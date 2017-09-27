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Как бы мне выйти за него замуж?


Встречаюсь с мужчиной почти год. Изначально отношения были неправильные – начались из секса. Я согласилась на это в надежде, что со временем отношения перерастут в серьезные, когда он меня узнает получше. Но со временем стало еще тяжелей. Замуж не предлагает, с родными и близкими не знакомит и с моими знакомится не желает. Плюс ко всему этому он собирается переезжать жить заграницу. О переезде говорит в единственном лице, меня с собой не зовет. Выходит, что я для него ничего не значу, он со мной только развлекается... А мне так хочется выйти за него замуж, я его очень люблю. Что я могу предпринять в данной ситуации?..
Яна,
Россия, 33 года
27.09.17
Как бы мне выйти за него замуж?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Меня всегда удивляют такие фразы «я его очень люблю и хочу за него замуж» - про мужчину, с которым никаких иных отношений, кроме секса по его расписанию, не сложилось. Любишь за что? Глаза красивые? Улыбается мило? Человек (наверное) хороший? Что в нем тебе любо? Невероятный секс? А для жизни? Ты его представь в качестве мужа – в качестве человека, с которым ты утром просыпаешься каждый день. Кто мусор выносит? Кто завтрак готовит? Кто тарелки моет? Кто за продуктами бегает? Как вечер проводите? О чем говорите? Общие темы хоть есть? Интересы общие имеются? Ну, кроме секса? А если гвоздь в стену надо? Забьет? Или сама-сама? А если забеременела и секса нет (так бывает)? А если ребенок родился и ночи без сна – кто встает? Только не в твоих розовых фантазиях, а реально – оцени мужчину, как думаешь, на что он будет способен ради вашей пары? Что тебя в нем восхитило настолько, что год ты ему отдаешься в надежде, что, может, он это оценит и замуж позовет? А что между вами общего, кроме секса, чтобы позвал? Может, ты вообще не его уровня полета птица? Он, вон, за границу нацелился. А ты? Что с этим всем делать? Завязывать с благотворительностью. Хватит ждать предложения от того, кто тобой просто пользуется. Если мужчина за год не захотел развивать отношения, но исправно вспоминает о тебе, когда нужно перепихнуться, значит, он, ко всему прочему, еще и не высокой морали человек. А с таким уж точно под венец идти чревато.

  • Сергей

    Яна, если за год встреч, причем довольно близких, у мужчины не изменилось к тебе отношение, то уже, скорее всего, и не изменится. Увы. Так что, судя по всему, ты совершенно права считая, что твой приятель всего лишь развлекаеется, и ничего серьезного с тобой не планирует. Можно ли как-то исправить ситуацию и «влюбить» в себя этого мужчину прямо сейчас? Лично я таких способов не знаю, и считаю, что любые действия будут либо совершенно бессмысленными, либо приведут к прямо противоположному результату. Видишь ли, когда люди общаются достаточно длительное время, между ними появляются определенные связи, привычки, возникает некоторая «культура пары», со своими внутренними законами и определениями. И, соответственно, партнеры привыкают воспринимать друг друга сложившимся способом. Изменить такое сложившееся восприятие партнера, продолжая жить рядом, практически невозможно. И раз в вашей паре молодой человек изначально считал тебя временной подружкой, приятной в некоторых отношениях, но не более того, за год встреч не изменил данного мнения, а ты подстроилась под это, решив покорностью добиться взаимности, значит, так оно и дальше будет происходить. И чтобы хоть что-то изменилось в вашем восприятии друг друга, для начала требуется перестать общаться на какое-то время. Нынешние, ни к чему не ведущие отношения, должны быть разрушены, вы должны разойтись, чтобы сломался привычный круг взаимоотношений. Только в этом случае, через какое-то время, повзрослев, набравшись новых впечатлений и самоуверенности, в случае встречи, вы сможете начать что-то новое. Так что лично я считаю, что тебе нужно как можно быстрее брать себя в руки и рвать все связи с этим парнем, пока он сам тебя не бросил. Ну, а дальше уже посмотрите по обстоятельствам. Хотя, я думаю, что уже через полгода ты и вспоминать об этом человеке не будешь.

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Обсуждение 2  

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  • Джей
    Ну вот так и скажите мч ротом(с): просто секс меня перестал устраивать, хочу семью и детей. И плавной походкой удалитесь в сторону собственного будущего. Дайте себе шанс начать жить собственными планами, иначе так и будете подстраиваться под чужие. Пока все это пустая трата времени, как в детском анекдоте про крокодилов: один зеленый, другой налево))
    		 27.09.17 03:07
         
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  • krazy
    Что делать? Бросить его. Чисто секс и больше ничего унижает женщину. А вы год уже в этом маринуетесь. (не бывает правильного и неправильного начала отношений. большая часть знакомых супружеских пар начинали с легкой интрижки, а то и с траха на одну ночь)
    		 27.09.17 01:21
         
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