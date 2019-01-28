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Я беременна, но боюсь сказать папе


Мне 18, и я беременна 4 недели. Парню 20 лет, но его забрали в армию. Он в курсе про беременность, не отказывается от малыша, хочет, чтобы я родила. И я тоже не хочу делать аборт... Но мой папа очень строгий, и я боюсь ему что-то говорить про беременность... Подскажите, пожалуйста, как мне быть?

Jemal, Туркменистан, 18 лет / 28.01.19
Я беременна, но боюсь сказать папе

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Как это «как быть»? Представь, ты – мать, у тебя есть 18-летняя дочь, которая еще не работает, не имеет собственных источников дохода, и вдруг выясняется, что она – беременна, причем, уже на таком сроке, когда поздно что-то решать. Обрадуешься? Скажешь ей что-то типа «я всегда мечтала о еще одном ребенке, вырастили тебя, вырастим и его»? Или же обидишься, что дочь без тебя решила, как ты будешь жить дальше, и даже не поставила в известность заранее?

    Папа твой строгий, но ты ведь знала это, когда спала с парнем, не предохраняясь как следует? Тогда будь последовательна в своих поступках. Приняла решение оставить ребенка – думай, каким образом ты будешь жить дальше. Сможешь без папы? Сомнительно. Значит, идешь и во всем ему признаешься. Беременность – не пуговица, в карман не спрячешь. И лучше, если родители узнают о твоем положении раньше. Ты, увы, еще совершенный ребенок. А беременность делает тебя полностью зависимой от тех, кто тебя содержит, поэтому самостоятельные решения принять не получится.

  • Сергей

    Джемал, вне зависимости от твоих желаний, скрывать беременность долго не получится. Живот обязательно вырастет, и папа сам увидит происходящее. Только в этом случае, просто поверь, все будет гораздо хуже. Это я к тому, что как бы ни было страшно, но рассказать родителям о случившемся и о своем положении нужно как можно скорее. И вопросы оставлять ребенка или не оставлять, на данном этапе также нужно решать с теми людьми, которые тебя содержат, то есть, опять же, с родственниками.

    Парень сейчас может говорить что угодно, но пока вы не женаты и не имеете хотя бы элементарных личных средств к существованию, эти высказывания абсолютно ничего не стоят. Нет, я не имею в виду, что он обязательно бросит. Но, давай будем реалистами, такой вариант не исключен. Нашепчут парню чего-нибудь, и пиши пропало. Обвинит тебя в том, что ребенок не его, и что ты тогда будешь делать? А вот если уже сейчас и твои, и его родители окажутся в курсе ситуации, то «отскочить» уже не получится. В общем, не придумывай ничего, собирайся с силами, и иди «сдавайся». А дальше уже вместе думать будете, что делать. А еще очень советую почитать что-нибудь про контрацепцию, и в будущем пользоваться презервативами.

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Ваше мнение 44  

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Лучшие комментарии

  • Leila Омск / 28.01.19 13:35
    -
    2
    +
    Лучше родить, потому что если ты сейчас сделаешь аборт, то будешь жалеть всю жизнь. Родители должны понять, но то они и родители. я очень жалею, и хочу вернуть свою жизнь обратно.
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  • Талгат / 28.01.19 13:13
    -
    -2
    +
    Согласен с Марисабель. Позор такой пота*кухе! На аборт и точка! Пока срок маленький! Я человек старой закалки и в моей мусульманской семье такое бля*ство считается позором!
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  • Марисабель / 28.01.19 13:10
    -
    -3
    +
    Здесь я вижу один выход. Идёшь к матери,берешь деньги и пизд*ешь на аборт! Другого не дано! Хотя правильно,что отца боишься. Я бы своей дочери за такое ноги вырвала бы и к ёб*рю отправила!
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  • Джошуа / 28.01.19 12:32
    -
    2
    +
    Вообще-то родители, какими бы строгими они не были - не монстры. Да, конечно, они не в восторге будут, но ты - их дочь, они тебя поддержат в любом случае. Шила в мешке не утаишь, в любом случае они узнают про беременность. Лучше сказать сразу и чем раньше, тем лучше. Вместе будете искать выход.
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  • Прелесть / 28.01.19 12:20
    -
    0
    +
    Парень из неблагополучной семьи. В более менее солидных семьях парней в армию не отпускают. Решают эти вопросы. Короче героиня полная квашня. Нашла кому отдасться.это теперь такое наказание.
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  • Прелесть / 28.01.19 12:17
    -
    -1
    +
    А может ли мне кто нибудь здесь объяснить хорош ли парень для мужа и для отца ребёнку? На мой взгляд он просто свинья. И девушка глубоко ошибается полагаясь на его готовность. Ему реально трава не расти. Ужас а не парень. Рожать ребёнка от абы кого. Это круто. Да и почему её родители не знают о нем? Не слишком ли вольная девушка в жестокой Туркмении? Мой свет или к лицу и посоветуйся как поступить. У самой то мозгов вообще нет.
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  • Прелесть / 28.01.19 11:57
    -
    0
    +
    Отступать уже некуда. Делать надо по правилам своей страны. А это срочно сказать папе. И будь что будет. Другого выхода нет. Просто нет. И жениха попросить действовать как мужчина. Хотя уже он не повёл себя как муж. Просто в армию ушёл. А девушка мол ренвц сама. Фу. Не стоит такой муж чина. Ничего.
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  • Солярская / 28.01.19 11:27
    -
    0
    +
    Вообще, любопытно стало поближе с Ашхабадом познакомиться. У Варламова сейчас "Город мертвых" почитала. Мда. // Сергей пишет выше, мол, покупать презервативы надо. Девушке пишет. Мне вообще интересно, как это будет выглядеть, когда в Ашхабаде, или вообще где на периферии, заходит в аптеку девушка 17 лет и просит презервативы. Это все равно, что у нас в магазине будет мужик ходить в бигудях и женском халате. Хотя нет, нас такой образ просто слегка эпатирует, и всё. // Пойду, ещё Варламова почитаю, "Город живых" теперь.
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  • Солярская / 28.01.19 10:28
    -
    4
    +
    В общем, надеясь на то, что папа достаточно цивилизованный, схема вырисовывается такая: 1) сначала выясняете у вашего "Фархада", женится ли он на вас. Если да, то он должен сообщить своим родителям, что собирается жениться на вас. И потом сообщает своим родителям, что вы ждёте от него ребенка. Вы 2) говорите маме, что он готов жениться, затем сообщаете о своей беременности, 3) вместе с мамой говорите папе - "Фархад" хочет жениться. Затем, дополняете информацию о вашей беременности. Только в таком порядке. Уф. Ничего другого придумать не получается. // Если же нет, не женится, то вам стоит обратить этом поговорить только с мамой, возможно она отговорит вас рожать, пока ещё задержка совсем маленькая. Хотя деньги на вакуум все равно у отца брать придется. Подключайте маму, она хоть и зависимая, но все ж умудренная опытом женщина, может и найдет, что соврать отцу, чтоб объяснить медицинские манипуляции у гинеколога.
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  • Никольски / 28.01.19 10:22
    -
    4
    +
    Я не знаю, как сейчас, но в советские времена отпускали из Армии на свадьбу с беременной невестой. У меня так подруга сразу после школы вышла замуж и родила. Парень ушёл в Армию., она поняла, что беременна. Парень был рад. Пришли его родители, просватали и тут же письмо в часть. Я не знаю сейчас, какие документы они посылали, но парень ровно пришёл на свадьбу. Три дня и вернулся. К тому же можно взять Муллу, подьехать в часть и выйти замуж по мусульманскому обычаю, если согласен. Вернётся, можно ещё раз отпраздновать свадьбу. По этому пусть парень подтвердит желание письменно и жениться по мусульманскому обычаю. Потом родственники пусть сватают. Вот тут все и обьясните папе почему все так спешат.
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  • Koshka / 28.01.19 10:09
    -
    1
    +
    Да, назад не отмотаешь. Скажите сначала маме, пусть сначала она переживет, а потом поможет поговорить с папой. А как иначе? Беременность долго не скроешь. А молодой человек пусть подтвердит свое согласие жениться в письме. Все равно все уладится каким-либо образом, это жизнь.
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  • Ольга / 28.01.19 09:29
    -
    2
    +
    Отцу сказать надо.Но сначала пусть парень поговорит со своим отцом и посоветуется с ним.Сложно будет,вы тем более в Туркменистане живете и парень ваш в армии.Бойся, не бойся, но рано или поздно это откроется.Возможно отец парня найдет возможность все сделать по хорошему.Ваш отец конечно будет не рад, но в этом случае, наилучший выход для ваших семей, чтобы побыстрее вас поженить.В таких случаях и в отпуск парня могут отпустить для регистрации брака.
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  • Лада / 28.01.19 08:15
    -
    4
    +
    Договориться о свадьбе с парнем и сказать папе. Не затягивать ни в коем случае.
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  • Солярская / 28.01.19 05:55
    -
    0
    +
    Туркменистан. С учётом вашего национального менталитета очень сложная ситуация. Даже если ваш парень готов на вас жениться, у вашего отца могли быть другие планы. Выдать замуж за кого-то конкретного, взять калым. В вашей стране женщина - это вещь. Имущество. А имуществу не положено иметь свои желания и вести себя так, как ему вздумается. Мне очень жаль.
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  • Мираж / 28.01.19 04:48
    -
    4
    +
    Если парень согласен на ребенка, надо ему дать знать свои родителЯм или родственникам, ну или более- менее кому он доверяет. Чтобы именно они пришли и вас поддержали, поговорили с папой, если парень ваш сейчас не может. Или же вы сами сначала его родственникам скажите, если есть такая возможность.
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  • Krazy / 28.01.19 02:59
    -
    5
    +
    Хочет чтобы родила? Вне брака или как? К папе и пусть папа разбирается. Иначе может случиться мать-одиночка, а счастливый папаша обвинит во всех грехах и вообще сын не от него. Чего ждёте непонятно.
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  • Рина / 28.01.19 01:46
    -
    3
    +
    Зачем говорить папе и подставляться под удар? Скажите вместе с парнем СНАЧАЛА его родителям. Заручитесь их поддержкой. Пусть он на тебе женится. В отпуск съездит или ты к нему. А потом и твоим родителям сказать можно. Желательно вдвоем одновременно. А если с родственниками парня -- еще лучше. Почему ты одна должна объясняться и трястись от страха перед своим папой? Проблемы с ним рано или поздно закончатся, а вот если ребенку во время беременности своими страхами и нервничанием навредишь, не исключено, что всю жизнь потом расхлебывать прийдется.
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    • krazy / 28.01.19 06:50
      -
      8
      +
      Да, отличный совет жениться без родителей. Прямой путь к очень плохим отношениям в будущем. Полное неуважение. Да еще в Средней Азии.
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    • Персикова / 28.01.19 09:03
      -
      5
      +
      Нет , так нельзя. надо сказать именно своим родителям . Они , как раз , пойдут договариваться и с парнем и с его родителями. Это Восток.
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      • Солярская / 28.01.19 11:05
        -
        2
        +
        Если честно, я даже не знаю, кто к кому должен договариваться идти по их обычаям? Неужели родители девушки идут к родителям парня? Не наоборот? (У меня познания русскими народными свадьбами ограничиваются, когда родители жениха к родителям невесты сватов засылали).
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        • Персикова / 28.01.19 11:35
          -
          1
          +
          Конечно , наоборот . Но , не в ситуации , когда девушка беременна. Правда , есть облегчающее обстоятельство - парень не отказывается жениться. Но , своим родителя надо сначала сказать обязательно. Как ты правильно заметила , можно начать с мамы. Иначе , Крейзи права , испортит отношения и отношение . А там уж решат , кто к кому пойдет, это зависит от позиции второй стороны. Если будут упираться , то возможно и придется идти договариваться отцу нашей героини.
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