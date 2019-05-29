Как простить мужу измену и жить дальше?

Я в браке 4 года, растет дочь, которой год. Месяц назад узнала, что мне изменил муж, и что эта связь длится 1,5 месяца. Он до последнего не хотел признаваться, но все-таки сдался и сказал, что да, было дело. У меня был шок… Рыдала, переживала… Он рыдал у меня на руках, говорил, какая его любовница замечательная, и что я совсем другая… Короче, наговорил такого на эмоциях, что лучше бы это все и не слушать. Оказалось, что я далеко не женщина его мечты, что он жалеет о нашем браке и т.д. и т.п., но он безумно любит нашу дочь и никогда нас не бросит. Слушая весь этот бред, хотелось его убить. По его словам, весь наш союз – это полная фикция и его блажь…

Первое решение, которое мне пришло в голову, – уйти… Остановило только то, что он ребенка любит до беспамятства… Ушел от любовницы… Сидит вечерами дома за компом… Секса нет… Общение посредственное… Самое смешное, что во всей этой ситуации я чувствую себя виноватой. Чтобы было понятно, я домохозяйка, обожаю секс и всегда только за разнообразие, мужу никогда не запрещала ничего – иди куда хочешь… Все было на доверии… На вопрос «зачем гульнул?» сказал, что захотелось не секса, а романтики и отношений… Не основываясь на негативе, решили сохранить семью, сходили к домашнему психотерапевту, по отдельности съездили отдохнуть, чтобы остыть.

Как прощать в данной ситуации, не знаю… Пока в душе обида… А ему, кажется, все равно – изменил и ладно, простят и хорошо. И самое интересное, что он совершенно не боится остаться один…

Мне не хочется жить без любви и доверия, в конце концов, хочется секса, которого не было полгода! Изменить мужа я не в состоянии, но и уйти не могу, как будто держит что-то… Как себя вести – ума не приложу…