Это стандартно, или что-то не так?
Москва, 23 года
04.09.17
Мнения наших экспертов
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АленаНика, нет такого понятия «правильно». Как бы ты хотела себя вести? Хотела бы сама позвонить ему или написать «вне очереди»? Так позвони или напиши. В чем проблема? Между вами уже был секс. Играть в недотрогу, изображать девушку, которой «не очень-то и надо» - глупо. Ты осталась у него, потому что тебе надо. Потому что ты этого хотела. Что изменилось за сутки? Только то, что ты почувствовала себя уязвимой. Ты сама себя сделала зависимой от этого мужчины, отдала ему инициативу полностью, как это обычно делают девушки, которые считают, что после первого секса мужчина должен четко обозначить свои намерения на продолжение серьезных отношений. Но в этой позиции есть одно крайне слабое место – до секса вы были знакомы всего две недели. И наверняка встречались не каждый день. То есть, фактически вы общались несколько дней до того, как ты сама к нему пришла, прекрасно понимая, чем все это должно закончиться. Так что, не надо после секса превращаться в дурочку, ждущую предложения. Бери на себя разумную инициативу. Тебе парень понравился? Ничего страшного нет в том, чтобы спросить у него, какие у него планы на выходные, и предложить провести время вместе, хоть ан футболе, хоть в парке, хоть в кино.
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СергейНика, как я понимаю, это твои первые более-менее осмысленные отношения, и ты сразу решила, что именно за этого мужчину пойдешь замуж. Что ж, все возможно, конечно, однако я бы не советовал пока делать далеко идущие выводы. Дело в том, что вы знакомы всего несколько недель. То есть, если уж честно, друг друга совершенно не знаете. И то, что у вас был секс, на самом деле совершенно не означает, что молодой человек должен сразу тащить тебя в ЗАГС, а тебе стоит на это соглашаться. Нет, понятно, что ты уже все в мыслях распланировала и даже платье выбрала. Только в реальности все обычно далеко не так просто. Ведь все люди разные, и наладить бытовые отношения в паре весьма проблематично. Тут должно быть очень много совпадений, чтобы случилось что-то большое и серьезное. И чувства нужны не наигранные, и взаимное уважение реальное. Поэтому лучше пока не строй грандиозных планов. Две недели знакомства - это не срок, чтобы кидаться в омут с головой. И даже сексуальный контакт - не гарантия чего-то большого и светлого. Увы, но совсем не факт, что вы с молодым человеком подходите друг другу. Что же касается непосредственно ситуации с отношениями после первого секса, то смею тебя заверить - мужчины часто значительно более мнительные и неуверенные в себе, чем это кажется. Поэтому вполне возможно, что твой приятель просто боится выходить на связь, ибо тебе могло не понравиться ваше интимное общение. Ведь ты целый день ему не звонила и не писала, а на его вопрос «как дела», ответила довольно односложно и холодно. Вот он и боится сделать следующий шаг. Так что если тебе парень тебе в принципе понравился, то попробуй проявить активность самостоятельно. Позвони ему, скажи, что все было замечательно, и что ты не против продолжения. Пригласи к себе в гости. В общем, бери инициативу в свои руки. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
Обсуждение 14
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Кмда уж, баталии какие надо проводить чтоб замуж выйти=\
04.09.17 11:06
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***Это они эмоциональные качельки. Был экстремум хорошего секс-страсть, маятник кочнулся в другую сторону, чтоб жизнь медом не казалась, чтоб подергалась за "нацеленным на семью". Скорее всего далеко не юный МЧ просто манипулятор.
04.09.17 10:47
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Юля БакуЯ не понимаю, как получается такое мировозрение у современных русских девушек из Москвы. Вроде как 23 года...Почему такое свинское отношения к себе? Мне кажется, Вам давно уже пора заниматьс вашими чувствами, ощущениями и желаниями. Понимаете позиция " Он на мне женился " Просто унижающая на всю жизнь ситуация.. " вышла за него замуж" " Я решила переспать с тобой " А не он " завоевал меня" ... Это нормально получать цветы от неизвестных поклонников... даже если Вы сто лет замужем. В здоровых отношениях с исключительной женщиной - это нормально.. Просто глупо начать выяснять кто послал, если карта пуста...Принимайте цветы и шарики и радуйтесь себе... Подумаешь , не звонит...Прямо прилипла к телефону.... Вот спрашивается почему он не волнуется , что Вы больше его не захотите? Ой и я Вас умоляю - 30 лет нацеленный на семью.....Вот если бы и Вы и ваши фантазии были нацелены на любовь....И знайте, если так будете видеть каждого мужчину , который к Вам проявил интерес как нацеленного на семью с вами - будете притягивать шарлатанов...Причем разовых. Недавно , прочитала интетесное дл меня высказывание " Ум, это то что позволяет понравиться не раздеваясь!" Вот развивайте ум и разум... Изучайте культуру отношений мужчин и женщин..Не будьте такой московской еху из горных аулов Туркменистана...
04.09.17 10:23
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сараАвтор,ничего ужасного не произошло. И все будет,какмдолжнг быть. Не истерите и не дергайтесь. Не навязывайтесь и не звоните. Если он захочет быть с вами,то сам вам позвонит. А если нет,значит встретите другого.
04.09.17 08:52
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звездочка )Ника, ничего не делай, отвлекись на что-нибудь. Когда появится расскажи как классно прошел твой день рождения, ты же не только с ним его праздновала? Ну вот, твоя жизнь его персоной не ограничивается, пока его не было тебе было чем заняться и тебе было хорошо. Две недели знакомства это пока ни о чем, он может продолжить или может больше не появится. Сейчас сексу не придают так много значения, как ещё лет 20-30 назад, он никакие моральные обязательства за собой не влечет. Поэтому если ты мужчине сама по себе нравишься, кроме секса (который ему как бы понравился), он будет и дальше с тобой. За словами "В жизни уже много чего достиг" стоит занятость делами в течение дня, а не зависания в тырнете в соцсетях и бесконечные смс-ки.
04.09.17 08:49
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звездочка )И да, мужчины очень меняются после начала секса в отношениях. Всегда и все ) Поэтому все, что было до того вообще можно не принимать во внимание, это мужчина был не в своем привычном естественном состоянии, не в своем обычном дел, поступков и все такое. На мужчину для отношений можно начинать смотреть после секса )) а до того это просто распущенный павлиний хвост
04.09.17 09:44
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KoshkaВсе, дело сделано, больше Вы ему неинтересны, увы. Он сейчас по потолку должен бегать, чтобы Вы были с ним, если у него есть чувства. Если Вы - его женщина. А Вы, оказалось, очередное приключение, уложил в койку, все, можно идти дальше. Не тратьте время и нервы.
04.09.17 08:24
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Не согласна с Аленой. Если мужчина "сражен" женщиной он сразу норовит ее в норку утащить и никому не отдавать (эт я фигурально). Ибо пока он там телится, девушку и кто другой может на свидание позвать. Или секс не понравился, или еще по свиданиям с другими шатается. А может его неприятно удивили цветы и шарики от другого. Зачем было к нему их тащить, раз уж поняли что не от него?
04.09.17 07:49
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Вы провели с ним вдвоем свой день рождения - значит, обозначили,что он для вас сейчас в приоритете) как по мне - достаточный намек на то, что он вас сильно интересует. Я бы следующий шаг сама не делала, подождала бы его инициативы. И немного льда себе в шляпку положила бы, как любят тут выражаться) попробуйте отвлечься на какие-нибудь дела, его знаете всего две недели, этого, даже с учетом одного замечательного секса, мало, чтобы "места себе не находить".
04.09.17 07:14
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KoshkaС Днём Рождения девушка подставилась, кстати. Козырей не оставила себе, все вывалила.
04.09.17 08:32
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Да, это она поспешила) обозначила свой приоритет очень явно, а он еще " кот в мешке", во-первых, и понял,кто за кем бегает в этих отношениях, ,во-вторых.
04.09.17 09:02
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Да, это она поспешила) обозначила свой приоритет очень явно, а он еще " кот в мешке", во-первых, и понял,кто за кем бегает в этих отношениях, ,во-вторых.
04.09.17 09:02
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