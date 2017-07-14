Я испортила сыну цифровой код

Людмила, а не приходило в голову, что у проблем сына есть куда более земное и разумное объяснение? Например, что, родив ребенка от постороннего мужчины, обманув мужа, заявив, что ребенок от него, ты просто создала цепочку событий, которая привела к такой развязке? Что ты сама боялась разоблачения, и вела себя не вполне естественно с мужем? Что мальчик чувствовал, что в семье что-то не то? Что спившийся отец и бегство от него – не самые лучшие события в жизни ребенка? Никакой нумерологии не нужно, чтобы разложить по полочкам происходящее, используя базовые знания по психологии. И, конечно, ты не можешь быть авторитетом для сына, потому что ты сама не преуспела ни в личной жизни, ни в его воспитании. Побочный эффект большинства «неправильных» отношений в семье между мамой и папой – это комплексы детей, которые были всему свидетелями. И если пытаться что-то исправить, то уж точно не выжиданием «благоприятного» стечения чисел. На мой взгляд, если работа доводит до глубокой депрессии, то не важно, насколько она престижна, ее надо менять.

Сергей

Людмила, лично я не верю в разного рода нумерологии и прочее шаманство. На мой взгляд, все это не более чем попытка прикрыть собственную лень, страхи, комплексы и неправильные действия. Ведь одно дело тащить груз ответственности на себе, признавая ошибки и тратя силы на их устранение, и совсем другое, свалить все на звезды, числа, и высшие силы вообще. Мол, это не я виноват, а так судьбой определено, так код прописался. Поэтому не думаю, что у твоего сына есть какой-то цифровой сбой. Он не компьютер. А вот чисто человеческие проблемы, связанные с не самым хорошим детством, вполне могли привести к формированию не самой устойчивой личности. Отсюда и сложности. Что же касается профессии, то, опять же, все зависит не от чисел, а от самого человека, его черт характера, и их соответствия с выбранным полем деятельности. И если кто-то «сгорает» на работе, то это значит лишь то, что он занимается не своим делом. И не стоит тут ничего мистифицировать. Я, как сын двух врачей, анестезиолога-реаниматолога и акушера-гинеколога, а также как человек, сам занимающийся далеко не самым простым, и весьма опасным делом, знаю, что такое напряжение человека, держащего в руках чужую жизнь, и огромную, многомиллионную ответственность. И я видел и вижу тех, кто нормально это все тянет, и тех, кто очень хочет, но ни психологически, ни физически «не тянет». Поэтому единственный совет, который я могу дать твоему сыну - это не ждать 8 месяцев, а сменить род занятий. Он явно занимается не своим делом, и именно поэтому может «сгореть», а не из-за каких-то «кодов». Если же его амбиции не дадут этого сделать, если он продолжит биться лбом в стену, вместо того, чтобы подумать и просто обойти, то это его выбор, и никакие высшие числа тут не помогут.