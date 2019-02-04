Как доказать, что мне хорошо с ним в постели?

Анна, я не думаю, что ваши отношения смогут продлиться долго, поэтому для начала не советовал бы планировать что-то большое и светлое на всю оставшуюся жизнь. Рановато. Да и про любовь лучше не распространяться. Судя по твоим поступкам и реакциям приятеля, вы пока только учитесь строить взаимоотношения, в том числе учитесь чувствовать. По сути, сейчас идет игра, в которой вы тренируете разные социальные роли, примеряете на себя те или иные маски. Но до по-настоящему глубокой, взвешенной влюбленности, реального чувства, пока далеко. И возникнет оно, скорее всего, к другому мужчине, и не сейчас.

Видишь ли, любящие люди не унижают друг друга. Они могут ссориться, резко высказываться, предъявлять претензии, но не оскорблять партнера, не высмеивать его, не пытаться уязвить. Даже в сильном гневе. Так что, скорее всего, вы с нынешним молодым человеком еще некоторое время поиграете в пару, но количество претензий будет расти, и, в результате, всё закончится расставанием. И в свете этого, очень советую не забывать предохраняться. Забеременеть в твоем возрасте – не лучшая идея для счастливой жизни. Что же касается взаимоотношений прямо сейчас, то ты ничем и никак не сможешь ничего исправить. Тема секса для молодых людей вашего возраста является очень болезненной, и любые негативные высказывания очень сильно бьют по самолюбию, после чего никогда не забываются.

Это я к тому, что парень, вне зависимости от твоих уверений, будет продолжать вести себя не вполне адекватно, сомневаться, напрягаться и напрягать обстановку до тех пор, пока ситуация не дойдет до абсурда, и вы расстанетесь. Вполне возможно, через некоторое время, если вы опять встретитесь и решите начать заново, всё получится. Но не сейчас. Так что в будущем, даже в состоянии сильного раздражения, очень советую сперва думать, а только потом бросаться словами. Дело в том, что в этой реальности бывают ситуации, когда одно неосторожное слово вполне может разрушить не только чей-то Мир, но и твою жизнь.