Я для свекрови - никчемная «нищебродка»

Алена, главное – это ваши отношения с мужем. Если муж тебя любит, ценит и бережет, - он сумеет защитить тебя и вашу семью от нападок своей мамы. К сожалению, родителей не выбирают. Даже таких вздорных и невоспитанных. И обсуждать тактику ты должна именно с мужем. Он единственный может повлиять на своих родителей. Нет, конечно, маму он не перевоспитает. Но ограничить ее нападки в твой адрес – в его силах. И, по тому, что ты пишешь, твой муж в принципе прекрасно понимает, что конфликтная сторона здесь – его родительница. Он прав: не надо подстраиваться, особенно, когда ты находишься в своем доме. Просто постарайся не пропускать ее слова через себя. Пойми, что ее задача – задеть тебя как можно больнее. Хорошо, что муж это понимает. Постарайся культивировать в нем это желание быть твоим защитником, не пытайся сама идти на конфликт со свекровью. А что касается семейных праздников – вы не обязаны каждый раз закатывать пир горой, и ты не обязана всякий раз ехать к свекрови в гости. Главное, спокойно обсудить это с мужем. Я очень хорошо понимаю то, о чем ты пишешь, потому что испытала такое же несправедливое предвзятое отношение на себе – с грубостями, попытками вмешаться, даже разрушить нашу семью. Общаюсь я с нею крайне редко. Видимся еще реже. И так уже 25 лет. Муж стал посредником между нашей семьей и своей матерью. Я не вмешиваюсь и инициативу не проявляю. И уже давно не пытаюсь ей понравиться. Мне банально есть, чем заняться, кроме доказывания взрослой женщине, что она ошибается на мой счет, и что я таки «хорошая», а не все то, что она обо мне думает столько лет. Так что, если твой муж готов быть буфером между тобой и матерью – соглашайся. Это единственный верный вариант. А на общих семейных праздниках просто старайся не оказываться рядом с «мамой» без мужа. Объясни ему, что ты боишься, и что тебе нужна его защита.

Сергей

Алёна, я очень советую прислушаться к тому, что говорит муж, поскольку, увы, но лично мне, ни разу пока еще не довелось встретиться с искренне хорошими отношениями свекрови и невестки. Говорят, что такое бывает. Возможно. Но сам не видел. К сожалению, в большинстве случаев, мама мужа считает любую женщину рядом с сыном – недостойной. Она и готовит не так, и детей воспитывает неправильно, и вообще, вползла, как змея в семью, и еще права тут качает. И исправить ситуацию не получится, что бы ты ни делала. Как же быть? Все очень просто. Вы должны стать с мужем настоящей семьей, где супруги имеют общее мнение, уважают и поддерживают друг друга в любых обстоятельствах. И защищать тебя от нападок мамы должен муж. Собственно, как я понимаю, он именно это и делает. Раз так, то со своей стороны постарайся просто не накалять обстановку. Веди себя вежливо, но с достоинством. Без хамства и перехода на ругань. А в случае нареканий или начавшихся оскорблений, сразу обращайся к мужу и проси помощи. Лично мне пришлось воевать довольно долго. Однако в какой-то момент, будучи в гостях у родителей, когда моя мама начала особо рьяно объяснять всю глубину падения «этой пришлой», я совершенно искренне сказал, что это моя семья, это моя жена, у меня все нормально, а если её что-то не устраивает, то мы сейчас собираемся и уходим, и больше просто не будем общаться. Причем совсем. Видимо я был достаточно убедителен. Больше подобных выпадов не было. Нет, попытки навязать свою точку зрения на воспитание, кормление, жизнедеятельность вообще – это никуда не ушло. Однако стало значительно сдержаннее и прекращается сразу, как только мы на это указываем. Все дело в том, что я действительно очень уважаю и люблю свою жену и считаю, что во внутренние дела нашей семьи не может влезать никто. И готов отстаивать эту точку зрения любыми способами. Вплоть до разрыва отношений с разными непонимающими. Вот и между вами с мужем должно наладиться нечто подобное, как мне думается. Так что еще раз повторюсь – прислушайся к словам мужа и если что-то тревожит, обсуди это с ним. Сядьте вдвоем и поговорите. Определите, что и как делать в той или иной ситуации. И если взаимопонимание есть, то все остальное само приложится.