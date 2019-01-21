Как начать с чистого листа после развода?

Настасья, лично я считаю, что каждый из нас всегда поступает так, как на самом деле хочет, даже если при этом жалуется на злодейку судьбу. И когда кто-то говорит, что он чего-то не может, на самом деле, он чаще всего просто не хочет этого. Нет, бывают, конечно, разные исключительные обстоятельства, но исключения лишь подтверждают правило. Это я к тому, что тот, кто, к примеру, регулярно «пытается» найти работу и не может, на самом деле не хочет работать. Люди, жалующиеся на невозможность похудеть, обрести достаток, избавиться от чего-то, чаще всего, просто не желают этого, хоть и утверждают обратное. Видишь ли, иметь деньги и жить в достатке – это не совсем одно и то же.

Вот и в твоем случае, на мой взгляд, скорее всего, имеет место всего лишь нежелание искать нового мужа. Полагаю, у тебя сейчас есть всё, что нужно. Дом, люди рядом, которые заботятся, привычный быт. И другого на самом просто пока просто не хочется. В то же время, имеется общественная «установка» на то, что еще должен быть мужчина, причем постоянный и живущий рядом. А оно тебе в данный момент ну ни каким боком не надо. Вот ты и мечешься между действительно желаемым и тем, что «якобы нужно». В связи с этим, предлагаю постараться проанализировать происходящее и перестать пытаться делать то, что не нужно. Прекрати дергаться и судорожно искать мужа. Ведь ничего страшного не случится, если его не будет. И никто не запрещает тебе просто общаться с мужчинами, без всяких обязательств. Вот и общайся. А когда, наконец, появится по-настоящему твой мужчина, никаких сомнений уже не будет.

Что же касается заниженной самооценки, то не думаю, что это правда. Тут ты играешь. Видишь ли, девушка, которая за год умудряется завести два романа, каждый из которых окончился предложением руки и сердца, просто не имеет права считаться неуверенной, забитой серой мышкой. Так что не придумывай ничего лишнего, будь открытой и позитивной, и всё наладится.