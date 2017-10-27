Как перестать зависеть от зрелых мужчин?
Уфа, 22 года
27.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаЛатифа, если ты и дня не можешь прожить без другого человека, то это означает только то, что у тебя очень скучная, лишенная событий и интересов жизнь. Тебе нужен другой человек, чтобы заполнить внутри тебя пустоту. Ты не интересна самой себе. Я не знаю, на каком именно поприще ты занимаешься «творчеством», раз уже заявляешь себя как творческую личность. Но, видимо, творчество это больше у тебя в голове, а не в реальности. Далее – тебе противны ровесники, потому что они не дают тебе того, что может дать зрелый мужчина – чувство защищенности, опеку и, как бы ты ни отрицала, но – финансы. Твои ровесники не будут тебя содержать, и это многое решает в твоей жизни. Даже если ты пытаешься убедить в обратном. Зрелый опекающий мужчина с деньгами – что может быть удобнее для 22-летней девушки, которая пока не горит желанием заводить серьезные отношения? Твои мужчины в этом смысле очень безопасны. Один женат, и потому ни на что не претендует. Второй был женат и в семью уже наигрался, больше, видимо, не хочет. Так что, для тебя получается идеальная ситуация – и накормлена, и рубашки стирать никому не нужно. Так что, главное, в чем тебе можно порекомендовать развивать «самодостаточность» - это в деньгах. Развивай карьеру, ищи работу, которая будет приносить тебе доход, иди учиться, пока молода. И когда твой день будет заполнен учебой, работой, саморазвитием, скучать и жаждать ежедневных встреч с возрастными мужчинами уже будет просто некогда. Понятие «самодостаточность» - оно подразумевает, что ты можешь важное делать сама, а ты пока не умеешь и, видимо, не особо стремишься научиться. И, оценивая ровесников, ты понимаешь, что они – такие же, как ты. И, разумеется, поэтому они тебя не устраивают.
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СергейЛатифа, а кто сказал, что нужно обязательно искать ровесников? Лично я считаю, что в паре допустим людой вариант разницы в возрасте, если это устраивает обоих партнеров. Кстати, история знает огромное количество примеров, где между супругами может быть и двадцать и тридцать и пятьдесят лет. И ничего. Живут люди, строят отношения, даже детей заводят. Да, быть может, общественное мнение и зубоскалит по этому поводу. Но, как и все в этом Мире, шушуканье, смешки, пересуды за спиной – не вечны. И если все это не для пиара или получения материальной выгоды, если люди искренне любят друг друга, и хотят быть вместе, то очень быстро общество привыкает и перестает обращать внимание на некоторую необычность пары. Поэтому если тебя привлекают взрослые мужчины, то в этом нет ничего неправильного или запретного. Это, как раз нормально, особенно если учесть, что ты росла в довольно некомфортных условиях. Плохо другое. Судя по тому, что ты пишешь, тебе не нужен партнер, с которым можно создать семью, не нужен любимый мужчина. Ты ищешь «папиков», которые решают за тебя проблемы, дают деньги, ублажают, и к которым нет ни чувств, ни уважения. И самодостаточность тут ни при чем. Скорее имеет место инфантильность и нежелание брать на себя хоть какую-то ответственность. Тебе очень удобно получать доход, не напрягаясь, не думая, всего лишь платя собственным телом. Ведь в этом случае не требуется учиться, искать работу, строить карьеру, к чему-то стремиться. Потому и выбираешь тех, с кем точно создавать ничего серьезного не планируешь. Что ж, в современном Мире некоторые персонажи живут в подобном режиме десятилетиями. Очень надеюсь, что с возрастом и обретением некоторого жизненного опыта, придет взросление и отрезвление. И хорошо, если не очень поздно. Очень грустно бывает смотреть на женщин, которые всю жизнь сидят на шее у богатых спонсоров, ничего не знают, не умеют, и не хотят толком, и вдруг однажды понимают, что постарели и «вышли в тираж». Очень грустно. Так что мой тебе совет – если уж тянет на отношения с несколькими мужчинами разом, постарайся между встречами выкраивать время на учебу, поиск работы, строительство карьеры, наработки профессионального опыта. Иначе будет очень плохо.
Обсуждение 20
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Ellis_@У меня сегодня 3 совета. Первое и самое срочное - понять и принять себя вместе со всеми своими выборами и желаниями. Ты не обязана встречаться с ровесниками. Вкусы разные, на каждый товар свой купец. Второе - было бы хорошо выйти замуж. Найти своего "папика" мечты и выйти замуж за него. Если так выглядит твоё счастье, устраивай его. Это совсем другой статус, чем сейчас. Третье - кроме мужчин должны быть какие-то дела. Три из моих одноклассниц замужем за мужчин намного старше себя. И прекрасно живут. Счастье у каждого своё.
27.10.17 10:14
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ИДИЛИЯУ меня ощущение, что героиня просто ищет папу, а точнее его замену. Девочки всегда привязаны больше к отцам, нежели к мамам.
27.10.17 09:43
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МасяМы с сестрой тоже рано остались без родителей. Мне было 10 лет. И я больше чем уверена, что причина в отсутствии родительской любви. Вы ее недополучили в юности от матери и в принципе не знали отца. От этого и тяга к взрослым мужчинам. Любой психолог скажет, что я права. Да я и сама это прочувствовала на своей шкуре. Я не осуждаю отношения с мужчинами старше даже лет на 20. У меня есть четыре хорошо знакомых семейных пары с такой разницей в возрасте. Но разница между вами и ими в наличии любви в их отношениях и отсутствии в ваших. Вы же пользуетесь своими мужчинами, получаете от них заботу и внимание, которые не получили от своего отца. Только им платите своим телом. Моя сестра была в такой же ситуации как вы, но через пару лет она отказалась от такой модели отношений и переключилась на парней старше на 5-7 лет. Я пошла по другому пути - уделяла внимание учебе, друзьям, увлекалась танцами, рукоделием и тд... Я знала, что после окончания вуза я останусь на собственном обеспечении, а мужчина это не очень надежный вариант. Только став самостоятельной, я стала заводить отношения. Мои избранники тоже были старше, но на 6-9 лет, а своих ровесников я тоже не воспринимала. Но проблема не в ровесниках, а в вас. Вам нужно избавляться от детских комплексов. Если не можете сама, то идите к психологу. А то всю жизнь будете строить в поисках отцовской заботы. Моя троюродная сестра в детстве осталась без отца. Он развелся с ее матерью. Сейчас она выбирает себе в пару мужчин, похожих на него. И также переносит свои претензии к отцу на своих мужчин. В результате она живет с ребенком и мамой и не может построить отношений. Она ходила к психологу, и просто ревела навзрыд, когда осознала в чем проблема ее отношений. Так что не зря говорят, что все наши психологические проблемы из детства. Решайте их и будет вам счастье.
27.10.17 09:42
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50/50я тоже не понимаю, зачем себя насиловать)) Ваши зрелые мужчины мешают Вам учиться, а впоследствии будут мешать ходить на работу, а не карабкаться по карьерной лестнице, падая и поднимаясь (как и делают большинство людей, включая даже мужчин)?
27.10.17 08:52
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KoshkaЕдинственное, что меня смущает, это Ваши тайны. Может, прямо и сказать своим мужчинам, что оставляете право за собой встречаться с другими. А лучше всего найти одного, но отвечающего всем запросам.
27.10.17 08:51
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лакине, ну кто вам сказал, что вам чета прям надо? вы другой тип, скорее всегда будете при мужчине, согласна с Джейкой - надо вовремя и удачно выходить замуж, используйте свои особенности себе на пользу, не пытайтесь садиться в чужие сани - карьера, самодостаточность, самообеспечение - вот этовот все - это скорее всего не про вас, и нет в этом ничего ужасного! устраивайте жизнь согласно своему характеру! это будет самым правильным, имхо
27.10.17 08:42
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А зачем ровесник, если у вас явный кинк на старичков? Единнственно, у старичков тоже кинк, на молоденькую девочку. В затридцать сомнительно что вы будете соответствовать их запросам. Так шта становитесь самостоятельной и самодостаточной.
27.10.17 08:32
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звездочка )я в её возрасте была уже и самостоятельная, и самодостаточная, но ровесники мне не нравились. Мне только сейчас с ними нормально и комфортно, а тогда они были для меня как дети из песочницы, уж точно не для личных отношений, а с кавалерами +10..15 я была на равных. Однажды мне нумеролог что-то там считала по своему и сказала, что у меня возраст зрелости 42 года, то есть я уже сразу на входе в эту жизнь была такая внутренне взрослая.
27.10.17 08:55
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звездочка )Не понимаю в чем проблема быть парой с тем, которому 48 лет и он свободен. Тебе с ним хорошо и он не против? ) Латифа, ты никому не должна быть именно с ровесником, что за предрассудки. Будь с тем, с кем душа просится.
27.10.17 07:59
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KoshkaЕё обеспечивает женатый. Свободный жадноват или бедноват.
27.10.17 08:52
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звездочка )наверное, это не критично важно, если она пишет "я не о финансовом положении"
27.10.17 08:59
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лакину ясно дело - пока она обеспечивает финансово - это и правда не критично важно)))станет такомым, когда он перестанет обеспечивать)
27.10.17 09:22
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звездочка )мне сложно комментировать, я на полном обеспечении у мужчин никогда не была ) и не стремлюсь к этому, мне нравится не быть зависимой
27.10.17 09:31
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звездочка )собственно, меня папа научил ) он часто говорил, что пока я у него обеспечении, я не имею права... (нужное подставить). Поэтому я с детства знаю как это ограничивает свободу, когда кто-то тебя фин. обеспечивает. Деньги в семье это мощный рычаг давления когда ссоры или разводы, поэтому лучше в полную фин. зависимость не попадать.
27.10.17 09:51
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Koshka"Он полностью обеспечивает финансово" - это о чем?
27.10.17 09:29
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ДжейВполне самодостаточное письмо. Вы знаете, чего хотите от мужчин (заботу и финансовкю поддерржку), и получаете это. Если понадобится, появится еще один, тоже для определенных фкнкций. Возможно со временем среди мужчин пояаятся и ровесники, для секса и развлекухи. Либо Вы поменяете одного мужика на другого, более богатого и заботливого. Единственное, о чем надо помнить, что молодость и внешность — это капитал проходящий, поэтому кроме возраста и денег, надо обращать внимание на статус, чтобы не пришлось потом делить капиталы с женами и детьми.
27.10.17 07:23
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КоброчкаБедная девочка. Конечно, ты добираешь любви. Самодостаточной в твоём случае можно стать глубоко полюбив себя. Это не всем удается. Постарайся. Прими себя, пойми свои желания и чувства и прими их как своего ребенка. Не критикуй, но и не делай гадостей.Насчёт любви к старшим мужчинам- а что тут такого?нужно просто определиться с одним кандидатом и жить спокойно. Чтобы не было проблем логистики. Может быть разведённый сможет взять на себя все функции? Это сильно упростит жизнь. Ничего плохого не вижу в открытой полигамии принятой всеми участниками, но тебе приходится врать, а это разрушает душу и мешает твоему главному процессу, полюбить себя!!
27.10.17 06:01
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КарПозвони Розе Сябитовой, она своих пристраивает.
27.10.17 01:56