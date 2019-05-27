У моего мужчины есть подруга - как ее подвинуть?
Мы с моим молодым человеком вместе уже полгода, живем вместе два месяца. Но вот сейчас меня переполняет ревность, и что с ней делать – я не знаю. Дело в том, что молодой человек очень тесно общается со своей бывшей. Звонит ей, пишет, на рыбалку с ней ездит (это, я так понимаю, общее хобби). Причем, так интересно: у нас график работы плавающий, бывает, я на работе, он дома. И вот, когда он дома, он с ней общается чуть ли не целый день. А когда мы вместе дома – вообще с ней не общается.
Ругались уже не один раз. Он говорит, что они дружат уже 19 лет. Был период, они встречались. Но сейчас, мол, все изменилось, и они просто поддерживают дружеские отношения. И что, мол, у нее есть муж и двое детей. И моя ревность вообще необоснованна. Говорит, что я все придумала по поводу того, что возможно у них не такие уж и дружеские отношения.
В последнее время мне кажется, он совсем ко мне охладел. Но, возможно, я опять это себе придумала... Я не знаю, что делать. Как стать для него единственной? Как тихо и без скандала убрать ее или хотя-бы немного отделить... Как верить ему и не ревновать?
Мнения наших экспертов
-
Алена
Карина, вашим отношениям всего полгода. И всего три месяца спустя ты согласилась сожительствовать с парнем, о котором, в сущности, почти ничего не знаешь. Какой «единственной» ты хочешь для него стать, если ты ведешь себя как доступная женщина, готовая довольствоваться малым? Конечно, бывают пары, в которых двое понимают, что созданы друг для друга, уже после первой встречи. Но это не ваш случай. Вы – разные. У вас мало общего. Ты даже не сразу поняла, что у него есть хобби – рыбалка с девушками, например. О его подруге ты знаешь только то, что тебе говорит сам парень. Муж и двое детей? И вот так запросто она оставляет маленьких детей с мужем и укатывает с мужиками на рыбалку? Да ладно… Не Станиславский, но «не верю». Не верю, что женщина, живущая в счастливом браке и имеющая малолетних детей, будет ездить с друзьями по рыбалкам, охотам, баням. Ей просто некогда этим заниматься и, главное, у нее будут другие приоритеты. А, кроме того, такое положение дел точно не понравится ее мужу, что чревато проблемами в отношениях. Станет ли рисковать семьей женщина, которая довольна своей жизнью? Нет. А та, которая совершила череду ошибок молодости и вышла замуж «не за того парня», о чем теперь жалеет, - вполне. Потому что такая женщина будет подсознательно надеяться, что все можно изменить.
На мой взгляд, тебе в этом треугольнике отведено не слишком выгодное место. Ты уже точно проиграла по сравнению с его «подругой». Он уже начал жить с тобой, но продолжает встречаться и общаться с бывшей девушкой, перешедшей в статус «подруги». Я не видела ни разу, чтобы мужчине хотелось продолжать тесно общаться с приятельницей, если у него появлялась любимая женщина. Это естественно, ведь он будет бояться ее потерять. В твоем де случае я бы посоветовала «откатить» ваши отношения к той точке, когда вы только встречались, и провести переоценку ценностей. В первую очередь это нужно тебе самой. Потому что на момент начала сожительства у тебя были крайне поверхностные знания о своем партнере. Ну или учись любить рыбалку, напрашивайся в его компании и требуй познакомить тебя с его друзьями, включая эту девушку. Ибо пока, как я понимаю, вы хоть и начали жить вместе, но его ближний круг остался для тебя закрытым.
-
Сергей
Карина, на мой взгляд, ты несколько переоцениваешь ваши отношения. Нет, то, что вы живете вместе и спите в одной постели, тут все понятно. Но вот то, что вы вместе во всем остальном – это весьма оптимистичное заявление. Увы, как мне кажется, пока между вами нет ни взаимопонимания, ни чего-то серьезного объединяющего. Даже интересов совместных нет. А вот с прежней подругой и ее компанией у парня все наоборот. В свете этого я бы посоветовал не пытаться избавиться от прежних связей твоего приятеля, а стать их частью. И если у его бывшей подруги муж и двое детей, то почему бы не предложить познакомить тебя с ними, чтобы, так сказать, начать дружить семьями? Ну, и в остальном, прежде чем ломать и выкидывать, лучше попытаться понять и использовать. Так что прекрати злобствовать и ревновать. В данный момент требуется прямо противоположное. Иначе ситуация очень быстро может дойти до расставания. Ну, или меняй парня, и не трать зря время.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 51
Лучшие комментарии
-
Кейт 27.05.19 05:41Возможно, бОльшую часть из этих 19 лет общение сводилось к редкой переписке "привет, как дела". А вот что детная и замужняя дама ездит с посторонним мужиком на рыбалку - это анекдот. Интересно, там муж в курсе, или считает, что дама в командировке, и есть ли тот муж вообще
-
[email protected] 27.05.19 10:06Я думаю, он ее еще любит. С ними вы ничего не сделаете. Ее не подвинете, и в голову к нему не залезете, ничего не запретите и программу не перезагрузите. Единственный вариант - подумать, как вы себя ощущаете в этом треугольнике. Это ненормально, чтобы ездить с бывшим половым партнёром на рыбалку на целый день. Значит, у них есть желание проводить время вместе. И секс "по старой дружбе" тоже может случаться у таких с незаконченными отношениями. С чем они борятся, неизвестно, но тут уже ваше решение. Я бы отошла в сторону. И никаких жить с ним вместе. Если у него там бубновый интерес, вы - третья лишняя.
-
Koshka 27.05.19 12:40Парень плотно сидит во френдзоне у подруги, которая успевает и замуж выйти, и ему дать. Такие парни могут очень много лет так сидеть. За мной в молодости один такой начал ухаживать как бэ. А мне про него рассказали, как он за замужней бабой бегает. И я подумала, это что, я гожусь только на роль ширмы? Ну да, мне он успел понравиться. Как понравился, так и разонравился. Я ленивая, мне приключения не нужны.
-
Прелесть 27.05.19 14:23Вообще на мой взгляд самое эффективное реление в туманных ситуациях отодвинуться самой. Никогда не посоветую даже врагу ухудшать свою жизнь. Он Вас не слышит. Этого достаточно чтобы не опускаться до разборок. Там где женщина выясняет уже никогда ничего хорошего не будет. Влиять на мужчину полезно только молча.
-
Джей 27.05.19 06:18Ну да, когда с мужиком начинаешь сожительствовать через 3 месяца после знакомства, действительно, больше вопросов, чем ответов. А пообщаться на стадии ухаживаний не пробовали? Сразу поперлись территорию отжимать?)) Боюсь, что в данном контексте "отделят" скорее всего Вас))
-
Элфи Крекс / 27.05.19 18:53То, что ниже напишу, к Карине отношения не имеет.А к рыбалке - да. Были у нас, в моем детстве-юности, соседи: молодая пара с двумя детьми ( сейчас думаю, им чуть за тридцать было тогда) и пара лет на 10-15 старше. Муж из старшей пары был заядлый рыбак, охотник, грибник, словом, свой человек в лесу. Жена - женщина домашняя, этих интересов не разделяла. А младшая пара - оба сильные, спортивные, но муж к лесу равнодушен. И жена из младшей пары попросила соседа взять её за грибами: вы места знаете, да я одна и боюсь ходить, вдруг заблужусь. Сосед сначала отказывался: да ты не выдержишь, знаешь, как я хожу, по сколько километров? Но та уговорила. И они часто за грибами ездили. Муж оставался в этот день с детьми, и как-то у нас это нормально воспринималось.
-
Элфи Крекс / 27.05.19 18:08Больше вопросов, чем ответов. Обычно, когда начинают встречаться, рассказывают друг другу про свои хобби-увлечения и хотят, чтобы второй эти увлечения по возможности разделил. Ваш мч про рыбалку вам ничего не говорил? Не ездил, пока вы просто встречались? Вам вместе поехать не предлагал? Или предлагал, а вы отказались? Кроме того, обычно знакомятся с друзьями друг друга. Как получилось, что вы не знакомы с этой женщиной и её мужем? Откуда вы знаете, что когда вы на работе, ваш мч активно общается со своей подругой? У меня вообще впечатление, что вы съехались с абсолютно незнакомым вам человеком, а теперь пытаетесь с ним познакомиться.
-
krazy / 27.05.19 18:08У них сильная духовная связь. Можно однозначно сказать, что подруга - его тип (отношения и секс были). Вклиниваться между как-то даже неудобно будет, как никак 19 лет вместе. Я б не стала с таким встречаться, быть на вторых ролях у мужчины - эт как-то фу.
-
ingenue / 27.05.19 17:41вспомнилась подобная история. о такой странной дружбе. но там есть нюанс. Жанщина старше на 20 лет.у нее 2 детей. вместе ездят на спортивные соревнования. она часто берет своих детей. иногда даже живут все вместе в двухкомнатных люксах. ее дети не намного младше его. он все никак не женится. ему около 40. ей около 60. она спит в комнате со своей дочерью, а ее сын в комнате с ее другом... с общим санузлом. муж ее не очень интересуется спортом. бывает) кстати она все время хочет чтобы он женился наконец.
-
Элфи Крекс / 27.05.19 18:10Мутная история. Никогда не женатый дядя спит в одной комнате с сыном этой женщины. Может, там свой интерес?
-
krazy / 27.05.19 18:23сюрреализм какой. между сыном и дружком роман? а мать - борода.
-
-
Прелесть / 27.05.19 14:23Вообще на мой взгляд самое эффективное реление в туманных ситуациях отодвинуться самой. Никогда не посоветую даже врагу ухудшать свою жизнь. Он Вас не слышит. Этого достаточно чтобы не опускаться до разборок. Там где женщина выясняет уже никогда ничего хорошего не будет. Влиять на мужчину полезно только молча.
-
[email protected] / 27.05.19 14:38Согласна. Повернулась и ушла в своём направлении.
-
-
Koshka / 27.05.19 12:40Парень плотно сидит во френдзоне у подруги, которая успевает и замуж выйти, и ему дать. Такие парни могут очень много лет так сидеть. За мной в молодости один такой начал ухаживать как бэ. А мне про него рассказали, как он за замужней бабой бегает. И я подумала, это что, я гожусь только на роль ширмы? Ну да, мне он успел понравиться. Как понравился, так и разонравился. Я ленивая, мне приключения не нужны.
-
Koshka / 27.05.19 12:48Да, вот еще что. Вы знакомы полгода! Это такой срок, что парень вокруг Вас должен скакать, как молодой лось. Задыхаться от желания Вас и только Вас. Это в норме так бывает. Как в мультиках, увидел, и в глазах сердечки. А у Вас тухлое болото, парню Вы не интересны. И дело явно не в Вас.
-
-
Солярская / 27.05.19 12:04Обычно ребята и девчата из одной компании, если у кого-то появляется пара, постепенно вводят свою пару в свою компанию. Знакомят со своими друзьями. То, что вы до сих пор за полгода встреч не познакомились с семьёй этой подруги, сообщает вам либо о том, что никакой семьи там нет (и вам врут), либо что вас никто не собирается в компанию вводить (что тоже не легче). Кого вы там двигать собрались, когда вы сама на птичьих правах, получается?
-
Персикова / 27.05.19 12:20Именно ! Если она не знакома с его компанией , значит он либо еще сомневается , либо уже не сомневается ) в её близости для него. И скорее всего , выводы не в пользу Карины.
-
-
Инга / 27.05.19 10:54Принять, что Вы для него не главная женщина в судьбе. Или расстаться. Я бы выбрала второй вариант. и искала того, кто хочет проводить время с Вами, а не с подругами. Т.к. в дружбе мужчины и женщины всегда один из "друзей" не прочь оказаться с другим в постели, только иногда он этого не осознает до поры.
-
ЯздесЯ / 27.05.19 11:25Моя мама про дружбу м и ж всегда говорила " Это или бывшие или будущие любовники". Здесь, вроде как, все уже было...
-
*** / 27.05.19 11:30и все еще может быть
-
Koshka / 27.05.19 12:34Блин, по мнению Вашей мамы, я себя вообще не знаю. Сколько себя помню, всегда у меня были друзья мальчишки, потом парни, потом мужчины. Никогда ни с кем из них в постели не оказывалась. Что со мной не так? :)
-
[email protected] / 27.05.19 14:42Думаю, вы немного путаете пониатие "друзья" с просто мужским окружением, с которым у вас обычные хорошие отношения. Одноклассники, коллеги по работе и т.д. Друзья это уже желание общаться на более высоких частотах, чем с остальной массой.
-
Персикова / 27.05.19 15:13Кошке - просто никто из них не решился вам этого предложить )))))
-
-
-
-
ingenue / 27.05.19 10:53Можно решить все радикально. Предлагаю все рассказать ее мужу. Правда потом нужно быть готовой отойти в сторону. Т.к. она с 2 мя детьми придет жить к вашему другу.
-
Прелесть / 27.05.19 10:39А зачем вы полезли жить с человеком к которому у вас так много неясностей? На мой взгляд нет никакой существенной причины жить вместе.
-
Все просто / 27.05.19 10:27Не важно, с кем и как он общается вне вашего общества, важно, как он общается с вами и считается ли с тем, что важно для вас - накручено ли это, надумано ли или во сне приснилось, без разницы. Из написанного вами становится понятно, что нет, не считается. Ну и зачем этот сыр-бор с «устранением»
-
Персикова / 27.05.19 10:23Старая тема. Много раз здесь обсуждалась .
-
[email protected] / 27.05.19 11:08Любят люди рубить хвост по частям. Или уже расставайтесь, если лошадь сдохла, или если так надо регулярно на ибалку ездить, так не морочьте голову ни себе, ни людям. И хоть в поход, хоть в кругосветное путешествие, на здоровье. А то на публику мы не вместе, но жить друг без друга не можем.
-
*** / 27.05.19 11:12"регулярно на ибалку ездить" опечаточка в десяточку. :)))))
-
[email protected] / 27.05.19 11:17Это не опечаточка. Когда М и Ж - 2 бывших половых партнёра регулярно ездят на "рыбалку", это так получается. Как правило. Это же форма проводить время вместе. Рыбалка, поход, поездка на дачу собирать абрикосы. Любой повод, лишь бы вдвоём.
-
Персикова / 27.05.19 12:18И лично у меня вызывает сомнение наличие у неё мужа и 2-х детей . У рыбачки Сони этой )))
-
[email protected] / 27.05.19 12:29Светочка, как было в письме прошлом, мы все понимаем, наличие мужа и детей, даже если они и есть, не мешает ездить на ибалку, если приспичит)))
-
-
Koshka / 27.05.19 12:43И вот что интересно. Карина, может, тоже не против рыбной ловли. Но ее туда не берут. Как и мужа (если он есть). Даже если там секса нет, все равно они там лишние.
-
-
-
-
-
Dear / 27.05.19 10:22Интересно, а муж подруги в курсе про дружбу длинной в 19 лет, уверен ли, что дети от него? )) Карина, моё мнение - он идёт у неё на поводу. Она его не отпускает. Вы, наверное, не первая девушка после неё. У неё получается "подвинуть" других. Какие там "тараканы" ведомо ей… или обоим. Если предположить, что ваш мч не шибко старше вас они встречаются с детства. То, что между ними не будет ничего серьёзного, это – да, если бы было, то было бы. Поэтому он и считает ревность вашу необоснованной. Но, не желая иметь настоящих отношений, тем не менее, бегает на "дружеские" встречи с ней. Непорядочно по отношению к её мужу. Непорядочно с его стороны мучить вас сомнениями. МЧ нужно определиться. Ваше желание быть единственной – естественное желание. Верить, не ревновать, доверять - это даётся природой, воспитать в себе трудно, но можно, если готовы "ломать" суть свою.
-
ЯздесЯ / 27.05.19 10:11Сегодня у Сергея понравилось "прежде чем ломать и выкидывать, лучше попытаться понять и использовать "+
-
ЯздесЯ / 27.05.19 10:08А еще я не поняла: на рыбалку вдвоем или с ее семьей или есть группа людей, в т.ч. и подруга, с которыми организуется рыбалка? Еще: откуда вы знаете, что когда он один дома, целый день общается с ней? Телефон шерстили, камеры-прослушка стоят, сам сказал?
-
[email protected] / 27.05.19 10:06Я думаю, он ее еще любит. С ними вы ничего не сделаете. Ее не подвинете, и в голову к нему не залезете, ничего не запретите и программу не перезагрузите. Единственный вариант - подумать, как вы себя ощущаете в этом треугольнике. Это ненормально, чтобы ездить с бывшим половым партнёром на рыбалку на целый день. Значит, у них есть желание проводить время вместе. И секс "по старой дружбе" тоже может случаться у таких с незаконченными отношениями. С чем они борятся, неизвестно, но тут уже ваше решение. Я бы отошла в сторону. И никаких жить с ним вместе. Если у него там бубновый интерес, вы - третья лишняя.
-
Никольски / 27.05.19 09:54Я бы обязательно пригласила подругу с мужем и детьми в гости. Познакомиться и посмотреть на мужчину , который отпускает жену на рыбалку при наличии детей и вообще. Целый день весит на телефоне с другом, когда как у мамы и хозяйки полно дел? И о чем общение вообще то ? Книги, спектакли, памперсы, детские запоры? Школьные трудности. Вот тут бы стало понятным, что вообще происходит. Лично я , не очень верю в такую дружбу " не разлей вода" . Между мужчиной и женщиной с двумя детьми и мужем. Тут с подругой нет времени кофе выпить . а А уж по телефону поговорить вообще не мыслимо , когда дети. Один обкакался. другой что то разбил или куда то полез. Я мама троих детей и все детство " небо с овчинку" . Работа, болезни, летские проблемы в школе, подрались. Я задышала уже когда последние школу закончили. Могу легко назначить встречу с подругой, сходить в театр с подругами. Нашлись школьные подруги, которые уже вырастили детей . И все равно бежишь домой. Муж ждет. А вам , девушка, надо обязательно придумать проект на двоих, где нужно участие обоих по полной. Только не ребенка! Здесь опять же стало бы ясно , что присходит. Охладел или нет , подруга или нет. Можете ли бы вы быть подругой для него, а он вам другом или нет
-
Koshka / 27.05.19 12:45А почему она должна придумывать что-то? Чтобы он ей открытым текстом сказал, что она для него на последнем месте? По-моему, просто надо расстаться, парень не горит.
-
Никольски / 27.05.19 17:32Я б тоже. Она ж спрашивает "Как подвинуть подругу". Я бы изначально с таким мужчиной дел не имела. Оборжаться, на рыбалку с подругой ездит. Где это видано? Но, уж если хочет вступить в борьбу за "кладезь", то я думаю, что это так.
-
Никольски / 27.05.19 17:52Не могу себе представить как я говорю "Извини, Каха. У меня завтра рыбалка с Вахтангом. Памперсы в комоде, обед на плите. Буду поздно или завтра" И мой муж так спокойно в разговоре с другом "Да, сегодня с детьми один. Циценон с Вахтангом пошли рыбу ловить")))
-
-
-
*** / 27.05.19 09:50меня реально напрягли фразы : "Говорит, что я все придумала ..." "Но, возможно, я опять это себе придумала... " Автор, Вы страдаете глюками или у Вас какие-либо психиатрические диагнозы связанные с делеризацией ??? Если Нет, то перед Вас откровенно газлайтят, если не выйдите из этой ситуации рискуете реально оказаться в психушке.
-
50)50 / 27.05.19 09:10Ну, раз он уже к Вам охладел, зачем кого-то двигать?
-
Лада / 27.05.19 08:23У него с этой девушкой сильная эмоциональная связь как минимум. "Подвинуть" её вы не сможете. Только ваш парень может уменьшать общение, но он не хочет.
-
ЯздесЯ / 27.05.19 08:11А встречались с вашим парнем они до ее замужества или уже после роман случился, и как долго это было? А вообще в такой формат я верю, даже при наличии мужа и детей. Да, это редкость. В нашем обществе обычно все сводится к сексуальному подтексту. А ему, может, тепло с человеком и только, все остальное, то, что принято в паре м и ж, попробовал - с ней не надо.
-
ЯздесЯ / 27.05.19 08:19А вообще, автор, он вас жить позвал, а с друзьями не познакомил? Так познакомьтесь. Я думаю, подруги станет меньше в его жизни с ростом стажа ваших отношений, если, конечно, их качество будет улучшаться. Он просто будет получать все, что ему нужно морально, с вами. Но совсем врял ли подруга из его жизни уйдет, это факт. Тут грань очень тонкая на самом деле, готовы ли вы жить постоянно в догадках, вам решать. Фильм есть с Мадонной "Лучший друг". Под градусом даже над геем природа взяла свое, сделали ребенка за раз. От людей, их взглядов и образа жизни многое зависит, у вас не шаблонная ситуация.
-
-
Джей / 27.05.19 06:18Ну да, когда с мужиком начинаешь сожительствовать через 3 месяца после знакомства, действительно, больше вопросов, чем ответов. А пообщаться на стадии ухаживаний не пробовали? Сразу поперлись территорию отжимать?)) Боюсь, что в данном контексте "отделят" скорее всего Вас))
-
Киви / 27.05.19 03:00Я считаю, что подвинуть человека, с которым он общается целых 19 лет, нереально (независимо от того, друзья они с этой девушкой или больше, чем друзья).