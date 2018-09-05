Год живем отдельно, но не могу с ним порвать

Хотела бы рассказать о своих отношениях и попросить совета, как найти выход из тупика, в который сама себя загнала. Мы познакомились 3,5 года назад. Я была в процессе болезненного развода, и он был словно бальзам на душу. Активный, приятный, мечтал о семье, о детях (с мужем развелась как раз из-за категорического отказа заводить детей). Первое время казалось, что это идеальный для мужчина: вместе занимались спортом, съездили в отпуск, проводили вместе все свое свободное время, потом съехались. Мечтали о свадьбе, начали планировать ребенка, не на словах, а прошли обследования. Наконец все получилось, но ребенка я потеряла.

Глубоко переживала, просила меня поддержать. Но человек отстранился от меня: пропадал на работе, общение со мной свернулось до прийти домой, поспать и уйти, начались проблемы с деньгами, я зашивалась на работе, приходила уставшая, но никакой помощи поддержки не было. Его свободное время тратилось на помощь многочисленным друзьям, хотя дома тоже нужно было помогать. Все заработанные деньги он или тратил на свое дело, или отдавал родителям. Моей зарплаты хватало только заплатить за квартиру и купить еду. Мы стали серьезно ругаться, орать, бить посуду. Ни про какую свадьбу уже речи, конечно, не шло. После этого мы ни разу не съездили в отпуск вместе, не ходим никуда, хотя ситуация с деньгами наладилась. Он каждый раз обещает, что поедем или на природу, или пойдем куда-то, но каждый раз в последний момент что-то случается, и мы никуда не едем и не идем.

Год назад мы разъехались. Но продолжали видеться. Он обещал, что в этом году поедем в отпуск и проведем его вдвоем, попытаемся склеить наши отношения. Но в последний момент опять что-то произошло, и мы не едем (он отдал деньги маме на отпуск). Мы поругались, как обычно. За последние 2 года я превратилась из улыбающейся девчонки в унылую бабу с постоянными истериками. Растолстела на 20 кг, потому что кроме как прийти домой и жевать перед телевизором, больше ничего не хочется. Но я боюсь разорвать эти отношения, боюсь, что останусь одна. Не хочу терять близкого человека. Боюсь, что не смогу снова пережить разрыв. Я и разорвать все это не могу, не хватает силы, и так жить тоже не могу.