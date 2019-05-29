Как простить мужу измену и жить дальше?
Я в браке 4 года, растет дочь, которой год. Месяц назад узнала, что мне изменил муж, и что эта связь длится 1,5 месяца. Он до последнего не хотел признаваться, но все-таки сдался и сказал, что да, было дело. У меня был шок… Рыдала, переживала… Он рыдал у меня на руках, говорил, какая его любовница замечательная, и что я совсем другая… Короче, наговорил такого на эмоциях, что лучше бы это все и не слушать. Оказалось, что я далеко не женщина его мечты, что он жалеет о нашем браке и т.д. и т.п., но он безумно любит нашу дочь и никогда нас не бросит. Слушая весь этот бред, хотелось его убить. По его словам, весь наш союз – это полная фикция и его блажь…
Первое решение, которое мне пришло в голову, – уйти… Остановило только то, что он ребенка любит до беспамятства… Ушел от любовницы… Сидит вечерами дома за компом… Секса нет… Общение посредственное… Самое смешное, что во всей этой ситуации я чувствую себя виноватой. Чтобы было понятно, я домохозяйка, обожаю секс и всегда только за разнообразие, мужу никогда не запрещала ничего – иди куда хочешь… Все было на доверии… На вопрос «зачем гульнул?» сказал, что захотелось не секса, а романтики и отношений… Не основываясь на негативе, решили сохранить семью, сходили к домашнему психотерапевту, по отдельности съездили отдохнуть, чтобы остыть.
Как прощать в данной ситуации, не знаю… Пока в душе обида… А ему, кажется, все равно – изменил и ладно, простят и хорошо. И самое интересное, что он совершенно не боится остаться один…
Мне не хочется жить без любви и доверия, в конце концов, хочется секса, которого не было полгода! Изменить мужа я не в состоянии, но и уйти не могу, как будто держит что-то… Как себя вести – ума не приложу…
Мнения наших экспертов
-
Алена
Елена, боюсь, что твоему мужу не нужно твое прощение, и вопрос поставлен неправильно. Ты хочешь не «простить», а смириться с тем, что муж от тебя загулял, что ты, как оказалось, не женщина его мечты, что твоя семья – не каменный дом с прочным фундаментом, а замок из песка – зыбкий и ненадежный. Тебе предстоит научиться жить с мыслью о том, что мужу все равно, будешь ли ты рядом, или нет. И я тебе больше скажу: при умелом поведении любовницы ваш ребенок тоже не будет для него аргументом остаться в семье. Ни для одного мужчины дети не были аргументом, это лишь вопрос времени.
На мой взгляд, тебе следует всерьез рассматривать «план Б»: получать профессиональные навыки, искать работу и становиться независимой. Ребенка ставь в очередь на место в детском саду. И готовься к тому, что может произойти в любой момент. Твой муж так самоуверен и нагл во многом потому, что он понимает: ты от него зависишь. Какая разница – простишь ты его или нет, если по факту это ничего не меняет. Ты осталась с ним, потому что он – тот, кто тебя кормит и содержит. Если ты пытаешься обмануть себя, оправдываясь другими мотивами, то он-то все понимает. И пока он уверен, что ты на крючке, твоя ценность для него – нулевая. Удиви его – начни больше думать о себе и меньше о нем и его «изменах», заботься о своем образовании, саморазвитии, заяви о своих планах выйти на работу, делегируй ему заботу о дочери, а сама в это время займись собой. В общем, сделай так, чтобы муж понял, что тебе тоже уже не важно, изменил он, или нет, будет ли он с тобой, или нет, и что у тебя большие планы на жизнь, а с ним или без него – это уж как получится.
-
Сергей
Елена, возможно я не прав, но почему-то кажется, что остановило тебя от ухода не столько отношение мужа к ребенку, сколько то, что ты домохозяйка, то есть человек полностью финансово зависимый. А ведь жить-то на что-то нужно. Да при этом еще и ребенок совсем маленький на руках. При подобных условиях поневоле задумаешься, что и как делать. Тут я тебя прекрасно понимаю. А вот что касается прощения, извини, не очень. Видишь ли, жизнь – это очень непростая штука, и в ней бывает всякое. Иногда случаются ситуации, в которых приходится переживать что-то неприятное, испытывать боль от действий близких людей, ссориться с ними, принимать решение о примирении. Однако для этого имеется обязательное условие – та сторона, которая «накосячила», должна искренне сожалеть о произошедшем и желать извиниться, а вторая быть как минимум не против. В твоем же случае муж совершенно не считает себя виноватым, и даже более того, винит во всем тебя. Это прямое неуважение. А где нет уважения, там не может быть ничего хорошего. Так что в твоей ситуации «пытаться простить» – совершенно бесполезное занятие. Более того, оно очень вредное для самооценки.
Кроме того, я считаю, что твой муж все равно уйдет, как только сможет. И произойдет это довольно скоро. А раз так, то очень советую начинать готовиться к разводу. Обратись к юристам, поговори о вариантах и собирай документы. Также начинай подыскивать работу и определись где будешь жить. Это очень важно. Ну и ищи уже сейчас детские сады или ясли. И как только появится возможность, сразу выходи на работу. Ты должна стать финансово независимой. Затем, увы, придется разводиться. К сожалению, с нынешним супругом жизни не будет.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 58
Лучшие комментарии
-
Лада 29.05.19 07:21А не раскаялся он потому, что у него позиция жертвы - он принёс в жертву вам и ребёнку прекрасную новую жизнь с прекрасной романтишной любовницей. Чо вам ещё надоть?) В общем, готовьте тылы.
-
Никольски 29.05.19 01:15Неприятно. Думаю, что ваши отношения как семьи разрушили безвозвратно. Отвратительно когда кто то говорит, что тебя не люблю и буду жить ради ребёнка. Так, как живётся после такого решения - врагу не пожелаешь жить. Это значит, что тебя не люблю, не хочу, но, терпеть тебя я вынужден - ребёнок. Что он так и сделал. Серая, унылая жизнь в которой живут трое. И маленькая девочка заложник этой жути. Всё это ради неё. Разводитесь, как это не странно, ради ребёнка. Зачем ей, жизнерадостный малышке, такая тяжёлая, безрадостная семья. Будет расти с чувством вины. Ведь ради неё живут и мучаются любимые люди - родители.
-
Элфи Крекс 29.05.19 00:54"Он ребёнка любит до беспамятства". Это в каком месте он так его любит? Днем он на работе, а вечерами сидит за компьютером или рыдает, рассказывая, какая замечательная у него любовница. Ценность этого папы в чём?
-
Прелесть 29.05.19 11:10Сколько бреда в вашей голове. Он не боится остаться один. Хочу секса но изменить не могу. Он любит ребенка безумно.и тд.и тп. Ну полный бред. Не знаете как себя вести? Первым делом отказаться от надежд. Вашего брака больше нет. Пока на его наэождении рядом обговорите подходящую для вас и ребенка сумму денег. Тут вы его безумную любовь к ребенку и увидите. Надо счас не лепить горбатого.а ясно и конкретно расставаться. Конкретно. Материально. Где кто будет жить и на что. Без пустых надежд. И без истерик.
-
Джей 29.05.19 06:25Отпустите, это конец. Возможно, когда-то что-то изменится, но точно не сейчас. Пусть идёт к любовнице, заводит с ней семью и убеждается, что маленький ребёнок- это поначалу всегда без романтики. И да, садик, работа. Что тут скажешь-то? Чел хочет жить мечтами, ну пусть его мечты разобьются об очередную семейную жизнь. Странно другое. Муж говорит о романтике и отношениях, а вы как дятел, о сексе. Его не секс влечёт к той женщине. Это же очевидно. Что вы наладили- секс, секс. Очнитесь, вам изменили не из-за новых физических ощущений, вам изменили из-за жажды новых эмоциональных впечатлений. Это разные вещи. Поэтому муж не раскаялся. Эта история не про то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Эта история про ваши отношения, которые не сложились. Увы и ах.
-
Прелесть / 29.05.19 13:47Месяц назад узнала, что муж изменяет. А секса не было полгода. Почему?
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
-
Koshka / 29.05.19 11:34Ага, ее и так нагнули по самое некуда, а вы ей советуете вообще с пылью слиться. Валяйте уж свою валяеву сами.
-
Инга / 29.05.19 11:39Не-не, не путайте - это ГГ не хочет уйти от мужа. Хочет склеить разбитую семью. Больше мне ей нечего посоветовать, кроме Валяевой (я не ее поклонник, и в данной ситуации жить с мужем бы не смогла, но ГГ, возможно, другая).
-
Инга / 29.05.19 11:40И куда ее нагнули там? Вон тут была история - как жена дома мужа застукала с любовницей и он ее гнал типа не мешай. Вот это я понимаю, нагнули. А тут всё не так однозначно
-
-
-
*** / 29.05.19 11:49какая блевотина эти гуру внушающие дивахам, у которых ни мозгов ни внутреннего стержня в виде какой-никакой системы ценностей и понятий, и все их поклонницы. Ну нельзя объявлять росой божей субстанцию, которой мочатся в ваши глаза. И нельзя жить как ковыль - туда ветерок туда и лег.
-
Элфи Крекс / 29.05.19 12:03"Не от хорошей жизни он пошёл налево". А что с ним, бедняжечкой, случилось?
-
Н / 29.05.19 18:52Это да. Вместо того чтоб жизнь свою с маленьким ребенком устраивать: где жить, на что жить, место в детском саду, образование, будущая работа, независимость, уважение к себе, в конце концов - будь ласковой, женственной и гуру-Валяеву слушай. Шёл 21 век. Надеюсь, автору письма хватит внутреннего стержня не последовать вашему совету.
-
-
Прелесть / 29.05.19 11:10Сколько бреда в вашей голове. Он не боится остаться один. Хочу секса но изменить не могу. Он любит ребенка безумно.и тд.и тп. Ну полный бред. Не знаете как себя вести? Первым делом отказаться от надежд. Вашего брака больше нет. Пока на его наэождении рядом обговорите подходящую для вас и ребенка сумму денег. Тут вы его безумную любовь к ребенку и увидите. Надо счас не лепить горбатого.а ясно и конкретно расставаться. Конкретно. Материально. Где кто будет жить и на что. Без пустых надежд. И без истерик.
-
Прелесть / 29.05.19 10:46Не выдумывайте. Прощать тут нечего. Он не раскаивается. Он более того жалеет о браке с вами. Зачем вы цепляетесь за нецепляемое? Себя уважаете?
-
Элфи Крекс / 29.05.19 12:21Да, я тоже не вижу, чтобы её прощение ему было нужно. Он чётко сказал: не люблю, жалею о браке, но буду терпеть, зажав нос, ради ребёнка. И зачем так жить?
-
Прелесть / 29.05.19 12:29Да врет он что будет терпеть. Он высиживает мысль как уйти выгодно. Когда мужчина не любит то он ничего терпеть не способен. Он сейчас думает только о себе. Ей нельзя расслабляться и размазывать. Хуже будет.
-
Koshka / 29.05.19 12:52Видимо, он сидит на ее жилплощади, а туда его не позвали. История двадцатилетней давности, что произошла с моей подругой, просто один в один. И тоже говорил ей в лицо свои мерзости. Причем, когда подруга все же собралась и выгнала его, оказалось, что приезжей девахе улыбнулся мужик с жильем.
-
-
-
-
*** / 29.05.19 10:44Позор конечно, паренек-укешечка фу.
-
[email protected] / 29.05.19 10:04Любовь к ребенку не означает, что 2 человека должны мучиться. Если чувств нет, то разрыв неизбежен и это только вопрос времени. Он насидится дома, потом полетит к ней и всё пойдет по кругу. Психотерапевт не включит в нем желание к Вам. Прощать или не прощать - вы совсем не о том думаете. Дело не в прощении… А как с ним жить, если он не любит. Про это доверие читать странно тоже. Тут не доверяю или не доверяю, а есть ли у мужа желания. Доверие - это ваше отношение к ситуации. Желание мужа - то, что сидит в нём. Зачем задавать себе вопрос - как простить мужу измену, если он жить с вами не хочет. Ну, по крайней мере, так он сейчас думает. Как себя вести - учиться жить без него. 4 года ребенку, можно уже на работу. Заниматься собой, учиться чувствовать себя свободной. Потомучто это очень реальный сценарий.
-
[email protected] / 29.05.19 10:05Упс, пардон, дочке 1 год, а в браке 4 года. Ну, сложная ситуация.
-
-
*** / 29.05.19 09:58не ходите девки замуж за истеричных героев слеш-фанфиков с фикбука и разных сетакон-манг, коих вы так любите. В реале вы вляпаетесь в субстанцию по самое
-
Koshka / 29.05.19 11:32Оспидя, это хто ж какие-то?!
-
*** / 29.05.19 11:57я с таким столкнулась, у меня подруга подсела (тетке 40+), я ей высказала все что я об этом думаю, и нет у меня больше подруги, выгнали меня.
-
-
-
лаки / 29.05.19 09:24ну и нафига вы домохозяйка? образования нет вообще что-ли? так и намериваетесь всю жизнь от мужика зависеть? ну тогда готовьтесь и дальше прогибаться и все такое. держие ее что-то...смешно) зависимость матераильная вас держит, называйте уже вещи своими именами)
-
*** / 29.05.19 09:53домохозяйка она потому, что у нее годовалый ребенок - в декрете она, и будет в декрете самое меньшее еще год, это если ребенка в ясли возьмут в 2 года, сейчас такое редкость. В основном детей в детсад берут в 3 года.
-
[email protected] / 29.05.19 10:17Ой Лаки, куда она с годовалым дитём. Кому как не нам знать, что такое мелкие дети. Она сейчас финансово от него зависима. Как вариант - уехать с ребенком к родителям и договориться об ежемесячном содержании. После паузы разобраться и подавать на развод. Может, в разлуке и время, которое он будет проводить с дочкой, будет более эффективно. Мужик дурак, он думает, эта любовница вечно будет фееричной гейшей. Его бы с ребенком оставить на пару недель самого, быстро бы понял, сколько забот.
-
Элфи Крекс / 29.05.19 10:53У неё годовалый ребёнок. Ребёнок вообще-то до года( плюс-минус) на грудным вскармливании. Если в/о нужно, чтобы родить ребёнка в обеденный перерыв в туалете, завернуть его в бумажку и пойти дальше работать, то лучше и без ребёнка, и без в/о.
-
Инга / 29.05.19 11:06Да нет, я так понимаю, дева в 19 лет вышла замуж и решила, что жизнь удалась и можно не работать. Потому что когда годовалый ребенок, то не пишут "я домохозяйка", пишут "я в декрете". Про образование непонятно - успела ли колледж закончить или институт, есть ли профессия. Судя по тому, что "домохозяйка" - нет ее. Мда, вот куда некоторые торопятся жениться и рожать, не встав на ноги?
-
Инга / 29.05.19 11:10А нет, сорри, вышла замуж в 21 год. Есть надежда, что успела отучиться. А опыт работы едва ли получила. Ну всё равно, еще полгода-год можно посидеть за счет мужа и придется выходить на работу, как большинство россиянок. Сейчас пособие с 1,5 лет такое незначительное, что почти все выходят на работу в 2 года, едва получат ясли\пристроят бабушке или в частный сад. Муж, видно, человек совестливый и прокормит уж как-нибудь ее до этого времени. Только вот на отдых денег вряд ли даст
-
Элфи Крекс / 29.05.19 11:25Ей 25 лет. Ребёнку год. Если 25-1, то что получится? В 21 год она вышла замуж. Через три года родила. В-посчитали?- 24 года. Замечательный возраст для рождения первого ребёнка. И образование у тех, кому оно нужно, уже получено. И работу, скорее всего, нашла. Родила, вышла в декрет. Договорились, наверное, с мужем, что будет дома с ребёнком до двух-трех лет, до садика. Но муж оказался.. А про то, что он совестливый, не надо. Он по закону обязан платить и собственному ребёнку, и жене до исполнения ребёнку трех лет.
-
Инга / 29.05.19 11:35Тогда почему пишет "домохозяйка"? Я не понимаю. Писала бы "я работала, вышла в декрет, родила, стала заниматься ребенком, а муж изменил". Вот тогда всё было бы четко. А где информация, что он отказался ее содержать? Он даже жить с ней, нелюбимой, пытается, терпит скандалы и "весь этот бред". Что им движет, если не совесть? Любовь? Или негде жить?
-
-
-
лаки / 29.05.19 11:35Инга, вот и я о том же - я два раза была в декрете и никогда бы не написала о себе: я - домохозяйка, а она атк пишет, ну значит это основной ее род деятельности. и я про то, что иметь оразование и работу всегда большой плюс, я благодаря им в похожей ситуации развернулась и ушла с 2-оетним ребенокм, ну как ушла - мучительно и некрасиво разводилась, но в любом случае слава Богу, что у меня была хорошая работа и свобода выбора благодаря ей.
-
-
-
-
*** / 29.05.19 09:13Вот это парень-истеричка, не мужичонка - настоящая членобаба. Чтоб выйти за такого замуж нужно быть лезбиянкой. Героиня, задумайтесь о свой ориентации.
-
Koshka / 29.05.19 09:04Муж не просто изменил, он показал, что Вами он не дорожит. Это значит, что в любую минуту он может свалить. Просто по какой-то причине та баба его не захотела тащить. Идите-ка Вы на работу, милая. Когда женщина на ногах сама стоит, муж меньше выпучивается.
-
Koshka / 29.05.19 09:05Год ребенку, предвижу возражения. Многие женщины учатся и работают , имея годовалых детей.
-
*** / 29.05.19 10:39работать и учится с годовалым ребенком можно только удаленно или надо зарабатывать столько, чтобы хватало на няню это реально без опыта возможно?? (я проституцию и все ее виды за вариант не рассматриваю)
-
-
-
проходя мимо / 29.05.19 08:07"он ребенка любит до беспамятства… Сидит вечерами дома за компом… " Интересно, в чем выражается любовь к ребенку?
-
Лада / 29.05.19 07:21А не раскаялся он потому, что у него позиция жертвы - он принёс в жертву вам и ребёнку прекрасную новую жизнь с прекрасной романтишной любовницей. Чо вам ещё надоть?) В общем, готовьте тылы.
-
Джей / 29.05.19 06:25Отпустите, это конец. Возможно, когда-то что-то изменится, но точно не сейчас. Пусть идёт к любовнице, заводит с ней семью и убеждается, что маленький ребёнок- это поначалу всегда без романтики. И да, садик, работа. Что тут скажешь-то? Чел хочет жить мечтами, ну пусть его мечты разобьются об очередную семейную жизнь. Странно другое. Муж говорит о романтике и отношениях, а вы как дятел, о сексе. Его не секс влечёт к той женщине. Это же очевидно. Что вы наладили- секс, секс. Очнитесь, вам изменили не из-за новых физических ощущений, вам изменили из-за жажды новых эмоциональных впечатлений. Это разные вещи. Поэтому муж не раскаялся. Эта история не про то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Эта история про ваши отношения, которые не сложились. Увы и ах.
-
Солярская / 29.05.19 05:50Жить дальше как? В браке с этим мужчиной? Тут развод прямо таки предопределен, вопрос пары месяцев (ну, полугода), в течение которых вас обоих будет колбасит, и он в итоге уйдет. Потому что он НЕ раскаялся. И НЕ планирует с вами дальше ничего, он просто проводит день за днём в прострации. Любовь к ребенку, как показывает практика, бывает только в первое время и на словах. А потом она внезапно испаряется. Так что можете начать готовить пакет документов к разводу, и готовиться выйти с минимальными материальными потерями.
-
Никольски / 29.05.19 01:15Неприятно. Думаю, что ваши отношения как семьи разрушили безвозвратно. Отвратительно когда кто то говорит, что тебя не люблю и буду жить ради ребёнка. Так, как живётся после такого решения - врагу не пожелаешь жить. Это значит, что тебя не люблю, не хочу, но, терпеть тебя я вынужден - ребёнок. Что он так и сделал. Серая, унылая жизнь в которой живут трое. И маленькая девочка заложник этой жути. Всё это ради неё. Разводитесь, как это не странно, ради ребёнка. Зачем ей, жизнерадостный малышке, такая тяжёлая, безрадостная семья. Будет расти с чувством вины. Ведь ради неё живут и мучаются любимые люди - родители.
-
Элфи Крекс / 29.05.19 00:59И ещё."По отдельности съездили отдохнуть, чтоб остыть". А ребёнка годовалого куда в это время?
-
Лада / 29.05.19 00:55Так домохозяйка, обожающая секс или полгода его не было? Чёт не поняла. Ну, минус месяц обид и тд. Всё равно... Классика, в общем. Усталая молодая мамаша и чувствующий себя обделенным вниманием муж. И левак. Понятно, там романтика и молодая бездетная любовница, для которой только он. И никаких грязных памперсов, колик и прочего. Не выдержал испытания ребёнком. Вы там "соломки" себе постелите на всякий случай. Узнайте про алименты на себя и ребенка, сколько вам может причитаться имущества, денежек подкопите.