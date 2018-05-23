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Это просто игра? Что ему от меня надо?


В браке 16 лет. Познакомилась с мужчиной, он старше меня на 11 лет. Конечно, он первый ко мне подошёл знакомиться. Как ни странно, мы быстро нашли общий язык и много общего, на мой взгляд. Но суть не в этом. Были встречи цветы, подарки, общение, но секса не было пока: не хочу изменять мужу (но считаю, в душе уже изменила, раз хожу, на такого рода, свидания). Но я же понимаю, что просто так ничего не бывает, он хочет и по нему видно. Так ухаживал за мной муж, когда мы начинали строить отношения. Вопрос: зачем мужчине это все надо? Он что – хочет со мной отношений, хотя знает, что я замужем? Или это просто игра, чтобы я к нему привязалась, и потом только он откроет своё истинное лицо?

Галина, Россия, Барнаул, 31 год / 23.05.18
Это просто игра? Что ему от меня надо?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    31 год и 16 лет замужем? Легенда не очень удачно написана. А почему нельзя было написать честно, как есть? Что замужем, но очень скучно, что романтика пропала, муж не интересен, а тут вроде как адреналин и авантюра. Что хочет от тебя твой потенциальный любовник? Ты и сама все сказала. Близости. Но видит, что ты еще не дозрела. Вот и выжидает. И пока ты условно недоступна, будет тебе и романтика, и ухаживания. А вот продолжатся ли они потом – не известно. Если верить историческим книгам, Анна Болейн 7 лет была в платонических отношениях с Генрихом VIII, настояла на свадьбе (это стоило стране раскола и отделения церкви), а стоило выйти замуж, как через 3 года он отправил ее на эшафот. Так что, романтика в платонический период не обещает «долго и счастливо» после того, как мужчина дождется своего.

    Что тебе с этим счастьем делать? Разберись, для начала, что делать с мужем. Ты ходишь на свидания и в принципе понимаешь, что каждое из них может закончиться изменой мужу уже физической. Ну так, внимание, вопрос: зачем тебе муж? Для галочки? Ответь себе честно: для чего ты тратишь его и свое время, если любовь в твоем сердце не живет?

  • Сергей

    Галина, честно говоря, как-то не складывается картинка. Судя по вашему возрасту, быть в браке столь долго вы не можете. Закон не позволяет. Вернее, чисто теоретически, если имела место ранняя беременность, то суд мог учесть обстоятельства и разрешить брак между подростками. Но тогда в семье были бы дети, о которых ты ни слова не говоришь. Значит их, скорее всего, нет. Также вызывает некоторое недоумение тот факт, что женщина в таком, достаточно зрелом возрасте, может задавать столь детские вопросы. Видишь ли, к тридцати годам, дамы уже значительно аккуратнее относятся к отношениям, поскольку имеют и необходимый жизненный опыт, и понимание причин и следствий тех или иных действий. Как своих, так и окружающих. Поэтому я бы предположил, что тебе где-то чуть за 20, в браке ты не очень долго, но с мужем как-то не складывается. Вот и возникают подобные коллизии. Что ж, увы, но так бывает. И я бы советовал не усложнять себе жизнь. С проблемами лучше разбираться по мере поступления.

    В твоем случае, раз уж с супругом не получается наладить нормальные взаимоотношения, и потянуло «налево», стоит для начала прекратить никому уже не нужный фарс под названием семья и освободиться. То есть разойтись. А вот уже затем, став свободной женщиной, можешь искать нового партнера. Так будет и проще, и честнее. В противном случае разрыв все равно случится, но со скандалом и «испорченной кармой». Зачем? Что же касается поведения мужчины, то тут всё довольно просто. Он действительно хочет более близких отношений. Однако это совершенно не значит, что после того, как вы переспите, сразу последует поход в ЗАГС. Скорее даже наоборот. А раз так, то проще всего будет прямо спросить твоего «левого» приятеля, чего он хочет, какие планы, на что рассчитывает? Можешь сказать ему, кстати, что секс допускаешь только в браке. А дальше уже посмотришь по обстоятельствам.

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Обсуждение 40  

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Лучшие комментарии

  • Krazy 23.05.18 02:36
    -
    17
    +
    Ууууу, а что случится если вы привяжетесь? Истинное лицо :) С вас что-то кроме секса поиметь можно? Думаете начнёт шантажировать? Или он маньяк-убийца? Или ... все у меня нет вариантов. О, на самом деле его наняла любовница вашего мужа, чтобы разрушить семью.
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  • Koshka 23.05.18 11:46
    -
    14
    +
    Как это что ему надо? Стихи читать под Луной, за ручку держаться, а потом увезти на всю жизнь в тропический рай. Третья неделя наивных дур продолжается.
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  • Zavoronok 23.05.18 08:14
    -
    13
    +
    Ну чего он хочет, это как раз понятно. Секс с замужней женщиной без обязательств и последствий. А вот нужно ли это тебе, решай сама.
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  • Персикова 23.05.18 12:58
    -
    10
    +
    Ну , как в песне ))0 "Ты скажи, ты скажи , чё те надо , чё те надо . Может дам , может дам , чё ты хошь ")))) Ой , позёрша , не знает она , что это всё значит )))
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  • Koshka 23.05.18 11:55
    -
    9
    +
    Думаю, он покажет ей кое-что помимо лица. Судя по тому, какой он медленный, удивить не получится. Ну и ответственность должна быть на ней: "это ж ты сама меня соблазнила."
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  • некто / 23.05.18 19:39
    -
    0
    +
    Галя, поняла я в чем заключается проявление его истинного лица. Его подослал ваш муж, провоцировать на измену. Не поддавайтесь, пошлите куда подальше.
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  • Вера / 23.05.18 18:53
    -
    0
    +
    А не выпить ли нам по рюмашечки? Женщины! несладка доля наша! Муж под боком, а голова забита мыслями: что мужику нужно от меня или мне от него??? Это все от нехватки внимания, милые мои. Такие уж мужики... а может и мы не такие и мужья наши ищут чего-то на стороне... вероятно у этого с разницей в 11 лет тоже есть жена. Так и бегаем по свиданиям мужчины да женщины, не разобраться без ста )))
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  • Ellis_@ / 23.05.18 18:16
    -
    8
    +
    Он хочет играть с вами в шахматы, но очень стесняется предложит. Ждёт, когда будут подходящие обстоятельсттва. И сделает ход конём.))
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  • Катюша / 23.05.18 15:14
    -
    0
    +
    Автор, вы не указали, какие у вас отношения с мужем в браке? 16 лет прожили...и дальше? Может просто привычка быть рядом с тем кого знаешь уже много лет. Вам в муже чего-то не хватает, может внимания? И вы стали искать в другом человеке и нашли.... Знаете конфетно- букетный период не долго длится... А зачем общаетесь с мужчиной много старше себя? Это уже предательство, зачем принимали подарки и цветы- мужчина поймет это несколько иначе, он поймет что вам на него не все равно. А для вас это просто мужское внимание, а ваш друг знает, что вы замужем? И его это не смущает? Мне кажется вы для него в качестве разнообразия, хочется по быть еще молодым, он же не нашел себе ровесницу, верно? А тут вы: молода, красива....можно в уши дуть, а вы слушаете его....подарками задарил... С мужем отношения выясняйте, не молчите, не ищите в чужих людях внимания и любви! И хватит думать о рыцарях на белом коне, снимите розовые очки... Вечно конфетно-букетный период длиться не может.... Сами мужу устраивайте маленькие праздники, и он несомненно пойдет вам на встречу.
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  • Элфи Крекс / 23.05.18 14:01
    -
    1
    +
    Вот никто не понял, а я догадалась! Галина Таню Танк прочитала. Там как раз про таких: сначала цветочки, душевное единение, а потом как покажут истинное лицо!!!!
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    • Вера / 23.05.18 19:02
      -
      0
      +
      Как? И каковым оно будет?)))
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      • krazy / 23.05.18 19:25
        -
        0
        +
        Ну как же? Первезный нарцисс! Заманит в сети, а потом морально издевается и энергию забирает. (У тани-танк есть жуткие истории, холодящие кровь о социопатах, родителях, мужьях... Но чаще сидишь и думаешь - сама баба влюбилась, сама прилипла, сама не уходит и сама обиделась. Чел социопат только потому, что на чувства взаимностью не ответил)
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  • Вера / 23.05.18 13:29
    -
    0
    +
    Галина, ссори, ваше письмо я восприняла, как кокетство, очередное, бахвальное, в ДМях бывают такие письма. Типа вот я такая, вся такая состоявшаяся, как женщина. Муж? Вот он пожалуйста, есть. И это не предел, вот еще мужчина, которому типа не знаю, что от меня нужна. Оба эксперта сегодня мне понравились очень. Алена на чуточку больше.
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  • 50/50 / 23.05.18 13:28
    -
    6
    +
    ГГ хочет перескочить от одного к другому, но ток по-серьёзке, а не секс за цветочки втайне от рогатого супруга) за 16 лет брака с 15 лет этот самый брак себя исчерпал, скучнааааа)) ну и надеется на новый, он ж сурьёзная женщина, а не секс, ГБ и чего там еще женщины боятся))
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  • Персикова / 23.05.18 12:58
    -
    10
    +
    Ну , как в песне ))0 "Ты скажи, ты скажи , чё те надо , чё те надо . Может дам , может дам , чё ты хошь ")))) Ой , позёрша , не знает она , что это всё значит )))
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  • Koshka / 23.05.18 11:46
    -
    14
    +
    Как это что ему надо? Стихи читать под Луной, за ручку держаться, а потом увезти на всю жизнь в тропический рай. Третья неделя наивных дур продолжается.
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  • Никольски / 23.05.18 10:44
    -
    4
    +
    Какая разница, что хочет он. Главное, что хочешь ты. И возраст такой уже, что пора понимать, что тебе надо в жизни, а что нет. Ну не 16 же лет и " елы палы- любовь морковь"
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  • звездочка ) / 23.05.18 10:29
    -
    5
    +
    Галя, ты важные коммерческие или государственные сведения имеешь? Если нет, то даже неловко за тебя, что ты такие вопросы задаешь )
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  • *** / 23.05.18 10:03
    -
    4
    +
    есть тип женщин, которые легко покупаются на цветы и конфеты. И чтобы их не покупать? дешевле проф. проститутки.
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  • Кто / 23.05.18 09:46
    -
    3
    +
    Та... Фигня вопрос))) Вам-то что от этих отношений надо, вот это загадка. У меня сослуживица была, так она таким образом мужу "мстила" за то, что муж ее никуда не приглашает и не водит, а так - всегда на подхвате кавалер "Зачем-то ему всё это надо". И двое детей уже было - не помогало, их она постоянно на кого-нибудь оставляла, в основном на свекровь. А сама в ресторан))) И побитая приходила, и разводились они, но она потом опять приходила на работу и рассказывала, как её детки за папой скучают и ей "жалко", и выгонял он её ночью одну на улицу, а она на остановке сидела всю ночь "ему назло". Вот как бывает! А вы - зачем..., ему... А вам зачем?
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  • Элфи Крекс / 23.05.18 09:41
    -
    4
    +
    Удивительные тетки. У одной спросят, где ближайший туалет, а она считает, что мужчина влюблен и предлагает замуж. А здесь спрашивает, что хочет мужчина, когда ухаживает. Лучше спросите себя: а вы что от него хотите? И, кстати, с 15 лет замужем- это как? Гражданским и живём в разных городах?
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  • 50/50 / 23.05.18 08:27
    -
    7
    +
    "Вопрос: зачем мужчине это все надо?" хахаха. а Вам зачем ходить с ним на свидания?))
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  • Zavoronok / 23.05.18 08:14
    -
    13
    +
    Ну чего он хочет, это как раз понятно. Секс с замужней женщиной без обязательств и последствий. А вот нужно ли это тебе, решай сама.
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  • ethernity / 23.05.18 04:34
    -
    5
    +
    Я так понимаю, что дама пишет о «замужестве» с первого дня знакомства. Три года, видимо, «встречались», потом расписались. 16 лет «общего стажа» вполне может быть.
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  • Krazy / 23.05.18 02:36
    -
    17
    +
    Ууууу, а что случится если вы привяжетесь? Истинное лицо :) С вас что-то кроме секса поиметь можно? Думаете начнёт шантажировать? Или он маньяк-убийца? Или ... все у меня нет вариантов. О, на самом деле его наняла любовница вашего мужа, чтобы разрушить семью.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Koshka / 23.05.18 11:55
      -
      9
      +
      Думаю, он покажет ей кое-что помимо лица. Судя по тому, какой он медленный, удивить не получится. Ну и ответственность должна быть на ней: "это ж ты сама меня соблазнила."
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