отменили. И это тоже можно делать легально, с отчислением в пенсионный фонд на старость. Вопрос в том, что ты на самом деле хочешь. Сетовать на жизнь, или действовать. Причем, действовать грамотно, а не на уровне 19-летней девочки, которая не знает жизни и не понимает, что к чему.
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Сергей
Хельга, на мой взгляд, в ситуации, когда кажется, что всё плохо, для начала стоит успокоиться и посчитать то, что хорошо. Это, знаешь ли, несколько сбивает нервозность и панику. В твоем случае, как я понимаю, в наличии имеется собственное жилье. Это большой плюс. Это база, с которой можно начинать что угодно. Также присутствует образование, опыт работы, который всегда позволит заработать хоть что-нибудь. Конечно, миллионером на преподавательском поприще стать сложно. Однако, просто поверь, у огромного количества людей нет даже этого. К тому же, насколько я знаю, умение учить и владение предметом, всегда могут приносить дополнительный доход. Репетиторство пока никто не отменял. Тут важно любить процесс и не сидеть на попе ровно в ожидании манны небесной. В актив записываем здоровье и занятия в спортзале. То есть ты лишена возможности страдать еще и по поводу непривлекательной внешности, одышки, и прочих «радостей» тучных людей. Это же здорово!
Возраст, кстати, у тебя тоже далеко не пенсионный. На поиск своего человека, заведение детей и семьи, время есть. Уверен, есть еще масса плюсов, которые можно найти. Так что прекращай жаловаться. Всё, что нужно для нормальной жизни уже имеется. Просто прекрати паниковать и спокойно начинай всё заново. Утраивайся на работу по профилю, параллельно ищи подработку, повышай уровень, присматривай варианты, которые устраивают больше. А еще очень советую расширить круг общения. Заведи какое-нибудь активное хобби. Байдарки, походы, парашют, параплан, да что угодно, лишь бы была группа. Или свои группы создавай. Ведь ты можешь быть экскурсоводом. Общайся на форумах, предлагай свои услуги, приглашай тех, кто хочет посмотреть Питер. Собирай коллективы и показывай город. Просто так, ради интереса и общения. Уверен, если не будешь сидеть и ждать непонятно чего, через некоторое время всё само придет. В общем, кончай хандрить и начинай действовать.
Обсуждение 60
Лучшие комментарии
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??а молча не участвовать не получилось?
07.05.18 09:27 Контекст комментария
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Настасья ПетровнаПисьмо - перевернутая пирамида. Человек не верит в себя, не знает, где и как себя применить, не имеет любви ни внутри, ни снаружи. А в конце письма мы видим всю причину... Увы, когда человек не знает родительской (и прежде всего материнской) любви, так бывает очень часто... Люди часто не могут поверить в себя и окружающих именно потому, что не познали ощущения "нужности просто так". "Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузница не было гвоздя"... Увы. Выход - идти к психологу. А ещё - усвоить урок на будущее и не "зеркалить" маму, не повторять её ошибок с собственными детьми. И всё непременно получится!
07.05.18 01:14 Контекст комментария
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Ellis_@Если бы я была химиком, я бы уже давно присела на иностр. язык и уже давно бы была за границей и именно там, где химики в дефиците. Сейчас менеджеров всяких много и других гуманитариев. И не преподом в вузе, конечно, а в фармокологической какой-нибудь фирме. Но я гуманитарий и сижу там, где могу исользовать свои некоторые таланты, скажем так. А тут - грех жаловаться. Какие курсы тележурналиста? Какие мужики с автосервиса? Марш туда, где процветает фармокология. Там и деньги, и мужчины, и всё тебе будет)) А то дурью маешься.
07.05.18 12:51 Контекст комментария
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doremiЭто у вас “шоковая терапия”? К чему добивать человека?
07.05.18 03:51 Контекст комментария
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KoshkaЯ бы посоветовала город сменить. Хотя бы на время. Лето начинается, много работы на юге, у моря. Экскурсоводом тем же. У Вас же классное положение для этого. А дальше будет видно. Знаете, если у вас начало депрессии, видно, вытаскивать Вас некому. Придётся самой. Это только в кино депрессивного человека окружает куча друзей и все его тащат. А в жизни, увы, надеяться надо только на себя. Так что с малого начните.
07.05.18 10:24 Контекст комментария
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ELLIS_@ на химика и английский. Она не состоялась как химик на родном языке и в родной стране, кто ее ждет в англоязычной стране? Не, крутых профессионалов или тех же профессоров с руками оторвут. А такая как она кому сдалась? Без местного образования да без опыта работы? Да и вообще после начинающейся карьеры в ВУЗе идти гидом или еще кем-то, свистит что-то. Нигде нигде нет работы для нее? Ни в школе, ни репетитором, ни в институте каком? В Питере то? С кандидатской? Не верю! - ц.
07.05.18 16:06
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Элфи КрексТак её гидом тоже не приняли. Гидом, которым мы многие в студенческие годы подрабатывали, и я не помню, чтобы кого- то не приняли. А в Германии много гидов- стариков: выйдут на пенсию в 67 лет и...гидуют себе.
07.05.18 16:25
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KoshkaЯ по молодости знала одну даму, вполне себе успешно работавшую в сфере образования. Пока не выяснилось, что диплом о высшем образовании подделан. Так о чем это я? Вот действительно, с работой в Питере, что, совсем плохо?
07.05.18 17:17
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Элфи КрексЯ знаю по крайней мере десяток человек, которые переехали в Питер, чтобы устроиться на лучшую работу, чем они имели в небольшом городе. У всех разное образование, но работу нашли все.
07.05.18 17:35
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Ну да. Да и вообще, препод без работы - нонсенс. Есть навык обучать и в принципе нравится- это море возможностей. Если химик, то школьную математику и физику точно потянет репетитором. Можно по скайпу заниматься. Можно помогать писать курсовые. Можно курсы пройти и заниматься с детьми с ограниченными возможностями - тут вообще развернуться можно, от просто подтянуть по предметам до тупо рисованием заниматься (смотря какой ребенок плюс час оплаты выше, чем с обычными детьми).
07.05.18 18:38
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Ellis_@Если бы я была химиком, я бы уже давно присела на иностр. язык и уже давно бы была за границей и именно там, где химики в дефиците. Сейчас менеджеров всяких много и других гуманитариев. И не преподом в вузе, конечно, а в фармокологической какой-нибудь фирме. Но я гуманитарий и сижу там, где могу исользовать свои некоторые таланты, скажем так. А тут - грех жаловаться. Какие курсы тележурналиста? Какие мужики с автосервиса? Марш туда, где процветает фармокология. Там и деньги, и мужчины, и всё тебе будет)) А то дурью маешься.
07.05.18 12:51
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звездочка )хорошая мысль ) у меня одноклассница биолог в Африке сделала блестящую карьеру - она защитила все возможные диссертации, руководит своей исследовательской лабораторией, ездит по миру на конференции. А начинала там с минимума, потому что приехала сразу после ВУЗа следом за мужем на новое место.
07.05.18 12:58
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KoshkaЗдесь ключевые слова " с мужем". Хрен бы она состоялась в чужой стране, если бы пришлось впахивать. Реализма побольше. Люди учатся на родительские/мужнины деньг либо ина свои запасы. Работать плюс учиться на чужом языке - аттракцион тот ещё. Ну да, говорят, будто некоторые выигрывают гранты. 500 евро выиграл один знакомый, так-то его родители тащили.
07.05.18 13:04
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звездочка )сначала язык, потом переезд на работу. Так достаточно реализма? главное с вектором определиться
07.05.18 13:07
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KoshkaИ сколько она будет учить язык (и какой)? И когда доучит до уровня лектора? Я Вас умоляю... и без работы...
07.05.18 13:20
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звездочка )а почему лектора? ей же на работу химиком в исследовательскую лабораторию предлагается.
07.05.18 13:23
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KoshkaПредлагается? Кто предлагает? Ей пока вообще ничего не предлагает. Самой все нужно делать.
07.05.18 13:29
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звездочка )предлагает Эллис, а я поддерживаю. Эллис сама этот путь успешно прошла. Кошка, тут в форуме тьма народу тусуется из дальнего зарубежья. Им такие повороты в жизни не покажутся не реальными.
07.05.18 13:35
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KoshkaВот я и пожимаю плечами, как человек с опытом. Если человек спрашивает "как переехать?", более чем бесполезно учить его или делиться опытом. Сейчас все есть в сети. Огромные сети поиска работы, от линкедин до местных сайтов. Всевозможные языковые программы, бесплатно тебе носители языка проверят домашние задания. Курсов каких только нет. Нет только этой волшебной кнопки, на которую нажимаешь, и бац, ты уже состоялся. Честно. Сама бы не отказалась.
07.05.18 13:52
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звездочка )кто знает, может автор раньше об этом в принципе не думала и ей идея понравится ) мне попадалась информация, что хорошо делать перезагрузку в жизни с помощью переезда в другой часовой пояс
07.05.18 14:06
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Ellis_@Кошка, мы не знаем уровень ее языка. И план действий. Это так, план Б на вооружение. Лучше чем уныние и тележурналист в мечтах. Я сама лично знаю нескольких химиков из СНГ, которые работают в США. На сайтах есть работа, смотреть как везде. Тупо по крупным фармацевт. фирмам пробздиться, кого им надо. Это не больно)) Ну а языки можно учить, если приспичит. Я польский за год изучила, мои друзья инглиш и франсе мучили похожим методом. Она молодая. А на мужа и детей у нее ещё лет 10 есть на крайняк. Ну не знаю, я лёгкая на подьём. Было, чуть не уехала даже в Бухарест на год работать. Пока детей нет, можно раз-два собраться и ехать.
07.05.18 13:43
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KoshkaОна уже не состоялась в профессии. На родном языке. Какие основания думать, что состоится на чужом? Тем более в фармакологии, это не её специализация.
07.05.18 13:00
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Ellis_@Ну почему не состоялась. Я не согласна! Она химик. И точка. Вперёд.
07.05.18 13:10
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KoshkaЭто из серии "мышки, станьте ежиками". Кому надо, те уже давно все выучили. Не мне Вам говорить. Пусть уж как-нибудь потихоньку. (Больше шансов у неё перескочить через границу на чьей-нибудь шее. Только вчера читала нытье одной такой перескочившей. Ни языка, ни законов не знает, муж пьет-бьет, она беременна.)
07.05.18 13:25
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Ellis_@Koshka, в Филаделфии завод, там химики даже с очень средним инглишем принимаются на работу. Сиропчики от кашля и прочее из аптечного ассортимента. Язык можно доучивать параллельно. При скромной жизни можно преспокойно себя на старте содержать и без мужа.
07.05.18 13:32
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KoshkaМожет быть, может быть. Дело не только в языке. К примеру, для Прелести (прошу прощения, Прелесть, что беру Вас в качестве примера) вопроса бы вообще не стояло. Сказала - сделала. А тут неустойчивый тип психики, девушка даже не знает, чего ей в точности хочется. Даже если её возьмут на тот же завод (её, а не 30 местных, 40 индийцев и 50 китайцев, которые подали на то же место, причем английский на уровне родного), что она будет там делать одна? Человек в родном городе одинок! Ну не меняются люди настолько.
07.05.18 13:40
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Ellis_@Ну тогда что мы можем посоветовать. Курсы тележурналиста уже сделаны. Можно сделать курсы визажиста для клиентов бюро ритуальных услуг. Какая разница. Про переезды - я тоже очень легко переезжала всегда. А вот мой муж уже нет. Домашний. И школа-садик. На днях общалась с семьёй, они переехали на Занзибар. Три дочки в школьном возрасте. Там школ для них нет. Год пропущен. Хренотень вышла. Хотя их бизнес - отель класса эконом для любителей дайвинга, прекрасно существует...
07.05.18 14:09
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KoshkaКстати, насчёт тележурналистики могу сказать, что лично знаю людей, устроившихся без профильного образования или с курсами в Москве. Это какие-то малобюджетные канальчики, но на жизнь хватает. Только опять же, надо стучаться, надо не опускать руки, когда отказывают. Как свезет. Может, как раз нужен работник вот прям счас.
07.05.18 15:01
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ОльгаВам на 14:09. У нас работала скромная бухгалтер-интроверт, ни с кем не общалась, только по работе. В 50 уволилась и тоже уехала в Занзибар, открыла свой отель. Вот что значит цель и мечта. Все кому говорили, что она переехала, думали, что это шутка)
07.05.18 15:49
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ВераХельга, вы живете в замечательном городе, ваши годы замечательные, откуда столько неуверенности? Ой, Хельга, я с вами поменялась бы местами на несколько дней, как в кино. Наладьте с мамой, поднимите самооценку и вперед жить, наслаждаться. И мне очень понравилась сегодня Алена эксперт, с душой ответила, ни слов, ни эмоции не пожалела, как близкому человеку. Прислушайтесь к мнению ее.
07.05.18 12:29
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KoshkaЯ бы посоветовала город сменить. Хотя бы на время. Лето начинается, много работы на юге, у моря. Экскурсоводом тем же. У Вас же классное положение для этого. А дальше будет видно. Знаете, если у вас начало депрессии, видно, вытаскивать Вас некому. Придётся самой. Это только в кино депрессивного человека окружает куча друзей и все его тащат. А в жизни, увы, надеяться надо только на себя. Так что с малого начните.
07.05.18 10:24
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ОльгаХельга, я вас очень понимаю. В моей жизни тоже был такой период, когда даже знакомые прагматики говорили «может тебя сглазил кто»). В один год развод с мужем, смена нескольких работ из-за ликвидации компаний, болезни и пр. неудачи. Я чувствовала себя в коридоре, пытающейся открыть двери ключами, зубами, ногтями и найти выход. Просто примите свой период как переходный, все обязательно устроится в вашей жизни. А в знакомствах на сайтах не ждите, когда вам напишет «принц», если понравился мч, пишите первой. Побольше вам уверенности в собственных силах.
07.05.18 10:16
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По поводу работы. Получать образование без реалистичного плана, как найти работу - это уровень послешкольный. Но не взрослого человека в 31. Для начала надо провести инвентаризацию своих знаний и умений. Тут пишут про репетиторство - эта идея просто лежит "на поверхности". А если пришла в голову мысль сменить род деятельности кардинально - так начинать надо не с бумажек и корочек, а с подсобного рабочего, грубо говоря. Проникнуть в желаему сферу "хоть тушкой, хоть чучелком", поработать, кем возьмут, повариться в кухне полгодика, получить какой-то опыт и решить, идти дальше или нет.
07.05.18 09:15
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звездочка )чтобы проникнуть в желаемую сферу после курсов без опыта, надо взять обаянием и уверенностью в себе ) надо просто суметь понравится и быть готовой к быстрому обучению на практике. Но это тоже - настроение и уровень энергии )
07.05.18 09:19
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ДжейНу как минимум , надо знать свои сильные и слабые стороны :-)
07.05.18 09:47
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звездочка )Скорее, надо понимать что ценится в конкретной профессии. Да там стопудово проблема с подачей себя ) вот взять популярную передачу "Орел и решка", туда ведущих берут по конкурсу "из народа", готовы всему научить. Им всегда нужная яркая личность и крепкое здоровье для перелетов и разных климатических зон.
07.05.18 09:57
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Алёна, сейчас все учатся беспрерывно. Кто работает всю жизнь с теми знаниями, которые получил в институте и чувствует себя специалистом? Нет таких. Или ты меняешься вместе с требованиями к тебе, как к специалисту, или выходи замуж за человека, которому нужна домохозяйка-жена. А как быть тем, чьи профессии вообще уничтожил прогресс?) я в общем то и пишу, что надо провести инвентаризацию того, что есть,если нет энергии переть в новое с нуля. Но - и в "стареньком" надо шевелиться и совершенствоваться хоть минимально. А то видела я таких "специалистов")
07.05.18 09:50
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звездочка )С кем не бывает, вылетел человек из ресурсного состояния. Во-первых и в главных надо вернуть на место хорошее настроение и наполненность энергией. Меня тут тоже жмет целый список обстоятельств и я все время в поиске чем бы себя порадовать ) Прошлогодний "рецепт" ходить в театр на оперу в этом году не сработал. Я пошла на танцы латина соло, пока в кайф. Девчонки вокруг молодые, озорные, не перегруженные проблемами, музыка и все такое ) Потом случилось чудо - мне понравилось готовить еду. Началось все с хлебопечки и постепенно затянуло ) Недавно друг попросил написать пару статей для его сайта и это затянуло меня в копирайтинг, очень мне подошло и вдохновляет. Хельга, проработай глубоко свой развод и тему прощения, отпусти боль, тему жертвы. Плюс радующие занятия. Мир он же как зеркало, реагирует соответственно нам самим. Твой тупик сам трансформируется в открытые двери ) Не вешай нос.
07.05.18 09:15
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кэпоооо! очередная подзарядится от молодых, то-то на танцы одни старухи ходят прям всю охотку отбили от танцев..
07.05.18 09:53
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звездочка )а у нас люди не такие спесивые хамки, как ты. У нас рады всем )
07.05.18 10:02
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ОльгаА что вам мешает нанять личного тренера и любоваться только своим божественным телом в зеркале.
07.05.18 10:20
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А у нас ходят от 8-ми летних девочек до 50 -летних женщин, и ничего, все поддерживают друг друга и учатся друг у друга. А если вы такая идеальная, то конечно идите сразу на сцену выступать, чего присмыкаться-то среди всяких "старух"? Вон Бузову же выпустили петь, как того павлина из мультика, может, и вас кто-нибудь танцевать выпустит)))
07.05.18 11:05
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кэпвот тролля сразу видно, причем тролля плохо разбирающегося. Маленькие дети никогда со взрослыми не занимаются в одной группе.
07.05.18 11:49
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ПрелестьОт письма чуть не стояние. Что сказать про такую позицию? Зато бывают похороны без связей... Фу... Даже не хочу участвовать в этой тягомутине каждому свое
07.05.18 09:11
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Скажу по поводу международных знакомств. Моя знакомая - абсолютно серая мышка за 30 - нашла себе мужа по интернету в Норвегии, причём выбирала, из какой страны мужчину искать. Английс кий у неё был на школьном уровне, подтягивала его в процессе. Сейчас у нас связи нет, не могу спросить, какой сайт именно, но в век интернета нетрудно найти сайты, где будут писать не арабы. Или далеко не только арабы.
07.05.18 09:04
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Элфи Крекс"Начальница заставила написать по собственному". Я сейчас несколько далека от российских реалий, но раньше преподаватель вузов раз в четыре года проходили конкурс. Отчитаться о педагогической и научной работе, пройдёшь конкурс и работай дальше. Конечно, можно конкурс не пройти, но заставить уволиться в другом случае - нереально, не знаю, что надо сделать. Во-вторых, что за "Начальница"? завкафедрой? Декан? Ректор? Слово как-то не из лексикон визового преподавателя, скорее, конторское. Так же, как и "на моё место села" явно из другой епархии.В-третьих, что это за вуз такой, где одни женщины? Разве что институт культуры приходит на ум, но и там среди преподавательского состава наверняка есть мужчины. Много несогласовок.
07.05.18 08:16