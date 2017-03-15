Как убедить его жениться?
Омск, 25 лет
15.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаОльга, вот именно то, что ты написала в этом письме, и нужно сообщить своему мужчине. «Да, формально это ничего не меняет, я люблю тебя и без штампа в паспорте и очень надеюсь, что ты тоже меня любишь. Но мне 25, я беременна, и я испытываю страх и дискомфорт от того, что буду рожать, не будучи замужем. Я вообще, представь себе, давно парюсь на тему того, что я уже третий год в глазах окружающих «сожительница», а не жена. Я люблю тебя, но, да, вот такая я старомодная. Думала, смогу это пересилить в себе. Но не выходит. Мне неловко смотреть в глаза родителям, потому что я не знаю, что им говорить на вопрос «если он хочет быть с тобой, то почему не хочет жениться?». Потому что я сама не знаю ответа на этот вопрос. И чем больше я об этом думаю (а я об этом думаю все чаще, учитывая обстоятельства), тем мне страшнее. Вдруг, ты действительно просто не хочешь быть со мной? Вдруг, просто самому себе боишься в этом признаться? А я, как дурочка, доверилась тебе, расслабилась и даже собралась рожать ребенка. Скажи, честно, ты не уверен в том, что я та, кто тебе нужен? Должна же быть причина, почему ты до сих пор не захотел на мне жениться? А если для тебя штамп в паспорте ничего не меняет, то давай его поставим ради меня, ради моего спокойствия, чтобы я была уверена, что для тебя этот пустяк ничего не меняет. Ты не представляешь, сколько всего он меняет для женщины. Особенно, когда женщина в положении». Оля, не надо спрашивать «когда?», надо объяснять, почему ты на этом настаиваешь. И настаивать. Вы уже не в тех отношениях, чтобы мяться, молчать и покорно ждать (и бояться спугнуть), когда же парень созреет для серьезных отношений. Вы живете вместе два года! Вы не просто уже раз-два переспали, вы спите в одной постели уже столько времени, ты видела его в трусах с утра, а он тебя – в домашней футболке и тапочках. Это уже совсем иной уровень отношений, и меня всегда удивляло, что при всем этом у девушек еще остаются какие-то комплексы и они стеснятся или мнутся, не решаясь спросить: «Ок, когда идем в загс, мне надоел статус сожительницы, определяйся уже – ты со мной, или пора разбегаться?»
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СергейОльга, к сожалению, твой приятель по доброй воле в ЗАГС не пойдет. Я не знаю почему. Возможно, что просто боится. Увы, но многие ребята очень негативно относятся к свадебной шумихе, тратам, нервотрепке, а потому отбиваются руками и ногами, лишь бы не попадать в этот переплет. В то же время, есть и те, кто не уверен в своем выборе, и тянут с официальными отношениями просто потому, что не хотят связывать себя с неподходящей партнершей. Может быть еще масса причин, однако результат везде один и тот же, да и «отговорки» всегда одинаковые. Мол, нам и так хорошо, зачем что-то менять, а вдруг станет хуже и прочее, и прочее. Лично я считаю, что пускать дело на самотек и продолжать ждать, когда у парня появится совесть – не лучший выход. Пока молодой человек не имеет штампа в паспорте и не стал официально женатым, он чувствует себя совершенно свободным и не обремененным обязательствами, что бы по этому поводу ни говорил. И расставаться со свободой вряд ли захочет. Так что на мой взгляд, нужно доводить ситуацию до логической точки, не откладывая в долгий ящик. В этой связи, наиболее радикальным способом является ультиматум. Выбираешь день, берешь себя в руки и спокойно говоришь парню, что вам, наверное, лучше расстаться. Мол, мужчина, который любит свою женщину и действительно хочет быть с ней, не станет искать отговорки для того, чтобы не оформлять отношения. И если парень не хочет брать в жены даже беременную от него девушку, значит, никаких чувств у него точно нет. А раз так, то к чему весь этот цирк? Затем, обязательно, включаем слезы и с гордым видом пытаемся уйти «к маме». У ребят, которые просто боятся шумихи, но на самом деле любят и берегут свою подругу, просто не останется выбора. Они начнут утешать, объясняться в любви, говорить много всякого ласкового, и тут очень важно не дать себя сбить с толку и заговорить. Нужно жестко и твердо задать вопрос – когда идем подавать заявление? Ну, а дальше начинаешь подготовку к свадьбе и, в первую очередь, говоришь об этом своим и его родителям. Это чтобы у парня путей отступления уже не было. Если же молодой человек тебя спокойно отпустит и ничего не станет делать, или начнет ставить свои условия, мол, если хочешь жить со мной, то живи по моим правилам, значит действительно ничего между вами нет. В таком случае, действительно лучше расставаться, поскольку все равно ничего хорошего дальше не будет.
Обсуждение 5
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50/50"Мне так важно, чтобы ребенок родился в браке. Меня ведь с детства так воспитывали." Ну так и надо было расслабляться уже в браке, а не ускорять брак всем известным способом)) а теперь "я не такая, я жду трамвая")) да такая, такая) берёшь и говоришь парню всё как есть, что давно хотела, что для тебя это мега-важно и норма по меньшей мере
15.03.17 07:38
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rerfhfxfОля, очень плохо что вам нечего ответить ему, и вы теряетесь. Женщине всегда должно быть что ответить, нам талант говорения природой дан. Что означает тот момент,когда вам сказать нечего? Я думаю, вы не уверены в нем, не уверены что любит вас. Вы себя принесли ему не как подарок, не купаетесь в совершенной уверенности и любви. Или же вы просто холодноватая девушка с нулевой интуицией. И тем не менее эта ситуация не приговор, с большой долей вероятности он женится и сам потом будет думать, что он этого хотел. И вообще, вы еще можете склонить отношения в вашей паре к тому, что он прилепится к вам всеми мыслями, паспортом и имуществом. НО! Старайтесь быть автономней, женщина которая слегка навязалась, всегда должна иметь независимость и подушку безопасности. Так...для собственной же уверенности в себе, ведь это привлекательно для всех.
15.03.17 07:31
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РакунОля, ну давайте на чистоту - забеременели специально, в надежде дожать. Ну ок, дожмёте - со скрежетом зубовным он на вас женится. Думаете, вам лучше станет после этого?.. будете всю жизнь выпрашивать - любовь, внимание, помощь какую-то. И к сорока годам превратитесь в загнанную лошадь. зато даааа, со штампом
15.03.17 01:56
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Ellis_@Странная эта позиция "а разве нам и так плохо". Как будто мы живем для того, чтобы нам было не плохо. И достаточно? Дело не в том, как вас воспитывали, Ольга, и что родные скажут. Хотя вам и не всё равно (было бы так принципиально, вы бы в гражданском браке не жили и не расслаблялись бы с предохранением?). Для меня лично увиливание от загса при наличии детей - это увиливание от ответственности. Слабо стать мужем по всем пунктам? Конечно, если без штампа, в случае чего, достаточно чемодан собрать и дверь закрыть. У вас не уверенная и защищённая позиция, потомучто вы когда забеременили, вы НЕ были уверены, что он обрадуется. Вы волновались, прежде чем услышали ответ. Вы боитесь ему сказать прямо: да, мне так плохо, мне так недостаточно. Я хочу быть твоей женой. Я когда в роддоме лежала, к нам врачи на осмотр приходили, и шутили. Мол, не знаем как называть ваших мужчин - муж, партнёр, жених. А то обижаются некоторые... А я живу в католической стране, имеющей репутацию одной из самых консервативных в Европе. Времена такие настали, что традиционная семья уже не очевидна. Сейчас модно гражданские браки и слово "партнёр". Грустно. Странные люди, как будто думают, что жить будут вечно и жениться еще стописят раз успеют, что всё самое классное у них впереди. А важно то, что уже сейчас есть. Наше настоящее, здесь и сейчас. Одной моей подруге ее гражданский муж заявил, что поженятся "потом". Она ему тогда ответила, что не обещает, что потом выйдет за него замуж. Ей тогда надо было, когда она тест на беременность сделала. Он понял намёк сразу. Честно говоря, если вы уже так давно вместе и так хорошо знакомы, вы должны свободно с ним говорить о своих чувствах и мыслях. Он прикидывается дурачком и рассказывает своей беременной женщине, что и так неплохо, вы боитесь признаться. Поговорить с ним искренне. Всё-таки будущий муж?
15.03.17 01:08
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Оля, если ты не требуешь от Кирюши свадьбы на 200 чел, а просто претендуешь на штамп, думаю, ты его дожмёшь. Почитай совет Алёны.
15.03.17 00:46