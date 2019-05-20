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Изменяет мне и не может простить мою измену


Мне 29 лет. Со своим мужем я познакомилась в 17. Влюбилась я не сразу. По истечении времени я поняла, что это моя половина. С этого все и началось. Когда начали встречаться, выяснилось, что у него была девушка, но они расстались. Мы жили счастливо. Потом заболела его мать, ее парализовало, я за ней ухаживала. В один из вечеров я застукала его с этой девушкой. Я спросила: «Он тебе нужен?», она ответила: «Да». Я отступила и уехала к матери. Он приехал спустя пару дней. Просил прощения и все в этом роде. Я простила. Мне было 19. Но при каждой ссоре я это вспоминала.

Спустя год при очередной ссоре я сорвалась и изменила ему. Созналась на следующий день. Он простил, мы помирились. Поженились, у нас сын. Жили хорошо. По истечении 5 лет брака все стало плохо. Внутри себя я понимала, что все не так. Моя жизнь пришла в тупик. Мне не хотелось жить. В этом мире меня держал только сын. Под утро пришел муж и сказал: «Это не может так дальше продолжаться, нам нужно расстаться».

Я ушла без денег, без работы, с ребенком. Но выплыла. Нашла работу, начала приходить в себя. Он приезжал, приносил деньги, а я подозревала, что у него кто-то есть. Спустя время я познакомилась с мужчиной, он старше. Мы не спали, но мне были приятны его ухаживания, ведь уже очень давно этого никто не делал. Хотя благодаря тому, что со мной произошло, я повзрослела, стала сильнее и поняла, что такое взрослая жизнь. С мужем мы снова помирились, он знал, что у меня кто-то был. Я все простила и старалась забыть, но, как выяснилось, перед тем как я ушла, он полгода встречался все с той же девушкой. Она вышла замуж, у нее ребенок. Она позвала его, он переступил через нас и выбрал снова ее.

Я была в шоке, снова земля уходит из-под ног. Я захотела переспать с ее мужем, чтобы они (она и мой муж) ощутили все это на себе. Но не вышло. И сейчас я думаю, что к лучшему √ на чужом горе своего счастья не построишь. Сейчас мы в браке 8 лет, а живем вместе 11. Чем дальше, тем больше ссоримся, выяснилось, что, кроме нее, были еще. Я не изменяла 8 лет. Он же во всем меня подозревает, помнит про мою измену до сих пор. Я устала. Он говорит, что любит, но не может забыть. Я пытаюсь забыть, но при каждом его упреке все всплывает снова. Я гоню все от себя, как страшный сон, ведь хочу сохранить семью, а он все вспоминает и вспоминает…

Дарья, Набережные Челны, 29 лет / 20.05.19
Изменяет мне и не может простить мою измену

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Дарья, тебе 29 лет, не пора ли включить голову? Сколько можно вести себя как героиня дешевого телесериала? Ты играешь жертву, намеренно драматизируешь и усложняешь свое положение, ровно как это делают несчастные героини мыльных опер. Но с ними все понятно, они – жертвы произвола сценаристов и режиссеров. А твою жизнь режиссируешь ты сама. Зачем же все так усугублять? Ну, оказался муж типичным ходоком по бабам, включая бывшую. И что? Бывает. Случай, прямо скажем, вообще не уникальный. Что в такой ситуации сделает женщина, которая себя уважает, и которая понимает, что жизнь у нее одна? Правильно – разведется и начнет все с чистого листа. Что делаешь ты? Пытаешься переспать в отместку, то есть, уподобиться мужу и опуститься на его уровень, теряя не только козыри в переговорах с ним на будущее, но и самоуважение. Что ты докажешь, «отомстив» через постель? Только то, что ты такая же, как и твой муж. А что ты доказывала, хлопая дверью и уходя с голым задом после очередной ссоры с мужем? Только то, что ты не большого ума женщина. Ты, видимо, надеялась вызвать своим жестом чувство вины у мужа (ну как же – жена ушла без денег, с ребенком на руках, в никуда). А что получила? Ничего. Побегала, вернулась, когда позвал. Можешь утешать себя тем, что это ты его «простила», но на самом-то деле это он решил, когда и на каких условиях вы снова будете жить вместе.

    Что сейчас? Можно продолжать тратить время, оправдываться за измену 8-летней давности (хорошо, что с планом охмурить мужа любовницы не вышло, а то б еще и за это пришлось голову пеплом посыпать) и терпеть загулы супруга. А можно вспомнить, что тебе уже 29 лет, что ваша семейная жизнь не просто далека от совершенства, она вообще далеко от того, чего заслуживает любая нормальная женщина. И принять решение в свою пользу. Жизнь пролетит быстро. Какой она будет – зависит от тебя.

  • Сергей

    Дарья, на мой взгляд, в ближайшем будущем вас ждет очередное расставание. Судя по тому, что ты пишешь, совместная жизнь изначально била ключом, и в особо уважительных отношениях никто замечен не был. Неизбежные кризисы взаимоотношений вы проходили весело, с огоньком и клубничкой. Муж ходил налево, ты отвечала тем же. В общем, веселились как могли. И сейчас, при наступлении очередного сложного периода, нет никаких предпосылок к тому, что что-то изменится. Увы, но даже рождение ребенка не добавило мудрости и взаимоуважения. А раз так, то, боюсь, в ближайшее время ситуация дойдет до абсурда и произойдет очередная попытка решить дело радикально. То есть вы расстанетесь.

    Однако утверждать, что весь этот цирк наконец закончится, я бы не стал. Боюсь, привычка ссориться, расходиться, а потом бурно мириться, вполне может привести к очередному витку местной Санта-Барбары. Что ж, почему бы и нет? Любой взрослый человек волен развлекаться как ему угодно. Ребенка только жаль. Поэтому советую вспомнить, что вы, все-таки, взрослые люди, и постараться не вовлекать его в свои разборки.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
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Алена | Сергей
6
2


Ваше мнение 10  

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  • Прелесть / 20.05.19 10:16
    -
    1
    +
    Мадам вам лечиться надо. Ну нельзя же половым деталям придавать такое громадное значение. Я уверена что Вам к врачу. Других советов не будет. Только ребенок держит на этом свете. Это капец. И все из за ваших извращенных представлений о сексе.
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  • [email protected] / 20.05.19 10:06
    -
    2
    +
    Автор явно получает кайф от хождений по мукам. Это какая-то программа в голове, которую надо лечить с психологом. Откуда это взялось и как с этим жить, как лечить. Адекватная женщина со здоровой психикой так не живёт. Я даже не буду занимать место в эфире и писать советы.
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  • *** / 20.05.19 09:01
    -
    5
    +
    две субстанции мотыляясь по поверхности проруби иногда сталкиваются
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  • Zavoronok / 20.05.19 08:59
    -
    2
    +
    Художнику респект. Прям в точку.
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  • Koshka / 20.05.19 08:42
    -
    3
    +
    После фразы "захотела переспать с ее мужем, но не получилось" я взоржала. Как говорили в старину, аффтар, выпей йаду!
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  • Никольски / 20.05.19 01:38
    -
    4
    +
    Мне кажется, что жизненные проблемы надо научиться преодолевать без мгновенного "пересплю с другим". Я, конечно понимаю, что "не мыло, не измылешься", но может пора начинать разруливать ситуации и мозгом тоже, не только передком. У Вас прям сразу как что - сплю с другим. Тут же, в тот же час. И форма мести выбрана по уровню реакции. Опять" пересплю с её мужем". Какая активная п.. ся. Просто реактивная !
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  • Элфи Крекс / 20.05.19 01:36
    -
    6
    +
    Такое впечатление, что девочка-подросток пыталась написать дамский роман, не очень заботясь о правдоподобии. Например, история про ухаживать за парализованной мамой мч. Уход за парализованным-грязная и тяжёлая работа. Занимает все сутки напролет. Вы вообще не работали? Имели необходимые навыки? А ваш мч в то время, когда вы за его парализованноой мамой ухаживали, имеет время с другой девушкой встречаться. После выяснения отношений вы гордо удаляетесь.Интересуюсь: а кто дальше маму моет, переворачивает, судно ей подаёт? Куда этот персонаж-мама-делся за ненадобностью? Или "Я ушла без денег, без работы, с ребёнком". Ушла куда? На улицу? К маме-папе? К подруге? А ели что? Ну, вы, может быть( Привет Сергею) пытались похудеть, но ребенку-то есть надо. Мама с папой кормили? Подруге на шею сели? А зачем? Не, я понимаю, что в плохих романах так и пишут, чтоб пожалостливее вышло, но вы-то предлагаете нам поверить, что"взаправду было". И эти бесконечные изменила-призналась, хотела с ее мужем переспать. Вы совсем не брезгливая? Вам переспать- что другому высморкаться? А ребёнок во время этих взаимных погуливаний где? Кроме сладенькой фразами " в этом мире меня держал только мой сын" о нем тоже ничего. В общем, девушка, романы писать- не ваше призвание.
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    • Koshka / 20.05.19 08:44
      -
      3
      +
      Ага, девочка-подросток пытается описать реальную жизнь взрослых теток.
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      • *** / 20.05.19 09:54
        -
        0
        +
        почему эт не призвание? девАчкам подросткам такой фанфик зело понравится на фикбучике кучу лайков накидают. А в реале все правда - кем надо быть чтобы лечь под кого-либо из какой-то мсти? причем эту же мстю оппонент использует как рычаг манипуляций. тупо и мерзко.
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  • Н / 20.05.19 01:05
    -
    7
    +
    На фразе "Я захотела переспать с её мужем"я как-то совсем потерялась) Такое чувство, что вы оба со времен знакомства в 17 остановились во внутреннем развитии. Отношения и люди при хорошем раскладе меняются, развиваются, перерастают весь этот бред подростковый, а вам как будто всё ещё 17. Довольно энергозатратно, наверное, весь этот мексиканский сериал поддерживать, надо ведь и жить успевать когда-то. Ребенок, к тому же, есть. И как времени не жалко
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