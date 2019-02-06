Я доведена до крайности, а ему все – пустяк

Алена, а что ты хочешь донести? Что любовь прошла, и что хочешь расстаться? Так об этом нужно просто сказать, и всё. Вот только для начала определись: где, как и на что ты будешь жить. Поверь, как бы ни была неприятна жизнь рядом с уже нелюбимым мужчиной, однако оказаться на улице с ребенком на руках и без средств к существованию – гораздо хуже. Да и ребенка тебе могут не оставить, если ты не сможешь его содержать. Поэтому прежде, чем «рубить концы», советую несколько раз хорошенько подумать и подготовить почву. Договорись с родителями о том, что переедешь к ним. Обязательно посоветуйся с юристом обо всех возможных проблемных моментах. Реши вопрос с финансами. Только после этого можешь подавать на развод.

Но перед этим, все-таки, еще раз подумай. Возможно, вам с мужем требуется просто на некоторое время расстаться и подумать над своим поведением, после чего попробовать наладить всё заново. Ведь ты не просто так вышла замуж именно за этого человека. Чем-то он тебя привлекал. Вот и попробуйте разобраться в происходящем, вернуть былое доверие. И если разговоры по душам в привычной домашней обстановке не подходят, если муж не понимает проблему и не собирается ничего менять, то вполне может подойти вариант, когда ты собираешься и уезжаешь с ребенком к маме. На нейтральной территории, да еще и после такого хода, вполне возможно, договариваться станет легче. По крайней мере, данный демарш заставит твоего супруга начать думать. Ну, а если и это не поможет, тогда подавай на развод. Но перед этим постарайся без скандалов и криков, заранее и по-взрослому договориться с отцом вашего ребенка, как и что вы будете делать дальше. Дни посещения определите. Варианты его помощи. А дальше посмотришь по обстоятельствам.