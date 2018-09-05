Год живем отдельно, но не могу с ним порвать
Хотела бы рассказать о своих отношениях и попросить совета, как найти выход из тупика, в который сама себя загнала. Мы познакомились 3,5 года назад. Я была в процессе болезненного развода, и он был словно бальзам на душу. Активный, приятный, мечтал о семье, о детях (с мужем развелась как раз из-за категорического отказа заводить детей). Первое время казалось, что это идеальный для мужчина: вместе занимались спортом, съездили в отпуск, проводили вместе все свое свободное время, потом съехались. Мечтали о свадьбе, начали планировать ребенка, не на словах, а прошли обследования. Наконец все получилось, но ребенка я потеряла.
Глубоко переживала, просила меня поддержать. Но человек отстранился от меня: пропадал на работе, общение со мной свернулось до прийти домой, поспать и уйти, начались проблемы с деньгами, я зашивалась на работе, приходила уставшая, но никакой помощи поддержки не было. Его свободное время тратилось на помощь многочисленным друзьям, хотя дома тоже нужно было помогать. Все заработанные деньги он или тратил на свое дело, или отдавал родителям. Моей зарплаты хватало только заплатить за квартиру и купить еду. Мы стали серьезно ругаться, орать, бить посуду. Ни про какую свадьбу уже речи, конечно, не шло. После этого мы ни разу не съездили в отпуск вместе, не ходим никуда, хотя ситуация с деньгами наладилась. Он каждый раз обещает, что поедем или на природу, или пойдем куда-то, но каждый раз в последний момент что-то случается, и мы никуда не едем и не идем.
Год назад мы разъехались. Но продолжали видеться. Он обещал, что в этом году поедем в отпуск и проведем его вдвоем, попытаемся склеить наши отношения. Но в последний момент опять что-то произошло, и мы не едем (он отдал деньги маме на отпуск). Мы поругались, как обычно. За последние 2 года я превратилась из улыбающейся девчонки в унылую бабу с постоянными истериками. Растолстела на 20 кг, потому что кроме как прийти домой и жевать перед телевизором, больше ничего не хочется. Но я боюсь разорвать эти отношения, боюсь, что останусь одна. Не хочу терять близкого человека. Боюсь, что не смогу снова пережить разрыв. Я и разорвать все это не могу, не хватает силы, и так жить тоже не могу.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ольга, нет смысла бояться потерять то, чего у тебя нет. У тебя нет близкого человека. Уже, как минимум, год его нет. Хотя, на самом деле, еще больше. Вы сошлись на почве детей, но эта почва не дала быстрых всходов, и твой партнер потерял к тебе интерес. Это же очевидно. Он видел в тебе женщину-мать, ну или свиноматку, прости за резкость. Даже не стал жениться, а сначала озаботился проверкой – сможешь ли ты родить. Причем, не факт даже, что проблема в тебе. Может, это как раз его проблема, и он о ней знает, только тебе «забыл» сказать. Вообще, вся эта история про то, что он так хотел детей, что даже до свадьбы ждать не стал, а прямым ходом повел тебя по врачам и позволил тебе забеременеть, не узаконив отношения, уже навевает на определенные грустные мысли. И я даже не удивлюсь, что ты не первая, с кем он так фигурно расстался.
Так что, хватит заедать скорбь, пора заняться собой, своим внешним видом, пищевыми привычками, своей демотивацией. Что это вообще такое – «кроме как жевать перед телевизором, ничего не хочется»? Выкинь все из холодильника, потеряй пульт от телевизора и выходи в жизнь. Тут, на самом деле, очень много интересного, честно. Особенно, когда тебе всего 29 лет. Под лежачий камень вода не течет. Под попу, сидящую на диване у телевизора – тоже. Пожелай своему несостоявшемуся второму мужу найти свою «родину-мать», которая будет с ним генетически совместима (вот я уверена почти, что проблема в нем, и он о ней осведомлен), отправь в черный список везде, а сама отправляйся прокачивать самооценку. Я тебе даже завидую: ты вольна выбирать день и время, когда чем заниматься. И не зависишь ни от детей, ни от мужчины, ни от родителей. Лови момент, он, на самом деле, довольно скоротечен. Работай на себя, делай что-то полезное для себя. Хочешь чему-то научиться – вот оно, то самое время, и оно только твое. Поверь, человек увлеченный, с горящими глазами – это магнит. Так что, если захочешь – одна не останешься.
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Сергей
Ольга, на мой взгляд, чем дольше ты будешь жить мечтами и несбыточными надеждами, тем хуже для тебя. Судя по тому, что ты пишешь, ваши взаимоотношения с молодым человеком уже развалились. Вы живете порознь, не имеете ничего общего, кроме некоторого количества прошлых воспоминаний, и, самое главное, у твоего приятеля совершенно точно нет никаких планов на ваше совместное будущее. Совсем нет. Так что твое выражение «не хочу потерять близкого человека», просто не имеет смысла. Нет никакого близкого человека, а потому и потерять его невозможно. Зато имеется твоя собственная фантазия, за которую ты зачем-то держишься. Намой взгляд – это контрпродуктивно. Нет, безусловно, каждый волен портить себе жизнь как ему заблагорассудится. Можно продолжить жалеть себя бедную – несчастную, наесть еще килограммов 40 жира, потерять время, здоровье и возможности, обрести перспективу стать старухой в 40 лет и доживать непонятно как, изводя окружающих придирками и причитаниями.
В то же время, можно вспомнить, что тебе всего 29 лет и впереди вся жизнь, в которой будут и любимый человек, и дети с внуками. Только для этого нужно перестать сидеть на попе ровно и рефлексировать. Конечно, переживать разрыв отношений и крах всех жизненных планов – это не самое приятное, что может быть в жизни. Однако вспомни, что ты когда-то была уверена в том, что не сможешь разлюбить своего первого мужа. Не так ли? А теперь, скорее всего, даже не вспоминаешь о нем. Почему? Да просто потому, что всё изменилось. Появились рядом другие люди, исчезло всё связывающее, прекратились контакты. И всё. Вот тоже самое стоит проделать и сейчас. Бери себя в руки, заканчивай есть в три горла, сама прерывай все контакты с бывшим приятелем, не отвечай на его звонки, записывайся в фитнес зал и начинай восстанавливать форму. Заведи себе какой-нибудь хобби активное, и старайся чаще встречаться с разными людьми. Лучше новыми. Ну, а дальше сама посмотришь, как ситуация начнет меняться. Но сначала прими как факт, что отношений уже нет, признай это, и прекрати общаться с бывшим.
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Лучшие комментарии
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звездочка ) 05.09.18 09:24Оля, а сколько ты считаешь можно мучить близких своими переживаниями? Есть острый период, когда поддержка нужна, но не долго и потом ты берешь себя в руки и топаешь по жизни своими двумя ногами, а не сидишь у кого-то на ручках, как ребенок. Я бы тоже от тебя сбежала, честное слово. Не люблю квашней.
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Никольски 05.09.18 09:49Иногда надо прекращать себя жалеть. Слишком много сериала. Друг на друга Так орать, бить посуду в таком возрастет семьи! Занете, люди соединяются в семьи, что бы быть счастливыми. Зачем культивировать "трудные отношемя" как то специально. Вы все время надеятесь, что что тот из вне Вам принесет счастье . Нет счастье мы сами себе приносим. И потом, бескультурие и свинство в семье не надо как то культивировать. Прекращайте быть унылой бабой с истериками и пусть в отпуск едет с мамой наконец. Знаете, можно прожить одну длинную и унылую жизнь , а можно прожить множество новых и интересных жизней в одной. Как в книге много рассказов , а в них глав. Попробуйте сделать из вашей жизни сагу. А то вы сидите на попе и жмете уже выжатой ситуации что то. А света нет не у Вас , не у МЧ. Идите в новую главу жизни. И хочется добавить . По статистике в мире выкидышем кончается каждая пятая беременность. И в вашем случае надо думать, что ребенок придет в счастливую семью обязательно! Я бы занялась волонтерской помощью детским организациям. Не важно каким, не важно как. Но Вам надо идти к детям, а не психовать, что он в вашу жизнь не пришел. Судя по всему ваша сегодняшняя семья совершенно к нему не готова.
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Zavoronok 05.09.18 08:23Ольга, спорт - отличное средство от депрессии. Ты ведь занималась спортом, вот и сейчас займись. У меня тоже когда-то была депрессия, но я через силу пошла в спортзал. Если устанешь как следует, мысли всякие в голову не полезут, да и вес лишний сбросишь.
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Прелесть 05.09.18 12:17Даже читать неприятно. Абсолютно незачем жить с человеком в вечном ожидании что там он обещал. Вы себя уважаете? Свою жизнь цените? Чего Вы прилипли к чужому человеку со своими ожиданиями. Противно ведь. И ему противно. А Вам?
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Нету ника 05.09.18 07:55Извините, я не совсем поняла, если Вас " обманиули" неск.раз с совместным отпуском, то почему нельзя самой (без мужа) поехать в отпуск. С подружками или со своими родителями. Есть бюджетные варианты, или по интересам ( дайвинг, горы, музеи, шоппинг и тд). Вы сама себя превращаете в нечто, а на мужа сваливаете. Ведь вместо того, чтобы сидеть дома и жевать бутеры ночью, можно пойти в кино, в музей, на спорт, в бассейн, на курсы ин. языков. Муж живет ту жизнь, которую он хочет жить. Вы не вставите ему своих мозгов. А какую жизнь хотите прожить ВЫ ЛИЧНО? Станьте интересной самой себе...для начала... И оставьте мужа уже в покое Пусть он содержит свою маму спокойно, а ещё лучше пусть переберется к ней и живет под ее крылом. И маме хорошо, и мужу ничего делать не надо.
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Вера / 05.09.18 18:22После первого абзаца, со слова 'глубоко ' прокралась мысль: у него баба. Извиняюсь. Ольга, с позиции моих сорока с хвостиком, мне вам 29-летней хочется позавидовать и крикнуть - девочка моя, о чем ты, милая, пошли его куда подальше, встряхнись, и вперед с музыкой, с уверенностью, смело. Прибежит еще подумаем впускать, прощать ли))) Удачи вам.
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Склифософский / 05.09.18 12:48Тут комментировать особо нечего. Героиня, так или иначе, отношения Вы УЖЕ потеряли. Сохранили Вы лишь иллюзию их наличия. В чём причина такого поворота - из Вашего письма неясно, да это и неважно. Но в любом случае скандалы и истерики как правило не работают на поддержание отношений, они почти всегда работают на их разрыв. Держите это в голове на будущее. Также хочу обратить Ваше внимание ещё на один фактор: зачем планировать детей с человеком, который на Вас ещё не женился? Зачем проходить обследования? Для чего? Просто космическая глупость.
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Прелесть / 05.09.18 12:17Даже читать неприятно. Абсолютно незачем жить с человеком в вечном ожидании что там он обещал. Вы себя уважаете? Свою жизнь цените? Чего Вы прилипли к чужому человеку со своими ожиданиями. Противно ведь. И ему противно. А Вам?
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Элфи Крекс / 05.09.18 10:20Я вчера из недельной поездки в Андорру- Барселону вернулась. Так у нас в группе оказался дед за восемьдесят. Один, кстати, поехал. Естественно, он по горам с нами ходить не мог и на пляж в Барселоне тоже не пошёл, но от того, что мог, получал огромное удовольствие. Рассказал, что на следующий год у него запланирован семинедельный круиз куда-то в Азию( куда точно - забыла). Вот нравятся мне такие люди, позитив в жизнь несут, а не наваливаются на других: свозите, развлеките...
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[email protected] / 05.09.18 10:34Самое классное в этом деде - он самодостаточный. Поездка куда-либо это уже кайф. Независимо от того, сам или ... Дед не отвлекается, короче, у него программа ))
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Прелесть / 05.09.18 14:27А мы месяц назад были в Гибралтаре. Так там был дед 96 лет. Прилетел из Англии. Ему исторически надо было посетить место ю, где он когда то служил. Он ещё умудрился рассказать мне историю про гибралтарских мартышка, взятых в дом в семью офицера. Абсолютно счастливый старик. В шортах и очень тугих носках. Правда он был с сыном. Просто за компанию.
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[email protected] / 05.09.18 10:17Я как-то смотрела передачу Наедине со всеми, героем был Михаил Боярский. Он тоже маме деньги свои отдавал. Все деньги. И после того, как уже женился на Ларисе Луппиан. И мне тогда подумалось: какая терпеливая женщина, эта Лариса. Я бы не выдержала с ним и месяца, я бы сбежала! Нет, я конечно очень за, чтобы маму выслать на достойных отдых, но не совсем понимаю, чтомы работающий мужчина не был хозяином своего бюджета. Забрать у мужчины право владеть своими деньгами это как остаться без яиц. Не сексуально это, не серьёзно. И, неправильно, имхо. Это если про деньги. А про всё остальное - сидеть и толстеть у телека, не любите вы себя совсем. Не цените, не бережёте. Иначе по-другому бы к себе относились. И к своему телу, и к своему здоровью, и к выборам. Какая пара пара не состоялась! Он - великовозрастный балбес и врун. Она - толстеющая унылая дева. Было бы за чем плакать. Я бы начинала с малого на вашем месте. Один верный шаг за другим. Сейчас в приоритете - похудеть обратно. И отклеиться от телека. А дальше жизнь подскажет, куда ходить и с кем тусоваться. Мужики даже в войну не вывелись, неужели вам не хватит. Я очень извиняюсь, но реально, хорошо что вы не поженились. Жаль фигуры и жаль посуды ))
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Элфи Крекс / 05.09.18 10:08Что значит " боюсь разорвать эти отношения", если их уже нет? Вы сами пишете, что уже год как разъехались. И теперь уже из отдаления у постороннего мужика канючите: возьми меня в отпуск, свози меня на природу. А он не хочет и отбрехивается мамой, деньгами. Не хочет! Ну, устройте ещё раз скандал уже проживающему от вас отдельно мужику, повизжите, побейте посуду, он, чтобы отказаться,опять наврет.Не хочет. Имеет право. А вам не он нужен, а просто вы не умеете быть одной. Есть такие люди- прилипалы, им всё надо с кем- то делать, неважно, с кем. Ах, я пять лет в театре не была - пойти не с кем. Ах, я так давно не ездила в отпуск - не поеду же одна. И с едой перед телевизором понятно: телевизор как другой человек, всё не одна. И всё это в молодом и активном возрасте, в котором люди по миру ездят, спортом занимаются, языки учат. Да, не сохранилась беременность. А у кого- то вообще диагноз бесплодие. Или какая- то болезнь навсегда, которая накладывает на жизнь ограничения. А вы всё себя жалеете.Ну, жалейте дальше, ещё тридцать кило прибавьте.
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Никольски / 05.09.18 09:49Иногда надо прекращать себя жалеть. Слишком много сериала. Друг на друга Так орать, бить посуду в таком возрастет семьи! Занете, люди соединяются в семьи, что бы быть счастливыми. Зачем культивировать "трудные отношемя" как то специально. Вы все время надеятесь, что что тот из вне Вам принесет счастье . Нет счастье мы сами себе приносим. И потом, бескультурие и свинство в семье не надо как то культивировать. Прекращайте быть унылой бабой с истериками и пусть в отпуск едет с мамой наконец. Знаете, можно прожить одну длинную и унылую жизнь , а можно прожить множество новых и интересных жизней в одной. Как в книге много рассказов , а в них глав. Попробуйте сделать из вашей жизни сагу. А то вы сидите на попе и жмете уже выжатой ситуации что то. А света нет не у Вас , не у МЧ. Идите в новую главу жизни. И хочется добавить . По статистике в мире выкидышем кончается каждая пятая беременность. И в вашем случае надо думать, что ребенок придет в счастливую семью обязательно! Я бы занялась волонтерской помощью детским организациям. Не важно каким, не важно как. Но Вам надо идти к детям, а не психовать, что он в вашу жизнь не пришел. Судя по всему ваша сегодняшняя семья совершенно к нему не готова.
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Проходя мимо / 05.09.18 09:30Вы боитесь потерять то, чего у вас давно нет? Представьте: любимая кофточка безвозвратно запачкалась и порвалась, но вы ее не выбрасываете, рыдаете над ней, потому что когда-то она вам очень шла.
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звездочка ) / 05.09.18 09:24Оля, а сколько ты считаешь можно мучить близких своими переживаниями? Есть острый период, когда поддержка нужна, но не долго и потом ты берешь себя в руки и топаешь по жизни своими двумя ногами, а не сидишь у кого-то на ручках, как ребенок. Я бы тоже от тебя сбежала, честное слово. Не люблю квашней.
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Элфи Крекс / 05.09.18 10:24Я плюсанула, а смотрю, опять ноль. Говорю словами: поддерживаю такую позицию.
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звездочка ) / 05.09.18 10:49я не Железный Дровосек, мне тоже бывает больно или грустно до слез, бывает что это сопровождает меня долго. Глаза меня всегда выдают ) Пожалуй, это единственное по чем можно узнать каково мне на текущий момент времени. Это даже не прилично перекладывать на другие плечи то, с чем нужно справиться самой.
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Лада / 05.09.18 09:04Ну и кто вам виноват, что свою жизнь вы загоняете в яму сами? Цепляясь за этого козла, вы еще быстрее на дно опускаетесь. Он вас не спасет, он вас топит своим отношением к вам. И "не хочу ничего, кроме телека и тарелки с тортиком" - это тоже не оправдание. Большинство людей любит тортики или другие калорийные блюда или сидеть перед телеком. У всех, знаете,в жизни есть стрессы,и хочется себя побаловать. Но взрослый человек на то он и взрослый, что несёт ответственность за свою жизнь и здоровье, прежде всего перед самим собой. И саморазрушением заниматься не будет. Какого вам ребёнка, если вы себя организовать не можете?
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Джей / 05.09.18 08:57Много соплей, мало дела. Во-первых, я так понимаю, Вы зависимы материально, и возможности оплатить себе отпуск у Вас нет. Поэтому сначала спорядкуйте финансы, разделите пополам расходы на комуналку и еду, займитесь увеличением собственного дохода. Во-вторых, перестаньте возлагать надежды за свое счастье на постороннего мужчину — вы даже не расписаны, так и относитесь к мужику как к соседу по хате. В-третьих, уже наконец решите для себя, в чем смысл Вашей жизни и че Вы от нее хотите. Жрать, срать, ипацо или еще какие-то потребности у Вас остались. Живете, как будто у Вас пять жизней, чесслово. Ну че за размазня?? И главное, депрессии у Вас точно нет, депрессивные не скандалят и не бьют тарелки :-) так что ноги в руки и вперед, работать над собой и своей жизнью, а то просрете ее как нефиг делать! :-)
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50/50 / 05.09.18 08:45"Я и разорвать все это не могу, не хватает силы" какие силы нужны, чтобы уйти от мужчины, который Вам не подходит и Вами пренебрегает? от мужа же ушли? нагнетаете на ровном месте, зациклились. короче, спасайтесь от самой себя в первую очередь) собирайте вещи, съезжайте и на природу, в отпуск, к маме, на другую, более оплачиваемую, работу. Вы совершенно свободная женщина и должны только себе. только не надо отстраняться, годами готовить финансовую подушку и пытаться опять забеременеть
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Апельсиновая / 05.09.18 08:31Оффтоп. Второй сынок у меня родился 3 недели назад:)
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Zavoronok / 05.09.18 08:45Поздравляю вас!
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50/50 / 05.09.18 08:47поздравляю! здоровья Вам и сыну. а моя в школу пошла, и даже как-то легко пока нам и ей (ттт), сад был круче в разы по стрессам и переживаниям)
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[email protected] / 05.09.18 09:53Апельсиновая, поздравления! Пусть растёт здоровым и счастливым вам на радость. Фифти: наши девочки взрослеют )) Моя старшая во 2 класс уже пошла. А младшая начала сад.
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звездочка ) / 05.09.18 12:41а какие они у тебя хорошенькие!! красотульки две
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[email protected] / 05.09.18 16:48Спасибо, Алёна. ))
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Апельсиновая / 05.09.18 12:16Спасибо, дамы!:)
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Апельсиновая / 05.09.18 08:30Ольга, да Вы что?! Нашли из-за кого расстраиваться! Он же бракованный, дети от такого не получатся, а что-то другое (заботу, душевную близость) он дарить не умеет. Человек-потребленец. Ему не женщина нужна, а ребенок. Выкиньте телевизор (я уже седьмой год без телека и даже не хочу его покупать) и живите полной жизнью! Найдётся и для Вас мужчина.
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Zavoronok / 05.09.18 08:23Ольга, спорт - отличное средство от депрессии. Ты ведь занималась спортом, вот и сейчас займись. У меня тоже когда-то была депрессия, но я через силу пошла в спортзал. Если устанешь как следует, мысли всякие в голову не полезут, да и вес лишний сбросишь.
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Нету ника / 05.09.18 07:55Извините, я не совсем поняла, если Вас " обманиули" неск.раз с совместным отпуском, то почему нельзя самой (без мужа) поехать в отпуск. С подружками или со своими родителями. Есть бюджетные варианты, или по интересам ( дайвинг, горы, музеи, шоппинг и тд). Вы сама себя превращаете в нечто, а на мужа сваливаете. Ведь вместо того, чтобы сидеть дома и жевать бутеры ночью, можно пойти в кино, в музей, на спорт, в бассейн, на курсы ин. языков. Муж живет ту жизнь, которую он хочет жить. Вы не вставите ему своих мозгов. А какую жизнь хотите прожить ВЫ ЛИЧНО? Станьте интересной самой себе...для начала... И оставьте мужа уже в покое Пусть он содержит свою маму спокойно, а ещё лучше пусть переберется к ней и живет под ее крылом. И маме хорошо, и мужу ничего делать не надо.
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ethernity / 05.09.18 05:12Подавляющее большинство пар распадается после потери ребёнка. Горе каждый переносит по-своему.
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Yoyo / 05.09.18 04:01Меня всегда удивляли люди, которые читают книги «выжать из себя максимум», идут к тренерам, которые заставляют их «работать на пределе», как и здесь с психологами. Ольга, вы нашли именно тех психологов, которые говорят вам о том, чтоб ещё напрячься, ещё больше сделать, пойти в спортзал и окунуться в новые отношения, и все это сразу! Вы считаете, что вам не хватает мотивации, целеустремленности или «пинка», но на самом деле все в точности наоборот. Вам не хватает поддержки, того человека, который будет успокаивать вас, пока вы плачете, того, кто лишний раз заступится за вас, а не за кого-то другого. Вы же не будете заставлять человека, который только что перенёс тяжелую операцию, закаляться ежедневно в мороз «чтоб быть сильнее». Конечно нет. А вот психологи как раз это и делают. Мотивация и «пинки вперёд» нужны сейчас тем, кому и так хорошо и приятно живётся. Вам нужна поддержка другого качества. Вам нужен психолог, который будет вас хвалить и как раз «давать раскиснуть» , вам нужен не спорт и фитнес, а йога (в идеале вообще дома перед телевизором и 15 мин при любимой музыке), не разговоры с бывшим мужем, а уютный плед и любимая книга (или шоппинг..) кому что нравится конечно, мне вот шоппинг очень нравится. Возьмите небольшой отпуск на работе (хотя бы небольшой), вы же пишете, что с деньгами наладилось, пойдите в спа или полежите на пляже (в солярии). И самое главное, если вам хочется есть - ешьте, столько сколько хочется и даже немножко больше, только следите чтоб после этого вам было не тяжело. У вас улыбка на лице появится сама собой и тогда и бойфренды сами найдутся! И начинайте уже читать позитивную, научную психологию, а то обращаются в таких ситуациях к разного рода мясникам Аленам и Сергеям:)
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Инна / 05.09.18 10:14Интересное мнение, согласна насчет того, что нужна поддержка, чтобы вылезти из болота, причем не клуши-подружки, которые дома сидят с дитями и крутятся между садами-школами-бассейнами (у них дитЁ - главная икона и смысл жизни), а активные люди с непростой жизнью, которые вас бы вдохновляли. Совет насчет волонтерства в детских домах - очень хороший
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50/50 / 05.09.18 10:49да нафиг эту непростую жизнь))
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Элфи Крекс / 05.09.18 11:04А "клушам-пдружкам" "с дитями" она не интересна. У них перспектива: дети растут. И они сами часто с детьми развиваются: и в бассейне с ними плавают, и книжки читают, и языки учат, и страны другие показывают. Зачем им нудная толстая тётка?
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Элфи Крекс / 05.09.18 10:59Так она и ест столько, сколько хочется, " и даже немножко больше", 20 кг уже прибавила.
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krazy / 05.09.18 16:39Ешьте сколько влезет. Нюню, отличный совет пищевому адикту. Алкашу пить побольше посоветуете? А наркоману вообще круто - всегда есть более сильные вещества.
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