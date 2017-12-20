Как уговорить его встретить Новый год вместе?
Бор, Россия, 18 лет
20.12.17
Мнения наших экспертов
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АленаИрина, я думаю, точнее, даже уверена, что ты придаешь этим отношениям слишком большое значение, куда большее, чем они того заслуживают. Ты, конечно, р=нравишься парню, но не настолько, чтобы он променял посиделки с друзьями на вечер в твоем обществе. И даже не настолько, чтобы ввести тебя в свой круг. То есть, ты для него пока не слишком важна. И твоя оценка ваших отношений в стиле «мы нашли друг друга» - это всего лишь твои личные ощущения, увы, не подкрепляемые действиями со стороны парня, даже наоборот, как видишь. Ты придумала себе любовь, но она не взаимна. Он не готов к серьезным отношениям, и наверняка понимает, что это то, чего ты от него ожидаешь. Поэтому и не тянет тебя с собой и не дает тебе ложных надежд, а ты не хочешь считывать такие явные сигналы. Провести новогоднюю ночь вдвоем – это почти как признание в серьезных намерениях. Это обещание глубоких отношений. В первую очередь, так это воспринимают девушки, а парни прекрасно это знают. Твой парень ясно дал тебе понять, что ни к чему такому он пока не стремится, по крайней мере не сейчас, а может, не с тобой. Ты хочешь ему навязаться? Не советую. Проведи этот праздник с родителями, не придумывай себе ничего лишнего и не считай этот вечер худшим в жизни. Вы встречаетесь всего 7 месяцев. Ни ты, ни он не обязаны что-то решать после такого короткого срока. Возможно, он пожалеет потом, что встречал этот Новый год без тебя. Возможно, он соскучится и примчится к тебе, до боя Курантов. А, возможно, это просто знак, что это не твой человек. В конце концов, не все отношения, особенно в 18 лет, должны заканчиваться под свадебный марш. Даже если сейчас тебе кажется, что свет сошелся клином на этом молодом человеке.
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СергейИрина, на мой взгляд, ты пытаешься совершить очень большую ошибку. Пытаться навязаться парню – это прямой путь к полному разрыву отношений. Кроме того, этим ты покажешь свою зависимость и слабость. То есть уважать тебя уже не будут точно. Ну, и для чего? Нет, я понимаю, что молодой человек тебе нравится. Понимаю, что ты уже придумала себе очень много такого, о чем он сам – ни сном, ни духом. Однако все-таки лучше спуститься с небес на землю. Данный экземпляр пока, насколько я понимаю, относится к тебе без особых чувств. Ты ему нравишься, иначе вряд ли вообще стал общаться, однако не более того. Потому и сильно сближаться не планирует. Ведь судя по довольно плотной опеке со стороны родителей, связаться с тобой - это практически означает помолвку. А он к этому не готов. Кроме того, давай будем честными, в компании, где парень планирует праздновать, скорее всего предполагается наличие некоторого количества не только друзей, но и девушек, не обремененных особыми моральными ограничениями, вкупе с большим количеством спиртного. И брать тебя туда – это значит испортить себе весь праздник. Ни поддать как следует, ни интимно пообщаться с приятными особенностями женского организма. Нет, конечно, возможны и другие варианты. Возможно, они с друзьями просто привыкли отмечать наступление Нового Года в исключительно мужской компании, под бутылочку Боржома и томик Гумилева. Но почему бы не предположить наиболее реальный? Кстати, а почему бы тебе просто не задать вопрос самому парню и решить все сомнения разом? Ведь вы общаетесь 7 месяцев. Вот и спроси почему он так не хочет провести с тобой эту праздничную ночь. Боишься? Тогда лично я посоветовал бы не придумывать ничего лишнего. Между вами пока нет ничего серьезного, никто никому ничего не должен и потому всяк волен вести себя как хочется. А вот на тему целесообразности продолжать данную связь, я бы предложил подумать несколько раз.
Обсуждение 13
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На мой взгляд, таких парней нужно сразу бросать, пока ещё есть возможность не сильно привязаться. Такие мальчики, как у вас, автор, к сексу уже готовы, а к ответственности - нет. Они также лишают вас самоуважения, ощущения нужности и целостности (то есть вы уже не знаете как поступать: отпустить парня или навязаться). И главный вопрос, мальчик, оставляющий на Новый Год свою девушку одну, неужели это то, о чем вы мечтали, автор? Неужели это тот, кому стоит отдавать свои надежды и любовь? Неужели это и есть тот самый? Жаль, что Ваши родители не учат вас таким элементарным вещам
20.12.17 04:51
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Клуша НовокузнецкСовсем девчоночка) Нисколько с парнем хочется, сколько с родителями не хочется))) "ни разу не гуляла в новогоднюю ночь даже петарды не взрывала, ничего." А родители только этому парню доверяют. С чего, интересно.... Предложите ему встречать Новый год с Вами и Вашими родителями. А то Вы так рветесь на вечеринку, что, похоже, такой вариант даже не рассматривали. А не захочет - тогда смело шлите лесом, ибо Новый год - культовый праздник и его, если есть возможность, всегда встречают с самими дорогими.
20.12.17 04:37
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ОдуванПошли его наху тор бабочек ловить!
20.12.17 01:56
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Юля БакуНу ему совсем не важно быть в этот праздник с Вами. Разошлись , так сказать приоритеты...Может быть никто никого не нашел? Может быть совсем не близки. Не знаю как Вы, я бы все поняла как сигнал к независимости от его желаний. Он встречает Новый год с друзьями, Вы с родителями. Он с друзьями на рыбалку, Вы с подругой в театр, он с друзьями на юга, Вы с другим под венец.. Свято место пусто не бывает...Видимо, для него не свято. А то бы забеспокоился. Найдутся те кто забеспокоятся и мечтать будут с Вами просто рядом постоять и не только Новый год отметить..Забейте и встречайте Новый год с родителями. Тоже хорошо. Я бы и на звонки не отвечала до после обеда первого числа.Холодная вежливость. Пусть попробует добитья снова , как в первый раз вашего внимания. Даже интересно посиотреть, как ьудет это делать. А не будет...Вам всего 18.. Все самое интересное впереди. ) Не последний ваш Новый год в жизни.
20.12.17 01:46
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ЛюлюМожет, тебе только кажется,что он твой парень?
20.12.17 01:33
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НикаПросто удивительно, как охотно люди тратят свое время на совершенно им ненужных людей. Ирина, мы ведь любим мужчин не за голубые глаза и широкие плечи, а за их отношение к нам. А если отношение плохое, то ваши отношения не являются здоровыми. Так что или оздоравливайте отношения или замените мужчину. Я бы подождала большой и настоящей любви... но это вопрос приоритетов.
20.12.17 01:24
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Мы любим потому что любим :-) В том числе и тех, кто бывает недостоин этих чувств. Когда совершать ошибки, как не в молодости?
20.12.17 04:33
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Клуша Новокузнецк"Мы любим мужчин....за их отношение к нам" Ну, точно))) Если всех любить, кто в нас влюблен с соответствующим этому отношением, то сценарист "Санта Барбары" нервно отойдет курить в сторонку))))
20.12.17 04:50
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Много лет назад на НГ вечеринке наблюдала следующую картину. Пацан пришел с девушкой, она его всю ночь пилила - "не пей, не кури, не ешь это, куда пошел?, ты меня не люууубишь..." Среди ночи заявила, что он -- козел и решила ехать домой. Ага в новогоднюю ночь. Везите ее срочно как хотите =D Трезвая была только я, но вот печалька - машину я не водила. Вы за собой подобное не замечаете случаем? Просто чтобы парень не хотел свою девушку на вечеринку брать нужно очень постараться.
20.12.17 01:19
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Интересно, из какой среды Сергей вылез? Сколько раз была на вечеринках в далеком студенчестве ни разу не помню жутких оргий. Пили много, но девушек легкого поведения как-то не приводили.
20.12.17 01:25
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НикаА Сергей разве писал об оргия? Очень многие девушки доступны. Если даже предположить, что он действительно имел ввиду проституток, то у нас, мехматовцев, денег не было. Брат учился на экономическом. Услугами девиц пользовались.
20.12.17 01:38
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НикаА у меня была другая ситуация. Мой парень тоже не взял меня на новогоднюю вечеринку. Пошел на неё, как позже оказалось, с другой девушкой. Потом просил прощение, бросил другую. А я не простила. Зря он ту другую бросил. За 2мя зайцами так сказать....
20.12.17 01:29
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