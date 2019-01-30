Как вернуть себя к жизни после утраты?

Алиса, на самом деле, пока ты ничего из заявленного не хочешь. Ни отношений, ни детей, ни счастья и радости вокруг. Ты написала о том, что должно быть «в теории», но на практике тебе это не нужно сейчас. Потому и твои кажущиеся «усилия» дают минимум эффекта.

Никто особо не интересуется твоей анкетой на сайте знакомств – потому что ты ничего для этого не сделала. Хотя, возможно, это как раз и правильно, так как процент серьезных отношений, завязавшихся на таких сайтах – край мал. С другой стороны, ты ведь совсем не глупая, и сама прекрасно понимаешь, что подобные онлайн-сервисы – не способ найти спутника жизни, то есть, ты вполне сознательно сымитировала поиск партнера, прекрасно зная, что никого ты тут не найдешь. Почему? Потому что ты не хочешь ни с кем знакомиться. Пока не хочешь.

Курсы английского пару раз в неделю – ну, в общем, тоже не то место, где завязывают знакомства с противоположным полом. Обычно туда ходят либо молоденькие девушки, прохлопавшие свои шансы бесплатно выучить английский в школе, либо люди в возрасте, с разными мотивами выучить язык. А молодые и успешные парни обучаются в бизнес-интенсивах или индивидуально. Ну и, конечно, сам процесс обучения не сильно предрасполагает к романтическим знакомствам. Это индивидуальная работа, по большей части. Не командный спорт.

Кстати, о командном спорте, я уверовала в силу этого «лекарства» от депрессии с тех пор, как одна моя знакомая с помощью занятий альпинизмом вытянула себя за волосы из страшного кризиса после самоубийства мужа (а на руках осталось двое несовершеннолетних ребенка). Не нравятся горы – есть масса других занятий, которые требуют работы в команде. Когда от тебя и твоего настроения зависит успех не только твой личный, но и других людей. Мозг начинает иначе работать, поверь.

Ну и, главное, ты все-таки должна сама захотеть менять свою жизнь. Откажись от того, что не работает, не трать на это время. Не ходи на курсы ради курсов. Найди то, что тебя станет вдохновлять. Это самое важное условие в любом деле. А в твоем состоянии – там более.