Как бы мне выйти за него замуж?

Меня всегда удивляют такие фразы «я его очень люблю и хочу за него замуж» - про мужчину, с которым никаких иных отношений, кроме секса по его расписанию, не сложилось. Любишь за что? Глаза красивые? Улыбается мило? Человек (наверное) хороший? Что в нем тебе любо? Невероятный секс? А для жизни? Ты его представь в качестве мужа – в качестве человека, с которым ты утром просыпаешься каждый день. Кто мусор выносит? Кто завтрак готовит? Кто тарелки моет? Кто за продуктами бегает? Как вечер проводите? О чем говорите? Общие темы хоть есть? Интересы общие имеются? Ну, кроме секса? А если гвоздь в стену надо? Забьет? Или сама-сама? А если забеременела и секса нет (так бывает)? А если ребенок родился и ночи без сна – кто встает? Только не в твоих розовых фантазиях, а реально – оцени мужчину, как думаешь, на что он будет способен ради вашей пары? Что тебя в нем восхитило настолько, что год ты ему отдаешься в надежде, что, может, он это оценит и замуж позовет? А что между вами общего, кроме секса, чтобы позвал? Может, ты вообще не его уровня полета птица? Он, вон, за границу нацелился. А ты? Что с этим всем делать? Завязывать с благотворительностью. Хватит ждать предложения от того, кто тобой просто пользуется. Если мужчина за год не захотел развивать отношения, но исправно вспоминает о тебе, когда нужно перепихнуться, значит, он, ко всему прочему, еще и не высокой морали человек. А с таким уж точно под венец идти чревато.

Сергей

Яна, если за год встреч, причем довольно близких, у мужчины не изменилось к тебе отношение, то уже, скорее всего, и не изменится. Увы. Так что, судя по всему, ты совершенно права считая, что твой приятель всего лишь развлекаеется, и ничего серьезного с тобой не планирует. Можно ли как-то исправить ситуацию и «влюбить» в себя этого мужчину прямо сейчас? Лично я таких способов не знаю, и считаю, что любые действия будут либо совершенно бессмысленными, либо приведут к прямо противоположному результату. Видишь ли, когда люди общаются достаточно длительное время, между ними появляются определенные связи, привычки, возникает некоторая «культура пары», со своими внутренними законами и определениями. И, соответственно, партнеры привыкают воспринимать друг друга сложившимся способом. Изменить такое сложившееся восприятие партнера, продолжая жить рядом, практически невозможно. И раз в вашей паре молодой человек изначально считал тебя временной подружкой, приятной в некоторых отношениях, но не более того, за год встреч не изменил данного мнения, а ты подстроилась под это, решив покорностью добиться взаимности, значит, так оно и дальше будет происходить. И чтобы хоть что-то изменилось в вашем восприятии друг друга, для начала требуется перестать общаться на какое-то время. Нынешние, ни к чему не ведущие отношения, должны быть разрушены, вы должны разойтись, чтобы сломался привычный круг взаимоотношений. Только в этом случае, через какое-то время, повзрослев, набравшись новых впечатлений и самоуверенности, в случае встречи, вы сможете начать что-то новое. Так что лично я считаю, что тебе нужно как можно быстрее брать себя в руки и рвать все связи с этим парнем, пока он сам тебя не бросил. Ну, а дальше уже посмотрите по обстоятельствам. Хотя, я думаю, что уже через полгода ты и вспоминать об этом человеке не будешь.