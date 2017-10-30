Как себя вести, чтобы спасти отношения?

Карина, в твоем случае вопрос «есть ли шанс спасти отношения» следует поменять на «есть ли смысл спасать отношения». Вы начали встречаться, когда тебе было 15 лет, я правильно посчитала (19 минус 4, если ты не опечаталась в возрасте). А сколько было твоему «мужчине»? Жаль, нет подробностей. Но в сущности, все и так вполне очевидно: как только ты достигла возраста, когда, как порядочный человек, он должен был позвать тебя замуж, вдруг выяснилось, что ему «нужен перерыв». То есть, девочка созрела на брак, а молодой человек ничего серьезного-то и не планировал. Вот в чем проблема. Так что, да, все верно: когда вы оба выросли до возраста «что будем делать дальше?» парень решил сменить девушку. С новой ведь не придется сразу отвечать на вопрос «мы уже 4 года вместе, из них 2,5 года живем, когда замуж позовешь?». И, поскольку ничего большого и светлого между вами за эти годы не возникло, в том числе не возникло и каких-то общих дел, интересов, увлечений, не сформировалось общего круга друзей, с которыми вам обоим интересно (под предлогом встреч с друзьями он бегал по другим девушкам от тебя), то нет смысло вообще говорить об «отношениях». Вы когда-то начали «дружить», потом «ходить», потом «жить», но назвать это «отношениями» - слишком самонадеянно, особенно, когда парень гуляет налево, выпивает и провоцирует скандалы, а ты пытаешься играть роль «хорошей женушки», которая все готова понять и простить. Прекрати заниматься глупостями, вспомни о женской гордости (пока она не умерла в тебе, так и не родившись), забирай свои вещи и пожелай бывшему бойфренду поумнеть, повзрослеть и найти свое счастье (не только в бутылке и кальяне). А сама сделай выводы и не влезай больше в такие «отношения», где об тебя будут вытирать ноги.

Сергей

Карина, лично я считаю, что спасать в данном случае нечего. Все дело в том, что между вами пока нет ничего настоящего. Судя по описанному поведению и реакциям, вы оба не очень сильно различаетесь в возрасте, чувствуете себя взрослыми и считаете, что все происходящее сейчас – это навсегда. Однако позволь тебя разочаровать - это не совсем так. Вы пока еще растете, причем я имею в виду чисто физический процесс, а потому в возрасте 19-25 лет многое успеет поменяться, вне зависимости от ваших желаний. Причем, поменяться может кардинально. Период взросления и гормоны – штука серьезная. Это я к тому, что все сейчас происходящее – это не более чем игра, тренировка перед настоящими чувствами. Нет, я понимаю, что данный человек – это твой первый мужчина, и потому у тебя есть определенная привязанность. Однако не стоит преувеличивать значимость данного факта. Увы, но первый партнер довольно редко становится последним, и еще реже одним единственным. Поэтому не советую сильно расстраиваться. Кроме того, учитывай тот факт, что девушки, чаще всего, взрослеют раньше молодых людей. И когда прекрасный пол уже достаточно разумно относится к окружающей действительности, имеет понятие об ответственности и готов к серьезным поступкам, «сильная» половина вполне может пребывать в подростковом возрасте, и вести себя соответсвующе. Собственно, твой приятель демонстрирует именно это. Он пока не понимает, чего хочет, поскольку просто не дорос до понимания, не собирается взрослеть, и относится к жизни и отношениям как ребенок. Сегодня хочу – завтра не хочу, и вообще не приставайте, дайте поиграть. У тебя же уже формируется более серьезный подход. Отсюда и взаимное непонимание. Что же теперь делать? Лично я советовал бы прекратить данные отношения. Судя по всему, ничего серьезного в будущем они не принесут. Только время зря потратишь и нервы. Кроме того, очень советую не забывать о том, что в любой паре, кроме высоких чувств, обязательно должно присутствовать уважение партнеров друг к другу. А между вами этого нет. Аксиома же гласит, что без уважения не может быть и любви. Уважение без любви – сколько угодно, но не наоборот. Поэтому, на мой взгляд, ничего хорошего вас в будущем не ждет. Ну, и для чего продолжать этот цирк?