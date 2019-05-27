У моего мужчины есть подруга - как ее подвинуть?

Карина, вашим отношениям всего полгода. И всего три месяца спустя ты согласилась сожительствовать с парнем, о котором, в сущности, почти ничего не знаешь. Какой «единственной» ты хочешь для него стать, если ты ведешь себя как доступная женщина, готовая довольствоваться малым? Конечно, бывают пары, в которых двое понимают, что созданы друг для друга, уже после первой встречи. Но это не ваш случай. Вы – разные. У вас мало общего. Ты даже не сразу поняла, что у него есть хобби – рыбалка с девушками, например. О его подруге ты знаешь только то, что тебе говорит сам парень. Муж и двое детей? И вот так запросто она оставляет маленьких детей с мужем и укатывает с мужиками на рыбалку? Да ладно… Не Станиславский, но «не верю». Не верю, что женщина, живущая в счастливом браке и имеющая малолетних детей, будет ездить с друзьями по рыбалкам, охотам, баням. Ей просто некогда этим заниматься и, главное, у нее будут другие приоритеты. А, кроме того, такое положение дел точно не понравится ее мужу, что чревато проблемами в отношениях. Станет ли рисковать семьей женщина, которая довольна своей жизнью? Нет. А та, которая совершила череду ошибок молодости и вышла замуж «не за того парня», о чем теперь жалеет, - вполне. Потому что такая женщина будет подсознательно надеяться, что все можно изменить.

На мой взгляд, тебе в этом треугольнике отведено не слишком выгодное место. Ты уже точно проиграла по сравнению с его «подругой». Он уже начал жить с тобой, но продолжает встречаться и общаться с бывшей девушкой, перешедшей в статус «подруги». Я не видела ни разу, чтобы мужчине хотелось продолжать тесно общаться с приятельницей, если у него появлялась любимая женщина. Это естественно, ведь он будет бояться ее потерять. В твоем де случае я бы посоветовала «откатить» ваши отношения к той точке, когда вы только встречались, и провести переоценку ценностей. В первую очередь это нужно тебе самой. Потому что на момент начала сожительства у тебя были крайне поверхностные знания о своем партнере. Ну или учись любить рыбалку, напрашивайся в его компании и требуй познакомить тебя с его друзьями, включая эту девушку. Ибо пока, как я понимаю, вы хоть и начали жить вместе, но его ближний круг остался для тебя закрытым.