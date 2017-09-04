Это стандартно, или что-то не так?

Ника, нет такого понятия «правильно». Как бы ты хотела себя вести? Хотела бы сама позвонить ему или написать «вне очереди»? Так позвони или напиши. В чем проблема? Между вами уже был секс. Играть в недотрогу, изображать девушку, которой «не очень-то и надо» - глупо. Ты осталась у него, потому что тебе надо. Потому что ты этого хотела. Что изменилось за сутки? Только то, что ты почувствовала себя уязвимой. Ты сама себя сделала зависимой от этого мужчины, отдала ему инициативу полностью, как это обычно делают девушки, которые считают, что после первого секса мужчина должен четко обозначить свои намерения на продолжение серьезных отношений. Но в этой позиции есть одно крайне слабое место – до секса вы были знакомы всего две недели. И наверняка встречались не каждый день. То есть, фактически вы общались несколько дней до того, как ты сама к нему пришла, прекрасно понимая, чем все это должно закончиться. Так что, не надо после секса превращаться в дурочку, ждущую предложения. Бери на себя разумную инициативу. Тебе парень понравился? Ничего страшного нет в том, чтобы спросить у него, какие у него планы на выходные, и предложить провести время вместе, хоть ан футболе, хоть в парке, хоть в кино.

Сергей

Ника, как я понимаю, это твои первые более-менее осмысленные отношения, и ты сразу решила, что именно за этого мужчину пойдешь замуж. Что ж, все возможно, конечно, однако я бы не советовал пока делать далеко идущие выводы. Дело в том, что вы знакомы всего несколько недель. То есть, если уж честно, друг друга совершенно не знаете. И то, что у вас был секс, на самом деле совершенно не означает, что молодой человек должен сразу тащить тебя в ЗАГС, а тебе стоит на это соглашаться. Нет, понятно, что ты уже все в мыслях распланировала и даже платье выбрала. Только в реальности все обычно далеко не так просто. Ведь все люди разные, и наладить бытовые отношения в паре весьма проблематично. Тут должно быть очень много совпадений, чтобы случилось что-то большое и серьезное. И чувства нужны не наигранные, и взаимное уважение реальное. Поэтому лучше пока не строй грандиозных планов. Две недели знакомства - это не срок, чтобы кидаться в омут с головой. И даже сексуальный контакт - не гарантия чего-то большого и светлого. Увы, но совсем не факт, что вы с молодым человеком подходите друг другу. Что же касается непосредственно ситуации с отношениями после первого секса, то смею тебя заверить - мужчины часто значительно более мнительные и неуверенные в себе, чем это кажется. Поэтому вполне возможно, что твой приятель просто боится выходить на связь, ибо тебе могло не понравиться ваше интимное общение. Ведь ты целый день ему не звонила и не писала, а на его вопрос «как дела», ответила довольно односложно и холодно. Вот он и боится сделать следующий шаг. Так что если тебе парень тебе в принципе понравился, то попробуй проявить активность самостоятельно. Позвони ему, скажи, что все было замечательно, и что ты не против продолжения. Пригласи к себе в гости. В общем, бери инициативу в свои руки. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.