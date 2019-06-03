Я у мужа на 8-м месте после детей и бывшей

Анастасия, вообще-то, это довольно распространенная ситуация, когда дети оказываются главным приоритетом в жизни. Не могу сказать, что это на все сто процентов правильно, ведь дети – это не единственный смысл жизни взрослых людей. Но с точки зрения «нормальности» это – нормально. Просто обычно зацикливаются на детях жены, а мужья, поняв, что их ценность ниже, начинают искать подтверждение своей добавочной стоимости на стороне. У вас, видимо, наоборот, отец семейства больше озабочен заботами о своих детях, нежели матери. Бывает. Но, как мне кажется, не очень правильно обижаться за это на мужа.

Что можно сделать? Навести ревизию в собственной жизни. Может, имеет смысл начать привносить в нее что-то новое? Дети растут, пройдет еще года 4, и даже ваша собственная дочь будет предпочитать, чтобы вы не слишком лезли в ее дела. И чем старше дети будут, тем меньше они будут позволять вам вмешиваться. И это нормально. Пуповину придется перерезать. И вам с мужем к этому моменту лучше будет найти новые темы для общения, времяпрепровождения. Но очень рекомендую не сидеть, сложив лапки, и не ждать, что все возьмет на себя муж, а принимать активное участвовать в этом процессе.

Вообще, честно говоря, что я увидела в твоем письме – так это отсутствие у тебя с мужем чего-то общего, кроме ребенка и совместного жилья. Ты, похоже, была потребителем в вашей паре, а когда муж перестал стараться, тебя это напрягло. Но что ты сама делала для того, чтобы ваша пара оставалась парой, а не просто родителями девочки? Что общего у вас с мужем еще? И что ты сама можешь ему предложить (кроме борща, конечно)?