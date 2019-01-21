Как начать с чистого листа после развода?
В разводе три года, есть ребенок. Живем с ребенком у родителей. Несколько раз пыталась построить отношения, но все тщетно. Не уверенна в себе, понижена самооценка после первого брака. Максимум, меня хватает на полгода, после начинаю пилить мозг. Дважды доходило до того, что делали предложение, я как бы соглашалась. Но после находила нелепые отмазки, чтобы расторгнуть отношения (у меня боязнь наступить на те же грабли дважды, страх за сына и себя, ошибиться боюсь). Суть вопроса в том, как жить после развода, поверить в себя, забыть все злоключения с бывшим мужем (он подымал руку) и начать жить с чистого листа, без обид и страха прошлого.
Мнения наших экспертов
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Алена
Настасья, тебе 25 лет, и ты уже 3 года в разводе. Ранний негативный опыт и естественное нежелание его повторять. Ну так, может, и не надо? Просто перестань видеть в каждом мужчине, который чуточку нравится, потенциального мужа и не обнадеживай кавалеров понапрасну. Это совершенно ни к чему. Ты пока не хочешь серьезных отношений, которые бы закончились замужеством. Именно поэтому ты и ведешь себя таким образом.
Тебя не вдохновил пока ни один из тех мужчин, которые просили твоей руки, или пытались завязать с тобой отношения. Что тут странного? Просто у тебя по какой-то причине сидит в голове шаблон: разведенная женщина с ребенком должна срочно искать себе нового мужа, пока не поздно. Уверяю тебя, ты никому не должна. Живи в свое удовольствие, расти сына, занимайся собой. Твой мужчина еще не нашел тебя (ну или ты не нашла его). Когда встретитесь – вопросов у тебя не будет.
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Сергей
Настасья, лично я считаю, что каждый из нас всегда поступает так, как на самом деле хочет, даже если при этом жалуется на злодейку судьбу. И когда кто-то говорит, что он чего-то не может, на самом деле, он чаще всего просто не хочет этого. Нет, бывают, конечно, разные исключительные обстоятельства, но исключения лишь подтверждают правило. Это я к тому, что тот, кто, к примеру, регулярно «пытается» найти работу и не может, на самом деле не хочет работать. Люди, жалующиеся на невозможность похудеть, обрести достаток, избавиться от чего-то, чаще всего, просто не желают этого, хоть и утверждают обратное. Видишь ли, иметь деньги и жить в достатке – это не совсем одно и то же.
Вот и в твоем случае, на мой взгляд, скорее всего, имеет место всего лишь нежелание искать нового мужа. Полагаю, у тебя сейчас есть всё, что нужно. Дом, люди рядом, которые заботятся, привычный быт. И другого на самом просто пока просто не хочется. В то же время, имеется общественная «установка» на то, что еще должен быть мужчина, причем постоянный и живущий рядом. А оно тебе в данный момент ну ни каким боком не надо. Вот ты и мечешься между действительно желаемым и тем, что «якобы нужно». В связи с этим, предлагаю постараться проанализировать происходящее и перестать пытаться делать то, что не нужно. Прекрати дергаться и судорожно искать мужа. Ведь ничего страшного не случится, если его не будет. И никто не запрещает тебе просто общаться с мужчинами, без всяких обязательств. Вот и общайся. А когда, наконец, появится по-настоящему твой мужчина, никаких сомнений уже не будет.
Что же касается заниженной самооценки, то не думаю, что это правда. Тут ты играешь. Видишь ли, девушка, которая за год умудряется завести два романа, каждый из которых окончился предложением руки и сердца, просто не имеет права считаться неуверенной, забитой серой мышкой. Так что не придумывай ничего лишнего, будь открытой и позитивной, и всё наладится.
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Ваше мнение 6
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Тыковка / 21.01.19 02:02По логике Сергея «если ты чего-то не можешь - значит не хочешь», получается, что все хотят быть жирными, больными и нищими. Ну класс!! Что дальше Сергей?? Спляшем вокруг солнца, Сергей. Видимо мы мало этого хотим, раз ещё никто не сделал этого. Я вот прямо сейчас от всей души захотела, чтоб ты, Сергей и Алена, превратились в тараканов, наверное я недостаточно этого хочу(((
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Тыковка / 21.01.19 01:45Эксперты как всегда очко! Неудивительно, что они здесь работают за копейки, что-то большее им явно не светит. То Сергей советует молодой матери с тремя детьми заняться скалолазанием, то женщина, которая не замужем в 25 лет - просто не хочет этого! Да что вы говорите!?!! По психологии их реальная оценка из 100 - очко, ноль!!!! Им бы в лесорубы или мясники податься. Свиней вам резать нужно, а не разговаривать с людьми))
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Zavoronok / 21.01.19 02:21Тыковка, откуда столько злобы у молодой счастливой женщины? Если женщина действительно счастлива, она не станет так ядом плеваться. Видимо, не всё так гладко в семейной жизни...
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Тыковка / 21.01.19 02:53Вы имеете в виду, откуда молодая и счастливая женщина знает значение и употребление слова «очко»? А разве жизнь гг - не очко? Разве Советы экспертов - не очко? Логика в их ответах - не очко?? Беспощадное очкодралово во всем своём разнообразии.
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Zavoronok / 21.01.19 03:01Нет, я имела ввиду, что вы готовы облить помоями любого, чьё мнение не совпадает с вашим. И вы, конечно же, лучше знаете, кому лучше свиней резать, а кому с людьми разговаривать. Алёна и Сергей высказали своё мнение, им втык, но себя вы считаете вправе указывать другим людям.
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