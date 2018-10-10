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Я не его идеал, но отпускать не торопится


С парнем встречаюсь 7 лет. За эти годы трижды расставались на несколько месяцев, третий раз на полгода. Инициатором расставания был он: нет искры, не то, и просто нужно расстаться. Он у меня первый, поэтому и отношение к нему серьёзное. Этот год – исключение, предложения расстаться не было. Мучает то, что люблю его, но есть много «но»: разные характеры, отношение к религии, политике, но это, впрочем, ерунда. За эти 7 лет он не познакомил со своими родными, не предлагал жить вместе. По ситуации, когда искал квартиру, два месяца пожил у меня.

Оказалось, что я вовсе не знаю человека. Любя, слишком идеализировала его: работает, не пьёт, не курит, сам заработал и купил себе машину, чистоплотен и требует идеального порядка в доме. В принципе, нормально. Но. Я, как оказалось, лентяйка, плохо готовлю, курю (есть такой грешок), не умею экономить, плохо училась в школе (не знаю точных наук), не практична: «Как? Ты не знаешь этот закон физики? Как ты школу закончила?»; «Зачем тебе тратить деньги на маникюр, купи себе ножнички и лак и сама себе делай»; «Тебе зубы лечить надо, а ты деньги непонятно на что тратишь»; «Зачем тебе новое обучение? Это лишние траты»; «Крошки на столе, у меня пропал аппетит, да и мясо ты готовить не умеешь»… Ну и курение, конечно, же.

При нём стараюсь не курить, проветриваю перед его приходом квартиру, чищу зубы... Да и вообще весь месяц была в глубочайшей депрессии: засранка, тупая, что не приготовлю – не вкусно и не так. Картошка пережарена, хлеб толсто нарезан... Квартиру выдраивала так, что аж самой было смешно, когда боялась лишний раз пройтись по вымытым полам в собственной квартире... Постоянно извинялась за каждый свой проступок и неправильное сказанное слово (ведь я «каким-то чудом» умудрилась получить диплом филолога). Увлекаясь психологией, думала, что это «притирки» друг к другу, шла на компромисс, пытаясь стать хорошей хозяйкой в доме и вообще. Сейчас он снял квартиру в другом городе, звонит, пишет. Я снова живу собственной жизнью, работаю, вроде всё хорошо. Но. Вопрос: действительно ли я не права в наших отношениях? Что делаю не так? Семь лет, но мои недостатки мешают ему сделать мне предложение. Есть ли любовь с его стороны и стоит ли надеяться на серьёзность отношений в дальнейшем? Мне 25 лет, есть высшее образование, работаю, неплохо зарабатываю. Не считаю себя засранкой, хотя могу оставить в раковине чашку из-под кофе и вымыть её аж к вечеру. Курение – да, считаю ужаснейшим недостатком, но в будущем планирую бросить. Люблю этого человека с 18 лет, сейчас же, не знаю, что делать. Года идут, а ему всё мешают мои недостатки. Или это отговорки, дабы сделать меня виноватой, а самому остаться «чистеньким»?

Евгения, Украина, 25 лет / 10.10.18
Я не его идеал, но отпускать не торопится

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Евгения, в данном случае мы имеем классический пример «недовыбранности» в отношениях. Парень в поиске, и ты – не девушка его мечты. Да, он общается с тобой и даже спит, но женится он на другой. Это также верно, как то, что Земля вертится вокруг Солнца. Он тебя не выбрал. Ты – тренировочный образец. И он прямо говорит тебе о том, что ты – не его идеал. Чтобы ты заранее готовилась. Более того, соответствовать его идеалу ты никогда не сможешь, потому что, даже если ты бросишь курить, повторишь школьный курс физики, химии и биологии с математикой, с блеском закончишь кулинарные курсы и виртуозно овладеешь искусством тайм-менеджмента, - он сам насыплет крошек на стол, упрекнет в неточной формулировке теории относительности, возмутится волоску на твоей расческе, назовет тебя неряхой за сапоги, в которых ты только что пришла домой по осенней слякоти, а если ты и тут постараешься, он примется за твою внешность. У тебя будет слишком простое лицо, или слишком большой нос, или ты будешь в его глазах излишне толстая, или слишком худая. Просто потому, что угодить человеку, который не заинтересован в том, чтобы ты ему угодила, - невозможно.

    Я бы искренне советовала тебе убрать этого парня со счетов и вообще не рассматривать его как вариант для долгой семейной жизни. Жениться на тебе по собственной инициативе он не станет. Но это не потому, что с тобой что-то не то и не так. С тобой все нормально. Просто этому конкретному человеку ты не подходишь. Собственно, как и он – тебе. Только подумай: весь день, день за днем ты жила бы тем, что пыталась угодить своему мужчине. Чтобы не возникало нареканий на чистоту обеденного стола и посуды, чтобы понравился завтрак, обед и ужин, чтобы устраивал запах в квартире, чтобы ты сама его устраивала – внешне, и при этом умела бы поддерживать светские беседы. Где будешь ты сама в таких отношениях? Ты просто растворишься.

  • Сергей

    Евгения, на мой взгляд, на твоем примере вполне можно изучать транзактный анализ и теорию сценариев. Очень уж явно и гротескно всё у вас получается. Судя по тому, что ты пишешь, вы оба нашли друг друга, и уже много лет увлеченно играете. Он явно глумится, повышает самооценку и статус, а ты с удовольствием позволяешь валять себя в грязи. Именно что с удовольствием. В противном случае, уже давно дело закончилось бы расставанием. Ведь ему, судя по высказываниям, ты не только не нравишься, но даже противна, собственно, как и он тебе, поскольку постоянно унижает. И при этом вы общаетесь уже 7 лет. Более того, даже находясь на расстоянии, оба ищите возможность приняться за старое.

    А раз так, то для начала задай сама себе вопрос – зачем всё это нужно лично тебе. Почему нормальной, молодой, симпатичной женщине так хочется быть униженной и оскорбленной. Только отвечай максимально честно. И когда получится докопаться до истока, если получится, тогда и измениться сможешь. Хотя дело это не простое. Что же касается вопроса любви, то, конечно же её нет. Видишь ли, высокие чувства всегда подразумевают наличие взаимного уважения. А между вами его не было, нет и не будет. Вы просто играете. И как только кто-то из вас, наконец, повзрослеет и разорвет порочный круг, так сразу всё и прекратится. Нет, я понимаю, что ты, как жертва, даже готова выйти за данного садиста замуж и детей ему нарожать. Вот только чувства тут ни при чем. В общем, чтобы повлиять на ситуацию, тебе нужно сначала разобраться с собственными «тараканами». И сделать это проще и правильнее под руководством специалиста. А раз так, то попробуй найти нормального психолога, и поработать с ним. Ну, а дальше сама увидишь, как ситуация изменится.

Кто из экспертов прав?

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Алена | Сергей
6
15


Ваше мнение 43  

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Лучшие комментарии

  • Doremi 10.10.18 02:03
    -
    16
    +
    Евгения, вы клевая девченка. Но прекратите быть хорошей для него. Давайте включайте стерву, посылайте его первая! Разбросайте вещи, скажите демонстративно с сигаретой во рту что он просто надоел, достал, так сказать:) Помните как Рената Литвинова резала носки своему мужу в 'Таежном Романе'? Вспомнилось:))
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  • Лада 10.10.18 07:48
    -
    16
    +
    Вот вы упёртая. Всё пытаетесь сову на глобус натянуть. А она не натягивается. А вы пытаетесь уже 7 лет. Первый он? Главное, что не последний, инфа 100%) . Такое сокровище, как он, нафик никому не нужно. Потому он вас и мусолит (извините, по -другому сказать не могу). Где он ещё такую жертву найдёт? Желающих слить свою молодую жизнь в унитаз на потребу глумящемуся мужику мало. Но, видно, надежды найти новую дуру он не теряет, а вас держит за дежурный вариант. Он по вам уже грязными сапогами ходит,по вашей самооценке, а вы всё думаете, как бы тряпочкой помягче под него постелиться. Семь лет коту под хвост.
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  • Zavoronok 10.10.18 09:04
    -
    12
    +
    Аффигеть. Притащить в свой дом мужика (пусть на 2 месяца) и стать при нём служанкой в своей же квартире так, что даже по вымытому полу бояться пройти - это вообще за гранью. Как и извинения за каждый пук. 7 лет жизни в унитаз спустила, ещё столько же спустишь, чтоб другие письма сюда писать - достал, козёл, но не брошу, кому я нужна буду за 30. За 7 лет не женился, не женится и потом, а если и женится, самой же тошно потом станет, так как тиранить будет ещё сильнее, а чо, законная жена, имею право.
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  • Zavoronok 10.10.18 12:45
    -
    12
    +
    Вы считаете, что мужчина, постоянно унижающий женщину, положительный? А какой тогда отрицательный? Чтоб впридачу к унижениям начал пить, курить, изменять и бить?
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  • Прелесть 10.10.18 09:05
    -
    11
    +
    7 лет мучаетесь дурью, теперь ещё и писать об этом начала. Совет один :к доктору. Так себя не любить здоровый человек НЕ МОЖЕТ. Лечиться пора. Меня затронуло только одно :он за 7 лет даже не предложил Вам денег на лечение зубов?????
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  • Персикова / 10.10.18 14:43
    -
    6
    +
    Евгения , 7 лет в отношениях , в которых не просто нехорошо , а очень плохо и называть это любовью ? С вами не всё в порядке. Есть возможность посетить психолога ? Найдите деньги на это , даже раньше зубов... Для начала поговорите хотя бы о том, что здесь написали . И запомните на всю оставшуюся жизнь : с мужчиной жить должно быть хорошо ! Плохо жить вы можете и без него.
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  • искусственный разум / 10.10.18 14:29
    -
    2
    +
    Не он тебя не отпускает. ты сама его не отпускаешь. мучения твои слишком затянулись. предлагаю завести тиндер и общаться с другими людьми. а еще предлагаю поехать развеяться. например в европу. или египет. найти настоящую любовь. или просто начать ее искать.
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  • Алинка Баку / 10.10.18 13:34
    -
    6
    +
    Вы себя просто неуважение. Если вы его отпустите то вы сможете встретить нормального человека,вы просто зациклены на этом человеке потому ,что он у вас первый и конечно же думаете что этот человек должен быть последним в вашей жизни. Если он сейчас так придирается (и вы собираетесь за него замуж)Когда выйдете за него родите ребенка,конечно же с ребенком будет труднее за всем этим контролировать у вас просто сил не хватит. Он вас просто морально словами убьет. Вам это надо. Просто поставьте жирную точку. Займитесь спортом станьте лучше на зло ему. Займитесь тем что вам действительно интересно и не бояться никого. Вы встретите настоящего мужчину который вас полюбит за ваши достатки и недостатки. Просто по-настоящему полюбит а не будет искать в вас что то полезное для него и плюс гнобить. Он просто эгоист и он вас не любит. Он знает что вы его любит и вот пользуется этим и знает что вы не уйдете. Так дерзайте удивите его тем что вы сильная и больше не будете терпеть его оскорбления и унижения. Желаю вам счастья девушка надеюсь вы примите правильное решение)))))
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  • Элфи Крекс / 10.10.18 13:15
    -
    4
    +
    Знаете, Евгения, я во многом понимаю вашего знакомого. Мне тоже, как и ему, неприятен запах табака. У меня тоже, как и у него, вызывают физическую брезгливость люди с гнилыми зубами и тот запах изо рта, который от них идёт. Мне тоже, как и ему, было бы противно есть за столом с крошками. И если для вас " разные характеры, отношение к религии, политике" - это "ерунда", то для него, видимо, также, как и для меня, важно. Но что я не понимаю - зачем он с вами перманентно встречается. Зачем встречаться с человеком, которого считаешь тупым и который физически неприятен? ?Да, периодически он вас бросает, да, он никогда не говорил и не скажет что- то про чувства и будущее, да, он возвращается к вам не из- за вас, а когда где- то в другом месте не получилось, но все- таки мне это не совсем понятно. Видимо, он слишком бедный или слишком жадный. Съэкономил два месяца на проживании в вашей квартире, экономит на оплате секса. Ну, бывают люди за предельно жадные. А уж зачем вам вся эта безнадега, и совсем непонятно.
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  • Zavoronok / 10.10.18 12:55
    -
    9
    +
    Был у меня такой экземпляр. Не пил, не курил, работал, но жлоб и тиран. Всё, как я хочу, кто не согласен, пофиг. Послала через какое-то время, так как надоело постоянно отстаивать свои права.
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  • Вера / 10.10.18 12:34
    -
    -4
    +
    Евгения, слова эксперта Сергея о том, что он за счет вас "повышает самооценку" свою, меня поразили, а ведь это так, и, отсюда исходит, что ваша понижается. Не буду отговаривать вас его бросить, любить - сердцу не прикажешь, но попробуйте изменить тактику вашего отношения к нему, ведите себя как-то иначе, не так как к чему он привык, дайте знать ему, что и вы не из последних, что достойны не только любви, но и уважения. То что он любит вас не сомневаюсь, поскольку семь лет просто так вместе не живут, думается, ценит, что девочкой достались ему, к тому же "Этот год – исключение, предложения расстаться не было". И, девочка, бросайте курить, вам же во благо, тут я с ним солидарна, вероятно, привычка эта и отстраняет его от вас. Любви!
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  • Солярская / 10.10.18 10:02
    -
    11
    +
    Не пьет и не курит, машину сам купил. Ценный кадр. Лучше б курил, ей богу. Или выпивал бы чуток. И на автобусе бы ездил. Зато к твоему приходу чашки бы намывал, пылинки бы сдувал и нацеловывал бы во все несовершенные места. С другим возможно, а с этим так и будешь ходить вдоль плинтуса.
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  • Ираида / 10.10.18 09:55
    -
    6
    +
    Семь лет, но мои недостатки мешают ему сделать мне предложение. Есть ли любовь с его стороны и стоит ли надеяться на серьёзность отношений в дальнейшем? " Лично мне жалко было бы тратить 7 семь на вечно недовольного мудака! Живет в твоей квартире и еще чем-то не доволен, не познакомил с родными, не уважает и даже не любит! Зачем такой мазохизм - если нравятся такие токсичные отношения можно вполне еще 7-10-15 лет ждать, надеется и верить...., но зачем себя унижать?
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  • *** / 10.10.18 09:20
    -
    9
    +
    пример того, насколько женщины бывают фанатичны, если что втемяшится в башку - полярный лис. Лоб расшибут даже не важно обо что, все годится - церковный пол, закрытая дверь, грабли, стенка и т.д.
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  • Прелесть / 10.10.18 09:05
    -
    11
    +
    7 лет мучаетесь дурью, теперь ещё и писать об этом начала. Совет один :к доктору. Так себя не любить здоровый человек НЕ МОЖЕТ. Лечиться пора. Меня затронуло только одно :он за 7 лет даже не предложил Вам денег на лечение зубов?????
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    • Джей / 10.10.18 13:20
      -
      3
      +
      Она бы и не взяла. Для нее любовь — не забота, не нежность ик доверие, а взаимный выпас тараканов. И еще бы сказала ему, что она любит его не за это и у нее самой деньги есть, а если бы взяла, ща бы мы прослушали историю о его героизме, еще не дай бог прверила бы в его добрую волю, и тады пиши пропало :-) и так у героини явно в бошке че-то перещелкнуло)
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  • Zavoronok / 10.10.18 09:04
    -
    12
    +
    Аффигеть. Притащить в свой дом мужика (пусть на 2 месяца) и стать при нём служанкой в своей же квартире так, что даже по вымытому полу бояться пройти - это вообще за гранью. Как и извинения за каждый пук. 7 лет жизни в унитаз спустила, ещё столько же спустишь, чтоб другие письма сюда писать - достал, козёл, но не брошу, кому я нужна буду за 30. За 7 лет не женился, не женится и потом, а если и женится, самой же тошно потом станет, так как тиранить будет ещё сильнее, а чо, законная жена, имею право.
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  • лаки / 10.10.18 08:58
    -
    8
    +
    так, ну что, поздравляю вас с абьюзером)) если поженитесь - начнет бить в конце концов. почитайте в инете про такие отношения. спойлер: он вам не мама и не папа, через услужение и ублажения его вы мамину любовь и папино одобрение не ощущите, это путь в никуда. вообще вам серьезно надо лечиться, вы столько лет угробили и кажется собрались угробить еще столько же. вы не дура ни разу, вообще проблемы не с интеллектом у вас, а с психолгией, словом начните хоть что-нибудь читать по этйо теме, да хоть уже классическую вещь по теме :"Женщины, котоыре любят слишком сильно". удачи вам и не затягивайте, чем дольше в таом дерьме живете, чем крепче затягивает.
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  • ИДИЛИЯ / 10.10.18 08:00
    -
    5
    +
    В черный список такого "парня" и ищем нового.
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  • Лада / 10.10.18 07:48
    -
    16
    +
    Вот вы упёртая. Всё пытаетесь сову на глобус натянуть. А она не натягивается. А вы пытаетесь уже 7 лет. Первый он? Главное, что не последний, инфа 100%) . Такое сокровище, как он, нафик никому не нужно. Потому он вас и мусолит (извините, по -другому сказать не могу). Где он ещё такую жертву найдёт? Желающих слить свою молодую жизнь в унитаз на потребу глумящемуся мужику мало. Но, видно, надежды найти новую дуру он не теряет, а вас держит за дежурный вариант. Он по вам уже грязными сапогами ходит,по вашей самооценке, а вы всё думаете, как бы тряпочкой помягче под него постелиться. Семь лет коту под хвост.
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    • ИДИЛИЯ / 10.10.18 08:02
      -
      3
      +
      Поддерживаю, просто ему еще вариант "получше" не подвернулся (хотя с таким то характером), а если не подвернется то и женится на авторе, а всю жизнь слушать эти упреки, потом еще может руки начать распускать....
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      • Лада / 10.10.18 08:27
        -
        4
        +
        Я думаю. когда она ему сильно надоедала - посылал куда подальше, пробовал с другими - не срасталось на каком-то этапе (что неудивительно) - призывал гг обратно, свистком, как собачонку - она послушно прибегала. Вообще удивительно, ей открытым текстом говорят, что ты не любима и не особо ценна, а у неё всё идея выйти за него. А если выйдет - то да, согласна, скорее всего битой будет ходить. И придумает себе, что это от её несовершенства, сама виновата.
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  • 50/50 / 10.10.18 07:40
    -
    6
    +
    "Он у меня первый, поэтому и отношение к нему серьёзное." даже копать не надо, в самом начале оправдашка, почему живете с таким человеком. ну и дальше - не пьет. не курит, работает) офигеть. без разницы, первый или десятый, лишь бы отношения устраивали. мало того, что вы друг друга не любите, так еще и не устраиваете. и если уж так любите по полкам раскладывать, то ответ прост - ненужный союз
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  • ethernity / 10.10.18 03:57
    -
    7
    +
    Так ему Ваше несовершенство и нравится. Человек не готов расти над собой, ему проще принизить партнёра... Отсюда и столь долгие отношения. Но, увы, бесперспективные. Можете ещё полюбить немного, но общение надо прекращать.
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  • krazy / 10.10.18 02:18
    -
    3
    +
    Вы положительно подкрепляете нежелательное для вас поведение. Представьте себе щенка. Вот он сел в ответ на команду "сидеть" и ему сразу нужно за это печеньку, чтобы в последствии он уже без печенек слушался. А вы считай печеньку за лужу у дивана даете. Чем больше ваш мч борзеет, тем больше вы стараетесь. Зачем?
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    • krazy / 10.10.18 02:22
      -
      2
      +
      про физику вообще смешно. Чтобы включить лампочку не надо знать как работает электричество.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Лада / 10.10.18 08:04
      -
      2
      +
      Она ему отпор не может дать. Он её подавляет. И доподавлял до потери ею своей личности. Он ей сказал, что ему положены печеньки от неё за то, что он терпит её прыщик на лице, за то, что она прошла и не улыбнулась ему, неловко повернулась, не так села и встала, обронила соринку и не вытерла пылинку. Это не она его дрессирует, а он её.
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      • krazy / 10.10.18 17:34
        -
        0
        +
        Было б так, давно курить бы бросила. А она зубья чистит. Так что оба друг друга стоят. (У меня первый бойфренд в 15 лет вот так бросил дымить, меня запах раздражал и я отказалась начинать встречаться. при всей моей неземной влюбленности. И куда делся, бросил как миленький)
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  • Doremi / 10.10.18 02:03
    -
    16
    +
    Евгения, вы клевая девченка. Но прекратите быть хорошей для него. Давайте включайте стерву, посылайте его первая! Разбросайте вещи, скажите демонстративно с сигаретой во рту что он просто надоел, достал, так сказать:) Помните как Рената Литвинова резала носки своему мужу в 'Таежном Романе'? Вспомнилось:))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Хахаха / 10.10.18 01:31
    -
    6
    +
    Копайте глубже , и увидите причину в себе. А когда осознаете и примете, то поймёте, что это были не отношения, а недоразумение. Удачи!
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  • Никольски / 10.10.18 00:49
    -
    6
    +
    Ужас какой! Вам так хочется жить я всю жизнь. Вот трагедия- полы не мытые! Ой чашка стоит грязная. Ушел и радоватьсая надо , что жизнь началась. А Вы в панике. Манипулятор и экгоист . А Вы ведетесь . Уже 7 лет. Времени и энергии не жаль на любителя чистоты ?
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