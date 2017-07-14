Я испортила сыну цифровой код
Москва, 60 лет
14.07.17
Мнения наших экспертов
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АленаЛюдмила, а не приходило в голову, что у проблем сына есть куда более земное и разумное объяснение? Например, что, родив ребенка от постороннего мужчины, обманув мужа, заявив, что ребенок от него, ты просто создала цепочку событий, которая привела к такой развязке? Что ты сама боялась разоблачения, и вела себя не вполне естественно с мужем? Что мальчик чувствовал, что в семье что-то не то? Что спившийся отец и бегство от него – не самые лучшие события в жизни ребенка? Никакой нумерологии не нужно, чтобы разложить по полочкам происходящее, используя базовые знания по психологии. И, конечно, ты не можешь быть авторитетом для сына, потому что ты сама не преуспела ни в личной жизни, ни в его воспитании. Побочный эффект большинства «неправильных» отношений в семье между мамой и папой – это комплексы детей, которые были всему свидетелями. И если пытаться что-то исправить, то уж точно не выжиданием «благоприятного» стечения чисел. На мой взгляд, если работа доводит до глубокой депрессии, то не важно, насколько она престижна, ее надо менять.
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СергейЛюдмила, лично я не верю в разного рода нумерологии и прочее шаманство. На мой взгляд, все это не более чем попытка прикрыть собственную лень, страхи, комплексы и неправильные действия. Ведь одно дело тащить груз ответственности на себе, признавая ошибки и тратя силы на их устранение, и совсем другое, свалить все на звезды, числа, и высшие силы вообще. Мол, это не я виноват, а так судьбой определено, так код прописался. Поэтому не думаю, что у твоего сына есть какой-то цифровой сбой. Он не компьютер. А вот чисто человеческие проблемы, связанные с не самым хорошим детством, вполне могли привести к формированию не самой устойчивой личности. Отсюда и сложности. Что же касается профессии, то, опять же, все зависит не от чисел, а от самого человека, его черт характера, и их соответствия с выбранным полем деятельности. И если кто-то «сгорает» на работе, то это значит лишь то, что он занимается не своим делом. И не стоит тут ничего мистифицировать. Я, как сын двух врачей, анестезиолога-реаниматолога и акушера-гинеколога, а также как человек, сам занимающийся далеко не самым простым, и весьма опасным делом, знаю, что такое напряжение человека, держащего в руках чужую жизнь, и огромную, многомиллионную ответственность. И я видел и вижу тех, кто нормально это все тянет, и тех, кто очень хочет, но ни психологически, ни физически «не тянет». Поэтому единственный совет, который я могу дать твоему сыну - это не ждать 8 месяцев, а сменить род занятий. Он явно занимается не своим делом, и именно поэтому может «сгореть», а не из-за каких-то «кодов». Если же его амбиции не дадут этого сделать, если он продолжит биться лбом в стену, вместо того, чтобы подумать и просто обойти, то это его выбор, и никакие высшие числа тут не помогут.
Обсуждение 84
Лучшие комментарии
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А мне Людмила не показалась побитой и лежачей. По письму сложилось мнение , что она скорее недоумевает , чего сын не поймёт никак, что мать-светило нумерологии всё уже за него знает и решила . Причем начиная с зачатия.
14.07.17 14:58 Контекст комментария
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ZavoronokИнтересно, а если в графе отец - прочерк, у таких детей кода вообще нет? Не занимайтесь глупостями, Людмила, а постарайтесь помочь ему.
14.07.17 01:17 Контекст комментария
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Так вы хотите каким то образом повлиять и изменить внутреннюю сущность уже вами же воспитанного человека. Черновик исправить хотите. А каким он должен был вырасти, имея вас матерью? Просто любить и принимать своего сына сейчас таким, какой он уже есть теперь, без воздействий, без прогнозов, без расчётов не пробовали?
14.07.17 08:11 Контекст комментария
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Ой , не надо ей стараться помочь ему. Она ему уже столько "напомогала" , что до депрессии вон довела. Пусть лучше , наоборот , отпустит его и даст свободу от своих расчетов и прогнозов.
14.07.17 10:47 Контекст комментария
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Я с вами согласна. Добавлю только , что и любви её материнской не вижу. Одни числа и сожаление от того , что сын не оправдал возложенных на него ожиданий.
14.07.17 10:43 Контекст комментария
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ЛенаМуж его принял,как своего, все равно и это отобрала!!!!
14.07.17 15:30
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:.:Растоптала баба мужиков в пух и прах.
14.07.17 15:15
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KoshkaЖизнь - штука сложная, как известно, поэтому я не возьму на себя смелость допинать лежачего. Хороший рассказ есть у Рубиной, "Отцовская фамилия", если не ошибаюсь, там как раз о обмане, о родном и не родном отце, о прощении. Сколько читаю "Два мнения", не помню, чтобы комментаторы менялись, кто подлее, тенденция не радует.
14.07.17 14:44
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А мне Людмила не показалась побитой и лежачей. По письму сложилось мнение , что она скорее недоумевает , чего сын не поймёт никак, что мать-светило нумерологии всё уже за него знает и решила . Причем начиная с зачатия.
14.07.17 14:58
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KoshkaНу так давайте побьем? Не, я - пас.
14.07.17 15:04
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ЛенаКто тут лежачий????
14.07.17 15:31
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СветланаСтрашно подумать,как бы мой муж себя повёл в такой ж..
14.07.17 14:36
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50/50Людмила, я думаю, никакого кода нет)) есть поступки, причем не Ваши, а Вашего сына, которые приводят к неким ненужным результатам. депрессию надо лечить, работу менять, образование, он же молодой еще. да люди в массе меняют сферу деятельности, и живы-здоровы, ну некоторым нужна помощь в виде курса лечения или просто успокоительного, бесед с психологом. не надо его грузить этим Вашим кодом!
14.07.17 13:27
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"есть поступки, причем не Ваши, а Вашего сына, которые приводят к неким ненужным результатам". 100%. И способ зачатия тут ни при чём, имхо. Это отдельная тема. Полно детей зачатых от своих и с такими же проблемами.
14.07.17 15:47
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Как человек, знакомый с нумерологией скажу, что она совершенно не при чём. Абсолютно. Не приговор, не обязательство, не матрица, не клетка. В данном конкретном случае это имеет значение такое же, как разлёт частиц в адронном коллайдере к ужину редактора журнала.
14.07.17 12:30
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ВераЛюдмила, ни цифрового, никакого кода вы сыну не испортили. Вы подарили ему жизнь. Не от мужа (коль он бесплоден) что ж... да, по отношению к нему это подло, но все склоняется перед жизнью. Жизнь! Разве есть, что важнее? Поэтому ваш муж "его принял как своего". Что касается вашей профессии, не хочется вас обижать, но согласна с экспертами. Не зацикливайтесь на этом, ерунда это все и не засоряйте этим голову вашего сына. У мужа попросите прощения.
14.07.17 12:04
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Девочки, я вам писала как-то. У нас есть в семье знакомая, она работает психиатром, молодая врач. И у нее очереди из успешных и продвинутых банановых детей. И адвокатессы, и бизнесмены, и гмаурные домохозяйки. Другая группа - больные онко ( она работает при институте онкологии). И как бы их не зачинали, жизнь давит всех по-разному, и справляются не все. Кушают таблетки чтобы выспаться и чтобы нормально работать, без депрессивных симптомов выплонять ежедневные занятия. Я реально не знаю кто и как их зачал, но их толпы.
14.07.17 11:59
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Людмила, простите, но глупостями вы занимаетесь. Про какой цифровой код вы думаете и нам сюда написали. Вопроса вашего не поняла, но думаю, вас мучает чувство вины перед сыном и семьёй в целом? О чём вы нас спрашиваете? Начнём с того, что сыновья рождённые от своих отцов тоже часто сгорают не на тех работах и страдают всякими расстройствами. Но мы не знаем как вы его воспитали и в какой среде он рос. Это вам не на форум писать надо, а обращаться по другому адресу. Жизнь наперекосяк может быть от того, когда не соблюдаются законы жизни. На то нам и даются заповеди наказывающие и запрещающие всякие поступки.
14.07.17 11:39
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Пробежалась по ленте, не удивлена, что автора осудили. Судя по возрасту - 60 лет, родила она давно. Не желая осуждать, пытаюсь понять. Очень хотела родить, но понимала - с мужем не станет матерью. Варианты на выбор: 1) бросить мужа и искать нового ( ухожу от тебя, Вася, у нас не выйдет потомучто ты бесполодный) 2) бросить мужа, а потом узнать, что это не он бесплодный и жить как Бог даст 3) усыновить сироту 4) согласиться с судьбой и жить с мужем как есть. Тогда не было клиник репродуктивный, не было эко и прочего. Это не оправдывает обмана, конечно. Но и мужа в (1) варианте тоже, возможно, тоже не хило бы обидели. Потомучто женимся, обещаем одно, а получается, делаем другое.
14.07.17 11:46
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звездочка)Потому что женимся, обещаем одно, а получается, делаем другое.../// кажется, это даже нарушение закона о браке и семье. Такие вещи, как неизлечимые болезни, бесплодие, долги и прочие проблемы надо сообщать до свадьбы. По суду такой брак, когда воспользовались неосведомленностью, может быть аннулирован.
14.07.17 11:57
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Алёна, может быть аннулирован. Но какой-то Вася, который женился на Люсе, если женился по любви, будет крайне огорчён, если его бросят по причине бесплодия и аннулируют брак. Он будет страдать так или иначе.
14.07.17 12:00
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О бесплодии люди иногда узнают после заключения брака. А ещё бывает , что оба способны к деторождению , но не в этой паре. У нас были знакомые , у них не было детей много лет в браке , хотя оба проверялись и оба были здоровы. А потом , в других браках у обоих родились дети. Так что тут нарушения закона никакого может не быть.
14.07.17 12:04
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По церковным каконам брак может быть аннулирован если кто-то знал, но утаил бесплодие или псих. болезнь. В других случаях - всё по закону.
14.07.17 12:12
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ZavoronokА как доказать, знал человек или утаил?
14.07.17 12:50
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ZavoronokЯ хотела сказать, знал и утаил, или не знал.
14.07.17 12:52
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Жаворонку: не знаю как в православной церкци проходит процедура, потомучто я венчалась в католической, скажу какая была процедура. Перед тем, как выразить согласие на венчание, священник задаёт вопросы жениху и невесте. И записывает ив в документацию, которая хранится в архивах церкви и может быть позже использована, если будет нужно. Вопросы: известно ли тебе о том, что ты : болен психическим заболеванием, бесплоден. Есть вопрос и про прежние браки, и про секс. ориентацию. Как доказать, что утаил? Как в юриспруденции. Доказательства должен предоставить тот, кто обвиняет. А тут уже каждый доказывает по-своему, если кому-то надо. Можно привести свидетелей, можно мед документацию. И так далее.
14.07.17 13:07
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звездочка )Жаворонок, да как? Вы же не на необитаемом острове живете )) все обычно случайно выясняется ) какой-нибудь результат анализа или выписка из больничной карты. Чтобы знать про себя такие вещи надо, как минимум, обследоваться ) бывает, что осведомленные "доброжелатели" рассказывают
14.07.17 13:31
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50/50можно подумать, тут все подчиняются церковным законам))) или бывший муж автора католик?)))
14.07.17 13:13
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Конечно не подчиняются. Я просто написала о том случае, когда возможно аннулирование брака. И то не гражданского, а про венчание. Браки можно рассторгнуть. В загсе всех примут.
14.07.17 13:55
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50/50"Я просто написала о том случае, когда возможно аннулирование брака.И то не гражданского, а про венчание. " а я не понимаю - зачем это писать, если оно не применимо? но можно спросить у автора, почему она не расторгла в загсе свой брак, например. для разнообразия. и оно более подойдет для человеческих законов и данной местности
14.07.17 14:34
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))))))Эта женщина не пыталась разводиться или аннулировать брак !)))) Зачем ей,беременной,было доказывать мужу,что он бесплоден?)))))
14.07.17 14:47
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Фифть, я жаворонку ответила на вопрос мне заданный, это не к автору ситуации.А про аннулирование написала Алёнка. Я не пихаю эту тему в тему автора.
14.07.17 15:02
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KoshkaДумаю, автор сама себя уже изгрызла, но разве назад повернуть? Лично я могу пнуть какую-нибудь бабенку, которая развлекается, наставляя мужу рога, но автора не буду.
14.07.17 14:48
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Кошка, согласна. К чему эти фуфу и согласна с фуфу, если она и так себя корит. Какой смысл пинать лежачего. Про его проблемы Фифти выше написала, и я ниже. Сыну действовать. Ну и повторюсь - какая разниц аот кого и как зачали, при чём тут нумерология. Царица Екатерина 2 тоже родила не от мужа. Что было, то было. Нумерологией обьяснять проблемы с работой и прочим?
14.07.17 15:06
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ОльгаЛюдмила, зачем вы спрашиваете совета, если знаете, что через 7-8 месяцев вашего сына ждёт щщщастье? Время скоротать хотите? И как-то вызывает сомнение ваш "профессионализм"- не пронумеровали себя, мужа, оплодотворителя, сына. Типа Розы свахи, всех женит, а себе и дочке мужа нормального так и не нашла)
14.07.17 11:33
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ПрелестьВы бестыже произвели на свет человека. Бесстыжая жизнь ему подарена априори. Стыдоба так лживо жить и других обижать. Муж начал сильно пить. Пришлось от него уехать. Ну и что прекрасного Вы ждёте свыше?
14.07.17 09:51
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ПрелестьО! Сколько минусов. Здесь группа подленьких душ. Жить честно не дано?кошмар.
14.07.17 10:24
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хахахаГрешны, матушка. Куда нам, сирым и душевно убогим до Вас.
14.07.17 13:42
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KoshkaЧестно жить и добить страдающего человека - это не одно и то же. Странно, что в Вашем возрасте, декларуя "всембобра", Вы этого не видите. Я была лучшего мнения о Вас. Здесь не суд, тем более не " божий" суд.
14.07.17 14:54
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Я с вами согласна. Добавлю только , что и любви её материнской не вижу. Одни числа и сожаление от того , что сын не оправдал возложенных на него ожиданий.
14.07.17 10:43
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ПрелестьУ меня нет слов в какой грязи люди зачинают новые жизни. И ещё расс желают. Фу. И так обидеть мужа может только свинья последняя. А тут о каких то матерях сыновьях разглагольствуют. Ужас. Ухожу из этого дерьма на чистый свет.
14.07.17 10:50
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Прелесть, вы осуждаете зачатие дитя обманным путём, но вы совершенно спокойны к убиению дитя ( не обманным путём, само собой разумеется ), потомучто другие планы. Например, институт, на права надо сдать и так далее. Не так у вас было? Автор испортила жизнь рождённому, вы не дали родиться "честно" зачатому. Так что эти все фу-фу и грязь не на одном авторе. Главное, честно. Фильм "Остров" посмотрите. Даже если тут группа подленьких душ, вы - одна из них. И не только подленьких. А и удобненьких, трусливых и так далее. Бог осудит без участия группы. Не серчайте.
14.07.17 11:51
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Сейчас минусы посыпятся, да ничего. Двойная мораль, очень удобно. Фу-фу там, а в другом месте, где дерьма не меньше, значит, не фу. Потомучто всё честно.
14.07.17 11:55
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Минусов ставить не буду )) Но не соглашусь . Лично я да, осуждаю это зачатие обманом. И по отношению к мужу, с которым прожила 13 лет это подло . И никакой двойной морали тут нет . Желание иметь детей - вполне понятное для женщины. Но , не любым путём . Еще раз перечитала письмо и остаюсь при своём мнении . Ложь никогда не приносит счастья, даже , когда нам кажется , что никто её не заметил , не раскусил , увы .
14.07.17 12:48
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Свет, ложь никем не одобряется. А двойная мораль в том, что та, которая кричит фу-фу, сама имеет свои фу-фу, и не надо прям про грязь. Автор сгрешила, но родила и воспитала по крайней мере. А что честно и не фу-фу? Быть законно замужем, жить в достатке и делать аборт потомучто на права сдаёшь и у тебя планы другие? Да ничем не лучше, имхо. Никто не вправе судить, может она свои грехи уже искупила чем-то. Или ей ещё предстоит.
14.07.17 13:11
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Я не люблю переходить на личности. Это приводит исключительно к скандалам на форуме и больше ни к чему. Сюда автор написала, о её ситуации и мнение высказываю . Она же спрашивает - как вы думаете? ну вот так о ней подумала на основании письма. А что может быть или будет , нам не ведомо ...
14.07.17 13:37
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Света, если автор реальна и читает это всё, не за осуждением она пришла. Толку то от этих фуфу. Обмануть мужа - подло. Бросить потомучто бесплодный - жестоко. В любом случае, жаль что так, а не иначе, но уже как вышло.
14.07.17 15:09
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Вот сегодня тоже согласна в общем-то. Трудно жить постоянно во враньё, вот и психологические проблемы и у нее, и у мужа, и у несчастного ребенка, чья мама всю жизнь в стрессе - как бы не спалиться, вместо того чтоб расслабиться и переключить внимание на другое.
14.07.17 10:48
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