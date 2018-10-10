Я не его идеал, но отпускать не торопится

С парнем встречаюсь 7 лет. За эти годы трижды расставались на несколько месяцев, третий раз на полгода. Инициатором расставания был он: нет искры, не то, и просто нужно расстаться. Он у меня первый, поэтому и отношение к нему серьёзное. Этот год – исключение, предложения расстаться не было. Мучает то, что люблю его, но есть много «но»: разные характеры, отношение к религии, политике, но это, впрочем, ерунда. За эти 7 лет он не познакомил со своими родными, не предлагал жить вместе. По ситуации, когда искал квартиру, два месяца пожил у меня.

Оказалось, что я вовсе не знаю человека. Любя, слишком идеализировала его: работает, не пьёт, не курит, сам заработал и купил себе машину, чистоплотен и требует идеального порядка в доме. В принципе, нормально. Но. Я, как оказалось, лентяйка, плохо готовлю, курю (есть такой грешок), не умею экономить, плохо училась в школе (не знаю точных наук), не практична: «Как? Ты не знаешь этот закон физики? Как ты школу закончила?»; «Зачем тебе тратить деньги на маникюр, купи себе ножнички и лак и сама себе делай»; «Тебе зубы лечить надо, а ты деньги непонятно на что тратишь»; «Зачем тебе новое обучение? Это лишние траты»; «Крошки на столе, у меня пропал аппетит, да и мясо ты готовить не умеешь»… Ну и курение, конечно, же.

При нём стараюсь не курить, проветриваю перед его приходом квартиру, чищу зубы... Да и вообще весь месяц была в глубочайшей депрессии: засранка, тупая, что не приготовлю – не вкусно и не так. Картошка пережарена, хлеб толсто нарезан... Квартиру выдраивала так, что аж самой было смешно, когда боялась лишний раз пройтись по вымытым полам в собственной квартире... Постоянно извинялась за каждый свой проступок и неправильное сказанное слово (ведь я «каким-то чудом» умудрилась получить диплом филолога). Увлекаясь психологией, думала, что это «притирки» друг к другу, шла на компромисс, пытаясь стать хорошей хозяйкой в доме и вообще. Сейчас он снял квартиру в другом городе, звонит, пишет. Я снова живу собственной жизнью, работаю, вроде всё хорошо. Но. Вопрос: действительно ли я не права в наших отношениях? Что делаю не так? Семь лет, но мои недостатки мешают ему сделать мне предложение. Есть ли любовь с его стороны и стоит ли надеяться на серьёзность отношений в дальнейшем? Мне 25 лет, есть высшее образование, работаю, неплохо зарабатываю. Не считаю себя засранкой, хотя могу оставить в раковине чашку из-под кофе и вымыть её аж к вечеру. Курение – да, считаю ужаснейшим недостатком, но в будущем планирую бросить. Люблю этого человека с 18 лет, сейчас же, не знаю, что делать. Года идут, а ему всё мешают мои недостатки. Или это отговорки, дабы сделать меня виноватой, а самому остаться «чистеньким»?