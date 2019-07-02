Я виновата, что он жесток со мной?

Может действительно все произошедшее моя вина? С мужем живем год вместе. Все было хорошо на первых этапах отношений. Он заботился, готовил, был очень внимателен ко мне. Через полгода все изменилось. Во-первых, он работает в баре (много пьет). Часто стал напиваться и причинять мне боль (хватал меня, после чего оставались синяки). Я пыталась объяснить, что мне больно, обижалась. Но ничего не менялось, он начал спать в другой комнате, мог не говорить со мной, зрительный контакт пропал, что уж говорить о физической близости.

Я стала с каждым днем чувствовать себя все более одинокой. Мне стало не хватать его объятий и внимания. На людях и при друзьях он вел себя холодно со мной, будто я ему никто. Тогда я могла молча встать и уйти, меня ранило его холодное поведение. Когда я пыталась выяснять отношения с ним, он молчал, смотрел в стену, но после говорил, что он устал, много работает, и вообще это моя вина что я встаю и ухожу, когда мне вздумается, если мы проводим время вместе с его окружением.

Мне надоело такое отношение, я хотела любви. Я начала спрашивать его, зачем живешь со мной если не любишь? После моих слов он становился агрессивным, и начал поднимать на меня руку. Я ходила в синяках. Но продолжала быть с ним и надеяться на чудо. Конечно, я не понимала, почему ему так весело проводить время с друзьями, а со мной ему не интересно, почему разные женщины ему названивают, а я даже не могу спросить кто это (сразу становлюсь ревнивицей). Он перестал предупреждать, что ходит гулять после работы (на мои претензии отвечает, что не должен передо мной отчитываться).

За все время он ни разу не попросил прощения у меня. Только упрекает меня в том, что я ревную, я хочу контроля, и почему я ему не доверяю? Раньше он меня убеждал в том, что наши ссоры – это моя вина. Но когда мы мирились, ничего не менялось, он так же может оскорбить меня перед друзьями, унизить, или вообще в упор не видеть. Этот человек сломал мою самооценку. Я стала зависимой от него. Я чувствую себя в ловушке. Может, моя вина в том, что я позволяла вытирать об себя ноги?