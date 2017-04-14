Как перестать копировать родителей?
Москва, 25 лет
14.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаАлиса, тебе уже 25 лет, пора перестать винить в своих пороках родителей. Я серьезно. Ты уже большая, и то, что ты с собой и своей жизнью делаешь – зависит уже только от тебя. Если ты ленива и тебе удобно не работать над собой, а валить на наследственность, воспитание и негативный жизненный опыт, полученный в детском саду и младшей школе, - это тоже только твой личный выбор. Мама с папой уже ни при чем. Поверь, есть великое множество людей, выросших в куда более суровых условиях, в неблагополучных семьях, прошедших такую школу жизни, будучи подростками, что мало не покажется, и сделавших себя сами. Просто потому, что они сказали себе, какими хотят быть, а какими – нет. А у тебя при отсутствии самоконтроля и самого желания себя контролировать, на все один ответ – «яблоко от яблоньки недалеко падает». Прости, но это – чистой воды лень. И, видимо, твой муж не настолько для тебя важен, чтобы ради него стараться себя менять и становиться лучше. Возможно, когда он не выдержит и уйдет, это станет для тебя волшебным пендалем, а может, и нет. Вполне допускаю, что ты воспримешь это как карму и решишь объявить себя такой сложной натурой, с которой трудно ужиться, но «что уж тут поделать – не я виновата, предки». И далее по тексту, как в «Обыкновенном чуде». Выход? Просто начать себя осаживать, ловить свои позывы повести ситуацию по любимой накатанной дороге. Ломать себя. Выходить из зоны комфорта (а тебе комфортно вести себя так, как привыкла, даже несмотря на то, что твое поведение деструктивно и ведет к разрушению твоих отношений). И начинать думать не только о себе, но и о муже. О том, каково ему жить с тобой такой «обидчивой». И вовремя останавливаться, как бы ни был велик соблазн.
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СергейАлиса, на мой взгляд, в данном случае может помочь обращение к психологу. Видишь ли, все мы люди разные, и у каждого в процессе роста появляются свои собственные особенности, акцентуации, даже дивиации. В большинстве случаев, все они укладываются в приемлемые рамки, и не нуждаются в коррекции. Однако бывают случаи, когда некоторые особенности собственного характера начинают мешать, причем чаще всего окружающим. Сам же человек может просто не замечать происходящего и винить во всем кого угодно, но не себя. Отсюда и пословица пошла, мол, если вокруг тебя одни идиоты, то ты – центральный. К сожалению, таких людей исправить почти невозможно. Ведь для того, чтобы что-то менять, нужно осознать проблему и захотеть её решить. А признать, что ты в чем-то «не очень» - это очень непросто, и дано далеко не каждому. Тут нужно иметь определенную смелость. Собственно, как только такое осознание происходит, как только появляется желание измениться, процесс начинается сам собой. Поэтому очень хорошо, что ты понимаешь происходящее, начала заниматься самоанализом, и прилагать усилия для коррекции поведения. Учитывая твой возраст, уверен, что через некоторое время, тебе и самой удастся взять под контроль собственные эмоции, научиться «регулировать громкость». Однако правильнее и эффективнее будет поработать со специалистом. Он поможет разобраться в себе, понять, для чего тебе нужно то, что ты делаешь, и, соответственно, найти возможности управления. Поэтому я считаю, что тебе стоит поискать в интернете варианты, и посетить психологический тренинг, или поработать с психологом индивидуально. Хотя лично мне ближе все-таки групповые тренинги.
Обсуждение 67
Лучшие комментарии
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Была тут когда-то Дезире на форуме. И сказала она очень здравые слова: «Попробуйте так поступить со своим начальником. Не можете? Значит, это не нервы, а распущенность». Я уверена в том, что с другими людьми Вы не отваживаетесь так себя вести. Следовательно, привести в порядок отношения с мужем никакое «воспитание» и «наследственность» не помешают.
14.04.17 05:23 Контекст комментария
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АхаНельзя быть тварью с одним и не быть тварью с другим. Если ТЫ и твоё содержание первично, то ты либо тварь, либо нет. И не важно, с с одним, другим, третьим... А под всех подстраиваться жизни не зватит.
14.04.17 01:38 Контекст комментария
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ПрелестьАлиса, такое поведение говорит о нарушенной психике и о отсутствии душевных сил. Поэтому, обязательно надо сходить на обследование проверить гормональную и нервную системы и получить медикаменты по рецепту врача. А душевные силы надо пополнять природой ( обязательно бывать в лесу у моря и тд. регулярно) благотворительностью ( выберите область в которой вы могла бы заботиться о более слабых и удачливых - это может быть как моральная так и физическая забота) и приятными контактами с друзьями и близкими. Очень приятно знать, что вам эти привычки мешают. Сама Вы не справитесь. Нужна помощь доктора, природы, отдача и развивающие контакты с приятными людьми. Удачи! П. С. Попросите мужа поддержать вашу программу освобождения от нервозности. Не ругайте себя. А проступайте а благим делам.
14.04.17 04:23 Контекст комментария
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Алиса, то что ты описываешь- банальная бытовая распущенность. Каждый раз надо включать мозг, прежде чем окрывать рот. Все просто.
14.04.17 00:04 Контекст комментария
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Axa"Одно дело, как я, критиковать глупышек на Клео, но совсем другое - мужа!" - это даже не 5, это 10! спасибо, поржала. А я переживала, что писем не будет, а Вы сделали мои пасхальные выходные )))
14.04.17 01:32 Контекст комментария
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ВераВаше счастье, Алиса, что вам повезло с мужем, он вас любит и молитесь, чтобы любил и дальше. Вы ведете себя так, потому что он позволяет. Лишь любящие люди могут прощать такое, но и их терпение закончится, тогда одиночество. Наследственность сильная штука, но в один прекрасный час он пошлет вас подальше с вашей наследственностью, уйдет. Вы будете такой и со своими детьми. Но настанет день и страшная одинокая старость. не удивлюсь, если у вас нет друзей. Обязательно обратитесь к психологу.
14.04.17 17:51
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ОльгаАлиса, у меня мама тоже очень обидчивая дама, никогда не извиниться и не пойдёт первая на уступки- она же мать! Т. е. априори не может быть неправа. И я, глядя на неё, наоборот стала добрее что ли, не заморачиваюсь по пустякам и лояльнее отношусь к разным косякам мужа. Как вспомню Маман с ее недельными обидами и лицом вдовствующей королевы, думаю, не дай бог такой стать)
14.04.17 14:08
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Дамы, почему такие жестокие к гг? Родители за многие вещи ответственны, они поступали плохо с гг, так что они как раз таки при чем)) пусть идёт к психологу и выговорится хотя бы, у неё много гнева скопилось на них
14.04.17 13:09
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звездочка )соглашусь, что накопленный гнев и обиды очень отравляют жизнь. У Константина Довлатова есть две отличные практики по очищению отношений с родителями, они по форме отличаются, по времени не большие, но работают глубоко. Я могу поделиться, если меня попросят и напишут по какому адресу выслать
14.04.17 13:18
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Юликонона не пойдет к психологу, могу поспорить. Для нее данная проблема это вопрос громкости звука, а не каких-то глубинных патологий в линии жизни. страх перед специалистами псих.... для людей 50+ понятен, в ссср можно было потерять работу.сейчас все анонимно и даже острая шизофрения гуляет по улицам. инет полон информацией о психологической поддержки, есть телефоны доверия, есть форумы в конце концов и ГГ из молодого поколение не помнящего пенитенциарную психиатрию.
14.04.17 13:22
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АннаАлиса! 25 лет! Родители не при чем. Взрослая уже девочка, если какие-то установки мешают, меняйте их и сами несите за это ответственность. Ссорятся все, это нормально. Оскорблять ненормально. Есть довольно занятная статья evo-lutio "как правильно ссориться" Основная мысль: никогда не называть своего партнера ничтожеством, а говорить, что он слишком мужик, слишком брутальный, слиском жесткий с женой.
14.04.17 11:07
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А с другими людьми у вас то же самое? Чуть что не по вам, хочется вспыхнуть, наорать? Ну там, в очереди,общественном транспорте, на работе, с друзьями? Или только с мужем? Может быть, он вас банально раздражает и бесит, в принципе? Или вы по жизни истеричка и не способны конструктивно оценивать ситуацию и включать моск? Для начала, надо определить свой диагноз, чтобы начать правильное лечение. Ссоры с родителями по поводу учебы, это еща не 100% показатель истеричности, может быть,они просто на вас слишком сильно давили.
14.04.17 10:37
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Про нервы, у нас есть знакомая семьи психотерапевт. Молодая женщина, работает в районном центре. Как она сказала, множество молодых людей страдают от расстройств психики и особенно много их среди белых воротничков - менеджеров высшего звена. Им прописываются лекарства, которые действуют на фрагмент мозга, где вся эта "вспыльчивость" сидит. Кому-то пол-таблетки, кому-то целую. Сейчас много таких препаратов и они подбираются индивидуально, в совокупности с рекомедациями спеца ( работа с психологом, спорт, санаторий ). Делается полное обследование, и вперёд.
14.04.17 10:31
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звездочка )а просто достаточно отдыхать и спать им не прописывают? )) они же сами загоняются на работе, до лекарств
14.04.17 10:33
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Наверное, всё индивидуально. У моей подруги муж разботает по 12 часов в сутки с выездами. Стресс нон-стоп. Он худой как палка и забывает поесть, плохо спит. Ты попробуй такого загнать отдыхать. У него же сроки, у него масса дел. Так проблема загнать и к врачу. Я помню, когда я поступала в Польшу, у меня был выпускной класс и ритм был бешенный. Я настолько привыкла ходить на экзамены подготовленной, а тут полная попа. Языка в совершенстве не знаю, надо дорабатывать баллы предметами. В мае вступительные в универ, в июне выпускные в школе. В школе куча отвлекающей от поступления фиКни, которая требует времени. У меня гуманитарный класс был и по румынскому то стихи наизусть, то прочитай и напиши. И у меня уже начала крыша ехать, я просыпалась в 6 утра по выходным и садилась за польский, положив на румынский и французский. За английский и биологию вообще не садилась. Папа приходил ко мне в комнату и просил идти спать. У меня постоянно мысли: я ещё то не сделала, то не прочитала. Когда приехала с экзаменов в универ, первым делом пошла спать и проспала 2 суток))) Мама мне давала сироп новопассит, терапевт мне посоветовал. Вонючий валерьянкой и травами, на ночь по ложке. Это был один такой период напряженки, больше я такого не имела никогда и не хочу. Если жить в таком режиме постоянно, можно копыта откинуть, пардон за мой франсе.
14.04.17 10:52
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КотяраВспыльчивость - нерастраченная энергия. Пусть менеджеры занимаются спортом. Километров там 5-10 пробежал и уже все - спокойный как удав
14.04.17 10:49
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Котяра, я не знаю. Кому-то ок, а кому-то надо реланиум и намордник. И таких видала.
14.04.17 11:00
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КотяраМожет быть.) ну например гиперактивные дети - им надо быть "начальником", капитаном команды), вот он наорется, набегается, личным примером увлекая народ за собой)- и дальше тихий и дисциплинированный)
14.04.17 11:11
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Нам с мужем очень мешал шум. На работе у всех люди и сгусток чужой энергии ( не всегда хорошей), на улице уличный шум.
14.04.17 11:31
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КотяраО да! Из этих соображений лучше всего спорт и физическая активность на природе. Я когда то в тренажерке работала и вот что я тебе скажу) - я пила горячий чай с сахаром каждый час! Просто для восстановления от общения с кучей разных людей. И одевалась максимально закрыто, если б могла еще б и уши затыкала от тяжелого рока))
14.04.17 11:39
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Я бы посоветовала для начала обратиться к врачу, особенно эндокринологу и сдать все необходимые анализы на проверку щитовидки. Каждый раз, когда появляется желание наорать на мужа, про себя считай: раз-два-3,4,5, вышел зайчик погулять. Присела и ещё раз посчитала. Если уже наорала и оскорбила ( раз уж знаем, кто виноват), то не сидим в комнате и не ждём, пока он извинится. А пошла и попросила прощения. Это тебя дисциплинирует и мобилизирует. Возможно, терапевт направит тебя к психотерапевту, который подберёт тебе лечение. Иногда хорошо себя изолировать от людей. Не от мужа, а вообще, отвлечься от раздражающих факторов. Ты же сама понимаешь, что жить с тобой сложно и в один момент муж просто сбежит от тебя. С такими людьми сложно дружить, работать. А как с ними жить, это ж вообще.
14.04.17 10:23
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звездочка )Вам надо вместе пойти на гимнастику цигун или что-то в этом роде. У обоих большой дисбаланс в энергетике, потому что ненормально как орать и оскорблять, так и проглатывать это все молча. Тиран-жертва, классическая иллюстрация сценария. От всех нас идет, как от радипередатчиков, волна в пространство и она о нас рассказывает раньше, чем мы вообще рот для речи открываем. Есть люди, которые фонят жертвой за километр и они по умолчанию провоцируют всех окружающих на плохое поведение с ними. Если бы твой муж был в балансе и энергетически хорошо наполнен, ты бы на него орать просто не смогла. ты бы даже не вспоминала про сценарии отношений с родителями, потому что плотное и гармоничное энергетическое поле не провоцирует на плохое поведение. В школе это всегда хорошо видно - учителей уважать на всех, теоретически, а на деле очень по разному бывает.
14.04.17 10:03
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звездочка )маленький пример из личного опыта ) я пришла на работу взамен ярко выраженной дамы жертвы, её клевали вообще все, включая мужа и детей. Первое время моя коллега в кабинете, весьма и весьма суровая дама 67 лет, по инерции так же пыталась вести себя со мной, но со мной не сработало. Сначала этот разрыв шаблона сильно мою коллегу нервировал, а потом мы вместе создали теплую атмосферу и взаимопонимание. Сейчас она лечится в онкологии и в среду сбежала оттуда, чтобы приехать с цветами и поздравить меня с днем рождения, устроила мне сюрприз ) Она сама по себе не изменилась, но я её на негатив ничем не провоцирую и ничто не помешало ей меня полюбить, не побоюсь этого слова.
14.04.17 10:14
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КотяраПро учителей. Как же я соскучилась по работе))))) это вот точно зависит от энергетики. Причем класс сразу дает тебе фитбек, чуть пере держала паузу - теряет интерес, чуть передавить - сопротивление. Вся энергия как в зеркале. Дети вообще классные по сравнению со взрослыми)) может ей ребенка завести?) у нее слишком много нерастраченной энергии)
14.04.17 10:47
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звездочка )не, пусть сначала с качеством своей энергии разберется ) частотность повысит до уровня вибраций любовь, принятие, гармония.
14.04.17 10:53
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КотяраЧастота вибраций? Это в сад) буквально - в лес, на море, на природу, рюкзачок 20 кило, побродить пару часиков среди цветущих лотосов) - сил орать уже не будет
14.04.17 11:14
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звездочка )класс! и босиком походить ) утоптать негатив в землю, а хорошие, здоровые энергии от неё взять. Вот рецепт, надо автору в семью дачу купить.
14.04.17 11:21
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Потребность тесного контакта с природой - признак здоровья души. Те, кто в выходные в лесу, парке, у воды и среди деревьев, а не в торговых центрах, не зачахнут умом.
14.04.17 11:34
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50/50ну всё, ласковый мурзик женился на истеричке))) поле непаханное, Вам для работы на криками, ему над Вашим воспитанием))) возраст позволят подурить, поиграть в плохую девочку и доХтора)
14.04.17 10:03
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звездочка )и не говори ) где у одного выпуклость, у другого ямка, они друг друга отлично дополняют.
14.04.17 10:18
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50/50Алён, привет. я на днях объясняла приятельнице, что любят (и терпят, и вообще) не за флегматичный темперамент и закрученные банки с вялеными помидорами)) ну она сама попросила. она не понимает, как её такой хороший папа не развелся за 40 лет с мамой (маму я тож знаю, и вот она-то как раз мне очень нравится, и не только мне). мама никогда не пекла пирогов и нервная!))) а вот приятельнице пришлось выгнать мужа, вот досада-то, он налево побежал плотно. и что раздражать может не повышенный тон, а тормознутость, например))
14.04.17 10:34
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звездочка )согласна, что пресность, безликость, однообразие это не очень вкусно даже для просто дружбы ) как она восприняла твои слова?
14.04.17 10:43
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50/50молча) ну я не сильно распылялась-то)) там такие обидки на маму...) кашу ей с утра не варила, и подобное))
14.04.17 10:53
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звездочка )я очень долго училась не обижаться на маму ) вот в среду - в 6.15 утра мне соседка звонит в дверь с поздравлениями, букетом роз и подарком, а мама часа в два-три дня присылает смс, что она сидит на студенческой конференции и позвонить не может, про мой ДР помнит. И так всю жизнь ))) работа на первом, втором и третьем месте, потом уже семья. Я просто смирилась, что некоторых традиционных опций в наших с ней отношениях не будет никогда.
14.04.17 10:59
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КотяраТормознутось это ужасно, да(.
14.04.17 10:51
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Так уважаете и любите, что аж орете. Логично, чё.
14.04.17 08:19
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Любить, это значит наорать погромче и пострашнее, побольнее обозвать. Вононо чо.
14.04.17 08:22
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В общем, к эндокринологу для начала. И слезть с вегетарианской диеты, если вдруг на ней. А там будете смотреть.
14.04.17 08:25
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50/50ВСЕ мои знакомые, кто ходил к эндокринологу с этой проблемой, оказались здоровы. кстати, одноклассница с больной щитовидкой (даже видно было кадык) и гастритом с детства, всегда была уравновешенна)
14.04.17 10:05
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KoshkaПро Ваших знакомых не могу ничего сказать, но ещё проблемы могут быть с нервной системой, это к неврологу, невропатологу, с сердечно-сосудистой, это к кардиолог, и т.д. Влияет на поведение, еще как. Даже банальные гастриты влияют, просто люди не замечают. Я лично злющая, когда съем что-нибудь не то.
14.04.17 10:20
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50/50можно еще к нефрологу - почки проверить) это тоже влияет, какой-то гормон вырабатывается. и к психологу, а заодно и к психиатору (только он может выписать таблетки). к гинекологу бы не плохо - на женские гормоны сдать. есть у нас гинекологи-эндокринологи. кто там еще по списку?) сосуды кто проверяет? метеозависимость оч влияет на состояние НС, и от нее до конца всё равно не избавиться) аллергики тоже нервные бывают. а еще есть недовольные жизнью холерики, например)
14.04.17 10:29
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Юликоноглушить любовью до потери сознания :))
14.04.17 08:26
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ДжейВы орете, он проглатывает. Ролевая игра однако. Это не Вы родителей копируете, а он играет роль родителя в данном случае. Для полноты картины не хватает только родительского анамнеза мужа. Но это уже детали. Вывод это Вывод прост: вы пытаетесь бороться со следствием, а надо понять причину. Но это к спецам. Иначе так и будете по кругу бегать не с этим мужем, так с другим. Есть книжка "Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры" (Берн Эрик) почитайте, только не надейтесь, что просто чтение тут поможет. Просто некоторые нюансы поояснит для Вас самой.
14.04.17 07:49
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Была тут когда-то Дезире на форуме. И сказала она очень здравые слова: «Попробуйте так поступить со своим начальником. Не можете? Значит, это не нервы, а распущенность». Я уверена в том, что с другими людьми Вы не отваживаетесь так себя вести. Следовательно, привести в порядок отношения с мужем никакое «воспитание» и «наследственность» не помешают.
14.04.17 05:23
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НорбековаНеудачный аргумент из-за отсутствия эмоциональной близости с начальником.
14.04.17 07:18
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Юу моей подруги ребенок ужасно ругался ребенок и я предложила ему класть бусинки в корзинку, каждый раз когда он руганулся, по аналогии офисного этикета, когда за мат нужно положить деньги в копилку. бус не было, он стал класть кубики лего. сначала он стал тише ругаться, потом меньше ругаться, а потом стал использоваться слова заменители и в целом ведет себя адекватнее. на него очень сильно подействовало, что его ругань размером в несколько наборов лего за очень короткий период. Ну может героине надо бобы в кастрюлю собирать за каждое плохое слово в адрес мужа или рот полоскать ромашкой.
14.04.17 08:24
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Нобековой: Я Вас уверяю - на подчинённых орут долго, вдохновенно и без всякой эмоциональной близости :-) Сравнение вполне корректно.
14.04.17 09:22
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ZavoronokНа подчинённых орут, а вот на начальников нет. На соседей и друзей тоже не поорёшь, потому что по морде получить можно, а муж всё стерпит.
14.04.17 18:48
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АргументыК подчинённым начальник имеет завышенные ожидания, поэтому орет. Кто имеет трезвые ожидания.тот не орёт. Женщина подчиненная не имеет к начальнику эмоциональных ожиданий, поэтому не орёт. Если человек болен, он и на работе орёт от страха потерять доход.
14.04.17 20:15
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Проходя мимоСогласна. Когда-то в подростковом еще возрасте во время "схваток" с мамой, в ответ на ее аргументы, что она меня любя терзает, я ей говорила: относись ко мне, как к соседке! С соседом, сослуживцем вы так себе разговаривать не позволите. Впрочем, в моем случае это не помогло :(
14.04.17 08:22
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ПрелестьАлиса, такое поведение говорит о нарушенной психике и о отсутствии душевных сил. Поэтому, обязательно надо сходить на обследование проверить гормональную и нервную системы и получить медикаменты по рецепту врача. А душевные силы надо пополнять природой ( обязательно бывать в лесу у моря и тд. регулярно) благотворительностью ( выберите область в которой вы могла бы заботиться о более слабых и удачливых - это может быть как моральная так и физическая забота) и приятными контактами с друзьями и близкими. Очень приятно знать, что вам эти привычки мешают. Сама Вы не справитесь. Нужна помощь доктора, природы, отдача и развивающие контакты с приятными людьми. Удачи! П. С. Попросите мужа поддержать вашу программу освобождения от нервозности. Не ругайте себя. А проступайте а благим делам.
14.04.17 04:23