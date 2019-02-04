Как доказать, что мне хорошо с ним в постели?
Парень сомневается в себе. В плане сексуальных отношений. Постоянно боится, что не может сделать мне хорошо в постели. Да, я имела неосторожность обозвать его способности, но чисто из-за сильной на тот момент обиды, спонтанно, теперь вот жалею и не знаю как все исправить. Он понял свою ошибку, извинился, да и я давно забыла, но мое оскорбление сильно засело у него в голове. Когда пытаюсь доказать обратное, не верит и стоит на своем. Я люблю его, мне хорошо с ним, а как это доказать ему не знаю.
Мнения наших экспертов
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Алена
Анна, не надо ничего доказывать. Отпусти ситуацию на самотек, вот и все. То, что сделано – уже сделано. Если парень зациклился на этом – это уже его проблемы. Это он не уверен в себе. И убеждать его в обратном – бессмысленно.
Разумеется, тебе надо было лучше контролировать себя, и понимать, что унижать и принижать достоинство других людей – это запрещенные приемы в общении, и применять их – все равно, что сжигать мосты. Даже если сразу не сгорит – ходить по нему будет трудно и потом все равно рухнет.
Честно скажу, я слабо верб в великую любовь в 18 лет, особенно, если у вас уже обиды, оскорбления на сексуальной почве и проблемы с сексом из-за психологических комплексов. Все это приведет к логическому завершению, причем, надоест в это играть тебе, поскольку девушки взрослеют быстрее. Так что, советую предохраняться. А то, когда ты поймешь, что безнадежно устала от тараканов своего мальчика, внезапно можешь обнаружить, что беременна.
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Сергей
Анна, я не думаю, что ваши отношения смогут продлиться долго, поэтому для начала не советовал бы планировать что-то большое и светлое на всю оставшуюся жизнь. Рановато. Да и про любовь лучше не распространяться. Судя по твоим поступкам и реакциям приятеля, вы пока только учитесь строить взаимоотношения, в том числе учитесь чувствовать. По сути, сейчас идет игра, в которой вы тренируете разные социальные роли, примеряете на себя те или иные маски. Но до по-настоящему глубокой, взвешенной влюбленности, реального чувства, пока далеко. И возникнет оно, скорее всего, к другому мужчине, и не сейчас.
Видишь ли, любящие люди не унижают друг друга. Они могут ссориться, резко высказываться, предъявлять претензии, но не оскорблять партнера, не высмеивать его, не пытаться уязвить. Даже в сильном гневе. Так что, скорее всего, вы с нынешним молодым человеком еще некоторое время поиграете в пару, но количество претензий будет расти, и, в результате, всё закончится расставанием. И в свете этого, очень советую не забывать предохраняться. Забеременеть в твоем возрасте – не лучшая идея для счастливой жизни. Что же касается взаимоотношений прямо сейчас, то ты ничем и никак не сможешь ничего исправить. Тема секса для молодых людей вашего возраста является очень болезненной, и любые негативные высказывания очень сильно бьют по самолюбию, после чего никогда не забываются.
Это я к тому, что парень, вне зависимости от твоих уверений, будет продолжать вести себя не вполне адекватно, сомневаться, напрягаться и напрягать обстановку до тех пор, пока ситуация не дойдет до абсурда, и вы расстанетесь. Вполне возможно, через некоторое время, если вы опять встретитесь и решите начать заново, всё получится. Но не сейчас. Так что в будущем, даже в состоянии сильного раздражения, очень советую сперва думать, а только потом бросаться словами. Дело в том, что в этой реальности бывают ситуации, когда одно неосторожное слово вполне может разрушить не только чей-то Мир, но и твою жизнь.
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Настасья Петровна / 04.02.19 02:19А самой слабо извиниться за то оскорбление? Видишь ли, взрослые люди, если имеют претензии, то высказывают их по существу. А не переходят на личности, оскорбляют, унижают и приплетают размер и постельные таланты. И да, если в чем-то не правы, то признают это. Ну ничего, в 18 лет - самое время учиться на ошибках. Не дёргайтесь, не нервничайте. Если лЮбите парня - то любИте. А там будет видно.
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Никольски / 04.02.19 01:49Парень Вам не простил оскорблений. Вот теперь ищите как выйти из тупика. Есть слова, которые не прощаются. Нельзя в сорах идти до дна. Это дорого стоит. Ни в сорах с друзьями, ни с любимыми. Вы оба молоды и не опытны поэтому не прощение выглядит, как неверие в себя и ваши бесприрывные извинения. Вас наказывают и не прощают.нет сатисфакции после ваших извинений. Видимо, простить эти ваши оскорбления он не может. И это нормально. Есть вещи которые не прощаются . Словоблудный язык имеет свою цену. Готовы ли Вы её платить по жизни?