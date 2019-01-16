Как выйти за него замуж, спустя 22 года?

На мой взгляд, учитывая обстоятельства, прошлые браки, 22-летний стаж совместного проживания, строить из себя гордую принцессу, ждущую, когда принц сделает первый шаг, уже искусственно. Болезненный развод состоялся 12 лет назад. За это время любая хворь проходит, если она не была смертельной. Списывать все на предыдущий трудный развод – это совсем для бедных оправдание. Ему просто лень шевелиться. Вот и нарисовал себе картину «где-то в Таиланде». Прости, а загс вы тоже там искать будете?

Спускай фактического муженька на землю, объясняй простые истины: ты 22 года входила в его положение, а теперь просишь войти в твое. Ибо если так тянуть, то, в случае чего, тебя к нему даже в больничную палату не пустят, на том простом основании, что ты ему по бумажкам – никто. И наоборот – случись что с тобой (боже упаси, но мы же реальные люди, да?), и он тоже к тебе даже доступа не получит. У нас в стране нет законодательной защиты для фактических супругов, то есть, для сожителей. Если что случится с одним из вас, второй в полной мере испытает все «прелести» несовершенства нашей системы. Так что, будь практичной и призови к практичности своего мужчину. Все здорово, пока рак на горе не свистнул. А потом останется только рвать на себе волосы.

Ну и вообще, как мне кажется, за столько лет совместного проживания такие вопросы как поход в загс можно и нужно обсуждать без шарканья ножкой и без стеснения. И спрашивать не «ты на мне женишься?», а «давай, уже оформим отношения, наконец, а то мне начинает казаться, что ты не считаешь меня достаточно хорошей для этого».