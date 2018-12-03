Как рассказать ему о том, что со мною случилось?

Девять лет назад меня изнасиловали, мужчин в моей жизни с тех пор так и не было, до недавнего момента. Сейчас я уже в другом городе, родственников в живых нет. Год назад на меня накатила очень сильная волна депрессии, для меня не в первый раз, но тогда было особенно сильное желание, чтобы я кому-то вообще была нужна, дорога. А потом встретила его. Я делала больше шагов навстречу к нему, и страх мой даже куда-то отошёл на второй план. До сих пор считаю и виню себя, что всё-таки это я сама, первая навязалась, и призналась ему в чувствах. Сама побежала за ним...

И полгода назад он предложил мне начать встречаться, забрал к себе. Он всё больше говорит о семье, браке, детях. Мы люди, разумеется, уже порядком взрослые, мне 27, ему 30. У меня же грузом на шее висит то, что он до сих пор не знает. Я, конечно, очень слабый человек, и веду себя как мышь, забившаяся практически постоянно в угол. Стараюсь стать лучше, но боюсь, что выгляжу только хуже. Стала ощущать то, что мне не нравится то, как я выгляжу. Кажется, что всё у меня не красивое, всё ужасно, что у других лучше. Уверена, что он чувствует мою излишнюю застенчивость, и в то же время мою неуклюжую настойчивость быть достойной для него. Сегодня я просто убиваюсь в кровь, чтобы меня не за что было упрекнуть и назвать плохой невестой. Он мягок со мной, но всё же не совсем понимает моё состояние, это заметно.

Понимаю, что надо рассказать ему всё, что у меня есть на душе до конца. Но как он отнесётся к такой информации? Каким образом я ему это стану говорить? Очень боюсь потерять его, однако не представляю, разве хорошо такое скрывать дальше? Я и сейчас уже поступила по отношению к нему крайне скверно, отчего ещё сильнее виню себя.