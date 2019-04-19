Из-за мамы я всю жизнь одна
Мне 31 год, сейчас я живу с мамой, хотя есть отдельная квартира. Моя мама часто болеет или делает вид, что болеет, медицински это пока не доказано. Папа ушел от нас, когда я была маленькой, больше у нас никого нет. Замуж мама больше не выходила.
В моей жизни было трое мужчин. Одного я любила в школе, второго в 25 лет, третий есть сейчас. С первой любовью все понятно, мама под любым предлогом старалась поссорить меня с мальчиком. Наверное, все родители так делают.
В 25 лет я встретила хорошего человека, мы в одно и то же время вместе ездили на трамвае и выходили на одной остановке, так и познакомились. Для меня романтика, а для мамы чушь. Помню, она тогда говорила, что достойные мужчины на трамваях не ездят. Я встречалась со своим попутчиком тайно почти год, но, когда мама узнала, дома начались скандалы и постепенно мы с моим мужчиной пришли к расставанию. Тогда я и решила накопить деньги на квартиру.
Два года назад я купила отдельную квартиру, завела себе кошку и стала жить одна. Мама была против, но в конце концов приняла мой выбор. Я жила спокойно пока мой сосед не начал за мной ухаживать. Маме он сразу не понравился. Она сказала, что, судя по одежде, он мало зарабатывает, а скоро вообще на пенсию пойдет, а мне нужен молодой, богатый. Тогда я маме объяснила, что, итак, из-за нее всю жизнь одна. Маме стало плохо. Врач сказал, что за ней нужно постоянно присматривать, и я переехала к ней.
Мы снова живем вместе уже 8 месяцев. Мой третий мужчина пока не перестает ухаживать за мной, хотя встречаемся мы все реже. Похоже, я действительно всю жизнь буду одна.
Мнения наших экспертов
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Алена
Марина, найми маме сиделку, а сама поезжай к себе домой. Тобой манипулируют ровно настолько, насколько ты сама это позволяешь. Ты показываешь маме, где твои слабые точки, и мама на них давит безо всякой совести. Но работает это только потому, что ты готова реагировать так, как ей надо. Твое поведение для нее предсказуемо. Удиви ее.
Тот факт, что за мамой нужен постоянный присмотр, не означает же, что ты должна быть тем человеком, который будет это делать. Ты работаешь. Денег на отдельную квартиру накопила за два года. Значит, финансы позволят устроить маме достойный присмотр. Дай ей понять, что ее здоровье важно для тебя, но недомогание не является аргументом жить ее жизнью. На манипуляции в стиле «ты сведешь меня в могилу» не бросайся рвать на себе тельняшку и доказывать, что ты – лучшая и самая заботливая дочь в мире. Улыбайся и делай по-своему. «Мама, ты знаешь, я тебя люблю, даже когда ты говоришь такое». И точка.
А вообще, обрати внимание на такой момент: ты ведомая. Ты живешь не как хочешь, а как хотят другие, чтобы ты жила. Ты с готовностью отдаешь бразды правления своей жизнью другим людям. Даже отношения с нынешним мужчиной ты описала ровно в этом стиле: ты жила спокойно, пока сосед не начал за тобой ухаживать. И ты ждешь, что отношения закончатся, когда он перестанет за тобой ухаживать (но пока не перестал). То есть, ты сама инициативу не проявляешь ни в завязывании отношений, ни в их завершении. Так виновата ли мама в том, что ты «всю жизнь одна»? Если бы ты чего-то сильно захотела хоть раз – ты бы этого добилась наверняка. Ведь квартиру ты захотела – напряглась и купила через 2 года. Так и с личной жизнью, и с любыми отношениями. Может, тебе этот сосед и самой не очень-то нужен? И мама тут ни при чем?
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Сергей
Марина, если продолжишь в том же духе, то, действительно, всю жизнь будешь с мамой. И наиболее печальное то, что именно тебя, в принципе, это устраивает. Видишь ли, человек, который на самом деле чего-то хочет, он этого так или иначе, но добьется. Особенно если при этом имеется не только желание, но и необходимость. Ну, вот, например, хочет человек похудеть. Пока желание оформлено в виде легкого недовольства отражением в зеркале, гражданин вполне может пытаться делать вид, что взялся за себя, на целую неделю отказывается от ежевечернего жора, и даже пару приседаний изображает по утрам. Понятное дело, что результат получается не очень. Один такой товарищ годами, на каждом углу жаловался и заявлял, что он не может похудеть. Мол, конституция не позволяет. Я искренне спрашивал у него, какая конкретно статья в нашем главном законе мешает добиться желаемого, но он почему-то не сказал. Однако, через некоторое время у дяденьки обнаруживается некоторая не сильно хорошая патология, связанная с лишним весом. И полгода спустя, я просто не узнаю его на улице. Из милого пузанчика, человек превратился в весьма подтянутого красавца. Разговорились, что да как, и выяснилась банальная вещь – жить захочешь, еще не так раскорячишься. И ни конституция, ни даже УК не остановит. Оказывается, и вес сбросить, и мышцы подкачать – не такое уж долгое и муторное дело. Главное – искреннее желание, пусть иногда и подкрепленное еще и медицинскими показаниями.
Это я к тому, что если бы ты на самом деле хотела завести семью, если бы желала жить собственной жизнью, то никакие мамины выкрутасы не остановили бы. Это ей пришлось бы менять свое отношение и взгляды, чтобы не остаться одной, без дочери и без внуков. Так что для начала спроси саму себя, и честно ответь, действительно ли тебе хочется жить собственной взрослой жизнью? Или, все-таки, куда проще оставаться под маминым приглядом, как в детстве, слушаться и заботиться только о ней? И постарайся не забыть еще такой момент – через некоторое время, твоя матушка, ничтоже сумняшеся, переобуется в воздухе и начнет «капать» на мозг по поводу того, что тебе пора уже замуж, что пора уже детей заводить и прочее, и прочее. И объяснить ей, что тебе в таком возрасте уже весьма непросто это сделать – не получится. Все равно виноватой будешь ты. А ведь жизнь не вечна, и время не резиновое. Еще лет десять, и создать хоть что-то, станет гораздо проблематичнее. Вот и задумайся, что тебе нужнее? Слушаться маму и жить ее жизнью, или, все-таки, становиться самостоятельной? На мой взгляд, тебе уже давно пора повзрослеть и начинать жить, а не приживать. Так что съезжай от мамы, найми ей сиделку, если нужно, и строй собственный Мир. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь как захочется.
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Никольски / 19.04.19 00:59Прочла письмо и подумалось, что мама то права. Мужчины никакие. Ничего не предлагают, не сопротивляются ситуации. Втихоря встречаются. Никто не решает проблему-маме сиделку и цветв, а мне в дом жену. Просто боязно выпрашивают скудные свидания. А то мамка заругает. Что это ещё за мужчины такие???? Никто не пришёл в дом с цветами, тортом, вином и фразой "Мамаша, женюсь. Мне нужна любимая в мой дом. Спасибо любимая тёща!" Вот бы "мамаша" афигела и обрадовалась мужчине в доме. Ведь мечтает то. . Нет, они убого просят секса на стороне у "девочки со строгой мамой" Во всем неудачники. Я бы тоже бы в таком случае билась бы за дочь. Не мужчины - слизняки. Благодарите маму. Спасает вас, как умеет.