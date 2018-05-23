Это просто игра? Что ему от меня надо?

Галина, честно говоря, как-то не складывается картинка. Судя по вашему возрасту, быть в браке столь долго вы не можете. Закон не позволяет. Вернее, чисто теоретически, если имела место ранняя беременность, то суд мог учесть обстоятельства и разрешить брак между подростками. Но тогда в семье были бы дети, о которых ты ни слова не говоришь. Значит их, скорее всего, нет. Также вызывает некоторое недоумение тот факт, что женщина в таком, достаточно зрелом возрасте, может задавать столь детские вопросы. Видишь ли, к тридцати годам, дамы уже значительно аккуратнее относятся к отношениям, поскольку имеют и необходимый жизненный опыт, и понимание причин и следствий тех или иных действий. Как своих, так и окружающих. Поэтому я бы предположил, что тебе где-то чуть за 20, в браке ты не очень долго, но с мужем как-то не складывается. Вот и возникают подобные коллизии. Что ж, увы, но так бывает. И я бы советовал не усложнять себе жизнь. С проблемами лучше разбираться по мере поступления.

В твоем случае, раз уж с супругом не получается наладить нормальные взаимоотношения, и потянуло «налево», стоит для начала прекратить никому уже не нужный фарс под названием семья и освободиться. То есть разойтись. А вот уже затем, став свободной женщиной, можешь искать нового партнера. Так будет и проще, и честнее. В противном случае разрыв все равно случится, но со скандалом и «испорченной кармой». Зачем? Что же касается поведения мужчины, то тут всё довольно просто. Он действительно хочет более близких отношений. Однако это совершенно не значит, что после того, как вы переспите, сразу последует поход в ЗАГС. Скорее даже наоборот. А раз так, то проще всего будет прямо спросить твоего «левого» приятеля, чего он хочет, какие планы, на что рассчитывает? Можешь сказать ему, кстати, что секс допускаешь только в браке. А дальше уже посмотришь по обстоятельствам.