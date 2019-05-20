Изменяет мне и не может простить мою измену

Мне 29 лет. Со своим мужем я познакомилась в 17. Влюбилась я не сразу. По истечении времени я поняла, что это моя половина. С этого все и началось. Когда начали встречаться, выяснилось, что у него была девушка, но они расстались. Мы жили счастливо. Потом заболела его мать, ее парализовало, я за ней ухаживала. В один из вечеров я застукала его с этой девушкой. Я спросила: «Он тебе нужен?», она ответила: «Да». Я отступила и уехала к матери. Он приехал спустя пару дней. Просил прощения и все в этом роде. Я простила. Мне было 19. Но при каждой ссоре я это вспоминала.

Спустя год при очередной ссоре я сорвалась и изменила ему. Созналась на следующий день. Он простил, мы помирились. Поженились, у нас сын. Жили хорошо. По истечении 5 лет брака все стало плохо. Внутри себя я понимала, что все не так. Моя жизнь пришла в тупик. Мне не хотелось жить. В этом мире меня держал только сын. Под утро пришел муж и сказал: «Это не может так дальше продолжаться, нам нужно расстаться».

Я ушла без денег, без работы, с ребенком. Но выплыла. Нашла работу, начала приходить в себя. Он приезжал, приносил деньги, а я подозревала, что у него кто-то есть. Спустя время я познакомилась с мужчиной, он старше. Мы не спали, но мне были приятны его ухаживания, ведь уже очень давно этого никто не делал. Хотя благодаря тому, что со мной произошло, я повзрослела, стала сильнее и поняла, что такое взрослая жизнь. С мужем мы снова помирились, он знал, что у меня кто-то был. Я все простила и старалась забыть, но, как выяснилось, перед тем как я ушла, он полгода встречался все с той же девушкой. Она вышла замуж, у нее ребенок. Она позвала его, он переступил через нас и выбрал снова ее.

Я была в шоке, снова земля уходит из-под ног. Я захотела переспать с ее мужем, чтобы они (она и мой муж) ощутили все это на себе. Но не вышло. И сейчас я думаю, что к лучшему √ на чужом горе своего счастья не построишь. Сейчас мы в браке 8 лет, а живем вместе 11. Чем дальше, тем больше ссоримся, выяснилось, что, кроме нее, были еще. Я не изменяла 8 лет. Он же во всем меня подозревает, помнит про мою измену до сих пор. Я устала. Он говорит, что любит, но не может забыть. Я пытаюсь забыть, но при каждом его упреке все всплывает снова. Я гоню все от себя, как страшный сон, ведь хочу сохранить семью, а он все вспоминает и вспоминает…