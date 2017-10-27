Как перестать зависеть от зрелых мужчин?

Латифа, если ты и дня не можешь прожить без другого человека, то это означает только то, что у тебя очень скучная, лишенная событий и интересов жизнь. Тебе нужен другой человек, чтобы заполнить внутри тебя пустоту. Ты не интересна самой себе. Я не знаю, на каком именно поприще ты занимаешься «творчеством», раз уже заявляешь себя как творческую личность. Но, видимо, творчество это больше у тебя в голове, а не в реальности. Далее – тебе противны ровесники, потому что они не дают тебе того, что может дать зрелый мужчина – чувство защищенности, опеку и, как бы ты ни отрицала, но – финансы. Твои ровесники не будут тебя содержать, и это многое решает в твоей жизни. Даже если ты пытаешься убедить в обратном. Зрелый опекающий мужчина с деньгами – что может быть удобнее для 22-летней девушки, которая пока не горит желанием заводить серьезные отношения? Твои мужчины в этом смысле очень безопасны. Один женат, и потому ни на что не претендует. Второй был женат и в семью уже наигрался, больше, видимо, не хочет. Так что, для тебя получается идеальная ситуация – и накормлена, и рубашки стирать никому не нужно. Так что, главное, в чем тебе можно порекомендовать развивать «самодостаточность» - это в деньгах. Развивай карьеру, ищи работу, которая будет приносить тебе доход, иди учиться, пока молода. И когда твой день будет заполнен учебой, работой, саморазвитием, скучать и жаждать ежедневных встреч с возрастными мужчинами уже будет просто некогда. Понятие «самодостаточность» - оно подразумевает, что ты можешь важное делать сама, а ты пока не умеешь и, видимо, не особо стремишься научиться. И, оценивая ровесников, ты понимаешь, что они – такие же, как ты. И, разумеется, поэтому они тебя не устраивают.

Сергей

Латифа, а кто сказал, что нужно обязательно искать ровесников? Лично я считаю, что в паре допустим людой вариант разницы в возрасте, если это устраивает обоих партнеров. Кстати, история знает огромное количество примеров, где между супругами может быть и двадцать и тридцать и пятьдесят лет. И ничего. Живут люди, строят отношения, даже детей заводят. Да, быть может, общественное мнение и зубоскалит по этому поводу. Но, как и все в этом Мире, шушуканье, смешки, пересуды за спиной – не вечны. И если все это не для пиара или получения материальной выгоды, если люди искренне любят друг друга, и хотят быть вместе, то очень быстро общество привыкает и перестает обращать внимание на некоторую необычность пары. Поэтому если тебя привлекают взрослые мужчины, то в этом нет ничего неправильного или запретного. Это, как раз нормально, особенно если учесть, что ты росла в довольно некомфортных условиях. Плохо другое. Судя по тому, что ты пишешь, тебе не нужен партнер, с которым можно создать семью, не нужен любимый мужчина. Ты ищешь «папиков», которые решают за тебя проблемы, дают деньги, ублажают, и к которым нет ни чувств, ни уважения. И самодостаточность тут ни при чем. Скорее имеет место инфантильность и нежелание брать на себя хоть какую-то ответственность. Тебе очень удобно получать доход, не напрягаясь, не думая, всего лишь платя собственным телом. Ведь в этом случае не требуется учиться, искать работу, строить карьеру, к чему-то стремиться. Потому и выбираешь тех, с кем точно создавать ничего серьезного не планируешь. Что ж, в современном Мире некоторые персонажи живут в подобном режиме десятилетиями. Очень надеюсь, что с возрастом и обретением некоторого жизненного опыта, придет взросление и отрезвление. И хорошо, если не очень поздно. Очень грустно бывает смотреть на женщин, которые всю жизнь сидят на шее у богатых спонсоров, ничего не знают, не умеют, и не хотят толком, и вдруг однажды понимают, что постарели и «вышли в тираж». Очень грустно. Так что мой тебе совет – если уж тянет на отношения с несколькими мужчинами разом, постарайся между встречами выкраивать время на учебу, поиск работы, строительство карьеры, наработки профессионального опыта. Иначе будет очень плохо.