Как вернуть себя к жизни после утраты?
Полгода назад похоронила любимого человека, скончавшегося от тяжелой и продолжительной болезни у меня на руках (прожили вместе 5 лет). После этого жизнь утратила все краски, нахожусь большее время в депрессии и не представляю, как двигаться дальше, хотя выполняю все социальные функции: работаю, время от времени встречаюсь с приятелями. Зарегистрировалась на сайте знакомств, однако мало кто проявляет ко мне интерес. Порой мысли доходят до суицидальных, но это не дело совсем.
Детей нет и пока не предвидятся. Записалась на пару возможных курсов, изучаю иностранный язык два раза неделю, хожу к психологу и на разные тренинги, однако, ничего не помогает. Подскажите, что делать чтоб почувствовать вкус жизни, чтобы не находиться в личной пыточной в своей голове, и привести мысли и чувства в порядок... Очень больно и тяжело на душе, не в курсе как это преодолеть совсем. Хочется встретить любимого человека, и по возможности родить дитя, жить хочется, в конце концов.
Мнения наших экспертов
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Алена
Алиса, на самом деле, пока ты ничего из заявленного не хочешь. Ни отношений, ни детей, ни счастья и радости вокруг. Ты написала о том, что должно быть «в теории», но на практике тебе это не нужно сейчас. Потому и твои кажущиеся «усилия» дают минимум эффекта.
Никто особо не интересуется твоей анкетой на сайте знакомств – потому что ты ничего для этого не сделала. Хотя, возможно, это как раз и правильно, так как процент серьезных отношений, завязавшихся на таких сайтах – край мал. С другой стороны, ты ведь совсем не глупая, и сама прекрасно понимаешь, что подобные онлайн-сервисы – не способ найти спутника жизни, то есть, ты вполне сознательно сымитировала поиск партнера, прекрасно зная, что никого ты тут не найдешь. Почему? Потому что ты не хочешь ни с кем знакомиться. Пока не хочешь.
Курсы английского пару раз в неделю – ну, в общем, тоже не то место, где завязывают знакомства с противоположным полом. Обычно туда ходят либо молоденькие девушки, прохлопавшие свои шансы бесплатно выучить английский в школе, либо люди в возрасте, с разными мотивами выучить язык. А молодые и успешные парни обучаются в бизнес-интенсивах или индивидуально. Ну и, конечно, сам процесс обучения не сильно предрасполагает к романтическим знакомствам. Это индивидуальная работа, по большей части. Не командный спорт.
Кстати, о командном спорте, я уверовала в силу этого «лекарства» от депрессии с тех пор, как одна моя знакомая с помощью занятий альпинизмом вытянула себя за волосы из страшного кризиса после самоубийства мужа (а на руках осталось двое несовершеннолетних ребенка). Не нравятся горы – есть масса других занятий, которые требуют работы в команде. Когда от тебя и твоего настроения зависит успех не только твой личный, но и других людей. Мозг начинает иначе работать, поверь.
Ну и, главное, ты все-таки должна сама захотеть менять свою жизнь. Откажись от того, что не работает, не трать на это время. Не ходи на курсы ради курсов. Найди то, что тебя станет вдохновлять. Это самое важное условие в любом деле. А в твоем состоянии – там более.
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Сергей
Алиса, не думаю, что буду оригинален, если предложу для начала просто набраться терпения. Увы, но пока не придумали таких таблеток, чтобы съел, и всё нормализовалось, боль исчезла, чувства перезагрузились, жизнь заиграла новыми красками. И однозначно работающих методик, позволяющих в течение недели перестроиться и начать жить заново, тоже нет. Вернее, если совместить прием некоторых запрещенных препаратов с не менее сомнительными практиками, то кардинально измениться можно даже быстрее. Правда, при этом практически гарантируется потеря человеческого облика, очень серьезные, в основном необратимые повреждения организма и прочие «побочные эффекты» вплоть до летальных. Оно тебе надо? Во всех остальных случаях, приходится уповать лишь на время, как самого проверенного веками и миллиардами судеб врачевателя.
Однако, давай также не забывать, что быстрее всего забывается наименее актуальное. То есть для того, чтобы прошлое потеряло свою болезненную значимость, нужно, чтобы настоящее стало гораздо интереснее и насыщеннее. Боюсь, для этого маловато будет просто выполнять привычные социальные функции. Тут требуются серьезные изменения, причем почти во всех сферах жизни. И, в первую очередь, придется стать еще активнее. Сидеть на попе ровно и ждать, когда кто-нибудь «клюнет» на страничку на сайте знакомств или обнаружится на курсах английского – не вариант. Поэтому очень советую подобрать для себя какое-то активное хобби. Найди единомышленников в интернете, и вперед, встречаться с новыми людьми, знакомиться, обмениваться опытом, общаться. А еще бывает неплохо сменить привычный образ. Подстригись, перекрась волосы, сделай ремонт в квартире, обнови гардероб. В общем, меняйся. Тогда и всё окружающее тоже изменится.
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Лучшие комментарии
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Лаки 30.01.19 08:35Вот знаете, раньше полагалось носить траур по близким людям вполне конкретный срок, по мужу - год. Думаю, эти правила и сроки не просто так придумали—по опыту поколений выработались они, примерно год отпущено природой и психикой на погоревать о близком человеке. И это правильно, гораздо ествественнее, чем модное нынче позитивное отношение ко всему, даже к смерти. Вам просто надо время выплакаться, оттосковать свое, а спустя это время сами ощутите как восстанавливаетесь. А так вы все верно делаете - общаетесь, работатете, все ок, но дайте себе время
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мнение 30.01.19 09:35Не надо форсировать события. Горе нужно прожить, все постепенно само выровняется. Ну разве что дома одна старайтесь поменьше быть, идите к людям.
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Человек 30.01.19 04:18Алиса, когда мне было 34 года у меня на руках умер мой муж, самый близкий, самый родной мне человек. Миелолейкоз был приговором в то время. Был 1991 год и что тогда творилось в стране вы, конечно же, знаете. У меня на руках остался ребенок, наша дочурка. Иногда мне кажется, что именно то, что надо было выжить в том кошмаре и помогло мне справиться. Когда тебе очень, очень трудно, когда тебе надо отвечать за чью-то жизнь, просто не остается времени на то, чтобы возвращаться, как вы пишете, в пыточную камеру в своей голове. Я вас совсем не знаю, но мне почему-то кажется, что если бы вы нашли себе что-то, что отнимало бы у вас очень много сил, но приносило бы удовлетворение, это смогло бы вам помочь. Это может быть какой-то экстремальный спорт, поездка волонтером туда, где очень требуется ваша помощь, даже путешествие, предусмотривающее очень большую физическую и эмоциональную нагрузку. Не бойтесь резко изменить свою жизнь, не бойтесь заняться тем, чем вы прежде никогда не занимались. И ваша рана со временем затянется, поверьте мне.
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Солярская 30.01.19 09:38Сочувствую вашему горю. И вашему состоянию. Мы все уйдём рано или поздно. Каждый человек проходит боль утраты. Каждый. Нет таких людей, у которых всегда и все близкие живы и здоровы. Так просто не бывает, потому что умирают все. Другого не дано. Надо отстрадать. Потом будет легче.
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Никольски 30.01.19 11:29у Вас очень опастное время. Не надо знакомится с новыми мужчинами. У Вас глухо внутри и Вы в таком состоянии выйдите на мужчину с такой же глухотой, только от природы. Когда уходит любимый , люди переживают огромную трансформацию внутреннего состояния. Это как рождение в новый и неизвестный мир. Но только Вы сразу взрослая и одинокая. Мама и папа есть , но они как бы остались с той девочкой , которой нет. Это чудовищно струдно, начать строить новый мир и новую реальность. А Вы тут же примешиваете новые отношения. Могут, конечно, получиться, с глухотой. Но, один день , Вы восстановитесь и окажется, что с Вами совсем не тот мужчина. Есть только один способ выйти из внутреннего горя, который я знаю. Он работает всегда. Найти человека, которому хуже чем Вам и начать ему помогать. Как ни странно- это возвращает на ноги. В вашем описании у Вас курсы на"развлечь и отвлечь" . Нужно занятие "я включилась в дело" " я нужна" Никому никогда не удасться вас включить в дело развлекая и отвлекая. Только личное включение в дело. И еще - надо принять мыстль о том, что жизнь , на самом деле, бесконечна. У Вас есть миссия на земле. Пока Вы живы - Вы миссию не выполнили. Ваш любимый закончил свою миссию. Вы -нет. Мы не знаем, какая миссия конкретно и когда, но спорить с Отцом не надо. Ему виднее. Гле и когда и в чем мы будем ее исполнять -мы не знаем. Надо быть готовым ее выполнить с наилучгим результатом.
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Никольски / 30.01.19 11:29у Вас очень опастное время. Не надо знакомится с новыми мужчинами. У Вас глухо внутри и Вы в таком состоянии выйдите на мужчину с такой же глухотой, только от природы. Когда уходит любимый , люди переживают огромную трансформацию внутреннего состояния. Это как рождение в новый и неизвестный мир. Но только Вы сразу взрослая и одинокая. Мама и папа есть , но они как бы остались с той девочкой , которой нет. Это чудовищно струдно, начать строить новый мир и новую реальность. А Вы тут же примешиваете новые отношения. Могут, конечно, получиться, с глухотой. Но, один день , Вы восстановитесь и окажется, что с Вами совсем не тот мужчина. Есть только один способ выйти из внутреннего горя, который я знаю. Он работает всегда. Найти человека, которому хуже чем Вам и начать ему помогать. Как ни странно- это возвращает на ноги. В вашем описании у Вас курсы на"развлечь и отвлечь" . Нужно занятие "я включилась в дело" " я нужна" Никому никогда не удасться вас включить в дело развлекая и отвлекая. Только личное включение в дело. И еще - надо принять мыстль о том, что жизнь , на самом деле, бесконечна. У Вас есть миссия на земле. Пока Вы живы - Вы миссию не выполнили. Ваш любимый закончил свою миссию. Вы -нет. Мы не знаем, какая миссия конкретно и когда, но спорить с Отцом не надо. Ему виднее. Гле и когда и в чем мы будем ее исполнять -мы не знаем. Надо быть готовым ее выполнить с наилучгим результатом.
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[email protected] / 30.01.19 11:27Ещё мало времени прошло. Всего полгода. К врачу за помощью ( это про суицидные мысли ). Читала однажды интервью с Мэрил Стрип. Ее жених умер после долгой болезни. Из ощущения пустоты ее вывела новая любовь. Было бы даже странно, если бы вы жили как будто всё прекрасно.
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Элфи Крекс / 30.01.19 11:24У вас слишком мало времени прошло. У меня второй муж умер 12 лет назад, мне был 41 год, сыну( от этого мужа)- шесть, как раз должен был в первый класс идти, дочери ( от первого мужа) - шестнадцать. Мне даже толком погоревать не удалось, столько сил ушло, чтобы заново организовать нашу с детьми жизнь. Хотя скорей всего именно эти каждодневные дела и отвлекали. Только через пять лет, когда дочь закончила тринадцать классов и уехала учиться дальше в другой город, а сын пошёл уже в средние классы, я познакомилась со своим нынешним. До этого все попытки мужчин завязать со мной какие- то отношения воспринимала с недоумением. Я не привожу себя как образец, просто рассказываю, как это со мной было. Дайте себе время перестроиться, найдите, если надо, хорошего психотерапевта. Я в то время приходила к психотерапевту( психотерапевта оплачивала страховка, психологу должна была бы платить сама) и использовала его не по назначению: просто рассказывала, как другу. До смерти мужа мы вели достаточно замкнутую жизнь, все время проводили семьёй, и друзей у меня в Германии не было. А российские знакомые реагировали как- то своеобразно( что он тебе оставил, другого найдёшь).Хотя сейчас думаю, что ведь явно не все. Просто тогда эти глупые слова запомнились.
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Kleo / 30.01.19 10:36Милая, идите к частному (если стесняетесь к государственному) психиатру. Суицидальные мысли - это сразу туда. Вам нужен курс таблеток, а все остальное - ерунда.
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Я / 30.01.19 09:49Сильно не понравились сегодня советы экспертов...Автор,очень жаль вас.А почему пыточная? Вы вините себя?Вы ни в чем не виноваты и сделали, что могли и должны были , в любом случае. Дайте себе время,нужно прогоревать, а не изображать активность и счастливую жизнь,для кого это?Не обманывайте себя,прежде всего,общайтесь с кем то,гулять ходите по потребности души. Не знаю,почему психолог не помогает, может,другого найти?мне кажется, что вас мучит не только сама потеря, сколько какие-то противоречия в душе и тягостные мысли, а это изматывает больше всего.а вообще депрессию лечат и медикаментозно в том числе, этого не нужно бояться,это если совсем худо станет, Вы молоды и должны жить.и к всяческим курсам отношусь очень хорошо,если они вас отвлекают, занимают мозг, хотя бы на время, это уже очень хорошо.Отношения с мужчиной пока ,думаю,лучше не заводить, придите сначала в равновесие.
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Солярская / 30.01.19 09:38Сочувствую вашему горю. И вашему состоянию. Мы все уйдём рано или поздно. Каждый человек проходит боль утраты. Каждый. Нет таких людей, у которых всегда и все близкие живы и здоровы. Так просто не бывает, потому что умирают все. Другого не дано. Надо отстрадать. Потом будет легче.
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мнение / 30.01.19 09:35Не надо форсировать события. Горе нужно прожить, все постепенно само выровняется. Ну разве что дома одна старайтесь поменьше быть, идите к людям.
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Лада / 30.01.19 08:47По своему опыту скажу - полгода это такой нормальный срок острого горевания. После полгода становится постепенно чуть легче. До года. В год по сравнению с полгода - уже есть ощутимая разница в остроте. Вы хотите прям через полгода после смерти любимого мужа быть "в тонусе"... Ну тогда вам нужны какие-то сильнодействующие "средства". Типа какого-то очень важного дела, которое займет ваш мозг. Действительно важного, не для "галочки". А основная боль утраты все равно уйдет только со временем.
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Лаки / 30.01.19 08:35Вот знаете, раньше полагалось носить траур по близким людям вполне конкретный срок, по мужу - год. Думаю, эти правила и сроки не просто так придумали—по опыту поколений выработались они, примерно год отпущено природой и психикой на погоревать о близком человеке. И это правильно, гораздо ествественнее, чем модное нынче позитивное отношение ко всему, даже к смерти. Вам просто надо время выплакаться, оттосковать свое, а спустя это время сами ощутите как восстанавливаетесь. А так вы все верно делаете - общаетесь, работатете, все ок, но дайте себе время
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Человек / 30.01.19 04:18Алиса, когда мне было 34 года у меня на руках умер мой муж, самый близкий, самый родной мне человек. Миелолейкоз был приговором в то время. Был 1991 год и что тогда творилось в стране вы, конечно же, знаете. У меня на руках остался ребенок, наша дочурка. Иногда мне кажется, что именно то, что надо было выжить в том кошмаре и помогло мне справиться. Когда тебе очень, очень трудно, когда тебе надо отвечать за чью-то жизнь, просто не остается времени на то, чтобы возвращаться, как вы пишете, в пыточную камеру в своей голове. Я вас совсем не знаю, но мне почему-то кажется, что если бы вы нашли себе что-то, что отнимало бы у вас очень много сил, но приносило бы удовлетворение, это смогло бы вам помочь. Это может быть какой-то экстремальный спорт, поездка волонтером туда, где очень требуется ваша помощь, даже путешествие, предусмотривающее очень большую физическую и эмоциональную нагрузку. Не бойтесь резко изменить свою жизнь, не бойтесь заняться тем, чем вы прежде никогда не занимались. И ваша рана со временем затянется, поверьте мне.