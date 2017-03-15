Как убедить его жениться?

Алена

Ольга, вот именно то, что ты написала в этом письме, и нужно сообщить своему мужчине. «Да, формально это ничего не меняет, я люблю тебя и без штампа в паспорте и очень надеюсь, что ты тоже меня любишь. Но мне 25, я беременна, и я испытываю страх и дискомфорт от того, что буду рожать, не будучи замужем. Я вообще, представь себе, давно парюсь на тему того, что я уже третий год в глазах окружающих «сожительница», а не жена. Я люблю тебя, но, да, вот такая я старомодная. Думала, смогу это пересилить в себе. Но не выходит. Мне неловко смотреть в глаза родителям, потому что я не знаю, что им говорить на вопрос «если он хочет быть с тобой, то почему не хочет жениться?». Потому что я сама не знаю ответа на этот вопрос. И чем больше я об этом думаю (а я об этом думаю все чаще, учитывая обстоятельства), тем мне страшнее. Вдруг, ты действительно просто не хочешь быть со мной? Вдруг, просто самому себе боишься в этом признаться? А я, как дурочка, доверилась тебе, расслабилась и даже собралась рожать ребенка. Скажи, честно, ты не уверен в том, что я та, кто тебе нужен? Должна же быть причина, почему ты до сих пор не захотел на мне жениться? А если для тебя штамп в паспорте ничего не меняет, то давай его поставим ради меня, ради моего спокойствия, чтобы я была уверена, что для тебя этот пустяк ничего не меняет. Ты не представляешь, сколько всего он меняет для женщины. Особенно, когда женщина в положении». Оля, не надо спрашивать «когда?», надо объяснять, почему ты на этом настаиваешь. И настаивать. Вы уже не в тех отношениях, чтобы мяться, молчать и покорно ждать (и бояться спугнуть), когда же парень созреет для серьезных отношений. Вы живете вместе два года! Вы не просто уже раз-два переспали, вы спите в одной постели уже столько времени, ты видела его в трусах с утра, а он тебя – в домашней футболке и тапочках. Это уже совсем иной уровень отношений, и меня всегда удивляло, что при всем этом у девушек еще остаются какие-то комплексы и они стеснятся или мнутся, не решаясь спросить: «Ок, когда идем в загс, мне надоел статус сожительницы, определяйся уже – ты со мной, или пора разбегаться?»