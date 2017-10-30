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Как себя вести, чтобы спасти отношения?


Встречаюсь с мужчиной уже 4 года. Первые 2,5 года было все хорошо. Потом начались ссоры, я ушла от него, потом через пару месяцев мы сошлись. Когда было примерно 3 года, он сказал, что нужен перерыв. Оказалось, что у него появилась другая девушка, он бегал от неё ко мне, потом мы разругались, я ушла, он позвонил через пару дней, говорил, как он ошибался, и что любит. Я повелась, прожили полгода хорошо, но он одно время выпивал часто, стали ругаться, последний месяц ругались очень сильно. В итоге он сказал, что больше не любит и что хочет попробовать с кем-то другим. Потом сказал, что ему надо побыть одному, сказал, чтобы не собирала все вещи, а взяла только самое необходимое. Я взяла несколько вещей. Мы разъехались, он звонил, спрашивал, как дела. Я пыталась поговорить об отношениях, говорила, как он дорог, и что готова меняться, чтобы не было ссор, но он твердит, что надо побыть одному. В итоге сегодня мы очень сильно разругались, я увидела фотку, где он с бывшей в клубе, хотя мне он говорил, что с другом ездил в кальянную. Он сказал, чтобы я отстала от него и что он что хочет – то и делает. В общем, что делать? Есть ли шанс спасти отношения? Как себя вести, чтобы спасти отношения?
Карина,
С.-Петербург, 19 лет
30.10.17
Как себя вести, чтобы спасти отношения?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Карина, в твоем случае вопрос «есть ли шанс спасти отношения» следует поменять на «есть ли смысл спасать отношения». Вы начали встречаться, когда тебе было 15 лет, я правильно посчитала (19 минус 4, если ты не опечаталась в возрасте). А сколько было твоему «мужчине»? Жаль, нет подробностей. Но в сущности, все и так вполне очевидно: как только ты достигла возраста, когда, как порядочный человек, он должен был позвать тебя замуж, вдруг выяснилось, что ему «нужен перерыв». То есть, девочка созрела на брак, а молодой человек ничего серьезного-то и не планировал. Вот в чем проблема. Так что, да, все верно: когда вы оба выросли до возраста «что будем делать дальше?» парень решил сменить девушку. С новой ведь не придется сразу отвечать на вопрос «мы уже 4 года вместе, из них 2,5 года живем, когда замуж позовешь?». И, поскольку ничего большого и светлого между вами за эти годы не возникло, в том числе не возникло и каких-то общих дел, интересов, увлечений, не сформировалось общего круга друзей, с которыми вам обоим интересно (под предлогом встреч с друзьями он бегал по другим девушкам от тебя), то нет смысло вообще говорить об «отношениях». Вы когда-то начали «дружить», потом «ходить», потом «жить», но назвать это «отношениями» - слишком самонадеянно, особенно, когда парень гуляет налево, выпивает и провоцирует скандалы, а ты пытаешься играть роль «хорошей женушки», которая все готова понять и простить. Прекрати заниматься глупостями, вспомни о женской гордости (пока она не умерла в тебе, так и не родившись), забирай свои вещи и пожелай бывшему бойфренду поумнеть, повзрослеть и найти свое счастье (не только в бутылке и кальяне). А сама сделай выводы и не влезай больше в такие «отношения», где об тебя будут вытирать ноги.

  • Сергей

    Карина, лично я считаю, что спасать в данном случае нечего. Все дело в том, что между вами пока нет ничего настоящего. Судя по описанному поведению и реакциям, вы оба не очень сильно различаетесь в возрасте, чувствуете себя взрослыми и считаете, что все происходящее сейчас – это навсегда. Однако позволь тебя разочаровать - это не совсем так. Вы пока еще растете, причем я имею в виду чисто физический процесс, а потому в возрасте 19-25 лет многое успеет поменяться, вне зависимости от ваших желаний. Причем, поменяться может кардинально. Период взросления и гормоны – штука серьезная. Это я к тому, что все сейчас происходящее – это не более чем игра, тренировка перед настоящими чувствами. Нет, я понимаю, что данный человек – это твой первый мужчина, и потому у тебя есть определенная привязанность. Однако не стоит преувеличивать значимость данного факта. Увы, но первый партнер довольно редко становится последним, и еще реже одним единственным. Поэтому не советую сильно расстраиваться. Кроме того, учитывай тот факт, что девушки, чаще всего, взрослеют раньше молодых людей. И когда прекрасный пол уже достаточно разумно относится к окружающей действительности, имеет понятие об ответственности и готов к серьезным поступкам, «сильная» половина вполне может пребывать в подростковом возрасте, и вести себя соответсвующе. Собственно, твой приятель демонстрирует именно это. Он пока не понимает, чего хочет, поскольку просто не дорос до понимания, не собирается взрослеть, и относится к жизни и отношениям как ребенок. Сегодня хочу – завтра не хочу, и вообще не приставайте, дайте поиграть. У тебя же уже формируется более серьезный подход. Отсюда и взаимное непонимание. Что же теперь делать? Лично я советовал бы прекратить данные отношения. Судя по всему, ничего серьезного в будущем они не принесут. Только время зря потратишь и нервы. Кроме того, очень советую не забывать о том, что в любой паре, кроме высоких чувств, обязательно должно присутствовать уважение партнеров друг к другу. А между вами этого нет. Аксиома же гласит, что без уважения не может быть и любви. Уважение без любви – сколько угодно, но не наоборот. Поэтому, на мой взгляд, ничего хорошего вас в будущем не ждет. Ну, и для чего продолжать этот цирк?

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