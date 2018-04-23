Я сама его упустила, или все было несерьезно?

Был у меня одноклассник, знали друг друга с 1 класса. В классе он был самым активным мальчиком, а я – красивой и хорошей. Кстати, в школьные годы я ему нравилась, и он ухаживал. И вот в 16 лет его мама забрала его и его сестру на ПМЖ в другую страну. Мы просто общались периодически в соцсетях и поддерживали дружеские отношения всё это время. С тех пор прошло 9 лет.

В феврале этого года он прилетел в гости и предложил увидеться. На встрече произошла обоюдная искра, мы оба были в приятном шоке друг от друга и реально не хотели расставаться. На встрече он также много говорил, что я ему понравилась, что я особенная и таких, как я, очень мало, что теперь он думает поменять свои планы из-за меня, смотрел глубоко в глаза, целовал ладони и т.д. Я много слушала и мало говорила, ведь я понимала, что это, скорее всего, несерьёзно. На прощание мы поцеловались и на этом встреча закончилась. Я для себя поняла, что таких, как он, я тоже редко встречаю, и как бы мне он ни понравился, он-то улетит, а моя жизнь в своей стране должна продолжаться и, как бы, надо жить себе дальше.

Но спустя день, он активно начал звонить, практически через день. Мы долго разговаривали, у нас похожие взгляды на жизнь, похожие принципы, нам легко в общении друг с другом, он мне открыто мог обо всем рассказать, как и я ему, ведь изначально нас связывала большая дружба. 8 марта мне доставили букет от его имени, и он же поздравил меня в телефонном режиме. Помимо простого общения, он поделился планами приезда ко мне на день рождения (в мае) и предложил выбрать страну для отдыха летом, чтобы полететь в отпуск вместе.

Всё было ок, до праздника Пасхи. Мы разговаривали, и тут он тяжело вздыхает и говорит: «жаль, ты в другой стране, почему ты не тут, так всё сложно... Признаться, я строил свои планы, у меня работа и курсы намечаются, но и с тобой хочу увидеться, но мне дают запрет на въезд в Украину, так что вряд ли смогу и не знаю, когда я смогу, всё очень сложно»... Я, услышав его, взяла и ляпнула на эмоциях что-то вроде: «Если у тебя есть цели и планы, занимайся ими, если для тебя это так важно, таких как я, ты ещё встретишь». Но я так сказала в надежде на то, что он, наоборот, добьётся нашей встречи!

В общем, после этого он, естественно, перестал звонить и совсем пропал. Получается, сама его настроила от меня отказаться.

Ваше мнение? Всё это было, действительно, несерьёзно с его стороны и нужно отпустить, если он легко так отпустил? Или я сама по глупости «потеряла» хорошего парня и, может, можно попробовать переубедить его? Как лучше поступить в данной ситуации? Вроде взрослая девочка уже, но не могу забыть его, у него есть качества, которые я ищу в молодых людях. Да и обидно, что так всё получилось.