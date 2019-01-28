Я беременна, но боюсь сказать папе
Мне 18, и я беременна 4 недели. Парню 20 лет, но его забрали в армию. Он в курсе про беременность, не отказывается от малыша, хочет, чтобы я родила. И я тоже не хочу делать аборт... Но мой папа очень строгий, и я боюсь ему что-то говорить про беременность... Подскажите, пожалуйста, как мне быть?
Мнения наших экспертов
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Алена
Как это «как быть»? Представь, ты – мать, у тебя есть 18-летняя дочь, которая еще не работает, не имеет собственных источников дохода, и вдруг выясняется, что она – беременна, причем, уже на таком сроке, когда поздно что-то решать. Обрадуешься? Скажешь ей что-то типа «я всегда мечтала о еще одном ребенке, вырастили тебя, вырастим и его»? Или же обидишься, что дочь без тебя решила, как ты будешь жить дальше, и даже не поставила в известность заранее?
Папа твой строгий, но ты ведь знала это, когда спала с парнем, не предохраняясь как следует? Тогда будь последовательна в своих поступках. Приняла решение оставить ребенка – думай, каким образом ты будешь жить дальше. Сможешь без папы? Сомнительно. Значит, идешь и во всем ему признаешься. Беременность – не пуговица, в карман не спрячешь. И лучше, если родители узнают о твоем положении раньше. Ты, увы, еще совершенный ребенок. А беременность делает тебя полностью зависимой от тех, кто тебя содержит, поэтому самостоятельные решения принять не получится.
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Сергей
Джемал, вне зависимости от твоих желаний, скрывать беременность долго не получится. Живот обязательно вырастет, и папа сам увидит происходящее. Только в этом случае, просто поверь, все будет гораздо хуже. Это я к тому, что как бы ни было страшно, но рассказать родителям о случившемся и о своем положении нужно как можно скорее. И вопросы оставлять ребенка или не оставлять, на данном этапе также нужно решать с теми людьми, которые тебя содержат, то есть, опять же, с родственниками.
Парень сейчас может говорить что угодно, но пока вы не женаты и не имеете хотя бы элементарных личных средств к существованию, эти высказывания абсолютно ничего не стоят. Нет, я не имею в виду, что он обязательно бросит. Но, давай будем реалистами, такой вариант не исключен. Нашепчут парню чего-нибудь, и пиши пропало. Обвинит тебя в том, что ребенок не его, и что ты тогда будешь делать? А вот если уже сейчас и твои, и его родители окажутся в курсе ситуации, то «отскочить» уже не получится. В общем, не придумывай ничего, собирайся с силами, и иди «сдавайся». А дальше уже вместе думать будете, что делать. А еще очень советую почитать что-нибудь про контрацепцию, и в будущем пользоваться презервативами.
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Лучшие комментарии
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krazy 28.01.19 06:50Да, отличный совет жениться без родителей. Прямой путь к очень плохим отношениям в будущем. Полное неуважение. Да еще в Средней Азии.
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Zavoronok 28.01.19 09:51Тыква, ты вообще нормальная?!
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Krazy 28.01.19 02:59Хочет чтобы родила? Вне брака или как? К папе и пусть папа разбирается. Иначе может случиться мать-одиночка, а счастливый папаша обвинит во всех грехах и вообще сын не от него. Чего ждёте непонятно.
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Персикова 28.01.19 09:03Нет , так нельзя. надо сказать именно своим родителям . Они , как раз , пойдут договариваться и с парнем и с его родителями. Это Восток.
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Рина 28.01.19 04:09Молодец, утешили девушку. Почему бы не 200 лет каторжных работ за бессердечность? А 18 лет -- не плохой возраст для беременности, это же не 12 и не 14 все-таки.
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Leila Омск / 28.01.19 13:35Лучше родить, потому что если ты сейчас сделаешь аборт, то будешь жалеть всю жизнь. Родители должны понять, но то они и родители. я очень жалею, и хочу вернуть свою жизнь обратно.
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Талгат / 28.01.19 13:13Согласен с Марисабель. Позор такой пота*кухе! На аборт и точка! Пока срок маленький! Я человек старой закалки и в моей мусульманской семье такое бля*ство считается позором!
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Солярская / 28.01.19 13:15Такое ощущение, что Талгат и Марисабель один и тот же пользователь
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Марисабель / 28.01.19 13:10Здесь я вижу один выход. Идёшь к матери,берешь деньги и пизд*ешь на аборт! Другого не дано! Хотя правильно,что отца боишься. Я бы своей дочери за такое ноги вырвала бы и к ёб*рю отправила!
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Джошуа / 28.01.19 12:32Вообще-то родители, какими бы строгими они не были - не монстры. Да, конечно, они не в восторге будут, но ты - их дочь, они тебя поддержат в любом случае. Шила в мешке не утаишь, в любом случае они узнают про беременность. Лучше сказать сразу и чем раньше, тем лучше. Вместе будете искать выход.
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Прелесть / 28.01.19 12:20Парень из неблагополучной семьи. В более менее солидных семьях парней в армию не отпускают. Решают эти вопросы. Короче героиня полная квашня. Нашла кому отдасться.это теперь такое наказание.
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Прелесть / 28.01.19 12:17А может ли мне кто нибудь здесь объяснить хорош ли парень для мужа и для отца ребёнку? На мой взгляд он просто свинья. И девушка глубоко ошибается полагаясь на его готовность. Ему реально трава не расти. Ужас а не парень. Рожать ребёнка от абы кого. Это круто. Да и почему её родители не знают о нем? Не слишком ли вольная девушка в жестокой Туркмении? Мой свет или к лицу и посоветуйся как поступить. У самой то мозгов вообще нет.
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Прелесть / 28.01.19 11:57Отступать уже некуда. Делать надо по правилам своей страны. А это срочно сказать папе. И будь что будет. Другого выхода нет. Просто нет. И жениха попросить действовать как мужчина. Хотя уже он не повёл себя как муж. Просто в армию ушёл. А девушка мол ренвц сама. Фу. Не стоит такой муж чина. Ничего.
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Солярская / 28.01.19 11:27Вообще, любопытно стало поближе с Ашхабадом познакомиться. У Варламова сейчас "Город мертвых" почитала. Мда. // Сергей пишет выше, мол, покупать презервативы надо. Девушке пишет. Мне вообще интересно, как это будет выглядеть, когда в Ашхабаде, или вообще где на периферии, заходит в аптеку девушка 17 лет и просит презервативы. Это все равно, что у нас в магазине будет мужик ходить в бигудях и женском халате. Хотя нет, нас такой образ просто слегка эпатирует, и всё. // Пойду, ещё Варламова почитаю, "Город живых" теперь.
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Солярская / 28.01.19 10:28В общем, надеясь на то, что папа достаточно цивилизованный, схема вырисовывается такая: 1) сначала выясняете у вашего "Фархада", женится ли он на вас. Если да, то он должен сообщить своим родителям, что собирается жениться на вас. И потом сообщает своим родителям, что вы ждёте от него ребенка. Вы 2) говорите маме, что он готов жениться, затем сообщаете о своей беременности, 3) вместе с мамой говорите папе - "Фархад" хочет жениться. Затем, дополняете информацию о вашей беременности. Только в таком порядке. Уф. Ничего другого придумать не получается. // Если же нет, не женится, то вам стоит обратить этом поговорить только с мамой, возможно она отговорит вас рожать, пока ещё задержка совсем маленькая. Хотя деньги на вакуум все равно у отца брать придется. Подключайте маму, она хоть и зависимая, но все ж умудренная опытом женщина, может и найдет, что соврать отцу, чтоб объяснить медицинские манипуляции у гинеколога.
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- / 28.01.19 11:18У неё не «задержка маленькая», она беременна - уже беременна, не чуть-чуть, а беременна, там жизнь уже. Никогда не пойму, что происходит в голове женщин, для которых сходить на аборт - это как зуб сходить вырвать
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Солярская / 28.01.19 11:30Плин. Какой зуб, вы о чем? Если обо мне, то я ни одного аборта не сделала за свои 43, трое детей у меня сейчас. Если о гг, то посмотрите статистику самоубийств женщин и девушек в Средней Азии, уж шокироваться так шокироваться.
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Никольски / 28.01.19 11:46Да. Как то читала статью в одно итальянской газете в середине 90. о специфики того времени в России.Статья была взята из КП. Какое то расследование. Была такая модная тенденция у определенных " новых русских" - покупать узбекских и туркменских молоденьких девушек у их отцов. Они привозили их в Москву. Девушки были хорошенькие и нарядные. А потом из меняли. Покупали новых.Давали какое то колличество денег и отпускали с Миром. А девушки бросались в окна. Некоторые , из квартир где с ними рассчитались, некоторые просто заходили в ближайшие высотки и искали возможность выпрыгнуть. А тут беременность!! Да и к врачу так просто втихоря не сходишь, все друг друга знают. А тут такой "позор"!
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[email protected] / 28.01.19 12:45Зинуль, а тут попродробнее, я что-то упустила, у тебя , помню, было 2 сына. Ещё прибавление?))
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Солярская / 28.01.19 12:59Для неё свадьба с ним - это выйти с наименьшими потерями для репутации семьи. А дальше - ну что, будет справляться. И у них без мужей детей растят, когда муж на заработки уезжает да там и остаётся, новой семьёй в новой жизни обзаводится.
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Солярская / 28.01.19 13:00Это я Прелести писала.
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Солярская / 28.01.19 13:03Элис, ты ж заметила, что с определенных пор тут практически никто о личном не пишет) Да, дочке 2 года уже. // У меня все дети желанные. (Для любительниц уточнить про аборты и т.п.)
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- / 28.01.19 13:25Женщины с искареженными мозгами. Заслуживаете, что имеете/ советовать девчонке идти на аборт, это просто без слов
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Солярская / 28.01.19 13:32На 13:25. По-вашему, беременной выйти в окошко или шагнуть с табуретки с ремнем на шее гораздо гуманнее. Всяческих благ вам, удачки.
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[email protected] / 28.01.19 13:26Зинуль, ты сделала мой день, как я рада за тебя и поздравляю! Два сына и дочь - ты молодец! Черкни немного на [email protected] Моей младшей уже 3 годика )) Ну вот тебе новость.)) Иду сделаю себе кофе. )))
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)) / 28.01.19 14:03Новый муж у Зинки.
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Солярская / 28.01.19 14:11Замужем я второй раз, уже десять лет. Для летописцев.
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Никольски / 28.01.19 10:22Я не знаю, как сейчас, но в советские времена отпускали из Армии на свадьбу с беременной невестой. У меня так подруга сразу после школы вышла замуж и родила. Парень ушёл в Армию., она поняла, что беременна. Парень был рад. Пришли его родители, просватали и тут же письмо в часть. Я не знаю сейчас, какие документы они посылали, но парень ровно пришёл на свадьбу. Три дня и вернулся. К тому же можно взять Муллу, подьехать в часть и выйти замуж по мусульманскому обычаю, если согласен. Вернётся, можно ещё раз отпраздновать свадьбу. По этому пусть парень подтвердит желание письменно и жениться по мусульманскому обычаю. Потом родственники пусть сватают. Вот тут все и обьясните папе почему все так спешат.
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Koshka / 28.01.19 10:09Да, назад не отмотаешь. Скажите сначала маме, пусть сначала она переживет, а потом поможет поговорить с папой. А как иначе? Беременность долго не скроешь. А молодой человек пусть подтвердит свое согласие жениться в письме. Все равно все уладится каким-либо образом, это жизнь.
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Ольга / 28.01.19 09:29Отцу сказать надо.Но сначала пусть парень поговорит со своим отцом и посоветуется с ним.Сложно будет,вы тем более в Туркменистане живете и парень ваш в армии.Бойся, не бойся, но рано или поздно это откроется.Возможно отец парня найдет возможность все сделать по хорошему.Ваш отец конечно будет не рад, но в этом случае, наилучший выход для ваших семей, чтобы побыстрее вас поженить.В таких случаях и в отпуск парня могут отпустить для регистрации брака.
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Лада / 28.01.19 08:15Договориться о свадьбе с парнем и сказать папе. Не затягивать ни в коем случае.
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Солярская / 28.01.19 05:55Туркменистан. С учётом вашего национального менталитета очень сложная ситуация. Даже если ваш парень готов на вас жениться, у вашего отца могли быть другие планы. Выдать замуж за кого-то конкретного, взять калым. В вашей стране женщина - это вещь. Имущество. А имуществу не положено иметь свои желания и вести себя так, как ему вздумается. Мне очень жаль.
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Мираж / 28.01.19 04:48Если парень согласен на ребенка, надо ему дать знать свои родителЯм или родственникам, ну или более- менее кому он доверяет. Чтобы именно они пришли и вас поддержали, поговорили с папой, если парень ваш сейчас не может. Или же вы сами сначала его родственникам скажите, если есть такая возможность.
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Рина / 28.01.19 04:09Молодец, утешили девушку. Почему бы не 200 лет каторжных работ за бессердечность? А 18 лет -- не плохой возраст для беременности, это же не 12 и не 14 все-таки.
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Апельсиновая / 28.01.19 08:01Тыква, ты белены объелась?
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Лада / 28.01.19 08:04Ну, тогда моей бабушке 2 раза пришлось бы сидеть. Я против)
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Zavoronok / 28.01.19 09:51Тыква, ты вообще нормальная?!
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Солярская / 28.01.19 10:39Сспади, Тыква, вы как всегда. Когда моя мать меня рожала - в 17 лет, то в палате всем было 18-20. Когда я рожала старшего, в 22, то на этаже практически всем девчонкам было 18-22 года, и были две "старородящие" (хаха три раза), одной 27, и второй - 30. // Рано в 18 рожать только с современной точки зрения, последние двадцать, или даже пятнадцать лет. А веками нормально было.
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Krazy / 28.01.19 02:59Хочет чтобы родила? Вне брака или как? К папе и пусть папа разбирается. Иначе может случиться мать-одиночка, а счастливый папаша обвинит во всех грехах и вообще сын не от него. Чего ждёте непонятно.
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Рина / 28.01.19 01:46Зачем говорить папе и подставляться под удар? Скажите вместе с парнем СНАЧАЛА его родителям. Заручитесь их поддержкой. Пусть он на тебе женится. В отпуск съездит или ты к нему. А потом и твоим родителям сказать можно. Желательно вдвоем одновременно. А если с родственниками парня -- еще лучше. Почему ты одна должна объясняться и трястись от страха перед своим папой? Проблемы с ним рано или поздно закончатся, а вот если ребенку во время беременности своими страхами и нервничанием навредишь, не исключено, что всю жизнь потом расхлебывать прийдется.
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krazy / 28.01.19 06:50Да, отличный совет жениться без родителей. Прямой путь к очень плохим отношениям в будущем. Полное неуважение. Да еще в Средней Азии.
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Персикова / 28.01.19 09:03Нет , так нельзя. надо сказать именно своим родителям . Они , как раз , пойдут договариваться и с парнем и с его родителями. Это Восток.
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Солярская / 28.01.19 11:05Если честно, я даже не знаю, кто к кому должен договариваться идти по их обычаям? Неужели родители девушки идут к родителям парня? Не наоборот? (У меня познания русскими народными свадьбами ограничиваются, когда родители жениха к родителям невесты сватов засылали).
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Персикова / 28.01.19 11:35Конечно , наоборот . Но , не в ситуации , когда девушка беременна. Правда , есть облегчающее обстоятельство - парень не отказывается жениться. Но , своим родителя надо сначала сказать обязательно. Как ты правильно заметила , можно начать с мамы. Иначе , Крейзи права , испортит отношения и отношение . А там уж решат , кто к кому пойдет, это зависит от позиции второй стороны. Если будут упираться , то возможно и придется идти договариваться отцу нашей героини.
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