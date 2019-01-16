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Как выйти за него замуж, спустя 22 года?


Мой вопрос к вам, наверное, будет очень коротким. Но он не будет простым. Я живу с любимым мужчиной уже 22 года. Сыну 12. До меня он был женат. Есть сын, 28 лет. Мы счастливы, много путешествуем. Я и он работаем в крупных компаниях. Состоявшиеся, успешные люди. Живем в его доме. Вопрос мой в том, что мы не женаты. Он сложно переживал первый развод. Жена не хотела уезжать из его дома. Развод состоялся 12 лет назад. И я это понимала, все его сложности. Хотела быть с ним и все. Сейчас прошло уже много лет, и я все-таки хотела бы за него замуж. Боюсь немного, изменит ли это наши отношения? Но все-таки хотелось бы быть официальной женой. Он не против этого. Говорит, что хотел бы чтобы это было где-то в Таиланде, на берегу моря. Но с момента нашего разговора прошло уже несколько лет. Посоветуйте, как мне быть. Краткость и простота вопроса: как выйти за него замуж?

Ирина, Тула, 42 года / 16.01.19
Как выйти за него замуж, спустя 22 года?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    На мой взгляд, учитывая обстоятельства, прошлые браки, 22-летний стаж совместного проживания, строить из себя гордую принцессу, ждущую, когда принц сделает первый шаг, уже искусственно. Болезненный развод состоялся 12 лет назад. За это время любая хворь проходит, если она не была смертельной. Списывать все на предыдущий трудный развод – это совсем для бедных оправдание. Ему просто лень шевелиться. Вот и нарисовал себе картину «где-то в Таиланде». Прости, а загс вы тоже там искать будете?

    Спускай фактического муженька на землю, объясняй простые истины: ты 22 года входила в его положение, а теперь просишь войти в твое. Ибо если так тянуть, то, в случае чего, тебя к нему даже в больничную палату не пустят, на том простом основании, что ты ему по бумажкам – никто. И наоборот – случись что с тобой (боже упаси, но мы же реальные люди, да?), и он тоже к тебе даже доступа не получит. У нас в стране нет законодательной защиты для фактических супругов, то есть, для сожителей. Если что случится с одним из вас, второй в полной мере испытает все «прелести» несовершенства нашей системы. Так что, будь практичной и призови к практичности своего мужчину. Все здорово, пока рак на горе не свистнул. А потом останется только рвать на себе волосы.

    Ну и вообще, как мне кажется, за столько лет совместного проживания такие вопросы как поход в загс можно и нужно обсуждать без шарканья ножкой и без стеснения. И спрашивать не «ты на мне женишься?», а «давай, уже оформим отношения, наконец, а то мне начинает казаться, что ты не считаешь меня достаточно хорошей для этого».

  • Сергей

    Ира, я считаю, что ждать, пока твой благоверный сделает предложение – совершенно бессмысленно. Увы, но мы, мужчины, редко, когда самостоятельно готовы на данный шаг. И дело не в том, что он тебя не любит. Просто свадьба – это неизбежные хлопоты и суета, выбивающаяся из привычного образа жизни. А кому нужны лишние сложности? Так что лучше бери ситуацию под личный контроль и предлагай сама. Как это сделать – тебе лучше знать, ибо именно ты живешь с данным мужчиной рядом. Главное, будь настойчива и повторяй предложение с завидным постоянством. Причем, как только жертва проявит признаки усталости и в глазах появится безысходность, сразу назначай дату. Это очень важно. И не отступай от неё ни на день.

    Еще, как вариант, могу предложить устроить вечерний разговор, и с видом загадочно задумчивым, спроси, любит ли он тебя? Подопытный, естественно, напряжется, ибо точно знает, что за таким вопросом может начаться что угодно, какой бы ответ он ни дал. Дождись положительного ответа. Подержи беднягу чуть-чуть в напряжении, пусть придумает себе чего похуже. Затем, все еще задумчиво спроси, может ли он сделать тебе очень желаемый подарок? Мужик, конечно, скажет да, ибо явно пронесло, и можно расслабиться. После ответа еще раз задумайся и скажи – возьми меня замуж. Главное, чтобы обвиняемый в этот момент не пил что-нибудь горячее. Иначе либо обварится, либо захлебнется. А нам это надо? Как только первый шок пройдет, и дяденька поспешит уверить тебя, что только об этом и мечтал (а куда ему еще деваться?), параллельно судорожно пытаясь найти варианты выхода из этой за… варухи, быстро обними, поцелуй, искренне скажи спасибо, и сразу добивай следующей просьбой. Так и скажи, мол, а давай этой весной, в апреле. Тут очень важно обозначить хотя бы сезон, чтобы разговор шел уже не о действии вообще, а о сроках его реализации. И если между вами есть чувства и желание быть рядом, полагаю, дальше уже можешь поиграть конкретными местами и числами. В общем, останется дело техники. Только еще раз повторю – не затягивай и ни в коем случае от сроков не отступай.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
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Алена | Сергей
4
7


Ваше мнение 49  

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Лучшие комментарии

  • 50/50 16.01.19 06:20
    -
    7
    +
    за 22 года не дотащили, а теперь краткость и простота вопроса. Вы просто стесняетесь саму себя, считаете недостойной и потенциально навязчивой
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  • лаки 16.01.19 09:17
    -
    6
    +
    ниче се..то есть вы так и ощущаете себя до сих пор на птичьих основаниях(( спрашиваете у нас тут, потому что боитесь от него отказ услышать? и потом с этим отказом надо будет что-то делать? ну наберитесь храбрости уже)) ваш стаж аж в 22 года дает вам право уже хоть на какие-то заявы)))) скажите например, что в подарок на др хотите штамп в паспотре) и дальше выбираете день и идете в загс штамповаться, а уж делать праздник по этому поводу какой и где надеюсь с мужем уже договоритесь) удачи вам там)
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  • Koshka 16.01.19 09:57
    -
    6
    +
    Регистрация брака нужна Вам. Ему это не надо. Явно, что мужчина по всем параметрам намного Вас круче. Как правильно заметила сосайтница, Вы 10(!) лет жили с женатым человеком. Поэтому мой совет был бы - сидеть дальше и помалкивать. Но потихоньку озаботится путями отступления, чтобы на старости лет не остаться с голым задом, если Ваш сожитель присмотрит себе бабу помоложе. А то и уже присмотрел, ему не привыкать.
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  • Персикова 16.01.19 10:59
    -
    5
    +
    Беременность у неё случилась позже , но! еще когда он был женат на другой. До этого , видимо , с той , другой , шла борьба за мужика , раз не разводился . Сказки про то , что та жена не уходила - это лапша , захотел бы - развелся. А после рождения сына , видимо смогла дожать , чтоб всё-таки развелся. Кошка, я сегодня с вами , мне тоже кажется дама озадачена вопросами наследства , ну или просто закреплением в правах. Либо там жареным запахло , либо кто-то объяснил , что и как она теряет в случае чего , без заключения этого брака.
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  • Персикова 16.01.19 11:04
    -
    4
    +
    У меня подозрения , что вместе они 12 лет , а не 22. А первые 10 шла борьба с женой за правообладание ))
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  • Екатерина Москва / 16.01.19 13:12
    -
    2
    +
    Брака не дождетесь. В случае его смерти Вас выселят из его дома , если нет завещания. Купите свой дом или квартиру.
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    • [email protected] / 16.01.19 14:11
      -
      0
      +
      Неплохая идея, кстати. Моя знакомая сейчас судится с бывшим гражданским мужем. Красивый дом, куда она также инвестировала свои деньги. А дом записан на него. Он ее просто выгоняет сейчас из этого дома . Предлагает финансировать 50% аренды квартиры, пока она не найдет себе мужа. Обеспечение детей на нём. А сама она в 40 лет без жилья и перспектив. Если был заклёчён брак до покупки дома, за половину суммы можно бы было побороться. А так, без шансов.
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  • Ах / 16.01.19 12:41
    -
    0
    +
    У меня галлюцинации, или утром было другое письмо про одинокую девушку, которое куда-то испарилось?
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  • [email protected] / 16.01.19 11:53
    -
    0
    +
    Столько лет вместе, а вы боитесь ему сказать, что у вас на душе? Вы называете это счастьем, но тут есть страхи и сомнения. Иначе что вас останавливает. Почему не сказать? Говорите, как есть. Озвучьте.
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  • Джей / 16.01.19 10:51
    -
    3
    +
    Ну так ротом и озвучьте (с)) странно на 22 году совместной жизни задавать такие вопросы в форуме, а не мужчине. Или вы чего-то боитесь?))
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    • Персикова / 16.01.19 11:04
      -
      4
      +
      У меня подозрения , что вместе они 12 лет , а не 22. А первые 10 шла борьба с женой за правообладание ))
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Персикова / 16.01.19 11:06
        -
        2
        +
        И еще , Ирина не похожа на успешную и состоявшуюся , как себя описала.
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        • Джей / 16.01.19 11:17
          -
          4
          +
          Ну почему, женщина может быть вполне успешна в деловой жизни, но быть неуспешнойи беспомощный в личной жизни. Не один такой пример видела. Увести же мужика из семьи ей удалось. Слишком много мифов накручено вокруг успешных женщин, впрочем как и вокруг неуспешных))
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          • Персикова / 16.01.19 11:37
            -
            2
            +
            Да, я тоже такие примеры встречала ) Просто , по её письму я понимаю , что успешностью она считает работу в крупной компании (насколько крупной и какая именно работа?) тут может быть всяко , но тон письма мне лично не кажется тоном состоявшейся женщины. Чисто по ощущениям )
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            • Джей / 16.01.19 12:08
              -
              0
              +
              Ну читает чел клео. Знает что не напиши про успешность, тут же начнётся - а вы финансово независимы? Чем занимаетесь? Работа в крупной компании даёт возможность содержать себя и ребёнка. как я понимаю российские реалии. Вообще, успешность в России начинается с работы в иностранной компании.
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              • Персикова / 16.01.19 13:03
                -
                2
                +
                Возможно , ты и права ) Кстати , она не в иностранной компании работает , а просто в крупной , к тому же мы не в курсе , что она понимает под "крупной" .
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      • Джей / 16.01.19 11:14
        -
        2
        +
        Ну понятно что 10 лет мужик между бабами мотался и развестись его вынудила беременность любовницы. Хотя сейчас может прийти героиня и выяснится, что все было совсем не так))
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  • Koshka / 16.01.19 09:57
    -
    6
    +
    Регистрация брака нужна Вам. Ему это не надо. Явно, что мужчина по всем параметрам намного Вас круче. Как правильно заметила сосайтница, Вы 10(!) лет жили с женатым человеком. Поэтому мой совет был бы - сидеть дальше и помалкивать. Но потихоньку озаботится путями отступления, чтобы на старости лет не остаться с голым задом, если Ваш сожитель присмотрит себе бабу помоложе. А то и уже присмотрел, ему не привыкать.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Кейт / 16.01.19 09:56
    -
    3
    +
    22 года назад 20 летняяя девица поймала на пузо обеспеченного мужика После чего состоялся его так сказать болезненный развод и первую жену выперли из дома. Я это так читаю. Так вам и надо )
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    • Лада / 16.01.19 10:05
      -
      1
      +
      Пузо случилось через 10 лет сожительства. Читайте лучше.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Персикова / 16.01.19 10:59
      -
      5
      +
      Беременность у неё случилась позже , но! еще когда он был женат на другой. До этого , видимо , с той , другой , шла борьба за мужика , раз не разводился . Сказки про то , что та жена не уходила - это лапша , захотел бы - развелся. А после рождения сына , видимо смогла дожать , чтоб всё-таки развелся. Кошка, я сегодня с вами , мне тоже кажется дама озадачена вопросами наследства , ну или просто закреплением в правах. Либо там жареным запахло , либо кто-то объяснил , что и как она теряет в случае чего , без заключения этого брака.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Мар9517 / 16.01.19 11:58
      -
      -1
      +
      Проблема общества в том, что люди себе додумывают. И на своих додумках строят свои умозаключения с действиями.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Никольски / 16.01.19 09:51
    -
    1
    +
    Странно, что прожив с человеком 22 года такие проблемы! Я бы просто придумала оригинальную бронзовую свадьбу. С заходом в загс и выездом с празднованием в тайланд. Фантазии море! У меня была прекрасная жемчужная свадьба. Еще раз женились . Ну это было символически. . Были на Таити. Друг другу дарили жемчуг. Он правда весь теперь на мне). Буду дарить невесткам на счастье. Обожаю розовый жемчуг. У мужа только одна жемчужина. Прикрепил к нательному кресту. Красиво очень. Ну придумайте уже себе праздник и зайдите в загс по ходу!
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  • ЯздесЯ / 16.01.19 09:32
    -
    0
    +
    А имущественные вопросы не замалчиваются?все распределено?я так понимаю, он старше, по идее, должен бы быть мудрее и обо всех позаботиться в любом случае. Тогда смысла особо нет. А Вы сами понимаете, зачем это вам? может,это просто клише в голове. А как вы видите эту свою свадьбу, по тихому, с размахом, за границей? А то в 42 молодая уже немолода, лично мне не нравится когда не первой свежести невеста в белом платье. Я лично считаю, что штамп, в первую очередь, это юридическая защита прежде всего детей, взрослые (если с головой и отношения честные) итак оформить все могут. Для начала ответьте себе четко на вопрос "зачем" именно в вашем случае.
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    • Вера / 16.01.19 09:38
      -
      1
      +
      Похоже, что мужик денежный,сын вырастет и из гнезда выпорхнет,героиня стареет, вот и думает, что прежнюю жену выдворить не получалось легко, и это при том , что ей изменяли 10 лет, так и героиня боится той же участи, только ей то даже рот открыть никто не даст, только чемоданчик собрать и адью, вот и задумалась.
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    • Лада / 16.01.19 09:43
      -
      2
      +
      Ребёнок и так его, юридически.
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  • Проходя мимо / 16.01.19 09:26
    -
    0
    +
    А собственная квартира у вас есть? Нет? Срочно покупайте. Случись что с вашим мужчиной, останетесь на улице. По крайней мере доведите свое беспокойство до сведения мужа.
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  • лаки / 16.01.19 09:17
    -
    6
    +
    ниче се..то есть вы так и ощущаете себя до сих пор на птичьих основаниях(( спрашиваете у нас тут, потому что боитесь от него отказ услышать? и потом с этим отказом надо будет что-то делать? ну наберитесь храбрости уже)) ваш стаж аж в 22 года дает вам право уже хоть на какие-то заявы)))) скажите например, что в подарок на др хотите штамп в паспотре) и дальше выбираете день и идете в загс штамповаться, а уж делать праздник по этому поводу какой и где надеюсь с мужем уже договоритесь) удачи вам там)
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    • Я / 16.01.19 09:40
      -
      0
      +
      Так она и есть на птичьих основаниях, поэтому ,видимо, и задумалась. Почему так долго не волновалась, непонятно
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • лаки / 16.01.19 10:28
        -
        2
        +
        ну так я и пытаюсь ей донести, что прожитая с этим мужчиной целая жизнь - 22года!! - таки дает ей уже право просто озвучить свое желание и расчитывать на его исполнение) а мнений о том какая она коза, да так ей и надо подлюке - она наслушалась вагон и маленькая тележка, и почти сама в это поверила, кажется. а у нас как обычно: не мужик козел, потому что гуляет, будучи женатым, а злобная 20-летняя девочонка во всем виновата)) ага-ага, обычная бабская позиция
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  • Лада / 16.01.19 07:20
    -
    2
    +
    Оформлять брак надо. Раз живете в его доме, как я понимаю, на него и оформленном. Сказать надо прямо и просто - милый, я хочу наконец стать твоей женой, а не сожительницей. Я думаю, испытательный срок я прошла, ты тоже его прошел успешно) вообще дядько ваш, не в обиду, странный. Так затягивать с разводом, 10 лет, ппц. Все имущественные вопросы, что случись, все эти 10 лет - она жена, а вы никто. Так я понимаю, ваша беременность его на это наконец подвигла. Ну, раз вы были все этм годы такой понимающей и на все согласной - теперь его очередь понимающим быть.
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  • 50/50 / 16.01.19 06:20
    -
    7
    +
    за 22 года не дотащили, а теперь краткость и простота вопроса. Вы просто стесняетесь саму себя, считаете недостойной и потенциально навязчивой
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  • Мираж / 16.01.19 05:21
    -
    2
    +
    Сами. Все сами. Говорите ему, завтра- послезавтра такого то числа идем в загс подавать заявление. Я уже сходила , узнала, работают они так и так то. А после и в Тайланд можно « как ты и хотел, милый». За столько лет вы так сроднились, что должны знать или догадываться какая будет у него реакция )
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  • Krazy / 16.01.19 02:20
    -
    1
    +
    Тупо сказать «хочу замуж». 22 года вместе и стесняться >_<
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  • Я / 16.01.19 02:04
    -
    1
    +
    Не хочет имущество делить после развода, только в этом причина.
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  • жужа@ / 16.01.19 01:44
    -
    3
    +
    Донесите ему простым языком, что случись что, Вы даже его тело из морга забрать не сможете, потому что формально Вы ему никто. Ну и прочие страшилки про больницы и тд. Это не женитьба ( не в свадьбе дело) , а просто формальное оформление отношений, что бы государство знало, что вы супруги.
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    • Элфи Крекс / 16.01.19 01:57
      -
      0
      +
      Странно про тело. И куда его денут? У меня, например, ещё в мою бытность в России, умер хороший друг, нежелательно, без близких родственников. И мы преспокойно его забирали и похороны организовали.
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    • Лада / 16.01.19 08:57
      -
      2
      +
      Да необязательно страшилки про больницы. Тупо случись с ним что - и дом придется делить пополам с сыном от первого брака, а у неё доли не будет никакой. Понятно, что доля старшего сына будет, но всё ж не 50%. А кто жил с ним всю саою взрослую жизнь, 22 года, заботился, любил, вкладывал в этот дом свои деньги и старания, почему она должна за все годы, что жила с ним, остаться ни с чем? Это дом, а там наверняка и кроме дома - деньги и всё остальное. Понятно, что и он становится её наследником первой очереди при этом, всё обоюдно. Но у неё нет детей от предыдущих браков, а у него есть.
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    • Koshka / 16.01.19 09:54
      -
      2
      +
      А куда тело денут? Заберет сын, старший или младший, и похоронит. Насчет больницы тоже не стоит переживать, если деньги есть, ляжет платно, а туда всех пропустят, кто ему нужен.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Элфи Крекс / 16.01.19 01:06
    -
    3
    +
    Мне кажется, через двадцать два года уже смешно такой политес разводить, как Сергей учит. Если регистрация брака имеет как- то практический смысл ( про больницу в России просто не знаю), тогда люди просто заходят в загс, как в любую контору, и оформляют документы. Ходите же вы в налоговую? Если практического смысла нет, то зачем?
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  • Маша / 16.01.19 00:49
    -
    3
    +
    Как бы не получилось после свадьбы "Они жили долго и счастливо, пока не решили жить долго и счастливо" ))) У меня была похожая ситуация, я сама спросила Когда в ЗАГС? Он сказал, да хоть завтра! На следующий день пошли и подали заявление, но все же я сама была инициатором в данном случае. Может Автору тоже взять в свои руки все ????
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  • Апельсиновая / 16.01.19 00:37
    -
    3
    +
    За 22 года, мне кажется, уже и не имеет смысла. Все нажитое как-то да оформлено. А которое не материально уже давно с рельсов воздушных замков перешло в разряд обыденности. Живёте и живёте. Ребенок уже давно рождён да и сам через 6 отцом стать может. Так зачем? Хвастать штампом? Алёна про больницу вещает, да по нынешним временам всех пускают и всюду.
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