Я места себе не нахожу, а он ставит лайки девушкам

Алена

Честно говоря, не вижу здесь ни вопроса, ни проблемы. 11 лет ты встречалась с женатым. И готова была платить ему за секс – подарками, выгулами хахаля в ресторанах и прочее. Он, видимо, того стоил, раз тебя хватило на такой срок, и тебе не нужно было от него ничего взамен, кроме свиданий с сексом. Это твой выбор. Почему бы и нет? Не всем женщинам нужен брак и муж под боком на ежедневной основе. Кому-то нравится гостевой вариант. Кого-то устраивает женатый, чтобы уж точно не было идей позвать замуж. Но с недавних пор твой любовник перестал выполнять свои основные функции. Вы поругались, и он отвалил. В чем проблема? Ищи нового. Ты же видишь – этот уже не справляется. Понятно, что привыкла. Но толку-то? Какой смысл страдать? От жены он за 11 лет не ушел, значит, и не уйдет уже. По крайней мере, если и уйдет когда-то (не исключено), то не к тебе. Это ведь ты понимаешь? Сексуально тоже непригоден. Возможно, у него просто начались проблемы на почве потенции – как знать? А может все еще банальнее, и мужику, который вот уже 11 лет не испытывает дискомфорта от измен жене, просто решил сменить тебя на более молодую любовницу? Так это, или иначе, главное – с ним тебя не ждет будущее ни при каком раскладе карт. Даже если он вернется к тебе. Даже если скажет «прости, что-то ан меня нашло, конечно, я был не прав, что сидел в соцсетях и «лайкал» девочек» (Ты веришь, что такой текст от него возможен? Сомневаюсь). То есть, даже если он вернется, ничего, кроме еще нескольких лет содержания любовника за свой счет в обмен на секс раз в месяц, тебя не ждет. Надо? Тогда выдержи паузу и дождись – он сам скоро приползет. Но я бы советовала включить голову. В голове выбрать режим взрослой стервы, разозлиться и цинично отправить полуимпотента к жене и девочкам, для которых он пока еще может казаться верхом мечтаний (как минимум, до первого секса). В 35 лет еще можно найти себе и любовника получше, и даже спутника жизни (читай – мужа, партнера с серьезным к тебе отношением). Всякий раз, когда женщина связывается с женатым, или с альфонсом, или просто с унылым эгоистичным ничтожеством-паразитом, она лишает себя возможностей. В первую очередь – возможности встретить своего партнера. Ведь для того, чтобы такой человек появился в твоей жизни, нужно, чтобы место было вакантным (как минимум, чтобы ты сама так это ощущала, а не страдала по ничтожеству).