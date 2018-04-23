Я сама его упустила, или все было несерьезно?
Был у меня одноклассник, знали друг друга с 1 класса. В классе он был самым активным мальчиком, а я – красивой и хорошей. Кстати, в школьные годы я ему нравилась, и он ухаживал. И вот в 16 лет его мама забрала его и его сестру на ПМЖ в другую страну. Мы просто общались периодически в соцсетях и поддерживали дружеские отношения всё это время. С тех пор прошло 9 лет.
В феврале этого года он прилетел в гости и предложил увидеться. На встрече произошла обоюдная искра, мы оба были в приятном шоке друг от друга и реально не хотели расставаться. На встрече он также много говорил, что я ему понравилась, что я особенная и таких, как я, очень мало, что теперь он думает поменять свои планы из-за меня, смотрел глубоко в глаза, целовал ладони и т.д. Я много слушала и мало говорила, ведь я понимала, что это, скорее всего, несерьёзно. На прощание мы поцеловались и на этом встреча закончилась. Я для себя поняла, что таких, как он, я тоже редко встречаю, и как бы мне он ни понравился, он-то улетит, а моя жизнь в своей стране должна продолжаться и, как бы, надо жить себе дальше.
Но спустя день, он активно начал звонить, практически через день. Мы долго разговаривали, у нас похожие взгляды на жизнь, похожие принципы, нам легко в общении друг с другом, он мне открыто мог обо всем рассказать, как и я ему, ведь изначально нас связывала большая дружба. 8 марта мне доставили букет от его имени, и он же поздравил меня в телефонном режиме. Помимо простого общения, он поделился планами приезда ко мне на день рождения (в мае) и предложил выбрать страну для отдыха летом, чтобы полететь в отпуск вместе.
Всё было ок, до праздника Пасхи. Мы разговаривали, и тут он тяжело вздыхает и говорит: «жаль, ты в другой стране, почему ты не тут, так всё сложно... Признаться, я строил свои планы, у меня работа и курсы намечаются, но и с тобой хочу увидеться, но мне дают запрет на въезд в Украину, так что вряд ли смогу и не знаю, когда я смогу, всё очень сложно»... Я, услышав его, взяла и ляпнула на эмоциях что-то вроде: «Если у тебя есть цели и планы, занимайся ими, если для тебя это так важно, таких как я, ты ещё встретишь». Но я так сказала в надежде на то, что он, наоборот, добьётся нашей встречи!
В общем, после этого он, естественно, перестал звонить и совсем пропал. Получается, сама его настроила от меня отказаться.
Ваше мнение? Всё это было, действительно, несерьёзно с его стороны и нужно отпустить, если он легко так отпустил? Или я сама по глупости «потеряла» хорошего парня и, может, можно попробовать переубедить его? Как лучше поступить в данной ситуации? Вроде взрослая девочка уже, но не могу забыть его, у него есть качества, которые я ищу в молодых людях. Да и обидно, что так всё получилось.
Украина, Днепр, 25 лет
23.04.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Анастасия, вы ведь возобновили отношения (если так можно назвать ваши телефонные разговоры) в этом феврале. То есть, все длится, от силы, два месяца. И ты гадаешь, было ли это серьезным? Неужели есть версии? Два месяца разговоров по телефону после одного романтического свидания, которое вызвало бурю сентиментальных чувств. Потом парень уехал домой и постепенно твой образ, такой живой и яркий вначале, стал меркнуть на фоне окружающей действительности, в которой у него уже были и определенные планы, и определенные обязательства, в том числе и перед мамой.
Может, живи вы в одном городе, у вас был бы шанс хотя бы попробовать. Но на расстоянии – нет. Постепенно эмоции сглаживаются, романтика уходит, и парен задает себе резонный вопрос: что в тебе такого особенного, чтобы он поломал себе жизнь ради тебя? Что в тебе такого, чтобы он в одночасье отказался от перспектив, для которых создавал почву несколько лет? Может, помнишь, в старом мультфильме о Простоквашино мама дяди Федора ставит перед его папой ультиматум: «Выбирай: или я, или этот кот», а папа отвечает: «Ну, я тебя выбираю, тебя я давно знаю, а этого кота впервые вижу». Вот ты сейчас для парня – тот самый «кот». Чем больше времени проходит от свидания с поцелуями, тем менее привлекательным выглядит выбор «кота».
Разумеется, твоя роль тут не последняя. Ты не проявляла инициативы, а выступала, как я понимаю, в роли «принимающей дары». И это большая ошибка. Конечно, вешаться на шею не надо было, но и вести себя как Джейн Беннет тоже не стоило (советую почитать «Гордость и предубеждение» на досуге, к слову). Парень мог решить, что ты не настолько в нем заинтересована, особенно после тих последних фраз «ну, занимайся планами, таких как я еще найдешь». Ты хотела пококетничать, но парень услышал «ок, делай, что хочешь, мне все равно». Так что, в какой-то степени, ты тоже «виновата» в том, что ничего не вышло. С другой стороны, может, и к лучшему, так как сомнения были у обеих сторон, а сложностей для развития романа, действительно, было много. Нужно быть по уши влюбленными, чтобы в такой ситуации ринуться искать выходы и компромиссы. Вы оба не стали стараться. Делай выводы сама.
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Сергей
Анастасия, на мой взгляд, если человек хочет найти решение проблемы, он его обязательно найдет, какие бы сложности ни стояли на пути. Если же особого желания нет, то любые, даже незначительные препятствия в результате станут непреодолимыми. Поэтому я бы не советовал сильно обольщаться на счет чего-то большого и светлого с данным молодым человеком. Нет, понятно, что тебе хотелось бы продолжения признаний, целования рук и прочей романтики. Однако, давай будем реалистами. Всё произошедшее было не более чем стечением обстоятельств. Встреча с одноклассниками – это всегда очень волнующее событие. Это как возвращение в школьные годы, но с багажом знаний, умений и опыта достаточно взрослого человека. Поверь, даже сильно умудренные годами люди, приезжая на подобные сборища, зачастую, на некоторое время, становятся маловменяемыми подростками. И ведут себя соответственно. А у вас еще и романтические отношения в прошлом. Вот парня и понесло. Даже странно, что дело только поцелуем ограничилось. Тем более, что вы оба свободны от обязательств перед другими партнерами.
Однако всё когда-нибудь заканчивается. И игра в подростков особенно. Через некоторое время приходится возвращаться в реальную жизнь, где всё иначе. И тут нужно либо принимать взрослые решения, либо расставаться. Парень попробовал продолжить игру, названивая тебе и оказывая знаки внимания издали. Но как только ситуация стала двигаться к каким-то реальным действиям, вроде совместной поездки на отдых, или хотя-бы организации встречи на стороне, всё сразу прекратилось. Хотя ничего сложного в том, чтобы встретиться, лично я не вижу. Не пускают в Украину? Да и Бог с ней. Рядом Белоруссия есть, где спокойно можно организовать встречу. Можно организовать твой приезд, наконец. Не думаю, что ты отказалась бы приехать в гости к парню, который нравится, да еще и имеет серьезные намерения. Ведь так? Только вот серьезного ничего не было и нет. В этом и проблема.
Так что лично я считаю, что стоит постараться выкинуть этого товарища из головы. Никакого общения, даже виртуального. Никакого обсуждения с приятелями и никаких попыток узнать что-то о нем. Всё, нет такого молодого человека. И через некоторое время, очарование пройдет само собой. Ну, а затем ищи по-настоящему своего человека.
Обсуждение 1
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ВианаСложно сейчас сказать, что получилось бы с вашими отношениями в итоге, но на данный момент - да, дорогая Анастасия, молодого человека Вы упустили, заигравшись в принцессу. Отношения строят двое и, выразив безразличие в переломный момент, Вы оттолкнули молодого человека, вместо того, чтобы попытаться вместе найти решение. Демонстративный пофигизм - крайне плохой мотиватор, на самом деле. И любой здравый человек задался бы вопросом: "А нафига, собственно, рвать пятую точку, если объекту симпатии все равно?" Что, похоже, Ваш бывший кавалер и сделал.
23.04.18 01:33