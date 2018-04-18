Как его вернуть и убедить, что я изменилась?
Россия, 18 лет
18.04.18
Мнения наших экспертов
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АленаЮна, ну ты ведь опять пытаешься доминировать и давить, просто в другом. Если до этой «паузы» ты доминировала в своих капризах и нежелании идти на компромисс, то теперь ты не желаешь принять тот факт, что твой парень больше не готов любить тебя со всеми твоими «закидонами». Мой совет: перестань давить, успокойся и уйди в подполье. Парень просит дать ему время – дай. Дай на самом деле ему воздуха и возможности прожить какое-то время без тебя в самом буквальном смысле слова: не видя тебя, не слыша, не разговаривая, даже через мессенджеры и смс. Оставить его в покое – самое лучшее, что может быть. Если проявишь инициативу – получишь негатив. Доминантную спутницу он точно не хочет, так что не дави, не спрашивай. Не ставь сроки и ультиматумы. Организуй свою жизнь, найди в ней что-то интересное. Не можешь – пойди на курсы иностранного языка, или на какие-то другие полезные курсы. Переключись. Пока ты думаешь о том, как бы удержать парня, которого почти три года ни во что не ставила, ты будешь делать неправильные шаги. Скажи ему, что у него есть столько времени, сколько нужно, и ты веришь, что начать с чистого листа вам еще не поздно. А дальше – просто перестань ему звонить, напоминать о себе, писать и прочее. Если это любовь, и банально накопилась моральная усталость от споров, скандалов и непонимания, то шансы на восстановление отношений есть. Если же точка невозврата на отрезке «от любви и полного равнодушия» пройдена, то, по крайней мере, ты не потеряешь время ожидая, доказывая или добиваясь того, что не твое. Так что, займись делом (получи новые навыки) и переключись на жизнь вокруг тебя -в ней много интересного. Тебе всего 18. Может, это просто не твой принц, а твоя паника – не от большой любви, а от страха остаться одной.
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СергейЮна, на мой взгляд, в данный момент лучше всего взять паузу. Да, возможно, это будет болезненно и страшно. Однако, просто поверь на слово, своими метаниями, и переменами от игнорирования к пресмыканию, ты ничего хорошего не добъешься. Более того, судя по описанным событиям, твои дальнейшия действия могут привести к возникновению у молодого человека брезгливости. И если она появится, то вам уже точно ничего не будет «светить» на счет совместного будущего. С теми, кого презирают, вместе не живут. Поэтому, на мой взгляд, тебе стоит взять себя в руки и согласиться с парнем в том, что вам обоим нужно отдохнуть и разобраться в себе. После этого расходитесь и какое-то время просто не общайтесь. Никак. Ни в соцсетях, ни по телефону. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Дело в том, что если между вами есть что-то большее, чем детская привязанность, то никуда вы друг от друга не денетесь. Походите кругами вокруг, повзрослеете, поумнеете, и снова встретитесь. Ну, а дальше уж как Бог даст. Если же вдруг желания возвращать общение не появится, стало быть, ничего серьезного между вами не было. А раз так, то и время зря терять не стоит. В общем, я считаю, что нужно расставаться и посмотреть на происходящее со стороны. Иначе в самое ближайшее время вы можете довести ситуацию до абсурда, и всё равно расстаться, но на сильно повышенных тонах, без малейшей возможности на восстановление отношений. Зачем?
Обсуждение 17
Лучшие комментарии
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Элфи КрексИспугалась девочка, что игрушку потеряла. Не перед кем будет истерить( то, кстати, ещё зрелище- истеричка), некому будет что- то запрещать...Вырос мальчик, ищет теперь нормальных отношений, без этого цирка.
18.04.18 11:09 Контекст комментария
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ZavoronokСейчас самое время учиться и получать образование, вот и займись этим. И старт к самостоятельной жизни получишь, и от негативных мыслей отвлечёшься.
18.04.18 08:59 Контекст комментария
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ДжейПоздно, дохтур пить боржоми, больной умер. Думаю, у Вашего парня кто-то появился.
18.04.18 07:10 Контекст комментария
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Проходя мимоОставь парня в покое. Тем самым проверишь, способна ли ты угомониться. Вообще нечего истерить. первая любовь редко бывает продуктивной. Или надо замуж в 18 лет? Успокойся и поработай над собой. Парней еще будет много, но никому не понравится истеричка.
18.04.18 08:33 Контекст комментария
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Ellis_@Мое мнение - перегорел. Уже поздно.
18.04.18 13:15 Контекст комментария
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Нашел адекватную девочку видать. (Ваши психи никому не нужны, разве что если парень сам с вавкой в голове)
18.04.18 20:42
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Клуша НовокузнецкДа, у Вас и сейчас истерика. Успокойтесь. Хотя...18 лет...когда же еще, если не сейчас проявлять эмоциональность?) И не оправдывайтесь) Если парню непонятно - спросит, если что-то понял не так и сделал вывод - сам виноват) Вот виноват и баста. "Терпимость и понимание" и "18 лет" вещи несовместимые. Хотя и в более зрелом возрасте, если неестественно, то противоестественно). Сейчас Вы себя вините и скорей всего вините справедливо. Справедливо в отношение "изменить себя в лучшую сторону" - это необходимо - меняться - Вы "растете". Но "виновность" по отношению к парню - вопрос весьма деликатный и спорный. У Вас обоих происходит переоценка - если он сейчас научится (поймет) "принимать", а Вы - "давать" , то все разрешится само собой. Если нет - то некие манипуляции, конечно, могут Вас и до ЗАГСа довести, но....счастья всю жизнь будете "добиваться". Поэтому вернемся к началу разговора. Успокойтесь. И пустите все на самотек. Лучшее, что сейчас Вы можете сделать.
18.04.18 18:41
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ПрелестьДа и не был парень уж так хорош. Иначе не было бы ссор ревностей оскорблений. Никакой инициативы не проявляйте. Живите дальше. Своей жизнью. Не умрете без ссор.
18.04.18 13:17
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Ellis_@Мое мнение - перегорел. Уже поздно.
18.04.18 13:15
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ПрелестьОсознать от страха потерять - это все пустое. Ты совершенно не готова к отношениям. Он тоже. Посекстились и разбежались. Если бы ты реально изменилась, ты бы не печалилась а просто стала бы другой. Но это не так. Это просто паника.
18.04.18 13:08
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ВераЮна, не занимайтесь ерундой, не теряйте время, на глупости не растрачивайтесь. Учиться, учиться и только учиться вам надо сейчас, чего-то в жизни добиваться нужно, не те времена чтобы надеяться на мужчин.
18.04.18 11:26
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KoshkaГод отношений на расстоянии? Вы оба просто подросли, изменились. Досадно, конечно, но не стоит цепляться за прошлое. Вспоминайте хорошее, что было. Ваше от Вас не уйдёт. Что уходит, то просто не Ваше.
18.04.18 11:12
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Элфи КрексИспугалась девочка, что игрушку потеряла. Не перед кем будет истерить( то, кстати, ещё зрелище- истеричка), некому будет что- то запрещать...Вырос мальчик, ищет теперь нормальных отношений, без этого цирка.
18.04.18 11:09
-
ZavoronokСейчас самое время учиться и получать образование, вот и займись этим. И старт к самостоятельной жизни получишь, и от негативных мыслей отвлечёшься.
18.04.18 08:59
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Проходя мимоОставь парня в покое. Тем самым проверишь, способна ли ты угомониться. Вообще нечего истерить. первая любовь редко бывает продуктивной. Или надо замуж в 18 лет? Успокойся и поработай над собой. Парней еще будет много, но никому не понравится истеричка.
18.04.18 08:33
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звездочка )И понимаю, что от меня уже ничего не зависит..../// отойди и помолчи. Не всем нужны белые пушистые заиньки, кого-то прет и от таких бесят, как ты ))) он соскучится за тобой, с другими ему будет пресно и скучно
18.04.18 08:11
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звездочка )кстати, совсем-совсем меняться тебе не нужно, ты потеряешь свой изюм. Просто разбавляй 50/50 спокойными периодами.
18.04.18 08:14
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История по пословице "имея - не храним, потерявши - плачем". Вы только учитесь строить отношения с парнями и это вам первый урок - не истерить по пустякам, иначе парень может сбежать. Сейчас делать ничего не надо, уважьте его просьбу, не надоедайте, вас было слишком много и мозговыносяще, он устал, еще чуть- чуть, и его тошнить начнёт. Если сам не проявит инициативы - через месяцок позвоните и проясните, есть ли у него девушка и хочет ли он еще продолжения с вами. Не истерите, не вешайтесь на него, не унижайтесь. Он не последний парень, которого вы полюбили в своей жизни.
18.04.18 07:53
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ДжейПоздно, дохтур пить боржоми, больной умер. Думаю, у Вашего парня кто-то появился.
18.04.18 07:10