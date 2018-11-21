Как сказать мужу, что я хочу жить отдельно от свек
Я замужем уже 2,5 года, есть маленький сыночек. Дело в том, что живем мы с родителями мужа. Я не знаю, как сказать мужу, что хочу уже жить отдельно. Ну не могу я больше так. Никаких планов не могу строить, как свекровь решит, так и должно быть. Ее гости беспрерывно приходят. Ее другие дети с внуками всегда у нас. И мне приходится все за ними убирать и им угождать. Но даже не это проблематично, а то, что хочется делать то и тогда, когда захочется. Готовить то, что хочется. Из-за постоянных домашних забот к вечеру остаюсь без задних ног и даже с мужем не хочется уединяться. Пожалуйста, помогите советом. Что делать? Как сказать мужу, или как сделать чтобы мы жили отдельно. Да и отдельная квартира есть.
Мнения наших экспертов
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Алена
А чего ты боишься? У вас домострой? Побьет? В чем проблема прямо сказать мужу, что ты хочешь жить отдельно, а не коммуной? Что хочешь уже проявить себя как хозяйка дома и хранительница семейного очага, а не как помощница по дому родных мужа. Что мешает сказать мужу, что у тебя от постоянной жизни на глазах у остальных у тебя случился стресс и ты перестала хотеть секса? Что это – какие-то очень сложные слова? Почему?
Ты сейчас загнала себя в кабалу, подчинилась чужой жизни, чужим правилам. Возможно, потому что ты еще молодая, а они все – старше. Но пора взрослеть. И надо учиться обсуждать с мужем проблемы, а не замалчивать о них в страхе, что взрослый дяденька накажет.
Боишься, что муж не поймет, обидится, решит, что ты маму его не любишь? Тогда начни разговор с того, что у тебя стресс, что тебе нужно уединение, что ты не можешь заниматься сексом в квартире, где постоянно столько людей, что раньше ты это терпела ради мужа, но понимаешь, что уже на грани. И так далее. Про маму и ее командные замашки – ни слова. Только о себе, о стрессе и о тяге к уединению и к собственному гнезду. Вплоть до того, что или вы вместе, или ты одна с ребенком, но тебе очень надо, прямо приспичило. Если муж не поймет и не захочет пойти тебе навстречу – увы. Но с таким мужем и в таких условиях ты долго не проживешь в любом случае.
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Сергей
На мой взгляд, в твоем случае лучше начинать главного – учиться разговаривать с мужем. Если жена боится сказать супругу о том, что ей требуется, если опасается рассказывать о том, что её волнует, что не нравится, значит, никакого взаимопонимания между партнерами нет. А коли так, то и ничего хорошего в будущем лучше не ждать. Так что пока не поздно, набирайся смелости, и начинай рассказывать благоверному что к чему и почему. Отстаивай свои права и требуй обращать внимание на твое мнение.
Что же касается самой ситуации, то я полностью поддерживаю мысль о том, что взрослым, женатым детям обязательно нужно жить собственной семьей, вне дома родителей. В противном случае, обязательно, будут конфликты, напряжение, и прочие «радости», вплоть до открытых скандалов и вражды. Причем неважно в доме свекрови или тещи пытаются сосуществовать два разных Мира. От этого никому хорошо не будет. И именно об этом нужно разговаривать с мужем. В случае же, если ему окажется важнее быть рядом с мамой, если твои доводы и переживания вообще окажутся не интересными и малозначительными, то, как бы это ни было неприятно, лучше подумать о том, чтобы расстаться. Ну, или придется смириться и жить как супруг скажет. Третьего, увы, не дано.
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Лучшие комментарии
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Татьяна 21.11.18 08:52Пока Вы не возьмете в свои руки все - ничего не получится. Если квартира отдельная принадлежит свекрови - даже не зарьтесь на нее. Какая бы свободная она не была. Точно также будете зависимы, и свекровь будет считать себя вправе заходить когда ей вздумается, делать что хочется и указывать Вам какие обои клеить. Оповещаете мужа, что устали и хотите быть хозяйкой. Ищите отдельную квартиру, собираете вещи и резко переезжаете. Родителям ничего не говорите до самого отъезда. Во время отъезда у свекрови (скорее всего) случится резкое ухудшение здоровья. Вызываете врача, откачиваете и УЕЗЖАЕТЕ в этот же вечер (мужа заранее предупредите о том, что из за любви к сыновьям мамы бывает , что такое делают. Нужно быть готовыми. Это переживете и ВСЕМ станет комфортнее)
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Никольски 21.11.18 09:48А почему Вы с самого начала живете со свекровью если есть отдельная квартира? Есть какая то глобальная причина почему пришлось жить вместе( при свободной квартире) и которую Вы замалчиваете? Может быть свекровь ее сдает? Я читала, читала и тут бац! есть квартира. Почему так легко поступили на службу? Какая то традиционная семья? Вопросов куча по ходу.
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Ромашка_ 21.11.18 01:32Как сказать? - странный вопрос. Обычно говорят ртом. Вот и скажите. Вопрос, скорее, не в этом, а в том, что за квартира эта свободная и чья она.
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krazy 21.11.18 03:45Нормальный молодой мужчина сам не будет хотеть жить с мамой. Взять хотябы секс (пока деть мелкий и не соображает ничего). В своей квартире можно в любое время, в любом месте, по любому сценарию (он ковбой, она японская школьница к примеру). А с мамой под боком? Закрыть глаза и думать об Англии?
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Тыковка 21.11.18 02:12Юлия, вы правильно боитесь, ваш муж не согласиться съехать никогда! А зачем ему это? Ему стирают, убирают, готовят, обслуживают, не дают скучать... Это у вас проблемы, это вы пашете в 2 смены: и с ребёнком и с готовкой на 10 человек, это вы устаёте, это вы теряете в таких условиях внешность, здоровье, самоуважение. Не он теряет все это, понимаете? Как здесь уже кто-то писал: есть ли предел женской наивности??
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Солярская / 21.11.18 15:12Восточная свекровь, кстати, может тоже еле терпит, что в их доме дочь гяуров находится, даже если приняла ислам, все равно. Их семья может искренне считать, что осчастливили никчемную девицу, к себе в дом пустили, а она тут, неблагодарная, ищет, как бы съехать.
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Прелесть / 21.11.18 14:35Да какая же она хозяйка дома и хранительница какого очага если нет ни своего дома ни своего очага. Надо бы узнать откуда она попала в это замужество. И какие её достоинств чтобы что то требовать. Просто хочу не работает для всех.
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Проходя мимо / 21.11.18 13:13Учитесь говорить НЕТ! Учитесь формировать, формулировать и высказывать свое мнение.
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Солярская / 21.11.18 13:12Ну как всегда, приходит героиня, и переворачивает все с ног на голову. И зачем было писать, что вы из России? У вас там (а кстати, где? В Ливане - одно, в Афганистане - другое) совершенно другой менталитет, другая реальность и другие законы. И здесь вы вряд ли найдете совет, учитывающий специфику вашей восточной страны), если это не Казахстан, конечно.// Пробуйте разговаривать с мужем, намекайте на классный секс в отсутствии родителей (хотя я не уверена, одобряется ли у вас в принципе женское либидо, или надо лежать-бояться)
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Прелесть / 21.11.18 13:07Наверняка вы малоимущих. Денег нет. Вот и отрабатываете проживание аж троих человек на шее свекрови. Вам бы секс приёмами овладеть. И применять их в самые не подходящие моменты. Мужем можно упрпвлять на инстинктах. Чтобы ему больше хотелось секса надо применять пару фишек именно перед приходом мамы. Чтобы именно мама все портила. Голова же вам дана не только для бигудей. Надо не говорить а умно действовать.
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Koshka / 21.11.18 10:15Сначала надо выяснить, чья квартира. Видимо, как раз свекрови, иначе вы сразу бы туда заселились. Тогда губу закатайте и ждите, когда предложат. Выйдете из декрета, заработаете деньги, купите себе.
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Zavoronok / 21.11.18 10:06Чья квартира? Если родителей мужа, переехать не получится, свекровь не пустит. Если родителей Юлии, пусть спросит у них разрешения и переезжает с ребёнком. А муж или приедет к ней, или останется с мамой. Ну тут уже ей решать, нужен ли ей такой маменькин сынок или нет.
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Никольски / 21.11.18 09:48А почему Вы с самого начала живете со свекровью если есть отдельная квартира? Есть какая то глобальная причина почему пришлось жить вместе( при свободной квартире) и которую Вы замалчиваете? Может быть свекровь ее сдает? Я читала, читала и тут бац! есть квартира. Почему так легко поступили на службу? Какая то традиционная семья? Вопросов куча по ходу.
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Солярская / 21.11.18 12:03Может и не сдает. Просто есть и всё. Поселить детей, которые думают, что они типа взрослые, отдельно, для свекровь чревато дополнительной головной болью от "засрали квартиру" до "не платят коммунальные платежи". Или все вместе. Нафейхоа мне, как свекрови, такое счастье? Считают себя взрослыми, пусть идут на съем. Для провинции минимум 10 т.р. из бюджета. Если сыночка зарабатывает 20, то собственно, на что жить? Так что пусть невестка считает, что съем жилья (комнаты) у свекрови отдает не деньгами, а домашней работой. Или думает пускай, где деньги взять, раз такие взрослые, утибоземой.
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50/50 / 21.11.18 09:13замуж Вы вышли за свекровь, поэтому с ней и договаривайтесь) чтобы она дорогих гостей подтянула на мытьё посуды и полов после себя. и еду тоже пусть тащут в контейнерах. это не замужество, а рабство
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Апельсиновая / 21.11.18 09:11Я так понимаю, все именно так свекровью и задумывалось. Задолбалась она всю ораву обслуживать и наконец-то сын женился. Хрен теперь она куда его с женой-прислугой отпустит. Иначе, какая-то странная свекровь получается: есть свободная жилплощадь, гони великовозрастных кобыл да отдыхай уже в своё удовольствие. Мазохистка какая-то. Отсюда можно сделать вывод, что что мужик не мужик, а так, мальчик, нашедший грелку для члена. Тут я не знаю что делать.
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Татьяна / 21.11.18 08:52Пока Вы не возьмете в свои руки все - ничего не получится. Если квартира отдельная принадлежит свекрови - даже не зарьтесь на нее. Какая бы свободная она не была. Точно также будете зависимы, и свекровь будет считать себя вправе заходить когда ей вздумается, делать что хочется и указывать Вам какие обои клеить. Оповещаете мужа, что устали и хотите быть хозяйкой. Ищите отдельную квартиру, собираете вещи и резко переезжаете. Родителям ничего не говорите до самого отъезда. Во время отъезда у свекрови (скорее всего) случится резкое ухудшение здоровья. Вызываете врача, откачиваете и УЕЗЖАЕТЕ в этот же вечер (мужа заранее предупредите о том, что из за любви к сыновьям мамы бывает , что такое делают. Нужно быть готовыми. Это переживете и ВСЕМ станет комфортнее)
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*** / 21.11.18 08:43это семья - колхоз. А Маман там председатель. Такое лучше сразу обходить по параболе.
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Прелесть / 21.11.18 07:00Вышла замуж а зачем так и не узнала. Повальное явление глубинки. Секс ребёнок брак.
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krazy / 21.11.18 03:37Свободная квартира тоже свекрови?
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Кейт / 21.11.18 06:03Подозреваю, что да )))
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Татьяна / 21.11.18 08:54а вот это мне не понятно. Почему невестки автоматически считают собственность родителей мужа - "пустующей" ?) Сами, сами ребята
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Ajuna / 21.11.18 11:57Квартира мужа. Понимаете изначально муж говорил мне, что будет жить с родителями его. Да, возможно тогда я это не так серьезно воспринела. Но сейчас уже я не хочу! Стало психичкой!!!
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Тыковка / 21.11.18 02:12Юлия, вы правильно боитесь, ваш муж не согласиться съехать никогда! А зачем ему это? Ему стирают, убирают, готовят, обслуживают, не дают скучать... Это у вас проблемы, это вы пашете в 2 смены: и с ребёнком и с готовкой на 10 человек, это вы устаёте, это вы теряете в таких условиях внешность, здоровье, самоуважение. Не он теряет все это, понимаете? Как здесь уже кто-то писал: есть ли предел женской наивности??
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krazy / 21.11.18 03:45Нормальный молодой мужчина сам не будет хотеть жить с мамой. Взять хотябы секс (пока деть мелкий и не соображает ничего). В своей квартире можно в любое время, в любом месте, по любому сценарию (он ковбой, она японская школьница к примеру). А с мамой под боком? Закрыть глаза и думать об Англии?
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Никольски / 21.11.18 09:59Мы не знаем размеров жилья . Возможно, это большой дом. Что то много гостей и детей. И возможно , семья не русская .Со своими привезенными в Россию традициями. И возможно , что это совсем не Россия . Жена задает форуму вопрос " Как сказать мужу?"! Это совершенно не свойственно русской семье. И Юлю , возможно, зовут совсем не Юля. И Англию они, возможно , просто истоптали)
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Ajuna / 21.11.18 11:59Вы правы! Не Россия. Я из восточной страны.
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Элфи Крекс / 21.11.18 01:42А чего вы боитесь? Ну, представьте себе самое плохое, что произойдёт, если вы скажете - муж откажется. Тогда вы, по крайней мере, будете его мнение знать и думать, как быть дальше.
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Ромашка_ / 21.11.18 01:32Как сказать? - странный вопрос. Обычно говорят ртом. Вот и скажите. Вопрос, скорее, не в этом, а в том, что за квартира эта свободная и чья она.
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Солярская / 21.11.18 02:49Вот тоже про рот написать хотела))) и про квартиру.
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