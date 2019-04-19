Из-за мамы я всю жизнь одна

Мне 31 год, сейчас я живу с мамой, хотя есть отдельная квартира. Моя мама часто болеет или делает вид, что болеет, медицински это пока не доказано. Папа ушел от нас, когда я была маленькой, больше у нас никого нет. Замуж мама больше не выходила.

В моей жизни было трое мужчин. Одного я любила в школе, второго в 25 лет, третий есть сейчас. С первой любовью все понятно, мама под любым предлогом старалась поссорить меня с мальчиком. Наверное, все родители так делают.

В 25 лет я встретила хорошего человека, мы в одно и то же время вместе ездили на трамвае и выходили на одной остановке, так и познакомились. Для меня романтика, а для мамы чушь. Помню, она тогда говорила, что достойные мужчины на трамваях не ездят. Я встречалась со своим попутчиком тайно почти год, но, когда мама узнала, дома начались скандалы и постепенно мы с моим мужчиной пришли к расставанию. Тогда я и решила накопить деньги на квартиру.

Два года назад я купила отдельную квартиру, завела себе кошку и стала жить одна. Мама была против, но в конце концов приняла мой выбор. Я жила спокойно пока мой сосед не начал за мной ухаживать. Маме он сразу не понравился. Она сказала, что, судя по одежде, он мало зарабатывает, а скоро вообще на пенсию пойдет, а мне нужен молодой, богатый. Тогда я маме объяснила, что, итак, из-за нее всю жизнь одна. Маме стало плохо. Врач сказал, что за ней нужно постоянно присматривать, и я переехала к ней.

Мы снова живем вместе уже 8 месяцев. Мой третий мужчина пока не перестает ухаживать за мной, хотя встречаемся мы все реже. Похоже, я действительно всю жизнь буду одна.