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  Приcлать свой вопрос

Как объяснить дочери, почему папа ее не любит?


Уехал работать в другую страну. Приезжал раз в год. Потом объявил, что не любит, и у него другая. Потом была попытка вернуться. В итоге развелись 4 года назад. Два года назад вернулся в наш город с новой женой и маленькой дочкой и поселился по соседству.

Моей дочери 17 лет. Закончила первый курс. Участие отца за все это время было в алиментах в размере от 1000 до 2400 руб., на его усмотрение, и редком общении по скайпу. Когда приезжал раз в году - брал ребенка в кафе, один раз купил портфель и канцелярские принадлежности. Видеться и общаться не запрещала. Посредником при встречах не была.

Когда новая семья стала жить рядом, мы периодически сталкивались на улице. Папа, который оставил дочь, когда ей было 5 лет, ни разу не отвел в детский сад, не был ни на первом, ни на последнем звонке, не на выпускном, даже не спросил, куда она поступила после школы. Когда дочь лежала в больнице, а он в этот момент уже вернулся и жил с нами в одном городе, ни разу не проведал дочь... Так вот, этот папа вдруг стал идеальным отцом. Носит маленькую на руках, водит за ручку с самокатом, гуляет на площадке, отводит и забирает из садика.

Моего ребенка недавно накрыло. Видимо долго зрело, но она молчала. Она спросила: «Мам, а чем я хуже? Почему та дочь заслужила любовь и заботу отца, а я нет?» Вот, в связи с этим у меня вопрос, чем я могу помочь дочери? С бывшим я не общаюсь. Никак. По принципу - умерла, так умерла. На мой взгляд, идеальная бывшая. Когда случайно сталкивались в супермаркете или на улице, даже не здоровались. Чужие люди. Это данность, и я ее приняла. А вот ситуация с ребенком меня сильно беспокоит.

Говорила с кумой. Ее мнение - оставить все, как есть, и не заморачиваться. Нельзя заставить кого бы то ни было любить или общаться против его воли. Невольник не богомольник. Папу, похоже, отсутствие общения с дочерью не напрягает. А мой ребенок переживает. Тут и ревность, и обида, и непонимание. Что делать?

Валерия, Самара, Россия, 39 лет / 19.06.19
Как объяснить дочери, почему папа ее не любит?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Объясни дочке, что она ни в чем не виновата, и уж точно не хуже того ребенка. Просто у ее отца не было возможности развить в себе отцовские чувства по отношению к ней.

    Отцами не рождаются, и в отличие от материнского безусловного инстинкта, отцовская привязанность к ребенку – приобретенное. Всегда только так. Вы оба были молоды, когда родилась дочь. И, как я понимаю, твой на тот момент еще муж не был особо вовлечен в заботы о дочке. Это частая ошибка молодых матерей – они так опекают своих первенцев, так кружатся над ними, что отцы оказываются лишними, как минимум – не вовлеченными в жизнь ребенка на уровне подержать, укачать, искупать, поменять подгузник, выйти погулять и так далее. Маме кажется, что она сделает все лучше и сама. Результат – незаинтересованность мужа в ребенке, пока тот маленький.

    Ситуация часто исправляется, хотя бы частично, когда ребенок подрастает и начинает много общаться – годам к 5-6 как раз. Но именно в это время твой муж уехал на заработки, и стал видеть дочку всего раз в год. Так что, никакой особой эмоциональной связи между ним и ребенком не установилось. А дальше уже просто все усугубилось крайне редкими встречами и появлением в его жизни другой женщины. Так что, вы, действительно, оказались чужими. Если бы он продолжал любить тебя, он бы принял и дочь, и заботился бы о ней, потому что она – неотъемлемая часть жизни любимой женщины. Но в твоем случае отсутствие любви между тобой и мужем сыграло в минус.

    Что за прекрасное превращение случилось сейчас? Мужчина стал взрослым. Ребенок желанный, от любимой женщины, которая достаточно мудра, чтобы делегировать ему часть забот о дочке, тем самым развивая и укрепляя в нем отцовские чувства. Вот и результат. Не оправдываю мужчину, который не нашел возможным хотя бы материально заботиться о собственном ребенке, если уж связи на эмоциональном уровне не получилось. Но, возможно, это хороший пример для твоей дочери, который поможет ей избежать в будущем собственных подобных ошибок.

  • Сергей

    Валерия, тут вряд ли чем-то получится утешить. К сожалению, твой бывший муж не испытывает особых чувств к старшей дочери. И не будет. Почему? Ну, возможно, потому, что на момент её рождения он был совершенно не готов к тому, чтобы быть отцом. Да и мужем тоже. Это ты к тому времени уже чувствовала себя достаточно взрослым человеком, да и была им, а он оставался всего лишь пацаном, по сути, подростком в теле взрослого мужчины. Увы, но это реальность. Молодые люди набираются опыта, мудреют, обретают ответственность, порой, значительно позже, чем девушки. Именно поэтому, он, скорее всего, даже не понял толком в то время, что случилось. Факт рождения ребенка если и вызвал какие-то чувства, то больше досаду, наверное. Ведь у него была нормальная, свободная жизнь, а тут вдруг какие-то дети, хлопоты, проблемы. А ведь он молодой, живущий практически холостой жизнью, активный самец. Да и к тебе, уж извини, по всей видимости, молодой на тот момент человек никаких особых чувств не испытывал. Не удивлюсь, если и жениться пришлось только потому, что ты «случайно» забеременела. Поэтому первый ребенок для этого дяденьки ничего не значит. Ну есть и есть.

    Кроме того, поскольку мужик жил вдали от вас, никакой хотя бы житейски-эмоциональной привязанности также нет. Ведь, по сути, вы жили разными жизнями, в различных Мирах, пересекаясь в лучшем случае раз в год. Да дальние родственники порой чаще видятся. В результате, старшую дочь он, скорее всего, не воспринимает как свою. Это твоя дочь. А с новой семьей у него всё совершенно иначе. Парень повзрослел, появились другие желания и потребности. Полагаю, он мог влюбиться и жениться на любимой женщине. Соответственно и к ребенку отношение совершенно иное. Это его ребенок от его женщины. Он это осознает и ведет себя соответственно. Конечно, утешить все это никого не сможет. А вот дочери объяснить на личном, так сказать, примере, то, что не стоит спешить с беременностью и с замужеством, вполне поможет.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
3
3


Ваше мнение 22  

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  • Krazy / 19.06.19 06:45
    -
    2
    +
    Автор, у меня в универе подружка была. Где-то курсе на третьем был у неё период обиды на отца, вот прям ваша история. Мы ее поддерживали и сопереживали как могли. Прошло у неё пожалуй за несколько месяцев. Это надо просто пережить.
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  • Джей / 19.06.19 06:34
    -
    3
    +
    Ну наверное, для начала стоит акцентировать внимаоие дочери на том, что проблем не в дочери, а в папе. И вот так дочери это и озвучить. Иначе у дочери закрепиться внутренняя установка "я недостаточно хороша". Во-вторых, психолог. Я вот рекомендую не запускать этот момент и обратиться к спецам . Про тот бред, что понаписали про то, что мол Вы сами не не отпустили ситуацию и бла бла бла. Не слушайте. Вы пришли с конкретным вопросом Ваша личная жизнь тут ни при чем. Вопрос в дочери. И в том, чтобы не упустить этот важный момент. Ну и скажите дочери, что дело не в том, что она недостаточно хороша для своего отца. А дело в том, что у отца с жизни все кардинально поменялось, причем настолько, что то, что раньше было важным оказалось совсем неважным и ненужным. Ну и конечно расстояние сделало своё. Это жизнь. Но вот, чтобы у девочки не закрепилось неправильных установок, обязательно обратитесь к психологу. Удачи. Все решаемо. Девочка уже взрослая.
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  • Лада / 19.06.19 05:36
    -
    3
    +
    Это жизнь, а в жизни нет справедливости. Как бы ни хотелось нам обратного. Тут написали об особеностях "возрастного" отца. Соглашусь. И да, мужчина может сначала быть примерным отцом, а потом, если "с глаз долой" - то и "из сердца вон". Тоже примеров этому достаточно. И вы тоже видно, обиду на него еще не изжили. Многое в этом плане зависит от той личной жизни, что у вас сейчас есть.
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  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
    • Валерия / 19.06.19 02:58
      -
      7
      +
      Приведите, пожалуйста, хоть одну мою цитату про проклинать? Не судите по себе, ладно? Не нужно выдавать свои мысли и чувства за реальность моей жизни. Звонить и говорить попытки были. Папа сам их жестко отсек. Я приняла правила игры. Наладить отношения пыталась. Но отношения это улица с двухстронним движением. А по Вашему агрессивному ответу могу предположить, что Вы глубоко несчастная женщина. Счастливые ядом не плюются и ярлыки на посторонних людей не навешивают? Особенно эпично про проклятия. Вам бы к психологу. На людей на улицах скоро бросаться начнете. Берегите себя.
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      • Никольски / 19.06.19 03:06
        -
        -5
        +
        Я не пишу письма с вопросом "'Двух мнений". Если вы берете на себя риск написать письмо на публичное обсуждение - приготовтесь, что не все согласятся с вашей уже " правильной" точкой зрения на себя саму. Я не верю в вашу "жертву". Я вижу, что ваша гордыня и пнрверсия разрушает жизнь вашей дочери. И это безобразие. Ваша фраза говорящая " я приняла правила игры". Вы может быть и играете. У вас даже правила есть. А дочь нет. Калечится рядом. Фу! Игрунья.
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        • Валерия / 19.06.19 03:39
          -
          4
          +
          Я готова выслушать точку зрения и советы. А не Ваши бредовые домыслы. Цитаты про проклятия не будет? Я почитала Ваши ответы в других темах. Свое мнение о Вас сложила. Озвучивать его не буду, поскольку Вы мне неинтересны. В Ваших ответах нет конструктива. А метанием говна меня не удивишь. Чем человек наполнен, то из него и льется. А льется из Вас во многих темах. Не зря Вас активно минусуют. Я Вас прекрасно понимаю, если дерьмо подпирает, надо набрасывать на вентиллятор. Ладно, жгите еще. Фантазия у Вас так себе. Придумайте за меня. Почитаю. Кстати, я зашла сюда впервые, а Вы похоже старожил. Это ж какая убогая у Вас жизнь! И куча свободного времени! Примите мои соболезнования.
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          • Zavoronok / 19.06.19 04:01
            -
            6
            +
            Да не обращайте на неё внимание и всё. Русофобная хамка. Её тут недавно ругали, одна Прелесть похвалила, так она ей теперь за это задницу вылизать готова. Переругались напару со всем форумом, но видимо, в кайф здесь потусоваться и помоями кого-нибудь облить.
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          • Солярская / 19.06.19 04:32
            -
            2
            +
            Она не старожил, недавно появилась. Меньше, чем полгода, наверное. // Старожилы тоже есть)) появляемся, уходим, опять появляемся. И дело не в насыщенности жизни. Разбор семейных ситуаций стало чем-то вроде хобби. Бывает полезно почитать доводы противоположной точки зрения. Своя точка зрения тоже претерпевает трансформации.// Эпичные срачи случаются раз в несколько лет, а так это довольно терпимый и даже вежливый форум. Если ещё учесть, что все происходит без модератора, то и удивительно, что общение происходит вполне в рамках вежливости (в основном).// А додумать мы любим, да. Письма зачастую такие: что хочешь, то и додумывай))))
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            • Солярская / 19.06.19 05:21
              -
              0
              +
              Лично я не хотела бы, чтоб пропадали такие участники форума, как ПП. При всей ее (гм-гм) неоднозначности, она пишет порой крайне полезные вещи. Да и Никольская может быть полезной, когда не фукает в адрес русских. Она конечно своеобразная тётка))) но нормальных детей вырастила, которые её любят и ценят. Есть опыт, которым если поделится - то и спасибо.
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              • Krazy / 19.06.19 06:42
                -
                1
                +
                ПП - причина почему я осталась на клео :) Помню зашла в первый раз (коллега на работе посоветовала типо прикольный сайт) «зелёная», дико влюблённая в будущего мужа и по какой-то причине дико же обиженная на него. Меня так впечатлил какой-то её коммент, пристрели не помню о чем, что я резко сменила гнев на милость и помирилась с сокровищем своим. И заимела аддикцию ходить сюда, лет 14 уже, если не ошибаюсь.
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        • Джей / 19.06.19 06:39
          -
          3
          +
          Никольский то, что люди пишут вопросы в двух мнениях, не значит, что они плохие, или тупые, или кардрнаььно несчастные. Как и то, что Вы лично не пишете вопросы не значит, что У Вас все хорошо и образцово в жизни. Чел пришёл с конкретным вопросом. По Вашим ответам видно, что Вы с такой ситуацией никогда не сталкивались и помочь героине не сможете. Так какой смысл тупо обвинять чела во всех смертных грехах. Не умно, на мое ИМХО. Хотя может Вы вообще тролль че т давно их тут не было.
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    • Джей / 19.06.19 06:35
      -
      3
      +
      Оспидя, что за бред!
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  • Солярская / 19.06.19 02:05
    -
    6
    +
    Просто постараться объяснить, что так сложилась жизнь, и дочь ни в чем не виновата. И что любовь не заслуживают. Ее нельзя заслужить. Из-за расстояний и крайне редких встреч она прошла. Может быть стоит отвести дочь на несколько сеансов к психологу, или оплатить онлайн-консультации по Скайпу? / И от себя ещё добавлю личное наблюдение: возрастные мужчины становятся более сентиментальными и любящими по отношению к малышам, к своим детям и внукам. Допустим, мой отец когда-то со мной и мой же отец с внучкой - два совершенно разных мужчины.
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  • Элфт Крекс / 19.06.19 01:09
    -
    2
    +
    Валерия, если вы не общаетесь с бывшим совсем и даже не здороваетесь, встретившись на улице, откуда он мог бы знать, что дочка лежала в больнице? Что же касается последнего звонка - вашей дочке действительно так важно было, чтобы папа пришёл? Вот у меня на первом звонке была только мама, и мне как-то этого вполне хватило, а на выпускном у нас вообще почти ни у кого родители не были. А те, у кого были, помню, не очень были этим довольны. Но если вашей дочке так было важно присутствие отца на выпускном, могла бы позвонить и его пригласить. А теперь скажите ей, что папа так возится со второй дочкой именно потому, что она маленькая. Её нужно ещё и в садик водить, и на детской площадке с ней играть. А ты уже взрослая девушка. И переключите внимание дочери на её сегодняшние проблемы, на её взрослую жизнь.
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    • Валерия / 19.06.19 01:53
      -
      2
      +
      Бабушка сказала. Мама его. Она приезжала в больницу два раза. По поводу женитьбы по залету. Жили гражданским браком три года. Когда забеременела, сказала, что буду делать аборт. Настоял на том, чтобы я оставила ребенка и потащил в загс. На нынешней жене тоже женился когда она была на 4м месяце беременности. Причем у нас свадьба была 28 апреля, а у них 25. Такое впечатление, что человек проигрывает жизнь заново только в новой вариации. По поводу того, что дочку не любил, тут тоже эксперты не угадали. Ночами вставал и на руках носил. Когда-то у нее было сильное отравление. Сначала был понос и обезвоживание, потом она не могла сходить в туалет. Когда наконец-то сходила, он ходил с памперсом счастливый и говорил: "Никогда не думал, что буду радоваться чьим-то какашкам." Все было... До 5-ти лет. Потом он уехал и обещал нас забрать. Потом передумал... И она это помнит. И она говорит: "Он же был другим, когда-то, давно... Почему сейчас это чужой человек? Если бы все было как написали эксперты, то ребенку не было бы обидно. Мои родители, например, развелись когда мне было чуть больше года. Отца я не помнила... Совсем... Когда мы с ним встретились мне было 12 лет... Я пришла к бабушке, она меня очень любила. Он открыл дверь и сказал: "Мам, тут какая-то девочка, наверное за маккулатурой пришла..." А бабушка сказала: "Вообще-то это твоя дочь." Потом он умер через год. Ни обиды, ни злости на него нет. Совсем чужой человек. Молюсь об упокоении его души иногда. А тут другое. Человек вроде и детей хотел и папой на старте пытался быть, а потом решил: А, ну его! Если б сразу пропал было бы не так больно. Да, и на момент рождения нашей дочери мальчику было почти 30 лет.
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      • Элфи Крекс / 19.06.19 02:37
        -
        1
        +
        Мне кажется, вы сами как-то зациклились на этой обиде. Ну, так уже получилось. Не изменить. В лучшем случае отец придёт на дочкину свадьбу. Не ищите вы причин, совпадений дат и т.Д. Двенадцать лет прошло.
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        • Валерия / 19.06.19 02:44
          -
          1
          +
          12 лет прошло. А женился 4 года назад. А до этого держал на коротком поводке и даже обещал вернуться. А я ждала. Пенелопа... Смешно...
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          • Джей / 19.06.19 06:43
            -
            0
            +
            Вам горько и обидно. И это нормально. Дочери уже сейчас можно начинать говорить про то, что очень важны поступки человека в отношении к ней. Чтобы она не была столь доверчика к словам.
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  • torling / 19.06.19 00:41
    -
    3
    +
    Поговорить с дочкой точно надо, как со взрослой, нельзя замалчивать, а то укрепиться ещё большая неуверенность в себе. С экспертами соглашусь по всем пунктам.
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  • Берта / 19.06.19 00:17
    -
    2
    +
    Слушайте, и не «бывшие» отцы своих детей часто не любят. Девочка у вас уже большая, сама для себя она все необходимые выводы сделает. PS вообще, на фоне ситуации с сёстрами Хачатурян, это такая фигня вообще - «папа на последний звонок не пришёл»
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    • Никольски / 19.06.19 03:17
      -
      -5
      +
      Хахаха) Да уж) С сёстрами Хачаьурян это просто счастливая девочка) Высосала горе из пальца. Завела и бывшего мужа и дочь и теперь "Что делать??" Ответ - Да смотреть на сестёр Хачатурян и чувствовать себя счастливой))).
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