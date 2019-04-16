Как убедить дочь родить хотя бы для себя?
Моей старшей дочке почти сороковник, а она ни разу не замужем, детей нет. И, главное, даже не стремится что-то менять. Мы с матерью ей долбим-долбим: да ребенка хоть роди для себя, мы помрем, как ты одна-то будешь. Ну братья есть, племянники, но это не то, должно быть свое, родное.
Когда она взрослела, меня не было рядом, может это как-то повлияло? Был у меня период ухода из семьи. Мы официально не разводились, но лет семь я жил с другой женщиной. С детьми, женой встречался периодически, деньгами помогал, но в тот период и со спиртным перебирал, и «залеты» были. Спустя года жена простила, все это приняла, и мы стали снова жить вместе. Там встряска была с нашим младшим связанная, это нас объединило.
И вот вернулся я «на родину», так сказать, а дочь из симпатичной, доброй, веселой девочки превратилась в длинную, тощую, злую и вечно недовольную «селедку». У нас как-то сразу не заладилось, я еще возьми и пошути: «Будешь такая вредная, останешься старой девой!» Накаркал что ли?
И, главное, были поклонники-то, и в юности, и ближе к 30-ти. Но все не то. Тот недостаточно умный, тот некрасивый, тот мало зарабатывает. Наша, конечно, карьеру хорошую сделала, большой начальник в банке, получает прилично. Понятно, ей хочется кого-то ее круга, но те, что по возрасту подходят, они же уже все заняты. А с женатым – не дай Бог, была у нас и такая история, чуть не поседели (хотя почему «чуть», так и есть, поседели с женой после этой «любви»).
Уже мать уговаривает родить хоть от кого-то, есть же и сейчас мужчины, к ней неравнодушные. Вот даже одноклассник недавно объявился: разводной, правда, с детьми, но что-то же в нем взыграло, раз вспомнил о былой зазнобе. Нет, не хочет. Говорит, «я почти без отца выросла (это в мой огород камень и поделом), я своим детям такого не хочу».
А годы-то идут! Через 10 лет уже и захочет, не родит. Ну как, как нам ее заставить выйти замуж и завести свою семью?! Может была у кого такая ситуация, как действовали?
Мнения наших экспертов
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Алена
Вашей дочери уже почти 40 лет, Анатолий. Куда вы лезете? Она не просто уже выросла, она – зрелая личность. Почему вы вообще считаете возможным лезть в ее жизнь и непросто давать советы, а пытаться «заставить» ее делать со своей личной жизнью что-то, что угодно вам? Разве вам пришло бы в голову идти с такими ценными советами к незнакомой бизнес-леди, которая, по данным внешней разведки, была бы не замужем и без детей? Вам не приходило в голову, что бестактность – это всегда бестактность, просто в случае, когда мы бестактны с близкими людьми, мы врем себе и им, называя это «заботой»?
Оставьте в покое взрослую женщину и прекратите отравлять жизнь и ей, и себе. Разговоры на тему родов для себя – высшая степень черствости и бестактности, учитывая, что сам этот процесс под собой подразумевает. «Трахнись, дочка, на результат, так хоть на старости лет не придется котиков заводить». Фу.
Может, ей самой не нравится ее одиночество. Но от того, что вы ей об этом напоминаете, она не станет счастливее или менее требовательной к мужчинам. Может, она и без вас уже не раз думала о детях, но не готова растить ребенка в одиночестве? Может, она все и сама прекрасно знает, и ваши «советы» для нее – красная тряпка, и она защищается от них и от вас? Оставьте ее, не лезьте. Не портите с нею отношения. Она вам только благодарна будет.
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Сергей
Анатолий, на мой взгляд, пытаться воспитывать женщину около сорока лет от роду, несколько поздновато. Более того, судя по всему, между вами еще в ее детстве не было особого понимания. Нет его и сейчас. То есть об уважении, как минимум, как к отцу, говорить не приходится. И его мнение в принципе не интересно. Ну, и какая разница, в таком случае, кто и как действовал? Вернее, не так… Что толку выслушивать истории людей о том, как они воспитывали своих дочерей с детства? Ведь вернуться и все исправить не получится. Той девочки, которая видела, как папа бросил маму с двумя детьми, уже нет. Зато имеется весьма взрослая и состоятельная женщина, довольно много пережившая, передумавшая, принявшая определенные решения и имеющая свои страхи и комплексы. Женщина, которая живет своей собственной жизнью, и менее всего нуждается в реализации ваших «хотелок». Поэтому полагаю, что для начала нужно перестать считать дочь маленькой и неразумной девочкой, и признать наконец за ней право самой решать, что и как делать.
Что касается «родить для себя», то как только она сама захочет, сразу сделает. Без «напоминальщиков». Ну, а если хотите помочь, то почаще говорите дочери о том, как вы ей гордитесь, как вы ее любите, а все остальное оставьте для самих себя.
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Лучшие комментарии
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krazy 16.04.19 00:30"длинную, тощую, злую и вечно недовольную «селедку»" - как вы о "любимой" дочке однако. Вы реально с таким отношением ожидаете, что она прислушается к вашим советам? (Представляю какими словами вы ей о ребенке для себя говорите >_<)
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Элфи Крекс 16.04.19 01:15Это неправда, что вы хотите, чтобы дочь родила "для себя". Вы хотите, чтобы она родила для вас. Зачем-то вам это нужно. И никакого отношения к её счастью это не имеет.
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Джей 16.04.19 07:38Жесть! А Вы полагаете, что коли вернулись на базу, то терь все должны построится и стройными рядами играть в счастливую семью???)) Странные люди люди. конкретно пример вашей семьи дочь не убедил, что семья ценность, так что Вы терь хотите?? Стать для дочери авторитетом?? Уверена, что дочь считает мать слабачкой, коли она приняла Вас обратно, отсюда и пляшите. Собственным примером ни Вы, ни Ваша жена дочь не убедили, что семья нужна, поэтому слова можете не тратить впустую, дочь не верит ни Вам, ни матери.
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Персикова 16.04.19 08:59Папаша, отстаньте от дочери ! Хватит уже лезть в её жизнь и топтаться там как слон в посудной лавке. Что ей нужно или не нужно для себя , она решит без вашего вмешательства. Ужас , какой вы доставучий , даже через письмо передаётся. Захотелось с внуками поиграться ? Ну так , это ваши хотелки , а не её. И еще - представить не могу, чтобы отец считал и называл меня длинной и тощей селёдкой, даже если бы я была длинной и тощей.
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Прелесть 16.04.19 10:24С таким папашей могу себе представить какая у неё аллергия на мужиков. Ну не хочет она от вас рожать ни для себя ни для тебя. Ты сделал ей отворот на мужиков.
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Zavoronok / 16.04.19 18:47Так вы хотите, чтобы она для себя родила или для вас? Она не хочет без мужа, имеет право, ведь вынашивать, рожать и выкармливать ей придётся, вы за неё не выносите и не родите. Потом будете приходить иногда внуков потискать и до свидания, а ей опять памперсы, кормёжки и бессонные ночи.
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Лара / 16.04.19 14:12Я бы тоже, наверное, забеспокоилась бы, если 40летний мой ребенок не имел бы детей, но все таки перестаньте ее долбить-долбить вместе с супругой, и уговариватъ. Чем больше уговариваешь дитя покушать, еще хоть ложечку, тем больше он отказывается есть. Возьмите паузу абсолютную, ни слова об этом, закройте тему, и не исключено, сама захочет родить. Модельной внешности, видимо, ваша дочь, мне б так похудеть )) фигурку не хочет испортить. И не корите себя, так уж сложилось, она простить не может. Кстати, знайте, она (дочь) простит, а вот жена нет, так что зря радуетесь, ну это другая история.
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Лара / 16.04.19 20:13божештымой заминусовали)) если ей, умнице, начальнице под сороковушник, не хватило мудрости простить отца, порадоваться за мать, что та снова с ним, не одна на старости лет, понять их, что они радеют за нее, так тут ее проблема. Закидали мужика за честное его роскаяние гнилыми помидорами))
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Персикова / 16.04.19 12:48Про тощую селедку и то , как должен отвечать отец - лет в 13-14 мне показалось , что у меня слишком длинная и тонкая шея . И я до сих пор помню , как папа убеждал меня, что длинная шея у женщины это редкое достоинство , красота и вообще признак породы , и что на такой шее надо голову носить с гордостью.
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ingenue / 16.04.19 12:18Есть то, на что мы повлиять никак не можем. Просто все сложилось вот так. Это нужно принять... Это неизбежно... Но люди все равно бьются. Хочу хочу хочу... Дочери уже 40. Она независимый человек. Изменить что-то невозможно. Это и для дочери не просто и вы на это не повлияете никак. Я например категоричеси против рожать ребенка без отца и вообще от непонятно кого. Это же гены!!! Потом воспитывать ребенка от чужого тебе человека... Кошмар какой-то.
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Инга / 16.04.19 11:57Бедная "селедка". Лучше быть сиротой, чем с таким навязчивым, выпивающим и гулящим папашей. Можно было бы родить "для себя" (брр, выражение-то какое эгоистичное!!!), если бы был хороший мужской пример в семье - дедушка, например. А в такой ситуации, наоборот, надо держать детей подальше от дедушки. А то он и им мозги вынет.
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Луневильский кот / 16.04.19 11:22Какое то левое письмо. Не очень похоже на мужское. С такими уничижительными приемами в сторону дочери. Я бы сказала - перебор. Не очень похоже на мужское. Отцовское.Это нарочистая грубость. Уж очень искусственная. Не верю.
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Дарья / 16.04.19 11:12Анатолий, что бы вы сделали, если бы были добрее к дочери? Если бы как отец, могли показать ей пример хотя бы одного надёжного мужчины? Который не будет её добить? Да ещё и заодно с другим близким для неё человеком? Который поддержит её всегда, даже когда она недовольная селёдка, и какое бы будущее она не выбрала, даже бездетное? У неё был и есть пример мужчины, который что-то от неё требует и критикует, да и в детстве бросил. Конечно она может думать, что и другие такие же. Можете ли вы дать ей другой опыт? Что есть надёжные, любящие, заботливые, безусловно любящие мужчины? Папой быть никогда не поздно, только папой, а не абьюзером. Может тогда в её жизни появиться тот, от кого она захочет родить.
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Прелесть / 16.04.19 10:24С таким папашей могу себе представить какая у неё аллергия на мужиков. Ну не хочет она от вас рожать ни для себя ни для тебя. Ты сделал ей отворот на мужиков.
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Ellis / 16.04.19 10:00Нельзя заставлять дочь рожать для себя. Еще можно понять, если это какие-нибудь соседки-сплетницы, сующие свой нос не туда, куда надо, такие глупости говорят. Но родители?(( Под кого вы ее ложить собрались?(( Не всем женщинам обязательно рожать. Кто-то рожает часто, кто-то совсем не хочет. У кого какие планы и желания.
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*** / 16.04.19 09:34у меня после прочтения письма невольно вырвалось : СамТыДлиннаяСеледка
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Джей / 16.04.19 09:59И это отец, первый мужчина в жизни девочки!! Его то нет, то он её унижает! И хочет при этом чтобы у неё все было в порядке на личном фронте. Ню-ню... Девочка и так уже и эдак даёт понять, что все мужики козлы, а папаша все не угомоницо!! Хоть бы уже с психологами мужик проконсультировался что ли!
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[email protected] / 16.04.19 11:24У отца должна быть безусловная любовь к дочери. Никаких условий. Папа это единственная любовь к мужчине, которая длится всю жизнь. С самого начала до конца. Мужья появятся позже и они могут меняться. А папа есть папа. Если в дочь вложено много любви, она не будет такой зашуганной. А интимная жизнь это такое лично, куда папе суваться не нужно. Просто принимать ее выборы как очевидное. Моя подруга ( 44 года ) не замужем и не родила. Она очень счастливая. Путешествует, наслаждается жизнью. Ее родители не трогают. Даже если в глубине души жалеют о чём-то, они ее не трогают. Мама когда-то капала на мозг, но папа железно молчит и со всем соглашается. Его позиция: как скажешь, доченька.
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Персикова / 16.04.19 13:42Да , очень важно для девочки любовь отца. А тут не просто нелюбовь , а ещё унижение ((
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Персикова / 16.04.19 08:59Папаша, отстаньте от дочери ! Хватит уже лезть в её жизнь и топтаться там как слон в посудной лавке. Что ей нужно или не нужно для себя , она решит без вашего вмешательства. Ужас , какой вы доставучий , даже через письмо передаётся. Захотелось с внуками поиграться ? Ну так , это ваши хотелки , а не её. И еще - представить не могу, чтобы отец считал и называл меня длинной и тощей селёдкой, даже если бы я была длинной и тощей.
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ЯздесЯ / 16.04.19 08:35Автор, а задайте-ка СЕБЕ вопрос, что ЛИЧНО ВЫ СДЕЛАЛИ как ОТЕЦ, чтобы ваша добрая веселая девочка НЕ превратилась в тощую злую"селедку". По какому праву вы лезете с советами ко взрослой женщине, которая давно, с самого детства, привыкла обходиться БЕЗ ВАШЕГО участия? Где ВЫ были, когда она действительно нуждалась в вас? И нечего сейчас изображать заботу под свою "сраку" лет. Это я вам говорю, как такая же девочка, которая с семи лет видела отца два раза в год на НГ и ДР, отца, который решил активно "общаться" и даже очаровывать внуков, когда мне перевалило за 30. Не верю. Скажите спасибо, что дочь удостаивает Вас хоть каким-то вниманием, и не шлет прямо по адресу. Все.
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ИДИЛИЯ / 16.04.19 07:46Рассуждения как у женщины 20 лет, а не как у мужчины в 65....."в нем взыграло, раз вспомнил о былой зазнобе." - взыграло только одно месте и больше ничего
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Джей / 16.04.19 07:38Жесть! А Вы полагаете, что коли вернулись на базу, то терь все должны построится и стройными рядами играть в счастливую семью???)) Странные люди люди. конкретно пример вашей семьи дочь не убедил, что семья ценность, так что Вы терь хотите?? Стать для дочери авторитетом?? Уверена, что дочь считает мать слабачкой, коли она приняла Вас обратно, отсюда и пляшите. Собственным примером ни Вы, ни Ваша жена дочь не убедили, что семья нужна, поэтому слова можете не тратить впустую, дочь не верит ни Вам, ни матери.
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Космополит / 16.04.19 02:10Вы вполне можете быть не в курсе что у дочери уже давно кто-то есть. Зная вашу привычку лезть в ее личную жизнь, она просто не ставит вас в известность. Комплекс, похоже, только у Вас.
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Никольски / 16.04.19 02:04Как странно! Вы думаете, что есть "волшебный способ" заставить кого либо выйти замуж или родить ребёнка против его воли??? Женщины не матки на ножках, на всякий случай. И не надо так самообманываиься, что типо "я гулял и теперь она такая". Немного от себя отключитесь и дайте взрослой женщине жить. Она не глухая, услышала вас уже 150 миллионов раз. Сама пусть для себя решает!
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Персикова / 16.04.19 09:02Кто за неё волнуется ? Да за себя он волнуется . При этом раздражается, что его , видишь ли , не слушаются.
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Виана / 16.04.19 09:52Ну, да. С такими "заботчиками" и врагов не надо.
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Элфи Крекс / 16.04.19 01:15Это неправда, что вы хотите, чтобы дочь родила "для себя". Вы хотите, чтобы она родила для вас. Зачем-то вам это нужно. И никакого отношения к её счастью это не имеет.
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krazy / 16.04.19 00:30"длинную, тощую, злую и вечно недовольную «селедку»" - как вы о "любимой" дочке однако. Вы реально с таким отношением ожидаете, что она прислушается к вашим советам? (Представляю какими словами вы ей о ребенке для себя говорите >_<)
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Лада / 16.04.19 07:46Вполне понятно, что она была зла и недовольна отцом, который бросил мать с детьми и усвистал в "новую жизнь"... А потом явился-не запылился - принимайте, это я, ваше любимое папо, я нагулялсо)) он-то думал, что милая девочка, которую он бросил, будет к нему по-прежнему милой и примет папашку с распростёртыми)
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