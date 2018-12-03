Как рассказать ему о том, что со мною случилось?
Девять лет назад меня изнасиловали, мужчин в моей жизни с тех пор так и не было, до недавнего момента. Сейчас я уже в другом городе, родственников в живых нет. Год назад на меня накатила очень сильная волна депрессии, для меня не в первый раз, но тогда было особенно сильное желание, чтобы я кому-то вообще была нужна, дорога. А потом встретила его. Я делала больше шагов навстречу к нему, и страх мой даже куда-то отошёл на второй план. До сих пор считаю и виню себя, что всё-таки это я сама, первая навязалась, и призналась ему в чувствах. Сама побежала за ним...
И полгода назад он предложил мне начать встречаться, забрал к себе. Он всё больше говорит о семье, браке, детях. Мы люди, разумеется, уже порядком взрослые, мне 27, ему 30. У меня же грузом на шее висит то, что он до сих пор не знает. Я, конечно, очень слабый человек, и веду себя как мышь, забившаяся практически постоянно в угол. Стараюсь стать лучше, но боюсь, что выгляжу только хуже. Стала ощущать то, что мне не нравится то, как я выгляжу. Кажется, что всё у меня не красивое, всё ужасно, что у других лучше. Уверена, что он чувствует мою излишнюю застенчивость, и в то же время мою неуклюжую настойчивость быть достойной для него. Сегодня я просто убиваюсь в кровь, чтобы меня не за что было упрекнуть и назвать плохой невестой. Он мягок со мной, но всё же не совсем понимает моё состояние, это заметно.
Понимаю, что надо рассказать ему всё, что у меня есть на душе до конца. Но как он отнесётся к такой информации? Каким образом я ему это стану говорить? Очень боюсь потерять его, однако не представляю, разве хорошо такое скрывать дальше? Я и сейчас уже поступила по отношению к нему крайне скверно, отчего ещё сильнее виню себя.
Мнения наших экспертов
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Алена
Елизавета, это очень тяжелый жизненный опыт, травматичный и жестокий, какого не дай бог никому. Но в этом нет твоей вины. Ты не виновата в том, что произошло много лет назад. И ты больше не жертва. Не позволяй себе думать в терминах «я виновата». Это мысли виктимной личности, психология жертвы. Так ты остаешься уязвимой для людей, которые могут тебя использовать. Отпусти себя. С тобой поступили жестоко. Но больше такого не повторится. И, главное, тебе нет причины стыдиться того, что произошло. У тебя есть причины не доверять мужчинам. Но испытывать чувство вины за то, что ты не можешь им доверять – нет.
От письма есть ощущение, что ты относишься к самой себе, как к испорченному товару. Тебе 27 лет, ты взрослая самостоятельная женщина, а пишешь о своем мужчине «забрал меня к себе». То есть, «вот, я недостойная, порченая, а он меня к себе взял, и как теперь ему сказать…» Мы в 21-м веке живем, Елизавета. И ты не проституткой работала. То, что случилось – жестоко, но это не постыдно. Ни в коем случае. И тебе стоит рассказать об этом человеку, с которым ты хочешь связать свою судьбу. Просто для того, чтобы перестать бояться самой, перестать внутренне унижаться и считать себя «недостойной». Постарайся сделать это максимально спокойно, и, главное, не оправдывайся! Ты не про измену ему рассказывать собираешься, так ведь? Он – твой первый мужчина после того, что с тобой случилось 9 лет назад, так? Вот и зайди с этого конца. «Ты знаешь, что ты – первый мой мужчина за 9 лет? Первый, кому я смогла довериться за эти 9 лет… Я никогда тебе не говорила тебе, почему… И никогда бы не сказала, если бы не была уверена в тебе так, как сейчас. …» Дальше придумай сама, как именно и в каком количестве выдать информацию. Повторюсь: не оправдывайся за то, что произошло с тобой. Тебе было 18 лет. Всего.
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Сергей
Елизавета, если я правильно понимаю, в данный момент у тебя есть молодой человек, которого ты завоевала, и который готов к тому, чтобы создать семью. Не уверен, что совершенно непривлекательные, никому неинтересные и незаметные женщины могут такого добиться. Поэтому не стоит на себя наговаривать.
Неудовлетворенность своим внешним видом, сомнения в личной состоятельности и привлекательности, да и еще миллионы разных страхов – это, как мне кажется, совершенно нормальное, ежедневное состояние каждой достаточно повзрослевшей и поумневшей женщины. То есть и тут ты не отличаешься в худшую сторону. Ну и, наконец, то, что ты всеми силами стараешься создать комфорт и удобство для своего партнера, однозначно выделяет тебя из большого количества современных девушек, которые чаще заняты собой и собственным «хорошо».
В общем, в плане личной жизни, очень многие твои одногодки могут лишь завидовать. Это я к тому, что, на мой взгляд, единственное, что тут можно посоветовать, это прекратить нервничать, и продолжать окружать партнера заботой и теплом. Что же касается вопроса рассказывать или не рассказывать, то, наверное, стоит рассказать. Хотя бы для того, чтобы, освободиться от собственных страхов по поводу возможной негативной реакции со стороны партнера. Я не верю, что она может быть. Скорее наоборот. Особенно, если заострить внимание на том, что он первый мужчина, которого ты к себе допустила, и сказать, что не разочаровалась. Дело в том, что вы уже не подростки, и отношение к подобным ситуациям давно изменилось. Так что соберись с духом и поговори со своим мужчиной откровенно. Ну, а дальше уже как Бог даст.
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Лучшие комментарии
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Никольски 03.12.18 00:56Лучше, если Вы все сначала расскажите психологу. Он просто мужчина, который Вас любит. Но он не может быть ещё и Вашим психологом. Не нагружайте его так. Нужен специалист сначала.
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Кееейт 03.12.18 05:10А зачем ему вообще рассказывать? Дескать, я такая вот вся странная уже 9 лет, потому что у меня травма, и ты обязан относиться с пониманием? Ему с этой информацией что делать? Тоже начать загоняться? И как оно поможет лично Вам? Психологи же есть на такие случа
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Солярская 03.12.18 07:44Я считаю, рассказывать ему об этом совершенно незачем. По крайней мере сейчас. А вот обратиться к психотерапевту и сходить на пару сеансов хотя бы стоит. Ваше состояние он сможет скорректировать и вам будет легче.
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Koshka 03.12.18 09:39Милая, жениху этого рассказывать не нужно. Он не при чем, а будет переживать напрасно. Вы не виноваты, но боль не дает жить, значит, надо с этим работать. Психотерапия нужна.
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Апельсиновая 03.12.18 08:05Вам к психологу надо. С врачом обсудить ситуацию не один раз, чтобы она стала просто фактом прошлого, а не источником негативных эмоций.
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Элфи Крекс / 03.12.18 13:36Здесь часто пишут о том, как мужчины используют женщин. Вот он, гад, её для секса использует( ей секс так- то нафиг сдался) или как бесплатную кухарку или уборщицу ( она бы без него, сидя в засраной квартире, жевала батон, запивая из- под крана). А здесь налицо использование. Гг что, полюбила мужчину? "Год назад на меня наказала очень сильная волна депрессии, для меня не в первый раз, но тогда было особенно сильное желание, чтобы я кому- то вообще была нужна, дорога. А потом встретила его... Первая навязалась... Сама побежала за ним". Навязалась, чтобы навалить на него свои психологически проблемы, накопленные за всю жизнь. Восемь лет после изнасиловали была одна. Видно, попадались люди со здоровым эгоизмом, которые не имели желания бесплатным пожизненным психотерапевтом работать. Почему за эти годы - годы! - нельзя было к специалисту обратиться?
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Ири Germany / 03.12.18 12:52Дорогая Елизавета. Прочитала все комментарии и очень захотелось рассказать о своём опыте. Советы Алёны и Сергея, а также многие комментарии верны. С одной стороны доверие в отношениях залог будущего счастья, с другой - такое откровение может разрушить психику вашего возлюбленного. Надо быть очень сильным человеком чтобы не попасть в омут безнадёжности, обвинений, обиды (даже уже на неживых близких! Не защитили...). Настолько ли он силён? Я также как все советую вам найти специалистов! С опытом ПостТравматическогоСиндрома (надеюсь это правильный термин. Сорри уже давно не живу в России). Постарайтесь довериться психотерапевту. Если не получится, ищите другого! И настоятельно советую приобрести книгу Питера Левина «Пробуждение тигра»!!! Вы должны!!! Обязаны!!! Не только по отношению к себе, но и по отношению к вашему возлюбленному, по отношению к вашим будущим детям проработать этот экземпляр мирового самоучителя, который является настольной книгой многих психотерапевтов!!! Питер Левин работает уже лет 40 с травма пациентами! И является основателем SOMATIC EXPIERENCING - методикой работы с травматическими пациентами. Может на территории России его учеников и нет... но самоучитель переведён на русский язык! И это прекрасное начало для работы с собой!!! А теперь обо мне: я была ребёнком сексуально насилованна (не изнасилованна) и по себе знаю насколько тяжело открыться и начать доверять! Я всего лишь пять лет назад «вспомнила» и начала работать над этой темой! Это очень тяжело! Как на американских горках! И при присутствии терапевта рассказала своему мужу о когда-то случившимся со мной насилием. Мой муж теперь лучше понимает меня когда на меня «наезжает», но не может смириться что это причина многих наших эмоциональных разногласий. И время от времени злится на моих родителей, мол «не оберегли»! И когда ему совсем тяжело, а у него своё бремя тоже существует и добавилось моё!!! Он заливает это чувство алкоголем!!! Так что на данный момент он тоже «пациент» у психотерапевта! Не настолько он был силён, чтобы выдержать мою беду... имейте это в ввиду!!! От всего сердца желаю вам принятия правильного решения! Любви (и к себе)! Прощения (и себя)! Доверия! И помните Елизавета... это нелёгкий путь, но если вам нужна помощь - она всегда найдётся!!! Идите по жизни с открытыми глазами, ушами и устами и Вы её найдёте!
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Koshka / 03.12.18 09:43Девочки, как дела у Звездочки, знает кто?
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Zavoronok / 03.12.18 09:58Звёздочка обиделась и ушла. Её комментариев нету после того случая, когда одна женщина написала ей, что у неё (Звёздочки) не получилось отношения с мужчинами построить, но советы впереди всех давать спешит.
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Koshka / 03.12.18 09:39Милая, жениху этого рассказывать не нужно. Он не при чем, а будет переживать напрасно. Вы не виноваты, но боль не дает жить, значит, надо с этим работать. Психотерапия нужна.
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Koshka / 03.12.18 09:39Милая, жениху этого рассказывать не нужно. Он не при чем, а будет переживать напрасно. Вы не виноваты, но боль не дает жить, значит, надо с этим работать. Психотерапия нужна.
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Лада / 03.12.18 09:23Автор. Делать первой шаги по сближению - вариант нормы. То же самое относится к старанию понравиться, критическому взгляду на внешность (хотя больше похоже на более молодые загоны) и многое другое. К примеру, желание стать кому-то нужной - это то, что вообще вращает человеческий мир. История 9 летней давности не служит об"яснением всему, что с вами происходит. Вы до 27 лет не имели опыта личной жизни, и теперь первый раз проходите это. С ошибками, свойствеными многим первым отношениям. Но психологическая травма у вас безусловно есть. Присоединяюсь к советам клеовчанок обратиться к специалистам.
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Апельсиновая / 03.12.18 08:05Вам к психологу надо. С врачом обсудить ситуацию не один раз, чтобы она стала просто фактом прошлого, а не источником негативных эмоций.
-
Солярская / 03.12.18 07:44Я считаю, рассказывать ему об этом совершенно незачем. По крайней мере сейчас. А вот обратиться к психотерапевту и сходить на пару сеансов хотя бы стоит. Ваше состояние он сможет скорректировать и вам будет легче.
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ИДИЛИЯ / 03.12.18 07:14Я бы наоборот ничего не говорила этому мужчине, а то что автор с кучей комплексов, которой пора к психологу, это однозначно....
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Кееейт / 03.12.18 05:10А зачем ему вообще рассказывать? Дескать, я такая вот вся странная уже 9 лет, потому что у меня травма, и ты обязан относиться с пониманием? Ему с этой информацией что делать? Тоже начать загоняться? И как оно поможет лично Вам? Психологи же есть на такие случа
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Прелесть / 03.12.18 02:06Может это и странно, но позволить себе вариться 9 лет в одном и том же соку это слишком. Буквально вчера я одному мужчине сказала, что Франциско сейчас не сможет принять участие в одном мероприятии, так как он в глубокой депрессии. На что этот мужчина ответил :да да. Он богатый. Может себе позволить и депрессию. Так вот Вам почему то мне хочется сказать то же :если Вам дорог этот мужчина, не позволяйте себе пускать свои депрессии на свою же жизнь. Что было 9 лет назад то давно прошло. И даже не вспоминайте а только радуйтесь что теперь с вами честный надёжный мужчина. И закройте свой рот на замок. И помните вы не можете себе позволить этого вчерашнего излияния. Ему это не интересно. Лучше придумайте красивую историю и поверьте в неё. Поймите есть только 2 варианта :можете позволить рассказать или нет. Выбирайте. Но очень серьёзно выбирайте. А то позволить сможете. И ошибётесь.
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*** / 03.12.18 09:59+100500 Героиня, Вы сами 9 лет позволяете всякой сволоте поганить себе жизнь. Хватит уже наслаждаться собственной жертвенностью. И справьтесь с желанием испоганить теперешние отношения, сходите к психологу и выкиньте из головы. У меня тоже была плохая история с человеком, которого я реально считала своим другом. А через два 2 года я вышла замуж.
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Своя / 03.12.18 13:58Прелесть, почему вам минус?
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krazy / 03.12.18 01:22Вот все эти переживания нужно не на клео, а врачу. Есть программы помощи жертвам насилия. Там и подскажут говорить ли, когда и как. (И вообще сначала психику поправлять, депрессию лечить, а потом мужчину заводить. На здоровую голову может оказаться, что он вам вообще никак не подходит)
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Элфи Крекс / 03.12.18 01:11По сути дела вы пытаетесь использовать молодого человека для решения ваших психологически проблем. Но ведь он не профессионал, чтобы лечить вашу депрессию. Ситуация у вас была тяжёлая, и, конечно же, её давным- давно стоило проработать с психологом или психотераревтом, а не тащить такой груз треть своей жизни. Лучше поздно, чем никогда. А рассказывать мужчине о пережитом - зачем?
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Никольски / 03.12.18 00:56Лучше, если Вы все сначала расскажите психологу. Он просто мужчина, который Вас любит. Но он не может быть ещё и Вашим психологом. Не нагружайте его так. Нужен специалист сначала.