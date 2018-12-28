Как можно быть таким эмоциональным импотентом?

Мне 33 года, я замужем (ему 35), дочери 5 лет. Живем мы в панельной двушке с моей душевнобольной матерью (58 лет). Последний месяц фактически муж проживает на другом конце города, т.к. готовимся к переезду в квартиру, делает косметический ремонт. Моя основная проблема – это мать. Полжизни я живу с этим грузом на плечах (кто сталкивался, тот поймет). Третировала и критиковала она меня с детства, но с моих 17 лет она заболела совсем, в данный момент ограниченно дееспособна, в быту себя обслуживает. Но мой вопрос будет касаться личности моего мужа.

Вместе мы смолоду (с моих 16), он в курсе всех моих терзаний и проблем. Период с 17 до 20 лет я просто не помню, в 20 я сбежала жить к мужу, в 21 вернулась назад из-за полного эмоционального вакуума, он просто игнорировал мое состояние: плохо мне, хорошо, ни разу даже разговора не завел, а как я вообще. Свекровь больше интересовалась (с ней жили).

Через полтора года сошлись по его инициативе (за них я полечила мать, стала зарабатывать, разрулила слегка свои проблемы). Сейчас мать перестала пить таблетки, естественно, есть причуды, меня унижает, контактов избегаю с ней (собственно, с переездом и зашевелились, не хочу, чтобы дочь с этим соприкасалась). Несколько дней назад состоялся вынужденный разговор (она решила поверить счетчики, у которых срок до 2020 года), битый час я ей объясняла, что делать этого не надо, чего я только о себе не услышала. Конечно, я реагирую почти спокойно уже, но, понимаете, от этого нет иммунитета. Не углубляясь в подробности последних 3-4 лет жизни, скажу только, что психологический ресурс у меня на нуле сейчас, у меня стойкая потребность находиться на отдельной жилплощади и исключить сейчас раздражающие факторы, чтобы хоть как-то восстановиться, а потом уже думать, чем и кому я могу и хочу ли помогать.

Несколько месяцев вынуждено не работаю, работала 12 лет в финансовой сфере, ребенок со мной круглосуточно. Так вот после этого разговора у меня был будто транс, дочка подошла, обняла, пожалела. В 14:00 я написала мужу кратко суть, и что мне очень тяжело. Реакции 0. В 19 часов он мне звонит, подъезжая к той квартире, начинает с темы, а что там со счетчиками. Я спокойно сказала, что ожидала хоть какой-то реакции (он ведь в курсе, насколько травматична для меня вся ситуация), на что он мне таким возмущенным, я бы сказала, грубым тоном (как правило, он так реагирует, когда я указываю на вещи, которые мне неприятны), что только через полтора часа к телефону добрался (верю, конечно, но в WhatsApp сообщение прочитано через 10 минут), ну ведь и через полтора можно было позвонить или скинуть что-то ободряющее. Я сказала, что не выдержу еще и его равнодушного наглого тона (и это правда), и положила трубку. На следующий вечер приехал, оставил машину перед выходными (одна, пользуемся, кому нужнее), привез коробку печенья, пара слов с дочкой, и уехал (ремонт делать, надо ж торопиться).

Как мне кажется, показательна еще ситуация. Звонит недавно свекровь ему, он ага-угу в ответ. На мой закономерный вопрос, что случилось, ответ: «Да мать опять начинает: «все, жизнь сломал» и т.п.» Поясню. Его родители развелись 17 лет назад, она очень тяжело это перенесла, свекор жил два года на две семьи, сам бы не ушел, она выгнала. Ее мать сказала: «Сама виновата!». Там вообще бабуля тиран домашний. Свекровь долго была в кризисе, даже по прошествии 10 лет, это болело у нее. Я ему говорю: «А ты понимаешь, что есть раны, которые не заживают? Вот ты – сын, а ты хоть раз выразил мнение свое к этой истории, на чьей ты стороне? Ты поддержал?» Он как-то смягчился, видимо, осознал слегка, сразу стал предлагать что-нибудь а-ля физическая помощь, домой довезти и т.п. (она от подружки шла что ли). Короче, эмпатии 0. И мне за 15 лет моей драмы он тоже ни разу ничего не сказал, тепла, поддержки, жалости 0.

Конечно, отношения его с мамой их дело, тепла там нет, если она не научила, что ж поделать. Спрашивала: «А ты вообще знаешь, что такое сочувствие, жалость?» Говорит, что нет. Зато в быту это крайне удобный мужчина. Никогда не обвинит, что не стирано, не сварено, не убрано, это, знаете, граничит с равнодушием, постаралась жена или нет, все равно. В лепешку расшибется, если что просишь подай-принеси, но тут у семьи нет какого-то приоритета, для друзей так же. И знаете, придет с работы, если в раковине посуда, начинает мыть, меня это уже начало раздражать, если есть мужицкие дела, делай, с ребенком поиграй лучше, я оставила, значит, мне так надо. А он: «Вот мать приходила усталая с работы, и за эту посуду бедная»... Но сейчас-то это причем? Это абсурд какой-то, поссоримся, говорю, не надо трогать, пошла ребенка уложить, слышу моет! Бред какой-то. Зачем ему жена, поверите, я до конца не выяснила, даже задав прямой вопрос (на первый раз была тишина, второй-банальные фразы о семье). Отпуск по уходу за ребенком мы пережили очень тяжело, почти развелись, помыть, погулять, без вопросов, приобнять, пожалеть, подбодрить – что это такое? И многие ситуации здесь места не хватит описать.

Я просто пытаюсь понять, как можно спокойно молчать или «не видеть», что близкому плохо? Это, в конце концов, прямой путь к поиску отдушины и разрыву. И я вот уже третий день думаю: то ли я много требую от мужчины, то ли это психопатия, с которой можно/нельзя жить, какая-то детская травма, или я замужем за эмоциональным импотентом? Всем спасибо заранее.