Как перестать копировать родителей?

Алена

Алиса, тебе уже 25 лет, пора перестать винить в своих пороках родителей. Я серьезно. Ты уже большая, и то, что ты с собой и своей жизнью делаешь – зависит уже только от тебя. Если ты ленива и тебе удобно не работать над собой, а валить на наследственность, воспитание и негативный жизненный опыт, полученный в детском саду и младшей школе, - это тоже только твой личный выбор. Мама с папой уже ни при чем. Поверь, есть великое множество людей, выросших в куда более суровых условиях, в неблагополучных семьях, прошедших такую школу жизни, будучи подростками, что мало не покажется, и сделавших себя сами. Просто потому, что они сказали себе, какими хотят быть, а какими – нет. А у тебя при отсутствии самоконтроля и самого желания себя контролировать, на все один ответ – «яблоко от яблоньки недалеко падает». Прости, но это – чистой воды лень. И, видимо, твой муж не настолько для тебя важен, чтобы ради него стараться себя менять и становиться лучше. Возможно, когда он не выдержит и уйдет, это станет для тебя волшебным пендалем, а может, и нет. Вполне допускаю, что ты воспримешь это как карму и решишь объявить себя такой сложной натурой, с которой трудно ужиться, но «что уж тут поделать – не я виновата, предки». И далее по тексту, как в «Обыкновенном чуде». Выход? Просто начать себя осаживать, ловить свои позывы повести ситуацию по любимой накатанной дороге. Ломать себя. Выходить из зоны комфорта (а тебе комфортно вести себя так, как привыкла, даже несмотря на то, что твое поведение деструктивно и ведет к разрушению твоих отношений). И начинать думать не только о себе, но и о муже. О том, каково ему жить с тобой такой «обидчивой». И вовремя останавливаться, как бы ни был велик соблазн.