Я виновата, что он жесток со мной?
Может действительно все произошедшее моя вина? С мужем живем год вместе. Все было хорошо на первых этапах отношений. Он заботился, готовил, был очень внимателен ко мне. Через полгода все изменилось. Во-первых, он работает в баре (много пьет). Часто стал напиваться и причинять мне боль (хватал меня, после чего оставались синяки). Я пыталась объяснить, что мне больно, обижалась. Но ничего не менялось, он начал спать в другой комнате, мог не говорить со мной, зрительный контакт пропал, что уж говорить о физической близости.
Я стала с каждым днем чувствовать себя все более одинокой. Мне стало не хватать его объятий и внимания. На людях и при друзьях он вел себя холодно со мной, будто я ему никто. Тогда я могла молча встать и уйти, меня ранило его холодное поведение. Когда я пыталась выяснять отношения с ним, он молчал, смотрел в стену, но после говорил, что он устал, много работает, и вообще это моя вина что я встаю и ухожу, когда мне вздумается, если мы проводим время вместе с его окружением.
Мне надоело такое отношение, я хотела любви. Я начала спрашивать его, зачем живешь со мной если не любишь? После моих слов он становился агрессивным, и начал поднимать на меня руку. Я ходила в синяках. Но продолжала быть с ним и надеяться на чудо. Конечно, я не понимала, почему ему так весело проводить время с друзьями, а со мной ему не интересно, почему разные женщины ему названивают, а я даже не могу спросить кто это (сразу становлюсь ревнивицей). Он перестал предупреждать, что ходит гулять после работы (на мои претензии отвечает, что не должен передо мной отчитываться).
За все время он ни разу не попросил прощения у меня. Только упрекает меня в том, что я ревную, я хочу контроля, и почему я ему не доверяю? Раньше он меня убеждал в том, что наши ссоры – это моя вина. Но когда мы мирились, ничего не менялось, он так же может оскорбить меня перед друзьями, унизить, или вообще в упор не видеть. Этот человек сломал мою самооценку. Я стала зависимой от него. Я чувствую себя в ловушке. Может, моя вина в том, что я позволяла вытирать об себя ноги?
Мнения наших экспертов
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Алена
Анна, ты играешь роль типичной виктимной личности, которая свято верит, что все плохое, что с нею делают другие люди – это ее вина. Потому что им почему-то иначе думать – это прям взрыв мозга получить. Ведь если ты думаешь, что бьет тебя и унижаем муж потому, что ты что-то не так делаешь, получается, что все, гипотетически, в твоих руках, и если ты, наконец, нащупаешь, как вести себя правильно, то муж станет необычайно милым домашним котиком. Куда сложнее признать, что муж – моральный урод (ведь сама ж выбрала, никто не неволил), и что, как бы ты себе ни вела, а бить и унижать тебя будут дальше и больше.
У меня только один вопрос: почему не уйти сразу? Чего ты ждешь? Тяжких телесных? Выкидыша после побоев? Реально, это щекочет тебе нервы и заставляет чувствовать себя живой? Ты хоть понимаешь, сколько возможностей в жизни упускаешь, сколько встреч проходит мимо тебя, сколько шансов? Тебе 25 лет. Да, первый опыт семейных отношений оказался неудачным, но это же не конец! Зачем цепляться за человека, который все меньше и меньше хочет считаться с твоим существованием вообще? В чем зависимость от него? Тебе важно получить дежурную порцию унижения на ночь? Очнись… В том, что мужчина ведет себя с женщиной агрессивно, грубо, жестоко, виноват только он сам. И лучшее, что ты можешь для себя сделать – это спасти себя. А он пусть решает свои проблемы и зависимости сам.
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Сергей
Анна, честно говоря, я не понимаю женщин, которые терпят унижения, оскорбления, даже побои, но продолжают жить с обидчиком. Не понимаю совсем. Ведь там, где присутствуют подобные явления, просто невозможно ничего другого. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ну, и как в таких условиях думать о будущем, растить детей? Да даже просто разговаривать с тем, кто тебя только что избил, растоптал – как? И на какое чудо тут можно надеяться? Ведь не в Средние века живем, не в деревнях темных. Уже давно и написано, и показано что к чему и почему, и что делать и как бороться. Однако, как бы ни было удивительно, но такие люди все равно до сих пор есть! Более того, они еще и оправдания для супругов тиранов находят, а когда оказываются на больничной койке с переломами или повреждениями внутренних органов, отказываются писать заявление в полицию, говоря, что просто упали.
Самое же противное и опасное, это пытаться таких дам спасать. Идешь ты вечером по дороге, о приятном вечере после рабочего дня мечтаешь. Вдруг слышишь явные звуки ударов и женские истерические вскрики. Глядь, а какой-то мужик довольно-таки существенно мордует тетку. Ну, бросаешься на помощь. И вот это самая твоя большая ошибка. Потому как, как только злодей окажется повержен и зафиксирован, а приехавшая полиция начнет опрос пострадавшей, так и окажется, что злодей именно ты. И избил ты самого замечательного и добрейшего человека, отца семейства и любящего мужа. Далее приятное времяпрепровождение в обезьяннике, объяснительные, и прочие радости. Правда, есть и плюсы. Очень быстро учишься креститься пяткой за то, что в том месте оказались камеры, они работали, а сам нападавший уже имеет довольно длинный «послужной список» правонарушений.
В общем, лично я не понимаю и не люблю таких женщин. И никому не советую помогать подобным личностям. Ведь если они живут с тираном годами, прекрасно понимая, что происходит, значит, им все нравится. В противном случае, уже давно было бы написано заявление в полицию и подано заявление на развод. Ну, и кто мы такие, чтобы мешать людям получать удовольствие? Вот и в твоем случае, желаю продолжать верить в невероятное и ждать несбыточного, раз уж так все это нравится.
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Ваше мнение 26
Лучшие комментарии
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Krazy 02.07.19 00:34Ну в целом да, ваша вина. Вот он треснул вас в первый раз. Что умная девушка сделала б? Собрала б вещи и на выход. Без всяких вторых шансов.
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Koshka 02.07.19 09:07"С мужем живем год" - так пишут про сожительство. Т.е. Вы даже не зарегистрированы. Значит, Вам только вещи собрать (Ваши или его, смотря чья квартира). И все. "Я хотела любви". Ну пройдите в лес, дерево обнимите. Оно хоть не дерется и по бабам не ходит.
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Элфи Крекс 02.07.19 00:16Вообще-то те, что работают в баре, обычно не пьют. Это разные люди - те, кто потребляют и те, кто наливают. А заходили сюда зачем? Пожаловаться? Пожаловались. И что дальше? Не нравится так жить - не живите. А почему да отчего он такой - вам не всё ли равно?
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Zavoronok 02.07.19 06:42А письмо вообще реальное? Женщину бьют, изменяют ей и она считает себя виноватой за это? Ну тут только к психиатру, мозги на место ставить, пока муж не убил или не покалечил. Любая адекватная уже давно бы убежала, теряя тапки.
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Zavoronok 02.07.19 08:58Аня, а ты вообще работаешь? Если да, то ищи квартиру или комнату на съем и съезжай. Если он тебя содержит и работать ты не хочешь, тогда нежелание уходить понятно, и про ловушку тоже. Ищи работу тогда, чтоб стать менее зависимой и уходи. Не то доиграешься либо до кладбища, либо до инвалидности.
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Лада / 02.07.19 20:59Безнаказанность порождает вседозволенность. Где границы, которые он не перейдёт? Вы терпите всё. Сначала жучие звонки, потом его загулы, потом на ваших глазах с другой будет кувыркаться. Сначала синяк , потом избиения, потом... (
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ingenue / 02.07.19 17:24Не заглядывала на клео неделю... Посмотрела на колличество отзывов под каждой новой историей. И сразу мне стало понятно какая история цепляет комментаторов. Взгляните, у сегодняшней истории рекордно малое колличество комментов... И тут все очень просто. Людям не интересно комментировать глупость и пустоту. Человек сам себе созадет проблему. Находит какашку, ест ее и спрашивет, что делать если воняет и очень не нравится? Но были и интересные случаи. Много комментов и интересных и свежих идей как решить вопрос. Сегодняшнюю историю не комментирую. Грусть, тоска и пустота.
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Ольга / 02.07.19 15:22Да, виновата, ошибка выявлена, что дальше? Сколько ещё лет будешь в образе полового коврика и носителем доширака на ушах?
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Вера / 02.07.19 13:00Этот человек сломал мою самооценку. Я стала зависимой от него". Хорошо хотя бы, что понимаете что произошло. Поднимайте самооценку, выходите из зависимости. Вы живёте в лучшем городе, годы ваши молодые. Уходите уверено от него, без сожаления, без оглядки, иначе будет только хуже.
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Прелесть / 02.07.19 11:38Вам бы запомнить надо, что разговаривать и расспрашивать мужчин нет смысла. Все его ответы выражены в его действиях. Любящий мужчина так себя не ведёт. Это однозначно. Ну и зачем Вам не любящий?????
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*** / 02.07.19 10:58ну не умирает надежда (или мечта) из козла сделать белого и пушистого котика, ну никак не умирает.
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[email protected] / 02.07.19 10:11Не с каждой девушкой можно так обращаться. К психологу на разборку причины, и только после этого можно с кем-то начинать знакомиться. Иначе будет повтор, потомучто найдете такого же, и снова будет жертва и ее палач. Формулировку поменять с "я виновата" на "причина во мне". Мы тут слишком мало знаем тебя, чтобы выдавать диагнозы. Поэтому, ни слова лишнего, чтобы не навредить)). Бегом к спецам.
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Прелесть / 02.07.19 10:05Если мужчина ведёт себя не достойно нет даже желания это обсуждать. Ну уж год жить с таким то однозначно ваша вина. И называется она идиотизм. Ваш конечно. Причём чем дальше тем крепче.
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*** / 02.07.19 09:57щас столько статей плавает по сети про абьюз, просто косяки статей разных про манипуляции, абъюз, домашнее насилие и всякое такое и в открытом доступе. Чего табе надобно старче? гугл тебе в помощь.
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Лада / 02.07.19 21:15Как-то читала статью психолога. Пришла к ней жертва дом.насилия. Классика жанра - избиения, манипуляции, всё это. Она с ней работает недели. Раскладывает всё по полочкам. Дает ей задания. И что? И ничего. Та всё понимает, но сил поднять задницу и уйти нет. Задает ей вопросы,что надо ей сделать, чтобы он ее не бил. Она его люююбит. Более того, находится родственница, которая жертву физически вывозит (с её согласия и по её просьбе), забирает вещи, находит жильё и тд. И что? Спустя время та возвращается к мучителю. Вот бывают такие ситуации. Вроде всё понимает, но... У гг ещё может получиться уйти. Всё длится полгода - еще не так сильно личность подавлена, еще остатки мозгов должны сохраниться. По идее. И детей нет - большой плюс.
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Koshka / 02.07.19 09:07"С мужем живем год" - так пишут про сожительство. Т.е. Вы даже не зарегистрированы. Значит, Вам только вещи собрать (Ваши или его, смотря чья квартира). И все. "Я хотела любви". Ну пройдите в лес, дерево обнимите. Оно хоть не дерется и по бабам не ходит.
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Koshka / 02.07.19 09:14Таких людей не знаю, но историй наслушалась массу. В моей стране много приезжих женщин, вышедших замуж за внж. И как над ними мужики издеваются (естественно, не все такие семьи), насилуют, в унитаз головой макают, при детях. А они терпят, потому что до пмж осталось год!
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Zavoronok / 02.07.19 08:58Аня, а ты вообще работаешь? Если да, то ищи квартиру или комнату на съем и съезжай. Если он тебя содержит и работать ты не хочешь, тогда нежелание уходить понятно, и про ловушку тоже. Ищи работу тогда, чтоб стать менее зависимой и уходи. Не то доиграешься либо до кладбища, либо до инвалидности.
-
Zavoronok / 02.07.19 06:42А письмо вообще реальное? Женщину бьют, изменяют ей и она считает себя виноватой за это? Ну тут только к психиатру, мозги на место ставить, пока муж не убил или не покалечил. Любая адекватная уже давно бы убежала, теряя тапки.
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жужа@ / 02.07.19 00:42Анна, он приезжий и живет в твоей квартире? Не вижу других объяснений такого поведения «молодожёна. Найдёт другую , быстро свалит.
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Krazy / 02.07.19 00:34Ну в целом да, ваша вина. Вот он треснул вас в первый раз. Что умная девушка сделала б? Собрала б вещи и на выход. Без всяких вторых шансов.
-
Элфи Крекс / 02.07.19 00:16Вообще-то те, что работают в баре, обычно не пьют. Это разные люди - те, кто потребляют и те, кто наливают. А заходили сюда зачем? Пожаловаться? Пожаловались. И что дальше? Не нравится так жить - не живите. А почему да отчего он такой - вам не всё ли равно?
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Koshka / 02.07.19 09:03Вот тоже не поняла насчет бара. Таких работников, которые к рюмке прикладываются, в баре не держат.
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Zavoronok / 02.07.19 12:46Может, он дома бухает, а на работе ни-ни.
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Виана / 02.07.19 15:28Бары разные бывают. В некоторых, наоборот, персоналу требуется большая устойчивость к алкоголю, чтобы пить с гостями и таким образом кассу увеличивать. Стоит симпатичный мальчик за стойкой, слово за слово с посетительницами... Комплиментов наговорит, про жизнь расспросит. А потом у тех счёт раза в три выше, чем ожидалось.)))
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Koshka / 02.07.19 16:40А пить при этом зачем?
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krazy / 02.07.19 18:58Хосты пьют. У них работа такая. Развлекать снявшего их и разводить на дорогой алкоголь и побольше.
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Киви / 02.07.19 21:14Из моих знакомых, лучше барменов не пьет никто :-)
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