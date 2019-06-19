Как объяснить дочери, почему папа ее не любит?

Уехал работать в другую страну. Приезжал раз в год. Потом объявил, что не любит, и у него другая. Потом была попытка вернуться. В итоге развелись 4 года назад. Два года назад вернулся в наш город с новой женой и маленькой дочкой и поселился по соседству.

Моей дочери 17 лет. Закончила первый курс. Участие отца за все это время было в алиментах в размере от 1000 до 2400 руб., на его усмотрение, и редком общении по скайпу. Когда приезжал раз в году - брал ребенка в кафе, один раз купил портфель и канцелярские принадлежности. Видеться и общаться не запрещала. Посредником при встречах не была.

Когда новая семья стала жить рядом, мы периодически сталкивались на улице. Папа, который оставил дочь, когда ей было 5 лет, ни разу не отвел в детский сад, не был ни на первом, ни на последнем звонке, не на выпускном, даже не спросил, куда она поступила после школы. Когда дочь лежала в больнице, а он в этот момент уже вернулся и жил с нами в одном городе, ни разу не проведал дочь... Так вот, этот папа вдруг стал идеальным отцом. Носит маленькую на руках, водит за ручку с самокатом, гуляет на площадке, отводит и забирает из садика.

Моего ребенка недавно накрыло. Видимо долго зрело, но она молчала. Она спросила: «Мам, а чем я хуже? Почему та дочь заслужила любовь и заботу отца, а я нет?» Вот, в связи с этим у меня вопрос, чем я могу помочь дочери? С бывшим я не общаюсь. Никак. По принципу - умерла, так умерла. На мой взгляд, идеальная бывшая. Когда случайно сталкивались в супермаркете или на улице, даже не здоровались. Чужие люди. Это данность, и я ее приняла. А вот ситуация с ребенком меня сильно беспокоит.

Говорила с кумой. Ее мнение - оставить все, как есть, и не заморачиваться. Нельзя заставить кого бы то ни было любить или общаться против его воли. Невольник не богомольник. Папу, похоже, отсутствие общения с дочерью не напрягает. А мой ребенок переживает. Тут и ревность, и обида, и непонимание. Что делать?