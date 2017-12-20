Как уговорить его встретить Новый год вместе?

Алена

Ирина, я думаю, точнее, даже уверена, что ты придаешь этим отношениям слишком большое значение, куда большее, чем они того заслуживают. Ты, конечно, р=нравишься парню, но не настолько, чтобы он променял посиделки с друзьями на вечер в твоем обществе. И даже не настолько, чтобы ввести тебя в свой круг. То есть, ты для него пока не слишком важна. И твоя оценка ваших отношений в стиле «мы нашли друг друга» - это всего лишь твои личные ощущения, увы, не подкрепляемые действиями со стороны парня, даже наоборот, как видишь. Ты придумала себе любовь, но она не взаимна. Он не готов к серьезным отношениям, и наверняка понимает, что это то, чего ты от него ожидаешь. Поэтому и не тянет тебя с собой и не дает тебе ложных надежд, а ты не хочешь считывать такие явные сигналы. Провести новогоднюю ночь вдвоем – это почти как признание в серьезных намерениях. Это обещание глубоких отношений. В первую очередь, так это воспринимают девушки, а парни прекрасно это знают. Твой парень ясно дал тебе понять, что ни к чему такому он пока не стремится, по крайней мере не сейчас, а может, не с тобой. Ты хочешь ему навязаться? Не советую. Проведи этот праздник с родителями, не придумывай себе ничего лишнего и не считай этот вечер худшим в жизни. Вы встречаетесь всего 7 месяцев. Ни ты, ни он не обязаны что-то решать после такого короткого срока. Возможно, он пожалеет потом, что встречал этот Новый год без тебя. Возможно, он соскучится и примчится к тебе, до боя Курантов. А, возможно, это просто знак, что это не твой человек. В конце концов, не все отношения, особенно в 18 лет, должны заканчиваться под свадебный марш. Даже если сейчас тебе кажется, что свет сошелся клином на этом молодом человеке.