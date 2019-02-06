Я доведена до крайности, а ему все – пустяк
Что делать если хочется расстаться по причинам, значимым для меня и незначимым для него. Отсутствие сексуального баланса, неприемлемость его поведения (бывает очень груб, особенно это задевает в людных местах), бытовые неурядицы (очень любит контролировать – от порошка до холодильника), финансовая нестабильность и прогрессирующее недоверие. Он не считает ничего из этого проблемой, в то время как меня уже тошнит. У нас маленький ребенок, и я понимаю, во что ввязываюсь. Но вы понимаете, до какой крайности я доведена, если даже это меня не останавливает. Что делать? Как донести, чтобы он, наконец, понял?
Мнения наших экспертов
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Алена
Бесполезно что-то пытаться «донести» до взрослого человека, который считает себя уже большим и умным. Донести какие-то истины можно до ребенка. До мужчины – нет. Особенно, если мужчина авторитарен, позволяет себе критиковать тебя, контролировать, грубить. Бесполезно «лечить» таких людей, не зависимо от их пола. Они токсичны. Может, не вообще, но для тебя – определенно. А от токсичных людей надо просто держаться подальше.
Не думаю, что надо что-то объяснять. Достало – уходи. Не всегда, но в некоторых случаях такой поворот в отношениях работает лучше любой психотерапии. Если муж просто заигрался в самого умного и самого взрослого, возможно, у вас будет шанс, что он поймет: ты – тоже личность, и если он хочет быть с тобой, ему нужно научиться с тобой считаться. Но велики шансы, что твой демарш вызовет у него агрессию. И захочет переложить на тебя всю ответственность за крах вашего брака, разбитую жизнь и прочее. Тогда от такого точно надо бежать – верный симптом токсичности.
В общем, хочешь перемен – бери и меняй свою жизнь, а не пытайся менять других.
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Сергей
Алена, а что ты хочешь донести? Что любовь прошла, и что хочешь расстаться? Так об этом нужно просто сказать, и всё. Вот только для начала определись: где, как и на что ты будешь жить. Поверь, как бы ни была неприятна жизнь рядом с уже нелюбимым мужчиной, однако оказаться на улице с ребенком на руках и без средств к существованию – гораздо хуже. Да и ребенка тебе могут не оставить, если ты не сможешь его содержать. Поэтому прежде, чем «рубить концы», советую несколько раз хорошенько подумать и подготовить почву. Договорись с родителями о том, что переедешь к ним. Обязательно посоветуйся с юристом обо всех возможных проблемных моментах. Реши вопрос с финансами. Только после этого можешь подавать на развод.
Но перед этим, все-таки, еще раз подумай. Возможно, вам с мужем требуется просто на некоторое время расстаться и подумать над своим поведением, после чего попробовать наладить всё заново. Ведь ты не просто так вышла замуж именно за этого человека. Чем-то он тебя привлекал. Вот и попробуйте разобраться в происходящем, вернуть былое доверие. И если разговоры по душам в привычной домашней обстановке не подходят, если муж не понимает проблему и не собирается ничего менять, то вполне может подойти вариант, когда ты собираешься и уезжаешь с ребенком к маме. На нейтральной территории, да еще и после такого хода, вполне возможно, договариваться станет легче. По крайней мере, данный демарш заставит твоего супруга начать думать. Ну, а если и это не поможет, тогда подавай на развод. Но перед этим постарайся без скандалов и криков, заранее и по-взрослому договориться с отцом вашего ребенка, как и что вы будете делать дальше. Дни посещения определите. Варианты его помощи. А дальше посмотришь по обстоятельствам.
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