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Как уговорить его встретить Новый год вместе?


Встречаюсь с парнем 7 месяцев, не ссоримся, иногда спорим на бытовые темы, очень хорошие отношения, прям, нашли друг друга. Но, когда зашла тема про Новый год, он мне сразу дал понять, что встречать вместе мы его не будем. Планирует он отметить его с друзьями, мне очень обидно, так как он знает, что этот праздник я справляла только дома с семьей, ни разу не гуляла в новогоднюю ночь даже петарды не взрывала, ничего. Так же он знает, что родители меня отпускают только с ним, не смотря на мой возраст... Я более чем уверена, что некоторые его друзья придут с пассиями, меня же он брать не хочет, что уж говорить о том, чтобы вдвоем справлять. Ка мне его уговорить, что бы он хотя бы взял меня с собой? Мне очень важно быть с ним в этот праздник.
Ирина,
Бор, Россия, 18 лет
20.12.17
Как уговорить его встретить Новый год вместе?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ирина, я думаю, точнее, даже уверена, что ты придаешь этим отношениям слишком большое значение, куда большее, чем они того заслуживают. Ты, конечно, р=нравишься парню, но не настолько, чтобы он променял посиделки с друзьями на вечер в твоем обществе. И даже не настолько, чтобы ввести тебя в свой круг. То есть, ты для него пока не слишком важна. И твоя оценка ваших отношений в стиле «мы нашли друг друга» - это всего лишь твои личные ощущения, увы, не подкрепляемые действиями со стороны парня, даже наоборот, как видишь. Ты придумала себе любовь, но она не взаимна. Он не готов к серьезным отношениям, и наверняка понимает, что это то, чего ты от него ожидаешь. Поэтому и не тянет тебя с собой и не дает тебе ложных надежд, а ты не хочешь считывать такие явные сигналы. Провести новогоднюю ночь вдвоем – это почти как признание в серьезных намерениях. Это обещание глубоких отношений. В первую очередь, так это воспринимают девушки, а парни прекрасно это знают. Твой парень ясно дал тебе понять, что ни к чему такому он пока не стремится, по крайней мере не сейчас, а может, не с тобой. Ты хочешь ему навязаться? Не советую. Проведи этот праздник с родителями, не придумывай себе ничего лишнего и не считай этот вечер худшим в жизни. Вы встречаетесь всего 7 месяцев. Ни ты, ни он не обязаны что-то решать после такого короткого срока. Возможно, он пожалеет потом, что встречал этот Новый год без тебя. Возможно, он соскучится и примчится к тебе, до боя Курантов. А, возможно, это просто знак, что это не твой человек. В конце концов, не все отношения, особенно в 18 лет, должны заканчиваться под свадебный марш. Даже если сейчас тебе кажется, что свет сошелся клином на этом молодом человеке.

  • Сергей

    Ирина, на мой взгляд, ты пытаешься совершить очень большую ошибку. Пытаться навязаться парню – это прямой путь к полному разрыву отношений. Кроме того, этим ты покажешь свою зависимость и слабость. То есть уважать тебя уже не будут точно. Ну, и для чего? Нет, я понимаю, что молодой человек тебе нравится. Понимаю, что ты уже придумала себе очень много такого, о чем он сам – ни сном, ни духом. Однако все-таки лучше спуститься с небес на землю. Данный экземпляр пока, насколько я понимаю, относится к тебе без особых чувств. Ты ему нравишься, иначе вряд ли вообще стал общаться, однако не более того. Потому и сильно сближаться не планирует. Ведь судя по довольно плотной опеке со стороны родителей, связаться с тобой - это практически означает помолвку. А он к этому не готов. Кроме того, давай будем честными, в компании, где парень планирует праздновать, скорее всего предполагается наличие некоторого количества не только друзей, но и девушек, не обремененных особыми моральными ограничениями, вкупе с большим количеством спиртного. И брать тебя туда – это значит испортить себе весь праздник. Ни поддать как следует, ни интимно пообщаться с приятными особенностями женского организма. Нет, конечно, возможны и другие варианты. Возможно, они с друзьями просто привыкли отмечать наступление Нового Года в исключительно мужской компании, под бутылочку Боржома и томик Гумилева. Но почему бы не предположить наиболее реальный? Кстати, а почему бы тебе просто не задать вопрос самому парню и решить все сомнения разом? Ведь вы общаетесь 7 месяцев. Вот и спроси почему он так не хочет провести с тобой эту праздничную ночь. Боишься? Тогда лично я посоветовал бы не придумывать ничего лишнего. Между вами пока нет ничего серьезного, никто никому ничего не должен и потому всяк волен вести себя как хочется. А вот на тему целесообразности продолжать данную связь, я бы предложил подумать несколько раз.

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Обсуждение 13  

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  • Тыковка
    На мой взгляд, таких парней нужно сразу бросать, пока ещё есть возможность не сильно привязаться. Такие мальчики, как у вас, автор, к сексу уже готовы, а к ответственности - нет. Они также лишают вас самоуважения, ощущения нужности и целостности (то есть вы уже не знаете как поступать: отпустить парня или навязаться). И главный вопрос, мальчик, оставляющий на Новый Год свою девушку одну, неужели это то, о чем вы мечтали, автор? Неужели это тот, кому стоит отдавать свои надежды и любовь? Неужели это и есть тот самый? Жаль, что Ваши родители не учат вас таким элементарным вещам
    		 20.12.17 04:51
         
    1
         
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  • Клуша Новокузнецк
    Совсем девчоночка) Нисколько с парнем хочется, сколько с родителями не хочется))) "ни разу не гуляла в новогоднюю ночь даже петарды не взрывала, ничего." А родители только этому парню доверяют. С чего, интересно.... Предложите ему встречать Новый год с Вами и Вашими родителями. А то Вы так рветесь на вечеринку, что, похоже, такой вариант даже не рассматривали. А не захочет - тогда смело шлите лесом, ибо Новый год - культовый праздник и его, если есть возможность, всегда встречают с самими дорогими.
    		20.12.17 04:37
         
    0
         
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  • Одуван
    Пошли его наху тор бабочек ловить!
    		 20.12.17 01:56
         
    1
         
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  • Юля Баку
    Ну ему совсем не важно быть в этот праздник с Вами. Разошлись , так сказать приоритеты...Может быть никто никого не нашел? Может быть совсем не близки. Не знаю как Вы, я бы все поняла как сигнал к независимости от его желаний. Он встречает Новый год с друзьями, Вы с родителями. Он с друзьями на рыбалку, Вы с подругой в театр, он с друзьями на юга, Вы с другим под венец.. Свято место пусто не бывает...Видимо, для него не свято. А то бы забеспокоился. Найдутся те кто забеспокоятся и мечтать будут с Вами просто рядом постоять и не только Новый год отметить..Забейте и встречайте Новый год с родителями. Тоже хорошо. Я бы и на звонки не отвечала до после обеда первого числа.Холодная вежливость. Пусть попробует добитья снова , как в первый раз вашего внимания. Даже интересно посиотреть, как ьудет это делать. А не будет...Вам всего 18.. Все самое интересное впереди. ) Не последний ваш Новый год в жизни.
    		20.12.17 01:46
         
    3
         
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  • Люлю
    Может, тебе только кажется,что он твой парень?
    		20.12.17 01:33
         
    0
         
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  • Ника
    Просто удивительно, как охотно люди тратят свое время на совершенно им ненужных людей. Ирина, мы ведь любим мужчин не за голубые глаза и широкие плечи, а за их отношение к нам. А если отношение плохое, то ваши отношения не являются здоровыми. Так что или оздоравливайте отношения или замените мужчину. Я бы подождала большой и настоящей любви... но это вопрос приоритетов.
    		 20.12.17 01:24
         
    0
         
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  • krazy
    Много лет назад на НГ вечеринке наблюдала следующую картину. Пацан пришел с девушкой, она его всю ночь пилила - "не пей, не кури, не ешь это, куда пошел?, ты меня не люууубишь..." Среди ночи заявила, что он -- козел и решила ехать домой. Ага в новогоднюю ночь. Везите ее срочно как хотите =D Трезвая была только я, но вот печалька - машину я не водила. Вы за собой подобное не замечаете случаем? Просто чтобы парень не хотел свою девушку на вечеринку брать нужно очень постараться.
    		 20.12.17 01:19
         
    2
         
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    • krazy
      Интересно, из какой среды Сергей вылез? Сколько раз была на вечеринках в далеком студенчестве ни разу не помню жутких оргий. Пили много, но девушек легкого поведения как-то не приводили.
      		 20.12.17 01:25
           
      1
           
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      • Ника
        А Сергей разве писал об оргия? Очень многие девушки доступны. Если даже предположить, что он действительно имел ввиду проституток, то у нас, мехматовцев, денег не было. Брат учился на экономическом. Услугами девиц пользовались.
        		20.12.17 01:38
             
        0
             
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    • Ника
      А у меня была другая ситуация. Мой парень тоже не взял меня на новогоднюю вечеринку. Пошел на неё, как позже оказалось, с другой девушкой. Потом просил прощение, бросил другую. А я не простила. Зря он ту другую бросил. За 2мя зайцами так сказать....
      		 20.12.17 01:29
           
      2
           
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