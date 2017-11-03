Я для свекрови - никчемная «нищебродка»
Калининград, 26 лет
03.11.17
Мнения наших экспертов
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АленаАлена, главное – это ваши отношения с мужем. Если муж тебя любит, ценит и бережет, - он сумеет защитить тебя и вашу семью от нападок своей мамы. К сожалению, родителей не выбирают. Даже таких вздорных и невоспитанных. И обсуждать тактику ты должна именно с мужем. Он единственный может повлиять на своих родителей. Нет, конечно, маму он не перевоспитает. Но ограничить ее нападки в твой адрес – в его силах. И, по тому, что ты пишешь, твой муж в принципе прекрасно понимает, что конфликтная сторона здесь – его родительница. Он прав: не надо подстраиваться, особенно, когда ты находишься в своем доме. Просто постарайся не пропускать ее слова через себя. Пойми, что ее задача – задеть тебя как можно больнее. Хорошо, что муж это понимает. Постарайся культивировать в нем это желание быть твоим защитником, не пытайся сама идти на конфликт со свекровью. А что касается семейных праздников – вы не обязаны каждый раз закатывать пир горой, и ты не обязана всякий раз ехать к свекрови в гости. Главное, спокойно обсудить это с мужем. Я очень хорошо понимаю то, о чем ты пишешь, потому что испытала такое же несправедливое предвзятое отношение на себе – с грубостями, попытками вмешаться, даже разрушить нашу семью. Общаюсь я с нею крайне редко. Видимся еще реже. И так уже 25 лет. Муж стал посредником между нашей семьей и своей матерью. Я не вмешиваюсь и инициативу не проявляю. И уже давно не пытаюсь ей понравиться. Мне банально есть, чем заняться, кроме доказывания взрослой женщине, что она ошибается на мой счет, и что я таки «хорошая», а не все то, что она обо мне думает столько лет. Так что, если твой муж готов быть буфером между тобой и матерью – соглашайся. Это единственный верный вариант. А на общих семейных праздниках просто старайся не оказываться рядом с «мамой» без мужа. Объясни ему, что ты боишься, и что тебе нужна его защита.
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СергейАлёна, я очень советую прислушаться к тому, что говорит муж, поскольку, увы, но лично мне, ни разу пока еще не довелось встретиться с искренне хорошими отношениями свекрови и невестки. Говорят, что такое бывает. Возможно. Но сам не видел. К сожалению, в большинстве случаев, мама мужа считает любую женщину рядом с сыном – недостойной. Она и готовит не так, и детей воспитывает неправильно, и вообще, вползла, как змея в семью, и еще права тут качает. И исправить ситуацию не получится, что бы ты ни делала. Как же быть? Все очень просто. Вы должны стать с мужем настоящей семьей, где супруги имеют общее мнение, уважают и поддерживают друг друга в любых обстоятельствах. И защищать тебя от нападок мамы должен муж. Собственно, как я понимаю, он именно это и делает. Раз так, то со своей стороны постарайся просто не накалять обстановку. Веди себя вежливо, но с достоинством. Без хамства и перехода на ругань. А в случае нареканий или начавшихся оскорблений, сразу обращайся к мужу и проси помощи. Лично мне пришлось воевать довольно долго. Однако в какой-то момент, будучи в гостях у родителей, когда моя мама начала особо рьяно объяснять всю глубину падения «этой пришлой», я совершенно искренне сказал, что это моя семья, это моя жена, у меня все нормально, а если её что-то не устраивает, то мы сейчас собираемся и уходим, и больше просто не будем общаться. Причем совсем. Видимо я был достаточно убедителен. Больше подобных выпадов не было. Нет, попытки навязать свою точку зрения на воспитание, кормление, жизнедеятельность вообще – это никуда не ушло. Однако стало значительно сдержаннее и прекращается сразу, как только мы на это указываем. Все дело в том, что я действительно очень уважаю и люблю свою жену и считаю, что во внутренние дела нашей семьи не может влезать никто. И готов отстаивать эту точку зрения любыми способами. Вплоть до разрыва отношений с разными непонимающими. Вот и между вами с мужем должно наладиться нечто подобное, как мне думается. Так что еще раз повторюсь – прислушайся к словам мужа и если что-то тревожит, обсуди это с ним. Сядьте вдвоем и поговорите. Определите, что и как делать в той или иной ситуации. И если взаимопонимание есть, то все остальное само приложится.
Обсуждение 80
Лучшие комментарии
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ZavoronokЛучше попросить свекровь очистить помещение, если будет дальше так себя вести. Вежливо объяснить ей, что теперь это ваша с мужем квартира, и оскорблять вас в вашем доме не может никто, иначе будет выставлен за дверь.
03.11.17 01:44 Контекст комментария
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Юля БакуНе надо так серьезно включать вашу свекровь в ваш внутренний мир. Она, конечно, лезет и лезть будет.Просто потому что Вам завидует. Завистливый человек.И с возрастом будет хуже.Отмахивайтесь, как от мухи. Зачем Вам ее любовь и признание. Она же не Дева Мария.Не ставте ее на пьедистал. Общайтесь с холодной вежливостью с Мамой на Вы. На все все выпады " Я обязательно подумаю,над Вашими словами, Мама" " Наверное Вы правы, Мама" " Скорее всего это именно так Мама" " Вам заменить невкусное блюдо , Мама" " Не получается брать сегодня с Вас пример, Мама" " Да, Вашему сыну не повезло, но Вам придется жить с этим, Дорогая Мама". Я бы соглашалась бы с ее тезисами и колола ее ). Когда человек глуа и завистлив - это навсегда. Не надо зависить от ее "мнений". Семья ваша, муж ваш, ребенок ваш. Свекровь просто традиционная попалась. Классическая в понимании ...Живете отдельно. Все ао схеме. Да " не повезло с невесткой" . Классический случай. Я бы с ней согласилась." Вон у Марьи Иванны все классно. Жаль, что Вы, Мама, не Марья Ивановна. Не повезло опять. И невестка не та и Вы не Марья Ивановна. Невезуха."
03.11.17 12:45 Контекст комментария
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ЛакиЭто зависть. Она вам завидует, что молодая, муж любит, живете отдельно, все у вас супер, и даром, мало мучились за полученные блага)) не делайте ничего, не пытайтесь особо угождать, сосредоточьтесь на муже и детях, главное ваши отношения с мужем, а свекровь возможно перебесится, а может так и будет завистью исходить до конца своих дней( это не в ваших силах изменить, увы((
03.11.17 01:05 Контекст комментария
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Поздравляю, какая радость. Света, тебе ничего особенного не нужно делать. Тебе именно достаточно быть собой. Думаю, ты с трезвым умом и дистанцией , а прежде всего - с лёгкостью будешь относиться к детям. Уверена, у тебя всё будет прекрасно. А я вот на днях стану тётей. У моего брата ожидается пополнение, мужичок прибудет в нашу семью. Вот такое счастье))
03.11.17 14:16 Контекст комментария
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"мало мучились за полученные блага" - это ж лозунг всех недалеких людей. Наконец-то Вы сформулировали то, что долгое время находилось в неоформленном состоянии у меня в голове. Дайте расцелую!
03.11.17 05:59 Контекст комментария
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Слава Богу вы живете не вместе И муж на вашей стороне. Я бы просто перестала общатся с ней.
03.11.17 19:53
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Лана КарагандаХочет чтоб как раньше я детей постилась без памперсов (марлями)без смесей (молоком манкой,борщом)говорит мы же жили как то раньше,а почему я должна в наше время ерундой заниматься этой когда все есть
03.11.17 17:22
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Лана КарагандаВсем приветики!а у меня свекровь вообще огонь.вроде хорошая, умная,воспитанная женщина.но в моем случае такая двуличная сука извените по другому просто не сказать..в глаза такая хорошая и помогает и заботливая такая на людях ,а в реальности ненавидит меня и мою семью ,уже много лет..
03.11.17 17:18
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вераГлупая свекровь, очень глупа ваша свекровь, Алена. Если то, что вы написали правда. Оскорблять не имеет права никто ни кого. Почему она себе такое позволяет? Потому что глупа. оскорбляя вас она унижает своего сына, его выбор, а также своих внуков, они от вас. Почему вы позволяете ей такое. Не будьте бесхребетной, нужно уметь постоять за себя.
03.11.17 14:01
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Тааакс)) Я планирую стать свекровью в эти выходные . Сейчас почитаю ,что вы тут наговариваете на нас и подготовлюсь )))
03.11.17 13:27
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Таки мои поздравления. Молодым совет да любовь!:)
03.11.17 13:31
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Спасибо !Любовь есть , а советов надаём ))) шучу ) Я заметила , хорошо люди друг друга познают в поездках . Мы в сентябре вместе с молодыми ездили в путешествие. Причем . оно было очень насыщенное (много переездов) и полное всяких ситуаций , в которых ярко проявляется характер каждого ( по реакции на эти ситуации и по тому, кто и как пытается их разрулить) . Так вот , если спроецировать это на сегодняшнее письмо , то я отметила бы , что в глобальных вопросах - рулит тот , кто их решает , или тот , от кого зависит возможность их решения , а в частных - каждый в своей ячейке . Вот Алёне я советую отдать на откуп свекрови те вопросы, в которых она руль , ну или придумать ей такие и дать понять , что только она это и может )) Будет той поле деятельности . В сегодняшнем письме у меня много вопросов по мужу (сыну) , даже больше чем к свекрови и автору.
03.11.17 13:44
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Поздравляю, какая радость. Света, тебе ничего особенного не нужно делать. Тебе именно достаточно быть собой. Думаю, ты с трезвым умом и дистанцией , а прежде всего - с лёгкостью будешь относиться к детям. Уверена, у тебя всё будет прекрасно. А я вот на днях стану тётей. У моего брата ожидается пополнение, мужичок прибудет в нашу семью. Вот такое счастье))
03.11.17 14:16
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Спасибо всем ))) да, мы не вместе жить будем, впрочем , наш сын уже давно с нами не живёт. Вечеринка будет немногочисленная - они так захотели . Блеснём обязательно ;)) У нас с дочкой одинаковые платья - хотя мы не "подружки невесты" , а "подружки жениха"))) Невесту знаем мало , они летом только познакомились . Но , опытным взглядом вижу много хорошего и в ней и в их отношениях. Главное , что в основных вопросах и взглядах на то , какой должна быть семья , они сходятся . А дальше - жизнь покажет , что Кирилл и Софья сумеют сложить))
03.11.17 16:21
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вашему розарию мужичок в самый раз ;)
03.11.17 16:22
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лакиоо, поздравляю! удачи вам там всем)) ну вы не вместе же жить будете, да?)
03.11.17 14:19
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50/50Светааа, какое событие.... Поздравляю! Блесни там, на свадебной вечеринке!
03.11.17 14:25
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Юля БакуНе надо так серьезно включать вашу свекровь в ваш внутренний мир. Она, конечно, лезет и лезть будет.Просто потому что Вам завидует. Завистливый человек.И с возрастом будет хуже.Отмахивайтесь, как от мухи. Зачем Вам ее любовь и признание. Она же не Дева Мария.Не ставте ее на пьедистал. Общайтесь с холодной вежливостью с Мамой на Вы. На все все выпады " Я обязательно подумаю,над Вашими словами, Мама" " Наверное Вы правы, Мама" " Скорее всего это именно так Мама" " Вам заменить невкусное блюдо , Мама" " Не получается брать сегодня с Вас пример, Мама" " Да, Вашему сыну не повезло, но Вам придется жить с этим, Дорогая Мама". Я бы соглашалась бы с ее тезисами и колола ее ). Когда человек глуа и завистлив - это навсегда. Не надо зависить от ее "мнений". Семья ваша, муж ваш, ребенок ваш. Свекровь просто традиционная попалась. Классическая в понимании ...Живете отдельно. Все ао схеме. Да " не повезло с невесткой" . Классический случай. Я бы с ней согласилась." Вон у Марьи Иванны все классно. Жаль, что Вы, Мама, не Марья Ивановна. Не повезло опять. И невестка не та и Вы не Марья Ивановна. Невезуха."
03.11.17 12:45
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ИДИЛИЯУ меня бы потом к слому "мама", было бы конкретное отвращение.
03.11.17 13:13
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ЮляМою маму зовут Елена. Знаю очень много негодяек по имени Елена. У меня нет отвращения ни к маме, ни к имени Елена. Мою дочь зовут Анна. И мамину совершенно сумашедшую секровь, которая наблюдалась у психиатра тоже звали Анна. И куралесила она немало, как вы можете себе представить. Не буду в деталях...У меня нет переноса негатива ни на дочь, ни на мать . Вопрос личной адекватности)
03.11.17 13:28
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Как можно к слову испытывать отвращение ? Честно , не понимаю. Ну , даже не беря во внимание , что это слово мама.
03.11.17 16:28
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marbelОчень сочувствую автору. Все советы имхо по делу. Самое сложное - но самое эффективное: не поддаваться на провокации. Вам очень обидны ее слова, тем более такие грубые. То, что она делает похоже на буллинг - по сути это травля. И единственный самый действенный (но очень сложный) способ ему противостоять: быть сильной и понимать, что это не про вас. Вы знаете, что вы хорошая мама, хозяйка и жена. Так считаете не только вы, но и ваш муж и дети. Мнение свекрови = мнение постороннего человека. Выстроить внутри себя стену, не воспринимать это на свой счет. Все, что она говорит - характеризует ее, а не вас. Это ее страхи: потерять влияние на сына, перестать быть "главной" в ее жизни. Ее неумение принять, что все это уже на самом деле давно произошло. Не знаю, поможет ли вам попытаться ее пожалеть (конечно внутри себя), но однозначно : как только вы перестанете расстраиваться, обижаться и вообще эмоционально реагировать на ее оскорбления - станет легче. Вплоть до того, что она может перестать это делать. Люди не любят играть в игры, когда они проигрывают.
03.11.17 12:35
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Меня огорчают такие письма и похожие рассказы. Знаю действительно очень хороших свекровей, они есть. Это женщины, которые в ладу с собой. Они спокойны, довольны своей жизнью, у них нет потребности клевать кого-то. А тут вопрос - чего она хочет, эта женщина? Чего ей надобно. Живет себе семья как умеет и как хочет. Невестка - чужой ребёнок. Что за тексты в ее адрес. Мдя. Умная свекровь никогда не будет конфликтовать с женой сына. Тем более, если он счастлив. Невестки, входя в семьи, врядли желают конфликтовать с родственниками мужа. Наоборот, больше стараются, имхо. Ну это мое мнение, конечно. Я твёрдо убеждена что все проблемы от культуры личностей и от культуры отношений в семье.
03.11.17 11:34
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АналогичноУмная жена сына никогда не будет конфликтовать со саекровью.
03.11.17 12:03
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Часто это свекрови выскаывают недовольство и нарушают границы. Поучают, вмешиваются, требуют чего-то. Невесткам не так интересно, какие отношение и как ведётся хозяйство у свёкров. Какое-то время можно терпеть, шутить, сглаживать. Но у всего есть предел. У всех свои дела, конечно, но если есть конфликт, значит кто-то защищает свои интересы. Мне лично по барабану как своё жилище обустраивает мама мужа. Пусть у себя дома делает что хочет. И конечно неприятно, когда ко мне домой проходят и хотят мне вешать кружевные шторы и по 8 картин на каждую стену. Это так, просто пример. Я никуда и ни к кому не лезу. И было бы супер, если бы это было взаимно!)) Это я так, с позиции невестки.
03.11.17 12:38
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ЛилаМдя! У твоей, похоже с тактичностью проблемы. Моя у меня, тоже, вроде порядки навела. Но мне в целом понравилось. Ненавязчиво. Стало даже уютней. С годовалым ребёнком у меня был кавардак, конечно. Потом мне все разъяснила, где что лежит, и уехала. Даже жалко((
03.11.17 12:54
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ЛилаПривет, солнце. Замечательные свекрови есть - это факт. Я бы замуж за мужа вышла бы, даже из-за моей свекрови. И жила бы с ней на одной территории, с удовольствием)). Мы по дому и с детьми друг у друга на подхвате. Мне кажется, заниматься домом, как взрослый человек, или стараться угодить - большая разница. Приведу пример. Были на празднике у моей. Утром, после гостей. Встали обе в 7.00. Весь дом убрали. Ребёнок чистый, накормлен. Завтрак готов, и уже варится обед. Муж все это время спал. Решили сделать паузу. Сварили кофе, стоим на балконе, курим. Заходит мой в пижаме, спросонья. Наехал, чего вы тут курите?! Я давай оправдываться, Типо на балконе, пауза и т.д. Мама такая; "Пусть, хоть об стенку убьётся!" Кури спокойно! Мой что-то буркнул, и ушёл восвояси))) я поржала))) Причём она закоренелая сицилийка, а они редко в свой клан кого пускают. Просто сложились отношения. Хотя она мне немного мозг вынесла, когда рассказала ( ещё и на диалекте) 500 серий сериала "Секрет". Ну, а мне то что?! Мне все равно, а ей приятно;)))
03.11.17 12:43
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Ну да, хорошая женщина, умница. А у меня : мой сын не должен даже чай себе сам делать. И когда родилась 1-ая дочь, хотела забрать его домой, чтобы сынок высыпался. Ей его жалко))) С нами сейчас живёт моя тётя - сестра папы. Ты ее знаешь. Мой муж говорит что даже не знал, что можно жить с кем-то ещё так прекрасно. Никаких проблем. Одна помощь, любовь и радость общения. Я с болью сердца буду ее отпускать. А пока она с нами. Можно? Можно. Всё зависит от людей.
03.11.17 14:26
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ЛилаНу, моя, скорее не от хорошей жизни стала мудрой))) вырастить трёх пацанов- погодок. Она мне часами рассказывает, что они ей устраивали. Вкратце, мой засыпал землёй унитаз в доме у свекров, запихал кузина в стиралку, и уже включал, среднего чуть на ремне не повесили, младший, когда родился, она люльку с ним на шкаф ставила, что б не прибили из ревности. Мама дорогая! Я бы тоже помудрела))))
03.11.17 14:42
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ЛилаВыспались? Моя свекровь их гонит из дома. Достали. Идите к жёнам и детям! Ешьте, что дают, только отвалите))))
03.11.17 14:57
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КобраУ секрови маразм поощряемый окружением. Вы поддаетесь на манипуляции. Не надо стараться быть хорошей для всех, будьте такой для себя. Ограничьте свое с ней общение, просто выставьте спокойную стену. Лучше всего-при ее визитах уходите заниматься своими делами. Фитнес/танцы/педикюр/встреча с подружками, придумайте сами. Или отправляйте мужа с детьми к ней в гости. А муж пусть разбирается с мамой и детьми, им всем это будет полезно. Паршивый характер усуКубленный возрастными заскоками невыносим, но вы и не обязаны его выносить.
03.11.17 11:32
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КобраА для собственного душевного равновесия культивируйте благодарность тому что есть-муж, дети, дом. Вот на это и стоит тратить свою энергию, а не на угождение черной дыре агрессии.
03.11.17 11:45
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50/50соглашусь. а воевать достойно всё равно не выйдет)) Алёна после двух родов. но и принимать придурь тоже не стоит, она будет разрастаться дальше и окутывать
03.11.17 13:00
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ПрелестьВы вышли замуж. За все что стоит за мужем. И рвать или перестраивать эти родовые связи не должны. Отделять свекровь это однозначно навредить своим потомкам. Значит изучайте темы иерархии семьи. Или вообще не создавайте семей. Муж хороший. Вы ангел. А свекррвь плохая. Так не бывает. Не лгите ни себе ни людям. Общее у вас со свекровью дети и сын. Вот ради этого и смиряйтесь. Она быстро тогда вас залюбит. На все отвечайте вежливо. А делайте как лучше или как умеете. Семья брак это не самодеятельность. Это соединение. Не нравится не выходи замуж. Это очень серьёзно для детей. Ваши невежественные поступки наносят неисправимый удар на судьбы детей. Нельзя ничего рвать в роду. Надо только укреплять.
03.11.17 10:54
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лакиво-во, а то тут насоветуют: выставь вон, не общайся вообще и тыды( плохой вараинт, все равно это мама мужа - ближайший человек- хочешь не хочешь, а надо находить компромиссы, диалог и как-то общаться. кстати, если свекрови прям надо, можно называть ее мама Лена/Таня/Вера - и ей приятно, и невестке проще, чем просто мама
03.11.17 11:18
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Несправедливо минусы, зерно правды есть, мама есть мама. Лаки, я думаю не проблема называть свекровь мамой. Если свекровушка хорошая, добрая, да какие проблемы. Но если девочку вот так оскорбляют, как ГГ написала, после такого - какая же она мама. Слишком много произошло, имхо. Мне так кажется.
03.11.17 11:36
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лакиой, как моя чудила, я тут писать не буду начинать даже))) ну я конечно и постарше ГГ была, опытнее) сейчас вот свою называю в третьем лице, ну ты в курсе так у поляков кстати принято: мама Лена может хочет кофе? как-то так) но таки да, не скажу что было просто переступить обидки)
03.11.17 11:50
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лакис этим называнием мамой это какой-то домострой совсем уж) у меня нет невестки, но я знаю как меня она будет называть: на вы и по имени - отличный вариант, я считаю)
03.11.17 12:31
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ДжейНасчет не общаться. Пару раз в месяц поговорить по телефону и пару раз в год встретиться на семейных праздниках я не считаю общением.
03.11.17 11:48
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лакисогласна, не бог весть какая повинность) можно перетерпеть)) живут же не вместе и слава богу!
03.11.17 11:55
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ДжейНу знаешь, я лично начала жить спокойно, когда свела общение к минимуму. Никакие вежливости, и прочие танцы с бубнами не работали. Зато сейчас идилия: продукты завез, подарками одарил и дальше сидишь ровнов на попе. Все довольны: у дитя — бабушка, у мужа — мама. А я как бе в тени не отсвечиваю)))
03.11.17 12:17
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Отплюсовала
03.11.17 12:52
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КатеринаДа она, в принципе, ничего и не рвет..Она совет просит, как ей отношения строить. А тут уже такое кликушество пошло .
03.11.17 13:10
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звездочка )Возможно, мои слова прочитали не так, как я хотела сказать ) "Я прошу" не относится непосредственно к человеку, с которым сложные отношения, это просьба к кому-то в тонком мире, выбор большой к кому обратиться, по ситуации. Когда два человека настолько разные, что нормально общаться им тяжело, по просьбе начинают чистку и исцеление, а это практически всегда выражается в признаках ОРЗ. Как любая чистка при энергетических практиках - насморк, слабость, кашель, ломота и все подобное на неделю. Или временно может обострит ься хроническое заболевание, это все от перестройки в энергетике человека. Это очень хороший признак, потому что процесс идет и в итоге отношения становятся, как минимум, не конфликтные. Так что все эти жесты кто кому что скажет, кто кого победит - это все не победа, а кратковременное затишье. А потом по новой, да ещё хуже, потому что все эти обиды накапливаются и удар наносится с каждым раундом все больнее и изощреннее. Лучше у Богу, там любви и мудрости хватает управить любую ситуацию. У меня за 3 года войны такие чудеса случались по воле Бога, по сравнению с которыми какая-то напряженка со свекровью просто "рабочий момент" )))) Обращайтесь, доверяйте, все будет хорошо )
03.11.17 10:14
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лакиа у меня наверное чисто риторический вопрос: а нафига таким вот свекровям, чтоб их мамой называли?? моя вторая умудрилась на это обидеться! а мне так странно, вдруг в возрасте за 30-ть обзавестись еще одной мамой))) дурдом какой-то!
03.11.17 09:48
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***а чтоб заполучить моральное право командовать, замете по письму ведет себя как "мама " в отношении малолетнего ребенка, причем мама дурная.
03.11.17 10:30
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ДжейУстановка иерархии, я мама, я главное, право имею руководить. Из глубины веков ткскзать) помечает территорию как свою)
03.11.17 10:32
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***у этого предел есть, т.е. существует разница между иерархией семьи и тупым влезанием в жизнь взрослых людей.
03.11.17 10:36
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лакину не писец ли,а? от тетки в 34 года требовать называть ся мамой))) тетка и сама уже сто лет как мама и ваще, ну смех и грех кароч))) как я тока ржать не начала тогда, удивительно)
03.11.17 10:36
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50/50"а у меня наверное чисто риторический вопрос: а нафига таким вот свекровям, чтоб их мамой называли?? " ой, это даже не от статуса и возраста зависит, этот маразм)) вот НАДО) для порядку))) у меня со свекровью никогда не было проблем, а если и было что-то - за давностью лет забыто) но иногда люди поражают своими требованиями)) а причину сформулировать не могут. вот надо и всё. вот ТАК надо)) надо к серьгам носить кулон на цепочке, например) с моей т.з., это от штампованности
03.11.17 13:09
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