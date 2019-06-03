Я у мужа на 8-м месте после детей и бывшей
Замужем за мужчиной, у которого двое детей от первого брака. Есть общая дочь – 8 лет. Последние полгода осознаю, что живу с «соседом по комнате». Ему не интересны ни мои чувства, ни состояние здоровья. Ровным счетом ничего. Как со знакомым по общежитию. К детям прекрасно относится, очень резко реагирует на любое изменение в их настроении. Со мной тоже были такие отношения, но прошли. На прямой вопрос «на каком месте я в твоей жизни?» честно ответил: «После детей». По ощущениям, что на 8-м. После детей, бывшей жены, родителей, его самого.
Очень неприятно. Чувствую себя обманутой. В начале жизни была другая расстановка приоритетов. Получается, что я в свои 34 года обречена жить с человеком, который ко мне равнодушен. Стоит ли продолжать? Или бессмысленно? Лишать ребенка отца не хочется. Папа он хороший. Но как быть со мной?
Мнения наших экспертов
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Алена
Анастасия, вообще-то, это довольно распространенная ситуация, когда дети оказываются главным приоритетом в жизни. Не могу сказать, что это на все сто процентов правильно, ведь дети – это не единственный смысл жизни взрослых людей. Но с точки зрения «нормальности» это – нормально. Просто обычно зацикливаются на детях жены, а мужья, поняв, что их ценность ниже, начинают искать подтверждение своей добавочной стоимости на стороне. У вас, видимо, наоборот, отец семейства больше озабочен заботами о своих детях, нежели матери. Бывает. Но, как мне кажется, не очень правильно обижаться за это на мужа.
Что можно сделать? Навести ревизию в собственной жизни. Может, имеет смысл начать привносить в нее что-то новое? Дети растут, пройдет еще года 4, и даже ваша собственная дочь будет предпочитать, чтобы вы не слишком лезли в ее дела. И чем старше дети будут, тем меньше они будут позволять вам вмешиваться. И это нормально. Пуповину придется перерезать. И вам с мужем к этому моменту лучше будет найти новые темы для общения, времяпрепровождения. Но очень рекомендую не сидеть, сложив лапки, и не ждать, что все возьмет на себя муж, а принимать активное участвовать в этом процессе.
Вообще, честно говоря, что я увидела в твоем письме – так это отсутствие у тебя с мужем чего-то общего, кроме ребенка и совместного жилья. Ты, похоже, была потребителем в вашей паре, а когда муж перестал стараться, тебя это напрягло. Но что ты сама делала для того, чтобы ваша пара оставалась парой, а не просто родителями девочки? Что общего у вас с мужем еще? И что ты сама можешь ему предложить (кроме борща, конечно)?
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Сергей
Анастасия, к сожалению, любые взаимоотношения со временем неизбежно меняются. Романтика, присутствующая на первом этапе, обязательно заканчивается. Страсть, какая бы сильная ни была в начале, уходит. Так происходило, происходит и будет происходить во всех без исключения парах, где бы они ни жили, ибо все мы люди и подчиняемся одним природным законам. Разница лишь в том, что после столкновения с бытом и отрезвления кому-то удается найти варианты дальнейшего развития и остаться вместе, а кому-то нет. И тут, на мой взгляд, многое зависит от изначальных условий, чувств, на которых создавалась пара, от того, насколько эти двое на самом деле нужны друг другу, уважают и ценят один другого. Вот и в твоем случае, судя по всему, пришла пора очередного кризиса, когда романтики уже просто не может быть, а ничего другого, видимо, не выросло. И начались проблемы. Вы с супругом просто стали неинтересны друг другу. Причем, если я правильно понимаю, обоюдно.
Что теперь делать? Наверное, искать что-то объединяющее, какое-то общее дело. Будет неплохо также постараться увеличить количество общения с мужем. Требуется как-то изменить привычную модель общения и жизни вообще. Не получится самостоятельно, можно обратиться к семейному психологу. Ну, или разводитесь. Тоже, своего рода, встряска. Причем радикальная.
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Персикова / 03.06.19 10:58Я прям задумалась , а на каком месте я в семье ? И понимаю , что на своём , на Персиковом ))) К чему этот подсчёт мест ? Зачем пьедесталы ? Для детей есть первые люди в семье - родители , а все остальные ваши подсчеты от неуверенности своего положения. Вы замуж вышли , получили всё, что хотелось , но так и не верите в то , что вы для него единственная . Мне так показалось.
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[email protected] / 03.06.19 11:05Такая метафора))
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Элфи Крекс / 03.06.19 10:52Скорее всего, отношение мужа действительно изменилось, это женщина всегда чувствует. Вот когда-то он относился к вам, как к любимой малышке, вникал в оттенки вашего настроения, беспокоился, не промочила ли его девочка ножки, и вдруг - блямс! - поезд ушёл. И вы паникует, начинаете приставать к нему с наивным вопросами и нелепо пытаетесь конкурировать с собственным ребёнком. Но и людям, и отношениям свойственно развиваться. Вы были счастливы, когда у вашего мужа была жена-девочка. Теперь вы вполне можете быть счастливы в роли жены-подруги. Если эта роль окажется вам по зубам. А с ребёнком конкурировать последнее дело.
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ingenue / 03.06.19 10:45мне часто кажется, что люди предпочитают жить в вымышленом, романичном мире... они думают, что вся жизнь это сказка, молочная река и кисельные берега... жизнь полна задач, вопросов, изенений. и это всегда не просто. я, выходя замуж, очень ясно себе представляла, что не будет просто. это - жизнь двух разных людей, воспитанных в разных семьях, с разными установками. разным отношением к жизни, к деньгам ... ко всему. все это согласовать и наладить сложно. это требует усилий и времени и терпения. и отношения меняются. мы болеем, растем, стареем, худеем, богатеем. чего-то достигаем и что-то теряем и не могут отношения не меняться. и не могут люди оставаться теми же. у меня никогда не было розовых очков и потому мне всегда было проще пережить испытания. нужно проще относиться к изменениям настроения второй половины. все бывает. я не вижу критичных проблем в ситуации ГГ. может просто усталость... может просто изменения... семейная жизнь, бытовуха, а не романтичные встречи... это нужно просто пережить. или поехать отдохнуть...
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Автор / 03.06.19 10:26Здравствуйте! Спасибо Вам за отзывы. В моей семье как-то всегда было заведено, что мама с папой главные, а потом - я, их продолжение. В начале наших отношений с мужем (первые пять лет) так и было. Сейчас отдача и забота идет только с моей стороны. С его чувствую похолодание. Не понятно, каким образом выйти из этой ситуации. Романтические вечера и свечи - "не выручают". Точнее, срок их действия - одна ночь. В повседневной жизни - опять возвращается на круги своя. Причем заботу с моей стороны охотно принимает . Но в ответ - ноль эмоций.
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*** / 03.06.19 11:00попробуйте поехать в небольшой отпуск БЕЗ ДЕТЕЙ, лучше на машине, еще лучше по проселке с приключениями, с адреналинчиком, со сменой обстановки и сменой кровати.
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Элфи Крекс / 03.06.19 11:04Отпустить ситуацию. Не суетиться. Не выдавливать из мужа эмоции и " как было". Получайте дополнительную радость сами по себе. Я не про ввязывание в отношения с кем-нибудь. Я про то, что вам не в связи с отношениями может доставить радость.
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[email protected] / 03.06.19 10:14У меня сложилось впечатление, что вы не знаете, чем себя занять и всё ждёте, что ваш принц будет делать вас счастливой каждый день. Оттуда и разочарование. У него реально кроме вас, есть ещё много чего. Ощущение бабочек заканчивается со временем, потомучто вам обоим уже ближе к 40, чем к 18-ти. Гормоны другие, это нормально. Есть такие жёны, без которых домочадцы не мыслят себе счастливой жизни. Но это не тот типаж, который будет горевать, что ах и ох чуйства не такие, как раньше. Это такой вид женщины, вокруг которой кипит жизнь. У нее куча идей, она точно знает какой она хочет отпуск, образование детям, как праздновать праздники и с кем они их празднуют. Это котёл жизненной энергии. Вот к таким светлячкам и тянутся все. Муж, дети, кошечки-собачки, подружки и родственники. А от нытья и озвучивания таких вопросов, никто не побежит вас любить. Понимаете, всему своё время. Есть время на бешеные страсти, есть время на следующие этапы. Займитесь организацией семьи, повышая качество жизни всех, кто вас окружает. И своё - в1-ую очередь. не ждите от него феерии, он уже в другом космосе)) Пока вы не перестроитесь, вы будете всё больше отдаляться. Через 25-30 лет будете друг другу давление мерить и прочее, будут новые темы. Жизнь течёт.
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Автор / 03.06.19 10:28Я работаю, занимаюсь развитием всех детей, помогаю мужу в его работе.. Но это не избавляет меня от ощущения холода. Я вообще довольно теплый, тактильный человек. И привыкла к такой же отдаче. Но если ты целуешь щеки, а в ответ тебя - нет. То рано или поздно целовать эту щеку уже не хочется.
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[email protected] / 03.06.19 10:48Я не великий спец, но думаю, что я бы сделала. Я бы перестала помогать мужу в работе - это раз. Вы - женщина любимя, а не партнёр и дружбан. А то он, может, забылся немного? Второе - если наступоило перенасыщение, значит надо немного ограничить эти пляски вокруг его персоны.
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*** / 03.06.19 11:03избави Боже от подобных "светлячков" - навяжут все и всем и детям и взрослым и отстают когда их открытым текстом шлют.
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[email protected] / 03.06.19 11:08Не обязательно. Женщина, несущая в себе радость, не обязательно должна себя навязывать.
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50)50 / 03.06.19 10:03Вам быть с собой) а что с мужем - найдёт третью, если не уже, будете у него в бывших не на 8-м, а на почетном 5-м (например)
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*** / 03.06.19 08:58прошла любовь, завяли помидоры. Улетели бабочки - всплыло чувство вины.
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Прелесть / 03.06.19 08:34С местами странные сравнения. Но поистине счастливы пары где у мужчины га первом месте работа на втором жена. Если муж отвечает что вы после детей то он уходит от ответа что вы ему уже не важны. Что тут поделать? Без лишних вопросов повышать свою значимость в паре. Уходить не предлагаю так как я поняла вы взяли на себя отв-ть растить и его двоих детей. Поэтому повышайте свою значимость в его глазах. Материалов найдёте полно в инете. В ютюбе счас нашла.
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Джей / 03.06.19 06:30Странные подсчёты. Если дети занимают первое место, то Вы - второе. Откуда Вы насчитали восьмое?? Но ещё более странно считать места. У каждого своё место в семье - у жен, мужей - одно, у детей - другое, у родителей- тоже своё место. Может и говорить с мужем стоит о том, что Вы больше не чувствуете его любовь к Вам, а не о подсчёте мест? При троих детях неудивительно, что Вам не хватает внимания к себе, вот об этом и говорите, а не о местах. И потом, причем тут бывшая? С кем дети живут?
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krazy / 03.06.19 05:00Ну я б тоже ответила, что дети на первом (какбе это нормально). А чтоб больше дурвопросов не было, сказала б еще что где-то между котиками и собачкой. Глупейший вопрос, вам по действиям не понятно, где ваше место?
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Прелесть / 03.06.19 08:40А я четко помню с детства как мама важно заявляла - в нашем доме на первом месте папа. А вы на втором. И мы ходили на цыпочках когда папа отдыхал. Авторитет отца был непоколебим. И я с ней согласна.
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Персикова / 03.06.19 10:59Да , у нас тоже. Даже мухи переставали жужжать , если папа отдыхал ))))
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Рина / 03.06.19 03:17Вы неинтересны мужу, а он интересен вам? Дорог? Вы его любите? Сравнивать себя с детьми смешно. Любой нормальный родитель будет любить детей больше, чем супруга, даже если и очень сильно любит этого самого супруга. Любви должно хватать на всех. Пересмотрите свою претензию. Вы --любящая женщина, которой от партнера не хватает взаимности, или инфантильная потребительница, недовольная тем, что муж перестал относиться к ней как к еще одному ребенку?
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*** / 03.06.19 08:34детоцентричная семья - это гибель цивилизации, фабрика инфантилов.
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Персикова / 03.06.19 11:01Я с вами согласна. Нельзя делать детей пупами Земли. И еще я не понимаю , как можно сравнивать и , тем более , измерять любовь ? Любовь к мужу (жене) и любовь к детям.
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Никольски / 03.06.19 01:52А на каком месте он для Вас? Вам интересны его чувства, мысли, здоровье? Может быть Вы все это время позволяли Вас выпестовать без заботы о муже? Сейчас, очень модно говорить, что женщина никому ничего не должна. И как правило, такие женщины уверены, что муж должен. Иногда у мужей "долг" кончается. Вот тогда и ходит никому ничего не должная женщина с вопросом "А на каком я у тебя месте". Посмотрите в этом направлении. Может быть должок?