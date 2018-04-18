Как его вернуть и убедить, что я изменилась?

Алена

Юна, ну ты ведь опять пытаешься доминировать и давить, просто в другом. Если до этой «паузы» ты доминировала в своих капризах и нежелании идти на компромисс, то теперь ты не желаешь принять тот факт, что твой парень больше не готов любить тебя со всеми твоими «закидонами». Мой совет: перестань давить, успокойся и уйди в подполье. Парень просит дать ему время – дай. Дай на самом деле ему воздуха и возможности прожить какое-то время без тебя в самом буквальном смысле слова: не видя тебя, не слыша, не разговаривая, даже через мессенджеры и смс. Оставить его в покое – самое лучшее, что может быть. Если проявишь инициативу – получишь негатив. Доминантную спутницу он точно не хочет, так что не дави, не спрашивай. Не ставь сроки и ультиматумы. Организуй свою жизнь, найди в ней что-то интересное. Не можешь – пойди на курсы иностранного языка, или на какие-то другие полезные курсы. Переключись. Пока ты думаешь о том, как бы удержать парня, которого почти три года ни во что не ставила, ты будешь делать неправильные шаги. Скажи ему, что у него есть столько времени, сколько нужно, и ты веришь, что начать с чистого листа вам еще не поздно. А дальше – просто перестань ему звонить, напоминать о себе, писать и прочее. Если это любовь, и банально накопилась моральная усталость от споров, скандалов и непонимания, то шансы на восстановление отношений есть. Если же точка невозврата на отрезке «от любви и полного равнодушия» пройдена, то, по крайней мере, ты не потеряешь время ожидая, доказывая или добиваясь того, что не твое. Так что, займись делом (получи новые навыки) и переключись на жизнь вокруг тебя -в ней много интересного. Тебе всего 18. Может, это просто не твой принц, а твоя паника – не от большой любви, а от страха остаться одной.