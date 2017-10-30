Как себя вести, чтобы спасти отношения?
С.-Петербург, 19 лет
30.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаКарина, в твоем случае вопрос «есть ли шанс спасти отношения» следует поменять на «есть ли смысл спасать отношения». Вы начали встречаться, когда тебе было 15 лет, я правильно посчитала (19 минус 4, если ты не опечаталась в возрасте). А сколько было твоему «мужчине»? Жаль, нет подробностей. Но в сущности, все и так вполне очевидно: как только ты достигла возраста, когда, как порядочный человек, он должен был позвать тебя замуж, вдруг выяснилось, что ему «нужен перерыв». То есть, девочка созрела на брак, а молодой человек ничего серьезного-то и не планировал. Вот в чем проблема. Так что, да, все верно: когда вы оба выросли до возраста «что будем делать дальше?» парень решил сменить девушку. С новой ведь не придется сразу отвечать на вопрос «мы уже 4 года вместе, из них 2,5 года живем, когда замуж позовешь?». И, поскольку ничего большого и светлого между вами за эти годы не возникло, в том числе не возникло и каких-то общих дел, интересов, увлечений, не сформировалось общего круга друзей, с которыми вам обоим интересно (под предлогом встреч с друзьями он бегал по другим девушкам от тебя), то нет смысло вообще говорить об «отношениях». Вы когда-то начали «дружить», потом «ходить», потом «жить», но назвать это «отношениями» - слишком самонадеянно, особенно, когда парень гуляет налево, выпивает и провоцирует скандалы, а ты пытаешься играть роль «хорошей женушки», которая все готова понять и простить. Прекрати заниматься глупостями, вспомни о женской гордости (пока она не умерла в тебе, так и не родившись), забирай свои вещи и пожелай бывшему бойфренду поумнеть, повзрослеть и найти свое счастье (не только в бутылке и кальяне). А сама сделай выводы и не влезай больше в такие «отношения», где об тебя будут вытирать ноги.
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СергейКарина, лично я считаю, что спасать в данном случае нечего. Все дело в том, что между вами пока нет ничего настоящего. Судя по описанному поведению и реакциям, вы оба не очень сильно различаетесь в возрасте, чувствуете себя взрослыми и считаете, что все происходящее сейчас – это навсегда. Однако позволь тебя разочаровать - это не совсем так. Вы пока еще растете, причем я имею в виду чисто физический процесс, а потому в возрасте 19-25 лет многое успеет поменяться, вне зависимости от ваших желаний. Причем, поменяться может кардинально. Период взросления и гормоны – штука серьезная. Это я к тому, что все сейчас происходящее – это не более чем игра, тренировка перед настоящими чувствами. Нет, я понимаю, что данный человек – это твой первый мужчина, и потому у тебя есть определенная привязанность. Однако не стоит преувеличивать значимость данного факта. Увы, но первый партнер довольно редко становится последним, и еще реже одним единственным. Поэтому не советую сильно расстраиваться. Кроме того, учитывай тот факт, что девушки, чаще всего, взрослеют раньше молодых людей. И когда прекрасный пол уже достаточно разумно относится к окружающей действительности, имеет понятие об ответственности и готов к серьезным поступкам, «сильная» половина вполне может пребывать в подростковом возрасте, и вести себя соответсвующе. Собственно, твой приятель демонстрирует именно это. Он пока не понимает, чего хочет, поскольку просто не дорос до понимания, не собирается взрослеть, и относится к жизни и отношениям как ребенок. Сегодня хочу – завтра не хочу, и вообще не приставайте, дайте поиграть. У тебя же уже формируется более серьезный подход. Отсюда и взаимное непонимание. Что же теперь делать? Лично я советовал бы прекратить данные отношения. Судя по всему, ничего серьезного в будущем они не принесут. Только время зря потратишь и нервы. Кроме того, очень советую не забывать о том, что в любой паре, кроме высоких чувств, обязательно должно присутствовать уважение партнеров друг к другу. А между вами этого нет. Аксиома же гласит, что без уважения не может быть и любви. Уважение без любви – сколько угодно, но не наоборот. Поэтому, на мой взгляд, ничего хорошего вас в будущем не ждет. Ну, и для чего продолжать этот цирк?
Обсуждение 22
Лучшие комментарии
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O_oКарина, вам самой-то не противно от своего прогибания? Что вы там спасать собрались? Отлепитесь уже от парня, нельзя ж так
30.10.17 01:19 Контекст комментария
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Карина, мир полон мужчин. Сейчас вы пьете из грязной лужи, а за спиной океан. Отвернитесь уже от этой лужи, вам всего 19, у вас ВСЕ впереди.
30.10.17 09:49 Контекст комментария
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KoshkaОтстать. Вас уже откровенно посылают, а Вы хотите чего-то спасать. Ну идите в МЧС работать, там спасают, делают нужное дело. И мужчин много.
30.10.17 09:42 Контекст комментария
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Ellis_@Зачем ох спасать. Их надо утопить и забыть как страшный сон. Султан приблизил одалиску, султан отдалил одалиску. Рано начала ты "отношения" и как плохо начала. Рекомендую собрать все свои вещи и попрощаться с ним. Уже привыкла к плохому, дальше будет только хуже.
30.10.17 10:47 Контекст комментария
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50Дом-2, наверное) и всякие бывшие квн-ы)
30.10.17 09:25 Контекст комментария
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вераС достоинством... если есть оно...
30.10.17 12:09
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ПрелестьОтдохните от " отношений". Так много в жизни ругаться и волноваться вредно. Есть другие варианты отношений. К ним надо подрасти внутренне. Первым делом исключить не полезное. Как в питании.
30.10.17 11:41
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Кобра"Никогда и ничего не просите! ".. И не спасайте отношения, и не работайте над ними. Идите дальше. Вам есть где жить??
30.10.17 11:00
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лакиКарина, а у вас родители есть? какие у вас отношения с мужиком уже 4 года? с 15 лет?? какой-то бардак чесслово..сирота может?(
30.10.17 10:49
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Ellis_@Зачем ох спасать. Их надо утопить и забыть как страшный сон. Султан приблизил одалиску, султан отдалил одалиску. Рано начала ты "отношения" и как плохо начала. Рекомендую собрать все свои вещи и попрощаться с ним. Уже привыкла к плохому, дальше будет только хуже.
30.10.17 10:47
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Карина, мир полон мужчин. Сейчас вы пьете из грязной лужи, а за спиной океан. Отвернитесь уже от этой лужи, вам всего 19, у вас ВСЕ впереди.
30.10.17 09:49
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звездочка )Карина, влюбись в спортсмена ) пить не будет, что попало есть не будет, по клубам шастать без тебя тоже. Они люди целеустремленные, на всякую фигню в жизни не размениваются.
30.10.17 09:43
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50/50вот соглашусь, кстати. боксЕр какой-нибудь с отбитой головой, ему очень подойдёт Карина со своими понятиями. главное, вовремя уворачиваться)))
30.10.17 10:27
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))))Они тупые и всегда размениваются на продажных тёлок))))
30.10.17 12:50
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KoshkaОтстать. Вас уже откровенно посылают, а Вы хотите чего-то спасать. Ну идите в МЧС работать, там спасают, делают нужное дело. И мужчин много.
30.10.17 09:42
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50/50никак не спасти. выключить канал ТНТ для начала
30.10.17 08:36
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Карина, вы школу - 9 классов - закончили хотя бы? Вы 4 года назад жить начали у мужчины в 15 лет? Как-то не поворачивается язык давать вам советы в отношениях с этим товарищем. Хотелось бы знать,где, с кем и на что вы живёте сейчас.
30.10.17 08:07
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Возможно, он в каком-то смысле дал вам крышу над головой, когда её не предоставили другие люди. Что с вашими родителями? Они есть вообще? Или что есть, что нет? Он явно не герой романа, (и жил с малолетней, что вообще то наказуемо, если вы не в курсе), но вам надо думать не об отношениях с ним, а о том, как вообще выживать теперь. Хотя вы планировали выживать, ухватившись за его спасающую руку в обмен на "любовь", но это не любовь, вы и сама это поймёте.
30.10.17 08:13
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ИДИЛИЯКакие отношения автор собирается спасать? Уже понятно было, что отношений не стала, сразу же как появилась другая девушка (бывает так что один раз ошибся, судя по письму, он уже не ошибся). Ему просто нужна бесплатная домработница...любви у вашего парня к вам я не вижу. За 4 года отношений он это понял, но хочет переложить на вас "выставление точки". Чтобы потом жаловаться девушкам, что он мол для вас все делал, а вы для него ничего. Имейте гордость, заберите свои вещи, кидайте его везде в чс. В этом море остался только спасательный круг, тут уже нечего спасать.
30.10.17 07:04
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KapКакая мерзость! В вендиспансер сначала сходи проверься, а потом учиться или работать. Куда мир катится?!
30.10.17 05:45
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O_oКарина, вам самой-то не противно от своего прогибания? Что вы там спасать собрались? Отлепитесь уже от парня, нельзя ж так
30.10.17 01:19
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JulkoМужик не мужик совсем. Поведение мерзкое,зачем Вам пытаться наладить с ним отношения,если он Вас ни во что не ставит,не уважает и не любит?! У Вас есть привязанность и привычка,поверьте, расставшись с таким «чудом»,Вы выиграете, а оставшись с ним,можете потерять себя. Уверена,он Вам ещё мозг выносить будет,как поймёт,что Вы уже не в его власти,а сейчас он просто издевается и унижает. Ну на фиг такое «щастье»
30.10.17 00:25