Я беременна, но боюсь сказать папе

Джемал, вне зависимости от твоих желаний, скрывать беременность долго не получится. Живот обязательно вырастет, и папа сам увидит происходящее. Только в этом случае, просто поверь, все будет гораздо хуже. Это я к тому, что как бы ни было страшно, но рассказать родителям о случившемся и о своем положении нужно как можно скорее. И вопросы оставлять ребенка или не оставлять, на данном этапе также нужно решать с теми людьми, которые тебя содержат, то есть, опять же, с родственниками.

Парень сейчас может говорить что угодно, но пока вы не женаты и не имеете хотя бы элементарных личных средств к существованию, эти высказывания абсолютно ничего не стоят. Нет, я не имею в виду, что он обязательно бросит. Но, давай будем реалистами, такой вариант не исключен. Нашепчут парню чего-нибудь, и пиши пропало. Обвинит тебя в том, что ребенок не его, и что ты тогда будешь делать? А вот если уже сейчас и твои, и его родители окажутся в курсе ситуации, то «отскочить» уже не получится. В общем, не придумывай ничего, собирайся с силами, и иди «сдавайся». А дальше уже вместе думать будете, что делать. А еще очень советую почитать что-нибудь про контрацепцию, и в будущем пользоваться презервативами.