Готовиться к расставанию, или есть шанс?

Анна, не надо называть браком сожительство, в котором оба застряли по причине беременности и рождения ребенка. Ты не замужем, он не женат на тебе. Более того, ваши отношения далеки от любовных. Скорее всего, вы бы разошлись раньше, если ы ты не забеременела. Ребенку чуть больше года. И вот уже год твой сожитель не хочет спать рядом с тобой, ищет общения у бывших и недоумевает, по какому праву ты пытаешься качать права. Что это значит? Ресурс мужика исчерпан, он пытался стать надежным партнером, но не получается. Что его не устраивает? Трудно сказать, не видя ситуации в развитии, не видя того, какой, к примеру, ты сама была «до» и «после» родов, и внешне, и внутренне. Надо ли готовиться к расставанию? А есть, куда идти и на что жить? Ребенку чуть больше года. Подозреваю, что идти особо некуда и содержать себя и дочку – особо не на что. Если я права, тогда сиди и не дергайся. У тебя не критическая ситуация, твой мужчина тебя не бьет, не унижает, и тебе ничего не угрожает рядом с ним (кроме потери некоторого количества времени, но тут уж приходится выбирать). Успокойся, выдохни, прими как данность, что отношения себя исчерпали, и займись собой. Во всех смыслах и направлениях. Проведи ревизию своей внешности, своим профессиональным навыкам, своим возможностям в трудоустройстве (если не работаешь сейчас), своим желаниям (выкрои время на личные хобби какие-то). Перестань пилить сожителя – ты же видишь, что в этом нет смысла. Тебе просто нужно выиграть время, чтобы восстановиться как самостоятельная боевая и финансовая единица. Вот и действуй. А там посмотришь. Иногда мужчине нужно потерять женщину, чтобы понять, что она ему дорога. Но пока ты рядом в виде уставшей истерички, которая устраивает сцены, - он навряд ли оценит степень твоей важности для него.

Сергей

Анна, а на каком основании ты заявляешь, что являешься замужней женщиной? Судя по твоему письму, вы просто сожительствуете. Официальных взаимоотношений нет. Раз так, то было бы интересно, какую фамилию носит твоя дочь и вписан ли в свидетельство твой приятель. В свете описываемых событий – это немаловажно. Что же касается собственно происходящего, то все довольно просто. Пока вы встречались и вели достаточно свободную жизнь, отношения всех устраивали. Большой какой-то любви никогда не было. Скорее, тебе очень хотелось верить в нечто высокое и светлое, потому и придумала большую любовь. Теперь же, когда вдруг свалились заботы о малыше, и все стало не таким простым, как раньше, парень вспомнил о том, что он еще молодой и свободный, и что вокруг масса таких же женщин. Кроме того, рискну предположить, что после родов ты стала выглядеть не совсем так, как до них. В результате твоему партнеру совсем кисло. Мало того, что лишние проблемы в жизни появились, так еще и подруга стала выглядеть и вести себя, как черт знает, что. Если же учесть, что особых чувств никогда не было, но при наличии ребенка просто бросить все и сбежать уже не получается, то возникает диссонанс. О сюда и холод и все прочее. Что же теперь делать? Для начала сильно не дергаться. Сейчас тебе нужна помощь данного мужчины, и какие бы гадости он ни делал, сейчас доводить дело до расставания – не целесообразно. Так что пока постарайся успокоиться и взять себя в руки. Разойтись еще успеете. Далее нужно обязательно взглянуть на себя со стороны и начать заниматься внешним видом. Сбросить вес, может быть сменить прическу, гардероб, и прочее. Ты просто обязана стать привлекательной внешне. При грамотном подходе, года на это вполне достаточно. В процессе также очень советую начать подыскивать варианты рабочих мест. Если нужно получить новые знания – ищи их. Сейчас удаленных вариантов учебы – сколько угодно. Полагаю, за 12 – 13 месяцев реально восстановить утраченные знания и найти новые возможности. А вот через год, когда ребенок уже сможет ходить в ясли, а у тебя будет хоть какая-то уверенность в своей финансовой независимости, можно начинать разборки с бывшими и нынешними. Но перед этим очень советую не полениться и заранее проконсультироваться с юристом на тему что и как делать.