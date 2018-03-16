Думаю завести любовника с таким мужем...

Алена

Опасения не напрасные. Действительно, можешь и влюбиться, и инфекцию подцепить, и до кучи проколоться с постыдным разоблачением, осуждением со стороны близких людей и, в первую очередь, мужа, который всем хорош, как ты пишешь, кроме секса. Есть и еще проблемы, о которых ты не упомянула в силу молодости и наивности. 52-летний мужик совсем не обязательно – опытный виртуозный любовник, ибо мастерство в сексе достигается не с возрастом и практикой секса, а путем самообразования и вообще желания что-то в этой сфере преуспеть и чему-то научиться, кроме «первой позиции». За годы ведения этой рубрики, приходило немало писем от жен мужчин, которые и после 20 лет брака ничего, кроме миссионерской позиции, даже не пытались практиковать. Более того, может оказаться, что твоему потенциальному любовнику гораздо больше нужно внимание самому. И там, где твой 22-летний муж без проблем эрегирует от одного только вида твоего молодого обнаженного тела, у 52-летнего может еще даже не встать, уж прости за подробности. Словом, менее всего я бы рассчитывала на качественный секс с 52-летним любовником. К тому же все это может недолго продлиться, опять же, по физиологическим причинам. Так что, мой тебе совет: у тебя под боком, в полном распоряжении, есть молодой «самец», полный ноль в сексе, но в принципе ведь здоровый, не импотент, значит, остальное – дело техники и желания. Большинство мужчин никогда ничего не делают, если не видят в этом смысла. Ты хотя бы раз говорила своему мужу, что секс 1 раз в месяц для тебя – мало? Говорила, что хочешь экспериментов? Он в курсе твоих страданий и неудовлетворенности? Может, пора начать развивать свои отношения в эротическом плане? Пока нет детей – есть еще время научиться друг у друга. А не ждать, когда муж, наконец, проапгрейдится. Я бы даже сказала. Что если твой муж вдруг начнет показывать мастерство, значит, у него завелась любовница, потому что мужчина тоже учится у женщины, а ты явно плохой гид по сексу. Самое обидное – твои попытки выяснять «как там с другими» могут закончиться разочарованием, да еще и подпорченной репутацией. Так что, лучше предложи мужу устраивать хотя бы по субботам сеансы эротического кино для вдохновения и в целях самообразования. А если нет желания, то не нужно валить с больной головы на здоровую – разводись и ищи другого мужчину, который будет тебя вдохновлять и даст тебе то, чего ты не хочешь получить от нынешнего мужа.