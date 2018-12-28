Как можно быть таким эмоциональным импотентом?
Мне 33 года, я замужем (ему 35), дочери 5 лет. Живем мы в панельной двушке с моей душевнобольной матерью (58 лет). Последний месяц фактически муж проживает на другом конце города, т.к. готовимся к переезду в квартиру, делает косметический ремонт. Моя основная проблема – это мать. Полжизни я живу с этим грузом на плечах (кто сталкивался, тот поймет). Третировала и критиковала она меня с детства, но с моих 17 лет она заболела совсем, в данный момент ограниченно дееспособна, в быту себя обслуживает. Но мой вопрос будет касаться личности моего мужа.
Вместе мы смолоду (с моих 16), он в курсе всех моих терзаний и проблем. Период с 17 до 20 лет я просто не помню, в 20 я сбежала жить к мужу, в 21 вернулась назад из-за полного эмоционального вакуума, он просто игнорировал мое состояние: плохо мне, хорошо, ни разу даже разговора не завел, а как я вообще. Свекровь больше интересовалась (с ней жили).
Через полтора года сошлись по его инициативе (за них я полечила мать, стала зарабатывать, разрулила слегка свои проблемы). Сейчас мать перестала пить таблетки, естественно, есть причуды, меня унижает, контактов избегаю с ней (собственно, с переездом и зашевелились, не хочу, чтобы дочь с этим соприкасалась). Несколько дней назад состоялся вынужденный разговор (она решила поверить счетчики, у которых срок до 2020 года), битый час я ей объясняла, что делать этого не надо, чего я только о себе не услышала. Конечно, я реагирую почти спокойно уже, но, понимаете, от этого нет иммунитета. Не углубляясь в подробности последних 3-4 лет жизни, скажу только, что психологический ресурс у меня на нуле сейчас, у меня стойкая потребность находиться на отдельной жилплощади и исключить сейчас раздражающие факторы, чтобы хоть как-то восстановиться, а потом уже думать, чем и кому я могу и хочу ли помогать.
Несколько месяцев вынуждено не работаю, работала 12 лет в финансовой сфере, ребенок со мной круглосуточно. Так вот после этого разговора у меня был будто транс, дочка подошла, обняла, пожалела. В 14:00 я написала мужу кратко суть, и что мне очень тяжело. Реакции 0. В 19 часов он мне звонит, подъезжая к той квартире, начинает с темы, а что там со счетчиками. Я спокойно сказала, что ожидала хоть какой-то реакции (он ведь в курсе, насколько травматична для меня вся ситуация), на что он мне таким возмущенным, я бы сказала, грубым тоном (как правило, он так реагирует, когда я указываю на вещи, которые мне неприятны), что только через полтора часа к телефону добрался (верю, конечно, но в WhatsApp сообщение прочитано через 10 минут), ну ведь и через полтора можно было позвонить или скинуть что-то ободряющее. Я сказала, что не выдержу еще и его равнодушного наглого тона (и это правда), и положила трубку. На следующий вечер приехал, оставил машину перед выходными (одна, пользуемся, кому нужнее), привез коробку печенья, пара слов с дочкой, и уехал (ремонт делать, надо ж торопиться).
Как мне кажется, показательна еще ситуация. Звонит недавно свекровь ему, он ага-угу в ответ. На мой закономерный вопрос, что случилось, ответ: «Да мать опять начинает: «все, жизнь сломал» и т.п.» Поясню. Его родители развелись 17 лет назад, она очень тяжело это перенесла, свекор жил два года на две семьи, сам бы не ушел, она выгнала. Ее мать сказала: «Сама виновата!». Там вообще бабуля тиран домашний. Свекровь долго была в кризисе, даже по прошествии 10 лет, это болело у нее. Я ему говорю: «А ты понимаешь, что есть раны, которые не заживают? Вот ты – сын, а ты хоть раз выразил мнение свое к этой истории, на чьей ты стороне? Ты поддержал?» Он как-то смягчился, видимо, осознал слегка, сразу стал предлагать что-нибудь а-ля физическая помощь, домой довезти и т.п. (она от подружки шла что ли). Короче, эмпатии 0. И мне за 15 лет моей драмы он тоже ни разу ничего не сказал, тепла, поддержки, жалости 0.
Конечно, отношения его с мамой их дело, тепла там нет, если она не научила, что ж поделать. Спрашивала: «А ты вообще знаешь, что такое сочувствие, жалость?» Говорит, что нет. Зато в быту это крайне удобный мужчина. Никогда не обвинит, что не стирано, не сварено, не убрано, это, знаете, граничит с равнодушием, постаралась жена или нет, все равно. В лепешку расшибется, если что просишь подай-принеси, но тут у семьи нет какого-то приоритета, для друзей так же. И знаете, придет с работы, если в раковине посуда, начинает мыть, меня это уже начало раздражать, если есть мужицкие дела, делай, с ребенком поиграй лучше, я оставила, значит, мне так надо. А он: «Вот мать приходила усталая с работы, и за эту посуду бедная»... Но сейчас-то это причем? Это абсурд какой-то, поссоримся, говорю, не надо трогать, пошла ребенка уложить, слышу моет! Бред какой-то. Зачем ему жена, поверите, я до конца не выяснила, даже задав прямой вопрос (на первый раз была тишина, второй-банальные фразы о семье). Отпуск по уходу за ребенком мы пережили очень тяжело, почти развелись, помыть, погулять, без вопросов, приобнять, пожалеть, подбодрить – что это такое? И многие ситуации здесь места не хватит описать.
Я просто пытаюсь понять, как можно спокойно молчать или «не видеть», что близкому плохо? Это, в конце концов, прямой путь к поиску отдушины и разрыву. И я вот уже третий день думаю: то ли я много требую от мужчины, то ли это психопатия, с которой можно/нельзя жить, какая-то детская травма, или я замужем за эмоциональным импотентом? Всем спасибо заранее.
Мнения наших экспертов
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Алена
Меня после твоего рассказа другой вопрос в тупик поставил. Тебе все это зачем? Если тебя не устраивает такой тип мужчины, отдай его другой. Откуда у некоторых женщин такая мания – связаться с мужчиной, который устраивает только частично, срочно начать его переделывать, обломаться и потом жаловаться «ну почему он такой?» Да потому что он всегда и был таким! И ему это нравится. Как минимум, для него это норма, а не психопатия или детская травма. Все люди воспитаны по-разному. Мои дети постоянно со мной обнимаются. Но это не означает, что в другой семье такое будет считаться комфортной нормой. И если твой муж уже 15 лет такой «бесчувственный», то с этим уже можно было как-то смириться и принять его таким, какой он есть. Он же принимает тебя такой, какая ты есть, со всеми своими психами, и с твоей душевнобольной мамой в придачу. На самом деле, это еще вопрос, кому из вас больше не повезло: тебе с ним, или ему с тобой.
Ты воспринимаешь свою эмоциональность как единственно правильную форму нормы. А кто тебе сказал, что ты нормальна? Ведь это у тебя мама не здорова. Как насчет наследственности? И это у тебя детская травма. Так, может, муж ведет себя так, чтобы ее, то есть, твою травму и твою эмоциональность не подпитывать дополнительно сочувствием? Либо, что вернее всего, он, как любой нормальный человек, отодвигается от источника разрушительных эмоций? Ты явно судишь о ситуации однобоко. Видишь только свою точку зрения, и пытаешься «лечить» и учить уму разуму мужа, походя ставя ему диагнозы, потому что он недостаточно сентиментален. Не нравится – разводись, какие еще варианты?
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Сергей
Ирина, если я правильно понимаю, о некоторой эмоциональной тупости твоего мужа, ты знала изначально. Более того, в начале отношений, ты даже ушла от него на довольно длительный срок именно по этой причине. Можешь пояснить, для чего было возвращаться? Он сильно изменился за время расставания? Сомневаюсь. Скорее вообще никак не изменился. Тогда зачем? Сильно нравилась свекровь? Тоже как-то не верится. Затем вы, судя по всему, не сильно напрягаясь, прожили вместе десять лет. Поверь, это весьма серьезный срок, который показывает состоятельность пары. И за это время супруг тоже никоим образом не проявлял особой эмоциональности, но тебя это не беспокоило до такой степени, что даже решила забеременеть.
Следующие пять лет, включающие беременность, роды и хлопоты с маленьким ребенком, также сильных проблем не принесли. И тут вдруг, ни с того ни с сего, возникли претензии. Откуда? Что изменилось? Или на тебя так подействовало желание мамы поверить счетчик? Это я к тому, что для начала попробуй сама себе ответить на вопрос, почему раньше, в общем-то ситуация устраивала, а теперь вдруг перестала? Ведь ты всегда прекрасно понимала, что муж не изменится, да сейчас это осознаешь. Ну, а затем придется принимать логичное решение – либо разводишься, и пытаешься строить что-то новое, либо перестаешь жаловаться. Других вариантов не вижу.
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Ваше мнение 5
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Лада / 28.12.18 06:01Ну, таких, как вы выражаетесь, эмоциональных импотентов, очень много среди мужчин. Просто потому, что мужчины на проблемы больше реагируют делами, а не словами. Природа у них такая, и слава богу. Для них жалость - это для уставшей жены посуду помыть, а не сказать "ой ты, бедняжка" , но посуду и все остальное сама-сама. И не каждый "эмоциональный импотент" будет жить в двушке с женой, которая ему постоянно выносит мозг , ребёнком, психической тещей, и будет обходиться без претензий и скандалов.
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Krazy / 28.12.18 04:16В принципе нормальный эмоциональный сбежит очень быстро. Вы нашли друг друга, чем вы недовольны? В принципе можно и нужно сочувствовать близкому, но не 24/7 в течении 17 лет. С энергетическим вампиром только такой «робот» и выживет.
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Элфи Крекс / 28.12.18 01:56С трудом продралась через нудный, с кучей ненужных подробностей ( о маме, о свекрови, о свекровиной маме) рассказ. Опять муж плохой. На этот раз он, гад, плохой, потому что " никогда не обвинит, что не стрирано, не сварено, не убрано, это, знаете, граничит с равнодушие". И дважды плохой, что приходит домой, видит грязную посуду и начинает её мыть, вместо того,чтобы скандал устроить. Ну, ясен перец, перверсный нарцисс, бросать надо.