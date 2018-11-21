Как сказать мужу, что я хочу жить отдельно от свек

А чего ты боишься? У вас домострой? Побьет? В чем проблема прямо сказать мужу, что ты хочешь жить отдельно, а не коммуной? Что хочешь уже проявить себя как хозяйка дома и хранительница семейного очага, а не как помощница по дому родных мужа. Что мешает сказать мужу, что у тебя от постоянной жизни на глазах у остальных у тебя случился стресс и ты перестала хотеть секса? Что это – какие-то очень сложные слова? Почему?

Ты сейчас загнала себя в кабалу, подчинилась чужой жизни, чужим правилам. Возможно, потому что ты еще молодая, а они все – старше. Но пора взрослеть. И надо учиться обсуждать с мужем проблемы, а не замалчивать о них в страхе, что взрослый дяденька накажет.

Боишься, что муж не поймет, обидится, решит, что ты маму его не любишь? Тогда начни разговор с того, что у тебя стресс, что тебе нужно уединение, что ты не можешь заниматься сексом в квартире, где постоянно столько людей, что раньше ты это терпела ради мужа, но понимаешь, что уже на грани. И так далее. Про маму и ее командные замашки – ни слова. Только о себе, о стрессе и о тяге к уединению и к собственному гнезду. Вплоть до того, что или вы вместе, или ты одна с ребенком, но тебе очень надо, прямо приспичило. Если муж не поймет и не захочет пойти тебе навстречу – увы. Но с таким мужем и в таких условиях ты долго не проживешь в любом случае.