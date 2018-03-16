Думаю завести любовника с таким мужем...
Украина, 22 года
16.03.18
Мнения наших экспертов
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АленаОпасения не напрасные. Действительно, можешь и влюбиться, и инфекцию подцепить, и до кучи проколоться с постыдным разоблачением, осуждением со стороны близких людей и, в первую очередь, мужа, который всем хорош, как ты пишешь, кроме секса. Есть и еще проблемы, о которых ты не упомянула в силу молодости и наивности. 52-летний мужик совсем не обязательно – опытный виртуозный любовник, ибо мастерство в сексе достигается не с возрастом и практикой секса, а путем самообразования и вообще желания что-то в этой сфере преуспеть и чему-то научиться, кроме «первой позиции». За годы ведения этой рубрики, приходило немало писем от жен мужчин, которые и после 20 лет брака ничего, кроме миссионерской позиции, даже не пытались практиковать. Более того, может оказаться, что твоему потенциальному любовнику гораздо больше нужно внимание самому. И там, где твой 22-летний муж без проблем эрегирует от одного только вида твоего молодого обнаженного тела, у 52-летнего может еще даже не встать, уж прости за подробности. Словом, менее всего я бы рассчитывала на качественный секс с 52-летним любовником. К тому же все это может недолго продлиться, опять же, по физиологическим причинам. Так что, мой тебе совет: у тебя под боком, в полном распоряжении, есть молодой «самец», полный ноль в сексе, но в принципе ведь здоровый, не импотент, значит, остальное – дело техники и желания. Большинство мужчин никогда ничего не делают, если не видят в этом смысла. Ты хотя бы раз говорила своему мужу, что секс 1 раз в месяц для тебя – мало? Говорила, что хочешь экспериментов? Он в курсе твоих страданий и неудовлетворенности? Может, пора начать развивать свои отношения в эротическом плане? Пока нет детей – есть еще время научиться друг у друга. А не ждать, когда муж, наконец, проапгрейдится. Я бы даже сказала. Что если твой муж вдруг начнет показывать мастерство, значит, у него завелась любовница, потому что мужчина тоже учится у женщины, а ты явно плохой гид по сексу. Самое обидное – твои попытки выяснять «как там с другими» могут закончиться разочарованием, да еще и подпорченной репутацией. Так что, лучше предложи мужу устраивать хотя бы по субботам сеансы эротического кино для вдохновения и в целях самообразования. А если нет желания, то не нужно валить с больной головы на здоровую – разводись и ищи другого мужчину, который будет тебя вдохновлять и даст тебе то, чего ты не хочешь получить от нынешнего мужа.
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СергейМаргоша, на мой взгляд, ты сейчас собираешься совершить большую ошибку. Судя по тому, что ты пишешь, никаких особых чувств к мужу нет. Держишься рядом только по инерции и привычке. Первый мужчина, знакомы с самого детства, общие приятели, и вообще женаты уже и тому подобное. В остальном между вами нет ничего общего. В то же время, детское восприятие мира понемногу уходит, школьная влюбленность, естественно, закончилась, ты начинаешь смотреть на окружающее иначе, и стали появляться взрослые желания и потребности. Отсюда и заинтересованность в других мужчинах. Ты просто начала наконец искать себе настоящего партнера. В связи с этим, очень не советую пытаться по-тихому искать любовников и скрытно с ними встречаться. У тебя пока нет достаточного жизненного опыта для проведения подобных тайных операций, а потому разоблачение неизбежно. И произойдет оно довольно быстро. Кроме того, ты совершенно права, что при этом вполне может обнаружиться еще и куча заболеваний. Ну и для чего это нужно? Лично я считаю, что раз уж нет желания налаживать нормальную сексуальную жизнь с мужем, то лучше не заниматься ерундой и для начала разойтись. Честно признайся, что чувства ушли, и ты хочешь побыть одна. Разъезжайтесь, и попробуйте пожить порознь. Так и проще, и к тебе никаких претензий. Поступила честно. Ну, а дальше посмотришь.
Обсуждение 14
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Проходя мимоПрестарелого любовника отметаем сразу! А с мужем нужен разговор, т.к. причин может быть много. Возможно, ходит налево. А вдруг медицинская проблема, а по молодости лет и из ложной мужской гордости стесняется признаться? Прошла школьная любовь - тоже вариант. Не получится разговора - разводитесь. Главное - НИКОГО НЕ ОБМАНЫВАТЬ, отношения должны быть честными.
16.03.18 08:24
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звездочка )он старше на 30 лет (но это и плюс, он опытный).../// не надо так думать, это большое заблуждение. А в целом... я возражаю против такого способа решения проблемы ) это решение примитивно по сути и разрушительно для души
16.03.18 08:13
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Эхх, в 22 только и узнавать, что такое ночи без сна, а тут... Печаль. Рано вы замуж вышли. Хорошо еще, детей не нарожали.
16.03.18 08:00
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КотяраА что мешает поговорить с мужем? Что Вы его любите-цените, но переживаете за качество сексуальной жизни (попробовать просмотр фильмов, купить белье, придумать игры, соблазнять мужа, рассказать, как Вам нравится, а как нет, а как просто интересно )) Если Вы махнули рукой и ничего не хотите точно, оставьте мужа, разводитесь и в открытую встречайтесь с мужчинами, учитесь, открывайте новый мир. Да, могут осуждать, но лучше косые взгляды, чем всю жизнь жить с сексом раз в месяц и то, на "только бы отстал" Вам жить!!!
16.03.18 07:48
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А1 - когда ещё влюбляться, как не в 20? 2 - есть чудесная вещь - презервативы. 3 - вообще не поняла. Старость вроде половым путём не передаётся. 4 - т.е. Вас смущает только то, что назовут шлюхой? А ты готова рискнуть отношениями с мужем ради потустороннего секса, если вдруг всё всплывёт? По мне, так с такой кашей в голове и такой кучей страхов лучше не изменять. Сначала бы в себе разобраться и в отношениях с мужем заодно.
16.03.18 00:32
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ZavoronokВибратор себе купи. Не влюбишься, не заразишься, знакомые не узнают.
16.03.18 00:29
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?Что у нас за секс-месячник в двух мнениях? Март на дворе?
16.03.18 00:22
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Вы хотите 52 летнего любовника?? Моложе вообще никого нет вокруг? 52 для меня то старый как ... мамонта . А я старше вас на почти 15 лет.
16.03.18 00:22
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Моложе 52 видимо не смотрят в ее сторону )))
16.03.18 00:25
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